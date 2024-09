Come trovare lavoro nell'IA: il lavoro dei vostri sogni

Non molto tempo fa, tutti temevano che l'IA avrebbe portato via loro il lavoro. Ma ora tutti vogliono sapere come trovare lavoro nell'IA. L'IA è il nuovo fenomeno del blocco e tutti vogliono salire sul carro dell'IA

Ma non è tutto. I lavori nel settore dell'IA sono anche sostenibili, spesso offrono maggiore flessibilità rispetto ai lavori tradizionali e sono piuttosto redditizi. Il stipendio medio per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti è stimato in 154.397 dollari all'anno. A titolo di confronto, un ingegnere civile e un medico negli Stati Uniti guadagnano in media circa 90.000 dollari all'anno.

Negli ultimi anni, aziende come Meta, Netflix e Amazon hanno assunto costantemente lavoratori per sviluppare sistemi di IA e modelli di apprendimento automatico, con stipendi che hanno raggiunto i seguenti valori IA fino a 900.000 $ .

Inoltre, i posti di lavoro nell'IA offrono uno dei vantaggi lavorativi più ricercati del XXI secolo: il lavoro da remoto. Tutto questo ha fatto impennare l'economia dell'IA.

In questo articolo scopriremo ulteriori informazioni sull'industria del lavoro dell'IA, i passaggi per prepararsi a entrare nel mercato dell'IA e, soprattutto, come utilizzare gli strumenti di IA per facilitare la ricerca di lavoro.

Comprendere il panorama lavorativo dell'IA

Programmazione, assistenza tecnica, networking, project management, sicurezza e business intelligence. Da fare: cosa hanno in comune?

Queste erano le competenze tecnologiche più "calde" da apprendere nel 2010, appena 14 anni fa. Sebbene queste competenze siano ancora molto richieste oggi, sono ormai considerate essenziali. In altre parole, dovreste già conoscerle.

E cos'altro dovreste sapere? L'apprendimento automatico (ML). Il ML è essenzialmente il fondamento per trovare lavoro nell'IA.

Ecco alcuni esempi di quanto le aziende valorizzino l'apprendimento automatico:

Netflix ha tagliato i costi di oltre 1 miliardo di dollari all'anno investendo nell'apprendimento automatico attraverso il suo Netflix Recommendation Engine.

Nel frattempo, Amazon ha registrato un miglioramento significativo, riducendo il tempo di "click to ship" di quasi il 225% a soli 15 minuti grazie ai progressi dell'apprendimento automatico.

Per enfatizzare ulteriormente, una Reportistica McKinsey ha rilevato che quasi il 20% dei dirigenti di livello C di 10 Paesi diversi visualizzano l'apprendimento automatico come un elemento vitale delle loro attività aziendali.

Quindi, la padronanza dell'apprendimento automatico garantisce un lavoro nell'IA?

Vi avvicinerà al ruolo, ma non è l'unico criterio: diamo un'occhiata a tutte le altre cose di cui avrete bisogno per ottenere il lavoro da sogno nell'IA!

6 passaggi per ottenere il lavoro in IA dei vostri sogni

Passaggio 1: costruire il giusto set di competenze IA Barometro globale delle professioni IA di PwC riporta statistiche interessanti sul valore delle competenze in materia di IA:

I lavori che richiedono competenze di IA comportano un premio salariale fino al 25% in alcuni mercati

Le competenze ricercate dai datori di lavoro stanno cambiando a un tasso superiore del 25% nelle occupazioni più esposte all'IA

Questo evidenzia che un numero maggiore di aziende sta dando la preferenza ai dipendenti esperti in IA, dando la priorità a quei ruoli e pagando stipendi più alti.

Passiamo in rassegna alcune delle principali competenze in materia di IA che dovrete padroneggiare per mettere un piede nella porta dell'organizzazione dei vostri sogni.

1. Ingegneria prompt

L'ingegneria prompt è la nuova tendenza in città di cui tutti non possono fare a meno.

