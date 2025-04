Come spiegare il Job Hopping nel processo di intervista

In passato, i nostri genitori e nonni avevano una regola d'oro: trovare un'azienda, impegnarsi a rispettarla e rimanervi per sempre in cambio di sicurezza e stabilità del lavoro.

Passare da un lavoro all'altro era spesso visualizzato come un segnale di allarme dai datori di lavoro.

Tuttavia, dall'inizio degli anni 2020, il job hopping è diventato molto più accettato e persino visto come un modo per gli individui (soprattutto quelli della Gen Z) di esplorare nuove opportunità e far crescere la propria carriera.

Ma ecco la vera domanda: questi individui sono in grado di superare i colloqui di lavoro e di spiegare tutti questi rapidi cambi di lavoro senza destare sospetti?

In questo articolo condivideremo alcuni consigli su come spiegare il job hopping in un colloquio. Assicuriamoci che siate pronti a lasciare un'ottima prima impressione al responsabile delle assunzioni!

Che cos'è il Job Hopping?

Si parla di job hopping quando si cambia lavoro frequentemente, spesso ogni due anni o meno.

Questa tendenza ha preso piede nella forza lavoro di oggi, con 86% delle persone sondate in un'indagine di 86% delle persone sondate in un'indagine di Hays su LinkedIn

che concordano sul fatto che sia assolutamente giusto lasciare una posizione entro 18 mesi - oltre la metà di loro l'ha fatto in prima persona!

Saltare il lavoro è davvero così negativo?

Anche se i responsabili delle assunzioni potrebbero ancora diffidare di un curriculum pieno di brevi periodi, il job hopping ha i suoi vantaggi. Permette di esplorare nuove opportunità di apprendimento, di guadagnare di più o di trovare una cultura aziendale più adatta.

Naturalmente, alcuni datori di lavoro potrebbero chiedersi se cambiare spesso lavoro significhi che non avete avuto la possibilità di affrontare una varietà di sfide o di portare a termine progetti.

C'è sempre la possibilità che un responsabile delle assunzioni si preoccupi di ripetere il processo di reclutamento e formazione prima di quanto vorrebbe se assume un noto job hopper.

Ma siamo sinceri: questi vantaggi possono rendere conveniente l'occasionale cambio di lavoro.

Un numero maggiore di datori di lavoro comprende il motivo per cui i lavoratori possono spostarsi in settori come quello tecnologico, dove la mentalità del "lavoro per tutta la vita" è stata a lungo messa da parte. E questa mentalità sta diventando sempre più accettata in campi diversi.

Perché si cambia lavoro

Prima di iniziare a prepararsi per il prossimo colloquio di lavoro, è utile capire perché il job-hopping è così comune.

Esploriamo alcune delle principali motivazioni che stanno alla base di questi frequenti spostamenti.

1. Crescita professionale: Ricerca di migliori opportunità o stipendi più alti

Secondo un rapporto della Federal Reserve Bank di Atlanta, quasi la metà di coloro che cambieranno lavoro nel 2022 ha visto i propri stipendi superare l'inflazione. Al contrario, meno della metà di coloro che sono rimasti con lo stesso datore di lavoro hanno ricevuto aumenti che hanno tenuto il passo con l'aumento dei costi.

In prospettiva, quasi uno su quattro tra coloro che hanno cambiato lavoro ha visto aumentare il proprio reddito di 50.000 dollari in cinque anni.

Tuttavia, cambiare lavoro non è solo una questione di stipendio.

Per molti è un modo per esplorare l'avanzamento di carriera e fare esperienze diverse.

Passando da un ruolo all'altro e da un'azienda all'altra, le persone possono affrontare nuove sfide, ampliare le proprie impostazioni e salire più rapidamente nella scala aziendale.

2. Dinamiche del settore: Contratti a breve termine o lavori in nero in settori come quello tecnologico o del marketing

Sapete perché le nostre generazioni precedenti hanno lavorato per tutta la vita per una sola azienda? La fedeltà.

Il duro lavoro e la dedizione significavano che probabilmente sareste stati ricompensati, promossi e curati.

Ma oggi, nella maggior parte dei casi, non è più così.

