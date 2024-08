I migliori podcast di ingegneria per i professionisti della tecnologia nel 2024

Se oggi lavorate nel campo della tecnologia o dell'ingegneria, sapete quanto sia importante l'apprendimento continuo. I processi e le tecnologie cambiano e migliorano costantemente e, se volete rimanere rilevanti, dovete stare al passo con tutti i nuovi sviluppi e le tendenze del vostro campo.

Le comunità tecnologiche sono fonti di conoscenza efficaci, ma è improbabile che riceviate un supporto strutturato da queste piattaforme. La maggior parte di questi forum contiene molte informazioni sparse, il che significa che l'attività infinita di setacciarle per trovare le conoscenze pertinenti spetta a voi.

Al contrario, un podcast tecnologico è una fonte di conoscenza più coinvolgente e coerente. La cosa migliore è che non c'è bisogno di cercare su più forum per trovare informazioni reali da parte di esperti del settore, le ultime tendenze e segreti di gestione praticabili per aiutarvi a migliorare.

Gli ingegneri, gli studenti di ingegneria e gli appassionati di ingegneria hanno oggi accesso a diversi podcast informativi sull'ingegneria per consolidare le proprie conoscenze e apprendere preziose nozioni dai leader del settore.

Scegliere i migliori podcast di ingegneria può essere un'impresa, quindi abbiamo stilato un elenco per rendervi la vita più facile.

L'ascesa dei podcast in ingegneria

Un podcast di ingegneria è una fonte facilmente accessibile di conoscenza e competenza in materia: non c'è da stupirsi che siano molto popolari tra gli studenti di ingegneria e i professionisti esperti del settore.

Il mercato globale mercato del podcasting è in progetto di raggiungere 133,9 miliardi di dollari entro il 2032 e si prevede che i podcast di ingegneria, grazie al loro contenuto specializzato, contribuiranno a questa crescita.

I podcast sono un'ottima risorsa di apprendimento per gli ingegneri, che possono così continuare ad aggiornarsi e a crescere professionalmente. Ecco perché:

Prima che i podcast diventassero popolari, ingegneri e studenti dovevano imparare autonomamente nuovi linguaggi di programmazione, analisi dei dati e altre tecniche di risoluzione dei problemi. Sebbene l'apprendimento esperienziale sia lodevole, si tratta di un processo per tentativi ed errori che richiede molto tempo.

Nel frattempo, un podcast offre strategie collaudate per la risoluzione dei problemi, mentre i conduttori intervistano leader tecnologici influenti ed esperti per discutere le loro esperienze. Probabilmente raggiungerete i vostri obiettivi in modo rapido ed efficiente imparando e incorporando queste strategie nel vostro lavoro.

Ottenere consigli di esperti 24 ore su 24

Le comunità di ingegneri sono famose per il loro grande supporto. Se condividete una domanda di tecnologia in una comunità pertinente, sicuramente riceverete delle risposte.

Tuttavia, queste comunità hanno membri sparsi in diversi fusi orari, per cui le risposte dei membri alle vostre query potrebbero tardare. D'altra parte, i podcast sono preregistrati e facilmente accessibili a vostro piacimento.

In dipendenza del tipo di ostacolo che state affrontando, potete trovare il podcast pertinente, ascoltare i suggerimenti degli esperti e ottenere la risposta alle vostre query in pochi minuti.

Suggerimento: Mantenete un file di podcast swipe per documentare i casi d'uso specifici dei podcast informativi. Aggiungete i timbri temporali per le aree di interesse, in modo da potervi accedere rapidamente la prossima volta che avrete query simili.

A volte è più facile ascoltare che leggere

Sebbene si trovino tonnellate di blog informativi sull'ingegneria, alcuni preferiscono consumare le informazioni in formato audio piuttosto che scritto.

Inoltre, i podcast sono comodi quando si è in multitasking. Sebbene sia consigliabile dedicare del tempo ai podcast più tecnici, come un episodio sul reverse engineering di progetti hardware, altri che trattano argomenti come l'intelligenza artificiale o il piano di carriera per gli ingegneri possono essere eseguiti in background mentre si fanno le faccende quotidiane.