Con prompt di alta qualità, i modelli IA possono dare il meglio di sé. Ma con prompt di bassa qualità? Otterrete le tipiche risposte dell'IA che la gente condivide come meme sui social media.

L'ingegneria dei prompt è simile a guidare i sistemi generativi di IA, come il vostro fidato ChatGPT, a produrre esattamente ciò di cui avete bisogno, creando prompt efficaci. Se siete in grado di dire all'IA cosa Da fare (senza che diventi una canaglia), siete sulla strada giusta.

Amazon Web Services lo conferma: l'ingegneria dei prompt è essenziale per chiunque utilizzi efficacemente la tecnologia di IA generativa sul lavoro.

Ed ecco una statistica divertente: l'aggiunta di competenze di IA generativa al vostro team di lavoro curriculum può aumentare il vostro stipendio da come fino al 47% e ciò la rende l'abilità tecnologica più pagata. Non è più solo utile: è redditizia.

2. Competenze di programmazione

Non si può lavorare nell'IA senza avere dimestichezza con i linguaggi di programmazione. Se la vostra passione è l'ingegneria del software, dovrete conoscere bene Python, Java, Apache Spark e altri linguaggi: Python, Java, Apache Spark e altri linguaggi.

Python, in particolare, è il linguaggio più diffuso per lo sviluppo dell'IA.

Un consiglio veloce per imparare Python (o qualsiasi altro linguaggio): trovate qualcosa che vi appassioni e costruite un progetto intorno a questo.

Ad istanza, se siete appassionati di giochi, potete creare un semplice bot di IA per giocare a scacchi o risolvere puzzle. Oppure, se siete ossessionati dal fitness, programmate un trainer virtuale che conti le ripetizioni in palestra.

Scegliere qualcosa che vi appassiona vi spingerà a continuare a migliorare il vostro bot IA, il che sarà un'ottima notizia quando finalmente verrete chiamati per quel colloquio di lavoro.

3. Imparare Git

Immaginate di monitorare e modificare il codice sorgente di un file. Questa è la potenza di Git.

Git può sembrare un po' difficile all'inizio, ma fidatevi di noi: dovete padroneggiarlo perché i veterani dello sviluppo software giurano sull'utilità di Git.

Dovreste essere a vostro agio con comandi come clone, ramo e rebase (alias squash)

E già che ci siete, imparate anche la pipeline CI/CD. (Potete ringraziarci dopo)

4. Competenze sui dati

La competenza più importante è la gestione dei dati.

L'IA si basa sui dati e se vi piace gestire volumi di dati non organizzati e dargli un senso, avrete un vantaggio. La modellazione, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati sono competenze indispensabili per avere successo nel settore dell'IA basato sulla scienza dei dati.

Dovrete anche lavorare con i basi di dati, sia con il tradizionale SQL che con sistemi più recenti come NoSQL. La conoscenza della gestione dei dati è fondamentale per trasformare i dati grezzi in qualcosa che i modelli di apprendimento automatico possano utilizzare.

5. Competenze in materia di cloud e API

È fondamentale essere a proprio agio con piattaforme cloud come Azure, AWS e Google Cloud IA.

Sapere come costruire e distribuire app basate su API nel cloud vi farà guadagnare ulteriori punti nel processo di assunzione.

La curva di apprendimento potrebbe sembrare ripida, ma non preoccupatevi: molti corsi online vi aiuteranno nel percorso. Eccone alcuni per iniziare:

Se siete alle prime armi con l'apprendimento automatico, iniziate a familiarizzare con i concetti fondamentali, come l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo. Questi sono elementi non negoziabili per un aspirante ingegnere di intelligenza artificiale.

Dovrete anche immergervi nelle reti neurali, l'architettura che alimenta i modelli di apprendimento profondo. Questi sistemi imitano il cervello umano per elaborare dati complessi.

