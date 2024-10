Come gestire una campagna di reclutamento: Strategie e strumenti

Per attirare i migliori talenti non basta pubblicare un annuncio di lavoro!

Avete bisogno di una campagna di reclutamento in grado di convincere i migliori candidati a candidarsi per le vostre offerte di lavoro.

**Cos'è una campagna di reclutamento?

Una campagna di reclutamento è un lavoro strategico e mirato progettato per attrarre, coinvolgere e assumere candidati qualificati per le posizioni aperte all'interno di un'organizzazione.

Una campagna di reclutamento ben eseguita accelera il reclutamento e riempie rapidamente le posizioni con un basso costo di assunzione. Inoltre, attraverso la messaggistica e i processi di sensibilizzazione, mette in evidenza la cultura, i valori e i vantaggi dell'azienda, migliorando la sua reputazione di datore di lavoro preferito.

Continuate a leggere per scoprire come condurre una campagna di reclutamento di esito positivo che risulti in assunzioni eccellenti.

Il quadro delle campagne di reclutamento

Il reclutamento è marketing. > Se oggi sei un recruiter e non ti vedi come un marketer, hai sbagliato mestiere.

Matthew Jeffrey, Responsabile globale del marchio Sourcing & Employment di SAP

Gestire una campagna di reclutamento di esito positivo può essere una scienza esatta se si comprende che l'essenza di una buona campagna risiede nella creazione di consapevolezza del marchio.

La cultura della vostra azienda dovrebbe essere la principale attrattiva della vostra campagna. Patagonia eccelle in questo campo quando si rivolge ai potenziali dipendenti . Ogni anno invia 150 dipendenti a svolgere attività di volontariato presso organizzazioni non profit che si occupano di ambiente. Iniziative come queste attirano il tipo di persone che Patagonia vuole assumere: persone che valorizzano profondamente la sostenibilità e che amano esplorare i grandi spazi aperti, persone i cui valori sono in linea con il marchio e con i clienti.

Attirare candidati che si allineano con la cultura e i valori della vostra organizzazione è una parte essenziale di una strategia di reclutamento di esito positivo. Ecco come raggiungerla:

Obiettivi : Definire gli obiettivi della campagna (ad esempio, numero di assunzioni, notorietà del marchio).

: Definire gli obiettivi della campagna (ad esempio, numero di assunzioni, notorietà del marchio). Definire il traguardo : Identificare con chiarezza i dati demografici e le caratteristiche specifiche dei candidati che si desidera attrarre

: Identificare con chiarezza i dati demografici e le caratteristiche specifiche dei candidati che si desidera attrarre Commercializzare il marchio del datore di lavoro : Promuovete la cultura, i valori e i vantaggi della vostra azienda per dimostrare perché è un ottimo posto di lavoro

: Promuovete la cultura, i valori e i vantaggi della vostra azienda per dimostrare perché è un ottimo posto di lavoro Pubblicità nei posti giusti : Scegliete le piattaforme e i canali più efficaci per raggiungere i vostri candidati ideali, garantendo la massima visibilità e il massimo coinvolgimento

: Scegliete le piattaforme e i canali più efficaci per raggiungere i vostri candidati ideali, garantendo la massima visibilità e il massimo coinvolgimento Sequenza e metriche: Impostare un calendario per le attività della campagna e determinare come verrà misurato l'esito positivo (candidature, coinvolgimento, ecc.)

Allineando sistematicamente tutte le attività di reclutamento, è possibile ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del marketing di reclutamento.

I passaggi per una campagna di reclutamento efficace

Dopo aver definito il quadro di riferimento, è ora di passare ai dettagli del lancio di una campagna di reclutamento spettacolare.

Passaggio 1: Definire obiettivi chiari

Iniziate a capire quali sono i ruoli da coprire e perché.

siete alla ricerca di nuovi talenti o state cercando di colmare una specifica lacuna di competenze?

Stabilite obiettivi chiari, come il numero di nuove assunzioni di cui avete bisogno, la Sequenza e così via.

Passaggio 2: Definire il proprio traguardo

Per prima cosa, identificate il vostro traguardo creando una descrizione dettagliata del lavoro (JD) che delinei le responsabilità chiave, le competenze necessarie e il livello di esperienza.

