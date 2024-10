Come creare un foglio di calcolo CRM per semplificare i dati dei clienti

La vostra azienda sta crescendo. Lo capiamo. Ma anche le sfide legate alla gestione dei dati, alla segmentazione dei contatti, alla personalizzazione dei messaggi e alla realizzazione di campagne mirate.

Siete sempre nel bel mezzo di una frenesia, ma questo fa parte del divertimento, giusto?

Non deve essere così.

Avete bisogno di un sistema potente che vi aiuti a prendere il controllo e a sfruttare al meglio i vostri dati.

La buona notizia è che una soluzione CRM (Customer Relationship Management) può risolvere questo problema e non è necessario un software costoso o complesso per iniziare.

Infatti, è possibile anche costruire il proprio modello di CRM utilizzando semplici strumenti come Fogli Google o Excel: è più facile di quanto si possa pensare.

In questo blog post, vi guideremo passo dopo passo attraverso il processo di impostazione di un CRM su entrambe le piattaforme. Inoltre, vi presenteremo quattro modelli CRM di Fogli Google ed Excel facili da usare che potrebbero essere esattamente ciò di cui avete bisogno.

Ma non è tutto. Rimanete nei paraggi per un bonus Software CRM B2B che porta le vostre pipeline commerciali e la creazione di relazioni con i clienti a un livello superiore.

Iniziamo 🚀

Come creare un CRM con Fogli Google

1. Aprire il browser di Google e digitare 'sheet.new' per creare un nuovo Fogli Google.

2. Una volta aperto il foglio di calcolo, cliccare sul campo del nome nell'angolo in alto a sinistra, sostituire "Foglio di calcolo senza titolo" con un nome adatto e premere "Invio"

6. Nella colonna 'ID cliente' (A), aggiungere la formula seguente nella cella A2 per generare automaticamente gli ID quando si aggiunge il nome di un cliente (nella colonna C):

'=IF(C2="", "", TESTO(RIGA(A1), "C000"))')

7. Trascinare la formula verso il basso per coprire più righe per le voci future. Quando si aggiunge un nuovo nome al foglio, viene generato automaticamente un ID cliente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Drag-a-formula-down-to-cover-more-rows-in-Google-Sheets.png Trascinare una formula verso il basso per coprire più righe nel foglio di calcolo crm di Fogli Google /$$$img/

8. Inserire dati campione per testare le funzioni del CRM. Potreste popolarlo con le informazioni di primo livello che avete sui vostri clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/CRM-data-in-Google-Sheets.png Dati CRM in Fogli Google Foglio di calcolo crm /$$$img/

9. Quindi, creare un nuovo foglio all'interno dello stesso file facendo clic sul segno più (+) nell'angolo in basso a sinistra e nominarlo "Elenchi a discesa"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Click-the-icon-to-add-a-new-sheet-in-Google-Sheets.png Fare clic sull'icona '+' per aggiungere un nuovo foglio nel Foglio di calcolo crm di Fogli Google /$$$img/

10. In questo nuovo foglio, elencare le opzioni per campi come 'Stato' (ad esempio, Nuovo Elenco, In Corso, Chiuso) e 'Origine dell'Elenco' (ad esempio, Referral, Sito web, Evento). Popolare le colonne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Add-options-for-fields-in-Google-Sheets.png Aggiungere opzioni per i campi del foglio di calcolo crm di Fogli Google /$$$img/

11. Ora, tornate al vostro foglio CRM principale e selezionate la colonna che volete monitorare. Per questo esempio, scegliamo 'Stato' (ad esempio, colonna H).

