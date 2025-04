13 migliori strumenti di gestione del calendario per rimanere organizzati

Oggi più che mai le persone preferiscono lavorare negli orari a loro più congeniali, e non si tratta solo di una tendenza.

Gartner ha riscontrato che quando le organizzazioni offrono una "flessibilità radicale" negli orari e nelle posizioni di lavoro, il numero di persone con prestazioni elevate aumento del 40% .

Tuttavia, con una maggiore autonomia arriva anche la sfida di gestire il tempo in modo efficace

Infatti, 94% delle persone afferma che una migliore gestione del tempo potrebbe aumentare la produttività. È qui che gli strumenti di gestione del calendario fanno la differenza.

Sulla base delle mie esperienze con gli strumenti di gestione del calendario e delle ricerche del team di ClickUp, ho stilato un elenco dei 13 migliori strumenti di gestione del calendario per aiutarvi a gestire efficacemente i vostri progetti e a mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Cosa cercare nelle app di gestione del calendario?

Sono finiti i tempi in cui portavamo i quaderni nello zaino. Ora abbiamo app per l'agenda giornaliera sui nostri telefoni, tablet e computer portatili. Possiamo accedere all'agenda digitale su qualsiasi dispositivo su cui lavoriamo. È necessaria un'app per la gestione del calendario che si sincronizzi con tutti i dispositivi.

Ecco le funzionalità/funzione indispensabili di un'eccellente app di gestione del calendario:

Sicurezza dei dati: Scegliete app di calendario che offrano solide funzionalità/funzione di sicurezza per i vostri dati personali e professionali

Scegliete app di calendario che offrano solide funzionalità/funzione di sicurezza per i vostri dati personali e professionali Integrazione: Assicurarsi che la piattaforma di calendario si sincronizzi senza problemi con le email, la gestione delle attività e altri strumenti e app di calendario

Assicurarsi che la piattaforma di calendario si sincronizzi senza problemi con le email, la gestione delle attività e altri strumenti e app di calendario Funzionalità/funzione automatizzate: Cercate opzioni di pianificazione, promemoria e eventi ricorrenti nelle app di calendario

Cercate opzioni di pianificazione, promemoria e eventi ricorrenti nelle app di calendario Intelligenza artificiale: Verificate se è possibile utilizzare l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per il vostro calendarioCalendario e pianificatore IA per una pianificazione intuitiva delle attività

Verificate se è possibile utilizzare l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per il vostro calendarioCalendario e pianificatore IA per una pianificazione intuitiva delle attività Collaborazione: Privilegiate le migliori app di calendario con opzioni di condivisione del calendario e di programmazione delle riunioni

Privilegiate le migliori app di calendario con opzioni di condivisione del calendario e di programmazione delle riunioni **Facilità d'uso: selezionare un'app calendario intuitiva per evitare di spendere tempo in funzionalità/funzioni complicate

Compatibilità con i dispositivi mobili: Assicuratevi che l'app calendario funzioni bene su smartphone, laptop e tablet

Assicuratevi che l'app calendario funzioni bene su smartphone, laptop e tablet Interfaccia utente: Scegliere una piattaforma di calendario che permetta di personalizzare facilmente le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili

Scegliere una piattaforma di calendario che permetta di personalizzare facilmente le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili Personalizzazione: Cercate notifiche e impostazioni regolabili che si adattino al vostro stile di lavoro

I 13 migliori strumenti di gestione del calendario per il project management

1. ClickUp (il migliore per la pianificazione e la programmazione integrata dei progetti) ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one che mette in connessione il mio team attraverso flussi di lavoro condivisi, documenti e dashboard in tempo reale. Adoro il modo in cui mi aiuta a lavorare in modo più intelligente e veloce con tutto in un unico posto.

