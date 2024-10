I 20 principali strumenti di test delle prestazioni per ottimizzare i sistemi

Ho passato innumerevoli ore a risolvere problemi di prestazioni, cercando di capire cosa rallenta un sistema o perché un'applicazione si blocca improvvisamente sotto carico.

È frustrante trovarsi in quel momento, vero? Ma una cosa che ho imparato è che avere i giusti strumenti di test delle prestazioni fa la differenza.

In questo blog condivido i 20 migliori strumenti di test delle prestazioni che ho trovato incredibilmente efficaci.

Sia che siate professionisti esperti o che abbiate appena iniziato, questi popolari strumenti di test delle prestazioni possono aiutarvi a identificare i colli di bottiglia, a garantire una reattività ottimale del sistema e a offrire esperienze utente di alta qualità.

Immergiamoci! 👇

**Cosa si deve cercare negli strumenti di test delle prestazioni?

Quando si tratta di scegliere i giusti strumenti di test delle prestazioni, ci sono alcuni fattori chiave da considerare:

Facilità d'uso: Trovate uno strumento che sia intuitivo e facile da usare, anche per chi è alle prime armi con i test sulle prestazioni. Privilegiate strumenti con un'interfaccia semplice e una documentazione chiara

Trovate uno strumento che sia intuitivo e facile da usare, anche per chi è alle prime armi con i test sulle prestazioni. Privilegiate strumenti con un'interfaccia semplice e una documentazione chiara Scalabilità: Assicuratevi che lo strumento sia in grado di gestire il vostro ambiente di test, sia che lavoriate con un piccolo sito web o con un'applicazione su larga scala. Dovrebbe essere in grado di scalare in base alle esigenze del cliente

Assicuratevi che lo strumento sia in grado di gestire il vostro ambiente di test, sia che lavoriate con un piccolo sito web o con un'applicazione su larga scala. Dovrebbe essere in grado di scalare in base alle esigenze del cliente Capacità di integrazione: Scegliete uno strumento che lavori senza problemi con i flussi di lavoro di sviluppo e test esistenti, come le pipeline di integrazione continua (CI) e consegna continua (CD)

Scegliete uno strumento che lavori senza problemi con i flussi di lavoro di sviluppo e test esistenti, come le pipeline di integrazione continua (CI) e consegna continua (CD) Funzionalità di reportistica: Scegliete uno strumento che fornisca report completi e personalizzabili, che vi permettano di analizzare i risultati dei test e di identificare efficacemente i colli di bottiglia

Scegliete uno strumento che fornisca report completi e personalizzabili, che vi permettano di analizzare i risultati dei test e di identificare efficacemente i colli di bottiglia Prezzi: Valutate il costo rispetto al vostro budget, poiché esistono opzioni sia gratuite che a pagamento. Selezionate uno strumento che soddisfi le vostre esigenze senza mettere a dura prova le vostre finanze

I migliori 20 strumenti di test delle prestazioni per ottimizzare i sistemi

Da fare, ho terminato il lavoro e ho compilato un elenco di 20 popolari strumenti di test delle prestazioni di carico che possono aiutarvi ad affrontare i problemi in modo diretto. Ecco qui!

1. ClickUp (il migliore per il project management e il test delle prestazioni integrati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Software-Team-Management.png Semplificate lo sviluppo del software con la suite ClickUp Software Team Management /$$$img/

Ottimizzate lo sviluppo del software con la suite ClickUp Software Team Management

Potreste conoscere Gestione del team di ClickUp Software è uno degli strumenti più diffusi per la gestione delle prestazioni, ma sapevate che può essere anche il vostro alleato nel test delle prestazioni?

Non è solo un gestore di attività, ma una piattaforma completa che ottimizza ogni aspetto dello sviluppo software. Dalla pianificazione dei progetti alla gestione delle attività, dalla collaborazione alla reportistica, ClickUp fa tutto con facilità. È anche uno dei migliori strumenti di test agili .

Grazie alle sue versatili funzionalità/funzione e alle sue integrazioni, ClickUp è in grado di semplificare il processo di test e di aiutare a identificare i colli di bottiglia delle prestazioni. Ma non è tutto. Offre anche modelli precostituiti per dare il via ai vostri lavori richiesti. Esploriamoli insieme.

Modello di gestione dei test di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png Il modello di gestione dei test di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire l'intero processo di test.

https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product&\_gl=1\*5tarlo\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di gestione dei test di ClickUp offre una struttura predefinita per semplificare i lavori richiesti per il test delle prestazioni. Organizza i casi di test, monitora lo stato di avanzamento e assicura che il processo di test si svolga senza intoppi.