12. Nel menu superiore, spostarsi su "Dati" e selezionare "Convalida dati" dal menu a discesa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Steps-to-set-data-validation-rules-in-Google-Sheets.png Passaggi per impostare le regole di convalida dei dati nel foglio di calcolo crm di Fogli Google /%img/

13. Sul lato destro si aprirà il riquadro 'Regole di convalida dei dati'. Fare clic su "Aggiungi regola"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Setting-a-new-data-validation-rule-in-Google-Sheets.png Impostazione di una nuova regola di convalida dei dati in Fogli Google /$$$img/

14. Nelle impostazioni di 'Convalida dati', alla voce 'Criteri', scegliete 'Elenco a discesa (da un intervallo)'

Rinominate la scheda in basso facendo clic con il pulsante destro del mouse su di essa (solitamente denominata "Foglio1"), selezionando "Rinomina" e assegnandole un nome appropriato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Sheets-tab-in-Microsoft-Excel.png Scheda Fogli nel foglio crm di Microsoft Excel /$$$img/

3. Creare le intestazioni per i dati CRM nella prima riga del foglio.

Le intestazioni più comuni possono includere ID cliente, Nome, Informazioni sul contatto, Stato, Origine del lead, Assegnato a e così via, come mostrato nello screenshot qui sotto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Column-headers-in-MS-Excel-1400x287.png Intestazioni di colonna in MS Excel /$$$img/

Suggerimento: Formattare le intestazioni mettendo in grassetto il testo e applicando un colore di sfondo per facilitarne la visibilità. Da fare selezionando l'intera riga, quindi selezionando l'icona "Colore di riempimento" nella barra multifunzione e utilizzando un colore a scelta.

4. Per mantenere le intestazioni visibili durante lo scorrimento dei dati, andare alla scheda "Visualizza" e selezionare "Blocca riquadri > Blocca riga superiore" In questo modo si blocca la riga dell'intestazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Freeze-a-row-in-Excel-1400x339.png Congelare una riga nel foglio di calcolo Excel crm /$$$img/

5. Nella colonna 'ID cliente' (A), inserire questa formula nella cella A2 per generare automaticamente un ID unico per ogni client:

'=IF(B2="","",TESTO(RIGA(A2)-1, "C000″))'

9. In questo nuovo foglio, elencate le opzioni per campi come 'Stato' (ad esempio, Nuovo Elenco, In Corso, Chiuso) e 'Sorgente del Lead' (ad esempio, Referral, Sito Web, Evento). Popolare le colonne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Sample-CRM-data-in-MS-Excel.png Campione di dati CRM in MS Excel /$$$img/

10. Ora tornate al foglio principale del CRM e selezionate la colonna che volete monitorare. Per questo esempio, scegliamo 'Stato' (ad esempio, la colonna H).

11. Passare alla scheda "Dati" e fare clic su "Convalida dati"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Setting-data-validation-rules-in-MS-Excel.png Impostazione delle regole di convalida dei dati in MS Excel /%img/

12. Nella finestra di dialogo 'Convalida dati', sotto la scheda 'Impostazioni', selezionate 'Elenco' dal menu a discesa 'Consenti'.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Elenco-option-in-the-'Data-Validation-dialog-box-in-Excel.png l'opzione 'Elenco' nella finestra di dialogo 'Convalida dati' di Excel /%img/

13. Nel campo 'Origine', digitate: '=Elenco a discesa!$A$$2:$A$11.'

Questo creerà un elenco a discesa basato sui valori del foglio 'Dropdowns'. Premere "OK"

14. Ripetete lo stesso procedimento per la colonna 'Origine del lead', ma questa volta fate riferimento all'elenco nella colonna B del foglio 'Discese'.

Ora è possibile inserire le fonti e gli stati dei lead nel foglio principale di ClickUp CRM.

Dopo aver spiegato come creare un foglio di calcolo CRM in Excel, vediamo come i modelli CRM precostituiti possono essere utilizzati molto più rapidamente.

Fogli Google e modelli CRM Excel

1. Dashboard commerciale mensile di HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Monthly-Sales-Dashboard-by-Hubspot-1400x1096.png Dashboard mensile delle vendite di HubSpot /$$$img/

via HubSpotIl dashboard commerciale mensile di HubSpot offre una soluzione pratica se siete stanchi di gestire i numeri commerciali in un foglio di calcolo.

