Zoho Workplace vs. Google Area di lavoro: Come scegliere la soluzione migliore

State fissando due schede del browser e valutando attentamente il contenuto di ciascuna, una per Zoho Workplace e una per l'area di lavoro di Google, e vi chiedete perché sia così difficile chiuderne una.

Da dove si capisce quale sia la scheda di strumento per il lavoro da remoto per mettere l'elemento fissato?

Basta inviare email, condividere documenti e garantire una comunicazione chiara e ininterrotta con il team. Benvenuti nel dilemma moderno della scelta tra due strumenti di produttività ugualmente validi.

Scegliere lo strumento giusto per la vostra azienda è come cercare di scegliere tra il caffè e il tè: probabilmente li volete entrambi, ma per ora potete sceglierne solo uno. Da fare, quindi, per decidere? Vediamo come fare.

Cos'è Zoho Workplace?

via Zoho Zoho Workplace è una suite integrata di strumenti per l'ufficio progettata per aiutare le aziende a gestire le attività quotidiane in modo più efficiente. Da gestione delle email all'elaborazione di testi, all'archiviazione di file e alla collaborazione tra team, Zoho Workplace combina più applicazioni per offrire un'esperienza di lavoro senza soluzione di continuità.

È molto apprezzato per la sua flessibilità, l'economicità e la capacità di integrarsi con le altre app Zoho, che lo rendono un forte concorrente per le piccole e medie imprese alla ricerca di una soluzione all-in-one.

Funzionalità/funzione di Zoho Workplace

Zoho Workplace offre una serie di strumenti per aiutare i team a collaborare, comunicare e completare le attività in modo efficiente. Ecco una rapida carrellata di alcune delle sue funzionalità/funzioni più importanti.

Funzionalità/funzione #1: Zoho Mail

Questo è un servizio di hosting email sicuro e privo di pubblicità. La parte migliore? Offre un dominio personalizzato per l'hosting delle email, in modo che il team possa usufruire di indirizzi email professionali.

Ha funzionalità/funzione come il richiamo delle email, l'accesso offline e la chat integrata per le discussioni del team.

Funzionalità/funzione #2: Zoho Writer

Zoho Writer è l'app di videoscrittura di Zoho che consente la collaborazione in tempo reale sui documenti.

Che si tratti della stesura di reportistica, della creazione di proposte o di un brainstorming di idee, Zoho Writer consente di condividere facilmente i documenti, monitorare le modifiche e lasciare commenti ai membri del team, il tutto all'interno di un'interfaccia user-friendly.

Funzionalità/funzione #3: Zoho WorkDrive

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-366-1400x810.png Zoho WorkDrive /$$$img/

Considerate Zoho WorkDrive come l'archivio digitale del vostro team. È un servizio di archiviazione cloud che offre funzionalità di collaborazione e gestione dei file in tempo reale. È possibile organizzare i file in cartelle, controllare i livelli di accesso per i diversi membri del team e lavorare anche offline.

Prezzi di Zoho Workplace

Standard: $3/utente al mese (fatturati annualmente)

$3/utente al mese (fatturati annualmente) Professionale: $6/utente al mese (fatturati annualmente)

Cos'è l'area di lavoro di Google?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-367.png Area di lavoro di Google /$$$img/

via Area di lavoro di Google L'area di lavoro di Google (precedentemente nota come G Suite) è la suite di strumenti di produttività e collaborazione basata su cloud di Google. Include tutte le famose aree di lavoro di Google, come Gmail, Google Calendar, Documenti, Drive, Google Slides e Fogli, progettate per aiutare i team a collaborare in tempo reale da qualsiasi dispositivo.

L'area di lavoro di Google è nota per la sua interfaccia utente intuitiva, l'integrazione tra le sue app e le capacità di archiviazione cloud.

Caratteristiche dell'area di lavoro di Google

Come Zoho Workplace, i servizi di Google sono dotati di strumenti per la collaborazione e la produttività.

Ecco una breve panoramica di alcune delle sue funzionalità/funzione:

Funzionalità/funzione #1: Gmail for Business

via Google Con l'area di lavoro di Google, si ottiene un hosting email professionale con il proprio nome di dominio. I robusti filtri antispam di Gmail, le funzionalità offline e la perfetta integrazione con le altre app di Google ne fanno uno strumento aziendale indispensabile.

