Come rimettere in carreggiata la propria carriera (10 passi da compiere)

Una battuta d'arresto nella carriera è un evento o una circostanza che interrompe o ostacola lo stato di avanzamento professionale e il raggiungimento degli obiettivi di carriera.

Che si tratti di perdita del lavoro, di assenze per motivi di salute, di congedi principali, di mancate promozioni o di un ambiente di lavoro tossico, le battute d'arresto della carriera possono interrompere il vostro stato di avanzamento professionale e ostacolare i vostri obiettivi.

Ricordate che una battuta d'arresto non deve necessariamente definire la traiettoria della vostra carriera . Se da un lato può essere impegnativo, dall'altro rappresenta un'opportunità di crescita, di auto-riflessione e di possibilità di reimpostare gli obiettivi professionali e aspirazioni.

Questo articolo intende fornire una posizione positiva sulle battute d'arresto della carriera e offrire passaggi praticabili per rimettersi in carreggiata!

Scoprite gli strumenti e le strategie per la produttività che vi aiuteranno a ritrovare la concentrazione, la fiducia in voi stessi e l'esito positivo del vostro ritorno al lavoro.

Capire le battute d'arresto della carriera

Le battute d'arresto della carriera possono essere classificate in diversi tipi, ognuno dei quali ha un impatto unico sulle persone e sul loro percorso professionale:

Perdita del lavoro: Può essere dovuta a vari motivi, come ristrutturazioni aziendali, crisi economiche, fusioni e acquisizioni e problemi di performance

Può essere dovuta a vari motivi, come ristrutturazioni aziendali, crisi economiche, fusioni e acquisizioni e problemi di performance Non ottenere una promozione: potreste essere scartati per una promozione che vi aspettavate o per la quale vi sentivate qualificati, potenzialmente a causa di opportunità limitate o per la mancata riunione di criteri specifici

potreste essere scartati per una promozione che vi aspettavate o per la quale vi sentivate qualificati, potenzialmente a causa di opportunità limitate o per la mancata riunione di criteri specifici Problemi legati all'ambiente di lavoro: L'ambiente di lavoro tossico, la mancanza di opportunità di crescita, le valutazioni negative delle prestazioni, gli avvisi o il disallineamento con i valori aziendali possono portare alla demotivazione e all'insoddisfazione e, in ultima analisi, ostacolare lo stato di avanzamento della carriera

L'ambiente di lavoro tossico, la mancanza di opportunità di crescita, le valutazioni negative delle prestazioni, gli avvisi o il disallineamento con i valori aziendali possono portare alla demotivazione e all'insoddisfazione e, in ultima analisi, ostacolare lo stato di avanzamento della carriera **Mancanza di competenze: la mancanza delle competenze o dell'esperienza necessarie per l'avanzamento di carriera desiderato può risultare in un blocco o nell'impossibilità di fare carriera

**Obsolescenza delle conoscenze: la rapida evoluzione della tecnologia nel vostro campo può rendere obsolete le vostre attuali competenze, richiedendo un continuo apprendimento e adattamento per rimanere competitivi

**Sebbene non sia sempre negativa, un'interruzione del lavoro, ad esempio dovuta a un congedo principale, a problemi di salute mentale o fisica, a un trasferimento, a responsabilità di assistenza o a un'attività di sviluppo personale, può creare una lacuna percepita nel vostro curriculum

È possibile superare molti di questi inconvenienti grazie alla resilienza, a una rete di amici, familiari e colleghi di supporto e all'investimento nel proprio sviluppo personale e professionale.

