Modelli di riunione OneNote gratis per note, verbali e programmi

Siete stanchi di scarabocchiare note durante le riunioni per poi perderle in una pila di fogli?

Molte persone si trovano ad affrontare questa sfida, ma c'è una soluzione semplice per migliorare l'esperienza di prendere appunti.

Entrate OneNote -una potente app digitale per prendere appunti che offre una piattaforma flessibile e intuitiva per i titolari di account Microsoft. Con OneNote è possibile creare, organizzare e gestire facilmente le note e le idee, trasformando il caos dell'annotazione in un processo organizzato.

La parte migliore? La sincronizzazione avviene su tutti i dispositivi, in modo che le note siano sempre con voi, a casa, in ufficio o in viaggio.

Continuate a leggere i modelli gratuiti per le riunioni di OneNote e alcune opzioni alternative che vi aiuteranno a rimanere organizzati, a semplificare la presa di note e a monitorare i vostri stati senza sforzo.

Cosa rende un buon modello di riunione OneNote?

Un modello OneNote ideale cattura tutte le informazioni critiche e le mantiene ben organizzate. Dovrebbe essere personalizzabile per soddisfare le esigenze uniche di diversi tipi di riunione, garantendo flessibilità.

Il layout di questi modelli deve essere pulito e lineare, consentendo di monitorare facilmente le discussioni e le decisioni.

Ecco le sezioni chiave che un modello ideale dovrebbe includere:

**Cercate modelli che includano sezioni per la data, l'ora, la posizione e i partecipanti alla riunione. Avere queste informazioni a portata di mano aiuta tutti a rimanere sulla stessa pagina e riduce al minimo la confusione

Elementi in agenda: Scegliete un modello che elenchi tutti gli argomenti da discutere in ordine di priorità. Questa funzionalità/funzione permette ai partecipanti di prepararsi in anticipo e aiuta a mantenere la riunione concentrata ed efficiente

Scegliete un modello che elenchi tutti gli argomenti da discutere in ordine di priorità. Questa funzionalità/funzione permette ai partecipanti di prepararsi in anticipo e aiuta a mantenere la riunione concentrata ed efficiente Sezione dei punti chiave: Cercate modelli con aree dedicate a riepilogare/riassumere le discussioni e le decisioni più importanti. In questo modo, è possibile catturare i punti essenziali senza essere impantanati in ogni dettaglio

Cercate modelli con aree dedicate a riepilogare/riassumere le discussioni e le decisioni più importanti. In questo modo, è possibile catturare i punti essenziali senza essere impantanati in ogni dettaglio Elementi d'azione: Assicuratevi che il modello utilizzato includa una sezione che delinei le attività assegnate ai singoli, con le relative scadenze. In questo modo si promuove l'account e si facilita il monitoraggio dello stato

Assicuratevi che il modello utilizzato includa una sezione che delinei le attività assegnate ai singoli, con le relative scadenze. In questo modo si promuove l'account e si facilita il monitoraggio dello stato Attività di follow-up: Cercate un modello che abbia una sezione dedicata al follow-up. Questo assicura che nulla venga trascurato tra una riunione e l'altra e aiuta a mantenere la continuità elencando le azioni necessarie, come il controllo dello stato delle attività o la preparazione della riunione successiva

Utilizzo di modelli di riunione OneNote gratis

Quando si utilizza modelli gratuiti per OneNote è importante notare che solo la versione desktop di OneNote per Windows supporta pienamente i modelli.

Ecco come utilizzarli:

Aprite OneNote e passate alla scheda Inserisci

Fare clic su Modelli di pagina per aprire un riquadro sul lato destro del blocco note

Sfogliate le categorie di modelli come quelli aziendali,note di riunionee project management

Selezionate il modello più adatto alle vostre esigenze e personalizzatelo come richiesto

Che si tratti di gestire riunioni o progetti, i modelli di OneNote possono aiutare a mantenere coerenza e organizzazione. È possibile accedere ai modelli su tutti i dispositivi utilizzando un account Microsoft.

