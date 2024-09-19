Come fare esperienza di leadership sul lavoro e fuori dal lavoro

Nel mondo aziendale, la vostra capacità di leadership - di passare ad un livello superiore e di assumervi delle responsabilità, anche prima che vi venga chiesto - vi distinguerà. La giusta qualifica o l'ultima certificazione possono dimostrare al vostro manager che siete bravi a gestire il lavoro. Ma è la vostra esperienza di leadership che dimostra che siete bravi a gestire le persone.

Sebbene alcuni "leader naturali" abbiano già un'esperienza di leadership maturata al liceo o all'università, la maggior parte di noi ha bisogno di un po' di aiuto. Non c'è da stupirsi che il mercato globale della formazione alla leadership aziendale ha un valore di 33,9 miliardi di dollari nel 2023.

Quindi, se volete migliorare le vostre capacità di leadership, questo blog post fa al caso vostro. Tratteremo di tutto, dal modo in cui affrontare la leadership ai diversi modi per svilupparla sia sul lavoro che al di fuori di esso.

Capire la leadership

Partiamo dalla prima domanda: che cos'è esattamente la leadership?

I leader afferrano le ortiche.

David Ogilvy

**Un leader è una persona in grado di ispirare gli altri a unirsi e a realizzare grandi cose

Ciò significa guidare un team, mantenere alto il morale e lavorare per raggiungere obiettivi condivisi sul posto di lavoro.

I bravi leader danno priorità agli obiettivi organizzativi e al benessere dei dipendenti per creare un ambiente di lavoro più impegnato, produttivo e sostenibile.

Ecco come funziona:

Costruite una fiducia reciproca con il vostro team, dimostrando che vi fidate di loro e che loro si fidano a loro volta di voi

Li convincete a vedere il vostro punto di vista, ma siete anche ricettivi alle nuove idee e vogliosi di cambiare le vostre visualizzazioni quando necessario

Siete la voce dell'organizzazione all'interno del team, ma la voce del vostro team in un'impostazione più ampia

Ma come si fa a fare tutto questo? Individuando il tipo di leader che siete e il tipo di leader che volete essere.

Ecco alcuni stili di leadership comuni che potete esplorare:

Leadership democratica

Date voce a tutti i vostri compagni di squadra, privilegiando la comunicazione aperta e la fiducia. La cosa migliore di questo stile è che tutti hanno voce in capitolo, creando uno spazio sicuro. Sundar Pichai, CEO di Google, è noto per la sua leadership democratica incoraggiando i contributi di tutti i livelli dell'organizzazione e creando una cultura dell'innovazione e dell'inclusività.

Quando funziona: Negli ambienti creativi in cui il team ha un alto livello di competenza, è importante il consenso di tutti.

Leadership "laissez-faire"

approccio laissez-faire . Dà ai suoi manager la possibilità di gestire le loro aziende con minima supervisione e si fida delle loro competenze.

Questo leader fornisce poche indicazioni o direttive al proprio team, dando loro la possibilità di prendere decisioni. È presente per loro, ma non gli sta col fiato sul collo, dando loro autonomia e titolarità. Si tratta di uno stile di leadership ideale per i manager intermedi, sia per gestione del team e di eccellere nei propri progetti.

Quando funziona: Avete team altamente qualificati e motivati che richiedono una supervisione minima.

Leadership strategica

Questo ruolo funziona bene per i leader che si trovano al vertice della gerarchia organizzativa e che si preoccupano più degli obiettivi strategici che delle responsabilità quotidiane. Siete essenzialmente un leader che gestisce un gruppo di leader Jeff Bezos di Amazon è un esempio di leadership strategica concentrandosi su obiettivi a lungo termine come l'espansione globale e l'innovazione e guidando i team di leadership senior.

Quando funziona: In organizzazioni stabili con strutture gerarchiche e responsabilità di lavoro chiare.

Coaching di leadership

In questo caso, l'obiettivo principale è sviluppare le competenze del team e spingerlo al successo. Si tratta di un'attività in parti uguali di manutenzione e di leadership, in cui è necessario guidare il team senza fare da micromanager. Eric Schmidt, ex CEO di Google, è noto per la sua leadership di coaching fornendo mentorship e supporto e lasciando che il suo team si occupi della titolarità delle proprie attività.

Quando funziona: Se siete alla guida di team con poca esperienza o in un ambiente in rapida evoluzione che richiede una supervisione diretta.

Leadership con impostazione dei tempi

È il caso in cui siete voi a dettare il "ritmo": mantenete standard elevati per voi stessi e vi aspettate lo stesso dal vostro team. Il risultato? Si dà l'esempio e si costruisce un team ad alte prestazioni con una forte etica del lavoro.

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, è un leader che fa da battistrada.