Quindi, create una personas dettagliata dei candidati.

Infine, esaminate i membri del team esistenti per identificare i tratti e i modelli che si allineano al ruolo per cui state assumendo.

Passaggio 3: trovare la comunità di talenti ideale

Iniziate analizzando le tendenze del settore per scoprire da dove provengono i migliori talenti e quali sono le competenze più richieste.

Utilizzate piattaforme online come LinkedIn e forum specifici del settore per trovare potenziali candidati.

Sfogliate le Bacheche delle offerte di lavoro e sfruttate Strumenti di IA per la selezione del personale per analizzare i dati e scoprire i bacini di talenti emergenti.

Passaggio 4: Definire la proposta di valore per i dipendenti

L'Employee Value Proposition (EVP) è essenzialmente la promessa unica della vostra azienda ai candidati. Risponde alla domanda di ogni potenziale dipendente: "Perché qualcuno dovrebbe entrare nella vostra azienda?"

Una EVP di successo comprende stipendi competitivi, opportunità di crescita professionale, accordi di lavoro flessibili e una cultura del lavoro accogliente. Quando parlate con i potenziali candidati, assicuratevi di evidenziare questi vantaggi.

Passaggio 5: scegliere le parole chiave giuste

Le parole chiave aiutano gli annunci di lavoro a farsi notare dalle persone giuste in un mercato affollato. Le parole chiave principali indicano le responsabilità, le competenze e le qualifiche del ruolo che state assumendo.

Strumenti come Google Keyword Planner, SEMrush o Ahrefs possono aiutarvi a scoprire i termini di ricerca più popolari ed efficaci nel vostro settore.

Una volta ottenuto l'elenco, inserite le parole chiave nelle descrizioni delle offerte di lavoro, nei titoli e nei post sui social media per aumentare la vostra visibilità.

**Se l'ottimizzazione delle parole chiave è essenziale, è altrettanto importante scrivere contenuti coinvolgenti e informativi che parlino al vostro target. Un equilibrio di entrambi è la chiave per una campagna di reclutamento dall'esito positivo.

Passaggio 6: perfezionare la messaggistica

Il messaggio di reclutamento è la prima impressione che i potenziali candidati hanno della vostra azienda e del ruolo.

Parlate direttamente al vostro pubblico. Differenziatevi dalla concorrenza e fate capire ai candidati quali vantaggi otterranno unendosi a voi.

Passaggio 7: selezionare i media e le piattaforme

Ora che siete pronti a entrare in connessione con le persone giuste, scegliete i luoghi giusti per raggiungerle.

Ad esempio, Volkswagen ha distribuito intenzionalmente parti di automobili difettose con un messaggio segreto sulla carrozzeria ai centri di assistenza in tutta la Germania. Il messaggio invitava i candidati a inviare il proprio curriculum, e 53.705 di loro lo fecero.

Con un po' di ingegno, potete anche selezionare la piattaforma giusta per la vostra campagna di reclutamento, ampliando la vostra portata.

Passaggio 8: impostare campagne pubblicitarie

Una volta selezionati i canali giusti, creare un annuncio convincente . Utilizzate un titolo accattivante e un forte invito all'azione.

Quindi, eseguite dei test A/B per vedere quali varianti di annunci e quali canali ottengono le migliori prestazioni. Questo vi aiuterà a perfezionare il vostro approccio sulla base di dati reali.

Non dimenticatevi di impostare campagne drip per coltivare i vostri contatti. In questo modo, potete coinvolgere i potenziali candidati nel tempo e mantenere il loro interesse per le vostre opportunità.

Infine, monitorate attentamente le prestazioni degli annunci. Monitorate metriche come i clic, le conversioni e il costo per clic per determinare cosa funziona e apportare le modifiche necessarie.

Passaggio 9: monitorare i risultati e ottimizzarli

Una volta che la campagna di reclutamento è attiva e funzionante, monitoratene regolarmente le prestazioni. Impostate delle metriche chiare, come il tasso di clic (CTR), il tasso di conversione, il costo per clic (CPC), il costo per assunzione e il time-to-fill.