Dal gennaio 2023, ben 949 aziende tecnologiche hanno licenziato oltre 200.000 dipendenti .

I licenziamenti di massa e il lavoro da remoto hanno alimentato il job hopping. La pandemia ha anche spostato le priorità dei lavoratori: vogliono essere visti come individui, non solo come macchine per la produttività.

L'ascesa del lavoro in nero e dei contratti a breve termine, soprattutto nel settore tecnologico e del marketing, offre ai lavoratori una certa flessibilità, con un'ampia gamma di opportunità di lavoro 36% della forza lavoro statunitense partecipa a ruoli da gigante e il 39% degli adulti è freelance.

3. Motivi personali: Trasferimenti, responsabilità familiari o ricerca della giusta misura

Che si tratti di un trasferimento, della gestione di responsabilità familiari o della ricerca di un'azienda che si adatti alle vostre esigenze, obiettivi personali spesso spingono a cambiare lavoro, in quanto i dipendenti cercano ruoli che si allineino meglio con il loro stile di vita e i loro valori. Secondo Deloitte quasi la metà dei lavoratori della Gen Z rifiuterebbe un potenziale datore di lavoro se non fosse in linea con i propri valori personali, e una parte significativa prenderebbe in considerazione l'idea di andarsene se il proprio lavoro attuale non desse priorità ai problemi sociali.

Leggi anche: 10 regole di galateo per le riunioni virtuali: Best Practices per il mio lavoro

4. Miglioramento delle competenze: Cambiare lavoro per acquisire nuove competenze o esperienze

Da fare: più della metà della forza lavoro mondiale rischia di perdere il lavoro semplicemente perché non si tiene al passo con le nuove competenze?

Ecco quanto è importante lo sviluppo delle competenze.

A Studio McKinsey ha rilevato che la mancanza di sviluppo della carriera è uno dei motivi principali per cui le persone lasciano il lavoro.

E non si tratta solo di avere bisogno di nuove competenze, ma anche di trovare l'orientamento giusto.

Se state cambiando lavoro per acquisire nuove competenze e fare esperienze in linea con i vostri obiettivi di carriera, questa è una storia preziosa da condividere nel vostro prossimo colloquio di lavoro.

Leggi anche: Passaggi praticabili per cambiare carriera a qualsiasi età

Preoccupazioni comuni dei datori di lavoro sul job hopping

Nonostante tutti i vantaggi che il job hopping può portare, non è un segreto che alcuni datori di lavoro non vedranno di buon occhio il vostro curriculum se noteranno molteplici e rapidi cambi di lavoro.

Cerchiamo di capire perché la pensano così e come si può affrontare il problema.

Preoccupazione #1: Stabilità e commit

Quando i responsabili delle assunzioni vedono che qualcuno cambia spesso lavoro, potrebbero chiedersi se rimarrà in azienda abbastanza a lungo da avere un impatto duraturo. Il timore è che chi cambia lavoro possa compromettere la stabilità del team, lasciando l'azienda dopo poco tempo.

Il job hopping può anche rendere più difficile stabilire relazioni a lungo termine con colleghi e manager. Senza queste connessioni, l'avanzamento all'interno dell'azienda potrebbe essere una battaglia in salita.

Ma c'è una buona notizia: con il giusto approccio, il job hopping può aiutarvi ad acquisire competenze preziose, a dare impulso alla vostra carriera e persino a negoziare una retribuzione più elevata.

Se riuscite a dimostrare che i vostri cambi di lavoro sono stati strategici e orientati alla crescita, potete trasformare queste preoccupazioni comuni in una narrazione positiva. Sottolineate le competenze acquisite e la vostra capacità di adattarvi rapidamente a nuovi ambienti.

Preoccupazione #2: costi di assunzione e formazione

Ecco il motivo principale per cui le risorse umane diffidano di chi cambia lavoro: il costo dell'assunzione e della formazione di nuove persone.

Non esiste una formula universale per calcolare i costi di assunzione per tutte le posizioni e i settori, ma l'assunzione di un nuovo dipendente può talvolta costare più del suo stipendio annuale.