È disponibile sia per Excel che per Fogli Google e consente di trasformare i dati commerciali grezzi in approfondimenti chiari e fruibili senza monitoraggio manuale.

È possibile impostare, raggruppare e monitorare le metriche critiche per facilitare il confronto e l'analisi, organizzare il dashboard per visualizzare prima le informazioni più importanti e aggiungere funzionalità interattive, come filtri, slicer e opzioni drill-down, per approfondire i dati.

2. Modello di CRM per Excel di Salesflare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/CRM-Template-for-Excel-by-Salesflare.png Modello di CRM per Excel di Salesflare /$$$img/

via Vendite flashModello CRM di Salesflare per Excel offre un modo chiaro e strutturato per ottimizzare il processo commerciale. È possibile gestire i membri del team, impostare KPI e scegliere quando ricevere una promemoria per seguire un lead.

Dati chiave come la dimensione dell'affare, la data di chiusura prevista e il rappresentante che gestisce l'affare sono integrati in questo modello di pipeline commerciale. Ciò aiuta a prevedere le entrate, a mostrare le prestazioni dei rappresentanti commerciali, a valutare le prestazioni di conversione e altro ancora.

💡Pro Tip: Dai un'occhiata a questi 10 modelli gratuiti di pipeline commerciale per migliorare la vostra efficienza commerciale e chiudere più affari.

3. CRM semplice di OneSheet CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Simple-CRM-by-OneSheet-CRM.png CRM semplice di OneSheet CRM /%img/

via CRM OneSheet Un altro strumento di CRM gratis costruito per Fogli Google è il programma Simple CRM di OneSheet CRM. È stato progettato specificamente per le piccole aziende per aiutare a organizzare i contatti, monitorare le vendite e chiudere più affari con meno lavoro richiesto.

Da fare è iscriversi allo strumento e inserire o incollare i propri dati. A differenza di alcuni Modelli di CRM di Excel e salverà automaticamente le modifiche, in modo da non dover mai preoccuparsi di perdere alcuna informazione.

4. Modello di CRM per il tasso di conversione commerciale di ActiveCampaign

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/CRM-Template-for-Sales-Conversion-Rate-by-ActiveCampaign-1400x268.png Modello di CRM per il tasso di conversione delle vendite di ActiveCampaign /$$$img/

via Campagna attiva Se siete alla ricerca di un modo efficiente per far crescere rapidamente le vostre vendite commerciali, allora la campagna CRM Tmodello per il tasso di conversione commerciale di ActiveCampaign non vi deluderà.

Crea un'unica fonte di verità per tutti i lead commerciali, comprese le informazioni di contatto, la fase del percorso di acquisto e altro ancora. In questo modo, avrete sempre a portata di mano informazioni accurate e pertinenti per chiudere la vendita e analizzare metriche importanti.

Questo è uno di quei modelli di CRM gratis che lavora sia con Fogli Google che con Excel.

Fogli Google e limiti del CRM Excel

Sebbene entrambi gli strumenti siano ottimi perché gratis e semplici da usare, non sono l'ideale per gestire un CRM completo nel lungo periodo. Ecco perché:

1. Mancanza di Automazioni

L'inserimento manuale dei dati e gli aggiornamenti su Fogli Google ed Excel possono richiedere molto tempo. Anche se l'automazione di base può essere impostata attraverso formule o script, richiede conoscenze tecniche. Manca l'automazione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità fornita da un CRM e da un sistema di gestione dei dati dedicato strumenti dello stack tecnologico per il settore commerciale .