Il ruolo della resilienza nel superare gli insuccessi

La resilienza, ovvero la capacità di riprendersi dalle avversità e di adattarsi ai cambiamenti, è fondamentale per superare le battute d'arresto della carriera. Le persone resilienti possiedono diverse caratteristiche chiave:

Adattabilità : La volontà di abbracciare il cambiamento, di apprendere nuove competenze e di esplorare percorsi di carriera alternativi

: La volontà di abbracciare il cambiamento, di apprendere nuove competenze e di esplorare percorsi di carriera alternativi Perseveranza : La determinazione a persistere di fronte alle sfide e alle battute d'arresto e la capacità di rialzarsi dopo i fallimenti

: La determinazione a persistere di fronte alle sfide e alle battute d'arresto e la capacità di rialzarsi dopo i fallimenti Optimismo : Una mentalità positiva che si concentra sulle opportunità piuttosto che soffermarsi sulle battute d'arresto e la convinzione di poter superare le sfide

: Una mentalità positiva che si concentra sulle opportunità piuttosto che soffermarsi sulle battute d'arresto e la convinzione di poter superare le sfide **Sistema di assistenza: una solida rete di familiari, amici, mentori o professionisti in grado di fornire supporto emotivo, guida e provider

**Consapevolezza di sé: la capacità di riflettere sui propri punti di forza, debolezze, valori e obiettivi e di prendere decisioni informate sulle transizioni o gli aggiustamenti di carriera

Sviluppare la resilienza significa coltivare una mentalità di crescita, praticare la cura di sé, cercare supporto e imparare e adattarsi continuamente.

Abbracciando la resilienza, si possono superare le battute d'arresto della carriera e uscirne più forti, più adattabili e meglio equipaggiati per affrontare le sfide future e raggiungere i propri obiettivi di carriera.

E noi vi mostreremo come!

10 passaggi per rimettere la vostra carriera in carreggiata

Subire una battuta d'arresto nella carriera può essere scoraggiante, ma è importante ricordare che non è la fine della strada. Con determinazione e il giusto approccio, potete rimettere in piedi la vostra vita professionale.

Ecco 10 passaggi per semplificare e guidare il vostro viaggio verso un rilancio professionale di esito positivo:

1. Identificare e superare i trigger delle battute d'arresto della carriera

Sebbene le battute d'arresto della carriera possano essere scoraggianti e dirompenti, spesso sono una parte naturale della vita.

La chiave per riprendersi sta nel superare l'ostacolo immediato e nell'identificare e neutralizzare i trigger che potrebbero portare a simili battute d'arresto in futuro.

Ecco alcuni modi per identificare e superare i trigger delle battute d'arresto della carriera:

Riflettere sul proprio percorso Fare un'immersione profonda negli eventi che hanno portato alla battuta d'arresto e analizzare i propri pensieri, emozioni e comportamenti per ottenere informazioni preziose su potenziali punti ciechi o sfide ricorrenti che si potrebbero affrontare

Fare un'immersione profonda negli eventi che hanno portato alla battuta d'arresto e analizzare i propri pensieri, emozioni e comportamenti per ottenere informazioni preziose su potenziali punti ciechi o sfide ricorrenti che si potrebbero affrontare **Tecniche come la meditazione e la scrittura di un diario possono aiutarvi a diventare più consapevoli dei vostri pensieri e delle vostre emozioni, consentendovi di rispondere piuttosto che reagire impulsivamente nelle situazioni trigger. È possibile utilizzare strumenti per prendere nota comeNote di ClickUp per aiutarvi a identificare e a superare i potenziali trigger di insuccesso della carriera

**Forse la carriera che avete scelto non è quella giusta per voi. I consulenti di carriera possono guidarvi nella scelta di un percorso professionale più adatto alle vostre capacità e aspirazioni, nel cambiare carriera, nel gestire il vostro stato di avanzamento e nell'affrontare altri problemi legati al lavoro

Rendi il diario un'abitudine, scrivi in qualsiasi momento e accedi alle note da qualsiasi dispositivo grazie a ClickUp Notes

Ecco come potete sfruttare ClickUp Notes per annotare i vostri sentimenti riguardo alle battute d'arresto della carriera e le lezioni e gli insegnamenti che ne derivano:

Creare un'area di lavoro o uno spazio dedicato allo sviluppo professionale e alla crescita della vostra carriera

All'interno di quest'area di lavoro, create una nuova nota specificamente dedicata ai "trigger delle battute d'arresto della carriera"