Pensateci: ci sono le spese per le risorse umane, le ore dedicate ai colloqui con i candidati e poi c'è il periodo di formazione, durante il quale la produttività è bassa mentre il nuovo assunto si abitua.

Tuttavia, il ROI di un nuovo assunto migliora quanto più a lungo rimane. Investire 40.000 dollari per assumere un professionista commerciale che contribuirà a generare milioni di vendite nei prossimi cinque anni? È un ottimo affare.

Ma se quegli stessi 40.000 dollari vengono spesi per una persona che se ne va dopo soli otto mesi, il ROI appare improvvisamente misero.

Come inquadrare positivamente il Job Hopping nei colloqui di lavoro

Ora che abbiamo parlato dei motivi più comuni per cui si cambia lavoro, passiamo alle cose più interessanti: come affrontare il job hopping durante gli importantissimi colloqui di lavoro.

Ecco alcune strategie che vi aiuteranno a dare un'impronta positiva al vostro percorso professionale.

Evidenziate i vantaggi di un'esperienza diversificata

Ecco come stanno le cose: i vostri datori di lavoro probabilmente valorizzano lo sviluppo professionale tanto quanto voi.

Quindi, partite da questo presupposto e inquadrate il vostro viaggio nel mondo del lavoro come una serie di mosse strategiche per la crescita della carriera.

Condividete storie di quando siete passati a nuove sfide o avete assunto responsabilità al di fuori del vostro ruolo ufficiale. Mostrate come la vostra capacità di adattamento vi abbia aiutato a gestire attività diverse e vi abbia reso un candidato versatile.

Non dimenticate di menzionare i corsi o le certificazioni professionali che avete completato nel corso della vostra carriera. Questi dimostrano il vostro commit nell'apprendimento continuo.

Fate capire che non state saltando la nave solo per il gusto di farlo, ma che state scegliendo intenzionalmente ruoli in linea con i vostri obiettivi di carriera e la vostra crescita personale.

Allineare il job hopping con la crescita della carriera

Uno dei segreti meglio custoditi per un esito positivo della ricerca di lavoro?

Concentrarsi su ciò che si ha, non su ciò che manca

Forse la vostra storia lavorativa mostra periodi brevi in diversi lavori, ma indovinate un po'? Avete costruito un'impressionante serie di competenze che abbracciano diversi ruoli!

Quando parlate delle vostre esperienze, mettete in evidenza le competenze che avete acquisito. Poi, sottolineate come queste competenze abbiano contribuito alla vostra crescita professionale.

Ad esempio, sottolineate la vostra adattabilità, la vostra capacità di apprendere rapidamente e il modo in cui il passaggio da un ruolo all'altro vi ha reso un candidato a tutto tondo, in grado di gestire quasi tutto.

Continuate a seguire questo tema nei vostri colloqui di lavoro e lettere di presentazione condividendo esempi specifici di quando l'assunzione di rischi o il provare cose nuove hanno portato alla vostra crescita.

Leggi anche: Il miglior formato di curriculum per la ricerca di lavoro: Consigli + esempi

Spiegare i cambiamenti di lavoro volontari e involontari

È essenziale capire la differenza tra cambiamenti di lavoro volontari e involontari.

Trasmetterla è ancora più importante.

Non tutti i cambiamenti sono per scelta, e chiarire la vostra situazione ai potenziali datori di lavoro è importante.

I cambiamenti volontari sono quelli che iniziate voi, come il trasferimento perché siete alla ricerca di nuove sfide, di una migliore crescita professionale o semplicemente di una soluzione più adatta ai vostri obiettivi personali.

Potreste aver trovato un ruolo che vi offre la possibilità di sviluppare competenze in linea con la vostra traiettoria di carriera, o potreste aver colto l'opportunità di guadagnare uno stipendio più alto.

I cambiamenti involontari, invece, sono quelli che avvengono al di fuori del vostro controllo. I licenziamenti, le chiusure di aziende e persino i ruoli a contratto che si concludono come previsto rientrano in questa categoria.

Molte persone cambiano lavoro a causa di fattori esterni come licenziamenti di massa o ridimensionamenti. Quando spiegate queste situazioni, potete inquadrarle come preziose esperienze di apprendimento che hanno contribuito a orientare il vostro percorso professionale.

