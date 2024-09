11 modelli gratuiti di bilancio per eventi

**Confrontare i preventivi dei fornitori, gestire infiniti fogli di calcolo e cercare le approvazioni dei client, il tutto cercando di attenersi a un budget che sembra avere una propria mente.

E proprio quando si pensa di avere tutto sotto controllo, le sequenze si spostano e il piano delle risorse vola fuori dalla finestra.

Per fortuna, i modelli di budget per eventi possono semplificare l'intero processo. Vi offrono un modo chiaro e semplice per monitorare tutto, spese, categorie, elementi e costi stimati, senza perdere la vostra sanità mentale.

In questo post abbiamo raccolto 11 modelli gratuiti di budget per eventi per alleggerirvi il lavoro. Trovate quindi il modello perfetto per rendere il vostro budget un gioco da ragazzi!

Cosa sono i modelli di budget per eventi?

I modelli di budget per eventi sono fogli di calcolo o documenti strutturati che aiutano gli organizzatori e i coordinatori di eventi a costruire un budget per l'evento e a monitorarne le finanze. Questi modelli includono diverse categorie personalizzabili e formule integrate per stimare le spese e le entrate dell'evento.

Alcuni modelli di budget per eventi consentono di confrontare le stime con le spese effettive. Includono grafici che aiutano a visualizzare le attività, le spese e i profitti o le perdite previsti e reali.

Con i modelli di budget per eventi è anche possibile pianificare le risorse in modo efficace. Identificano i requisiti delle risorse in base alle priorità delle attività e aiutano a prendere decisioni informate.

Cosa rende un buon modello di budget per eventi?

I modelli di budget per eventi considerano tutti i costi associati a un evento. Dalla sede al catering, dal marketing all'intrattenimento, dai compensi per i relatori ai costi di alloggio e trasporto, vi aiutano a calcolare con precisione i costi totali.

Ecco alcune funzionalità/funzioni da tenere in considerazione durante la selezione di un modello di budget per eventi:

Facilità d'uso : Scegliete un modello che abbia un layout intuitivo. Personalizzare il modello, inserire i dati e generare grafici deve essere facile

: Scegliete un modello che abbia un layout intuitivo. Personalizzare il modello, inserire i dati e generare grafici deve essere facile Categorie complete per gli eventi : Assicuratevi di poter utilizzare il modello per diversi eventi. Verificate la presenza di spese, entrate, calcoli dei profitti e altre categorie in linea con le vostre esigenze

: Assicuratevi di poter utilizzare il modello per diversi eventi. Verificate la presenza di spese, entrate, calcoli dei profitti e altre categorie in linea con le vostre esigenze Calcoli automatizzati : scegliete modelli con formule integrate per il calcolo dei costi effettivi, dei costi stimati, delle entrate e della differenza tra spese stimate e spese effettive

: scegliete modelli con formule integrate per il calcolo dei costi effettivi, dei costi stimati, delle entrate e della differenza tra spese stimate e spese effettive Visualizzazione dei dati : Cercate modelli che forniscano dashboard completi per rappresentare visivamente i costi e le entrate dell'evento in grafici o a torta

: Cercate modelli che forniscano dashboard completi per rappresentare visivamente i costi e le entrate dell'evento in grafici o a torta Personalizzazione : Cercate modelli che offrano utili personalizzazioni. Devono consentire di aggiungere campi personalizzati, modificare le categorie di costo e adattare le fasi dell'evento in base alle proprie esigenze

: Cercate modelli che offrano utili personalizzazioni. Devono consentire di aggiungere campi personalizzati, modificare le categorie di costo e adattare le fasi dell'evento in base alle proprie esigenze Collaborazione e condivisione: Un buon evento o un buon programma di lavoromodello di budget di progetto dovrebbe anche offrire funzioni di collaborazione in tempo reale in modo che il team possa aggiornare i dettagli del budget

Un buon evento o un buon programma di lavoromodello di budget di progetto dovrebbe anche offrire funzioni di collaborazione in tempo reale in modo che il team possa aggiornare i dettagli del budget **Selezione di un foglio di calcolo per il budget degli eventi che offra funzionalità di gestione delle spese dei fornitori e di monitoraggio delle fatture, in modo da poter monitorare tutte le spese ed effettuare pagamenti tempestivi

11 Modelli di budget per eventi

Abbiamo stilato un elenco di modelli intelligenti per eventi modelli di budget che si possono usare gratis!