Il Visualizzazione del calendario di ClickUp è un'app gratuita per il calendario che si distingue perché non è solo una visualizzazione delle scadenze, ma un'area di lavoro interattiva dove posso pianificare qualsiasi cosa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-569-1400x970.png Visualizzazione del calendario di ClickUp /$$$img/

Monitorate e pianificate visivamente tutte le vostre attività di ClickUp Calendar

Posso trascinare e rilasciare le attività nell'app calendario digitale, regolare le scadenze, assegnare un codice colore alle mie priorità e ordinare e filtrare le attività. Si sincronizza con i miei calendari esterni, come Google Calendar, e mantiene i miei commit personali e professionali in un unico posto.

Oltre la programmazione, Il project management di ClickUp rendono il mio lavoro super efficiente. La possibilità di creare le dipendenze delle attività è stata per me una svolta nella gestione di progetti complessi. Se un'attività si sposta, ClickUp regola automaticamente tutte le attività dipendenti, senza bisogno di aggiornamenti manuali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Project-Management-gif.gif Il project management di ClickUp /$$$img/

Trascinare e rilasciare le attività nel calendario per assegnare le priorità utilizzando il Project Management di ClickUp

Il Vista Gantt Chart e Visualizzazione della Sequenza mi permette di visualizzare a volo d'uccello tutti i progetti e le attività cardine, consentendomi di monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale.

Inoltre, la condivisione del mio calendario con i miei client e i membri del team assicura che tutti siano sulla stessa pagina senza continue chiamate ed email. Da fare: la menzione ClickUp Promemoria ? Con promemoria e notifiche automatiche su tutti i dispositivi, non perderò mai le attività più importanti.

Le funzionalità di personalizzazione di ClickUp aggiungono ancora più valore. Ecco come mi aiutano:

È possibile adattare il calendario al proprio stile di lavoro, sia che si preferisca una suddivisione giornaliera o una panoramica mensile di alto livello

Attività ricorrenti aiutano ad automatizzare le attività ripetitive

Le molteplici integrazioni con strumenti come Slack, Zoom e opzioni di archiviazione cloud come Google Drive assicurano che ClickUp si integri perfettamente nello stack tecnologico esistente, riducendo la necessità di passare da una piattaforma all'altra Integrazione tra ClickUp e Google Calendar ha contribuito a snellire la mia agenda. Posso sincronizzare le attività di ClickUp con il mio calendario di Google Elenco delle cose da fare di Google Calendar e vedere le modifiche apportate su una delle due piattaforme riflesse sull'altra in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-570.png Integrazione di ClickUp e Google Calendar /$$$img/

Monitoraggio delle attività su qualsiasi calendario con ClickUp e Google Calendar Integration

Un'altra funzionalità/funzione è la possibilità di personalizzare la visibilità delle attività: posso scegliere quali elenchi o attività appaiono nel mio calendario, aiutandomi a concentrarmi sulle cose importanti. Questa integrazione ha migliorato la mia gestione del tempo centralizzando tutti i miei impegni, risparmiandomi la fatica di passare da uno strumento all'altro.

Leggi anche: 20 modelli di Google Calendar gratis Il Modello di Calendario ClickUp ha delle funzionalità/funzioni che hanno preso il mio project management Calendario al livello successivo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Calendar-Planner-Template-2.png Pianificate come volete trascorrere le vostre giornate con il modello di calendario di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco cosa mi piace di più di questo modello:

Attività di ClickUp personalizzate per gli stati delle attività mi permette di contrassegnare le attività come "In corso" o "In attesa"

Campi personalizzati di ClickUp sono incredibilmente utili per salvare dettagli vitali come le attività cardine e i costi

La Sequenza e il Pianificatore mensile mi danno una visuale chiara del mio flusso di lavoro complessivo e del mio stato di avanzamento

Il Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare ha trasformato il mio modo di gestire le attività quotidiane. Mi permette di visualizzare facilmente gli obiettivi e le scadenze, mentre la possibilità di prioritizzare le attività mi aiuta a gestire il mio tempo in modo più efficace. Ho anche notato che avere un modello strutturato mi permette di capire quanto tempo impiegano le attività.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-571.png Tenete d'occhio l'aspetto del vostro programma giornaliero con il modello di elenco Da fare del Calendario ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzando questo modello, potete:

Registrare facilmente lo stato di avanzamento con stati personalizzati

con stati personalizzati ordinare le attività utilizzando campi personalizzati come Categoria, Risorse, Livello di produttività e Ruolo

utilizzando campi personalizzati come Categoria, Risorse, Livello di produttività e Ruolo Accedere a più visualizzazioni , tra cui Richiesta di riunione, per ruolo e per categoria

, tra cui Richiesta di riunione, per ruolo e per categoria Aumenta la produttività con il monitoraggio del tempo e gli avvisi di dipendenza

con il monitoraggio del tempo e gli avvisi di dipendenza Mantenere l'organizzazione con un sistema di attività con codice colore per la gestione visiva delle attività

con un sistema di attività con codice colore per la gestione visiva delle attività Completate le attività ad alta priorità senza sentirvi sovraccarichi

Questo modello di programmazione è diventato essenziale per il mio flusso di lavoro, aiutandomi a completare attività ad alta priorità senza essere sopraffatto.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili consentono al mio team di gestire le attività e le pianificazioni

La pianificazione drag-and-drop mi permette di spostare le attività direttamente sul Calendario

Gli strumenti visivi monitorano lo stato di avanzamento e gestiscono le dipendenze delle attività

Le pianificazioni delle attività possono essere regolate automaticamente in base alle modifiche delle dipendenze

Si integra perfettamente con Google Calendar App e altre piattaforme per una pianificazione unificata

I calendari possono essere condivisi con i client o i membri del team per tenere tutti aggiornati

Avvisi su più dispositivi

Limiti di ClickUp

Accesso offline limitato

Prezzi di ClickUp

Free Forever : accesso illimitato al sito

: accesso illimitato al sito Unlimitato : $7/mese per utente all'anno

: $7/mese per utente all'anno Business : $12/mese per utente all'anno

: $12/mese per utente all'anno Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $7 al mese per membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Le numerose visualizzazioni (come tabella, grafico Gantt, calendario e molte altre) fornite nelle opzioni di visualizzazione rendono anche più facile la manutenzione delle attività. Mochamad Resa Qulyubi , responsabile dell'assistenza, PT Majoo Teknologi

2. Wrike (il migliore per l'allocazione delle risorse nelle visualizzazioni del calendario)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-572-1400x801.png Wrike /$$$img/

via Wrike Wrike è un potente strumento di project management noto per le sue solide funzionalità/funzione di collaborazione. Permette ai team di gestire più progetti tramite calendari condivisi . La visualizzazione della Sequenza di Wrike, insieme ai calendari condivisi del team, aiuta i manager a visualizzare le attività e ad assegnare le risorse in modo efficiente.

L'integrazione con piattaforme come Google Drive, Slack e Microsoft Teams aiuta a semplificare la comunicazione. Le funzionalità di collaborazione in tempo reale facilitano il monitoraggio dello stato di avanzamento e delle modifiche necessarie, rendendo Wrike ideale per i team di grandi dimensioni che lavorano su progetti complessi con molti collaboratori.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Visualizzare le risorse ed evitare conflitti di pianificazione con i calendari dinamici del carico di lavoro

ed evitare conflitti di pianificazione con i calendari dinamici del carico di lavoro Organizzare progetti e attività con una chiara visualizzazione della sequenza temporale e del calendario basato sulle attività

Riprogrammare o regolare le sequenze con la funzione drag-and-drop nel calendario

Tenete traccia della larghezza di banda del team e gestite il carico di lavoro in modo efficiente con la gestione della capacità nel calendario

Limiti di Wrike

L'interfaccia utente complessa può risultare eccessiva per i nuovi utenti

La versione gratuita ha funzionalità/funzioni limitate

Richiede un po' di personalizzazione per adattarsi a flussi di lavoro unici

Prezzi di Wrike

Free

Professionale: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3200 recensioni)

4,2/5 (oltre 3200 recensioni) Capterra: 4,3/5 (4.000+ recensioni)