Vediamo ora alcuni modelli aziendali standard che potete utilizzare:

1. Modello semplice per le note di una riunione

via OneNote Questo modello di base per le riunioni di OneNote è stato progettato per aiutarvi a organizzare e documentare efficacemente le vostre riunioni. Presenta sezioni per il titolo della riunione, la data, l'ora, il programma, i partecipanti e gli elementi d'azione.

Per le riunioni di team, è possibile utilizzare questo modello per delineare gli oggetti, assegnare gli elementi d'azione ai membri del team e registrare le decisioni prese. In questo modo si crea un resoconto chiaro della riunione, aiutandovi a rimanere allineati con gli obiettivi del team.

Funzionalità/funzione chiave

Cattura i dettagli essenziali compilando le sezioni relative a titolo, data, ora, Programma e partecipanti

Personalizzate le sezioni per adattarle alle vostre esigenze di riunione, aggiungendo argomenti specifici o note, se necessario

Rivedere le riunioni passate senza sforzo, mantenendo tutte le note organizzate in un'unica posizione facilmente accessibile

Ideale per: Manager, esperti di marketing e team leader che hanno bisogno di un modo semplice per organizzare le riunioni e monitorare i follower.

2. Modello di note per riunioni informali

Questo modello offre un layout strutturato per l'acquisizione e l'organizzazione delle note. Presenta sezioni per il titolo della riunione, la data, l'ora, la posizione, i partecipanti, gli elementi all'ordine del giorno, i punti d'azione, le date importanti, gli annunci, i punti di discussione, un riepilogo/riassunto e i dettagli sulla riunione successiva.

Utilizzate questo modello per le riunioni settimanali del team per creare una lista di controllo per gli elementi all'ordine del giorno, assegnare i punti d'azione, documentare i punti di discussione e riepilogare/riassumere le decisioni chiave.

Funzionalità/funzione chiave

Assegnazione di elementi d'azione direttamente nel modello per assicurare responsabilità e follower

Evidenzia le date importanti per monitorare le scadenze e gli annunci significativi

Riepilogare/riassumere le discussioni in modo efficace per chiarire le decisioni prese e i passaggi successivi

Ideale per: Membri di team, coordinatori di progetti e capi reparto che hanno bisogno di un approccio flessibile e organizzato alle riunioni informali, incoraggiando al contempo la collaborazione e la chiarezza.

3. Modello di note per riunioni personali

Il modello Note personali per le riunioni consente di catturare e organizzare rapidamente i pensieri durante le riunioni. Presenta funzionalità/funzioni quali "Punti più importanti", "I miei impegni" e "Domande che richiedono un follow-up", che lo rendono particolarmente utile per le riunioni personali o per le discussioni informali del team.

Questo modello può essere utilizzato durante una riunione del team per discutere un nuovo progetto. Elenca le decisioni critiche e nota le domande che richiedono ulteriori approfondimenti.

Funzionalità/funzione chiave

Monitoraggio delle domande che richiedono ulteriori approfondimenti

Creare attività per garantire il follow-up degli elementi essenziali

Rivedere le note organizzando i pensieri in un formato strutturato

Ideale per: I team leader e i singoli collaboratori che vogliono rimanere organizzati e concentrati durante le riunioni, assicurandosi di catturare i dettagli essenziali e di seguire efficacemente gli elementi d'azione.

4. Modello dettagliato di note di riunione

Il modello Note di riunione dettagliate offre una struttura solida per organizzare le note della riunione in modo efficiente. Include sezioni per i dettagli della riunione, i partecipanti, gli annunci, gli elementi d'azione, un riepilogo/riassunto e informazioni sulla riunione successiva.