Date un'occhiata e scaricate il modello di budget per eventi gratis più adatto alle vostre esigenze! ⚡

1. Modello di bilancio per eventi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image12-1.png modello di budget per eventi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-126217580&department=marketing&\_gl=1\*1i2pxqo\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBbVhdDl1Wms4bE1lXpWZVU5S1hsQVVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Scarica questo modello /$$$cta/

Per quanto riguarda i budget degli eventi, una buona regola è allocare i fondi tra le categorie chiave e tenere da parte il 10-20% del budget per gli imprevisti. Modello di budget per eventi di ClickUp è lo strumento perfetto per aiutarvi a seguire questa regola e a rispettare il budget allocando le risorse in modo ottimale.

Potete utilizzare questo semplice modello di budget per eventi per impostare gli obiettivi e il budget dell'evento, monitorare tutte le spese in un unico posto allocare le risorse e analizzare i costi per prendere decisioni informate. Questo modello di bilancio per eventi di ClickUp è tutto ciò di cui avete bisogno per:

Pianificare le finanze dell'evento da zero

Identificare le opportunità di risparmio

Valutare i lavori richiesti dal marketing dell'evento

Migliorare l'account finanziario

Per iniziare, calcolate i costi necessari per il vostro evento e lasciate che il modello faccia il resto.

Scarica questo modello

💡Pro Tip: È possibile usare Documenti ClickUp per fare un brainstorming di idee per gli eventi, impostare i costi e aggiungere note utili insieme al vostro team.

2. Modello di proposta di bilancio ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image7-4.png modello di proposta di bilancio ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6188884&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Immaginate di stare pianificando il ritiro aziendale annuale della vostra azienda. Avete iniziato il piano, contattando i fornitori, assumendo i ristoratori e ordinando il merchandising aziendale. Ma quando presentate il riepilogo/riassunto dei costi alle parti interessate, queste dicono che i costi hanno superato il budget per l'evento che avevano pianificato.

Ora dovrete rinegoziare i contratti e trovare nuovi fornitori, perdendo tempo e lavoro richiesto.

Un errore grave, vero? Evento modelli di proposta di bilancio vi aiutano a evitare queste situazioni.

Con Modello di proposta di bilancio di ClickUp consente di suddividere i costi dell'evento con largo anticipo e di presentare una panoramica dell'intera spesa dell'evento agli stakeholder per la loro approvazione. Inoltre, vi aiuta a visualizzare i costi in modo che tutti gli interessati comprendano il piano dell'evento e prendano decisioni informate.

Questo modello offre:

Un'istantanea dei costi dettagliati del progetto

Una tabella di marcia dettagliata per tracciare le spese dell'evento

Immagini per comunicare facilmente la proposta di budget per l'evento

Il modello di proposta di budget consente di mantenere una documentazione accurata e coerente per i costi dell'evento. Riduce gli errori e migliora la capacità di comunicare la vostra proposta alle parti interessate.

💡Pro Tip: È possibile utilizzare ClickUp Brain per generare una proposta di budget dettagliata. È sufficiente inserire i requisiti, le stime dei costi e il formato desiderato e l'assistente IA farà il resto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image13-1.png generare proposte di budget con ClickUp Brain /$$$img/

generare proposte di budget dettagliate con ClickUp Brain

3. Modello di piano per eventi di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image11-3.png modello per la pianificazione di eventi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389476&department=other&\_gl=1\*1iwu7tv\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBbVhdDl1Wms4bE1lYpWZVU5S1hsQVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Scarica questo modello /$$$cta/

Se siete ancora indecisi sull'acquisto di software per il piano degli eventi è possibile provare Modello di piano per eventi di ClickUp .