Ad esempio, se siete stati licenziati, condividete il modo in cui avete utilizzato quel periodo per rivalutare i vostri obiettivi e acquisire nuove competenze.

Rimanere saldi sui propri valori nel lavoro

I Millennials e i Gen Zers sanno per cosa si battono e vogliono che questi valori siano al centro del loro lavoro quotidiano.

Grazie a strumenti come Blind e Fishbowl, rendere conto alle aziende è più facile che mai.

Queste piattaforme anonime sono i punti di riferimento per i pettegolezzi non filtrati sul posto di lavoro, dove si trovano persone che fanno domande importanti: "Quanto guadagni?"; "Dovrei prendere le azioni invece di un aumento?"; "Alla nostra azienda importa almeno di noi?"

Quindi, se avete cambiato lavoro in aziende che non corrispondevano ai vostri valori fondamentali, condividetelo con i potenziali datori di lavoro in modo da evidenziare il vostro impegno per la trasparenza e l'integrità.

E se un responsabile delle assunzioni non apprezza la vostra onestà, soprattutto su problemi seri, prendetela come una bandiera rossa.

Leggi anche: Suggerimenti per il colloquio a distanza per prepararsi al prossimo colloquio

Preparate il vostro colloquio di lavoro con ClickUp

Potreste pensare che la semplice lettura di queste strategie vi preparerà a superare il vostro colloquio di lavoro, ma siamo sinceri: questo può facilmente portare a un imbarazzante silenzio durante la telefonata.

Il modo ideale per prepararsi è mettere in pratica queste strategie con uno strumento completo per la produttività e la gestione delle attività, come ClickUp ClickUp .

Ecco alcuni modi per prepararsi al colloquio utilizzando ClickUp,

Programmare i tempi di preparazione con ClickUp Promemoria

Il primo passaggio è trovare il tempo per prepararsi.

Utilizzate ClickUp per impostare promemoria per le sessioni di finto colloquio, per le ricerche o semplicemente per esercitarvi con quelle domande onnipresenti del tipo "Parlami di una volta...".

Grazie alle promemoria programmate, potete assicurarvi di affinare costantemente le vostre capacità e di rimanere concentrati.

programmate regolarmente sessioni di simulazioni di colloqui con amici, colleghi o professionisti utilizzando i promemoria ClickUp ricorrenti

Tracciate lo stato di avanzamento con le liste di controllo di ClickUp

Con ClickUp è facile organizzare tutto ciò che serve.

Impostate una lista di controllo per le competenze e le esperienze che volete mettere in evidenza nel vostro colloquio.

Monitorate lo stato di avanzamento con una Elenco di ClickUp -Creare una lista di controllo delle "competenze di project management" con elementi come la gestione dei rischi e la comunicazione con gli stakeholder e spuntarli man mano che si fa pratica.

organizzate la vostra preparazione al colloquio di project management creando una lista ClickUp_

Semplificate la vostra ricerca con ClickUp Brain ClickUp Brain è lo strumento ideale per la ricerca di aziende e posti di lavoro.

Incollate una descrizione del lavoro in ClickUp Brain e lasciate che l'assistente IA la riepiloghi per identificare le competenze chiave, le qualifiche, la storia lavorativa e le esperienze con i precedenti datori di lavoro che dovete evidenziare durante il colloquio. È inoltre possibile utilizzarlo per ricercare il background delle aziende, ottenere informazioni sulle tendenze del settore e rivedere i requisiti specifici del lavoro.

ClickUp Brain può anche aiutarvi a formulare potenziali domande di colloquio per un nuovo lavoro. Digitando argomenti come "sfide di leadership", il programma suggerirà domande in linea con il ruolo.

clickUp Brain riepilogherà gli annunci di lavoro e vi aiuterà a trovare il candidato perfetto

Leggi anche: Come utilizzare l'IA nelle email (casi d'uso e strumenti)

Perfezionare le risposte ai colloqui

Per le domande comportamentali più complicate, ClickUp Brain può aiutarvi a fare un brainstorming e a perfezionare le vostre risposte.