Utilizzate strumenti come Google Analytics, LinkedIn Analytics o piattaforme specifiche per il reclutamento per monitorare le prestazioni della vostra campagna. Se un particolare annuncio o post di lavoro non sta dando buoni risultati, non esitate ad apportare modifiche. Rimanendo flessibili e reattivi, potete assicurarvi che la vostra campagna rimanga efficace.

Una volta identificati i talenti in target e le competenze chiave, è il momento di sfruttare gli strumenti online per lanciare una campagna di reclutamento d'impatto.

Utilizzo degli strumenti online per l'impostazione delle campagne di reclutamento Strumenti di reclutamento online sono una grande risorsa. Esploriamone alcuni. Vedremo anche come

L'IA può portare la vostra strategia di assunzione a un livello superiore .

Usare gli annunci di Google per il reclutamento

Molti candidati iniziano la loro ricerca di lavoro attraverso una ricerca generica su Google, e investire in un annuncio su Google vi permette di avere la precedenza su questi candidati.

Google Ads posiziona il vostro annuncio di lavoro in cima alle pagine dei risultati dei motori di ricerca relativi alle ricerche di lavoro pertinenti.

Ad esempio, se state cercando un graphic designer, il termine di ricerca "graphic designer jobs" porterà la vostra campagna in cima alla pagina.

Esecuzione di una campagna con Google Ads

Una campagna di reclutamento basata su Google Ads deve essere focalizzata sull'obiettivo finale. Seguite questi passaggi:

Creare annunci di lavoro a traguardo: Selezionare le parole chiave giuste che i potenziali candidati probabilmente useranno

Selezionare le parole chiave giuste che i potenziali candidati probabilmente useranno Progettare annunci visivamente accattivanti: Utilizzare grafica, font e colori accattivanti. Evidenziare i vantaggi chiave, come le opportunità di crescita professionale o le condizioni di lavoro flessibili

Utilizzare grafica, font e colori accattivanti. Evidenziare i vantaggi chiave, come le opportunità di crescita professionale o le condizioni di lavoro flessibili Includere una chiara Call-to-Action (CTA): Una buona CTA incoraggia i candidati a compiere un'azione, come "Candidati ora!" o "Unisciti al nostro team oggi" In questo modo si favoriscono i clic

Impostazione del budget

Iniziate con l'impostazione di una parte del vostro budget complessivo specificamente destinata alla vostra campagna Google Ads. Decidete il vostro budget per diversi aspetti, come le parole chiave ad alta priorità o i posizionamenti competitivi degli annunci.

Quindi, monitorate regolarmente la spesa, controllate le metriche di rendimento per vedere come si comportano i vostri annunci e regolate la spesa se necessario.

Creare annunci efficaci per il reclutamento

Creare un annuncio di lavoro convincente è la chiave per attirare i candidati e incoraggiare i clic. Mantenete un tono veloce, evidenziate i vantaggi chiave e includete una CTA forte.

Misurare e ottimizzare i risultati della campagna

Utilizzate Google Analytics per monitorare le prestazioni della vostra campagna di reclutamento. Le metriche chiave da monitorare includono il CTR e i tassi di conversione.

Il monitoraggio di queste metriche vi aiuterà a capire il rendimento dei vostri annunci e vi guiderà nell'apportare modifiche basate sui dati per ottimizzare la vostra campagna.

Suggerimento: Analizzate regolarmente la vostra campagna per individuare le parole chiave o gli annunci poco performanti. Se notate parole chiave specifiche che non hanno un buon rendimento, perfezionatele e modificate la copia dell'annuncio come necessario. Questa ottimizzazione continua contribuirà a migliorare l'efficacia della campagna e a ottenere risultati migliori.

Sfruttare i social media per il reclutamento

I social media sono il luogo in cui molti dei vostri candidati ideali trascorrono il loro tempo, quindi utilizzate la pubblicità sui social media per raggiungerli. LinkedIn e Facebook vi permettono di pubblicare annunci a traguardo per le persone che corrispondono al vostro profilo ideale di candidato.

Condividete contenuti dietro le quinte, testimonianze dei dipendenti e altri post coinvolgenti che riflettono ciò che rende la vostra azienda un ottimo posto di lavoro.

Rispondete attivamente a commenti, messaggi e richieste di informazioni. Impegnarsi con il pubblico aiuta a costruire relazioni e dimostra che la vostra azienda dà valore agli aspiranti candidati.

