20 newsletter tecnologiche essenziali per tenersi aggiornati

Con informazioni ovunque, ma intuizioni reali rare, tenersi al passo con la tecnologia può sembrare di inseguire un traguardo in movimento.

E se invece lo strumento più efficace per tagliare il rumore fosse qualcosa di semplice come la vostra finestra In arrivo?

Le newsletter tecnologiche giuste possono essere l'arma segreta per rimanere all'avanguardia. Questi digest curati forniscono i contenuti più rilevanti e interessanti direttamente nella vostra finestra In arrivo, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto.

In questo articolo esploreremo 20 newsletter tecnologiche essenziali che vi aiuteranno a rimanere aggiornati.

**Perché dovreste abbonarvi alle newsletter tecnologiche?

Abbonarsi alle newsletter tecnologiche è come avere un assistente personale che ti consegna direttamente le notizie, gli approfondimenti e le recensioni più importanti, su misura per i tuoi interessi specifici.

Le newsletter tecnologiche possono essere una fonte preziosa di contenuti personalizzati, che vi aiutano a stare informati sulle ultime tendenze e sugli sviluppi nelle vostre aree di interesse.

Oltre a informarvi, queste newsletter possono anche essere un ottimo modo per entrare in connessione con persone che la pensano come voi e costruire la vostra rete professionale. Molte newsletter hanno funzionalità/funzione di forum o gruppi di social media in cui è possibile discutere, condividere idee e collaborare con altri.

Alcuni blog e newsletter tecnologiche offrono anche contenuti esclusivi o accesso anticipato a nuovi prodotti e servizi, aiutandovi a rimanere aggiornati sui progressi del settore.

20 Migliori newsletter tecnologiche a cui abbonarsi

1. Tech Crunch

Via: TechCrunch

Anno di lancio: 2005

2005 Abbonati: 17 milioni e oltre

17 milioni e oltre Orario della newsletter: Quotidiano e settimanale

la newsletter di TechCrunch vi offre una dose giornaliera di innovazione tecnologica. Dalle startup più innovative alle tendenze del settore, la newsletter di TechCrunch fornisce le notizie, le intuizioni e le ispirazioni più importanti direttamente nella tua finestra In arrivo.

TechCrunch offre diverse newsletter personalizzate in base a interessi specifici, come briefing di notizie quotidiane, approfondimenti sulle startup, o coperture approfondite di argomenti come l'intelligenza artificiale, il fintech e altro ancora.

Godetevi i diversi contenuti, tra cui notizie sui finanziamenti alle startup, lanci di prodotti, analisi del settore e articoli sulla leadership di pensiero.

Perché ci piace: Il pubblico globale e i collaboratori esperti offrono una panoramica completa del mondo tecnologico.

2. Tech Daily

Via: Tech Daily

Anno di lancio: Non disponibile

Non disponibile Abbonati: Non disponibile

Non disponibile Orario newsletter: Quotidiano

Tech Daily offre una dose giornaliera di notizie tecnologiche essenziali curate dai giornalisti di Bloomberg. La loro newsletter offre una selezione delle notizie più importanti del giorno relative alla tecnologia e all'IA consegnate direttamente nella vostra finestra In arrivo.

La newsletter offre funzionalità/funzione di analisi approfondita da parte dei giornalisti esperti di tecnologia di Bloomberg, che offrono preziose intuizioni e prospettive. I lettori apprezzano in particolare le "Tre cose da sapere oggi", che li aggiornano sugli eventi più importanti dell'attualità tecnologica.

Se vi interessano i lanci di prodotti, le strategie aziendali o le politiche tecnologiche, questa newsletter vi porta direttamente nella vostra finestra In arrivo informazioni preziose, rendendola una lettura obbligata per chiunque si interessi di tecnologia.

Perché ci piace: L'analisi degli esperti aiuta i lettori meno esperti di tecnologia a comprendere meglio ciò che accade nel mondo della tecnologia.