Questo layout completo consente di monitorare i partecipanti, registrare annunci importanti, rivedere lo stato delle attività passate e affrontare eventuali problemi emersi durante le discussioni. Inoltre, il modello aiuta a riepilogare i punti chiave e a pianificare le riunioni successive.

Funzionalità/funzione chiave

Cattura tutti i dettagli essenziali delle riunioni per garantire che non si perda nulla

Documentare gli elementi d'azione per assegnare chiaramente le attività

Riepilogare/riassumere le discussioni per evidenziare i punti chiave

Piano delle riunioni future con informazioni sulla prossima riunione

Ideale per: Gestori del team di marketing di tutte le dimensioni e strateghi dei contenuti che desiderano implementare strategie di contenuto complete e organizzare efficacemente le note delle riunioni.

5. Modello di note per riunioni formali

Il modello per le note delle riunioni formali è stato progettato per semplificare il processo di di redigere e organizzare i verbali delle riunioni . Con questo modello, è possibile catturare in modo efficiente i punti chiave nelle rispettive sezioni.

Dopo la riunione, è possibile migliorare le note aggiungendo ulteriori dettagli, assegnando elementi d'azione e condividendo il verbale finale con il team. In questo modo, si assicura una registrazione completa delle discussioni e si delineano chiaramente le responsabilità per la responsabilità.

Funzionalità/funzione chiave

Organizza in modo efficace i dettagli delle riunioni con sezioni designate per tutte le informazioni critiche

Acquisizione di nuovi argomenti aziendali per tenere il team informato sulle discussioni future

Documentare i problemi aperti per garantire che vengano affrontati nelle discussioni future

Ideale per: I dirigenti dei team e i comitati formali troveranno questo modello ideale per una documentazione accurata delle riunioni e per riferimenti futuri.

Oltre a questi cinque modelli, prendete in considerazione i modelli di programma delle riunioni di OneNote. Questi sono stati progettati per aiutarvi a organizzare gli oggetti della riunione, a delineare i punti chiave della discussione e a garantire che tutti i partecipanti siano allineati sul programma.

**Per saperne di più Come prepararsi a una riunione in 5 passaggi

Limiti dell'uso di OneNote per le riunioni

Sebbene Microsoft OneNote sia un'utile app per prendere appunti, i suoi limiti possono influire sulla sua efficacia per la gestione delle riunioni.

Ecco alcuni inconvenienti chiave:

1. Limitate funzionalità/funzione di gestione delle attività

Sebbene OneNote consenta di prendere note, creare elenchi di cose da fare e assegnare attività, manca di funzionalità/funzione robuste rispetto agli strumenti dedicati al project management.

Non esiste un metodo incorporato per monitorare gli elementi di azione o il loro stato nel tempo, costringendo gli utenti a fare affidamento su altri strumenti di gestione dei progetti strumenti per le riunioni come Google Calendar, per gestire le scadenze e le attività di follow-up.

2. Navigazione complessa per progetti di grandi dimensioni

La navigazione tra le diverse pagine e sezioni può diventare complicata man mano che le note si accumulano. Questo rende difficile trovare le chiavi o le informazioni essenziali, soprattutto quando si gestiscono diverse riunioni o progetti. Spesso gli utenti hanno bisogno di più tempo per organizzare le note in modo da renderle più facili da trovare.

3. Mancanza di funzionalità/funzione personalizzate per i modelli

Sebbene OneNote fornisca diversi modelli di riunione, possono essere difficili da personalizzare per le riunioni più complesse. Le opzioni possono essere insufficienti se gli elementi del programma o il processo di presa di nota richiedono una formattazione specifica. Per esempio, se avete bisogno di formattare in modo personalizzato i vari tipi di riunione, i modelli integrati di OneNote potrebbero non avere la flessibilità necessaria.

In questi casi, potrebbe essere necessario creare una nuova pagina o modificare in modo estensivo il modello per soddisfare le specifiche esigenze di project management o aziendali. Di conseguenza, per esigenze organizzative complesse o su larga scala, potrebbe essere necessario ricorrere ad altri strumenti o modelli per risolvere i limiti di OneNote.