I framework di apprendimento automatico come TensorFlow e PyTorch sono essenziali per il vostro viaggio nell'IA. Non preoccupatevi se non li avete mai usati: innumerevoli tutorial e corsi online possono aiutarvi a iniziare.

Oppure, se volete un progetto divertente e imparare da fare, provate a usare gli algoritmi di apprendimento automatico per creare un motore di raccomandazione per il vostro genere di film preferito o un bot che preveda le tendenze del mercato azionario.

Passaggio 2: acquisire esperienze rilevanti

Ammettiamolo: ai selezionatori piace vedere l'esperienza pratica.

Costruire un paio di progetti di IA per conto proprio può fare una grande differenza nell'ottenere il lavoro di IA dei vostri sogni. Imparate a conoscere la Generazione Aumentata di Recupero e create il vostro chatbot personale.

La chiave per imparare l'intelligenza artificiale è agire rapidamente piuttosto che passare ore interminabili a leggere libri e blog.

È semplice: iniziate con qualcosa di pratico, come un problema di classificazione, una sfida consolidata nell'apprendimento automatico.

Per istanza:

Prendete un testo e categorizzatelo in gruppi rilevanti: l'ideale sarebbe qualcosa tratto dalla vostra esperienza quotidiana

Si potrebbe iniziare costruendo un piccolo set di dati con una decina di esempi per categoria in un formato come quello del testo

Una volta raccolto, salvatelo come file CSV e cercate un sistema AutoML online, la maggior parte dei quali è disponibile attraverso i principali cloud provider

Caricare il dataset e addestrare un modello utilizzando questi strumenti vi insegnerà più cose in sole due ore che leggere cinque libri sull'apprendimento automatico.

Aggiungete questi progetti (per quanto semplici) al vostro portfolio e al vostro curriculum e vi renderete un candidato di spicco nel competitivo mercato del lavoro dell'IA.

Passaggio 3: perseguire l'istruzione formale e le certificazioni

Parliamo di ottenere una laurea brillante.

Recentemente, il Università della Pennsylvania è stata la prima scuola della Ivy League a offrire un corso di laurea in ingegneria in IA.

Meno di sei mesi dopo, hanno lanciato anche un Master in IA, poiché una sola laurea non era sufficiente per affrontare questo settore in rapida crescita.

In realtà, la Carnegie Mellon University (CMU) ha fatto questo molto prima che l'IA diventasse un nome familiare. La CMU ha lanciato il primo corso di laurea in intelligenza artificiale degli Stati Uniti nel 2018! Quindi, se volete intraprendere un percorso formale, avete molte opzioni.

Ce n'è per tutti i gusti, dai programmi di IA mirati alla CMU alle concentrazioni specializzate come l'apprendimento automatico o la robotica all'interno di una laurea in informatica più ampia.

Ma se non avete intenzione di frequentare una Ivy League o una scuola di alto livello?

Non c'è bisogno di laurearsi in un'università prestigiosa per sfondare nel campo dell'IA. È disponibile un'ampia gamma di corsi di IA online, da Coursera ai tutorial di YouTube, che offrono tutto, dalle competenze di programmazione ai framework di apprendimento automatico.

Con la giusta attenzione, si può facilmente

ottenere la certificazione

e dimostrate il vostro merito senza passare da un'aula.

$$$a Passaggio 4: Creare una rete di contatti e costruire una presenza professionale

Non vogliamo spaventarvi, ma in giro per il mondo

60% dei posti di lavoro

viene trovato attraverso il networking (davvero!), non attraverso le piattaforme di lavoro online.

È quindi indispensabile costruire una presenza online e creare una rete di contatti con altri professionisti dell'IA.

Ecco alcuni modi per iniziare:

In primo luogo, ottimizzate il vostro profilo LinkedIn, il rifugio di tutti coloro che cercano lavoro.

Trattatelo come una scheda aziendale digitale, assicurandovi che sia aggiornato con competenze rilevanti come l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale. Utilizzate le parole chiave per migliorare la scopribilità e pubblicate contenuti incentrati sull'IA per mostrare la vostra esperienza nel campo.

