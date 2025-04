Come monitorare le domande di lavoro in Fogli Google

La ricerca di un nuovo lavoro può essere travolgente, soprattutto quando ci si candida a più ruoli. Il monitoraggio di ogni singola candidatura presentata può diventare rapidamente estenuante.

Dopo tutto, candidarsi a un lavoro non significa solo inviare curriculum: è un processo completo. Ci sono scadenze da rispettare, colloqui da programmare e follower da inviare. Ogni passaggio richiede attenzione.

È necessario sapere in quale fase si trovano le vostre candidature, se è necessario un follow-up e se siete in attesa di una risposta. Avere un sistema trasparente per gestire tutto questo è fondamentale.

Una soluzione più pratica (e gratis!) è il tracker delle domande di lavoro di Fogli Google. Si tratta di uno strumento semplice che vi permette di di cambiare carriera senza perdersi.

Questa guida in passaggi vi mostrerà esattamente come creare e utilizzare questo tracker, aiutandovi a concentrarvi su ciò che conta: trovare il lavoro dei vostri sogni.

Il concetto di tracciatore di domande di lavoro

Un tracker di candidature è uno strumento o sistema per organizzare e monitorare lo stato delle candidature. Vi permette di tenere sotto controllo la situazione senza dovervi chiedere dove avete fatto domanda o quando dovete fare follow-up.

Questo strumento consente di registrare dettagli come il titolo del lavoro, l'azienda e la data di candidatura, di monitorare lo stato della candidatura e di pianificare il prossimo passaggio.

Metodi tradizionali e moderni di monitoraggio delle domande di lavoro

Tradizionalmente, i candidati scrivevano i dettagli delle candidature su blocchi di note o li digitava in fogli di calcolo di base. Sebbene questo metodo funzioni, può diventare caotico, soprattutto quando il numero di candidature aumenta. C'è anche il rischio di perdere le tracce delle candidature o di dimenticare di dare un seguito in tempo.

I moderni tracker di candidature offrono invece un'esperienza molto più fluida. Sono progettati per gestire tutte le vostre candidature in un unico hub centrale, spesso con funzionalità/funzioni aggiuntive che rendono il monitoraggio delle scadenze e delle risposte un gioco da ragazzi. Possono anche assistervi durante la preparazione dei colloqui, in particolare per i colloqui a distanza -avendo tutte le informazioni sull'azienda a portata di mano.

Se state lavorando anche su scrivere una proposta di lavoro il monitoraggio dei diversi ruoli e dei loro requisiti può essere d'aiuto. Il tracker può aiutarvi ad adattare ogni proposta al ruolo specifico, utilizzando le note per promemoria dei dettagli importanti.

Mantenere l'organizzazione e il controllo delle vostre candidature può darvi un vantaggio reale in questo mercato del lavoro. E con un tracker per le candidature, non solo sopravvivete alla ricerca di lavoro, ma la padroneggiate.

Fogli Google come tracciamento delle domande di lavoro

L'utilizzo di Fogli Google come tracker delle candidature è uno dei modi più semplici ed efficaci per rimanere organizzati durante la ricerca di lavoro. È gratis, personalizzabile e accessibile da qualsiasi luogo. Inoltre, con Fogli Google potete impostare tutto esattamente come volete.

Ecco come utilizzare Fogli Google per monitorare le vostre domande di lavoro in modo efficace:

Creare un nuovo Foglio Google : Aprite un nuovo foglio di calcolo dedicato esclusivamente al monitoraggio delle vostre candidature

: Aprite un nuovo foglio di calcolo dedicato esclusivamente al monitoraggio delle vostre candidature Impostazione delle colonne essenziali : Aggiungete colonne come Titolo del lavoro, Nome dell'azienda, Data di candidatura, Stato, Prossimi passaggi e Note. Sentitevi liberi di personalizzare ulteriormente in base alle vostre esigenze