Iniziate a elencare tutti gli insuccessi di carriera che avete subito in passato. Per ogni battuta d'arresto, analizzate i fattori o i trigger che vi hanno contribuito

Suddividete questi trigger in diverse sezioni all'interno della nota, come "Trigger personali", "Trigger sul posto di lavoro" e "Trigger del settore"

Usate le opzioni di formattare, come titoli, punti elenco e liste di controllo, per organizzare i vostri pensieri e rendere il contenuto più leggibile e agibile

Impostare promemoria o attività ricorrenti in ClickUp per rivedere e aggiornare periodicamente la nota

Una volta identificati i potenziali trigger, create un piano d'azione all'interno della stessa nota o collegate il tutto a un file separatoAttività di ClickUp oDocumenti di ClickUp* Utilizzate le funzionalità di collaborazione di ClickUp per coinvolgere mentori, coach o colleghi fidati. Condividete la nota con loro e chiedete il loro feedback o le loro intuizioni per identificare e affrontare i trigger delle battute d'arresto della carriera

Integrare questa nota con altre funzionalità/funzione di ClickUp comeVisualizzazione del calendario di ClickUp per programmare check-in o promemoria regolari per rivedere e aggiornare il piano d'azione

Utilizzando la funzionalità/funzione di ClickUp, potete creare un documento vivente che vi aiuti a tenere conto dei potenziali trigger di contrattempi di carriera e a mitigarli o superarli in modo proattivo. Questo può contribuire in modo significativo alla resilienza e alla crescita della vostra carriera.

2. Usare la mentorship per recuperare la carriera

La mentorship è una relazione di supporto tra un professionista più esperto (il mentore) e uno meno esperto (il mentee) in cerca di guida e crescita. È una partnership dinamica che offre una miscela unica di vantaggi per entrambe le parti.

Un mentore con esperienza nella gestione delle sfide di carriera può offrire consigli preziosi per la ricostruzione del curriculum e fornire approfondimenti sul settore. Un career coach fornisce motivazione e supporto, invia nuove opportunità, offre raccomandazioni, sviluppa una strategia di ricerca del lavoro e aiuta a superare il processo di colloquio.

Ecco alcuni passaggi consigliati per selezionare e avvicinare un mentore:

Considerate le aree specifiche in cui avete bisogno di maggior supporto, come lo sviluppo delle competenze,abitudini di lavorostrategie di networking e preparazione ai colloqui

Cercare un mentore che abbia affrontato con successo sfide di carriera simili o che abbia esperienza nel campo desiderato e che abbia una forteetica di lavoro* Identificate i potenziali mentori attraverso le organizzazioni professionali, le reti di alumni o le piattaforme online come LinkedIn

Non inviate email o messaggi generici. Presentatevi brevemente, spiegate i vostri obiettivi di carriera e sottolineate il motivo per cui ritenete che il mentore possa essere utile

Durante la riunione iniziale, discutete i vostri obiettivi e il livello di commit che potete offrire

Delineare la frequenza delle riunioni e i metodi di comunicazione preferiti

3. Riallineare obiettivi e priorità

Una battuta d'arresto nella carriera può alterare il vostro panorama professionale. Forse avete perso il lavoro dei vostri sogni, non avete ottenuto una promozione o avete subito un cambiamento nel vostro settore. Tenendo conto di queste nuove circostanze, riallineare gli obiettivi assicura che rimangano realistici e raggiungibili.

Utilizzate il Modello di ricerca del lavoro ClickUp per trovare nuove opportunità di lavoro.

Questo può aiutarvi a rivalutare e modificare i vostri obiettivi e a stabilire le priorità per la ripresa della vostra carriera. Con questo modello, tenete traccia delle candidature, delle offerte di lavoro attuali, delle valutazioni dell'azienda, dei vantaggi e delle risorse per i colloqui.

4. Crea il tuo marchio personale

Creare un'immagine positiva e professionale che rifletta le vostre competenze valori e aspirazioni di carriera. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la presenza online, lo stile di comunicazione e le interazioni di rete.

