I migliori 8 strumenti software per la gestione dei contenuti commerciali

Il percorso che porta dall'attrazione dei potenziali clienti alla chiusura della vendita può essere lungo. Il team commerciale ha bisogno dei contenuti giusti - il pitch perfetto, il case study o le email di follow-up - pronti per ogni fase per ottenere conversioni positive.

Il software di gestione dei contenuti commerciali può aiutarvi con i giusti input. Queste piattaforme organizzano i contenuti e consentono alla forza commerciale di fornire messaggi d'impatto e personalizzati in ogni fase del processo di vendita. In questo articolo vi illustrerò gli otto migliori strumenti di gestione dei contenuti commerciali per aiutare il vostro team a chiudere più velocemente le trattative.

Cosa cercare in un software di gestione dei contenuti commerciali?

Ecco le funzionalità/funzione da considerare nella scelta di un sistema di gestione dei contenuti commerciali.

Facilità di accesso ai contenuti

Uno strumento di gestione dei contenuti commerciali deve offrire funzioni di ricerca intuitive e librerie di contenuti organizzate, rendendo tutto accessibile. Quando i vostri rappresentanti hanno facile accesso al materiale giusto, possono concentrarsi sulla chiusura degli affari.

Analisi in tempo reale

Sapere come i potenziali clienti interagiscono con i vostri contenuti vi aiuterà a perfezionare la vostra strategia di gestione dei contenuti commerciali. Cercate un software che fornisca analisi in tempo reale sull'utilizzo e il coinvolgimento dei contenuti. Questo vi permette di vedere cosa risuona con il vostro pubblico e di modificare il vostro approccio di conseguenza, aiutandovi a rimanere un passo avanti nella vostra strategia di vendita obiettivi commerciali .

Personalizzazione del contenuto

I contenuti generici raramente chiudono le trattative. Lo strumento giusto consentirà al team di personalizzare il materiale commerciale per ciascun prospect, adattando tutto, dai pitch deck alle email di follow-up. Questa flessibilità garantisce che il messaggio sia pertinente e d'impatto, dando al team un vantaggio in ogni conversazione.

Scalabilità

Man mano che la vostra azienda cresce, anche le vostre attività commerciali e di marketing devono crescere sistema di gestione dei contenuti . Una piattaforma scalabile vi permetterà di aggiungere altri contenuti, utenti e funzionalità senza compromettere le prestazioni commerciali.

8 Migliori software per la gestione dei contenuti commerciali

Vediamo gli otto migliori software di gestione dei contenuti commerciali, le loro funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi:

1. ClickUp (il migliore per la gestione e la collaborazione dei contenuti commerciali)

tracciare ogni attività all'interno del team commerciale con ClickUp Dashboards

Fino a qualche tempo fa, il mio team commerciale si trovava ad affrontare una sfida comune ma costosa: lavorava in silos. Ogni rappresentante creava e utilizzava materiali che spesso non erano coerenti con la messaggistica più recente. Questa mancanza di allineamento creava confusione e portava a ritardi nelle risposte ai potenziali clienti. Abbiamo perso opportunità e le trattative sono andate a monte.

ClickUp mi ha aiutato a superare questa sfida. Grazie a ClickUp Soluzione per il project management commerciale di ClickUp tutti possono accedere ai contenuti commerciali più recenti e la nostra messaggistica è allineata. Il risultato? Conversioni più elevate, flussi di lavoro più chiusi e un approccio più unificato alla chiusura degli affari. Documenti di ClickUp è perfetto per organizzare il materiale commerciale in una posizione centrale e ricercabile. L'ho usato per creare cartelle e sottocartelle per ospitare i pitch deck, piani commerciali , playbook commerciali, casi di studio e tutto è facilmente accessibile con una rapida ricerca.

Inoltre, è possibile condividere istantaneamente i Teams con il team e modificare i contenuti commerciali in tempo reale. I rappresentanti commerciali possono anche collegare documenti specifici alle loro attività, assicurandosi di avere a portata di mano i contenuti più rilevanti nei momenti critici.

creare contenuti commerciali con ClickUp Docs

Volete monitorare cosa succede con i vostri contenuti commerciali? Utilizzate ClickUp Dashboard per avere visibilità in tempo reale sull'andamento dei contenuti commerciali.

