Le 10 migliori alternative a Leonardo IA per migliorare il flusso di lavoro

Qualche mese fa, mi sono trovata bloccata in una situazione di stallo creativo.

Avevo utilizzato Leonardo IA per alcuni dei miei progetti artistici e, sebbene all'inizio fosse ottimo, sentivo il bisogno di cercare qualcosa di più fresco.

Così mi sono preso una pausa, mi sono versato un caffè e ho deciso di passare un fine settimana a testare altri strumenti di IA.

Alcuni strumenti avevano funzionalità/funzioni di cui non sapevo nemmeno di aver bisogno, mentre altri offrivano un livello di personalizzazione superiore a quello di Leonardo IA. Mi sembrava di aver aperto un nuovo mondo di possibilità.

Se vi siete mai sentiti curiosi di vedere cos'altro c'è là fuori, non siete i soli. Ho stilato un elenco delle migliori alternative a Leonardo IA che potrebbero essere il cambiamento di cui avete bisogno. 🗃️

**Cosa si deve cercare nelle alternative a Leonardo IA?

Ci sono molte Generatori di arte IA ci sono molti strumenti in circolazione che possono essere utilizzati come alternativa a Leonardo IA. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità/funzioni che ogni strumento deve avere

Eccone alcune che dovreste cercare nelle alternative a Leonardo IA:

Qualità e accuratezza dell'immagine: Assicuratevi che l'alternativa fornisca risultati di alta qualità che soddisfino le vostre esigenze di stile, dettaglio e creatività

Assicuratevi che l'alternativa fornisca risultati di alta qualità che soddisfino le vostre esigenze di stile, dettaglio e creatività Opzioni di personalizzazione: Cercate la flessibilità nella regolazione dei parametri o nella generazione di immagini personalizzate in base a input o stili specifici

Cercate la flessibilità nella regolazione dei parametri o nella generazione di immagini personalizzate in base a input o stili specifici Velocità di generazione: Considerate la velocità con cui l'alternativa produce i risultati, soprattutto se lavorate a progetti sensibili ai tempi

Considerate la velocità con cui l'alternativa produce i risultati, soprattutto se lavorate a progetti sensibili ai tempi Facilità d'uso: Privilegiate piattaforme intuitive, con un'interfaccia utente che faciliti la navigazione e la generazione di immagini

Privilegiate piattaforme intuitive, con un'interfaccia utente che faciliti la navigazione e la generazione di immagini Trasferimento di stile: Cercate strumenti che vi permettano di applicare aspetti di opere d'arte e stili esistenti alle vostre creazioni

Cercate strumenti che vi permettano di applicare aspetti di opere d'arte e stili esistenti alle vostre creazioni Comunità e supporto: Ha una forte comunità di utenti o un supporto clienti accessibile che può aiutarvi a risolvere i problemi e ad apprendere le migliori pratiche

Le 10 Migliori Alternative a Leonardo IA

Se siete pronti a esplorare nuove opzioni oltre a Leonardo IA, vi ho pensato io. 🤝

Questi dieci strumenti hanno funzionalità/funzione interessanti, dalle interfacce intuitive alle capacità avanzate di IA.

Vi spiego perché li ho scelti.

1. Viaggio intermedio

Via: Viaggio intermedio Midjourney è un importante strumento di IA progettato per generare immagini a partire da prompt di testo. Operando principalmente attraverso Discord, permette agli utenti di creare vari stili artistici, tra cui realistico, surreale e astratto.

Io lo uso per la progettazione grafica, combinandolo con modelli di progettazione grafica per creare loghi, poster e altri materiali di marketing utilizzando i suoi strumenti di modifica.

Le migliori funzionalità/funzione di Midjourney

Generazione e modifica di immagini uniche e personalizzate con semplici I prompt di Midjourney * Controllo degli attributi dell'immagine come dimensioni, risoluzioni e rapporto d'aspetto per la personalizzazione

Esternalizzare le immagini ed estenderle oltre i confini originali, in modo simile allo strumento Generative Fill di Adobe

Generazione di immagini di alta qualità con risoluzioni fino a 1.792 x 1.024 pixel

Limiti del viaggio

La generazione di immagini umane può risultare in mani o volti aggiuntivi

Non è disponibile una versione di prova gratuita

Può richiedere più prompt per ottenere immagini accurate

Prezzi a metà percorso

Piano base: $10/mese per utente

$10/mese per utente Piano standard: $30/mese per utente

$30/mese per utente Piano Pro: $60/mese per utente

$60/mese per utente Piano Mega: $120/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

2. Semplificato

Via: Semplificato Simplified IA offre diverse capacità di generazione artistica, che la rendono un'alternativa competitiva a Leonardo IA. La sua interfaccia intuitiva supporta utenti con diversi livelli di esperienza artistica, incoraggiando la creatività.