Iniziate dalle piccole cose. Il viaggio di ognuno è unico; condividete il vostro percorso professionale, i vostri successi, i vostri errori e ciò che avete imparato da essi. Scegliete una piattaforma e investite il vostro tempo. La piattaforma scelta potrebbe essere basata sulla posizione del vostro pubblico e della vostra comunità. LinkedIn è una scelta popolare; per altri, potrebbe essere X o TikTok.

Fate un passo in più: create un semplice sito web, create un portfolio dei vostri risultati e collegatelo ai vostri profili sociali.

PROTIP: Lo sviluppo del vostro marchio può anche aiutarvi a esplorare lavori a progetto o opportunità da freelance per guadagnare durante la transizione tra le carriere.

5. Coltivare forti capacità di comunicazione

Affinate la vostra capacità di comunicare in modo chiaro e conciso le vostre idee a voce e per iscritto.

Una comunicazione efficace è essenziale per costruire relazioni, fare una buona impressione e avere successo nei colloqui e nelle presentazioni.

PROTIP: Per migliorare le vostre capacità comunicative, seguite un corso di public speaking o cercate attivamente opportunità di parlare in pubblico, ad esempio provando a partecipare a microfoni aperti o iscrivendovi a un club Toastmasters.

6. Abbracciare una mentalità di crescita

Invece di visualizzare la battuta d'arresto come un fallimento e di cedere a sentimenti negativi, dovreste vederla come un'opportunità per imparare e crescere. Ponetevi domande come: "Cosa posso imparare da questa esperienza?" e "Quali abilità o conoscenze potrei sviluppare per evitare situazioni simili in futuro?".

Approfondite i libri di auto-aiuto e le autobiografie di persone per imparare a conoscere gli esiti positivi e i fallimenti. Ecco alcuni libri che possono aiutarvi a iniziare la vostra abitudine alla lettura:

Mindset: La nuova psicologia del successo di Carol S. Dweck

rimbalzo: Rimbalzare più forte dopo ogni battuta d'arresto_ di Matthew Syed

l'ostacolo è la strada_ di Ryan Holiday

osare molto_ di Brené Brown

ISPIRAZIONE: Ascoltate podcast motivazionali come The Science of Success, condotto da J. Matthew Bodnar su Apple Podcasts, e Tiny Leaps, Big Changes, di Gregg Clunis su TLB per rimanere positivi e aumentare la motivazione.

7. Sviluppare un sistema di supporto

Una battuta d'arresto nella carriera può lasciarvi a piedi e incerti su come procedere. La buona notizia è che non dovete affrontare questa deviazione da soli. Costruire un solido sistema di supporto può essere il carburante che vi rimette in carreggiata e vi spinge in avanti con rinnovato slancio.

Non sottovalutate il potere dei vostri amici e familiari più stretti. Cercate assistenza condividendo la vostra esperienza in modo aperto e onesto. Il loro incrollabile supporto emotivo e la loro fiducia in voi possono essere una potente fonte di forza e ravvivare le vostre energie nei momenti difficili.

Rivolgetevi a ex colleghi, mentori o compagni di classe con cui avete perso i contatti. LinkedIn può essere uno strumento prezioso per riconnettersi con le persone.

8. Festeggiate i vostri esiti positivi

Riconoscete e celebrate i vostri successi, anche se piccoli. Questo vi aiuterà a rimanere motivati e a continuare a fare progressi nel vostro percorso professionale.

Festeggiate il completamento di un corso di formazione, una valutazione positiva delle prestazioni, una promozione o l'aver usufruito di una nuova abilità.

Potete semplicemente condividere le nuove certificazioni o i traguardi raggiunti sul vostro profilo LinkedIn e persino creare una sezione dedicata alle certificazioni e alle licenze per rendervi i migliori candidati per qualsiasi reclutatore.

9. Creare o partecipare a opportunità di networking

Il networking può aprire le porte a nuove opportunità e fornire preziose intuizioni e consigli.

Partecipate a eventi di settore, unitevi a gruppi Facebook relativi al vostro campo o connettetevi con persone su LinkedIn con percorsi di carriera simili.