3. Bizarro Devs

Via: Sviluppatori di Bizzaro

Anno di lancio: 2017

2017 Abbonati: 10.000+

10.000+ Orario della newsletter: Mensile

Se siete appassionati di storie tecnologiche fuori dagli schemi e vi piace un mix di fatti insoliti e strumenti pratici, BizzaroDevs è la newsletter perfetta per voi. Con cadenza mensile, raccoglie le notizie tecnologiche più strane e affascinanti, evidenziando dieci storie di spicco e approfondendo tre di esse per aggiungere un contesto.

Oltre al contenuto principale, la newsletter presenta sezioni divertenti con fatti interessanti, citazioni memorabili e strumenti pratici che possono migliorare il vostro flusso di lavoro quotidiano.

Perché ci piace: Una lettura unica e divertente per chiunque sia alla ricerca di un nuovo punto di vista sulla tecnologia.

4. CIO

Via: CIO

Anno di lancio: Non disponibile

Non disponibile Abbonati: Non disponibile

Non disponibile Orario della newsletter: Giornaliero e settimanale

CIO offre suggerimenti e consigli pratici su vari argomenti, dall'implementazione della tecnologia allo sviluppo della leadership. Contiene contributi di esperti IT di primo piano, che forniscono preziose intuizioni e analisi.

La newsletter raccoglie le notizie e le tendenze più importanti del settore IT con aggiornamenti quotidiani e settimanali. Ha otto newsletter distinte, ognuna delle quali offre le ultime notizie, tendenze e analisi sugli argomenti più importanti per i leader IT.

Perché ci piace: Approfondimenti curati tenendo conto dei CIO e dei leader tecnologici delle aziende.

5. Newsletter di Lenny

Via: Newsletter di Lenny

Anno di lancio: 2018

2018 Abbonati: 790.000+

790.000+ Orario della newsletter: Settimanale e mensile

Realizzata da Lenny Rachitsky, ex product manager di Dropbox, la Lenny's Newsletter offre spunti di riflessione da parte di un esperto professionista del settore tecnologico. Questa newsletter settimanale e mensile fornisce consigli pratici e strategie da applicare alla propria carriera.

la Lenny's Newsletter è una delle migliori newsletter tecnologiche su Substack. Offre prospettive sulla gestione dei prodotti, sulle strategie di crescita e sullo sviluppo della carriera.

**Le newsletter come questa sono ospitate su Substack. Se siete alla ricerca di strumenti simili, date un'occhiata al nostro elenco di Alternative a Substack .

Ogni settimana, Lenny risponde alle domande dei lettori su argomenti quali l'adattamento del prodotto al mercato, le strategie di go-to-market e le sfide della leadership.

Gli abbonati paganti ricevono una newsletter settimanale, oltre all'accesso a una comunità Slack di oltre 15.000 membri e a risorse esclusive come sconti e directory curate.

Gli abbonati non paganti beneficiano comunque di un post mensile gratis, il che lo rende una risorsa preziosa per chiunque voglia crescere nel settore tecnologico.

Perché ci piace: È la risorsa ideale per i product manager e gli operatori tecnologici emergenti per affinare le proprie conoscenze.

6. Product Hunt

Via: Caccia al prodotto

Anno di lancio: 2013

2013 Abbonati: Non disponibile

Non disponibile Orario newsletter: Giornaliero e settimanale

Le newsletter di Product Hunt sono digest giornalieri e settimanali che raccolgono le migliori novità tecnologiche, aiutandovi a scoprire gli strumenti, i software e i gadget più innovativi del settore.

Ogni edizione mette in evidenza i lanci dei prodotti più importanti, le tendenze chiave del settore e le notizie dal mondo tecnologico. Che siate appassionati di startup, sviluppatori di prodotti o amanti della tecnologia, le newsletter vi assicurano di essere sempre informati con aggiornamenti freschi consegnati direttamente nella vostra finestra In arrivo.