2. Scalabilità limitata

La gestione di grandi insiemi di dati con questi strumenti diventa lenta e macchinosa con l'aumentare della base di clienti. La ricerca, il filtraggio e l'analisi dei dati possono essere inefficienti, soprattutto con migliaia di voci. Problemi di prestazioni come il blocco o l'arresto anomalo sono comuni quando i fogli di calcolo raggiungono i loro limiti.

3. Reportistica e analisi limitate

La creazione di reportistica e dashboard su entrambi gli strumenti richiede una configurazione manuale. Funzionalità/funzione avanzate come la creazione di processi S&OP personalizzati, l'analisi dei dati in tempo reale e la reportistica visiva sullo stato di avanzamento non sono disponibili o richiedono complessi workaround, che possono risultare eccessivi.

**Per saperne di più Come creare un piano commerciale e operativo (S&OP) (+Template)

4. Nessuna funzionalità/funzione nativa di collaborazione

Entrambi gli strumenti consentono di condividere fogli di calcolo e di collaborare in tempo reale, ma non offrono funzionalità specifiche del CRM come l'assegnazione di attività e le notifiche.

Questo rende difficile il monitoraggio delle responsabilità, soprattutto in un ambiente multiutente dove il controllo delle versioni e gli aggiornamenti in tempo reale sono essenziali.

5. Nessun strumento di comunicazione integrato

Fogli Google e fogli Excel non hanno integrazioni con email, telefono o messaggistica, costringendovi a registrare manualmente la cronologia delle comunicazioni. Questo aumenta la probabilità di perdere punti di contatto, con un impatto sull'efficienza complessiva della comunicazione.

Migliore alternativa per il CRM su foglio elettronico: ClickUp

Ora che abbiamo discusso le aree in cui utilizzare il CRM di Fogli Google e i fogli di calcolo di Excel, l'attività successiva consiste nel trovare un'alternativa intuitiva e scalabile.

Ma come scegliere un CRM che si adatta perfettamente alla vostra azienda?

Il CRM basato su cloud, noto anche come SaaS CRM (CRM Software as a Service), è popolare tra le aziende moderne grazie alla sua facilità d'uso e accessibilità. Una soluzione CRM SaaS che elimina il caos, mette in evidenza le opportunità che si possono chiudere e stimola la crescita della vostra azienda è ClickUp .

Se l'abbattimento dei silos e la promozione del lavoro di squadra con le funzionalità/funzione del CRM collaborativo sono una priorità, allora la ClickUp CRM non vi deluderà.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-12.gif ClickUp CRM /$$$img/

Personalizzate i flussi di lavoro del vostro team con le funzionalità/funzione di ClickUp CRM

ClickUp CRM è un'area di lavoro unificata che combina un sistema di gestione delle relazioni con i clienti basato su cloud con la gestione delle attività, la condivisione dei documenti, lo spazio di archiviazione dei dati e altro ancora. È possibile creare campi personalizzati, flussi di lavoro e visualizzazioni sulla piattaforma che meglio si adatta alle vostre preferenze ed esigenze operative.

È inoltre possibile definire attività, impostare date di scadenza e assegnarle ai membri del team con ClickUp Assegna commenti in un luogo centralizzato.

Inoltre, è possibile ottenere informazioni utili grazie a ClickUp Dashboard . Questa funzionalità/funzione consente di scegliere tra oltre 50 widget dashboard personalizzati per creare viste dettagliate di metriche critiche, come le dimensioni medie delle transazioni, le prestazioni commerciali, il valore della vita del cliente e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Obiettivi.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle con Obiettivi del team /$$$img/

Migliorate le prestazioni del progetto e gestite sprints e team con le dashboard di ClickUp

Potete invitare i clienti in ClickUp come ospiti e condividere un portale client per aggiornamenti in tempo reale sul progetto. Integrate il vostro dashboard con molti dei vostri strumenti quotidiani, come Salesforce e Zoho, elevando ulteriormente la vostra capacità di tracciare e analizzare i dati commerciali.

volete ottenere informazioni dalla vostra dashboard in pochi secondi? ClickUp Brain può rispondere rapidamente alle query su progetti, documenti e contatti senza richiedere una ricerca attiva delle informazioni.