Se siete preoccupati per termini o concetti specifici, ClickUp Brain può anche aiutarvi a capire il gergo del settore e a preparare le risposte per le domande tecniche, in modo da poter parlare in modo fluente di qualsiasi argomento.

Leggi anche: 15 migliori strumenti di IA per la scrittura di contenuti nel 2024

Formulare domande e allinearsi alla cultura aziendale

Vi state chiedendo cosa chiedere al vostro intervistatore?

ClickUp Brain può aiutarvi a formulare domande aperte e stimolanti, basate sui valori e sulla cultura dell'azienda.

Facendo pratica con queste domande in anticipo, potrete mostrare un interesse genuino e fare un'impressione memorabile.

esercitatevi con le domande personalizzate per i colloqui di lavoro con ClickUp Brain_

Gestisci le tue candidature con il modello di ricerca di lavoro di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-438.png Modello di ricerca di lavoro di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

La ricerca di lavoro vi sembra complessa e non sapete da dove cominciare? Modello di ricerca di lavoro di ClickUp semplifica il processo offrendo uno spazio comodo per organizzare tutto ciò che serve per perfezionare la preparazione della candidatura e del colloquio.

Questo modello consente di acquisire annunci di lavoro da più fonti e di gestirli in un unico luogo centrale, offrendo una panoramica chiara delle opzioni disponibili. Offre inoltre una funzionalità/funzione per il monitoraggio delle offerte di lavoro le conversazioni con i reclutatori e responsabili delle assunzioni.

Potete iniziare a organizzare il vostro processo di ricerca di lavoro in pochi clic con le viste personalizzate, come Applicazioni prioritarie, Elenco aziende e Fase di candidatura. È possibile creare un piano d'azione completo per ogni annuncio di lavoro a cui ci si candida, che comprende l'invio delle candidature, la programmazione dei colloqui, la ricerca dell'azienda e il follow-up dei contatti.

L'aiuto nel rispettare le scadenze consente di non perdere attività importanti e di non dimenticare i follow-up.

Suggerimenti per affrontare il Job Hopping durante il colloquio

Ecco alcuni suggerimenti per trasformare le preoccupazioni relative al job hopping in una narrazione di una crescita professionale mirata.

Suggerimento n. 1: siate onesti e sicuri di voi stessi

Invece di girare intorno alla vostra storia lavorativa, siate sicuri delle vostre scelte.

Affrontare di petto i vostri passi di carriera dimostra che siete consapevoli di voi stessi e non avete paura di parlare del viaggio che vi ha portato fin qui.

Inoltre, dà al responsabile delle assunzioni la possibilità di vedere le vostre altre qualità e di comprendere le esperienze fatte nei lavori precedenti.

Leggi anche: 10 modelli di mappa della carriera per potenziare il percorso di crescita del team

Suggerimento #2: Mostrare un commit a lungo termine

Quando i datori di lavoro chiedono: "Da dove ti vedi tra cinque anni?"_ vogliono sapere se hai intenzione di rimanere o se stai già pensando alla prossima uscita.

È il momento perfetto per dimostrare che non pensate solo al breve termine.

Potreste dire qualcosa come:

da quando ho visto per la prima volta questo ruolo, non vedo l'ora di buttarmi e di portare le mie competenze nel vostro team. Non vedo l'ora di usare le mie capacità nel servizio clienti per conquistare i clienti e aiutare l'azienda a crescere. In futuro, mi piacerebbe assumere ulteriori responsabilità, magari formando i nuovi arrivati o guidando un team. Tra cinque anni, spero di poter sfoggiare il titolo di project manager o qualcosa di altrettanto bello!"

La connessione dei vostri obiettivi con il futuro dell'azienda dimostra che siete qui per qualcosa di più di un semplice pit-stop. Siete qui per avere un impatto e crescere con il team.

Suggerimento #3: Concentratevi sul futuro

parlate di come questo ruolo si inserisce nel vostro piano di vita"

I datori di lavoro vogliono sapere che state considerando questo lavoro come parte dei vostri obiettivi di carriera. Illustrate la vostra visione per i prossimi anni, ma con una strizzatina d'occhio a come ciò possa giovare anche a loro.