Questo modello, pronto all'uso, vi aiuta a a snellire il processo di pianificazione dell'evento -dalla pianificazione degli affitti dei locali ai pagamenti dei fornitori e alla creazione degli elenchi degli ospiti. Dispone di elenchi pre-salvati per le attività dell'evento, le strutture e la fatturazione, per un'organizzazione senza intoppi.

È possibile utilizzare il modello per il piano dell'evento per:

Pianificare le prenotazioni delle posizioni dell'evento e le proposte di costo dei fornitori

Allineare il team e le risorse per un processo di pianificazione dell'evento efficiente

Monitorare il budget dell'evento

Scarica questo modello

4. Modello di piano di marketing per eventi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image14-1.png modello di piano di marketing per eventi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-206444525&department=marketing&\_gl=1\*o4bjvn\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBbVhdDl1Wms4bE1lXpWZVU5S1hsQVVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Scarica questo modello /$$$cta/

È ovvio che volete che l'evento di marketing della vostra azienda sia la cosa più importante, in modo che il vostro marchio si distingua. Tuttavia, pianificare eventi di tale portata con numerosi invitati esterni può essere scoraggiante. Dovrete creare liste di controllo per il piano dell'evento , definire i budget, riunire i team e le risorse e coordinarsi con i fornitori per realizzare l'evento.

È qui che è necessario Modello di piano di marketing per eventi di ClickUp .

Questo modello contiene attività, budget e sequenze per aiutarvi a monitorare chi è responsabile di cosa e come sta procedendo il piano dell'evento. È dotato di un tabellone delle fasi per organizzare gli elementi d'azione in base alle fasi dell'evento: pianificazione, attuazione e valutazione. Inoltre, è possibile aggiungere fasi personalizzate per le ricerche di mercato, i budget di marketing, la misurazione dei KPI e altro ancora.

Scarica questo modello

Suggerimento: Utilizzare Lavagne online di ClickUp per fare brainstorming su idee per eventi di marketing. È possibile collaborare con il team, aggiungere idee, disegnare diagrammi di flusso e scrivere note senza soluzione di continuità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2-4-1400x945.png Utilizzate le lavagne online di ClickUp per fare brainstorming su idee di promozione di eventi /$$$img/

idee di marketing per eventi con ClickUp Whiteboards

5. Modello per la promozione di eventi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image8-3.png modello per la promozione di eventi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-2wpbapa&department=marketing&\_gl=1\*c53hrp\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjY4NjU3NjcuQ2owS0NRand1clMzQmhDR0FSSNBRGRVSDUxVWhOek1iQVhaZTI1cWktSEtoTHZSZHBqd2VOYlpDelYwWmlSdWU5S0Y3cUg5cDI3MXRwWFBb3otRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*MjUzOTM3NjAxLjE3MTk5MDE5NTIuNzI2MDcyODA5LjE3MjAwNzkwOTYuMTcyMDA3OTA5NQ ... Scarica questo modello /%cta/

La promozione di un evento è parte integrante della sua gestione. È necessario trovare il modo più efficiente ed efficace per creare un'eco intorno al vostro evento, in modo che sia un esito positivo. Modello di promozione eventi di ClickUp riunisce in un unico luogo tutte le attività e le spese relative alla promozione, dall'impostazione delle campagne sui social media alla prenotazione di fotografi e al contatto con gli influencer.

È possibile creare un elenco separato per le spese di promozione degli eventi e aggiungere sottoattività per i canali di promozione, come la pubblicità, il social media marketing, l'influencer marketing, le campagne email, gli annunci digitali, gli annunci stampa e altro ancora. Una volta creati gli elementi di azione, inserire il costo nel campo Importo per catturare il costo totale di una particolare attività di promozione dell'evento.