. Mantiene alte le aspettative e spinge i suoi team a raggiungere obiettivi ambiziosi in modo rapido ed efficiente.

Quando lavora: In team orientati ai risultati, dove i risultati, la velocità e l'efficienza sono prioritari.

La gestione è fare le cose bene; la leadership è fare le cose giuste.

Peter Drucker

la verità è che non si può essere sempre un solo tipo di leader. Potreste iniziare come leader di coaching e crescere fino a diventare un leader strategico. Oppure potreste adottare un approccio "laissez-faire" con un team e un approccio "pacesetting" con un altro.

Il modo migliore per affrontare la leadership non è definirsi come un tipo di leader, ma piuttosto diventare il tipo di leader che una situazione richiede o di cui il vostro team e la vostra organizzazione hanno bisogno.

Perché l'esperienza di leadership è fondamentale

L'esperienza di leadership è il fattore più importante per la crescita professionale, che apre le porte a posizioni di livello superiore e promozioni.

Ma al di là dei vantaggi transazionali, l'impiego di un'esperienza di leadership strategie di leadership efficaci possono aiutarvi a costruire relazioni migliori e a migliorare le prestazioni del team. La maggior parte delle persone non abbandona le cattive aziende, ma i cattivi leader. Ciò significa che sono i leader a salvaguardare la cultura di un'azienda.

Quante storie avete sentito di aziende che inizialmente avevano una cultura del lavoro positiva, ma che col tempo si sono deteriorate? O di due dipendenti di team diversi che hanno avuto esperienze molto diverse nella stessa azienda, spesso influenzate dalle relazioni con i loro gestori?

Essere un buon leader può aiutarvi a costruire relazioni più forti e significative con chi vi circonda.

Il compito di un leader non è quello di fare il lavoro per gli altri, ma di aiutare gli altri a capire come farlo da soli, a terminare le cose e ad avere successo al di là di quanto pensassero possibile.

Simon Sinek

Sfide nell'acquisire esperienza di leadership

L'esperienza di leadership può essere un viaggio gratificante, ma comporta anche delle sfide. Alcuni studi riportano che mentre l'83% delle aziende riconosce l'importanza dello sviluppo dei leader a tutti i livelli ma solo il 5% riesce a raggiungere l'esito positivo.

Ecco alcuni ostacoli comuni che potreste incontrare:

Paura di fallire: La paura di sbagliare può far dubitare delle proprie capacità e ostacolare la volontà di passare a posizioni di leadership

La paura di sbagliare può far dubitare delle proprie capacità e ostacolare la volontà di passare a posizioni di leadership Sindrome dell'imitatore: Le persone di alto livello vogliono essere buoni leader, ma sono anche le più colpite da pensieri autocritici. Se siete una persona di questo tipo, non lasciate che i dubbi su di voi vi frenino

Le persone di alto livello vogliono essere buoni leader, ma sono anche le più colpite da pensieri autocritici. Se siete una persona di questo tipo, non lasciate che i dubbi su di voi vi frenino **Ansia: quando non si ha un ruolo formale di leadership, diventa ancora più difficile assumersi nuove responsabilità: la paura del rifiuto, la timidezza e l'ansia sociale possono impedire di fare il primo passo

Non solo, l'esperienza di leadership dipende anche da fattori esterni che sfuggono al vostro controllo. Ad esempio, per i leader promossi internamente è più facile eccellere rispetto a quelli assunti esternamente, perché i primi conoscono già la cultura aziendale e hanno persone che fanno il tifo per il loro successo.

Allo stesso modo, pregiudizi, stereotipi e il soffitto di vetro possono rendere difficile per le donne acquisire esperienza di leadership.

Ci sono poi le sfide organizzative o sistemiche: alcune aziende possono non dare priorità alla formazione sul lavoro o a programmi di leadership strutturati. Questo fa sì che le persone debbano sviluppare le proprie capacità in modo indipendente, il che può essere difficile se si considerano gli impegni e le altre responsabilità.

Come acquisire esperienza di leadership sul lavoro

Il modo più efficace per sviluppare le capacità di leadership è spesso all'interno del proprio posto di lavoro, dove si possono guidare reali team e affrontare reali sfide.

Ma fare questa esperienza sul lavoro richiede un lavoro richiesto e un piano: bisogna trovare le opportunità, sia attraverso la formazione sia partecipando alle iniziative e ai progetti giusti.

Ecco alcuni modi per affinare le vostre capacità di leadership sul lavoro:

Fare da mentore a stagisti e neofiti

Fare da mentore e da coach ai membri del team può essere un ottimo modo per sviluppare le vostre capacità di leadership. Consideratelo un lancio morbido, prima di assumere una posizione di leadership "ufficiale" sul lavoro

Inoltre, guidando gli altri, li aiutate a crescere e create l'impressione positiva che sarete un leader affidabile quando sarà il momento.