3. Google Calendar (il migliore per una programmazione semplice e gratis)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-573-1400x713.png Google Calendar /$$$img/

via Google Calendar Google Calendar è stata la mia prima app per la gestione del calendario. È un'app gratuita e affidabile con semplici strumenti di calendario, perfetta per gli utenti dell'area di lavoro di Google. Grazie all'integrazione con Gmail, è possibile programmare senza problemi eventi, riunioni e promemoria nella propria finestra In arrivo. Non offre funzionalità avanzate di project management, ma è adatta alla pianificazione personale e ai team di piccole startup.

Google Calendar è altamente accessibile su tutti i dispositivi e fornisce funzioni di base come la condivisione dei calendari con i membri del team e la creazione di eventi ricorrenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Calendar

Individuare gli spazi disponibili che si adattano al calendario di tutti con la funzionalità Trova un orario

Categorizzazione di eventi personali, di lavoro e condivisi con codici a colori per gli eventi

Gestire gli orari del team e la prenotazione delle risorse con le opzioni di condivisione del calendario

Limiti di Google Calendar

Personalizzazioni limitate

Nessuna funzionalità avanzata per il project management

Manca di strumenti integrati per la gestione delle attività

Prezzi di Google Calendar

Gratuito

I piani Business partono da $6/mese per utente (con l'area di lavoro di Google)

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

Capterra: 4,8/5 (oltre 3.200 recensioni)

4. In senso orario (i migliori per la gestione automatica del tempo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-574.png In senso orario /$$$img/

via In senso orario Clockwise è un altro strumento di calendario per l'ottimizzazione automatica della gestione del tempo. L'aspetto notevole di Clockwise è la capacità di riorganizzare le riunioni e le attività per adattarle alle ore di maggiore produttività. Si integra perfettamente con Google Calendar, programmando automaticamente le riunioni in orari che non interrompono le ore di concentrazione.

Il blocco del tempo la funzionalità/funzione di Clockwise aiuta a ritagliare periodi per il lavoro profondo, riducendo i conflitti di calendario. La programmazione guidata dall'IA di Clockwise mi fa risparmiare tempo riducendo al minimo le regolazioni manuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockwise

Ottimizzate la vostra giornata creando blocchi ininterrotti di tempo di concentrazione con l'assistente Smart Calendario

Regola gli orari del team in modo dinamico con la sincronizzazione della disponibilità del team per allinearsi con gli orari ottimali delle riunioni

Impedire che le riunioni invadano il tempo personale regolando l'orario di lavoro con la protezione dell'equilibrio vita-lavoro

Limiti in senso orario

Più adatto ai singoli utenti, non ai team

Opzioni di personalizzazione limitate

Dipendenza da Google Calendar

Prezzi in senso orario

Free: Pro: $6.75/mese per utente

$6.75/mese per utente Pro: $6,75/mese per utente

$6,75/mese per utente Business: $11,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni in senso orario

G2: 4.7/5 (66 recensioni)

4.7/5 (66 recensioni) Capterra: 4.7/5 (50 recensioni)

5. Fantastico (Il migliore per gli utenti Apple)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-575.png Fantastico /$$$img/

via Fantastico È uno strumento di calendario esclusivo di Apple. Una delle sue funzionalità/funzione è l'elaborazione del linguaggio naturale, che permette di programmare eventi semplicemente digitando comandi come "Pranzo con Sarah domani a mezzogiorno" È intuitivo e facile da usare.