💡Pro Suggerimento: I team possono tenere vari tipi di riunione come ad esempio le riunioni di avvio, le riunioni individuali, le riunioni di verifica e le sessioni di brainstorming. Prima di andare a titolo di riunione, selezionate un modello che sia in linea con il suo scopo.

Ecco come fare:

Identificare il tipo di riunione per assicurarsi di scegliere il modello più appropriato

Valutare il programma per determinare le sezioni necessarie per prendere nota in modo efficace

Personalizzate il vostro modello per adattarlo agli obiettivi specifici del team

Condividete il modello in anticipo con i partecipanti per migliorare la preparazione e il coinvolgimento

Alternativa ai modelli di riunione di OneNote

Sebbene OneNote sia uno strumento utile per prendere nota delle riunioni di base, i suoi limiti possono emergere quando si gestiscono requisiti più complessi. In queste istanze, l'utilizzo di un solido strumento di produttività all-in-one come ClickUp può migliorare significativamente l'esperienza di gestione delle riunioni. ClickUp è un software completo per il project management che offre una suite di strumenti ricchi di funzionalità per la gestione delle attività, la collaborazione del team, l'impostazione degli obiettivi, la comunicazione e altro ancora.

Inoltre, ClickUp offre un intervallo di modelli di riunione personalizzabili che servono a migliorare la qualità delle riunioni alternative ai modelli di OneNote . Questi modelli sono stati progettati per semplificare i processi delle riunioni, consentendo una più facile organizzazione delle note, il monitoraggio dello stato e una collaborazione senza interruzioni.

Ecco alcuni dei migliori modelli:

1. Modello per le riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-461.png Modello di programma per le riunioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389460&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*12l45we\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/ Fonte Il Modello per le riunioni ClickUp snellisce i processi delle riunioni, migliora la collaborazione e assicura che i dettagli importanti siano coperti. Che le riunioni siano sessioni di brainstorming o discussioni strutturate, questo modello adattabile consente di organizzare tutto.

È possibile modificare facilmente le sezioni per adattarle agli obiettivi della riunione e condividere il Programma con i partecipanti in anticipo, in modo che tutti possano arrivare preparati.

È inoltre possibile assegnare elementi d'azione e scadenze chiare all'interno del Programma, in modo da responsabilizzare tutti. Inoltre, il modello include uno spazio per delineare le azioni di follow-up dopo la riunione.

Funzionalità/funzione chiave

Organizzare i programmi aggiungendo, rimuovendo o riorganizzando gli elementi in base agli obiettivi della riunione

aggiungendo, rimuovendo o riorganizzando gli elementi in base agli obiettivi della riunione Assegnare attività e scadenze direttamente all'interno del Programma per aumentare la responsabilità e il follower

e scadenze direttamente all'interno del Programma per aumentare la responsabilità e il follower Segnalare azioni di follow-up dopo le riunioni per assicurare lo stato degli elementi discussi

dopo le riunioni per assicurare lo stato degli elementi discussi Condividere in anticipo i programmi delle riunioni con i partecipanti

Ideale per: I project manager che conducono check-in settimanali strutturati. Assicura che tutti gli elementi di azione siano assegnati ai membri del team.

2. Modello di verbale di riunione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Meeting-Minutes-Template.png Modello di verbale di riunione ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-15041&department=other&\_gl=1\*glcqjx\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/ Modello di verbale di riunione di ClickUp semplifica la stesura delle note e organizza le informazioni per le riunioni del team. Le pagine precostituite consentono agli utenti di documentare in modo efficiente programmi, partecipanti, elementi d'azione e decisioni critiche.

Come valida alternativa a OneNote, aiuta i team a tenere traccia dei dettagli delle riunioni e ad assegnare le attività in modo efficace. Inoltre, migliora la collaborazione consentendo aggiornamenti e condivisioni in tempo reale, assicurando che tutti siano informati e responsabili.