Mettetevi in connessione con i reclutatori specializzati nel campo desiderato sui siti di recruiting. Seguite attivamente i loro contenuti, partecipate alle discussioni e mettete in mostra le vostre competenze per diventare un candidato riconoscibile quando ci sono offerte di lavoro rilevanti.

Prendete l'iniziativa e unite le persone organizzando un meetup di settore incentrato su un argomento o una competenza specifica. In questo modo vi posizionate come leader di pensiero pronti ad assumere maggiori responsabilità e potete fare rete con persone che la pensano allo stesso modo.

10. Prendetevi cura del vostro benessere

Da fare: il sondaggio sul lavoro in America 2023 ha rivelato che il 77% dei lavoratori ha dichiarato di aver sperimentato lo stress da lavoro? Inoltre, il 57% ha dichiarato di aver subito impatti negativi a causa dello stress legato al lavoro, talvolta associato al burnout sul posto di lavoro.

Il burnout sul lavoro è uno stato di esaurimento emotivo, fisico e mentale causato da uno stress eccessivo e prolungato. Si verifica quando ci si sente sopraffatti, svuotati emotivamente e incapaci di soddisfare le continue richieste.

Per questo motivo, è bene sottoporsi a una terapia regolare, mantenere una cerchia di persone affiatate su cui poter contare per le proprie esigenze emotive, tenere un diario delle proprie emozioni ogni giorno e non stressarsi per essere produttivi ogni giorno. La salute mentale può svolgere un ruolo essenziale nella ripresa della carriera, quindi è bene assumere l'atteggiamento giusto e concentrarsi anche sul benessere fisico!

Come creare un piano d'azione per rimettere in moto la carriera

La disoccupazione può avere un impatto negativo sul vostro account e sulla vostra capacità di svolgere i vostri compiti.

Sebbene questi 10 passaggi siano un modo generale per affrontare il rilancio della vostra carriera, cerchiamo di creare un piano d'azione per dare il via al secondo inning della vostra carriera!

1. Aggiornatevi e intraprendete un percorso di apprendimento continuo

L'upskilling si riferisce all'acquisizione di nuove competenze o al miglioramento di quelle esistenti per rimanere rilevanti e competitivi nella posizione attuale o nel percorso di carriera desiderato. Si tratta di sviluppare le conoscenze e le competenze esistenti per adattarsi alle esigenze in continua evoluzione del mercato del lavoro.

Analizzate le ragioni che hanno portato a una battuta d'arresto della vostra carriera. Vi mancavano competenze specifiche? Fate una ricerca sugli annunci di lavoro nel campo desiderato per individuare le competenze più richieste dai datori di lavoro.

Utilizzate il Modello di obiettivi SMART di ClickUp per stabilire obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolati nel tempo per il vostro percorso di aggiornamento, come il conseguimento di diverse certificazioni o il completamento di progetti professionali. Questo fornisce una tabella di marcia chiara per il vostro processo di apprendimento.

Potete imparare una nuova lingua per crearvi opportunità di lavoro in diversi Paesi o cogliere gratis le opportunità che vi si presentano certificazioni di programmazione di Google o HubSpot. Se siete interessati a design, molte certificazioni possono aiutarvi a migliorare.

È inoltre possibile seguire una formazione per eccellere in nuovi hobby ed esplorare percorsi di carriera non convenzionali come la falegnameria, la produzione di sapone, di candele o di vetro soffiato.

2. Gestione delle attività e monitoraggio del tempo in base alle priorità

Quando si affronta una battuta d'arresto nella carriera, è la routine a risentirne di più. Quindi, ogni mattina, cercate di impostare un percorso mirato per ottenere un nuovo lavoro o esplorare altre opportunità. Manifestate pensieri positivi creando una routine e attenendovi ad essa.

Naturalmente, avrete bisogno di aiuto per riallineare obiettivi e priorità. Provate a utilizzare il software di Personal Project Management di ClickUp per organizzare le vostre attività quotidiane. Combinate l'elenco delle cose da fare, convertite le note in attività realizzabili, unite il calendario per gestire con successo i colloqui e monitorate il vostro stato con obiettivi ben definiti.

