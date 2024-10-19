15 funzionalità/funzione principali di Microsoft Teams per migliorare la produttività del team nel 2025

Immaginate il vostro team alle prese con risposte ritardate e comunicazioni errate, con conseguente blocco dei progetti e frustrazione crescente.

Ora immaginate un'inversione di tendenza in cui la conoscenza completa di Microsoft Teams ne faccia usufruire appieno il potenziale, migliorando la comunicazione e snellendo i flussi di lavoro.

Con oltre 320 milioni utenti attivi mensilmente, Microsoft Teams offre una matrice di funzionalità/funzione progettate per aumentare la produttività. Conoscendo le solide capacità di questo strumento, dalla perfetta integrazione alla collaborazione in tempo reale, è possibile trasformare il modo in cui il team opera.

In questo blog verranno illustrate le principali funzionalità/funzione di Microsoft Teams che possono ridefinire la produttività del team.

Come Microsoft Teams migliora la comunicazione nel team

Microsoft Teams rivoluziona la comunicazione sul posto di lavoro, fornendo una piattaforma unificata che integra le chat, riunioni online chiamate e modifica di documenti in collaborazione. Vediamo alcuni vantaggi di questo strumento completo:

Hub di comunicazione centralizzato

Microsoft Teams consolida tutti i canali di comunicazione (chat, riunioni, chiamate del team e condivisione di documenti) in un'unica piattaforma. Questa centralizzazione elimina la necessità di passare da un'applicazione all'altra, semplificando l'accesso e l'interazione.

Collaborazione in tempo reale

MS Teams permette a più utenti di lavorare su documenti contemporaneamente. Questa collaborazione in tempo reale garantisce che tutti siano sulla stessa pagina, riducendo i ritardi e migliorando la produttività.

Integrazione perfetta con Office 365

Microsoft Teams si integra perfettamente con le applicazioni di Office 365 come Word, Excel e PowerPoint. Questa integrazione facilita un flusso di lavoro più fluido, consentendo di accedere e modificare i file direttamente all'interno di Teams.

Esperienze di riunione migliorate

Le riunioni di Teams offrono funzionalità/funzione come l'assistenza per la pianificazione, la presa di note per le riunioni e la visualizzazione in tempo reale registrazione dello schermo e trascrizione. Questi strumenti rendono programmi per le riunioni più efficienti e attuabili.

Canali di comunicazione personalizzabili

È possibile creare canali dedicati a progetti o argomenti specifici, rendendo più facile il monitoraggio delle discussioni e il mantenimento di flussi di comunicazione organizzati.

15 funzionalità/funzione principali di Microsoft Teams che dovete conoscere

Sfruttando l'intera suite di funzionalità/funzione di Microsoft Teams è possibile aumentare notevolmente la produttività del team.

Utilizzando appieno queste funzionalità, è possibile rendere più rapido il processo decisionale e più efficiente il completamento dei progetti all'interno del team.

Vediamo 15 funzionalità/funzione principali di Microsoft Teams:

Funzioni di comunicazione

Microsoft Teams offre una serie di strumenti di comunicazione progettati per migliorare l'interazione e la collaborazione tra i membri del team. Queste funzionalità/funzione includono:

1. Chattare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Chat-microsoft-dashboard.png Funzionalità/funzione di Microsoft Teams del dashboard di chattare /$$$img/

via Microsoft Teams Chat è uno strumento dinamico di messaggistica istantanea che consente scambi rapidi di idee e informazioni senza la formalità delle email. Questa funzionalità supporta conversazioni individuali e di gruppo e consente ai membri del team di risolvere rapidamente query e condividere aggiornamenti in tempo reale.

È possibile bloccare messaggi importanti, formattare i testi ed esprimere i propri pensieri attraverso un ampio intervallo di emoji e GIF. La funzione di chattare è particolarmente utile in un ambiente frenetico, dove le risposte tempestive sono fondamentali per mantenere la continuità del flusso di lavoro.

2. Videochiamate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Video-Calls-Microsoft.png Funzionalità/funzione videochiamate-Microsoft team /$$$img/

via Microsoft Le videochiamate in Microsoft Teams, con impostazioni audio e video migliorate, sono ottime per mantenere le connessioni umane, in particolare nei lavori da remoto e ibridi. Queste chiamate supportano varie funzionalità/funzioni, tra cui condivisione dello schermo , sfocatura dello sfondo, sfondi personalizzati e modalità insieme, che possono rendere le riunioni virtuali più coinvolgenti.