Questo modello consente di:

Centralizzare i casi di test: Conservare tutti i casi di test in un unico posto, rendendoli facilmente accessibili e gestibili

Conservare tutti i casi di test in un unico posto, rendendoli facilmente accessibili e gestibili Tracciare lo stato di avanzamento: Monitorare lo stato di avanzamento di ogni caso di test con stati personalizzabili come "Da fare", "In corso" e "Superato/Fallito"

Monitorare lo stato di avanzamento di ogni caso di test con stati personalizzabili come "Da fare", "In corso" e "Superato/Fallito" Assegnare i tester: Assegnare casi di test specifici ai membri del team per un'esecuzione efficiente

Assegnare casi di test specifici ai membri del team per un'esecuzione efficiente Collaborare efficacemente: Facilitare la comunicazione e la collaborazione tra i tester aggiungendo commenti e condividendo documenti direttamente all'interno dei casi di test

Scarica questo modello

Modello ClickUp per il monitoraggio dei bug e dei problemi

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-341.png Traccia, segnala e risolvi i bug in modo efficace utilizzando il modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421835&department=engineering-product&\_gl=1\*ebekng\*\_gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp rende più facile che mai individuare, gestire e risolvere i bug nei progetti. Riunisce i team del supporto, dell'ingegneria e del prodotto, in modo che tutti siano sincronizzati quando si tratta di monitorare le rotture del codice.

Questo modello fornisce un hub centralizzato per la gestione di tutti i bug e problemi. Permette di:

Acquisire le segnalazioni di bug da qualsiasi membro del team in un'unica posizione

Monitorare lo stato di ogni bug grazie a stati personalizzabili e all'organizzazione in elenchi

Creare reportistica completa con informazioni rilevanti come screenshot, video e livelli di priorità per garantire una risoluzione efficiente

Facilitare la comunicazione tra chi segnala i bug e gli sviluppatori attraverso commenti e menzioni all'interno delle segnalazioni

Scarica questo modello

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Dashboard personalizzati: CreareClickUp dashboard per visualizzare i dati sulle prestazioni e monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi. Questo può fornire preziose informazioni sulle prestazioni delle vostre applicazioni e aiutarvi a identificare le aree di miglioramento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-1.png Trasformate i dati in informazioni utili con ClickUp Dashboard /$$$img/

Trasformate i vostri dati in informazioni utili per l'azione con ClickUp Dashboard

Campi personalizzati: AggiungereCampi personalizzati ClickUp per acquisire metriche specifiche sulle prestazioni, come i tempi di risposta, le valutazioni degli errori e i tempi di caricamento. In questo modo è possibile monitorare e analizzare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) in base alle proprie esigenze di test

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Custom-Fields-1.png Personalizzate le metriche delle prestazioni con i campi personalizzati di ClickUp, che vi permettono di catturare le specifiche più importanti per il vostro processo di test /$$$img/

Personalizzate le vostre metriche di performance con i campi personalizzati di ClickUp, per catturare le specifiche più importanti per il vostro processo di test

Dipendenze dell'attività: DefinireDipendenze da ClickUp tra le attività per garantire che le attività di test vengano eseguite nell'ordine corretto. Ad esempio, è possibile impostare una dipendenza in modo che un test delle prestazioni non possa essere eseguito fino a quando il corrispondente test funzionale non sia stato completato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dependencies.png Assicuratevi che ogni passaggio venga eseguito al momento giusto con le dipendenze di ClickUp /$$$img/

Assicurarsi che ogni passaggio sia eseguito al momento giusto con ClickUp Dependencies

Monitoraggio del tempo: Tracciate il tempo speso per ogni attività di test per valutare l'efficienza del vostro team conClickUp Monitoraggio del tempo del progetto. Questo può aiutare a identificare le aree in cui è possibile apportare miglioramenti e a ottimizzare i processi di test

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Project-Time-Tracking-1400x935.png Visibilità della produttività del team con il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp /$$$img/

Visibilità della produttività del team con ClickUp Project Time Tracking

Commenti e discussioni: UtilizzareClickUp Assegnazione Commenti e le discussioni per collaborare con il team, condividere le idee e affrontare i problemi. Questo assicura che tutti siano sulla stessa pagina e che le attività di test siano svolte in modo efficace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Assign-Comments.png Migliorate la collaborazione con ClickUp Assign Comments per far sì che le attività di test si svolgano senza intoppi /$$$img/

Migliorare la collaborazione con ClickUp Assign Comments per rendere più fluide le attività di testing

Automazione dei task: Impostazione di trigger per assegnare automaticamente le attività relative ai problemi di performance ai membri giusti del team non appena vengono segnalati conAutomazioni di ClickUp. In questo modo si garantisce che ogni bug venga affrontato prontamente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Automations.png Semplificate il vostro flusso di lavoro con le Automazioni ClickUp, che consentono di risolvere i problemi in modo rapido ed efficace /$$$img/

Semplificate il vostro flusso di lavoro con ClickUp Automazioni, che consente di risolvere i problemi in modo rapido ed efficace

Limiti di ClickUp

Per le organizzazioni con esigenze complesse di test delle prestazioni, uno strumento dedicato potrebbe essere più adatto

Prezzi di ClickUp

Free Forever: **7$/mese per utente

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. BrowserStack (il migliore per i test su diversi browser, sistemi operativi e dispositivi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BrowserStack-1400x716.png Uno screenshot della dashboard dello strumento BrowserStack.