Funzionalità/funzione #2: Documenti Google

via Assistenza Google Google Documenti permette ai team di creare, condividere e modificare documenti e collaborare in tempo reale . I suoi strumenti di collaborazione intuitivi, come i commenti e la traccia delle modifiche, lo rendono essenziale per le aziende che danno valore al lavoro di squadra e alla trasparenza.

Funzionalità/funzione #3: Google Drive

via Area di lavoro di Google Google Drive è un servizio di archiviazione cloud che consente di archiviare, organizzare e condividere file. Grazie a solide capacità di ricerca (grazie all'IA di Google), alle opzioni di condivisione e all'enorme spazio di archiviazione, Google Drive è ottimo per le aziende che danno priorità alla collaborazione e alla facilità di accesso ai file.

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $7.user al mese

$7.user al mese Business Standard: $14/utente al mese

$14/utente al mese Business Plus: $22/utente al mese

Zoho Workplace vs. Google Area di lavoro: Funzionalità/funzione a confronto

Quando si parla di suite per la produttività, Zoho Workplace e Google Workspace offrono entrambi una serie di funzionalità avanzate. Da fare, però, un confronto tra i due?

Caratteristiche Zoho Workplace Google Area di lavoro Hosting email Dominio personalizzato, filtri antispam, funzionalità offline Dominio personalizzato, filtri antispam leader del settore, migliori funzionalità offline, adozione più ampia Collaborazione con i documenti Collaborazione in tempo reale, firma elettronica integrata Collaborazione in tempo reale, interfaccia più intuitiva, utilizzo più ampio Archiviazione cloud Funzionalità di collaborazione e gestione Forti capacità di ricerca, integrazione con altre app di Google, spazio di archiviazione enorme

Ora discutiamone in dettaglio:

Funzionalità/funzione #1: hosting email

Sia Zoho Mail che Gmail for Business offrono un hosting email con dominio personalizzato. Tuttavia, Gmail è in vantaggio in questo caso, soprattutto grazie ai suoi filtri antispam leader di mercato, alle migliori funzionalità offline e a un supporto tecnico complessivamente superiore. Inoltre, Gmail è già ampiamente adottato, il che significa che i dipendenti probabilmente non avranno bisogno di una grande formazione per essere operativi.

🏆Vincitore: Google

Funzionalità/funzione #2: Gestione dei documenti e collaborazione

Zoho Writer e Documenti Google entrambi forniscono eccellenti funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale.

Tuttavia, Documenti Google è in vantaggio grazie all'interfaccia più intuitiva e all'uso diffuso . Spesso è più facile condividere i documenti Google perché un maggior numero di utenti ha familiarità con esso. Tuttavia, Zoho Writer offre strumenti potenti come la funzionalità/funzione di firma elettronica integrata, che gli conferisce un leggero vantaggio in casi specifici.

🏆Vincitore: Pareggio tra Zoho Writer e Google Documenti

Funzionalità/funzione #3: Spazio di archiviazione cloud

Grazie all'IA di Google, le capacità di ricerca di Google Drive sono impareggiabili. Mentre Zoho WorkDrive offre forti funzionalità di collaborazione e gestione, l'integrazione di Google Drive con le altre app di Google e l'enorme spazio di archiviazione lo rendono più attraente per le aziende con ampie esigenze di condivisione dei file.

🏆Vincitore: Google

Confronto prezzi Zoho Workplace vs. Google Area di lavoro

Ecco una panoramica dettagliata delle funzionalità/funzioni offerte da entrambi questi ambienti di lavoro in base alle diverse categorie di prezzo:

Caratteristiche del piano tariffario Zoho Workplace Standard (fatturazione annuale) Zoho Workplace Professional (fatturazione annuale) Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus Google Workspace Business Plus Costo 3$/utente al mese 6$/utente al mese 7,20$/utente al mese 14,40$/utente al mese 21,60$/utente al mese Spazio di archiviazione email 30 GB 100 GB 30 GB 2 TB 5 TB Archiviazione cloud 10 GB 100 GB 30 GB 2 TB per utente 5 TB per utente Videoconferenza 100 partecipanti 250 partecipanti 100 partecipanti 150 partecipanti 500 partecipanti domini personalizzati Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì teams drive in condivisione Sì Sì No Sì Sì Sì App mobile Si Si Si Si Si Si Si Si Strumenti di collaborazione Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, ecc. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, ecc. fogli, Fogli, Diapositive, Chat Fogli Google, Fogli, Diapositive, Chat Fogli Google, Fogli, Diapositive, Chat Fogli Google, Fogli Google, Fogli Google, Diapositive, Chat Fogli Google Controllo dell'amministratore Base Avanzato (con registri di controllo, impostazioni avanzate) Base Avanzato Avanzato Avanzato Sicurezza 2FA, crittografia dei dati 2FA, crittografia dei dati, controlli amministrativi avanzati 2FA, crittografia dei dati 2FA, Vault, crittografia dei dati 2FA, Vault, crittografia dei dati 2FA, Vault, crittografia dei dati Assistenza Basic Supporto prioritario Supporto standard Supporto avanzato Supporto Premium