Attuare strategie di marketing dei contenuti e SEO

Pubblicare contenuti casuali non è sufficiente nel mercato del lavoro competitivo di oggi. Potete incrementare i vostri lavori richiesti sfruttando il content marketing per mostrare la cultura aziendale, gli esiti positivi e le esperienze dei dipendenti, attirando candidati in linea con i vostri valori e la vostra visione.

Ottimizzate i vostri annunci di lavoro inserendovi le parole chiave pertinenti. Questo aiuta i motori di ricerca a capire di cosa trattano i contenuti e migliora la visibilità.

Comprendere il ruolo delle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP)

Come menzionato in precedenza, molti giovani in cerca di lavoro iniziano la loro ricerca semplicemente digitando alcune parole ("software developer jobs") in un motore di ricerca.

Se cercate sviluppatori di software, il nome della vostra azienda deve apparire in alto, preferibilmente al primo posto, nella SERP che vedono.

In genere gli utenti non scorrono nemmeno i primi risultati di una SERP oltre il 70% dei clic avviene nella prima pagina dei risultati di una ricerca su Google . Se la vostra campagna non viene visualizzata lì, galleggia in una terra deserta di oscurità e la maggior parte dei candidati la perderà.

Dovrebbe essere ormai chiaro che c'è molto da fare nel nella gestione di una campagna di reclutamento . Si tratta di un processo complesso che richiede un piano meticoloso, organizzazione, attività delegate e monitoraggio continuo. I passi falsi, o mancati, potrebbero significare tempo e denaro persi. Ma non dovete Da fare da soli.

Con un alleato come ClickUp è possibile navigare nel processo senza intoppi e rimanere in linea con i tempi.

Come ClickUp può aiutare a gestire le campagne di reclutamento

Con ClickUp, avete tutto ciò che vi serve in un unico posto. Dal monitoraggio dei candidati e delle scadenze alla collaborazione con il team, ClickUp vi aiuterà a semplificare l'intero processo, rendendo le campagne di reclutamento più organizzate ed efficienti.

Una campagna di reclutamento è essenzialmente un lavoro richiesto dal marketing multicanale e in ClickUp è possibile gestirla proprio come tale. ClickUp per il project management del marketing consente di pianificare ed eseguire facilmente la strategia della campagna di reclutamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-647.png ClickUp Marketing Project Management per una campagna di reclutamento /$$$img/

Ideate, pianificate ed eseguite i progetti di marketing del vostro team con ClickUp Marketing Project Management

Ecco cosa potete fare con la piattaforma ClickUp Marketing:

CreareAttività di ClickUp e Elenchi di attività per la ricerca di piattaforme di social media, l'identificazione della giusta comunità di talenti e la creazione di contenuti per la campagna. Questo semplifica il monitoraggio in tempo reale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-648.png Campagna di reclutamento con attività di ClickUp Tasks /$$$img/

Creare attività dettagliate nell'ambito della campagna utilizzando ClickUp Tasks

Connessione di Tasks aObiettivi di ClickUp e monitorare il loro stato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-649.png Obiettivi di ClickUp per la costruzione di una campagna di reclutamento /$$$img/

Monitoraggio dello stato delle attività e degli obiettivi interconnessi grazie a ClickUp Obiettivi

UtilizzareClickUp Brain per accelerare ed elevare la vostra campagna di marketing. ClickUp Brain, in qualità di assistente IA, è in grado di fornire risposte istantanee a tutte le domande relative alla campagna, accedendo alle informazioni provenienti da tutta l'organizzazione. Può creare copie per i post sui social media o per le descrizioni dei lavori, generare modelli personalizzati in base alle vostre specifiche e automatizzare attività ripetitive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-650.png Campagna di reclutamento ClickUp Brain /$$$img/

Connettete tutte le conoscenze della vostra azienda e accedetevi rapidamente con ClickUp Brain La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp può aiutarvi in ogni fase del processo di assunzione. Con questa piattaforma completa di gestione delle risorse umane potete ottimizzare i processi di assunzione, inserimento e sviluppo dei dipendenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-651.png Campagna di reclutamento della piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp /$$$img/

Visualizzare i dettagli di tutte le attività in corso (come l'assegnatario, la fase raggiunta e la priorità) con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

Potete anche offrire un'esperienza eccezionale ai candidati di talento con un sistema che semplifica l'organizzazione dei candidati, le candidature e i contatti. Risparmiate tempo utilizzando modelli, stati personalizzati e automazioni per spostare i candidati senza problemi attraverso la vostra pipeline.