Mi piacciono le funzionalità/funzione interattive di Simplified. È possibile regolare i prompt e vedere anteprime istantanee della propria arte, migliorando il processo creativo e consentendo rapide iterazioni.

Simplified offre anche altri strumenti, come un Creatore di presentazioni IA, un Generatore di annunci, un Creatore di miniature e altri ancora, per soddisfare diverse esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Simplified

Inserite qualsiasi parola o frase per generare immagini corrispondenti e diversi risultati artistici, con intervalli che vanno dal paesaggio al design astratto. È anche possibile utilizzarlo come generatore gratuito di IA di anime

Crea immagini per diversi scopi, tra cui materiali di marketing, post sui social media e progetti personali

Applicare stili artistici specifici grazie alla funzionalità/funzione di trasferimento dello stile di Simplified

Limiti di Simplified

Insufficiente versione di prova per esplorare le capacità dello strumento

Limitate funzionalità di personalizzazione e animazione per gli utenti avanzati

Prezzi semplificati

Free Forever per sempre

Semplificato One: $24/mese per utente

$24/mese per utente Azienda semplificata: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni semplificate

G2: 4.6/5 (4.500+ recensioni)

4.6/5 (4.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

3. Canva

Via: Canva Il generatore di immagini IA di Canva si distingue da Leonardo IA per la sua forte attenzione alla semplicità e all'integrazione. Sebbene entrambi offrano un generatore di immagini IA, Canva si rivolge a un pubblico più ampio, offrendo un'interfaccia user-friendly che si integra perfettamente con la sua suite di design completa. Inoltre, è uno dei migliori strumenti di modifica delle foto online.

È un'ottima opzione per creare tutti i tipi di contenuti visivi, dai post sui social media alle presentazioni e ai materiali di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Canva

Creazione di grafica personalizzata, adesivi, icone e illustrazioni con Magic Media, che semplifica il processo di progettazione per gli utenti

Prova diversi stili per le tue immagini, come l'acquerello, la pellicola, il neon, la matita di colore e l'onda retrò

Ricevere suggerimenti dell'IA sulla vostra arte in base alle preferenze impostate e ai progetti passati, per un processo di progettazione semplificato

Lavorare con il proprio team in tempo reale su vari progetti di IA art

Limiti di Canva

A volte il supporto clienti è lento a rispondere

Limitate capacità di modifica offline

Recenti aumenti di prezzo per alcuni piani di sottoscrizione

Prezzi di Canva

Free Forever per sempre

Canva Pro: $15/mese/per utente

$15/mese/per utente Canva Teams: $10/mese/utente

$10/mese/utente Canva Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.000+ recensioni)

4. Pareto

Via: Pareto Al quarto posto del mio elenco, Pareto (Tess IA) è una piattaforma all'avanguardia che offre funzioni di text-to-image. Ha eccezionali capacità di creazione di immagini IA.

Supporta diverse applicazioni creative come la progettazione di interni, la creazione di loghi e lo sketch-to-image. Inoltre, è possibile generare fino a cinque immagini contemporaneamente, aumentando la produttività.

Dispone anche di funzionalità/funzione di integrazione di più modelli, che incorporano oltre 200 modelli artistici IA avanzati, tra cui Leonardo IA, Midjourney e Stable Diffusion. In questo modo gli utenti possono creare arte, immagini e contenuti in vari stili e formati.

Le migliori funzionalità/funzione di Careto

Generazione rapida di immagini di alta qualità grazie all'interfaccia utente di Pareto, progettata per tutti i livelli di competenza

Entrareprompt artistico e seleziona il modello di IA che preferisci, invece di essere lo strumento a sceglierlo per te

Esportazione delle generazioni artistiche in più formati con opzioni di output versatili

Limiti di Pareto

Richiede istruzioni precise e dettagliate, che possono richiedere molto tempo

L'efficacia della piattaforma dipende dalle competenze dei valutatori

Prezzi del Pareto

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Pareto

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Lucciola Adobe

Via: Lucciola di Adobe Adobe Firefly è uno strumento di IA generativa che migliora i flussi di lavoro creativi e rappresenta un'ottima alternativa a Leonardo IA. Le sue funzionalità intuitive consentono agli utenti di creare immagini di alta qualità, rendendolo un'ottima alternativa a Leonardo IA. Se avete già un ecosistema Adobe integrato, questa è un'opzione conveniente.