Funzionalità/funzione chiave

Assegnare attività direttamente dalle note della riunione e taggare i partecipanti per renderli responsabili

direttamente dalle note della riunione e taggare i partecipanti per renderli responsabili Monitoraggio efficiente delle azioni di follower e dello stato di avanzamento degli elementi in programma

e dello stato di avanzamento degli elementi in programma Impostazione delle scadenze e creazione di attività di follow-up senza soluzione di continuità direttamente dal modello

Ideale per: Teams, marketer e dipartimenti che hanno bisogno di prendere note strutturate durante le riunioni. Consente di delegare le attività e di dare seguito a tutte le azioni in modo efficiente.

3. Modello di reportistica per riunione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-Report.png Modello di resoconto della riunione ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-2yzjt0f&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*bwryfj\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di reportistica per riunioni ClickUp migliora la comunicazione chiudendo i cicli di feedback tra team e client. Offre campi personalizzati per prendere nota in modo efficiente, assicurando che tutti i dettagli vengano catturati.

Il modello consente inoltre agli utenti di delineare programmi, riepilogare/riassumere discussioni e assegnare responsabilità, favorendo chiarezza e responsabilità.

Funzionalità/funzione chiave

Utilizzate campi personalizzati per l'annotatore, la durata della riunione, il tipo di riunione, la posizione della riunione e il facilitatore per una migliore organizzazione

Assegnazione di responsabilità e Sequenza per un monitoraggio efficiente dello stato

Tenere sotto controllo il numero totale dei partecipanti per garantire la responsabilità

Ideale per: I gestori del progetto e i team di marketing che devono migliorare la comunicazione e la responsabilità durante le riunioni con i client e quelle interne.

4. Modello di lista di controllo per riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-One-on-One-Meeting-Checklist-Template.png Modello di lista di controllo per le riunioni individuali ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6057587&department=pmo&\_gl=1\*186j4dy\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di lista di controllo per le riunioni ClickUp è stato progettato per migliorare la preparazione e l'organizzazione delle riunioni. Fornisce un modo strutturato per delineare gli elementi del programma, assicurare che tutti i materiali necessari siano pronti e assegnare le attività precedenti alla riunione. Questa lista di controllo aiuta i team a rimanere allineati e produttivi durante le riunioni, confermando che tutti i punti rilevanti sono stati trattati.

Funzionalità/funzione chiave

Creazione di liste di controllo personalizzabili per adattarle alle esigenze delle vostre riunioni

Utilizzare aggiornamenti di stato e promemoria per tenere traccia delle attività assegnate

Sviluppare programmi dettagliati, prendere note durante la riunione e implementare azioni di follower

Ideale per: Professionisti amministrativi, responsabili marketing e coordinatori di progetti che hanno bisogno di un approccio strutturato per preparare le riunioni.

5. Modello di note per riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-Notes-1.png Modello per prendere appunti per le riunioni - 1 - Documenti Google https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6438620&department=operations&\_gl=1\*hzt1dl\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di note per riunioni ClickUp consente agli utenti di organizzare in modo efficiente le discussioni, monitorare gli elementi d'azione e documentare le decisioni chiave in un unico luogo. Promuove la chiarezza e la responsabilità e assicura che tutti siano informati e allineati, consentendo una facile condivisione delle note con i partecipanti dopo la riunione. Questo modello è particolarmente utile per i team di tutte le dimensioni, per mantenere le riunioni focalizzate, organizzate e produttive.

Funzionalità/funzione chiave

Personalizzazione del modello per adattarlo alle esigenze specifiche dei diversi team

Risparmia tempo aumentando l'efficienza e snellendo il processo di riunione

Consentire ai membri del team di lavorare insieme per annotare e organizzare le note delle riunioni

Ideale per: Teams che vogliono migliorare la documentazione delle riunioni. Ad esempio, durante una riunione settimanale, il team può utilizzarlo per delineare il programma della riunione programma della riunione , prendere nota e assegnare elementi d'azione ai membri, garantendo chiarezza e responsabilità.