Assumere ulteriori responsabilità

C'è sempre più lavoro da fare: organizzare riunioni e ritiri del team, occuparsi di attività per le quali nessun altro ha tempo, fare da tramite con team interfunzionali o persino documentare i processi interni.

Guidate i progetti che vi piacciono e quelli che mettono in luce le vostre capacità interpersonali e organizzative e usateli per dimostrare ai superiori che siete pronti per maggiori responsabilità.

Creare connessioni con i leader dell'azienda

Individuate potenziali mentori all'interno della vostra organizzazione che abbiano dimostrato buone capacità di leadership. Entrate in connessione con loro, chiedete loro consiglio e osservate come gestiscono le varie situazioni di leadership.

Un'idea è quella di seguirli in alcuni progetti per imparare dalle loro esperienze: è un ottimo modo per sviluppare la consapevolezza della situazione e migliorare le vostre capacità di leadership sul campo.

Suggerimento: Cercate la mentorship di più leader per avere una comprensione più ampia della leadership. Questo può fornire prospettive diverse e approfondimenti sulle pratiche di leadership efficaci.

Come acquisire esperienza di leadership al di fuori del luogo di lavoro

Sebbene il luogo di lavoro sia un ottimo posto per acquisire capacità di leadership, non è sempre possibile. Allo stesso tempo, per essere un buon leader è importante avere prospettive diverse, e questo è possibile solo se si esce dalla propria zona di comfort e si incontrano nuove persone.

Ecco alcuni modi per fare esperienza di leadership al di fuori del vostro lavoro:

Volontariato in organizzazioni comunitarie

Iniziate a individuare i centri comunitari locali che si allineano con i vostri valori e interessi. Poi, scegliete le opportunità di volontariato per posizioni che comportano la gestione del team, la presa di decisioni o la supervisione di progetti

Il volontariato vi permette anche di connettervi con persone che la pensano come voi e che condividono le vostre passioni e i vostri interessi. Potete imparare gli uni dagli altri e diventare persone e leader migliori.

$$$a Partecipare a un team o a un club sportivo

Lo sport non è solo abilità nel lavoro di squadra. Riguarda anche il pensiero strategico, la comunicazione non verbale e la capacità di costruire e ispirare gli altri: si tratta di importanti caratteristiche di leadership.

Non è necessario puntare a diventare capitano del team. Potete trovare opportunità di leadership a tutti i livelli. Fare da mentore ai team giovanili locali, come la squadra di basket delle scuole superiori, o organizzare eventi in ufficio può fornire esperienze preziose che possono essere utili per il futuro sviluppare le vostre capacità di leadership .

Queste attività consentono di mettere in pratica qualità di leadership essenziali come parlare in pubblico, delegare e assumere titolarità in un ambiente di supporto e senza pressioni.

Suggerimento: Non avete interessi sportivi? Unitevi all'associazione principale della scuola di vostro figlio. È un ottimo modo per sviluppare le capacità di comunicazione e di gestione dei conflitti, e in più potrete interagire con un gruppo eterogeneo di genitori e bambini.

$$$a Trovare un coach di leadership

Un coach di leadership può essere prezioso per chi cerca un approccio strutturato e personalizzato allo sviluppo della leadership. È un'ottima opzione per le prime assunzioni che crescono con l'azienda leader emergenti che assumono naturalmente la guida di un team man mano che questo cresce -ma non hanno una guida interna che li aiuti a superare le barriere e a raggiungere il loro pieno potenziale.

Un coach può aiutarvi a identificare i vostri punti di forza, a mantenere la vostra responsabilità e a raggiungere i vostri obiettivi di leadership.

Iscriversi a corsi di formazione sulla leadership

Se non riuscite a trovare un coach di leadership adatto a voi, prendete in considerazione la possibilità di seguire un corso di formazione per lo sviluppo della leadership. Questi corsi offrono l'opportunità di imparare da istruttori esperti e di creare una rete di contatti con altri aspiranti leader, creando un sistema di supporto più ampio che potrete sfruttare per ottenere consigli anche dopo il corso.

Un consiglio da professionisti: Sfruttate le vostre capacità organizzative. Proprio come fareste con un progetto complesso, fissate obiettivi chiari, sviluppate un piano strategico e monitorate i vostri stati.

Migliorare le vostre capacità di leadership e distruggere i vostri obiettivi di carriera

Le capacità di leadership sono necessarie per crescere nella vostra carriera, che si tratti di avere voce in capitolo negli obiettivi della vostra organizzazione, di ispirare fiducia nel vostro team o di favorire un ambiente di lavoro di supporto.