Ecco come i podcast aiutano gli aspiranti ingegneri a essere sempre un passo avanti:

I conduttori dei podcast di ingegneria sono in genere leader tecnici esperti che vi aiutano a tenere il passo con le tendenze in evoluzione nell'industria tecnologica globale

I podcast offrono una comunità immediata: considerateli come spazi privati per interagire con i provider e gli ospiti, per dare un'occhiata dietro le quinte e per connettersi con altri ascoltatori

I podcast di ingegneria sono economicamente vantaggiosi e non vi peseranno sulle tasche, a differenza di alcuni corsi di aggiornamento

I migliori podcast di ingegneria per crescere nella vostra carriera

Dopo aver ascoltato decine di podcast di ingegneria, abbiamo ristretto il campo e creato un elenco dei migliori podcast disponibili oggi.

99% InVision

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/99-Invisible-1.png 99% InVision /$$$img/

Il primo podcast del nostro elenco è 99% InVision . Condotto dall'ex relatore di Ted Talk Roman Mars, questo podcast fa luce su fatti sorprendenti mai rivelati prima o su aree non sfruttate nel mondo dell'ingegneria. Il podcast ha più di dieci anni e conta quasi 500 milioni di ascoltatori su iTunes, Pandora, Stitcher e altre piattaforme.

È possibile esplorare il processo e il potere del design e dell'architettura attraverso otto categorie, tra cui storia, tecnologia, città, oggetti, suoni e altro ancora. Ogni episodio affronta argomenti interessanti che non richiedono di essere esperti in materia.

Il podcast dispone anche di una comunità Discord in cui gli ascoltatori possono discutere le idee e interagire tra loro.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

**Questi podcast mi fanno porre domande importanti sulla vita e sul nostro mondo!

Eroi dell'ingegneria

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Engineering-Heroes.png Eroi dell'ingegneria /$$$img/

Lanciato nel 2018 da Melanie e suo marito Dom, Eroi dell'ingegneria era principalmente incentrato sulle sfide e sulla futura salute tecnologica degli studenti di ingegneria nella società moderna.

Attualmente fuori onda, questo podcast invitava ingegneri esperti provenienti da diversi settori e aree di competenza a discutere delle ultime tendenze e sfide dell'ingegneria, delle soft skills nell'ingegneria, delle frustrazioni che la maggior parte degli ingegneri può provare e dei diversi modi per gestire del team di ingegneri .

L'ultimo episodio del podcast Engineering Heroes è andato in onda nel maggio 2021, ma rimane rilevante per gli ingegneri di tutto il mondo grazie alle sue discussioni oneste sugli aspetti critici della professione ingegneristica.

**Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

**Mi è piaciuto questo podcast! Uno stile rinfrescante che si concentra sui protagonisti silenziosi della società

Il Podcast del Coach di Carriera in Ingegneria

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Engineering-Career-Coach.png Il coach per la carriera ingegneristica /$$$img/

Anthony Fasano e Jeff Perry, ingegneri di lunga esperienza, hanno iniziato a Il coach per la carriera ingegneristica valutazione quando si sono resi conto che l'alto tasso di abbandono nel settore tecnologico poteva essere attribuito alla mancanza di un quadro strutturato per lo sviluppo professionale nella maggior parte delle aziende tecnologiche.

Con oltre 2,3 milioni di spettatori, il podcast The Engineering Career Coach si propone di aiutare gli studenti di ingegneria con preziosi consigli sulla carriera. Il podcast ha una serie dedicata per ogni categoria di ingegneria e presenta ospiti che discutono i loro insegnamenti, le loro strategie e le loro esperienze.

I conduttori incoraggiano gli ascoltatori a porre domande, che vengono discusse con gli ospiti nei futuri episodi del podcast.