Queste funzionalità di ClickUp sono solo un campione di ciò che è disponibile:

Visualizzazioni ClickUp : Personalizzate i vostri dashboard per concentrarvi su fasi specifiche della vostra campagna di reclutamento (ad esempio, "promozione degli annunci Google iniziata"). Utilizzate il fileVisualizzazione del Calendario per programmare le varie attività della campagna

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-652.png Visualizzazione del calendario di ClickUp per le campagne di reclutamento /$$$img/

Utilizzate la vista Calendario per visualizzare attività come l'impostazione di campagne pubblicitarie

Promemoria ClickUp: Impostazione di promemoria per attività importanti e spunta, posticipa, riprogramma o delega in base alle proprie esigenze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Reminders-Dashboard-Image.png Campagna di reclutamento ClickUp Promemoria /$$$img/

Gestisci i promemoria ClickUp dal browser, dal desktop o dai dispositivi mobili

Documenti ClickUp: Creare documenti che descrivano nel dettaglio le descrizioni delle mansioni, le personas dei candidati, i contenuti per i social media e le copie per i contenuti come i video di reclutamento, le storie o le fotografie che mostrano la cultura aziendale. Questi documenti consentono la modifica e i commenti in tempo reale, permettendo ai team del marketing e delle risorse umane di collaborare facilmente

ClickUp Dashboard: Utilizzate i dati sulle prestazioni dei dashboard personalizzabili per identificare i dati sul coinvolgimento dei candidati e usarli per regolare la strategia della campagna nel tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-653-1400x935.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Analizza lo stato della tua campagna con ClickUp Dashboard

ClickUp semplifica la collaborazione interfunzionale tra i team del marketing e delle risorse umane durante le campagne di reclutamento su larga scala. Funzionalità/funzioni come le promemoria automatiche per le scadenze, la chat in tempo reale e i canali dedicati contribuiscono a mantenere tutti allineati e a consentire discussioni rapide.

**Siete pronti a migliorare il vostro gioco di marketing? Scoprite i 10 migliori strumenti software per la gestione delle campagne per ottimizzare le vostre strategie.

Come utilizzare i modelli di ClickUp per implementare le strategie di reclutamento

ClickUp offre una serie di modelli di campagne e promozioni pronti all'uso che offrono ai reclutatori un vantaggio.

Il Modello di assunzione e reclutamento è stato progettato per semplificare il processo di assunzione, dalla pubblicazione del lavoro all'inserimento in azienda.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-654.png Semplificate l'intera pipeline di assunzione utilizzando il modello di reclutamento e assunzione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&department=hr-recruiting Scaricate questo modello /$$$cta/

Ecco come sfruttarlo al meglio:

Creare una pipeline di reclutamento: Impostare le fasi del processo di reclutamento, come Sourcing, Screening, Interviewing e Offer, e far passare i candidati senza soluzione di continuità attraverso ogni fase, fornendo una panoramica chiara della posizione di ciascun candidato

Impostare le fasi del processo di reclutamento, come Sourcing, Screening, Interviewing e Offer, e far passare i candidati senza soluzione di continuità attraverso ogni fase, fornendo una panoramica chiara della posizione di ciascun candidato Assegnare le responsabilità: Assegnare le attività ai membri del team per ogni fase del processo. Utilizzate le assegnazioni delle attività e le date di scadenza del modello per assicurarvi che tutti siano consapevoli delle proprie responsabilità e delle scadenze

Assegnare le attività ai membri del team per ogni fase del processo. Utilizzate le assegnazioni delle attività e le date di scadenza del modello per assicurarvi che tutti siano consapevoli delle proprie responsabilità e delle scadenze Centralizzare le informazioni sui candidati: Memorizzare tutti i dettagli dei candidati, i curriculum e i feedback dei colloqui in un unico luogo