È inoltre possibile utilizzare lo strumento AI Writer for Work per creare comunicazioni, proposte ed email precise e adeguate ai toni, assicurando interazioni di alta qualità con i client.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/AI-Overview-GIF.gif IA-GIF panoramica /$$$img/

Creare email e proposte per i clienti di tono adeguato con ClickUp Brain

Per rendere possibile un ambiente orientato ai processi, avete bisogno di modelli CRM gratis che vi facciano risparmiare tempo, garantiscano la coerenza e rimangano abbastanza flessibili da adattarsi a esigenze specifiche.

Il Modello di ClickUp CRM ad esempio, è stato progettato per aiutarvi a iniziare a gestire rapidamente le relazioni con i clienti. Con sette stati per tenere traccia dello stato delle attività e cinque modi diversi per visualizzare il lavoro, è un modello che vi aiuterà a partire da zero.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-620.png Modello di ClickUp CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello di CRM vi permette di:

Organizzare le informazioni dei contatti in un unico database centrale

in un unico database centrale Prioritizzare le attività in base alle fasi commerciali come proposta, in corso o chiuso

in base alle fasi commerciali come proposta, in corso o chiuso Monitorare lead e opportunità attraverso pipeline personalizzabili

💡Pro Tip: È possibile utilizzare anche il pulsante Modello di CRM di ClickUp per separare i dettagli degli account e le transazioni chiuse in elenchi diversi, riducendo al minimo la confusione.

Quando si pensa al CRM, è difficile non pensare al settore commerciale. Software di project management commerciale ClickUp vi aiuta a prendere il comando del vostro processo commerciale con viste Bacheca, Bacheca o Calendario personalizzabili e guidate dall'utente.

Ad esempio, è possibile visualizzare tutti i dati dei clienti in un foglio di calcolo formatosi con l'opzione Vista Tabella in ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Sales-Project-Management-1400x1102.png ClickUp Project Management Commerciale /$$$img/

Portate l'intera pipeline commerciale in un unico luogo con il software di project management delle vendite di ClickUp

Inoltre, il Modello di CRM commerciale di ClickUp agisce come una struttura dinamica che ottimizza l'intero ciclo commerciale, guidando il team di vendita dalla generazione di lead alla chiusura dell'affare con chiarezza e personalizzazione. Integra analisi in tempo reale e follower automatizzati, eliminando la voce manuale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png Modello di CRM commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Prendete il vostro project management commerciale con questo modello che vi permette di:

Categorizzare e aggiungere attributi per gestire le conversazioni con i clienti e visualizzare i dati commerciali

Migliorare il monitoraggio commerciale con la registrazione delle schermate e l'IA

UtilizzareClickUp Automazioni per programmare email e notifiche

Monitoraggio dei feedback e delle recensioni dei clienti

Aggiornate la vostra gestione delle relazioni con i clienti con ClickUp

Quando mappate la vostra strategia di CRM, considerate attentamente le vostre esigenze aziendali e quanto un software CRM dedicato possa crescere con voi. Questo vi aiuterà a decidere se costruire un foglio di calcolo CRM è sufficiente o se dovete investire in qualcosa di più efficiente, come ClickUp.

Certo, i CRM di Microsoft Excel o Fogli Google possono essere economici e piuttosto personalizzabili, ma possono anche essere restrittivi in caso di crescita.

È qui che passa ClickUp.

Grazie ai suoi potenti modelli di CRM, alle funzionalità/funzione come ClickUp Brain, ai dashboard dinamici e agli strumenti per il lavoro di squadra, la piattaforma supera facilmente ogni altro strumento nello spazio CRM, rendendo felici i vostri clienti.

La parte migliore? Potete iniziare gratis iscrivendosi a ClickUp oggi.