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

Questo podcast è esattamente ciò di cui gli ingegneri hanno bisogno in questo momento. Con un intervallo di argomenti che coprono lo sviluppo personale e professionale, il podcast fornisce il valore necessario per costruire e influenzare la comunità degli ingegneri

Il Podcast sulla leadership ingegneristica (ELC)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Engineering-Leadership-Podcast.png Il Podcast sulla leadership ingegneristica /$$$img/

Parte della comunità ELC per i leader tecnologici, il Podcast di Podcast sulla leadership ingegneristica (ELC) invita settimanalmente leader tecnologici affermati a condividere le loro esperienze e le lezioni di leadership che possono essere messe in pratica. Condotto da Patrick Gallagher, ELC è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast, tra cui Apple, Spotify e Google.

L'ELC ha una forte comunità con oltre 9000 ingegneri del software praticanti, i più importanti manager di ingegneria e leader del mondo. Il podcast è ideale per gli appassionati che desiderano apprendere i concetti e le strategie ingegneristiche di base e avanzate utilizzate dai leader mondiali dell'ingegneria.

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

Da fare! Ottima chat e molto istruttiva.

Software Engineering Daily

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Software-Engineering-Daily.png Giornale dell'ingegneria del software /$$$img/

Un altro podcast eccellente da aggiungere alla vostra lista di controllo è il Giornale dell'ingegneria del software podcast. Ogni episodio presenta un leader tecnologico che discute delle soluzioni software che stanno cambiando il mondo e che guidano la rivoluzione tecnologica e le innovazioni ingegneristiche in continua evoluzione.

Con una valutazione di 4,4 su Apple Podcasts, Software Engineering Daily è un podcast ingegneristico di grande ispirazione. Vi conduce attraverso le fasi della carriera di famosi ingegneri del software e condivide molte lezioni praticabili sul loro approccio allo sviluppo dei prodotti e alla risoluzione dei problemi.

È interessante notare che questo podcast accetta anche candidature di professionisti esperti di tecnologia per ospitare un episodio.

**Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

Uno dei migliori podcast di ingegneria del software disponibili.

Il Backend Engineering Show con Hussein Nasser

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Backend-Engineering-Show.png Spettacolo di ingegneria backend /$$$img/

Hussein Nasser, ingegnere di prodotto presso Esri, ha lanciato l'evento Mostra di ingegneria backend per discutere di tutto ciò che riguarda lo sviluppo del backend. Nel suo podcast, Nasser analizza l'architettura di backend delle applicazioni più diffuse, condivide i consigli per diventare un ingegnere di backend di successo e discute le ultime tendenze dell'ingegneria del software.

Questo podcast è una risorsa preziosa per gli aspiranti studenti di ingegneria e per i professionisti, in quanto offre la possibilità di aggiornarsi e di rivisitare i concetti fondamentali.

Episodi da ascoltare assolutamente:

- [letture e scritture due volte più veloci con questa funzionalità/funzione di MongoDB | Collezioni raggruppate](https://podcasters.spotify.com/pod/show/hnasr/episodes/2x-Faster-Reads-and-Writes-with-this-MongoDB-feature--Clustered-Collections-e23rnjv)

Cosa dicono gli ascoltatori

**Raccontare come dovrebbe essere raccontato!

Top Podcast di Ingegneria Civile

Cercate il miglior podcast di ingegneria edile? Ecco i nostri consigli: Il podcast sull'ingegneria civile : Anthony Fasano conduce questo podcast sull'ingegneria civile, che condivide storie di esito positivo e consigli di carriera di alcuni degli ingegneri civili di maggior successo al mondo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Civil-Engineering-Podcast.png Il podcast sull'ingegneria civile /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

Consiglio vivamente questo podcast a chiunque sia coinvolto/interessato all'ingegneria. Da fare un ottimo lavoro per bilanciare le informazioni tecniche e sulle soft skill con le storie personali Punti ASCE : Lanciato nel 2018, il podcast Plot Points dell'ASCE dedicato all'ingegneria strutturale si rivolge agli ingegneri strutturali e agli studenti di ingegneria della nuova generazione, desiderosi di saperne di più su storie informative di ingegneria edile e sulle tendenze tecniche in evoluzione che ridefiniscono l'ingegneria civile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ASCE-Plot-Points-Podcast.png Podcast ASCE Plot Points /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