/$$$img/

Via: BrowserStack BrowserStack è uno degli strumenti di moderni strumenti di test QA . Offre un'impressionante suite di funzionalità/funzione specificamente progettate per il test delle prestazioni, consentendo di misurare e ottimizzare la velocità, la reattività e la scalabilità delle applicazioni web.

Grazie alla copertura estesa di dispositivi e browser, è possibile eseguire test su diverse configurazioni per identificare i colli di bottiglia delle prestazioni e garantire un'esperienza utente senza interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di BrowserStack

Verifica delle prestazioni dell'applicazione su varie configurazioni hardware e software

Esecuzione di test su più dispositivi e browser contemporaneamente per accelerare il ciclo di test

Monitorare KPI come i tempi di caricamento delle pagine, i tempi di risposta e l'utilizzo della CPU per identificare i colli di bottiglia delle prestazioni

Registrare le sessioni di test per analizzare i problemi di prestazioni e identificare le aree di miglioramento

Limiti di BrowserStack

Può essere costoso, soprattutto per progetti di test su larga scala

Sebbene BrowserStack offra un ampio intervallo di funzionalità/funzione, potrebbe non essere così personalizzabile come altri strumenti di test di carico e di prestazioni

Prezzi di BrowserStack

Prezzi personalizzati (in base al dispositivo, all'uso e alle API)

Valutazioni e recensioni di BrowserStack

G2: 4,5/5 (oltre 1700 recensioni)

4,5/5 (oltre 1700 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 350 recensioni)

3. Apache JMeter (il migliore per i test di carico delle applicazioni web e delle API)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Apache-JMeter-1400x751.png Uno screenshot della dashboard dello strumento Apache JMeter per i test delle prestazioni /$$$img/

Via: Apache JMeter Apache JMeter è uno strumento open source per il test delle prestazioni. È ampiamente utilizzato per misurare le prestazioni delle applicazioni web e delle API sotto carico pesante.

Simulando un numero elevato di utenti contemporanei, JMeter valuta come l'applicazione gestisce lo stress e identifica i colli di bottiglia delle prestazioni. Ciò consente di garantire che l'applicazione funzioni efficacemente in varie condizioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Apache JMeter

Creazione di scenari di test complessi e analisi dei dati sulle prestazioni per adattare lo strumento alle vostre specifiche esigenze di test

Test di un'ampia varietà di applicazioni grazie al supporto di diversi protocolli, tra cui HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP e JMS

Simulazione di un numero elevato di utenti simultanei, grazie alla distribuzione dei test su più macchine

Miglioramento delle funzioni con una serie di plugin ed estensioni, che facilitano l'integrazione con altri strumenti e l'espansione delle capacità di test

Limiti di Apache JMeter

Comporta una curva di apprendimento ripida per gli utenti che sono alle prime armi con i test sulle prestazioni

Non è adatto a scenari di test delle prestazioni estremi e su larga scala, a causa dei limiti nella gestione di un numero massiccio di utenti contemporanei

Prezzi di Apache JMeter

Free Forever per sempre

Valutazioni e recensioni di Apache JMeter

G2: 4.3/5 (150+ recensioni)

4.3/5 (150+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

👀 Bonus Read: Il testing del software è una parte essenziale dello sviluppo del software. Imparate a conoscere i diversi tipi di test del software metodi che si possono utilizzare per migliorare il processo di sviluppo del software.

4. PFLB (migliore per il test di carico e di stress delle applicazioni web)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/PFLB-1400x643.png Uno screenshot della dashboard dello strumento PFLB per il test delle prestazioni /%img/

Via: PFLB PFLB (Performance Functional Load Balancer) è uno strumento di load-testing progettato per misurare le prestazioni delle applicazioni web sotto carico pesante. È particolarmente efficace per identificare i colli di bottiglia e ottimizzare le prestazioni di architetture web complesse.