Il Modello di gestione delle campagne e delle promozioni può essere adattato anche per le campagne di reclutamento, in particolare per la promozione di offerte di lavoro.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-655.png Promuovete le offerte di lavoro e monitorate l'esito positivo della campagna utilizzando il modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-140173020&department=marketing Scaricate questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Pianificare la campagna: Delineare le attività di promozione che utilizzerete per attirare i candidati, come i post sui social media, gli elenchi delle offerte di lavoro e le campagne email, e stabilire le Sequenze per ciascuna di esse

Delineare le attività di promozione che utilizzerete per attirare i candidati, come i post sui social media, gli elenchi delle offerte di lavoro e le campagne email, e stabilire le Sequenze per ciascuna di esse Gestire la creazione di contenuti: Creare attività per la stesura delle descrizioni delle offerte di lavoro, la progettazione di grafiche promozionali e la realizzazione di post sui social media. Assegnate questi Teams ai membri del team e monitorate il loro stato

Creare attività per la stesura delle descrizioni delle offerte di lavoro, la progettazione di grafiche promozionali e la realizzazione di post sui social media. Assegnate questi Teams ai membri del team e monitorate il loro stato Monitoraggio dell'impegno: Utilizzate il modello per monitorare il rendimento dei vostri lavori di promozione. Questo vi aiuta a capire quali piattaforme sono più efficaci per raggiungere il vostro specifico traguardo e vi permette di adattare la vostra strategia di reclutamento in modo incrementale

Il Modello di monitoraggio e analisi delle campagne è perfetto per monitorare le prestazioni delle campagne di reclutamento. I report visivi e i dashboard semplificano la condivisione delle informazioni con il team e le decisioni basate sui dati.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-656.png Visualizzate i report e raccogliete informazioni utilizzando il modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451769&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come sfruttarlo:

Stabilite obiettivi chiari: Iniziate definendo gli obiettivi chiave della vostra campagna di reclutamento, come il numero di posizioni da coprire, il profilo del candidato ideale e il traguardo delle assunzioni

Iniziate definendo gli obiettivi chiave della vostra campagna di reclutamento, come il numero di posizioni da coprire, il profilo del candidato ideale e il traguardo delle assunzioni Monitoraggio delle metriche della campagna: Utilizzate il modello per monitorare metriche importanti come le percentuali di candidatura, le fonti dei candidati e i tassi di conversione in ogni fase dell'imbuto di reclutamento. Una solida pipeline di reclutamento richiede lo stesso rigore di unaCampagna CRM *Analizzare e ottimizzare: Esaminare regolarmente le analisi fornite dal modello per identificare tendenze e colli di bottiglia. Ad istanza, se si nota un calo nella fase del colloquio, è possibile indagare e risolvere i problemi potenziali

Misurazione e monitoraggio dell'esito positivo delle campagne di reclutamento

I team di reclutamento devono continuamente perfezionare le loro strategie di marketing e imparare dalle esperienze passate. Analizzare ogni campagna utilizzando metriche qualitative e quantitative è importante per capire cosa funziona e cosa no.

Alcune metriche qualitative sono:

Qualità dei nuovi assunti

Valutazioni su ritenzione/attrizione

Percezione del marchio del datore di lavoro

Feedback dei responsabili delle assunzioni

Sondaggi sull'esperienza dei candidati

Le metriche quantitative includono:

Tempo di assunzione

Costo per assunzione

Fonte di assunzione

Valutazioni di conversazione

Analizzando le metriche delle varie campagne, è possibile capire cosa funziona e cosa non funziona per la vostra organizzazione. Utilizzate queste informazioni per perfezionare la vostra prossima campagna e continuare a modificare la vostra strategia.

Idee di campagne di reclutamento creative per l'ispirazione

Le migliori campagne sono quelle che catturano l'attenzione del vostro traguardo fin dall'inizio. Sono non convenzionali, inaspettate e divertenti per tutti: candidati, reclutatori e persino curiosi o personalizzati.

Campagne di questo tipo creano un effetto domino: non solo attraggono subito persone in cerca di lavoro, ma lasciano anche un'impressione duratura per le future assunzioni.