Zoho Workplace vs. Google Area di lavoro su Reddit

Quando si tratta di opinioni reali, Reddit è il luogo ideale per ottenere un feedback senza fronzoli.

Ci siamo rivolti alla piattaforma per vedere come si pone il dibattito tra Zoho Workplace e l'area di lavoro di Google sentimenti contrastanti su entrambe le piattaforme :

Il mio suggerimento è quello di considerare ciò che è importante per la vostra azienda... _Entrambe le piattaforme sono ragionevolmente semplici da usare. Sono le funzionalità/funzione di cui avete bisogno a definire quale piattaforma le offre e il prezzo che siete disposti a pagare. Poi, forse, si può prendere in considerazione l'interfaccia utente Un altro utente sottolinea come i casi d'uso e le esigenze individuali influiscano sulla piattaforma che funziona meglio per voi:

Io uso l'area di lavoro di Google per tutte le mie aziende. Ci sono un sacco di integrazioni disponibili. Alla fine, però, dipenderà dai vostri casi d'uso. Io gestisco una tonnellata di dati in Fogli Google e li ho trasformati facilmente in un'app mobile per accedervi (pensiamo al CRM, alla gestione degli ordini, ecc.) usando AppSheet.{\i} Dall'altro lato, utilizzo molti strumenti e sistemi senza codice (per lo sviluppo di siti web, portali per i client, ecc.). La maggior parte di essi ha integrazioni con Fogli Google _ma non Excel.

Riunione ClickUp: la migliore alternativa a Zoho Workplace e all'area di lavoro di Google

Se Zoho Workplace e l'area di lavoro di Google non vi soddisfano appieno, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione un'alternativa versatile : presentando ClickUp .

Gestisco molti progetti interni ed esterni, oltre alla mia vita personale. ClickUp mi permette di gestire tutte queste aree, con usi ed esigenze diverse, isolatamente e nell'intera area di lavoro, a seconda della mia dipendenza. Offre un'enorme flessibilità.

Dylan Halliday, titolo di consulenza presso Big Leap Real Estate Services

Conosciuto principalmente come strumento di project management, ClickUp è una soluzione unica per i team che desiderano combinare la comunicazione, gestione delle attività e condivisione delle conoscenze in un'unica potente piattaforma.

ClickUp's One Up #1: Chattare, email e riunioni

ClickUp consente ai team di chattare in tempo reale, di assegnare commenti direttamente alle attività, di inviare email e persino di organizzare riunioni riunioni online -Il tutto senza lasciare la piattaforma. Questo livello di integrazione fa risparmiare tempo e aumenta la produttività.

Comunica con il tuo team in tempo reale con ClickUp Chat ClickUp Chattare offre un sistema di comunicazione più integrato rispetto a Google Workspace o Zoho Workspace, combinando la chat e la gestione delle attività in un'unica piattaforma.

Consente di trasformare i messaggi in attività con un solo clic, assicurando che il contesto rimanga in connessione tra attività, documenti e conversazioni. Questa perfetta integrazione tra messaggistica e lavoro aumenta la produttività mantenendo tutto in un unico posto, riducendo la necessità di passare da uno strumento all'altro.

È possibile migliorare ulteriormente la collaborazione tra i team utilizzando Email all'interno di ClickUp. Consente ai team di inviare e monitorare le email direttamente all'interno delle attività, assicurando che tutta la corrispondenza sia organizzata in un unico luogo.

Organizzate riunioni dalla vostra area di lavoro con ClickUp Meetings

Nel frattempo, Riunioni ClickUp integra le discussioni con le attività, i documenti e il project management, consentendo ai team di collaborare e di prendere passaggi immediatamente attuabili durante le riunioni.