Scaricare questo modello

💡Pro Tip: Utilizzare Automazioni ClickUp per inviare email promozionali agli ospiti e impostare promemoria per il vostro team per garantire il rispetto di tutte le scadenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image4-5-1400x841.png Utilizzate le Automazioni ClickUp per inviare email automatiche per gli eventi /$$$img/

invio di email automatiche per il marketing degli eventi con ClickUp Automazioni

6. Modello di documento per il piano dell'evento di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image10-3.png modello di documento per la pianificazione di eventi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-14961&department=other&\_gl=1\*180q85r\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBbVhdDl1Wms4bE1lXpWVU5S1hsQVVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Scarica questo modello /$$$cta/ Pianificare un evento di conferenza virtuale ? Ottimo! Le conferenze virtuali sono un ottimo modo per raggiungere un maggior numero di persone in tutto il mondo e mantenere bassi i costi dell'evento. Ma Da fare per realizzare un evento dall'esito positivo con un budget limitato?

Entrate Modello di documento per il piano degli eventi di ClickUp ! Fornisce un quadro completo per la gestione di tutti i dettagli dell'evento e per garantire una pianificazione finanziaria senza intoppi. È possibile utilizzare questo modello per creare budget per eventi virtuali e monitorare le spese.

Per creare una tabella per la gestione del bilancio dell'evento, è sufficiente digitare/tabella e premere invio.

Ecco una tabella campione da utilizzare:

Categoria Budget assegnato Costo effettivo Varianza Percentuale di spesa Note/Commenti Sede $10.000 $9.500 -$500 95% Sconto per prenotazioni anticipate Marketing $3000 $3300 +$300 110% Costi aggiuntivi per annunci sui social media Catering $8.000 $8.200 +$200 102% Leggero aumento dei partecipanti

Il modello di documento per il piano dell'evento vi aiuta:

Mantenere le stime dei costi e le scadenze

Garantire che tutte le parti interessate siano sulla stessa pagina

Semplificare il monitoraggio delle spese e la stesura del budget

Scarica questo modello

7. Modello di gestione eventi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image5-6.png modello per la gestione degli eventi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389477&department=other&\_gl=1\*10utupw\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtktSckpBbVhdDl1Wms4bE1lXpWZVU5S1hsQVVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Scarica questo modello /$$$cta/

Da fare grandi piani per il vostro prossimo grande evento? Il modello di gestione degli eventi di ClickUp può aiutarvi a trasformarli in realtà.

Questo modello vi aiuta a realizzare tutti i tipi di project management degli eventi che si tratti di feste aziendali o di una serie di webinar. È possibile gestire in modo efficiente i budget degli eventi popolando campi personalizzati, come "Budget", "Budget speso", "Budget rimanente" e "Stato del pagamento"

Il modello di gestione degli eventi aiuta anche a gestire efficacemente il tempo e le risorse. Riduce il rischio di perdere dei dettagli e migliora l'esperienza dell'evento per gli ospiti.

il modello ha una vista Mappa che aiuta a visualizzare il luogo dell'evento e a pianificare la logistica.

Scaricare questo modello

Suggerimento: Pianificate gli eventi in modo efficiente con Gestione del tempo con ClickUp strumenti. Aiuta a monitorare il tempo speso per ogni attività e a stimare il tempo necessario per completarla.

8. Modello di project management preventivo di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image3-5.png modello di project management per ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-211293325&department=pmo&\_gl=1\*uoll28\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBbVhdDl1Wms4bE1lYXpWVU5S1hsQVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI .

Scarica questo modello /$$$cta/

Sebbene vogliate deliziare tutti i vostri ospiti, affittare un locale di lusso e includere nel menu cibi da gourmet, può essere difficile rispettare il vostro budget. Modello di project management con budget di ClickUp vi aiuta a mantenere il monitoraggio. Utilizzatelo per pianificare le risorse, le priorità e le sequenze dell'evento e rispettare il budget. Potete organizzare le attività in fasi consecutive e stabilire le priorità tenendo conto dei vincoli di budget.