Un tesoro di risorse per i professionisti dell'ingegneria Cambiamento dell'ingegneria **Yvette E. Pearson ha avviato il podcast Engineering Change per ridefinire le modalità di formazione degli ingegneri civili. Questo podcast si concentra sulla formazione degli ingegneri civili moderni con pratiche di ingegneria civile più sostenibili e inclusive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Engineering-Change-Podcast.png Podcast sul cambiamento ingegneristico /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

Non lo consiglierò mai abbastanza, soprattutto alla comunità dei progettisti di ingegneria

Interessato all'ingegneria civile? Ecco alcune certificazioni per l'edilizia che dovreste conoscere.

Podcast principali sull'elettricità e l'elettronica

Se siete ingegneri elettrici o elettronici e volete migliorare la vostra carriera, ecco i migliori podcast per voi: Il podcast sull'elettronica di Amp Hour : Questo podcast sull'elettronica di Dave Jones e Chris Gammell adotta un approccio divertente per spiegare le ultime tendenze e le best practice dell'ingegneria elettronica in continua evoluzione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Amp-Hour-Podcast.png Il podcast "L'ora dell'amplificatore /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

L'ascolto da anni. Se sei un ingegnere elettrico e non ti sei ancora iscritto, ti stai perdendo tutto Lobby di Moore : In questo podcast quindicinale, il conduttore Daniel Bogdanoff condivide alcune delle storie e delle tendenze più interessanti relative all'industria ingegneristica elettronica globale. I temi possono spaziare dalla progettazione di chip all'IA e tutto il resto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Moores-Lobby.png Lobby di Moore /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

Questo podcast aiuta davvero a passare il tempo mentalmente con gli ingegneri. Preparati : L'esperto recensore di tecnologia Andru Edwards e il giornalista tecnologico Todd Bishop sono i co-conduttori del podcast Geared Up. Gli episodi, ricchi di divertimento, presentano le funzionalità/funzione più nuove ed eccitanti dei gadget tecnologici. I conduttori discutono le varie funzionalità/funzioni dei prodotti tecnologici emergenti e aiutano gli utenti a prendere decisioni informate al momento dell'acquisto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Geared-Up.png A tutto gas /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

Ascolto geared up da quando era un programma radiofonico, è migliorato moltissimo da allora Il Podcast di Electropages : Questo podcast intervista settimanalmente i principali esperti di ingegneria, project management e leader di pensiero del mondo. Gli ospiti condividono le loro conoscenze ingegneristiche e le loro previsioni sulle ultime tendenze dell'ingegneria elettronica. Sintonizzatevi per scoprire gli approfondimenti del settore e le discussioni sulle ultime innovazioni dei materiali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Electro-Pages.png Pagine Elettriche /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

**Le lunghe conversazioni con i leader del settore rendono l'ascolto molto interessante!

Podcast degni di nota per ingegneri informatici e del software

Se sei un ingegnere di ingegnere del software con obiettivi di carriera, questi podcast vi aiuteranno ad acquisire le competenze ingegneristiche e gestionali più recenti e spendibili sul mercato: Il Changelog **The Changelog invita i leader del pensiero tecnologico a immergersi nel mondo del software open-source. Condotto da Adam Stacoviak e Jerod Santo, questo podcast ha una valutazione altissima per la funzionalità/funzione di interazioni oneste e relazionali tra i conduttori e gli ospiti. C'è da stupirsi che il podcast abbia già superato i 500 episodi?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Changelog.png Il Changelog /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

Questo podcast è uno sportello unico per gli aggiornamenti più rilevanti nell'ecosistema tecnologico Dev Interrotto : Questo podcast mira a migliorare l'esperienza degli sviluppatori e invita ingegneri rinomati di giganti tecnologici come Atlassian e Drata per raccogliere intuizioni utili sulle tecnologie di ingegneria del software.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Dev-Interrupted.png Sviluppatore interrotto /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