Utilizzando ClickUp Clip all'interno della piattaforma offre anche un sistema più integrato e versatile alternativa a Zoho Workplace e all'area di lavoro di Google. ClickUp consente agli utenti di registrare clip dello schermo, trascriverli con ClickUp Brain e condividerli o incorporarli facilmente.

ClickUp's One Up #2: attività di project management e gestione delle attività

Che si tratti della gestione di un progetto complesso o di attività quotidiane, Attività di ClickUp consente di impostare priorità, monitorare il tempo e visualizzare lo stato di avanzamento.

Impostazione di priorità personalizzate per le attività di ClickUp Tasks

Ecco come può essere utile:

Campi personalizzati: Aggiungere collegamenti, relazioni, file e altro alle attività, fornendo tutto il contesto necessario in un unico posto

Aggiungere collegamenti, relazioni, file e altro alle attività, fornendo tutto il contesto necessario in un unico posto Dipendenze delle attività: Collegare attività collegate per capire come si influenzano a vicenda ed evitare colli di bottiglia

Collegare attività collegate per capire come si influenzano a vicenda ed evitare colli di bottiglia Livelli di priorità: Impostazione dei livelli di priorità, da basso a urgente, per concentrarsi su ciò che conta di più

Impostazione dei livelli di priorità, da basso a urgente, per concentrarsi su ciò che conta di più Stati personalizzati: Traccia lo stato di avanzamento con stati personalizzati che si adattano al vostro flusso di lavoro

Traccia lo stato di avanzamento con stati personalizzati che si adattano al vostro flusso di lavoro Elenchi multipli: Aggiungete attività a più elenchi per una migliore organizzazione e gestione del lavoro interfunzionale

Aggiungete attività a più elenchi per una migliore organizzazione e gestione del lavoro interfunzionale Tipi di attività: Gestite diversi tipi di lavoro con tipi di attività che hanno senso per il vostro team

Non è tutto. Il project management di ClickUp offre un livello di personalizzazione più elevato rispetto alla funzionalità $$$a Project Management di Google o Zoho.

ClickUp Project Management

Gestite i vostri progetti con diverse funzionalità/funzione in un unico posto con ClickUp Project Management

Ecco alcune delle funzionalità/funzione che offre:

Visualizzazioni multiple: Organizza i progetti in diverse visualizzazioni, come elenchi, schede, calendari e grafici Gantt, per visualizzare lo stato di avanzamento e identificare i colli di bottiglia

Organizza i progetti in diverse visualizzazioni, come elenchi, schede, calendari e grafici Gantt, per visualizzare lo stato di avanzamento e identificare i colli di bottiglia Strumenti di collaborazione: Facilita il lavoro di squadra con funzionalità/funzione come i commenti,ClickUp @ menzionicondivisione di file e collaborazione in tempo reale

Facilita il lavoro di squadra con funzionalità/funzione come i commenti,ClickUp @ menzionicondivisione di file e collaborazione in tempo reale Aree di lavoro personalizzabili: Create aree di lavoro personalizzate per soddisfare le esigenze e le preferenze specifiche del vostro team

Create aree di lavoro personalizzate per soddisfare le esigenze e le preferenze specifiche del vostro team Integrazioni: Connessione di ClickUp con altri strumenti popolari come Google Drive slack e Zoom per una perfetta integrazione del flusso di lavoro

Connessione di ClickUp con altri strumenti popolari come Google Drive slack e Zoom per una perfetta integrazione del flusso di lavoro Reportistica e analisi: Generazione di report dettagliati e analisi per monitorare le prestazioni del progetto, identificare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati

Inoltre, Calendario ClickUp consente di pianificare, programmare e gestire in modo efficiente il tempo e le risorse.