Le migliori funzionalità/funzione di PFLB

Monitoraggio in tempo reale di KPI come tempi di risposta, throughput e tassi di errore per tenere sotto controllo le prestazioni dell'applicazione

Distribuzione del carico su più server per garantire prestazioni ottimali ed evitare colli di bottiglia durante i test

Utilizzate capacità di analisi avanzate, tra cui l'analisi delle correlazioni e l'identificazione dei colli di bottiglia, per individuare efficacemente i problemi di prestazioni

Scalare senza sforzo per gestire scenari di test di carico su larga scala, assicurando che l'applicazione funzioni bene in condizioni diverse

Limiti di PFLB

Limitata accessibilità e flessibilità rispetto alle alternative open-source

Opzione costosa, soprattutto per i test di scalabilità

Prezzi del PFLB

Free per sempre

Standard: $50/mese

$50/mese Pro: $400/mese

$400/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di PFLB

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. SOAPUI (il migliore per il test delle API dei servizi SOAP e REST)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SOAPUI.png Uno screenshot della dashboard dello strumento SOAPUI per il test delle prestazioni /%img/

Via: SOAPUI SOAPUI è un popolare strumento di test delle API che può anche verificare le prestazioni dei servizi SOAP e REST. Offre un'interfaccia di facile utilizzo e un ampio intervallo di funzionalità/funzione per la creazione e l'esecuzione di test sulle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di SOAPUI

Creazione di test di carico e di stress per misurare le prestazioni delle API in varie condizioni di carico

Utilizzo di test guidati dai dati per eseguire lo stesso test con diverse impostazioni di dati, simulando scenari di utilizzo reali

Accesso a una varietà di tipi di asserzioni per verificare la correttezza delle risposte API e identificare rapidamente i problemi di performance

Limiti di SOAPUI

È necessario abituarsi, soprattutto per gli utenti che sono alle prime armi con i test API

Prezzi della SOAPUI

Free Forever per sempre

Valutazioni e recensioni diSOAPUI

G2: 4.5/5 (140+ recensioni)

4.5/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (160+ recensioni)

6. LoadView (il migliore per i test delle prestazioni basati su cloud)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/LoadView.png Uno screenshot della dashboard dello strumento LoadView per il test delle prestazioni /$$$img/

Via: Carica la vista LoadView è una piattaforma di test delle prestazioni basata su cloud che consente di simulare il traffico reale degli utenti e di misurare le prestazioni delle applicazioni web e delle API. Offre un'interfaccia intuitiva e un ampio intervallo di funzionalità/funzione per la creazione e l'esecuzione di test delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di LoadView

Simulazione del traffico da più posizioni geografiche per testare le prestazioni dell'applicazione in varie condizioni

Creare scenari di test complessi e riprodurre il comportamento reale degli utenti con funzionalità di scripting dinamico

Accesso a un'analisi dettagliata delle prestazioni, compresi i tempi di risposta, il throughput e i tassi di errore

Limiti di LoadView

Accessibilità e flessibilità limitate rispetto alle alternative open-source

Prezzi di LoadView

Su richiesta: $0/mese

$0/mese Sottoscrizione: Si tratta di un abbonamento Starter: $129/mese Professionale: $454/mese Avanzato: $899/mese

Si tratta di un abbonamento Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di LoadView

G2: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

4.5/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.5/5 (25+ recensioni)

7. Keysight Eggplant (il migliore per i test funzionali e prestazionali automatizzati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Keysight-Eggplant-1400x793.png Uno screenshot della dashboard dello strumento Keysight Eggplant per i test delle prestazioni /%img/

Via: Melanzana Keysight Keysight Eggplant è uno strumento di test funzionale che può essere utilizzato anche per il test delle prestazioni. È particolarmente adatto per testare applicazioni web e API complesse, con particolare attenzione all'automazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Keysight Eggplant

Creare test di carico e stress test per misurare le prestazioni delle applicazioni web e delle API

Utilizzare le funzionalità di automazione per creare script di test riutilizzabili e automatizzare le attività ripetitive, migliorando l'efficienza complessiva

Sfruttare i test basati sulle immagini per valutare le applicazioni con interfacce dinamiche, garantendo risultati accurati

Integrare Eggplant con altri strumenti, come le pipeline CI/CD e i sistemi di monitoraggio, per semplificare i test

Limiti di Keysight Eggplant

Le funzionalità/funzione sono insufficienti rispetto al suo costo

Prezzi del Keysight Eggplant

Quick Start: $9.999 per tre mesi

$9.999 per tre mesi Altri piani: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Keysight Eggplant

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. OpenText LoadRunner Cloud (il migliore per i test delle prestazioni basati su cloud per le aziende)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/OpenText-1400x763.jpg Uno screenshot della dashboard dello strumento OpenText LoadRunner Cloud per i test delle prestazioni /%img/

Via: Testo aperto OpenText LoadRunner Cloud è una potente piattaforma di test delle prestazioni basata su cloud. Offre un intervallo esteso di funzionalità/funzione per misurare le prestazioni delle applicazioni web e delle API sotto carico pesante.