L'app ha un design user-friendly e si sincronizza con la maggior parte delle aree di lavoro e degli ecosistemi, come Google, iCloud e Microsoft Exchange.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fantastical

Utilizza il linguaggio naturale per programmare gli eventi in modo intuitivo, digitando semplici comandi

Pianifica le condizioni esterne dell'evento con previsioni meteo integrate nel calendario

Risparmia tempo per gli eventi ricorrenti o simili, semplificando la gestione del calendario con modelli di eventi

Limiti di Fantastical

Disponibile solo su dispositivi Apple

Le funzionalità premium richiedono una sottoscrizione

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi fantastici

Gratis

Premium: $4,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fantastical

G2: 4.4/5 (16 recensioni)

4.4/5 (16 recensioni) Capterra: 4.8/5 (20 recensioni)

6. Hub Planner (il migliore per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-576-1400x717.png Pianificatore hub: Strumenti di gestione del calendario /$$$img/

via Pianificatore dell'hub Hub Planner è uno strumento completo di pianificazione e gestione delle risorse, ideale per i team che gestiscono progetti su larga scala. La sua visualizzazione intuitiva del calendario consente di allocare le risorse in modo efficace.

Ciò che distingue Hub Planner è la previsione delle risorse, che aiuta i project manager a prevedere le esigenze future in base alle risorse attuali gestione del carico di lavoro . I fogli di presenza e le funzionalità di fatturazione integrate semplificano il monitoraggio del tempo dedicato ai progetti e la gestione del budget.

funzionalità/funzione migliori di #### Hub Planner

Monitoraggio degli orari dei membri del team e piano con il calendario della disponibilità delle risorse

Visualizzare la distribuzione delle risorse grazie ai calendari di allocazione dei progetti

Ottenere un'istantanea visiva delle scadenze del progetto e dell'utilizzo del team con una griglia di pianificazione integrata

Ottimizzate la capacità del team con la reportistica sull'utilizzo nel calendario

Limiti di Hub Planner

La curva di apprendimento ripida per i principianti

I prezzi sono più alti per i team di piccole dimensioni

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi dell'hub planner

Starter: $7/mese per utente

$7/mese per utente Premium: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Hub Planner valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (44 recensioni)

4.2/5 (44 recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

7. Zoho Projects (il migliore per creare flussi di lavoro personalizzabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-577-1400x875.png Progetti Zoho: Strumenti di gestione del calendario /$$$img/

via Progetti Zoho Zoho Projects eccelle nel fornire visualizzazioni del calendario personalizzabili per il project management. Questo è particolarmente utile per i team che hanno bisogno di flessibilità. È possibile personalizzare i flussi di lavoro, integrarsi con altre app di Zoho come CRM e Books e persino automatizzare le attività in base alle esigenze del progetto.

La vista Team aiuta a tenere sotto controllo i membri del team e il calendario condiviso facilita la visualizzazione delle scadenze. I piani a pagamento offrono molte funzionalità/funzione per i team in crescita e l'ampio intervallo di integrazioni consente un'esperienza di project management completamente personalizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Gestione delle dipendenze delle attività direttamente nel calendario grazie all'integrazione con il grafico Gantt

Visione chiara delle scadenze chiave del progetto sul calendario con il monitoraggio delle attività cardine

Monitoraggio dello stato delle attività dell'intero team e delle scadenze imminenti con visualizzazioni del calendario condivise

Limiti di Zoho Projects

La versione gratuita ha funzionalità/funzioni limitate

Può essere sovraccarica, con troppe funzionalità/funzione

Richiede un ecosistema Zoho per avere tutte le funzioni

Prezzi di Zoho Projects

Gratis

Premium: $5/mese per utente

Enterprise: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.2/5 (440+ recensioni)

4.2/5 (440+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (650+ recensioni)

8. Microsoft Outlook (il migliore per l'ecosistema Microsoft)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-578-1400x788.png Microsoft Outlook: Strumenti di gestione del calendario /$$$img/

via Microsoft Outlook Il calendario di Microsoft Outlook è adatto a team di grandi dimensioni abituati a Microsoft Office 365. Si integra con l'email e con tutte le altre app di Office, consentendo una facile programmazione delle riunioni, promemoria e condivisione del calendario con i membri del team. Il calendario di Outlook offre un intervallo di funzionalità personalizzabili e affidabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Outlook

Ottenere suggerimenti sugli orari disponibili per i partecipanti utilizzando l'assistente per la pianificazione delle riunioni in base ai loro calendari