Menzionate il fatto che siete entusiasti di affrontare nuove sfide e di portare un po' di energia in più al team.

Leggi anche: Come presentarsi in modo professionale

Esempi di come rispondere alle domande sul Job Hopping

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come si può rispondere con sicurezza ad alcune difficili domande sul job-hopping, dimostrando che ogni spostamento faceva parte di un piano di carriera più ampio e intenzionale.

Campioni di risposte basate su diversi scenari

1. Risposta orientata alla crescita professionale

Se avete cambiato spesso lavoro per perseguire nuove opportunità di apprendimento, potete inquadrarlo come un commit per la crescita professionale.

Ecco come potreste rispondere:

ognuno dei miei ruoli precedenti mi ha permesso di acquisire nuove competenze ed esperienze in linea con i miei obiettivi di carriera. Ho cambiato posizione quando ho sentito di aver imparato ciò che mi serviva e ho visto l'opportunità di affrontare nuove sfide. Ad esempio, nel mio ultimo lavoro mi sono concentrata sul project management, un'area che non avevo mai esplorato prima. Ora sono pronto a mettere insieme tutte queste competenze e a contribuire a un ruolo che offre crescita e la possibilità di avere un impatto a lungo termine. Questa posizione è perfetta per questo"

2. Risposta per motivi familiari o personali

Se avete cambiato lavoro a causa di un trasferimento o di circostanze personali, è meglio sottolineare la vostra capacità di adattamento e concentrarsi sul vostro commit nella carriera:

nel corso degli anni ho cambiato lavoro per esigenze familiari e trasferimenti, ma ogni cambiamento mi ha insegnato ad adattarmi rapidamente e a sfruttare al meglio le nuove situazioni. Ad esempio, quando mi sono trasferita, ho avuto l'opportunità di lavorare con un team completamente nuovo, che ha completato la mia rete di contatti professionali e ha permesso di ottenere il massimo da ogni situazione e ha ampliato le mie impostazioni . Ora che mi sono sistemata e concentrata sui miei obiettivi di carriera a lungo termine, sono entusiasta di trovare un ruolo che mi permetta di crescere con l'azienda e di dare un contributo significativo nel lungo periodo"

Cosa evitare quando si spiega il job hopping

Quando si parla di job hopping, è importante evitare alcuni errori comuni.

Primo: non parlate male dei vostri precedenti datori di lavoro! Anche se il vostro ultimo lavoro non era quello dei sogni, mantenete la classe.

Parlare negativamente dei ruoli passati può farvi sembrare poco professionali e nessuno vuole assumere qualcuno che in futuro parlerà male di loro.

Inoltre, non date l'impressione di essere indecisi o di passare da un lavoro all'altro in modo improvvisato. Al contrario, inquadrate ogni spostamento come una scelta ponderata fatta per crescere e imparare.

Dovete dare l'impressione di una persona che sa cosa vuole, non di una persona che salta da un lavoro all'altro solo perché non riesce a decidere.

Saltare al prossimo lavoro con ClickUp

Il filosofo greco Eraclito disse saggiamente: "Il cambiamento è l'unica costante della vita"

Se avete cambiato lavoro, c'è una ragione dietro, e il modo migliore per avere successo nei futuri colloqui di lavoro è spiegare questa ragione in modo chiaro e sicuro.

ClickUp può facilitare notevolmente questo processo. Tutto è organizzato e gestibile, indipendentemente dalla complessità della vostra ricerca di lavoro.

Con strumenti come ClickUp Brain, potete semplificare la vostra ricerca riepilogando/riassumendo le descrizioni dei lavori e ottenendo informazioni sulle aziende e sulle tendenze del settore.

Inoltre, i modelli di ClickUp sono ideali per il monitoraggio delle candidature, la gestione dei contatti e la riunione delle scadenze, il tutto da un'unica comoda piattaforma.

Grazie a promemoria e liste di controllo personalizzabili, ClickUp vi aiuta a essere sempre preparati, sia che stiate preparando un finto colloquio sia che stiate ripassando il vostro elenco di competenze.

Prendete in mano la vostra ricerca di lavoro iscriviti a ClickUp oggi stesso!