Con il loro approccio comunitario, le newsletter di Product Hunt mettono in connessione i lettori con le ultime scoperte e innovazioni, rendendole una risorsa indispensabile per i professionisti e gli appassionati di tecnologia

Perché ci piace: Lettura essenziale per tenere traccia di nuovi prodotti e strumenti.

7. Newsletter Hacker

Via: hackernewsletter

Anno di lancio: 2010

2010 Abbonati: 60.000+

60.000+ Orario della newsletter: Settimanale

la Hacker Newsletter è curata personalmente dal prolifico programmatore Kale Davis. Questa email settimanale è la preferita dagli appassionati di tecnologia, dagli sviluppatori e dai fondatori di startup. Contiene collegamenti selezionati a mano agli articoli, alle notizie e alle risorse più interessanti di Hacker News e di tutto il web.

Che si tratti di programmazione, di notizie sulle startup o delle storie più importanti del settore tecnologico, la newsletter offre una selezione concisa e preziosa di contenuti, che la rendono una grande risorsa per i techies più impegnati.

Consegnata direttamente nella finestra In arrivo ogni venerdì, è un modo semplice per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e innovazioni del mondo tecnologico.

Perché ci piace: Il layout senza fronzoli con temi come "Design", "Notizie sulle startup", "Divertimento" e così via.

8. TLDR

Via: TLDR

Anno di lancio: 2018

2018 Abbonati: 1,2 milioni e oltre

1,2 milioni e oltre Orario della newsletter: Quotidiano

TLDR offre newsletter quotidiane che coprono un ampio intervallo di notizie tecnologiche, tra cui aggiornamenti sulle startup, ricerche all'avanguardia e le ultime tendenze in materia di IA, blockchain, programmazione e altro ancora.

Perfetto per i professionisti più impegnati, il concise daily digest fornisce rapidi riepiloghi delle notizie tecnologiche più importanti in soli cinque minuti.

La newsletter gratuita si concentra su argomenti quali sviluppo web, tendenze dell'IA, sicurezza delle informazioni, DevOps e gestione dei prodotti ed è letta da oltre 1,2 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Se siete alla ricerca di una lettura rapida e informativa per tenervi aggiornati sugli sviluppi più importanti del mondo tecnologico, TLDR è una risorsa eccellente.

Perché ci piace: Il format: rispetta il vostro tempo!

9. Il download

Via: Il download

Anno di lancio: Non disponibile

Non disponibile Abbonati: Non disponibile

Non disponibile Orario della newsletter: Giornaliero

Sostenuta dalla prestigiosa MIT Technology Review, The Download sfrutta le conoscenze dei principali ricercatori ed esperti. Fornito ogni giorno feriale, offre una reportistica approfondita sugli argomenti che contano oggi e prepara i lettori a ciò che accadrà nel mondo della tecnologia.

Che si tratti di progressi dell'IA, scoperte scientifiche o cambiamenti politici, The Download vi tiene informati sulle tendenze chiave che formano il futuro.

È una fonte di riferimento per chiunque voglia tenersi aggiornato sulle tecnologie con un giornalismo ponderato e autorevole.

Perché ci piace: Approfondimenti esperti sulle tecnologie emergenti.

10. NextDraft

Via: Prossimo progetto

Anno di lancio: 2010

2010 Abbonati: 128.000+

128.000+ Orario della newsletter: Quotidiano

NextDraft è una newsletter quotidiana curata da Dave Pell, noto anche come "l'editor di Internet" Invece di affidarsi ad algoritmi, Pell seleziona e riepiloga personalmente le notizie più interessanti della giornata, aggiungendo il suo umorismo e le sue intuizioni.

Che siate alla ricerca delle ultime scoperte tecnologiche o di articoli che facciano riflettere su problemi sociali, NextDraft condensa tutto in un formato facile da leggere.