OpenText LoadRunner Cloud è progettato specificamente per gestire scenari di test su larga scala e fornisce risultati affidabili di cui gli utenti possono fidarsi.

Le migliori funzionalità/funzione di OpenText LoadRunner Cloud

Gestione di più progetti all'interno di un singolo tenant per organizzare l'allocazione e la gestione delle risorse tra le diverse iniziative di test delle prestazioni

Aggiungere utenti virtuali durante l'esecuzione di un test per regolare il carico in base alle osservazioni in tempo reale senza riavviare il test, garantendo una valutazione accurata delle prestazioni

Aderire agli standard di settore per le pratiche di sicurezza, garantendo la protezione dei dati degli utenti durante gli scenari di test

Integrazione perfetta con varie pipeline CI/CD e strumenti di monitoraggio, tra cui Jenkins, Azure DevOps e New Relic

Limiti di OpenText LoadRunner Cloud

L'interfaccia utente/UX non è all'altezza di altri strumenti di test delle prestazioni

Prezzo di OpenText LoadRunner Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi di OpenText LoadRunner Cloud

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Gatling - (Il migliore per i test di carico ad alte prestazioni, soprattutto per gli sviluppatori che hanno familiarità con Scala)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gatling-1400x774.png Uno screenshot della dashboard dello strumento Gatling per i test delle prestazioni /$$$img/

Via: Gatling Gatling è un potente strumento open source progettato specificamente per i test di carico ad alte prestazioni. È in grado di simulare il traffico di utenti pesanti e di identificare i colli di bottiglia delle prestazioni nelle applicazioni web e nelle API.

L'architettura basata su Scala e le capacità di I/O asincrono fanno di questo strumento la scelta migliore per gli sviluppatori che cercano soluzioni di test delle prestazioni efficienti e scalabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Gatling

Scrivere i test delle prestazioni come codice sorgente per consentire il controllo della versione e la collaborazione tra i membri del team

Utilizzare la natura protocol-agnostica di Gatling per supportare vari protocolli, tra cui HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT e altri ancora

Utilizzare il registratore integrato per catturare le interazioni degli utenti con le applicazioni web e convertirle in script di test di carico

Limiti di Gatling

Gli sviluppatori che si avvicinano per la prima volta a Scala o ai test di performance possono trovarsi di fronte a una curva di apprendimento più ripida

L'interfaccia grafica di Gatling non è così estesa come quella di altri strumenti di test delle prestazioni

Prezzi di Gatling

Basic: $110.46

$110.46 Teams: $441,85

$441,85 Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Gatling

G2: 4.3/5 (55+ recensioni)

4.3/5 (55+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10#. mabl (Il migliore per i test continui, compresi quelli sulle prestazioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Mabl-1400x795.png Uno screenshot della dashboard dello strumento mabl per il test delle prestazioni /$$$img/

Via: mabl Mabl è una piattaforma di test continuo basata su cloud che offre un intervallo di funzionalità di test, tra cui il test delle prestazioni.

Sebbene sia nota soprattutto per le sue funzionalità/funzione, mabl può essere utilizzata anche per valutare le prestazioni di applicazioni web e API. Il suo approccio senza codice la rende accessibile a un ampio intervallo di utenti, compresi quelli che non hanno grandi competenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzione di mabl

Ottimizzazione dell'esecuzione dei test grazie all'attesa intelligente, che utilizza i dati storici sulle prestazioni delle applicazioni per regolare i tempi in modo dinamico

Accesso a solide funzionalità/funzione di test API, tra cui il supporto delle credenziali per ambienti sicuri e configurazioni di test flessibili che consentono di avviare rapidamente i test

Sfruttare i miglioramenti dell'apprendimento automatico per identificare nuove aree di copertura dei test e garantire che i test vengano eseguiti solo quando le applicazioni si trovano nello stato corretto

limiti di MABL

Limitate opzioni di personalizzazione dei test

Non supporta completamente i costrutti di looping tradizionali

prezzo di mabl

Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (35+ recensioni)

4.5/5 (35+ recensioni) Capterra: 4/5 (65+ recensioni)

11. Loadmill (Il migliore per i test delle prestazioni basati su cloud con test su browser reali e scripting dinamico)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Loadmill.png Uno screenshot della dashboard dello strumento Loadmill per il test delle prestazioni /$$$img/

Via: Carico Loadmill è una piattaforma di test delle prestazioni basata su cloud che offre un intervallo di funzionalità/funzione per misurare le prestazioni di applicazioni web e API sotto carico pesante. È particolarmente adatta per testare le applicazioni che si basano sul comportamento reale degli utenti, come i siti di e-commerce e le piattaforme di gioco.