Poi, partecipate agli eventi del settore IA, come conferenze e webinar. Si tratta di miniere d'oro per la riunione di professionisti dell'IA, responsabili delle assunzioni e leader di pensiero che potrebbero farvi conoscere opportunità di lavoro che non vengono mai pubblicate online.

Trovare dei mentori è un altro passaggio cruciale. Rivolgersi a ingegneri IA o data scientist esperti può potenzialmente portare a referenze personali.

Infine, non dimenticate di entrare in contatto con i vostri attuali contatti, contattandoli.

Pubblicare e interagire regolarmente con i gruppi IA può anche aumentare la vostra visibilità nei confronti del mondo dell'IA

comunità di sviluppatori

e reclutatori.

A volte basta un messaggio amichevole o un check-in per aprire nuove strade nella vostra carriera.

$$$a Passaggio 5: Personalizzate la vostra domanda di lavoro e costruite un portfolio

Una strategia per trovare il lavoro dei vostri sogni consiste nell'esaminare le competenze elencate e poi impararle. È come fare il reverse-engineering per entrare nel ruolo perfetto.

Aggiungete queste competenze al vostro profilo LinkedIn o alla vostra domanda di lavoro; ben presto i selezionatori si orienteranno verso il vostro profilo.

💡 Suggerimento amichevole: La padronanza dell'IA generativa, di Langchain e di strumenti come ChatGPT e OpenAI può rendere il vostro profilo irresistibile.

Passaggio 6: prepararsi per i colloqui

Se state cercando di imparare come preparare un colloquio di lavoro in IA, prima di tutto congratulazioni! Il lavoro richiesto sta dando i suoi frutti.

Ora costruiamo un piano di gioco: I colloqui di lavoro in IA possono essere un mix di competenze tecniche, risoluzione di problemi e conoscenze generali , quindi ecco come stare davanti alla concorrenza.

Aspettatevi le basi:

"Quali sono le sfide etiche dei sistemi IA?".

da fare: "Come si definisce l'intelligenza artificiale?"

"Quali sono le applicazioni dell'IA nel mondo reale?"

È fondamentale che le risposte siano chiare, concise e libere da divagazioni. Mostrate il vostro entusiasmo e guardate ad alcune

intervista a distanza

consigli prima del D-day.

Le domande tecniche possono spesso essere complesse, come "Quali sono i principali algoritmi di apprendimento automatico?" o "Come l'elaborazione del linguaggio naturale trasforma i sistemi IA? "

Spulciate i modelli di apprendimento automatico, le reti neurali, l'apprendimento profondo e la computer vision. Essere preparati a discutere i tecnicismi dimostrerà che non avete solo una certa dimestichezza con l'IA, ma che conoscete bene il vostro mestiere.

Rimanete aggiornati leggendo articoli, partecipando a workshop e lavorando a progetti di IA open-source. Anche seguire i professionisti dell'IA e i leader del settore sui social media può tenervi aggiornati sulle ultime tendenze.

Infine, fate pratica con strumenti di IA come ChatGPT o InterviewBuddy. Simulate domande e scenari per ottenere un feedback in tempo reale, che vi aiuterà a smussare le asperità prima del grande giorno.

Infine, ricordate: **Ce la puoi fare!

Leggi anche: Tutto quello che dovete sapere prima di iniziare un nuovo lavoro ed eccellere nella vostra nuova area di lavoro!

Sfruttare gli strumenti di IA per la ricerca di lavoro

Siamo onesti: passare dall'apprendimento delle competenze di IA all'ottenimento del lavoro di IA dei sogni è un percorso difficile.

Ottenere un buon lavoro nel campo dell'IA non significa solo codificare o costruire modelli di apprendimento automatico: bisogna continuare a monitorare le proprie candidature, organizzarsi e assicurarsi che la ricerca di un lavoro sia sempre più efficace

il vostro curriculum

non diventi una reliquia del passato.