Utilizza modelli di apprendimento automatico (ML) e grandi set di dati per imparare da migliaia di immagini e crearne di nuove in base a prompt di testo.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Firefly

Genera arte IA da descrizioni testuali per produrre arte realistica e astratta

Modificare le immagini con 'Riempimento generativo' per aggiungere o sostituire elementi usando solo poche parole

Sperimentare schemi di colore nella grafica vettoriale con "Ricolorazione vettoriale"

Lavorare senza problemi su piattaforme come Photoshop e Illustrator con l'integrazione Adobe di Firefly, assicurando continuità ai progetti

Limiti di Adobe Firefly

A volte non segue i prompt esattamente come vengono forniti

Richiede una costante connessione a Internet poiché è basato su cloud, limitando la modifica offline

È ancora in fase beta, il che comporta potenziali errori

Prezzi di Adobe Firefly

4,99 dollari/mese/utente

Valutazioni e recensioni di Adobe Firefly

G2: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

4.8/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. DALL.E 2

Via: DALL.E 2 DALL.E 2 è un modello di IA che crea immagini realistiche utilizzando descrizioni di testo. È un'evoluzione significativa rispetto al suo predecessore, DALL.E 1. Utilizza il modello di diffusione per generare immagini di alta qualità e più fotorealistiche.

La parte migliore? ChatGPT integra DALL-E, consentendo di generare immagini personalizzate su richiesta. Io uso DALL.E 2 specificamente per produrre immagini surreali per diversi progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di DALL.E 2

Velocità ed efficienza, con immagini generate in meno di un minuto

Personalizzazione degli stili artistici come la pixel art o la pittura a olio

Modifica parti di un'immagine per ottenere modifiche precise

Unire più elementi in un'unica immagine per creare modelli personalizzati di IA, scene complesse o illustrazioni

Limiti di DALL.E 2

Le immagini generate mancano di profondità e appaiono troppo astratte

Tempi di attesa più lunghi per le immagini complesse

Non è disponibile una guida per l'utente

Prezzi DALL.E 2

Prezzo personalizzato

DALL.E 2 valutazioni e giudizi

G2: 3.8/5 (30+ recensioni)

3.8/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. NightCafe

Via: Caffè notturno NightCafe è un generatore d'arte IA versatile per creare, condividere e discutere opere d'arte uniche. Dispone di algoritmi avanzati come Diffusione stabile, DALL.E 2, Trasferimento di stile neutro e Diffusione guidata da Clip. È possibile scegliere quello più adatto alla propria visione artistica e produrre immagini di alta qualità.

La cosa migliore è che potete stampare le vostre creazioni come opere d'arte fisiche. Il programma offre anche ottime funzionalità/funzione, come la chat e le sfide quotidiane di IA Art.

Le migliori funzionalità/funzione di NightCafe

Personalizza le tue opere d'arte selezionando stili o temi artistici specifici, per un'espressione personalizzata

Regola con precisione parametri come la forza dello stile, il rapporto d'aspetto e altro ancora per raggiungere l'equilibrio perfetto nella tua opera d'arte

Condividete le vostre creazioni e ricevete feedback dalla comunità di NightCafe

Caricate le vostre foto e trasformatele in rappresentazioni artistiche, unendo i ricordi personali con l'estro creativo

Limiti di NightCafe

Immagini di bassa qualità a causa della compressione

La censura può essere estrema

Prezzi di NightCafe

I principianti: $5.99/mese

$5.99/mese Iniziatore: $9,99/mese

$9,99/mese I appassionato di IA: $19,99/mese

$19,99/mese Artista IA: $49,99/mese

Valutazioni e recensioni di NightCafe

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

8. Jasper Art

Via: Arte di Gaspare Jasper Art consente di creare immagini e opere d'arte originali, libere da diritti, utilizzando un prompt di testo. Combina concetti, attributi e stili per ottenere i risultati desiderati.

La tecnologia IA fa parte della più ampia suite Jasper, nota soprattutto per le sue capacità di generazione di contenuti.