Pianificate la vostra giornata end-to-end, definite gli obiettivi, allineate le priorità e monitorate lo stato con ClickUp Personal Project Management Software

La parte migliore è che potete costruire il vostro ClickUp Dashboard per monitorare tutto: il denaro guadagnato o speso, il tempo dedicato alle attività, le attività in ritardo per il giorno successivo, ecc. Con oltre 50 widget, potete analizzare la vostra produttività ed eseguire il drill-down su ciò che funziona e su ciò che deve essere migliorato.

3. Migliorate il vostro curriculum e la vostra lettera di presentazione

Ricordatevi di aggiornare il curriculum e la lettera di presentazione durante la ricerca di lavoro. Ciò richiede una strategia ben ponderata, che potete monitorare e rendere prioritaria con l'aiuto del programma di ricerca del lavoro Modello di piano d'azione di ClickUp .

Potete pianificare tutti i cambiamenti da apportare nella sezione 'Da fare', spostarli nella sezione 'Da fare' quando sono un lavoro in corso ed elevarli nella sezione 'Fatto' quando l'obiettivo è stato raggiunto.

Ecco alcuni consigli per trasformare il vostro curriculum e la vostra lettera di presentazione:

Preparate il vostro curriculum: analizzate attentamente la descrizione del lavoro ed evidenziate le competenze e le esperienze che si allineano direttamente con i requisiti del datore di lavoro

analizzate attentamente la descrizione del lavoro ed evidenziate le competenze e le esperienze che si allineano direttamente con i requisiti del datore di lavoro Usate numeri e metriche per mostrare l'impatto del vostro lavoro. Ad esempio, "Aumento del traffico del sito web del 20%" o "Riduzione del tempo di completamento del progetto del 15%"

per mostrare l'impatto del vostro lavoro. Ad esempio, "Aumento del traffico del sito web del 20%" o "Riduzione del tempo di completamento del progetto del 15%" Se il divario di impiego è significativo, potete includere una breve spiegazione nel curriculum e nella lettera di presentazione. Concentratevi sugli aspetti positivi, come ad esempio: "Ho sfruttato il tempo trascorso lontano dal lavoro per perseguire lo sviluppo professionale in ‗competenze rilevanti'"

Per quanto riguarda la lettera di presentazione, esprimete chiaramente come le vostre competenze ed esperienze rispondano direttamente alle esigenze dell'azienda e mostrate il vostro desiderio di contribuire all'azienda e il vostro entusiasmo per questa nuova carriera

Spruzzate parole chiave pertinenti alla descrizione del lavoro nel vostro curriculum e nella lettera di presentazione per essere notati dai sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS)

4. Gestire e monitorare lo sviluppo della vostra carriera

Avete trovato il lavoro che volevate? Siamo sicuri che lo farete, con passaggi praticabili per rimettervi in gioco. Ora che siete pronti per la prossima fase della carriera, ricordate di creare un percorso di avanzamento per guardare ad anni di esiti positivi.

Utilizzate il Modello di percorso professionale ClickUp per creare piani e programmi di lavoro che integrino perfettamente le aspirazioni di carriera personali con gli oggetti dell'organizzazione, dimostrando al contempo opportunità di crescita e apprendimento.

Potete anche presentare questo modello durante il vostro ciclo di valutazione per far capire al datore di lavoro che volete rimanere in servizio a lungo e sottolineare i buoni risultati che avete ottenuto per meritare un aumento.

Rilanciare la carriera e tornare al monitoraggio

Se si ha un piano, si possono raggiungere grandi risultati! E non dimentichiamo quanto possa essere facile il percorso con un partner di sviluppo personale focalizzato su di voi, sui vostri obiettivi e sui vostri risultati.

Sì, stiamo parlando di ClickUp! Come vostro compagno, può aiutarvi a rimettervi in carreggiata, ad affrontare i vostri punti di forza, a lavorare sulle vostre debolezze e a scalare più velocemente la scala del successo. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e provate voi stessi!