: Aggiungete colonne come Titolo del lavoro, Nome dell'azienda, Data di candidatura, Stato, Prossimi passaggi e Note. Sentitevi liberi di personalizzare ulteriormente in base alle vostre esigenze Registrare gli stati delle candidature : Utilizzate la colonna Stato per indicare se la candidatura è "in corso", "in fase di revisione" o "rifiutata"

: Utilizzate la colonna Stato per indicare se la candidatura è "in corso", "in fase di revisione" o "rifiutata" Aggiungere date per i follower : Utilizzate la colonna Data applicazione o una colonna separata Data follow-up per tenere traccia di quando dovreste ricontattare il datore di lavoro

: Utilizzate la colonna Data applicazione o una colonna separata Data follow-up per tenere traccia di quando dovreste ricontattare il datore di lavoro Codice colore per la chiarezza : Assegnate dei colori ai diversi stati (ad esempio, verde per lo stato in corso, rosso per quello rifiutato) per identificare rapidamente la vostra posizione in ciascuna candidatura

: Assegnate dei colori ai diversi stati (ad esempio, verde per lo stato in corso, rosso per quello rifiutato) per identificare rapidamente la vostra posizione in ciascuna candidatura Usare i filtri per organizzare : Utilizzate i filtri del foglio per ordinare o visualizzare le candidature in base all'azienda, al titolo o allo stato

: Utilizzate i filtri del foglio per ordinare o visualizzare le candidature in base all'azienda, al titolo o allo stato Aggiungere note per ogni candidatura : Utilizzate la sezione 'Note' per memorizzare dettagli specifici, come il nome del responsabile delle assunzioni, i punti salienti della descrizione del lavoro o importanti informazioni di follow-up

: Utilizzate la sezione 'Note' per memorizzare dettagli specifici, come il nome del responsabile delle assunzioni, i punti salienti della descrizione del lavoro o importanti informazioni di follow-up Aggiornare regolarmente: Dopo ogni invio di candidatura o risposta, aggiornate immediatamente il foglio per riflettere le informazioni più recenti

Poiché i Fogli Google sono basati sul cloud, è possibile aggiornarli sul telefono o sul computer con una connessione a Internet.

Consigli pratici per mantenere il vostro tracker delle domande di lavoro organizzato e aggiornato

Ora che avete capito come usare Fogli Google per monitorare le vostre domande di lavoro in modo efficace, è il momento di affinare ulteriormente questa abilità.

Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che vi aiuteranno a organizzarlo:

Aggiungete le nuove informazioni subito dopo aver fatto domanda di lavoro o aver ricevuto risposta da un datore di lavoro

Usate la colonna "data di candidatura" per creare promemoria su quando dare seguito alle candidature

I segnali visivi consentono di vedere facilmente quali candidature sono ancora attive, quali necessitano di un intervento e quali sono chiuse

Se il vostro foglio sta diventando lungo, utilizzate la funzionalità di filtraggio di Fogli Google per concentrarvi su stati o aziende specifici

Raggruppate le candidature simili (come quelle per lavori tecnologici o quelle con un particolare set di competenze) in modo da poterle confrontare fianco a fianco

Usate la funzionalità/funzione di commento per discutere voci specifiche senza ingombrare il foglio principale se state lavorando con qualcun altro (come un compagno di ricerca di lavoro)

Vantaggi e svantaggi di Fogli Google come tracker di offerte di lavoro

Fogli Google è uno strumento versatile per il monitoraggio delle domande di lavoro, ma come la maggior parte degli strumenti, presenta vantaggi e svantaggi. Ecco una rapida panoramica dei pro e dei contro:

Vantaggi di Fogli Google

Ecco alcuni dei numerosi vantaggi dell'utilizzo di Fogli Google come strumento di monitoraggio delle candidature:

1. Gratis e accessibile

Uno dei maggiori vantaggi è che Fogli Google è completamente gratis. Che si tratti di monitorare due applicazioni o venti, non c'è alcun costo da sostenere.