🧠Ricordate: Le riunioni del team non devono essere monotone. Da fare c'è solo una solida strategia per aumentare il coinvolgimento.

Ecco cosa potete fare:

Iniziare ogni riunione con obiettivi specifici per mantenere la discussione focalizzata

Esplorare varieidee creative per le riunionicome riunioni a tema o giochi di team-building, e metterle in pratica

Dedicare del tempo per riconoscere i risultati individuali e del team, favorendo un'atmosfera positiva

6. Modello di tracciatura delle riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/meeting-tracker.png tracciatore di riunioni https://app.clickup.com/signup?modello=t-228191570&department=marketing&\_gl=1\*jdca5v\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Con Modello di tracciamento delle riunioni di ClickUp i team possono mantenere un registro completo delle riunioni. Questo modello consente agli utenti di monitorare le date delle riunioni, i partecipanti e gli elementi in azione, garantendo responsabilità e follower efficaci. Fornendo un formato strutturato per la documentazione, migliora l'organizzazione e la produttività dei team.

Funzionalità/funzione chiave

Utilizzare stati personalizzati come "Chiuso", "Aperto" e "In corso" per monitorare lo stato delle riunioni

Include campi personalizzati per il tipo di riunione, la posizione, il leader, il facilitatore e l'appuntato

Accesso a viste come Bacheca, Riunioni, Calendario e Guida ai modelli per una gestione più semplice

Ideale per: I team e i gestori del team di varie dimensioni aziendali possono utilizzare questo modello per migliorare la comunicazione e la chiarezza.

7. Modello di registro delle riunioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/meeting-roster.png Monitorate le presenze senza problemi con il modello di registro delle riunioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-31v3de2&reparto=hr-recruiting&\_gl=1\*kr9kml\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFdM193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/ Modello di elenco delle riunioni di ClickUp consente ai team di gestire le presenze e di promuovere il coinvolgimento durante le riunioni. Gli utenti possono monitorare facilmente le informazioni sui partecipanti, controllare le presenze e raccogliere feedback per migliorare la responsabilità e la comunicazione.

Questo modello è una soluzione completa per la gestione delle presenze a distanza per i team con dipendenti ibridi o remoti. Permette di monitorare e coinvolgere i partecipanti virtuali senza soluzione di continuità, di registrare le presenze, di assegnare ruoli specifici come quello di facilitatore, cronometrista o annotatore e di mantenere un approccio sistematico alle riunioni.

Funzionalità/funzione chiave

Accesso a diverse viste Gantt, Elenco, Calendario per personalizzare il modello in base alle proprie esigenze

Nota e condivisione di decisioni, follower e attività per tenere tutti sulla stessa pagina

Registra i titoli delle riunioni, le date, le posizioni, le informazioni sul progetto e gli elementi d'azione critici in un unico spazio

Ideale per: Le organizzazioni che gestiscono riunioni sia di persona che a distanza. I team leader possono usarlo per assicurarsi che tutti i partecipanti siano stati tenuti in conto, per assegnare i ruoli in modo efficace e per semplificare la comunicazione.

8. Modello di nota per riunione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-Note-Style.png Modello di stile per le note di riunione per i documenti Google https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-1516248&department=operations&\_gl=1\*1ys3pzo\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTldjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di nota per le riunioni ClickUp consente di documentare i punti chiave della discussione, le decisioni e gli elementi di azione in un formato organizzato. Questo modello facilita la consultazione delle note precedenti per la revisione.

Promuove inoltre la scrittura collaborativa delle note, assicurando che i membri del team possano contribuire in tempo reale e rimanere allineati sui risultati, migliorando la responsabilità e la comunicazione. Questo ottimizza il processo della riunione e aiuta a garantire che tutti siano informati e coinvolti.