Quindi, perché non usare l'IA per aiutarvi ad ottenere il lavoro IA dei vostri sogni?

Ecco dove

ClickUp

e i modelli basati sull'IA possono fare la differenza nella vostra ricerca di lavoro. Non sapete come fare? Esploriamo prima i modelli che vi aiuteranno a prepararvi e a superare la vostra ricerca di lavoro con l'IA!

1. Modello di obiettivi SMART di ClickUp

Per prima cosa, fissiamo degli obiettivi SMART per aiutarvi a costruire una carriera nell'IA. SMART sta per: Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempificati.

Modello di obiettivi SMART di ClickUp

Qui si trova il

Modello di obiettivi SMART di ClickUp

consente di creare una tabella di marcia chiara, aiutandovi a valutare tutti i vostri oggetti utilizzando il quadro SMART.

Volete ottenere un lavoro come ingegnere dell'apprendimento automatico in sei mesi? Grazie a questo modello, potrete suddividere l'obiettivo in passaggi attuabili e fare progressi costanti verso il lavoro dei vostri sogni.

2. Modello di ricerca di lavoro ClickUp

Ora è il momento di affrontare la ricerca del lavoro. Fare domanda per molti lavori e perdere il monitoraggio di tutte le candidature può impedirvi di capire cosa funziona bene (o meno) nel vostro approccio.

È qui che entra in gioco il

Modello di ricerca di lavoro ClickUp

viene fornito. Questo pratico modello è stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati e a seguire la vostra ricerca di lavoro in IA.

Modello di ricerca di lavoro ClickUp

Ecco cosa offre:

Stati personalizzati: Traccia il punto in cui ti trovi in ogni applicazione: se è "Aperta" o "Completata"

Traccia il punto in cui ti trovi in ogni applicazione: se è "Aperta" o "Completata" Campi personalizzati : Gestisci la tua ricerca di lavoro classificando i lavori, aggiungendo dettagli e visualizzando il tuo stato in un'unica semplice visualizzazione

: Gestisci la tua ricerca di lavoro classificando i lavori, aggiungendo dettagli e visualizzando il tuo stato in un'unica semplice visualizzazione Visualizzazioni personalizzate : Se avete bisogno di dare priorità alle vostre candidature o di monitorare le conversazioni con i reclutatori, queste visualizzazioni vi aiutano a rimanere organizzati

: Se avete bisogno di dare priorità alle vostre candidature o di monitorare le conversazioni con i reclutatori, queste visualizzazioni vi aiutano a rimanere organizzati Funzionalità di project management: Utilizzate tag, commenti e automazione per migliorare il vostro processo di monitoraggio delle offerte di lavoro

Quindi, sia che stiate puntando a un ruolo di ingegnere dell'IA sia che stiate esplorando posizioni di IA di primo livello, questo modello vi consente di gestire la vostra ricerca di lavoro in un unico posto e di monitorare facilmente il vostro stato.

ClickUp per la ricerca di lavoro e la preparazione al colloquio

Ora che abbiamo i modelli giusti per definire i nostri obiettivi e cercare i lavori giusti, passiamo al prossimo passaggio importante: la creazione di un buon curriculum

Tuttavia, un curriculum forte dovrebbe includere anche i seguenti elementi (con esempi):

Unità quantitative e di chiarezza: Miglioramento del tasso di conversione dei client del 27%

Miglioramento del tasso di conversione dei client del 27% Parole chiave: Gestito del team per aumentare le vendite commerciali del 25%.