Teams può ospitare fino a 1.000 partecipanti in una singola chiamata, rendendolo adatto a grandi riunioni o presentazioni. Le funzionalità di registrazione delle sessioni in diretta, le didascalie in tempo reale e i layout regolabili migliorano ulteriormente l'esperienza dell'utente e fanno spazio a una collaborazione virtuale efficiente.

3. Chiamate vocali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Video-Calls-Microsoft-feature-1400x776.png Videochiamate funzionalità/funzione Microsoft team /$$$img/

via Microsoft Le chiamate vocali all'interno di Microsoft Teams sono ideali per i check-in o le discussioni veloci. Le app di Teams integrano perfettamente le chiamate vocali con altre funzionalità, consentendo di avviare una chiamata direttamente da una conversazione in chat o in un canale.

Inoltre, la funzione chiamate vocali include la segreteria telefonica, il trasferimento di chiamata e la possibilità di trasferire le chiamate o di pianificare appuntamenti virtuali. Questi elementi rendono la gestione della comunicazione in un ambiente aziendale un gioco da ragazzi.

**Per saperne di più Padroneggiare il galateo di Microsoft Teams: Consigli e best practice

Funzioni di collaborazione con i team

La collaborazione tra team in Microsoft Teams facilita l'organizzazione delle conversazioni e la condivisione delle risorse. Assicura che tutti siano allineati e informati, aumentando la produttività generale e l'efficienza del progetto.

4. Canali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Channels-Microsoft-1400x788.png Canali Funzionalità/funzione Microsoft Teams /$$$img/

via Microsoft Gli spazi di Microsoft Teams sono spazi dedicati a specifici argomenti, dipartimenti o progetti , che facilitano la ricerca di discussioni e risorse pertinenti.

Questi canali possono essere pubblici per l'intera organizzazione o privati per team selezionati, il che contribuisce a mantenere la rilevanza e la riservatezza delle discussioni. Gli utenti di Teams possono utilizzare questa funzionalità/funzione per postare messaggi, condividere file e condurre riunioni virtuali all'interno di un canale, semplificando la comunicazione e garantendo che tutte le informazioni rilevanti siano facilmente accessibili.

5. File

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Files-microsoft-teams-features-1400x789.png File funzionalità/funzione di Microsoft Teams /$$$img/

via Microsoft La funzionalità File di Microsoft Teams funge da repository centralizzato in cui voi e i membri del vostro team potete archiviare, condividere e collaborare su documenti direttamente all'interno della piattaforma. Integrata con SharePoint e OneDrive, fornisce potenti strumenti per il co-authoring e il controllo della versione.

Ciò consente al team di avere sempre accesso alle versioni più recenti dei documenti, senza il rischio di duplicazioni o conflitti di versione. I file possono essere consultati e modificati contemporaneamente da più utenti, con sincronizzazione delle modifiche in tempo reale.

6. Schede

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Tabs-microsoft-teams-features.png Schede funzionalità/funzione di Microsoft Teams /$$$img/

via Microsoft Le schede in Microsoft Teams migliorano la funzione dei canali consentendo di integrare e accedere a documenti, strumenti o servizi di terze parti utilizzati di frequente direttamente all'interno di un canale. Ciò significa che tutto ciò che è necessario per un progetto, dalle app di Microsoft Office come Excel e PowerPoint a soluzioni di terze parti come Trello o GitHub, può essere fissato in una scheda.

Questa configurazione non solo fa risparmiare tempo, ma mantiene anche il flusso di lavoro snello e concentrato. Le schede possono essere personalizzate per canale, garantendo ai membri del team l'accesso immediato agli strumenti e alle informazioni più rilevanti per le loro esigenze specifiche.

Miglioramenti della produttività e del flusso di lavoro

Microsoft Teams aumenta la produttività semplificando la gestione delle attività e migliorando i processi di pianificazione e follower. Queste funzionalità sono progettate per mantenere i team esistenti in carreggiata, ridurre al minimo le ridondanze e garantire che ogni membro sia allineato con le tempistiche e gli oggetti del progetto.