Come menzionato, potete accedere al vostro job tracker da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, con accesso a Internet. Per istanza, se vi candidate per un lavoro sul vostro telefono mentre siete in viaggio, potete aggiornare rapidamente il vostro foglio mentre siete in viaggio.

2. Personalizzabile

Potete adattare Fogli Google alle vostre esigenze specifiche. Volete monitorare quanti colloqui avete sostenuto per ogni lavoro? Basta aggiungere una colonna!

È anche possibile assegnare un codice colore, creare filtri e ordinare i dati in base alle proprie preferenze. Ad esempio, potete colorare di verde i lavori per i quali avete ricevuto un invito al colloquio e di giallo quelli in attesa di risposta.

3. Collaborazione in tempo reale

Se state lavorando con un career coach o state chiedendo consiglio a un amico, potete condividere il vostro Foglio Google con loro. Potranno visualizzarlo e modificarlo in tempo reale, offrendo suggerimenti o tenendo conto dei vostri impegni.

Questa funzionalità/funzione è utile se state cambiando carriera e volete un mentore che vi guidi.

4. Semplice da usare

Fogli Google ha una curva di apprendimento facile. La maggior parte delle persone ha già familiarità con le funzioni di base dei fogli di calcolo, quindi l'impostazione di un job tracker non richiede molte conoscenze tecniche.

Inoltre, l'interfaccia intuitiva permette di organizzare e visualizzare facilmente le informazioni.

Svantaggi di Fogli Google

Nonostante i vantaggi, l'uso di Fogli Google per il monitoraggio dei lavori presenta alcuni limiti.

1. Voce manuale

Sebbene Fogli Google offra una grande flessibilità, lo svantaggio è che tutto è manuale. È necessario inserire ogni lavoro, aggiornare gli stati e monitorare i follower.

A differenza degli strumenti dedicati alla ricerca di lavoro, non invia promemoria automatici per il follow-up o notifica le scadenze. Ad esempio, se si gestiscono più candidature e si dimentica di aggiornare il tracker, si può perdere il monitoraggio di dettagli cruciali.

2. Automazioni limitate

A differenza delle piattaforme professionali di monitoraggio delle offerte di lavoro, Fogli Google non offre automazioni integrate, come l'impostazione di promemoria o l'estrazione di dati sulle offerte di lavoro dai siti web.

Pertanto, se si è alle prese con molte applicazioni e si desidera un aiuto automatico, è necessario impostare promemoria manuali o utilizzare strumenti aggiuntivi.

3. Richiede capacità organizzative

Se non siete naturalmente organizzati, potreste trovare difficile mantenere i Fogli Google in modo efficiente.

D'altra parte, dimenticare di aggiornare o categorizzare correttamente i lavori può generare confusione. Ad esempio, se non aggiornate il vostro tracker, potreste candidarvi per sbaglio due volte alla stessa posizione.

4. Manca di funzionalità/funzione avanzate

Fogli Google funziona bene per il monitoraggio di base delle offerte di lavoro, ma non è adatto a chi desidera approfondimenti o analisi sul proprio processo di ricerca di lavoro.

Inoltre, funzionalità/funzione avanzate come i dashboard visivi, che alcune piattaforme di ricerca di lavoro offrono, non sono disponibili a meno che non si creino manualmente.

Implementazione di altre applicazioni software per il monitoraggio del lavoro

Sebbene Fogli Google sia un buon strumento per tenere traccia delle domande di lavoro, altri strumenti hanno funzionalità/funzione più avanzate. ClickUp è un robusto programma di produttività e di gestione delle attività che si integra perfettamente nelle varie operazioni aziendali.

Con diverse funzionalità/funzione personalizzabili e più di 1.000 Integrazioni ClickUp clickUp centralizza tutti i lavori su diverse piattaforme in uno spazio collaborativo.