È possibile creare tutte le immagini straordinarie generate dall'IA che si desidera, senza limitazioni sul numero di generazioni. L'applicazione migliora la risoluzione delle immagini senza comprometterne la qualità; è sufficiente caricarle per l'upscaling.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper Art

Crea immagini ad alta risoluzione e le scarica in diverse dimensioni, tra cui 512×512, 1024×1024 e 2048×2048 pixel

Utilizzate la "Modalità libera" per prompt dettagliati e i "Modelli" per stili artistici specifici per accedere a opzioni di input flessibili

Scegliere tra vari stili artistici come astratto, anime, digitale e surrealismo

Modificate elementi come lo stile, il mezzo (acquerello e pittura a olio) e le parole chiave (bianco e nero o fotorealistico) per la vostra visione

Limiti dell'arte diaspro

I risultati possono essere generici e privi di sfumature

Spesso ha difficoltà a gestire prompt complessi

Assistenza e supporto clienti incoerente

Prezzi di Gaspare Art

Autore: $39/mese per utente

$39/mese per utente Pro: $59/mese per utente

$59/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper Art

G2: 4.7/5 (1.200+ recensioni)

4.7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

9. Diffusione stabile

Via: Diffusione stabile Stable Diffusion crea immagini foto-realistiche a partire da prompt di testo. Si basa su un modello di apprendimento profondo chiamato diffusion model, che apprende la relazione tra le immagini e il testo che le descrive.

Trovo che questa piattaforma sia un'ottima opzione per l'accessibilità, il prezzo e le capacità di personalizzazione.

**Le migliori funzionalità/funzione di Diffusion

Produce immagini dettagliate e diversificate che offrono grandi dettagli, colori, precisione e fotorealismo

Generazione rapida di immagini grazie alla tecnologia abilitata dalla GPU, perfetta se si desiderano risultati rapidi

Approfittate di una licenza permissiva che consente l'uso personale e commerciale delle immagini generate

Limiti di diffusione stabile

Ritardi durante i picchi di utilizzo

Richiede una connessione a Internet stabile per prestazioni ottimali

Prezzi della diffusione stabile

Free Forever per sempre

Pro: $10/mese

$10/mese Max: $20/mese

Valutazioni e recensioni stabili sulla diffusione

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Designs.aiA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Designs.ai\_-1400x643.png Alternativa a Leonardo IA: Designs.ai migliora il processo di progettazione consentendo di creare facilmente arte, grafica, loghi e video personalizzati.

/$$$img/

Via: Designs.aiA Designs.ai migliora il processo di progettazione consentendo di creare facilmente arte, grafica, loghi e video personalizzati. Consente inoltre di creare avatar IA.

È possibile esplorare milioni di immagini e modelli per generare opere d'arte che corrispondano alla propria visione. Inoltre, sfogliando la loro galleria in estensione, è possibile ispirare le esigenze del progetto.

Le migliori funzionalità di Designs.ai

Sfruttate l'interfaccia intuitiva e facile da usare di Designs.ai per creare contenuti visivamente accattivanti

Sperimentate diversi stili e concetti per la vostra visione artistica

Esportazione dei progetti in vari formati, come PNG, PDF e JPG

Utilizzate il "Kit del marchio" per mantenere la coerenza del marchio memorizzando le palette di colori e i font

Limiti di Designs.ai

Per alcuni disegni sono necessarie regolazioni manuali

Considerato più costoso per i nuovi arrivati

Il supporto tecnico per gli utenti avanzati è lento

Prezzi di Designs.ai

Basic: $29/mese

$29/mese Pro: $69/mese

$69/mese Azienda: $199/mese

Valutazioni e recensioni di Designs.ai

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Altri strumenti di IA per il marketing

L'esecuzione di una campagna di design con esito positivo si basa su immagini d'impatto. Tuttavia, la creazione di contenuti efficaci, project management del design e la collaborazione sono componenti altrettanto essenziali per l'esito positivo dell'iniziativa.

È qui che ClickUp è una soluzione completa per le vostre strategie di marketing.

Vediamo alcune funzionalità/funzione che completano perfettamente gli strumenti di IA. 🔍

Gestire i progetti con ClickUp Brain

Utilizzate ClickUp Brain per ottimizzare tutte le conoscenze, le attività e il team del progetto utilizzando l'IA ClickUp Brain è una rete neurale IA che fa parte dell'area di lavoro di ClickUp. Fornisce assistenza in tempo reale per migliorare il project management e i lavori richiesti.

Con questa funzionalità/funzione integrata nel flusso di lavoro, la creazione di contenuti diventa più efficiente e allineata alla visione generale.

ClickUp Brain fornisce suggerimenti in tempo reale che migliorano lo stile, la grammatica e la coerenza dei testi, facilitando la creazione dei messaggi giusti a complemento delle immagini.

Generate contenuti in modo efficiente in base alle linee guida del marchio e molto altro ancora con ClickUp Brain

Oltre ai contenuti, ClickUp Brain consente al team di organizzarsi collegando documenti, attività e informazioni chiave in un unico luogo, semplificando la collaborazione nella progettazione .