7. Attività e pianificatori

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Tasks-and-planners-microsoft-teams-features.png Attività e pianificatori-microsoft-teams-features /%img/

via Mic*ros{\an8}Soft* I compiti e le pianificazioni di Microsoft Teams Premium aiutano a organizzare e dare priorità ai carichi di lavoro grazie a strumenti integrati di gestione delle attività come Planner e Da fare. È possibile utilizzare questa funzione per creare attività, impostare scadenze, assegnare responsabilità **e monitorare lo stato direttamente all'interno dell'interfaccia di Teams.

Ciò facilita la visibilità delle sequenze dei progetti e delle responsabilità individuali, consentendo ai team di gestire le scadenze in modo più efficace.

8. Integrazione del calendario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Calendar-integration-microsoft-teams-features.png Integrazione del calendario con le funzionalità/funzione di Microsoft Teams /$$$img/

via Microsoft L'integrazione del calendario in Microsoft Teams semplifica la gestione delle riunioni grazie alla sincronizzazione con il calendario di Outlook. Questa funzionalità/funzione consente di visualizzare gli appuntamenti più importanti a colpo d'occhio, impostare riunioni e ricevere promemoria, il tutto all'interno della piattaforma Teams.

Il calendario è accessibile direttamente da Teams, dove è anche possibile RSVP agli inviti e partecipare alle riunioni con un solo clic. Questa perfetta integrazione garantisce che i membri del team siano sempre al corrente dei prossimi commit.

9. Riassunti delle riunioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-recaps-microsoft-teams-features.png Riunioni con le funzionalità/funzione di Microsoft Teams /$$$img/

via Microsoft I resoconti delle riunioni in Microsoft Teams sono una funzionalità/funzione potente per migliorare il follow-up dopo le riunioni. Generati automaticamente , questi resoconti includono registrazioni, trascrizioni, cronologia delle chat di gruppo, file condivisi e altro ancora, tutti accessibili nella scheda della chat della riunione o nel calendario di Teams.

Ciò consente ai partecipanti e a coloro che non hanno potuto partecipare di recuperare rapidamente le discussioni e gli elementi d'azione persi. I resoconti delle riunioni assicurano che le decisioni e le attività prese durante le riunioni siano documentate e attuabili. Questo porta a una migliore responsabilità e continuità nel project management.

**Per saperne di più Quali sono i migliori registratori dello schermo Free senza filigrana?

Funzioni di sicurezza e conformità

Sicurezza e conformità sono componenti fondamentali di Microsoft Teams, progettati per garantire che la comunicazione e la collaborazione avvengano in un ambiente sicuro e regolamentato. Questo aspetto di Teams è particolarmente importante per le organizzazioni che devono aderire a specifici standard di settore e requisiti legali.

10. Protezione dei dati e privacy

Microsoft Teams garantisce la sicurezza dei dati in transito e a riposo grazie all'impiego di solidi protocolli di crittografia. Tutti i messaggi, i verbali delle riunioni e i file condivisi sono criptati, offrendo una solida difesa contro gli accessi non autorizzati.

Teams è inoltre dotato di un intervallo di strumenti di conformità che supportano standard normativi quali ISO 27001, HIPAA e GDPR. Questi strumenti includono registri di audit, funzionalità di eDiscovery, e ricerca dei contenuti di conformità, che aiutano le organizzazioni a gestire e monitorare i propri dati in modo efficace.

11. Controllo e gestione degli accessi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Access-control-and-management-microsoft-teams-features.png Controllo e gestione degli accessi funzionalità/funzione del team Microsoft /$$$img/

via Microsoft I criteri di accesso condizionato nel centro amministratore di Teams aiutano a mettere in sicurezza le informazioni sensibili applicando i controlli di accesso in base alla posizione dell'utente, allo stato del dispositivo e all'identità. Inoltre, la autenticazione a più fattori (MFA) migliora significativamente la sicurezza degli account utente richiedendo più moduli di verifica prima di concedere l'accesso.

12. Protezione avanzata dalle minacce

Microsoft Teams consente alle organizzazioni di collaborare con persone esterne al team mantenendo il controllo sul proprio ambiente. L'accesso sicuro degli ospiti garantisce che i collaboratori esterni possano partecipare a Teams con autorizzazioni chiaramente definite.

Inoltre, Teams è integrato con le tecnologie di sicurezza avanzate di Microsoft, tra cui funzioni anti-malware e anti-phishing, che scansionano attivamente gli allegati e i collegamenti condivisi all'interno delle conversazioni.