Esploriamo alcune funzionalità/funzione chiave che rendono ClickUp un sistema ideale per il monitoraggio del lavoro e la gestione delle risorse umane Software HR :

1. Documenti ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-50.gif Documenti ClickUp /$$$img/

Redigere e registrare le domande di lavoro con ClickUp Docs ClickUp Documenti è una piattaforma centralizzata per archiviare, gestire e organizzare tutti i documenti, comprese le domande di lavoro. È possibile creare un nuovo file direttamente su ClickUp o importarne uno esistente.

**Sia che stiate scrivendo una lettera di presentazione, sia che stiate monitorando i feedback, sia che stiate archiviando le bozze delle vostre candidature, questa funzionalità/funzione vi permette di creare documenti ricchi e visivamente accattivanti.

Da quando abbiamo adottato ClickUp, i nostri team hanno lentamente abbandonato i documenti di Google e la documentazione è migliorata in modo significativo

Mitch Stephens, PMP, responsabile del programma tecnico, Shipt

La piattaforma dispone anche di un assistente IA chiamato ClickUp Brain per aiutarvi sfruttare l'IA per la preparazione ai colloqui di lavoro . Il cervello può correggere le vostre nuove candidature o lettere di presentazione alla ricerca di errori ortografici, grammaticali e di formattare, garantendo la coerenza del tono e dello stile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-51-1400x788.gif Documenti di ClickUp /$$$img/

Sfrutta ClickUp Brain per perfezionare la tua domanda di lavoro su ClickUp Docs

Inoltre, potete chiedere il feedback di colleghi o mentori per ottenere nuove prospettive. Incorporate i loro suggerimenti e apportate le modifiche necessarie per migliorare la vostra candidatura prima di inviarla.

2. Visualizzazioni ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-435.png Visualizzazioni ClickUp: tracciatore di domande di lavoro Fogli Google /$$$img/

Traccia e organizza le tue domande di lavoro con più ClickUp Views

ClickUp offre oltre 15 modi per visualizzare flussi di lavoro, progetti e attività. Diversi di questi Visualizzazioni di ClickUp sono particolarmente utili per il monitoraggio delle domande di lavoro:

Vista Tabella : Sfrutta un'esperienza simile a quella di un foglio di calcolo su questa vistaAlternativa a Fogli Google. La differenza è che qui è possibile personalizzare i campi e gli stati, consentendo un monitoraggio più sfumato del processo di candidatura

: Sfrutta un'esperienza simile a quella di un foglio di calcolo su questa vistaAlternativa a Fogli Google. La differenza è che qui è possibile personalizzare i campi e gli stati, consentendo un monitoraggio più sfumato del processo di candidatura Vista Elenco : Ordinare, filtrare e raggruppare rapidamente le attività, per avere un quadro più chiaro dello stato di ogni domanda

: Ordinare, filtrare e raggruppare rapidamente le attività, per avere un quadro più chiaro dello stato di ogni domanda Visualizzazione modulo : Per sintetizzare facilmente le risposte ai sondaggi, i feedback sulle candidature o altri dati in attività immediatamente attuabili

: Per sintetizzare facilmente le risposte ai sondaggi, i feedback sulle candidature o altri dati in attività immediatamente attuabili Visualizzazione calendario : Tenere traccia dei programmi dei colloqui, delle scadenze e dei programmi giornalieri senza sforzo con questo layout visivo

: Tenere traccia dei programmi dei colloqui, delle scadenze e dei programmi giornalieri senza sforzo con questo layout visivo Vista Carico di lavoro: Bilanciare le priorità mentre si gestiscono più attività o applicazioni

3. Automazioni ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-436.png Automazioni di ClickUp: tracciatore di domande di lavoro Fogli Google /$$$img/

Automazioni per attività ripetitive per liberare tempo

Una delle funzionalità/funzione di ClickUp è la capacità di automatizzare le attività ripetitive. Automazioni di ClickUp possono creare automaticamente attività, assegnare ruoli, modificare gli stati delle applicazioni o popolare i commenti in base ai trigger impostati.