Si tratta di una nuova versione della curatela delle notizie, che offre ai lettori un mix di arguzia, analisi acuta e intrattenimento, il tutto recapitato gratuitamente direttamente nella vostra finestra In arrivo.

Perché ci piace: Pell ha una visione unica e divertente delle notizie tecnologiche.

11. Ingegneria interessante

Via: Ingegneria di interesse

Anno di lancio: Non disponibile

Non disponibile Abbonati: Non disponibile

Non disponibile Orario newsletter: Giornaliero, settimanale e mensile

Le newsletter di Interessing Engineering offrono un intervallo di contenuti diversi concentrati su scienza, tecnologia e ingegneria. Riguardano innovazioni rivoluzionarie, prodezze ingegneristiche e il futuro della tecnologia in settori come l'aerospazio, la sostenibilità, l'IA e altri ancora.

Le edizioni giornaliere gratuite e quelle settimanali, riservate agli abbonati, sono curate con attenzione e forniscono ai provider articoli approfonditi, le ultime notizie e commenti penetranti sugli sviluppi più affascinanti in questi campi.

Inoltre, è possibile abbonarsi a newsletter mensili che approfondiscono argomenti specifici: meccanica, IA, ingegneria aerospaziale, carriere tecnologiche e altro ancora.

L'ampiezza degli argomenti è ideale sia per gli appassionati di tecnologia che per i professionisti. Se siete interessati all'ingegneria d'avanguardia, alle ultime innovazioni tecnologiche o a come la scienza sta formando il nostro futuro, queste newsletter sono una risorsa fondamentale per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda la tecnologia.

Perché ci piace: L'ampio intervallo di argomenti di cui si può venire a conoscenza.

12. KnowTechie's Il download settimanale

Via: Download settimanale di KnowTechie

Anno di lancio: Non disponibile

Non disponibile Abbonati: Non disponibile

Non disponibile Orario della newsletter: Settimanale

Il KnowTechie's Weekly Download è una newsletter tecnologica imperdibile che fornisce ogni settimana un riassunto delle più importanti notizie tecnologiche che potreste esservi persi. È pensata per coloro che vogliono rimanere informati senza essere sommersi da un'infinità di notizie.

La newsletter contiene suggerimenti tecnologici, notizie, scoperte, offerte e persino curiosità divertenti, che la rendono una fonte di informazioni completa sia per gli appassionati di tecnologia che per i lettori occasionali.

Che siate principali, studenti o professionisti, questa newsletter semplifica i complessi argomenti tecnologici, in modo che possiate godere delle ultime notizie senza ricorrere al gergo.

Inoltre, KnowTechie mescola le cose con omaggi e cose gratis, assicurando che ci sia sempre qualcosa di interessante in ogni edizione.

Perché ci piace: Il tono accessibile e colloquiale è perfetto per i lettori che amano la tecnologia ma non la vivono e la respirano.

13. Importazione IA

Via: Importazione di IA

Anno di lancio: 2016

2016 Abbonati: 58.000+

58.000+ Orario della newsletter: Settimanale

Curata da Jack Clark, cofondatore di Anthropic (una società di ricerca e sicurezza sull'IA), la newsletter Import IA offre approfondimenti da parte di una figura di spicco nel campo dell'IA e dell'apprendimento automatico.

Import IA è una delle newsletter più importanti del mondo migliori newsletter sull'IA oggi, che forniscono settimanalmente contenuti interessanti in modo che possiate rimanere informati sugli ultimi sviluppi dell'IA.

Incoraggia la comprensione e la discussione sull'IA, influenzando potenzialmente la direzione futura della tecnologia. La newsletter incorpora riepiloghi/riassunti di documenti di ricerca rilevanti, per mantenere i lettori aggiornati sugli ultimi progressi.

Perché ci piace: La profonda competenza di Clark in materia di IA.