Supporto mobile e multipiattaforma

Microsoft Teams è stato progettato per supportare una forza lavoro mobile e diversificata, garantendo ai membri del team connessione e produttività indipendentemente dal dispositivo o dalla posizione.

13. Funzionalità/funzione di Teams Mobile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Teams-Mobile-app-features-microsoft-teams-features-1400x637.png Caratteristiche dell'app Teams Mobile funzionalità/funzione di Microsoft Team /$$$img/

via Microsoft L'app Teams, accessibile dalla barra dell'app Teams, offre funzionalità di messaggistica complete che consentono agli utenti di inviare testi, immagini e file proprio come nella versione desktop

14. Sincronizzazione tra dispositivi

Teams è stato progettato per offrire un'esperienza senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi, consentendo di passare dal desktop al mobile senza perdere contesto o produttività. È possibile configurare Teams in modo da ricevere notifiche e avvisi su tutti i dispositivi, garantendo che non vengano persi aggiornamenti critici, indipendentemente dal dispositivo in uso.

15. Integrazione della piattaforma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Platform-integration-microsoft-teams-features-1400x826.png Integrazione della piattaforma Microsoft Teams Funzionalità/funzione /$$$img/

via MicrosoftIntegrazioni con Microsoft Teams includono servizi Microsoft come Outlook, OneDrive e SharePoint, oltre a numerose applicazioni di terze parti. Queste integrazioni sono coerenti su tutte le piattaforme, garantendo agli utenti l'accesso a un ampio intervallo di strumenti e servizi che migliorano la produttività.

Da fare è scaricare Teams, trovare le integrazioni e iniziare.

È possibile personalizzare le impostazioni su un dispositivo e vedere le modifiche riflesse su tutte le piattaforme. Questa coerenza nell'esperienza dell'utente riduce l'attrito e aumenta l'efficienza, poiché non è necessario regolare le preferenze ogni volta che si cambia dispositivo.

ClickUp: Una potente alternativa a $$$a Teams

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che agisce come una potente alternativa a Microsoft Teams alternativa a Microsoft Teams in particolare per chi vuole dare priorità alle attività e alle capacità di project management.

A differenza di Teams, che si concentra sulla comunicazione e sulla collaborazione, ClickUp integra queste funzionalità con estesi strumenti di gestione del team. Questi includono viste personalizzabili del flusso di lavoro come Elenco, Bacheca e Calendario e funzioni avanzate di monitoraggio delle attività.

Questo lo rende altamente adattabile a varie metodologie di project management come Agile, Lean, Waterfall o Scrum. Inoltre, ClickUp offre strumenti integrati di documentazione, monitoraggio degli obiettivi e reportistica che migliorano la visibilità e offrono un controllo granulare sui progetti.

Caratteristiche di ClickUp che rivaleggiano con Teams di Microsoft

ClickUp offre una suite completa di funzionalità che rivaleggiano con quelle di Microsoft Teams, concentrandosi sul miglioramento della comunicazione, della produttività e del project management all'interno dei team. Queste includono:

1. Chat integrato per una migliore collaborazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione della chat semplificata /$$$img/

sincronizzazione delle discussioni direttamente con le attività per una maggiore chiarezza e integrazione del flusso di lavoro con ClickUp Chat ClickUp Chattare è più di un semplice strumento di messaggistica: è un'area di lavoro collaborativa progettata per semplificare il project management. L'integrazione di attività, documenti, commenti e chat in un'unica piattaforma elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro.

Grazie a funzionalità come FollowUps e Sync Threads to Tasks, è possibile convertire facilmente i commenti in attività e mantenere le conversazioni allineate agli aggiornamenti del progetto. Per organizzare meglio la comunicazione, ClickUp Chattare consente anche di creare spazi che rispecchiano la struttura del team.

Per gli annunci o gli aggiornamenti importanti, i Post forniscono una piattaforma centralizzata per garantire la chiarezza. Che si tratti di chattare da soli, di impostare promemoria o di effettuare videochiamate, ClickUp Chat offre una soluzione completa per rimanere connessi e produttivi.