Identificazione rapida dei tipi di riunione e delle priorità grazie alle categorie di colore del calendario

Visualizzazione della disponibilità di tutto il team in un solo colpo d'occhio con le viste Team del calendario

Limiti di Microsoft Outlook

Manca di funzionalità avanzate di project management

La configurazione è complessa e richiede un esperto per gli utenti che non utilizzano Office

Limitate opzioni di gestione delle attività

Prezzi di Microsoft Outlook

Gratis con la sottoscrizione di Office 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook

G2: 4.5/5 (2800+ recensioni)

4.5/5 (2800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1990+ recensioni)

9. Hive (il migliore per la collaborazione e le attività del team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-580-1400x953.png Hive: Strumenti di gestione del calendario /$$$img/

via Alveare Hive offre un mix di gestione delle attività e integrazione del calendario, che lo rende una scelta eccellente per i team che necessitano di una soluzione all-in-one.

La visualizzazione del calendario di Hive è altamente personalizzabile e posso assegnare le attività direttamente dal calendario stesso, il che mi fa risparmiare tempo quando gestisco più progetti. Hive ha buone funzionalità/funzione, come la chat in tempo reale e la condivisione di file, che semplificano la comunicazione. Hive si integra bene anche con Slack e Google Drive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive

Traccia le scadenze e lo stato di avanzamento delle attività in modo chiaro con una visualizzazione del calendario basata sulle attività stesse

Trasforma gli eventi del calendario in attività immediatamente eseguibili grazie alle schede d'azione integrate

Le viste Gantt, Kanban e tradizionali del calendario sono personalizzabili per una pianificazione flessibile dei progetti

Limiti di Hive

Curva di apprendimento più ripida per i team più piccoli

È un po' costoso per i team più piccoli

Versione gratuita e limitata

Prezzi di Hive

Gratis

Teams: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo su contatto

Hive valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (60 recensioni)

4.2/5 (60 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

10. Doodle (migliore per creare programmi di riunione basati su sondaggi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-581.png Doodle: Strumenti di gestione del calendario /$$$img/

via Scarabocchio Doodle semplifica la programmazione delle riunioni offrendo una funzionalità/funzione intuitiva che consente ai partecipanti di selezionare gli orari di riunione preferiti. È utile per pianificare riunioni con client o gruppi numerosi in cui la disponibilità varia. Doodle offre una panoramica degli orari disponibili.

Anche se è eccellente come strumento di base software di gestione delle riunioni è più adatto ai team che hanno bisogno di uno strumento esterno per la gestione di progetti e attività. La versione premium è priva di pubblicità e si sincronizza facilmente con il calendario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodle

Semplifica la scelta degli orari per le riunioni di gruppi numerosi grazie alla programmazione dei sondaggi di gruppo

Privilegiare la disponibilità per le riunioni di gruppo con la classifica delle disponibilità

Dare un tocco professionale agli inviti alle riunioni utilizzando il branding personalizzato dell'evento

Limiti di Doodle

Nessuna funzionalità/funzione di project management

Funzionalità/funzione limitate nella versione gratuita

Le opzioni di personalizzazione sono minime

Prezzi di Doodle

Gratis

Pro: $6,95/mese per utente

$6,95/mese per utente Team: $8,95/mese per utente

$8,95/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Doodle valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (2000+ recensioni)

4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1800+ recensioni)

11. Calendario Apple (il migliore per la gestione di eventi localizzati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-582-1400x754.png Calendario Apple: Strumenti di gestione del calendario /$$$img/

via Calendario Apple Apple Calendar è un calendario semplice e facile da usare per i suoi utenti. Apprezzo la facilità con cui è possibile creare eventi, invitare partecipanti e impostare promemoria. L'integrazione con Siri è un'altra funzionalità/funzione che spicca. Con essa è possibile programmare eventi utilizzando i comandi vocali.