14. CB Insights

Via: Approfondimenti CB

Anno di lancio: 2017

2017 Abbonati: 1 milione e più di persone

1 milione e più di persone Orario newsletter: 4 volte a settimana

La newsletter CB Insights è una risorsa fondamentale per chiunque voglia essere al passo con le tendenze del settore, le innovazioni e le intuizioni basate sui dati. Sostenuta da analisi di esperti e dati in estensione, fornisce una copertura approfondita delle ultime novità in materia di venture capital, startup e tecnologie emergenti.

Ciò che lo contraddistingue sono gli approfondimenti pratici supportati da una ricerca completa e dall'analisi dei dati.

Che siate imprenditori, investitori o professionisti del settore tecnologico, questa newsletter vi offre un vantaggio competitivo evidenziando i cambiamenti chiave del settore, i modelli aziendali emergenti e i progressi tecnologici più innovativi.

Una delle migliori funzionalità/funzione della newsletter di CB Insights è la sua capacità di distillare le complesse tendenze del mercato in intuizioni digeribili da applicare direttamente alle vostre strategie aziendali o di investimento.

Perché ci piace: È perfetta per chi vuole essere informato su come la tecnologia sta formando i settori senza essere sopraffatto da un gergo troppo tecnico.

15. Newsletter di Benedict

Via: Benedetto Evans

Anno di lancio: 1999

1999 Abbonati: 175.000+

175.000+ Orario della newsletter: Settimanale

la Benedict's Newsletter è la vostra fonte di riferimento per le analisi degli esperti sugli sviluppi tecnologici più importanti della settimana. Con oltre 20 anni di esperienza, Benedict Evans analizza le complesse tendenze del settore, offrendovi gli approfondimenti e le prospettive necessarie per essere all'avanguardia.

La newsletter è disponibile sia in versione gratuita che premium. Mentre la versione gratuita offre la sua perspicace colonna settimanale, gli abbonati premium hanno accesso esclusivo all'archivio completo della newsletter, una risorsa inestimabile per comprendere le tendenze e ottenere un vantaggio competitivo.

Che siate appassionati di tecnologia, professionisti o semplicemente curiosi delle ultime innovazioni, la Benedict's Newsletter vi offre l'analisi degli esperti di cui avete bisogno per rimanere informati e aggiornati.

Perché ci piace: Fornisce non solo le notizie tecnologiche, ma anche il contesto che le circonda.

16. Il lavoratore intelligente

Via: Il lavoratore intelligente

Anno di lancio: Non disponibile

Non disponibile Abbonati: 85.000+

85.000+ Orario newsletter: bisettimanale

Scritta e gestita da Henry Habib, la newsletter The Intelligent Worker offre uno sguardo sul futuro del lavoro, dove l'intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di lavorare. La newsletter Intelligent Worker si concentra sull'aiutare i professionisti ad aumentare la produttività sfruttando al meglio l'IA, l'automazione e gli strumenti senza codice.

Con cadenza settimanale, offre approfondimenti pratici, casi d'uso reali e strumenti di tendenza progettati per migliorare l'efficienza del luogo di lavoro.

Sia che si tratti di risparmiare tempo o di ottimizzare i flussi di lavoro, questa newsletter fornisce consigli pratici senza inutili giri di parole. È una lettura obbligata per chiunque voglia essere all'avanguardia nel panorama tecnologico in continua evoluzione.

Perché ci piace: Una delle migliori newsletter tecnologiche per i professionisti moderni che cercano di sfruttare il potere della tecnologia nel loro lavoro quotidiano.

17. Internet è bello

Via: Internet è bello

Anno di lancio: 2016

2016 Abbonati: 10.000+

10.000+ Orario della newsletter: Settimanale

Internet is Beautiful è la vostra fonte di riferimento per scoprire le novità più interessanti da tutto il web. Ogni settimana, unisciti a migliaia di lettori che ricevono un elenco curato dei migliori nuovi siti web, strumenti tecnologici e produttività online.