Il modello vi aiuta:

Avere un quadro chiaro dei costi del progetto, garantendo previsioni di budget accurate

Identificare i potenziali problemi

Confrontare i costi effettivi e quelli preventivati

Scarica questo modello

9. Modello di bilancio per il matrimonio di Microsoft 365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image6-5.png modello di budget per il matrimonio di Microsoft /$$$img/

via Microsoft "Rispettare il budget del matrimonio è impossibile. Preparatevi a superare le spese previste" Questo è ciò che dice la maggior parte delle persone.

Tuttavia, Modello di budget per il matrimonio di Microsoft vi aiuta a tenere sotto controllo le spese del vostro matrimonio. Fornisce un grafico a raggiera per monitorare esattamente la destinazione del denaro: fiorista, provider, fotografo o abito da sposa. Visualizzate le frecce per ogni elemento per vedere se è superiore o inferiore al budget.

È possibile modificare il modello di matrimonio in Excel, Word e PowerPoint. Inoltre, è possibile caricarlo su OneDrive e condividerlo con il partner, la famiglia e gli amici.

10. Modello di bilancio per eventi aziendali di Fliplet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image1-5.png modello di bilancio per eventi di Fliplet /$$$img/

via FlipletModello di budget per eventi aziendali di Fliplet è un semplice modello di Modello di bilancio per eventi in Excel che permette di elencare le spese, confrontare i costi stimati con quelli effettivi e calcolare i margini di profitto previsti.

Ha un formato semplice e chiaro con diverse categorie di spesa per gli eventi aziendali. È sufficiente inserire i dettagli del subtotale previsto e del subtotale effettivo e il programma calcolerà automaticamente il costo totale previsto e quello effettivo.

11. Modello di bilancio per organizzatori di eventi di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image9-3.png modello di bilancio per pianificatore di eventi di goodocs /$$$img/

via GooDocsModello di bilancio per organizzatori di eventi di GooDocs aiuta a visualizzare i bilanci e le attività degli eventi. È possibile utilizzare grafici e diagrammi a torta per monitorare i fondi stanziati nelle varie categorie. Questo vi aiuterà a identificare le aree che consumano più denaro, in modo da poter riallocare le risorse per ridurre le spese complessive e snellire il lavoro la gestione del bilancio .

Visualizzando i dati, è possibile monitorare tempestivamente gli sforamenti dei costi e adottare misure correttive. Il modello automatizza il calcolo del budget e consente di monitorare le spese per verificare l'esaurimento del budget. In questo modo si ottiene una chiara tabella di marcia finanziaria per l'evento.

Gestione degli eventi al top con modelli di budget per eventi personalizzabili

Mantenere il budget mentre si pianifica un evento può essere difficile. Per questo è necessario dedicare molta attenzione al piano e al monitoraggio delle spese.

Il nostro elenco di modelli gratuiti di budget per eventi vi supporta nel vostro lavoro. Essi contengono tutto ciò di cui avete bisogno per creare un budget per l'evento, compresi i modi per monitorare lo stato dell'evento, dare priorità alle spese, gestire i fornitori, seguire la Sequenza e individuare i potenziali rischi di spese eccessive e ritardi.

I modelli di ClickUp si adattano perfettamente al vostro flusso di lavoro, in modo che possiate gestire al meglio il vostro evento e che non vi sfugga nulla durante la stesura del budget e l'esecuzione dello stesso.

Indipendentemente dalle vostre esigenze, personali, professionali, su larga scala o intime, ClickUp ha un modello per aiutarvi a pianificare il vostro evento dall'inizio alla fine. Iscrivetevi a ClickUp per scaricare subito questi modelli facili da usare! 🏃‍♀️‍➡