Questo aiuta a garantire che tutte le persone coinvolte nella campagna, dai marketer ai designer, lavorino insieme in modo efficiente, siano sulla stessa pagina e portino all'esito positivo dell'iniziativa.

Ad esempio, può riepilogare le note delle riunioni o i thread delle conversazioni in attività.

Riepilogare i thread di conversazione con ClickUp Brain

Come si accede a ClickUp Brain?

È facile: basta cliccare sul pulsante IA nelle descrizioni delle attività, nei commenti, nei campi personalizzati con l'IA o nei documenti e il gioco è fatto!

È anche possibile utilizzare scorciatoie da tastiera come "Option + K" per Mac o "Alt + K" per Windows.

**Da fare: oltre 143.000 persone hanno rivoluzionato il loro lavoro con ClickUp Brain Aumenta la produttività del 30% e riduce i costi del 75%!

Creazione di contenuti con ClickUp Documenti

Un contenuto stellare è la spina dorsale di qualsiasi progetto. Parole e immagini devono lavorare insieme per comunicare efficacemente al pubblico. Documenti ClickUp è un solido strumento di documentazione con funzionalità integrate di IA, che lo rendono una risorsa inestimabile per i team che vogliono migliorare la creazione di contenuti e il project management.

Formattare il testo in modo più efficace con ClickUp Docs

Migliorate i vostri contenuti con gli strumenti di formattazione di ClickUp Docs, come elenchi, tabelle e immagini, per spezzare contenuti pesanti e aggiungere la necessaria visualizzazione.

Inoltre, le sue funzionalità di collaborazione in tempo reale consentono ai team di modificare simultaneamente lo stesso documento.

Per esempio, immaginate un team di marketing che fa brainstorming sulle idee per una nuova campagna. Un membro può redigere una bozza, un altro aggiungere elementi visivi e un terzo rivedere il contenuto, il tutto in tempo reale. In questo modo si garantisce che il contributo di tutti venga preso in considerazione e che le decisioni vengano prese rapidamente, snellendo il processo creativo.

I documenti creano anche una base di conoscenza centralizzata con wiki per la documentazione sui prodotti, le guide di stile e i documenti di marketing brief di progettazione .

Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato per tutti i nostri team e per gli utenti, che possono organizzare il proprio lavoro e monitorare i progetti degli altri team. L'insieme delle funzionalità e degli strumenti forniti da ClickUp sono ottimi per il CS, il commerciale e il nostro team di sviluppo per gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer), Harness

Creazione efficace di prompt per l'IA con ClickUp

L'intelligenza artificiale sembra rendere tutto efficiente e veloce. Tuttavia, una delle sfide più grandi che i nuovi autori di contenuti devono affrontare con i generatori di IA è il prompt.

Scrivere prompt efficaci che forniscano esattamente ciò che si desidera richiede un po' di pratica. Il modello di ClickUp offre una soluzione solida.

Modello ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing

Scarica questo modello

Il Modello di ClickUp ChatGPT Prompts per il Marketing offre un ottimo modo per potenziare la vostra campagna di marketing con oltre 600 prompt IA.

Il modello presenta categorie distinte: social media, campagne email, scrittura di blog e copie di annunci. In questo modo è possibile trovare più rapidamente prompt pertinenti per diversi tipi di contenuto.

Inoltre, il modello ha diverse categorie per aiutarvi a trovare il prompt giusto per le vostre esigenze. Alcune di queste includono:

Marketing basato sugli account (ABM)

Segmentazione del pubblico

Idee per le email a freddo

Marketing di affiliazione

Scaricare questo modello

Ottimizza il tuo flusso di lavoro creativo con ClickUp

Mentre esplorate le alternative a Leonardo IA, ricordate che i vostri progetti di design non vivono in modo isolato. Che si tratti del lancio di una campagna di marketing, della gestione di una release di prodotto o della collaborazione tra team, il design è solo una parte dell'equazione.

Ecco perché uno strumento come ClickUp può portare il vostro flusso di lavoro a un livello superiore.

Con funzionalità/funzione come ClickUp Brain per catturare e organizzare le idee, modelli per avviare la creazione di contenuti e Documenti per la scrittura collaborativa, ClickUp offre molto di più del project management.

Colma il divario tra la progettazione creativa e l'esecuzione delle attività, assicurando che i processi siano organizzati, efficienti e allineati agli obiettivi in ogni passaggio. 🎯 Iscriviti a ClickUp e vedrai i risultati all'istante! 🚀