Ecco alcuni esempi di campagne di reclutamento intriganti realizzate dalle aziende:

Campagna "Istruzioni per la carriera" di IKEA Le "Istruzioni per la carriera" di IKEA ha inserito le "istruzioni per la carriera" all'interno della scatola dei prodotti IKEA, una guida rapida per aiutare i personalizzati a candidarsi all'IKEA e "assemblare il proprio futuro"

Questo approccio creativo si è allineato bene con la cultura ludica e innovativa di IKEA e ha attinto a una fonte di talento incorporata: i clienti che amano i progetti di bricolage e l'estetica scandinava.

I risultati? IKEA ha ricevuto 4285 candidature e 280 assunzioni con una spesa mediatica pari a 0 dollari .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/IKEAs-Career-Instructions-campaign-Image.png Campagna "Istruzioni per la carriera" di IKEA /$$$img/

Via Annunci del mondo **Campagna di Deloitte "Riuscirai a entrare in Deloitte? La campagna di Deloitte "Vuoi entrare in Deloitte?" ha utilizzato la gamification per attirare i neolaureati. Hanno creato un video gamificato che introduceva gli spettatori alla cultura e alle linee di servizio di Deloitte. Gli spettatori potevano cliccare su punti di scelta all'interno del video, giocare ad essere nuovi dipendenti Deloitte e scegliere varie linee d'azione per andare avanti nel gioco.

Campagna "10 minuti, 10 domande" attivata/disattivata da Toggl

Toggl ha attivato/disattivato una campagna di sfida di abilità e l'ha pubblicizzata sui social media, offrendo una maglietta gratis ai candidati che avessero ottenuto un punteggio elevato. Questo approccio semplice ma rapido ha avuto un esito positivo nel raggiungere un ampio bacino di candidati passivi e nell'aumentare la notorietà del marchio Toggl.

Campagna "Puzzle su un cartellone" di Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-657.png Campagna "Puzzle su un cartellone pubblicitario" di Google /$$$img/

via Animatore Google ha posizionato un cartellone pubblicitario nella Silicon Valley ponendo una complessa domanda matematica. La risposta, 7427466391.com, portava a un'altra pagina web con una nuova equazione. Risolvendola si accedeva a una pagina dei Google Labs, dove i reclutatori erano in attesa!

Come dice Google stessa, la sua campagna innovativa, mirata al reclutamento di ingegneri, li ha aiutati a ridurre il rapporto "segnale/rumore": ha attirato candidati promettenti, filtrando al contempo quelli che non erano del tutto adatti.

Rischi e ostacoli nelle campagne di reclutamento

Una volta avviata la campagna di reclutamento, è possibile che si verifichino degli ostacoli che possono frenare lo stato. Da errori di comunicazione all'interno del team a cambiamenti inaspettati nell'interesse dei candidati, riconoscere queste sfide è la chiave per adattare la strategia e mantenere la campagna in carreggiata.

I rischi più comuni che le campagne di reclutamento devono affrontare sono:

Superamento del budget : Spendere più di quanto pianificato senza raggiungere i risultati desiderati

: Spendere più di quanto pianificato senza raggiungere i risultati desiderati Bassa valutazione delle risposte : Un numero di candidature inferiore a quello previsto

: Un numero di candidature inferiore a quello previsto Mancato allineamento con i valori aziendali: Messaggi della campagna che non sono in linea con i valori dell'azienda

Riconoscere questi rischi fin dall'inizio può aiutare a prevenire le battute d'arresto e a garantire un esito positivo del reclutamento.

Migliora il tuo gioco di reclutamento con ClickUp

Una solida strategia di reclutamento è essenziale per attrarre i migliori talenti e aumentare la reputazione del marchio della vostra azienda. Con le giuste tattiche, è possibile creare campagne di reclutamento coinvolgenti che risuonano davvero con i potenziali candidati.

Le campagne migliori richiedono un piano accurato, un'esecuzione strategica e un'ottimizzazione continua: elementi in cui ClickUp eccelle, fornendo un provider completo per la gestione delle campagne di reclutamento stack tecnologico per il reclutamento .

Sfruttando le solide funzionalità/funzione di ClickUp, è possibile comprendere facilmente il proprio traguardo, creare messaggi convincenti, gestire le vostre campagne e misurare con precisione i risultati.

Non fidatevi solo della nostra parola. Registratevi oggi stesso per ottenere il vostro account gratuito su ClickUp !