I widget personalizzati mi aiutano a monitorare quali documenti commerciali sono allegati alle attività e il loro stato nella pipeline. Pur non essendo uno strumento dedicato all'analisi dei contenuti, fornisce informazioni utili, mostrando come i contenuti contribuiscono alle trattative o dove si verificano i colli di bottiglia. La soluzione CRM di ClickUp consente di visualizzare la pipeline commerciale, monitorare il coinvolgimento dei clienti e analizzare i personalizzati. In questo modo è possibile vedere quali conversazioni o campagne commerciali hanno portato a conversioni più elevate e migliorare di conseguenza i contenuti delle vendite.

visualizzare la pipeline commerciale e monitorare il coinvolgimento dei clienti con la soluzione CRM di ClickUp

I modelli ClickUp semplificano ulteriormente la creazione e il riutilizzo di materiale commerciale personalizzato. Che si tratti di una proposta personalizzata o di una sequenza di email di follow-up, i modelli garantiscono la coerenza, offrendo al team la flessibilità di modificare i contenuti per clienti specifici o fasi del ciclo commerciale.

Raccomando il Modello per la gestione dei contenuti di ClickUp che consente di organizzare e monitorare i contenuti commerciali. Aiuta il team a gestire tutte le fasi del contenuto, dalla creazione alla distribuzione, assicurando che la messaggistica rimanga pertinente e allineata alla strategia commerciale. È ideale per personalizzare le strategie di gestione dei contenuti commerciali in base a specifici client o fasi del ciclo di vendita, mantenendo tutto organizzato e facilmente adattabile.

Infine, con la crescita del team commerciale, Spazi ClickUp ci permette di gestire senza problemi reparti, team o progetti diversi. Posso creare aree di lavoro specifiche per diverse unità commerciali o linee di prodotti, assicurando che tutti siano organizzati senza rallentare la piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-1.png Tenete tutto in ordine con ClickUp Spazi /$$$img/

tenere tutto in ordine con ClickUp Spaces

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp Monitoraggio del tempo **La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp consente di monitorare il tempo necessario per creare o gestire specifici materiali commerciali. Questo aiuta a migliorare l'efficienza e fornisce indicazioni su dove il tempo può essere meglio allocato, rendendo la creazione di contenuti un processo più fluido

Automazioni di ClickUp **Impostare i flussi di lavoro di approvazione dei contenuti con le Automazioni ClickUp. Ad esempio, quando un contenuto viene approvato, può essere immediatamente spostato alla fase successiva del processo commerciale, risparmiando tempo e riducendo il lavoro manuale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-9.png Automazione di azioni ripetitive con ClickUp Automazioni /$$$img/

automatizzare le azioni ripetitive e snellire il flusso di lavoro con le Automazioni ClickUp

Obiettivi di ClickUp **Legate le attività di gestione dei contenuti direttamente a grandi traguardi commerciali con ClickUp Obiettivi. In questo modo il team rimane allineato sull'obiettivo finale, aiutando a dare priorità ai contenuti che spostano l'ago della bilancia nella pipeline commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-15.png Monitoraggio degli obiettivi per la produttività dei contenuti commerciali con ClickUp Obiettivi /$$$img/

impostare gli obiettivi per la produzione di contenuti commerciali con ClickUp Obiettivi

Limiti di ClickUp

L'utilizzo di ClickUp da parte di alcuni utenti può comportare una curva di apprendimento iniziale, a causa della matrice di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Highspot (migliore per l'organizzazione e l'ottimizzazione dei contenuti commerciali basata sull'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image16-3.png Software di gestione dei contenuti commerciali Highspot /$$$img/

via Punto alto Highspot è una potente piattaforma di gestione dei contenuti commerciali che aiuta i team di vendita e di marketing a rimanere concentrati e puntuali con i loro contenuti. Una delle funzionalità/funzione che apprezzo è la ricerca alimentata dall'IA, che aiuta i rappresentanti commerciali a filtrare rapidamente i contenuti in base alle buyer personas, alle fasi di vendita o persino alla posizione geografica.

Invece di perdere tempo a navigare, i rappresentanti possono porre domande o applicare filtri per ottenere ciò di cui hanno bisogno. Highspot allinea inoltre i contenuti al percorso dell'acquirente. Fornisce descrizioni contestuali, guide su come fare e persino recensioni dei provider, assicurando che i rappresentanti sappiano come utilizzare i contenuti in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Highspot

Monitoraggio dell'utilizzo dei contenuti commerciali e del loro impatto sulle trattative, per ottimizzare la strategia grazie a dashboard complete

Automazioni nell'organizzazione dei contenuti e nella generazione dei metadati, per garantire che tutti gli asset siano gestiti correttamente e aggiornati

Creazione rapida di presentazioni su misura grazie a esperienze di contenuto personalizzate e al suggerimento degli asset più performanti

Limiti di Highspot

Da fare non offre una versione di prova gratuita

Prezzi di Highspot

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Highspot

G2: 4.7/5 (1000+ recensioni)

4.7/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

3. Seismic (il migliore per la distribuzione di contenuti commerciali personalizzati e per gli insight in tempo reale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-10.png Software per la gestione dei contenuti commerciali Seismic /$$$img/

via Sismico La piattaforma di gestione dei contenuti commerciali di Seismic ottimizza le operazioni commerciali. La funzione Discover, ad esempio, offre una ricerca in app e raccomandazioni intelligenti nel contesto, rendendo più facile per i venditori trovare l'esatto materiale commerciale di cui hanno bisogno.