Funzionalità/funzione chiave

Cattura i punti chiave della discussione, le decisioni e gli elementi d'azione in un formato organizzato per una facile consultazione

Consentire ai membri del team di contribuire alle note durante la riunione

Rivedere rapidamente le note delle riunioni passate per monitorare lo stato di avanzamento e garantire l'allineamento sui risultati

Ideale per: Strateghi e gestori del team che devono documentare efficacemente le discussioni e garantire l'allineamento del team sugli obiettivi del progetto.

9. Modello di riunione individuale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/one-on-one-meeting.png Riunione individuale https://app.clickup.com/signup?modello=t-333dffe&department=operations&\_gl=1\*piauhb\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di riunione ClickUp one-to-one migliora l'efficacia delle riunioni individuali tra gestori e membri del team. Fornisce un quadro strutturato per documentare i punti di discussione, impostare gli obiettivi e monitorare gli elementi d'azione. Questo modello migliora la comunicazione e la responsabilità, garantendo che entrambe le parti rimangano allineate sugli oggetti e sullo stato di avanzamento.

Funzionalità/funzione chiave

Utilizzate il campo Avanzamento della riunione per monitorare lo stato delle riunioni e assicurarvi che i follower e le attività siano completate

Registrare i partecipanti con il campo Partecipanti alla riunione per organizzare e fare riferimento alle riunioni passate

Annotare i punti chiave e gli elementi d'azione durante le riunioni per rendere conto del proprio operato

Ideale per: I project manager possono usare questo modello durante le revisioni mensili delle prestazioni per annotare i punti chiave, monitorare gli elementi d'azione e confermare che tutti i partecipanti necessari sono presenti e informati.

10. Modello di riunione ClickUp All Hands

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-8.png Modello di riunione ClickUp All Hands https://app.clickup.com/signup?modello=t-216126539&department=marketing&\_gl=1\*1r43yzc\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/ Modello di riunione per tutte le mani di ClickUp è stato progettato per semplificare le riunioni di team di grandi dimensioni, consentendo una comunicazione e una collaborazione efficaci. Consente agli utenti di organizzare programmi, documentare le discussioni e monitorare gli elementi di azione, assicurando che tutti i membri del team rimangano informati e impegnati.

Questo modello è particolarmente utile per allineare gli obiettivi, condividere gli aggiornamenti e promuovere un senso di comunità all'interno delle organizzazioni. Inoltre, incoraggia la partecipazione da remoto, rendendolo accessibile ai team distribuiti.

Funzionalità/funzione chiave

Organizza un programma chiaro e coinvolgente, adatto alle esigenze del team

Monitoraggio delle decisioni chiave e degli elementi d'azione in modo efficiente durante la riunione

Incoraggiare i contributi di tutti i membri del team per promuovere l'inclusione

Visualizzazione delle attività e dello stato della riunione grazie a più visualizzazioni personalizzabili

Ideale per: Riunioni a livello aziendale che coinvolgono tutti i membri del team, dai manager ai dirigenti.

Trasforma le tue riunioni in sessioni di produttività efficiente con ClickUp

Per quanto efficace sia il vostro processo di annotazione, c'è sempre spazio per i miglioramenti. A questo proposito, i modelli di OneNote aiutano a organizzare gli appunti e a creare programmi per le riunioni.

Tuttavia, se siete alla ricerca di funzionalità/funzione di project management e di presa di nota più complete, ClickUp è la scelta migliore. Con modelli personalizzabili e strumenti per il monitoraggio di elementi e decisioni, ClickUp migliora la collaborazione e la produttività. Consente di ottimizzare la gestione delle riunioni, integrandosi facilmente nel flusso di lavoro complessivo. Perché aspettare?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi su ClickUp /%href/

e migliorate la vostra esperienza di gestione delle riunioni oggi stesso!