2. ClickUp Meetings per garantire un migliore follower

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Funzionalità di riepilogare/riassumere ClickUp per le note delle riunioni /$$$img/

acquisizione di note, gestione di programmi e monitoraggio di elementi d'azione in un unico luogo per la massima produttività con ClickUp Meetings_ ClickUp Riunioni offre un approccio integrato e senza soluzione di continuità per gestire e monitorare le riunioni del team direttamente all'interno della piattaforma ClickUp. Grazie a funzionalità/funzione progettate per semplificare l'intero processo delle riunioni, è possibile:

Prendere note

Gestire i programmi

Impostazione di elementi attuabili per responsabilizzare il team

Questa gestione centralizzata aiuta a garantire che nessun dettaglio venga trascurato e che i follower vengano eseguiti in modo efficace. La possibilità di assegnare commenti e creare attività dalle note delle riunioni assicura il follow-up e mantiene le attività senza intoppi.

3. Clip per la registrazione dei video

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Record-Screen-share-from-Task-view.png ClickUp 3.0 Registrazione della condivisione dello schermo dall'attività di ClickUp /$$$img/

registrate e condividete video veloci per chiarire idee complesse direttamente all'interno della vostra attività o chattare con ClickUp Clips_ Clip di ClickUp consente agli utenti di registrare brevi video per spiegare attività o fornire aggiornamenti, che possono essere condivisi direttamente all'interno delle attività o delle chat. Questo strumento è particolarmente utile per le dimostrazioni visive o per trasmettere informazioni complesse che potrebbero essere troppo complicate da digitare.

Suggerimento: È possibile trascrivere rapidamente l'audio di Clip utilizzando il programma ClickUp Brain la funzionalità/funzione di IA integrata nella piattaforma.

4. IA per prendere nota delle riunioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif ClickUp AI per la modifica dei contenuti nei documenti /$$$img/

generazione automatica di note concise e di elementi d'azione per le riunioni con ClickUp Brain

ClickUp Brain aiuta a portare la produttività a un altro livello generando automaticamente note di riunione, riepiloghi/riassunti di chat e elementi d'azione.

Questo Strumento di IA elimina attività manuali come la presa di nota da parte del conduttore della riunione del team durante le riunioni e garantisce che tutti i partecipanti comprendano chiaramente i punti di discussione e le azioni di follow-up.

5. ClickUp Whiteboards per mappare idee e flussi di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png Lavagne online di ClickUp 3.0 semplificate /$$$img/

collaborate visivamente e trasformate le idee creative in attività realizzabili senza problemi con le Whiteboard di ClickUp Lavagne online di ClickUp offre uno strumento dinamico di collaborazione visiva che trasforma le idee del team in attività realizzabili, il tutto all'interno di un'unica piattaforma intuitiva.

Gli utenti possono anche utilizzare Modelli di lavagna online per cervellarsi, definire strategie e mappare i flussi di lavoro in tempo reale, indipendentemente dalla loro posizione fisica. Con le lavagne online di ClickUp, potete vedere i contributi di tutti mentre avvengono.

Integrazione di ClickUp e Microsoft Teams per un flusso di lavoro ottimale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-App-store-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 App e integrazioni semplificate /$$$img/

collegate i vostri strumenti e le vostre app preferite senza problemi con le integrazioni di ClickUp Integrazione di ClickUp con Microsoft Teams ottimizza il project management e la comunicazione, assicurando che gli aggiornamenti e lo stato di avanzamento delle attività siano perfettamente sincronizzati tra le due piattaforme.

Questa integrazione consente di creare attività, condividere collegamenti con un ricco svolgimento e ricevere notifiche in tempo reale sugli aggiornamenti delle attività direttamente nei canali di Teams. È possibile mantenere le conversazioni contestuali e le attività allineate alle discussioni, facilitando il monitoraggio dello stato e il coinvolgimento del team.

Sfrutta la potenza di Microsoft Teams e ClickUp

Microsoft Teams è una piattaforma completa che migliora in modo significativo il funzionamento del team la comunicazione del team collaborazione e produttività in vari ambienti aziendali. Le sue capacità di integrazione, le solide misure di sicurezza e le funzionalità/funzione estese, dalla videochiamata alla gestione delle attività, lo rendono uno strumento indispensabile per le organizzazioni moderne.

ClickUp funziona come una formidabile alternativa, soprattutto per chi si concentra sulla gestione dei progetti e sui flussi di lavoro creativi, offrendo funzionalità/funzione uniche come lavagne online, chat integrate e assegnazioni automatiche di attività.

Le aziende possono ottenere un'efficienza ottimale del flusso di lavoro sfruttando i punti di forza di Microsoft Teams e ClickUp. Iniziare a lavorare con ClickUp per favorire un ambiente di lavoro più connesso e produttivo!