Poi c'è la funzionalità/funzione Customize, che dà ai team il controllo sulla flessibilità che vogliono concedere alla personalizzazione dei contenuti. La libreria dei contenuti è sempre aggiornata e offre ai venditori opzioni personalizzate per adattare i materiali in base alle esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Seismic

Creazione di una libreria di contenuti flessibile che consente ai venditori di personalizzare il contenuto

Le informazioni facilmente accessibili forniscono risposte a portata di mano di ogni singolo provider

Condivisione dei contenuti con gli acquirenti tramite collegamenti che catturano l'attività di coinvolgimento, consentendo ai team di creare, inviare e seguire in modo più efficace

Limiti sismici

Decidere come strutturare il back-end e individuare le funzionalità/funzione su cui formare i team può sembrare opprimente

Prezzi di Seismic

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Seismic

G2: 4.7/5 (1500+ recensioni)

4.7/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

4. Paperflite (il migliore per il monitoraggio dell'impegno dei prospect)

via PaperFlite Paperflite è un buon strumento per l'organizzazione e la distribuzione dei documenti contenuti dei progetti commerciali . Aiuta a monitorare il modo in cui i potenziali clienti interagiscono con i vostri materiali. È possibile vedere quando e come interagiscono con i contenuti, il che consente di capire cosa funziona e dove è necessario modificare l'approccio.

Un'altra funzionalità/funzione che mi piace è la possibilità di creare hub di contenuti personalizzati per ogni potenziale cliente. Invece di sommergerli di risorse, potete creare una raccolta personalizzata che risponda direttamente alle loro esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Paperflite

Creazione di hub di contenuti personalizzati per raccogliere risorse su misura per ogni potenziale cliente

Condivisione facile dei contenuti commerciali attraverso collegati personalizzabili, per garantire che i potenziali clienti ricevano il contenuto giusto al momento giusto

Ottenere analisi dettagliate sulle prestazioni del vostro materiale commerciale

Limiti di Paperflite

Mancano alcune integrazioni nello strumento

Prezzi di Paperflite

A partire da $$$a per utente, con un minimo di cinque utenti

Valutazioni e recensioni di Paperflite

G2: 4.7/5 (260+ recensioni)

4.7/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (90+ recensioni)

5. Showpad (il migliore per allineare commerciale e marketing con un facile accesso ai contenuti)

via Mostra il pannello Showpad è una buona opzione per migliorare la produttività commerciale e garantire che i team abbiano gli strumenti giusti a portata di mano. Consente ai team di vendita di rimanere allineati, riunendo tutti i contenuti commerciali in un'unica posizione sicura e di facile accesso.

I team di marketing possono caricare, aggiornare e distribuire contenuti senza sforzo in Showpad, mentre i commerciali possono trovare ciò di cui hanno bisogno in pochi secondi e condividerlo con gli acquirenti senza problemi. Showpad fornisce anche informazioni utili sull'utilizzo e il coinvolgimento dei contenuti per ottimizzare le strategie commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Showpad

Creare un'unica fonte di verità in cui i Teams possano trovare, gestire e distribuire facilmente contenuti di grande impatto su scala

Controllare i contenuti personalizzati e garantire la conformità, rimuovendo istantaneamente i materiali obsoleti

Guida i venditori verso contenuti rilevanti per ogni acquirente, sulla base di informazioni basate sui dati relativi agli interessi degli acquirenti

Ottimizzare la qualità dei contenuti con feedback in tempo reale e metriche di coinvolgimento da parte di venditori e acquirenti

Limiti di Showpad

Le funzionalità di reportistica potrebbero essere migliorate per offrire approfondimenti più dettagliati

Prezzi di Showpad

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Showpad

G2: 4.6/5 (1700+ recensioni)

4.6/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

6. Brainshark (il migliore per il monitoraggio della preparazione del team commerciale)

via Brainshark Di Brainshark mi piace il modo in cui fornisce contenuti commerciali e garantisce che il team sia sempre pronto a utilizzarli. Aiuta a creare presentazioni di formazione interattive con PowerPoint, Google Slides, PDF, registrazioni dello schermo e pagine web.