Automatizzando queste piccole ma essenziali azioni, avrete più tempo per concentrarvi sulla preparazione dei colloqui o sulla messa a punto della vostra domanda di lavoro.

4. Modelli gratis

ClickUp ospita una ricca libreria di modelli personalizzabili per documenti diversi, adatti a vari casi d'uso, tra cui modelli di database e modelli di fogli di calcolo .

La ricerca del lavoro giusto può sembrare opprimente. Con innumerevoli opzioni e risorse da navigare, è facile perdere il monitoraggio di dove iniziare e come rimanere organizzati. È qui che entrano in gioco i modelli di ricerca di lavoro di ClickUp!

Questi modelli si rivolgono sia ai principianti che ai professionisti in cerca di funzionalità/funzione avanzate.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-437.png Semplificate le vostre domande di lavoro utilizzando il modello di ricerca di lavoro ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Scaricare questo modello /$$cta/

Ad esempio, il modello Modello di ricerca di lavoro ClickUp è stato progettato per aiutarvi a semplificare il vostro processo di ricerca di lavoro monitorando i vari componenti essenziali.

Con stati personalizzati come "Aperto", "Applicato" e "In attesa", questo modello vi aiuta:

Organizzare e monitorare le domande di lavoro per un facile monitoraggio

le domande di lavoro per un facile monitoraggio Registrare le offerte di lavoro per rimanere aggiornati su potenziali opportunità

per rimanere aggiornati su potenziali opportunità Registrare le valutazioni e i vantaggi dell'azienda per valutare la qualità dell'ambiente di lavoro

e i vantaggi dell'azienda per valutare la qualità dell'ambiente di lavoro Risorse per i colloqui , inclusi suggerimenti e domande comuni

, inclusi suggerimenti e domande comuni Creare una Sequenza personalizzata per la ricerca di lavoro per gestire le attività in modo efficace

Basato su ClickUp Views, questo modello offre tre viste personalizzabili: Elenco, Calendario e Bacheca.

D'altra parte, se siete alla ricerca di funzionalità/funzione complete, il template personalizzabile Modello di ricerca di lavoro di ClickUp (per principianti) rende il monitoraggio delle opportunità di lavoro facile ed efficiente.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-438.png Traccia e gestisci il tuo processo di ricerca di lavoro utilizzando il modello di ricerca di lavoro ClickUp (per principianti) https://app.clickup.com/signup?modello=t-200476216&\_gl=1\*1nh0j72\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjYwNDY4NzYuQ2owS0NRancwT3EyQmhDQ0FSSXNBQTVodWJVMDlZcXpYOU5fNlI0eklCbDlDWl80YnQ3eG9mTVBtMGhCSFcyc2k0azRkazlfZzNEb0x5c2FBbGkzRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU1OTg2NTEzOC4xNzIxNTk1OTE1 Scarica questo modello /$$$cta/

È possibile acquisire annunci di lavoro, organizzare attività di follower e gestire le conversazioni con i reclutatori o i responsabili delle assunzioni, tutto in un unico posto.

Il modello ClickUp per la ricerca di lavoro include:

Stati personalizzati : Monitoraggio dello stato di ogni candidatura con stati personalizzati come "Aperto" o "Completato"

: Monitoraggio dello stato di ogni candidatura con stati personalizzati come "Aperto" o "Completato" Campi personalizzati : Gestire vari attributi delle candidature, rendendo più facile la visualizzazione dello stato a colpo d'occhio

: Gestire vari attributi delle candidature, rendendo più facile la visualizzazione dello stato a colpo d'occhio Visualizzazioni personalizzate : Sia che vogliate assegnare una priorità alle domande o tenere un elenco delle aziende, il modello offre molteplici viste per aiutarvi a rimanere organizzati

: Sia che vogliate assegnare una priorità alle domande o tenere un elenco delle aziende, il modello offre molteplici viste per aiutarvi a rimanere organizzati Strumenti di project management: Utilizzate tag, commenti, automazioni e persino l'IA per ottimizzare il monitoraggio dei lavori