Gestito del team per aumentare le vendite commerciali del 25%. Parole chiave: Esempio Sviluppatore web orientato al dettaglio con tre anni di esperienza

Esempio Sviluppatore web orientato al dettaglio con tre anni di esperienza Competenze rilevanti: Ha gestito un elenco di 10.000 email, aumentando il coinvolgimento del 10%

Ha gestito un elenco di 10.000 email, aumentando il coinvolgimento del 10% Sicurezza: Ha aumentato le vendite commerciali del 40% nel primo anno

Ecco come

ClickUp Brain

e

Documenti ClickUp

può aiutarvi a raggiungere tutti i punti sopra elencati:

Grazie alle funzionalità/funzione di ClickUp Brain, potete generare il contenuto del vostro curriculum in base alle vostre esigenze. Brain può anche fornire più iterazioni in base ai vostri prompt.

clickUp Brain vi aiuta a scrivere sezioni del curriculum efficaci, tra cui il riepilogo/riassunto, le esperienze di lavoro e le competenze

Inoltre, potete utilizzare prompt e suggerimenti intelligenti per evidenziare i vostri successi.

ClickUp Docs vi aiuta a organizzare le sezioni del vostro curriculum come un professionista. Grazie alla gerarchia annidata, potete strutturare il vostro curriculum in modo chiaro, dalle competenze alle esperienze.

semplificate il processo di candidatura e risparmiate tempo con l'Hub dei documenti di ClickUp

L'IA di ClickUp analizza simultaneamente il vostro curriculum e fornisce raccomandazioni personalizzate in base al lavoro per cui vi state candidando.

Una volta ottenuta l'attenzione del responsabile delle assunzioni, è il momento del passaggio successivo: i colloqui.

Preparazione al colloquio

Conosciamo tutti l'ansia che si prova nel prepararsi a un colloquio di lavoro con l'IA. Dal monitorare le candidature al ricordare quale azienda preferisce che i suoi sistemi di IA siano proprio così, il processo può essere travolgente.

Ma non temete! ClickUp Brain interviene per salvare la situazione e rendere la preparazione al colloquio il più possibile organizzata e priva di stress.

Immaginate di avere un assistente dotato di IA che vi aiuta a tenere sotto controllo tutto. Che si tratti di ricercare la strategia di IA di un'azienda, di elaborare le domande del colloquio o di gestire le attività di ClickUp Brain, ClickUp Brain vi copre le spalle.

Non solo. Potete anche utilizzare ClickUp Docs per archiviare le vostre note di ricerca per ogni azienda. Questo può aiutarvi a prepararvi meglio per i colloqui di lavoro, organizzando sessioni di finto colloquio con amici o mentori.

Semplificare con ClickUp Brain

Avete bisogno di fare ricerche su un'azienda? Basta incollare l'URL della descrizione del lavoro in ClickUp Brain per assistere alla magia dell'IA.

usate ClickUp Brain per creare e riepilogare/riassumere contenuti in pochi secondi

Otterrete una versione riepilogata delle informazioni chiave, che vi aiuterà a risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Ma non è tutto: ClickUp Brain è anche in grado di generare

Interviste relative all'IA

domande basate su argomenti come le sfide di leadership o le competenze tecniche.

Ecco come potete sfruttare ClickUp Brain per organizzare la vostra preparazione:

Ricerca dell'azienda : Creare un documento ClickUp e utilizzare ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti dell'azienda, tra cui la storia, la missione e i progetti recenti

: Creare un documento ClickUp e utilizzare ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti dell'azienda, tra cui la storia, la missione e i progetti recenti Rimanere aggiornati sulle tendenze del settore : Chiedete a ClickUp Brain informazioni specifiche sul settore. Vi terrà aggiornati sulle tendenze del settore IA

: Chiedete a ClickUp Brain informazioni specifiche sul settore. Vi terrà aggiornati sulle tendenze del settore IA Ripartire le descrizioni delle mansioni : Riepilogare/riassumere i requisiti specifici del lavoro: questo vi aiuterà a chiarire le aspettative di lavoro, le competenze tecniche e le responsabilità

: Riepilogare/riassumere i requisiti specifici del lavoro: questo vi aiuterà a chiarire le aspettative di lavoro, le competenze tecniche e le responsabilità Creare domande specifiche per l'azienda : Formulare domande di colloquio su misura per l'azienda, concentrandosi sulle sfide, le priorità e la cultura di quest'ultima