Le migliori funzionalità/funzione di Loadmill

Generazione automatica di scenari di test basati sul comportamento reale dell'utente grazie alla generazione di test basata sull'IA

Analisi approfondita dei risultati dei test per identificare le cause principali e suggerire miglioramenti per migliorare le prestazioni

Integrazione perfetta nel flusso di sviluppo per un testing continuo, che consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi che si presentano

Limiti del caricatore

Alcune funzioni avanzate sono complicate da utilizzare

Prezzi del caricatore

Team: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Business: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di caricatori

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

12. BlazeMeter - (Il migliore per i test delle prestazioni a livello aziendale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BlazeMeter.png Uno screenshot della dashboard dello strumento BlazeMeter per il test delle prestazioni /$$$img/

Via: BlazeMeter BlazeMeter è una piattaforma di test continuo che aiuta i team di test e sviluppo a eseguire test di carico e prestazioni per applicazioni web e mobili. Consente agli utenti di replicare il traffico e analizzare le prestazioni delle applicazioni in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di BlazeMeter

Combinare i test basati sul cloud con l'infrastruttura on-premise utilizzando le funzionalità di testing ibrido di BlazeMeter per ottenere prestazioni e scalabilità ottimali

Utilizzo di funzionalità analitiche avanzate, tra cui analisi drill-down e root-cause, per identificare i colli di bottiglia delle prestazioni

Monitorare i KPI in tempo reale, compresi i tempi di risposta, il throughput e le valutazioni degli errori, per rimanere informati sulle prestazioni delle applicazioni

Limiti di BlazeMeter

Alcuni utenti hanno problemi a scaricare l'azione registrata nel file JMX

Prezzi di BlazeMeter

Basic: $149/mese

$149/mese Pro: $649/mese

$649/mese Unleashed: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato AWS: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni BlazeMeter

G2: 3.9/5 (20+ recensioni)

3.9/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

13. NeoLoad (migliore per il test delle prestazioni di applicazioni web e API complesse)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/NeoLoad.png Uno screenshot della dashboard dello strumento Neoload per il test delle prestazioni /$$$img/

Via: Tricentis NeoLoad NeoLoad è una piattaforma automatizzata di test delle prestazioni progettata per le aziende per valutare le prestazioni delle applicazioni web e mobili.

Consente di eseguire test continui delle prestazioni, dalle API alle applicazioni complete, offrendo funzionalità/funzione che supportano test di carico, stress test e monitoraggio delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di NeoLoad

Gestione automatica del contenuto dinamico e della gestione delle sessioni con il motore di correlazione avanzato di NeoLoad

Risparmia tempo e lavoro richiesto generando automaticamente scenari di test basati sul comportamento reale dell'utente

Integrazione facile con gli strumenti più diffusi, semplificando il processo di incorporazione di NeoLoad nella vostra pipeline CI/CD

Gestire facilmente scenari di test su larga scala, simulando un numero massiccio di utenti simultanei per valutare le prestazioni dell'applicazione

Limiti di NeoLoad

Può essere costoso per progetti di test su larga scala

Alcuni utenti ritengono che la reportistica generata da NeoLoad Web manchi di diversi dettagli e metriche importanti

Prezzo di NeoLoad

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di NeoLoad

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

14. WebLOAD (il migliore per i test delle prestazioni a livello aziendale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/WebLOAD.png Screenshot della dashboard dello strumento WebLoad per le prestazioni e la scalabilità delle applicazioni web.

/$$$img/

Via: Vista radicale WebLOAD è uno strumento di test di carico sviluppato da RadView per valutare le prestazioni e la scalabilità delle applicazioni web. Consente alle aziende di simulare il traffico del mondo reale e di valutare il comportamento dei sistemi in varie condizioni di carico, rendendolo adatto a piccole e grandi aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di WebLOAD

Possibilità di scegliere tra le opzioni di distribuzione SaaS o on-premises per soddisfare le vostre esigenze infrastrutturali

Sfruttare lo scripting intelligente con JavaScript nativo per correlazioni, parametrizzazioni e convalide avanzate

Definite gli obiettivi di prestazione e lasciate che WebLOAD regoli il numero di utenti virtuali per raggiungere tali obiettivi

Analizzare in dettaglio le metriche delle prestazioni con oltre 80 report configurabili, tra cui dashboard in tempo reale e confronti tra sessioni per valutare le prestazioni dei test

Limiti di WebLOAD

Alcuni utenti hanno segnalato la necessità di un miglior tutorial e di materiale di base