Semplifica la creazione di documenti per la ricerca di lavoro, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto. Inoltre, vi aiuta a mantenere un elenco completo di potenziali datori di lavoro, assicurandovi di non perdere nessuna opportunità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-439.png ClickUp per i team delle risorse umane: tracciatore di domande di lavoro Fogli Google /$$$img/

Facilitate la collaborazione tra i membri del team HR e i gestori del team assunzioni utilizzando ClickUp for HR Teams

Inoltre, ClickUp può essere utilizzato dal team HR come software di reclutamento e gestione dei talenti. Con ClickUp per i team HR il team HR può trarre vantaggio nei seguenti modi:

assunzione

**La piattaforma consente di monitorare gli invii dei candidati, di programmare i colloqui e di gestire l'intero processo di assunzione dall'inizio alla fine

Gestione della pipeline di candidati: I flussi di lavoro personalizzabili di ClickUp possono essere utilizzati per creare una pipeline di candidati, aiutando i team HR a organizzare i candidati, a monitorare il loro stato attraverso il processo di colloquio e a prendere decisioni di assunzione informate

I flussi di lavoro personalizzabili di ClickUp possono essere utilizzati per creare una pipeline di candidati, aiutando i team HR a organizzare i candidati, a monitorare il loro stato attraverso il processo di colloquio e a prendere decisioni di assunzione informate **Pianificazione dei colloqui: l'integrazione del calendario dello strumento rende più semplice la pianificazione dei colloqui con i candidati, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina ed evitando conflitti di programmazione

**Gestione dei talenti

**ClickUp può creare un processo di inserimento strutturato, assicurando che i nuovi assunti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo. È possibile assegnare attività, liste di controllo e scadenze per guidare il processo di onboarding

Gestione delle prestazioni: Le funzionalità di gestione delle attività della piattaforma possono essere sfruttate per impostare obiettivi di prestazione, monitorare lo stato e condurre revisioni delle prestazioni

Le funzionalità di gestione delle attività della piattaforma possono essere sfruttate per impostare obiettivi di prestazione, monitorare lo stato e condurre revisioni delle prestazioni **Coinvolgimento dei dipendenti: creando spazi per il feedback dei dipendenti, riconoscendo i risultati ottenuti e incoraggiando un senso di comunità, ClickUp può contribuire a creare un ambiente di lavoro positivo e coinvolgente

Semplificare il monitoraggio delle domande di lavoro con ClickUp

Chiunque sia alla ricerca di un impiego dovrebbe utilizzare un tracker di domande di lavoro come Fogli Google. Aiuta a semplificare il processo di ricerca del lavoro, fornendo un luogo centralizzato per organizzare e gestire tutte le domande di lavoro.

Con un tracker, potete facilmente tenere traccia dei potenziali datori di lavoro, dello stato delle candidature, delle date dei colloqui e delle azioni di follower. Questa organizzazione vi garantisce di non perdere nessuna scadenza o opportunità importante, permettendovi di vedere i vostri stati a colpo d'occhio.

Tuttavia, Fogli Google ha diversi limiti e per aggirarli è possibile utilizzare ClickUp per semplificare l'intero processo.

È possibile gestire facilmente le opportunità di lavoro e monitorare lo stato con visualizzazioni personalizzabili come la vista Tabella e la vista Elenco. Le Automazioni consentono di risparmiare tempo gestendo le attività ripetitive, mentre ClickUp Documenti consente di organizzare il materiale di candidatura in un'unica posizione centrale. Inoltre, il modello di ricerca di lavoro assicura che tutto, dalle attività di follower alle conversazioni con i selezionatori, rimanga in ordine.

Che abbiate appena iniziato la vostra ricerca di lavoro o che vogliate migliorare il vostro processo attuale, ClickUp vi offre gli strumenti per rimanere organizzati e concentrati. Iscrivetevi a ClickUp e prendi il controllo del tuo percorso di ricerca di lavoro!