Da articoli stimolanti e video accattivanti a tweet coinvolgenti e letture approfondite di altre newsletter tecnologiche, Internet is Beautiful vi offre i contenuti più interessanti e rilevanti di Internet.

Perché ci piace: Vi aiuta a rimanere aggiornati sulle tendenze del web design e dello sviluppo, esplorando al contempo gemme nascoste ed espandendo i vostri orizzonti online.

18. Le informazioni

Via: Le informazioni

Anno di lancio: 2013

2013 Abbonati: Non disponibile

Non disponibile Orario della newsletter: Quotidiano e settimanale

La Information Newsletter è considerata una delle migliori newsletter tecnologiche per i professionisti che cercano una reportistica approfondita ed esclusiva sull'industria tecnologica. Coprendo tutto, dai venture capital alle startup, fino ai principali cambiamenti del settore, fornisce approfondimenti impareggiabili che vanno oltre la superficie.

Concentrandosi su contenuti originali e ben studiati, The Information vi tiene al corrente delle tendenze chiave e offre analisi preziose che non troverete altrove.

La newsletter è ideale per i dirigenti, gli investitori e gli appassionati di tecnologia che hanno bisogno di una fonte affidabile per le storie tempestive e profondamente reportistiche.

L'abbonamento non solo consente di accedere ai report completi, ma anche a newsletter esclusive su IA, economia degli autori, deal-making e altro ancora.

Si tratta di una delle migliori newsletter tecnologiche da seguire se si vuole rimanere informati sul business e sull'innovazione che guidano l'industria tecnologica.

Perché ci piace: Articoli approfonditi, in stile editoriale, con una tonnellata di valore.

19. Scoperta densa

Via: Scoperta densa

Anno di lancio: 2018

2018 Abbonati: 37.000+

37.000+ Orario della newsletter: Settimanale

_Dense Discovery è una delle newsletter tecnologiche più ponderate e curate a cui ci si possa abbonare, soprattutto se si ha interesse per l'i**ntersezione di tecnologia, design e cultura

Consegnata settimanalmente, offre una selezione di app, strumenti, libri e letture utili e stimolanti. Ciò che la contraddistingue è la sua attenzione alla sostenibilità, all'urbanistica e alla tecnologia, offrendo una prospettiva fresca che va oltre i tipici titoli di giornale.

Dense Discovery è, secondo le loro stesse parole, "orgogliosamente indipendente e priva di algoritmi", per garantire un'esperienza unica e significativa in ogni problema.

Se state cercando di scoprire progetti stimolanti o di ampliare le vostre conoscenze con contenuti profondi e riflessivi, questa newsletter vi offre una collezione di collegamenti dal design accattivante e curata con attenzione che vale la pena di seguire.

Perché ci piace: Il loro programma di compensazione delle emissioni di carbonio pianta un albero per ogni newsletter inviata.

20. Tedium

Via: Il tedio

Anno di lancio: 2015

2015 Abbonati: 10.000+

10.000+ Orario della newsletter: bisettimanale

tedium_ è una newsletter per coloro che apprezzano le immersioni profonde nelle cose strane e insolite. Invece di inseguire le tendenze virali, Tedium fa luce su ciò che è trascurato e banale, esplorando le storie dietro le tecnologie e le idee di tutti i giorni che raramente ricevono l'attenzione che meritano.

Ogni articolo è realizzato con cura per fornire un contesto e uno storytelling intorno a storie e argomenti interessanti che richiedono un esame più approfondito per rivelare il loro vero significato.

Con oltre 12.000 lettori abituali, Tedium non è solo informazione: è curiosità e scoperta. Se siete stanchi delle solite notizie tecnologiche e volete qualcosa di diverso e stimolante, Tedium è la newsletter che fa per voi.

Perché ci piace: La sua visione unica del quotidiano, presentata con umorismo e profondità, la rende una delle migliori newsletter tecnologiche a cui abbonarsi per chiunque voglia imparare qualcosa di veramente nuovo e inaspettato.