Prezzi di WebLOAD

Starter: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Professional: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su WebLOAD

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

15. HeadSpin (il migliore per i test sulle prestazioni dei dispositivi mobili, i test su dispositivi reali e la copertura globale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/HeadSpin-1400x663.png Uno screenshot della dashboard dello strumento HeadSpin per i test delle prestazioni /%img/

Via: Testa di serie HeadSpin è una piattaforma di test dell'esperienza digitale che si concentra sull'ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni mobili e web. Offre alle organizzazioni una suite completa di provider progettati per garantire prestazioni ottimali delle applicazioni attraverso test, monitoraggio e analisi in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di HeadSpin

Semplifica i processi di test con script di test automatizzati che vengono eseguiti su vari dispositivi per ottenere risultati coerenti

Ottiene informazioni sui tempi di carico delle applicazioni, sulla reattività e sull'utilizzo delle risorse grazie alle metriche di performance complete di HeadSpin

Registra e riproduce le sessioni degli utenti per analizzarne le interazioni e identificare più efficacemente i problemi di prestazione

Limiti di HeadSpin

Gli utenti ritengono che manchi una dashboard di reportistica per i casi di test

Prezzi di HeadSpin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HeadSpin

G2: 4.8/5 (25+ recensioni)

4.8/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

16. Locust (il migliore per semplici test di carico basati su Python)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Locust-1400x849.png Uno screenshot della dashboard dello strumento Locust per il test delle prestazioni /$$$img/

Via: Locusta Locust è uno strumento di load-testing leggero e open-source scritto in Python. È stato progettato per essere facile da usare e altamente scalabile, il che lo rende una scelta popolare per sviluppatori e organizzazioni di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Locust

Scrivere e mantenere i test sulle prestazioni direttamente in Python, rendendoli più flessibili e facili da gestire rispetto agli strumenti basati sull'interfaccia utente

Esecuzione di test distribuiti su larga scala su più macchine grazie al design scalabile di Locust

Integrazione dei test con altre librerie Python per coprire un ampio intervallo di protocolli e sistemi

Monitoraggio delle metriche in tempo reale e regolazione del carico tramite l'interfaccia utente basata sul web di Locust

Limiti di Locust

L'interfaccia grafica di Locust è relativamente elementare rispetto ad altri strumenti di test delle prestazioni

Richiede la conoscenza della programmazione Python per creare e personalizzare gli scenari di test

Prezzi di Locust

Free Forever per sempre

Valutazioni e recensioni di Locuste

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

17. Tricentis Tosca (il migliore per l'automazione dei test a livello aziendale e per i test di performance)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Tricentis-Tosca.png Uno screenshot della dashboard dello strumento Tricentis Tosca per i test sulle prestazioni /$$$img/

Via: Tricentis Tosca Tricentis Tosca è uno strumento completo per il test delle prestazioni sviluppato da Tricentis. È stato progettato per automatizzare il test end-to-end delle applicazioni software. Lo strumento utilizza un approccio di test basato su modelli che consente ai tester di creare ed eseguire test senza la necessità di scripting estesi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tricentis Tosca

Priorità ai casi di test in base all'impatto potenziale sulle prestazioni grazie all'approccio di Tosca basato sul rischio

Esecuzione di test con dati realistici grazie alla gestione intelligente dei dati di test di Tosca, che migliora l'accuratezza dei risultati

Riduzione del tempo e del lavoro richiesto per la creazione e il mantenimento degli script di test grazie alle funzionalità di automazione basate sull'IA di Tosca

Limiti di Tricentis Tosca

Le funzionalità avanzate hanno una curva di apprendimento

Alcuni utenti hanno riscontrato una certa lentezza nelle prestazioni dello strumento

Prezzi di Tricentis Tosca

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tricentis Tosca

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

18. LoadNinja (il migliore per i test di carico su browser reali)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/LoadNinja-1400x774.png Uno screenshot della dashboard dello strumento LoadNinja per il test delle prestazioni /%img/

Via: CaricaNinja LoadNinja è una piattaforma di test di carico e prestazioni basata su cloud per applicazioni e servizi web. Consente di creare sia test basati sull'interfaccia utente (che replicano le azioni dell'utente sull'applicazione web testata) sia test API (che lavorano in modo simile a un client che raggiunge il server tramite API).