: Formulare domande di colloquio su misura per l'azienda, concentrandosi sulle sfide, le priorità e la cultura di quest'ultima Prepararsi per i colloqui comportamentali: Ottenere idee per le domande comportamentali più comuni ("Mi parli di un momento in cui...") e affinare le risposte

Monitoraggio della ricerca di lavoro con ClickUp Elenco

crea e accedi facilmente ai tuoi elenchi di cose da fare da qualsiasi luogo_

Impostate un Elenco di ClickUp per tenere traccia di ogni candidatura, comprese le note della ricerca di ClickUp Brain per ogni azienda. Con gli Elenchi, non perderete mai più un colloquio o un'attività di follower.

Rimanete in carreggiata con ClickUp Promemoria

programmare attività ricorrenti in ClickUp per organizzare sessioni di simulazione di colloqui_

Avete in programma sessioni di preparazione al colloquio con amici o con un coach professionista? Utilizzate i promemoria di ClickUp per programmare finte interviste e bloccare le ore di deep learning.

Mettete in mostra le vostre abilità con le attività di ClickUp

predisporre attività ricorrenti di ClickUp per pianificare un finto colloquio di lavoro

Creare un Elenco ClickUp dal titolo "Competenze di project management per il colloquio" con caselle di controllo per competenze come la gestione del rischio, l'allocazione delle risorse e la comunicazione con gli stakeholder.

Durante la preparazione, spuntate ogni competenza in modo da poter visualizzare il vostro stato e assicurarvi di aver centrato tutti i punti giusti nelle vostre risposte.

E questo è quanto. Siete pronti per imparare, sperimentare e ottenere il ruolo di IA nell'azienda dei vostri sogni.

La storia di esito positivo di un utente ClickUp

Per avere un'idea pratica di come ClickUp può trasformare la vostra ricerca di lavoro, date un'occhiata a ciò che ha fatto un utente di ClickUp Un utente di Reddit ha condiviso di recente .

Questo esperto cercatore di lavoro ha trasformato la sua ricerca di lavoro in un viaggio strategico e visivo creando un dashboard personalizzato in ClickUp.

Ecco cosa monitora il loro dashboard:

Fonte

La distribuzione delle domande di lavoro su piattaforme come LinkedIn e Indeed

Una Sequenza dettagliata che mostra quando c'è stata un'esplosione di attività di candidatura e quali periodi sono stati più tranquilli

Aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle candidature attuali

Questa dashboard personalizzata di ClickUp ha trasformato la ricerca di lavoro dell'utente da una stressante routine a un processo organizzato e basato sui dati.

In primo luogo, la dashboard ha fornito all'utente una visualizzazione a volo d'uccello dei posti in cui si era candidato, una Sequenza dettagliata della sua attività e gli ha permesso di monitorare il suo stato attraverso aggiornamenti in tempo reale.

Questi dati di ClickUp possono aiutarvi a individuare le tendenze, a migliorare la vostra strategia di candidatura e ad avvicinarvi al vostro lavoro in IA.

Usa l'IA per ottenere il lavoro dei tuoi sogni nell'IA

Il famoso attore americano Milton Berle una volta disse: "Se l'opportunità non bussa, costruisci una porta" In questo mercato del lavoro così competitivo, questa citazione potrebbe diventare il vostro mantra.

È qui che ClickUp può fare la differenza nella vostra ricerca di lavoro.

Con strumenti come ClickUp Brain e Documenti, potete facilmente monitorare le candidature, organizzare i programmi dei colloqui e ricercare informazioni sulle aziende, tutto in un unico posto. Oppure provate il Modello di ricerca di lavoro, che vi permette di monitorare l'intero stato delle vostre candidature.

Creare un modello di ricerca di lavoro gratis

ClickUp oggi stesso

e trova il lavoro dei tuoi sogni!