Ho valore per la funzionalità/funzione delle schede di valutazione della disponibilità. Mostra il grado di coinvolgimento del team con i contenuti e chi potrebbe aver bisogno di ulteriore supporto. Brainshark supporta anche attività di coaching in video e in testo, in modo da poter misurare la preparazione dei rappresentanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brainshark

Creazione di contenuti formativi basati su video per il team commerciale, a cui possono accedere in qualsiasi momento

Aggiungere allegati, incorporare link ipertestuali e includere sondaggi interattivi e domande d'esame

Modificare facilmente i contenuti esistenti per mantenere i team commerciali aggiornati con le ultime informazioni

Limiti di Brainshark

Le opzioni di personalizzazione per la creazione di video di formazione sono limitate

Prezzi di Brainshark

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Brainshark

G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4/5 (20+ recensioni)

7. Mindtickle (migliore per accedere a contenuti commerciali personalizzati)

via MenteTickle Qualche mese fa, la sfida più grande del mio team era convertire i potenziali clienti in clienti. Dopo molte sperimentazioni, mi sono reso conto che il problema consisteva nell'utilizzare lo stesso approccio per tutti i clienti.

Ci siamo concentrati sulla creazione di proposte commerciali personalizzate per i clienti potenziali, basate sui loro punti dolenti. Mindtickle si è rivelato utile come strumento di piattaforma di abilitazione commerciale . Aiuta il mio team ad accedere ai contenuti e agli strumenti di marketing giusti per le diverse situazioni, grazie a opzioni di ricerca e filtro avanzate.

La cosa migliore è che il mio team può accedere a video di micro-apprendimento di esperti in materia e a frammenti di conversazioni reali per fare proposte vincenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mindtickle

Fornisce ai commerciali l'accesso ai contenuti più rilevanti e aggiornati per ogni fase del percorso dell'acquirente

Utilizzare raccomandazioni basate sull'IA per fornire contenuti personalizzati a ciascun rappresentante

Monitoraggio dell'utilizzo e del coinvolgimento dei contenuti per vedere quali materiali producono risultati e quali devono essere migliorati

Fornite esperienze di apprendimento interattive con quiz e certificazioni per garantire la padronanza dei contenuti prima delle interazioni con i client

Limiti di Mindtickle

Alcuni utenti ritengono che le sue capacità di reportistica siano carenti

Prezzi di Mindtickle

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Mindtickle

G2: 4.7/5 (2100+ recensioni)

4.7/5 (2100+ recensioni) Capterra: 4.8/10 (100+ recensioni)

8. HubSpot (il migliore per il monitoraggio del contenuto commerciale)

via HubSpot HubSpot adotta un approccio diverso alla gestione dei contenuti commerciali, combinando i contenuti con gli insight azionabili. Una funzionalità/funzione che trovo particolarmente utile è quella dei contenuti integrati per ogni fase dell'imbuto commerciale.

La funzionalità di monitoraggio dei documenti aiuta a creare una libreria di contenuti commerciali, in modo che il team possa accedere facilmente a email e altre risorse ad alto rendimento. HubSpot mi permette anche di monitorare i contenuti condivisi con i prospect. Invia notifiche quando un prospect apre un documento. In questo modo, posso identificare i lead caldi e modificare la mia strategia commerciale per i lead con un basso coinvolgimento.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Creazione di una libreria di contenuti centralizzata che organizza le risorse per un facile accesso in ogni fase del funnel commerciale

Raccomandazioni sui contenuti per guidare i rappresentanti commerciali nell'interazione con i prospect

Monitoraggio delle analisi in tempo reale sul coinvolgimento dei prospect con i contenuti, per consentire rapidi aggiustamenti della strategia

Creazione di contenuti commerciali più rapida e coerente grazie a modelli personalizzabili

Limiti di HubSpot

Gli strumenti di reportistica di HubSpot Sales Hub sono potenti, ma il processo di personalizzazione delle dashboard potrebbe essere più facile e intuitivo per gli utenti

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Sales Hub Professional: $90/mese per postazione

$90/mese per postazione Sales Hub Enterprise: $150/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

(oltre 11.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 6000 recensioni)

Utilizzare ClickUp per la gestione dei contenuti commerciali

ClickUp è una soluzione all-in-one che semplifica la gestione dei contenuti commerciali e l'abilitazione alle vendite. Aiuta il team a rimanere organizzato, efficiente e concentrato sulla chiusura degli affari. Grazie a funzionalità/funzione quali modelli personalizzabili, dashboard in tempo reale e gestione delle attività senza soluzione di continuità, ClickUp semplifica la creazione, il monitoraggio e l'ottimizzazione del materiale commerciale.

Che si tratti di scalare le operazioni o di affinare la strategia dei contenuti commerciali, ClickUp fornisce i provider per mantenere il team in linea con i risultati. Siete pronti a trasformare il vostro modo di gestire i contenuti commerciali? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e vedete la differenza che può fare per il vostro team commerciale!