L'aspetto che aggiungo ai preferiti è che Conor porta la sensibilità di qualcuno che ha lavorato in un settore diverso da quello tecnologico prima del suo attuale orientamento verso il settore tecnologico CodeNewbie : Questo podcast di ingegneria del software, dal nome appropriato, si concentra sul percorso di codifica dei migliori ingegneri del software. È un podcast adatto ai principianti e funge da guida per i futuri studenti di ingegneria e per chi è alle prime armi con il coding.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Code-Newbie.png Codice Newbie /$$$img/

Episodi da ascoltare assolutamente:

Cosa dicono gli ascoltatori

**Amo questo podcast, se stai entrando nel mondo del codice, Da fare un favore a te stesso... ascoltalo

Se vi sono piaciuti questi suggerimenti, date un'occhiata ai nostri suggerimenti podcast per il project management e podcast di produttività anche!

Engineering Project Management con ClickUp

L'ascolto di podcast sull'ingegneria vi aiuterà a identificare le principali competenze di cui un ingegnere ha bisogno oggi. Una di queste competenze chiave è il project management.

Gli ingegneri di oggi devono gestire più progetti, organizzare e analizzare tonnellate di dati e lavorare in funzione trasversale con diversi team.

È possibile semplificare il proprio lavoro utilizzando una software di project management per:

Semplificare la collaborazione con i team più grandi

Gestire i progetti di ingegneria in un unico luogo per aumentare la visibilità del team

Raccogliere, organizzare e visualizzare i dati

Mantenere un sistema personalizzabile didashboard di project management personalizzabile con accesso rapido a tutte le risorse

Suggeriamo il Piattaforma di project management ClickUp per tutto questo e molto altro ancora.

Ecco alcuni modi in cui gli ingegneri possono utilizzare ClickUp per lavorare in modo più rapido e intelligente:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Home-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione Home semplificata /$$$img/

Visualizzate una vista all-in-one per anticipare e organizzare meglio il lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp Home

Pianificare e gestire i progetti in modo efficace

Indipendentemente dal settore ingegneristico in cui vi siete specializzati, nel vostro campo di lavoro vi capiterà di dover gestire progetti grandi e complessi.

A seconda del progetto, potreste dover lavorare al piano, alla gestione delle risorse, alla gestione dei fornitori, all'avvio del progetto, alla definizione del budget, al monitoraggio delle prestazioni e altro ancora.

Sia che si utilizzi ClickUp per la gestione di un progetto di costruzione o di un team di sviluppo software, ClickUp vi aiuta a pianificare, tracciare e gestire ogni fase e a monitorare da vicino il budget e il calendario.

Semplificare le operazioni di ingegneria

ClickUp è una soluzione completa modelli di ingegneria aiutano gli aspiranti ingegneri e gli ingegneri più esperti a fare brainstorming di nuove idee, a sviluppare le roadmap del team e a creare piani di sviluppo per le app.

I team di ingegneria e di prodotto utilizzano i modelli precostituiti per gestire il flusso di lavoro di lavoro in un unico posto, identificare i bug, inviare richieste tramite ticket e generare reportistica dettagliata.

Ad esempio, l'applicazione Modello di roadmap per team agile di ClickUp aiuta a comunicare la strategia di prodotto con gli stakeholder. Che siate agli inizi o abbiate già un processo consolidato, questo modello aiuterà voi e il vostro team agile a fissare gli obiettivi, a monitorare lo stato di avanzamento e a rimanere organizzati, il tutto in un luogo centralizzato.

/$$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Agile-Team-Roadmap-Template.png Comunicate la vostra strategia di prodotto agli stakeholder con il modello di roadmap di prodotto agile di ClickUp //app.clickup.com/signup?template=t-90020002156 Scaricate questo modello /$$$cta/

Comunicare e collaborare

Lavorare con un team richiede un alto livello di collaborazione e comunicazione. ClickUp lo sa e fornisce i provider necessari per Da fare in modo efficace.