Sebbene sia limitata all'ecosistema Apple, funziona bene per uso personale e per piccoli team. L'interfaccia pulita e minimalista semplifica la pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendario Apple

Pianificazione di riunioni in diverse regioni con aggiustamenti automatici grazie al supporto del fuso orario

Notifiche in base al luogo in cui ci si trova grazie alle promemoria basate sulla posizione

Semplificare il coordinamento degli impegni con gli altri utilizzando calendari di famiglia o di gruppo in condivisione

Limiti del Calendario Apple

Assenza di funzionalità avanzate di project management

Limitate opzioni di personalizzazione per i team

Prezzi del Calendario Apple

Free (viene fornito con i dispositivi Apple)

Valutazioni e recensioni di Calendario Apple

G2: 4.1/5 (194 recensioni)

12. Bitrix24 (il migliore per l'integrazione di CRM e Calendario)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-583.png Bitrix24: Strumenti di gestione del calendario /$$$img/

via Bitrix24 Bitrix24 è una suite completa per la gestione aziendale e lo strumento di gestione del calendario è una funzionalità/funzione. Include inoltre strumenti di CRM, gestione delle attività e comunicazione. La funzionalità/funzione del calendario funziona bene con il sistema di gestione delle attività di Bitrix24. È possibile programmare attività e impostare promemoria direttamente all'interno dell'app.

Bitrix24 è ideale per le grandi aziende che gestiscono tutte le operazioni interne ed esterne su un'unica piattaforma. Bitrix24 offre anche calendari condivisi attraverso i quali è possibile coordinarsi con il proprio team.

Le migliori funzionalità di Bitrix24

Monitoraggio delle riunioni con i client, delle opportunità commerciali e delle attività in un unico luogo con il CRM e il calendario integrati

Automazioni nella programmazione delle attività in base alle regole del progetto, grazie a flussi di lavoro personalizzati legati al calendario

Limiti di Bitrix24

Complesso per i principianti

Alcune funzionalità/funzione richiedono aggiornamenti

Prezzi più alti per i team più piccoli

Prezzi di Bitrix24

Free (versione base)

Basic: $49/mese per 5 utenti

$49/mese per 5 utenti Standard: $99/mese per 50 utenti

$99/mese per 50 utenti Professionale: $199/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (540 recensioni)

4.1/5 (540 recensioni) Capterra: 4.2/5 (860+ recensioni)

13. Calendly (il migliore per la programmazione automatica degli appuntamenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-584-1400x788.png Calendly: Strumenti di gestione del calendario /$$$img/

via Calendly Calendly è facile da usare ed è stato progettato per i professionisti che hanno bisogno di programmare riunioni in movimento.

Calendly si sincronizza con il vostro calendario, sia esso Google o Outlook. Si adatta automaticamente ai fusi orari, il che lo rende perfetto per le riunioni internazionali. È affidabile e conveniente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Scegliete gli orari delle riunioni che corrispondono alla vostra disponibilità grazie ai collegamenti automatici per la pianificazione delle riunioni

Prevenire l'overbooking bloccando automaticamente il tempo personale grazie a finestre di disponibilità personalizzabili

Distribuire le riunioni tra i membri del team in modo uniforme utilizzando la programmazione in round-robin

Limiti di Calendly

Manca di funzionalità/funzione di project management

La personalizzazione è limitata nella versione gratis

Piani a pagamento necessari per funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di Calendly

Gratis

Essenziale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Professionale: $15/mese per utente

$15/mese per utente Teams: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni in senso orario

G2: 4.7/5 (2220+ recensioni)

4.7/5 (2220+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3360+ recensioni)

ClickUp - La migliore app per la gestione del calendario che si possa avere

Ora che avete scoperto i 13 migliori strumenti di gestione del calendario, è arrivato il momento di prendere il controllo dei vostri impegni e migliorare la vostra produttività. Con l'app giusta per la gestione del calendario, è possibile ottimizzare la programmazione, migliorare la gestione del tempo e aumentare la collaborazione all'interno del team.

Se siete pronti a sperimentare i vantaggi di un project management efficiente, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e trasforma il tuo modo di lavorare!