Visualizzate progetti e attività e rispettate le scadenze con i calendari di ClickUp

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave:

Visualizzare le pianificazioni dei progetti: Visualizzazione chiara delle sequenze temporali dei progetti, delle scadenze e delle dipendenze in un calendario

Visualizzazione chiara delle sequenze temporali dei progetti, delle scadenze e delle dipendenze in un calendario Programmare le riunioni: Coordinare riunioni ed eventi direttamente all'interno del calendario, eliminando la necessità di strumenti di pianificazione esterni

Coordinare riunioni ed eventi direttamente all'interno del calendario, eliminando la necessità di strumenti di pianificazione esterni Gestione dei fusi orari: Tenere conto dei diversi fusi orari quando si pianificano riunioni ed eventi

Tenere conto dei diversi fusi orari quando si pianificano riunioni ed eventi Promemoria e notifiche: Ricevere promemoria tempestivi per le scadenze e gli eventi imminenti

ClickUp's One Up #3: Gestione efficiente della conoscenza

ClickUp offre un approccio strutturato ed efficiente alla gestione delle conoscenze attraverso il suo sistema di documenti e gerarchia, che consente agli utenti di organizzare, condividere e aggiornare facilmente la documentazione nei vari team. ClickUp Documenti offre layout personalizzabili, collaborazione in tempo reale e perfetta integrazione con le attività, rendendo più semplice la connessione dei documenti ai flussi di lavoro.

Organizzate tutti i vostri documenti e wiki in un unico posto con ClickUp Docs

ClickUp Docs vi permette di:

Creare e organizzare documenti: Creare e gestire facilmente vari tipi di documenti, tra cui note, articoli e reportistica

Creare e gestire facilmente vari tipi di documenti, tra cui note, articoli e reportistica Funzionalità/funzione di collaborazione: Collaborare con i membri del team sui documenti, condividendo commenti, suggerimenti e modifiche

Collaborare con i membri del team sui documenti, condividendo commenti, suggerimenti e modifiche Controllo delle versioni: Monitoraggio delle modifiche apportate ai documenti e ripristino delle versioni precedenti, se necessario

Monitoraggio delle modifiche apportate ai documenti e ripristino delle versioni precedenti, se necessario Collegamento dei documenti: Collegamento dei documenti alle attività o ai progetti per facilitarne la consultazione e l'organizzazione

Collegamento dei documenti alle attività o ai progetti per facilitarne la consultazione e l'organizzazione Ricerca e filtraggio: Trovare rapidamente documenti specifici utilizzando le funzionalità di ricerca e filtraggio

Il La gerarchia del progetto ClickUp con i suoi livelli flessibili di spazi, cartelle ed elenchi, garantisce una categorizzazione semplificata delle conoscenze, rendendo più intuitivo il recupero delle informazioni.

Categorizzare le informazioni in modo sistematico con ClickUp Project Hierarchia

La guida è un sistema strutturato progettato per aiutarvi a organizzare e gestire il lavoro in modo efficiente tra team e progetti. Si compone di cinque livelli chiave: Area di lavoro, Spazi, Cartelle, Elenchi, Attività e Sottoattività

Questa gerarchia garantisce una categorizzazione ordinata del lavoro, rendendo più facile la navigazione, l'assegnazione e il monitoraggio delle attività. Aiuta a mantenere la chiarezza tra i diversi progetti, migliorando la collaborazione e la produttività del team.

Inoltre, ClickUp Brain , l'assistente IA di ClickUp, migliora la gestione della conoscenza automatizzando la generazione di contenuti, riepiloghi/riassunti e approfondimenti, risparmiando tempo sulle attività ripetitive. Questo Collaborazione con l'IA clickUp ha un vantaggio rispetto a Google e Zoho, che si basano su strumenti di automazione di base senza la stessa profondità dell'attività di ClickUp AI.

Scelta della migliore suite di produttività basata sul cloud

Quindi, qual è lo strumento più adatto per la produttività in ufficio, Zoho Workplace o Google Area di lavoro? La risposta dipende in gran parte dalle vostre esigenze aziendali. Se siete un'azienda di piccole dimensioni e cercate convenienza e integrazioni solide, Zoho Workplace potrebbe essere l'opzione migliore.

Se il vostro team valorizza la collaborazione senza soluzione di continuità, le interfacce familiari e l'ampio spazio di archiviazione cloud, Google Workspace potrebbe essere il vostro partner ideale.

Tuttavia, se volete il meglio di entrambi i mondi, ClickUp potrebbe essere la scelta più saggia. La piattaforma va oltre la semplice condivisione di documenti e la comunicazione.

Con ClickUp si ottiene una flessibilità senza pari che combina la gestione delle attività, la collaborazione in tempo reale e potenti funzionalità di comunicazione in un unico spazio. Che si tratti di assegnare commenti, gestire progetti complessi o lavorare su documenti condivisi, ClickUp integra tutto senza problemi. Prova ClickUp e scoprite da soli cosa può fare per voi!