Utilizzare Lavagne online ClickUp per collaborare in tempo reale con il team per qualsiasi cosa, dal brainstorming di idee e la creazione di mappe mentali alla creazione di flussi di lavoro per lo sviluppo o per la creazione di un'immagine gestire uno sprint retro . Aggiungere note e documenti, e creare Attività di ClickUp direttamente dalla lavagna online.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Adding-Assignees.png ClickUp 3.0 Visualizzazione dell'attività Aggiunta di assegnatari /$$$img/

Delegate facilmente il lavoro in ClickUp assegnando le attività direttamente al team o menzionandole in un commento per trasformare i vostri pensieri in elementi d'azione

I membri del team possono utilizzare i commenti e le ClickUp Chattare per comunicare sulle release dei prodotti, sulle priorità, sulle esigenze di sviluppo dei prodotti e sullo stato delle attività assegnate. I manager possono anche utilizzare queste funzionalità/funzione per avere un feedback in tempo reale sulle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Menu chattare espanso /$$$img/

Con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare senza sforzo

Monitorare e tenere traccia degli stati di avanzamento

Spesso, la comprensione e la gestione del del progetto può essere la principale preoccupazione di un team di ingegneri. Quando più progetti sono in corso contemporaneamente, le attività da gestire sono centinaia e i dettagli importanti possono sfuggire. Un sistema di monitoraggio efficiente crea chiarezza e i team possono mantenere la concentrazione e la motivazione per produrre risultati eccezionali.

Ecco dove La piattaforma software di gestione del team di ClickUp rende le cose più chiare. I team agili utilizzano Vista Bacheca di ClickUp per comprendere tutto ciò che accade all'interno di ciascun progetto. Il Bacheca Kanban visualizza tutte le attività in base allo stato attuale del progetto, aiutando i manager a tenere traccia di tutto.

Se si è a capo di un progetto di ingegneria, utilizzare Il software per la gestione dei prodotti di ClickUp per creare nuove attività, assegnarle ai membri del team e aggiungere le sequenze di consegna, dare priorità alle attività in base all'urgenza e monitorare lo stato di avanzamento su un unico dashboard senza compromettere la qualità o la creatività.

È inoltre possibile utilizzare La dashboard personalizzabile di ClickUp per visualizzare e condividere in tempo reale gli stati di avanzamento con gli stakeholder.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png ClickUp 3.0 Dashboard Bug per visualizzazione e attività per stato /$$$img/

Create dashboard dettagliate di ClickUp e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Un software per il project management ingegneristico tutto in uno

ClickUp è un software multifunzionale per la gestione dei progetti di ingegneria strumento per il project management per i team agili. Permette loro di sperimentare tutte le fantastiche opportunità offerte da una carriera ingegneristica senza esaurirsi.

I team di ingegneri utilizzano ClickUp per diversi scopi, come la pianificazione efficiente delle risorse, la reportistica dei progetti e la gestione del team, miglioramento dei processi aziendali gestione del budget, collaborazione con il team, ecc.

Se volete migliorare la vostra produttività o diventare ingegneri più efficienti, iscrivetevi su ClickUp gratis.

FAQ

**Perché gli ingegneri dovrebbero ascoltare i podcast?

Tutti gli ingegneri, attuali e futuri, dovrebbero ascoltare i podcast per acquisire suggerimenti e strategie attuabili e rimanere aggiornati sulle tendenze in evoluzione nelle loro aziende legate all'ingegneria.

**Quali sono i migliori podcast che gli studenti dovrebbero ascoltare per migliorare l'esperienza degli studenti di ingegneria?

Alcuni dei migliori podcast per gli studenti sono 99% InVision, Software Engineering Daily e The Engineering Career Coach Podcast.

**Quale podcast di ingegneria è utile per gli appassionati?

Tra i podcast dedicati agli appassionati di ingegneria ci sono Engineering Reimagined, Amp Hour, Software Engineering Daily e The Backend Engineering Show.