Le migliori funzionalità/funzione di LoadNinja

Esecuzione di test di carico indipendenti dalla piattaforma da qualsiasi computer con accesso a Internet, semplificando la creazione e l'esecuzione dei test

Creazione di test registrando le azioni dell'interfaccia utente nel browser integrato e generando test API con l'editor di richieste integrato, senza dover codificare o installare plugin

Scalare i test di carico selezionando il numero di utenti virtuali da simulare

Registrare i test sulle più diffuse risoluzioni dello schermo per replicare l'esperienza dell'utente su computer portatili, iPad e telefoni cellulari

Limiti di LoadNinja

Costoso per il valore che fornisce

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di funzione e integrazione

Prezzo di LoadNinja

On-demand * Starter: $301 * Pro: $881 * Premium: $1.133

Starter: Pro: Premium: $1.133 Sottoscrizione * Starter: $250/mese * Pro: $735/mese * Premium: $945/mese

Starter: Pro: Premium: $945/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di LoadNinja

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

19. Artillery (il migliore per i test di carico basati sulla riga di comando)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Artillery-1400x788.png Uno screenshot della dashboard dello strumento Artillery per il test delle prestazioni /$$$img/

Via: Artiglieria Artillery è uno strumento di test delle prestazioni leggero e open-source, progettato per gli sviluppatori che preferiscono un'interfaccia a riga di comando. È particolarmente adatto a semplici scenari di test di carico e può essere facilmente integrato nelle pipeline CI/CD.

Le migliori funzionalità/funzione di Artillery

Testate efficacemente vari servizi di back-end grazie all'ampio supporto di Artillery per i protocolli, tra cui HTTP, WebSocket, Socket.IO e AWS Kinesis

Creare facilmente scenari di test complessi con più fasi e condizioni, simulando diversi comportamenti degli utenti e modelli di carico per varie esigenze di test

Estendere le funzioni scrivendo script personalizzati o utilizzando i plugin dell'utility npm, consentendo scenari di test personalizzati che soddisfano i requisiti specifici del progetto

Limiti dell'artiglieria

Artillery non dispone di un'interfaccia grafica, il che lo rende meno facile da usare per gli utenti che preferiscono un'interfaccia visiva

Per gli utenti che sono alle prime armi con gli strumenti a riga di comando o con i test delle prestazioni, Artillery può presentare una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Artillery

Free Forever per sempre

Valutazioni e recensioni di Artillery

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Consiglio Pro: Usare test agili pratiche per incrementare i lavori richiesti per il test delle prestazioni. Collaborate strettamente con il vostro team e raccogliete feedback iterativi per identificare tempestivamente i problemi di performance.

20. TestComplete (il migliore per i test UI automatizzati su più piattaforme)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TestComplete-1400x721.png Uno screenshot della dashboard dello strumento TestComplete per il test delle prestazioni /$$$img/

Via: TestCompleto TestComplete è una soluzione potente per i team alla ricerca di test automatizzati delle prestazioni, che offre strumenti versatili di test di carico per valutare le prestazioni delle applicazioni in presenza di vari livelli di traffico.

Le migliori funzionalità/funzioni di TestComplete

Acquisizione semplice di test automatizzati grazie a record e replay, eliminando la necessità di codice

Riduzione della manutenzione dei test grazie all'auto-guarigione dell'IA, che rileva le modifiche dell'interfaccia utente e suggerisce automaticamente le alternative

Organizzare e gestire in modo efficiente oltre 500 controlli con un repository intelligente di oggetti per test scalabili e manutenibili

Semplificare la creazione di test utilizzando test guidati da parole chiave con un'interfaccia drag-and-drop per utenti non tecnici

Limiti di TestComplete

Funziona esclusivamente su piattaforma Windows, quindi le organizzazioni che utilizzano ambienti macOS o Linux non possono utilizzarlo

Restrizioni sul multithreading, in particolare per quanto riguarda la registrazione e la pressione di chiavi da thread secondari

Prezzi di TestComplete

Licenza base di TestComplete

Fissa: $1.940

$1.940 Fluttuante: $3.875

Licenza Pro di TestComplete

Fisso: $3.015

$3.015 Fluttuante: $6,029

licenza avanzata TestComplete: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di TestComplete

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Scegliere il giusto strumento di test delle prestazioni per il flusso di lavoro

La selezione dello strumento di test delle prestazioni ideale richiede un'attenta considerazione di diversi fattori.

La complessità della vostra applicazione, i vostri obiettivi specifici di test, le competenze tecniche del vostro team e il vostro budget giocano tutti un ruolo importante. Dovreste cercare uno strumento che si integri perfettamente con gli strumenti esistenti e che sia in grado di gestire le vostre esigenze di test su scala.

Considerate una piattaforma versatile come ClickUp per semplificare il processo di test e identificare i colli di bottiglia delle prestazioni.

Sebbene sia noto soprattutto per la gestione dei progetti, ClickUp offre solide funzionalità/funzione per il test delle prestazioni, tra cui il tracciamento dei bug, il monitoraggio dei progetti e l'automazione delle attività. Provate gratis ClickUp oggi stesso!