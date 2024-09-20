Come creare una lista di controllo per l'email marketing

Una persona media riceve circa 120 email al giorno . Aprono solo circa il 20-40% di essi .

L'esito positivo dei vostri lavori richiesti potrebbe dipendere dal fatto che la vostra email faccia parte di questa percentuale.

Creare un'email coinvolgente è importante. Ma sono in gioco anche altri fattori, come la scelta del giusto provider di servizi email, la segmentazione del pubblico di riferimento e l'automazione della campagna.

Da dove fare, quindi?

Creare una lista di controllo della campagna email può essere d'aiuto. È come avere una tabella di marcia che assicura che la campagna di marketing proceda senza intoppi e che non si perda nessun passaggio cruciale. Vi spieghiamo cosa significa.

Pianificazione della campagna di email marketing Lista di controllo

Una campagna di email marketing è una serie coordinata di messaggi email inviati a un gruppo specifico di destinatari in un periodo definito, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico. Questo obiettivo può essere la promozione delle vendite, l'aumento della notorietà del marchio o la fidelizzazione dei clienti.

La lista di controllo definitiva per la vostra campagna di email marketing dovrebbe includere questi passaggi:

1. Definizione degli obiettivi

Prima di creare e inviare la vostra email, decidete il suo scopo. Tra gli obiettivi possibili ci sono:

Aumentare la notorietà del marchio

Promuovere le vendite commerciali

Migliorare la fidelizzazione dei clienti

Aumentare le segnalazioni

Coltivare i contatti

Upselling o cross-selling

Raccolta dei dati dei destinatari

Generare nuovi contatti

Ricordate che obiettivi vaghi senza criteri di esito positivo o scadenze chiare non vi porteranno lontano. La chiave per raggiungere obiettivi di email marketing efficaci è essere SMART: Impostare Obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo!

2. Capire il proprio pubblico

Conoscere il proprio pubblico è fondamentale per un email marketing efficace. Ecco come capire meglio chi sono e di cosa hanno bisogno:

Innanzitutto, create delle buyer personas dettagliate che rappresentino diversi segmenti del vostro pubblico. Includete dati demografici, interessi e punti dolenti per adattare i vostri messaggi in modo efficace

Raccogliere un feedback diretto attraverso sondaggi e inchieste

Successivamente, analizzate i dati dei clienti. Utilizzate i dati in vostro possesso, come la cronologia degli acquisti e il coinvolgimento nelle email, per identificare i modelli e comprendere il vostro pubblico

Prestate attenzione alle metriche di coinvolgimento, come il tasso di apertura, il tasso di clic e il tasso di conversione, per capire cosa risuona di più

Rimanete aggiornati sulle tendenze del settore per creare contenuti in linea con le esigenze in evoluzione del vostro pubblico

3. Costruire un elenco di opt-in

Un elenco di opt-in forte è essenziale per l'esito positivo dell'email marketing. Ecco come costruirne una:

Create moduli di iscrizione semplici e convincenti e rendeteli facilmente accessibili sul vostro sito web, blog e social media

Offrite incentivi in linea con gli interessi del vostro pubblico, come contenuti esclusivi, sconti o versioni di prova gratuite per incoraggiare le iscrizioni

Sfruttate i social media per promuovere l'iscrizione alle email. Condividete i collegamenti ai moduli e sottolineate i vantaggi dell'iscrizione

Implementate un processo di double opt-in per garantire un interesse genuino. In questo modo si riducono le lamentele per lo spam

4. Scegliere un provider di servizi email

Il giusto provider di servizi email (ESP) dà una spinta alle vostre campagne di email marketing. Ecco come scegliere l'ESP giusto:

Innanzitutto, identificate le vostre esigenze . Determinate le funzionalità/funzioni di cui avete bisogno, come l'automazione, le analisi avanzate o un'interfaccia semplice

. Determinate le funzionalità/funzioni di cui avete bisogno, come l'automazione, le analisi avanzate o un'interfaccia semplice Volete un piano di base gratuito o cercate opzioni a pagamento che offrano tutti i vantaggi? Selezionate un piano tariffario ESP che si adatti al vostro budget e che offra le funzionalità/funzione necessarie

e che offra le funzionalità/funzione necessarie Valutare la facilità d'uso. Cercate un ESP con un'interfaccia intuitiva e un buon supporto clienti

Verificate che l'ESP si integri con i vostri strumenti esistenti, come ad esempio il vostrocRM per il marketing via email, la piattaforma di e-commerce o i canali dei social media

Scegliete un ESP noto per gli elevati tassi di recapito per garantire che le email raggiungano le finestre In arrivo dei vostri abbonati

$$$a: Gli ESP più diffusi, come Mailchimp e ConvertKit, offrono un ottimo equilibrio tra funzionalità/funzione, facilità d'uso e convenienza. Mailchimp è una scelta popolare per molte aziende grazie alla sua interfaccia utente e alle sue funzionalità/funzione.

5. Segmentare il pubblico

La segmentazione del pubblico consente di adattare i messaggi a gruppi specifici, assicurando che il contenuto abbia un significato per ogni destinatario. Questa personalizzazione aumenta i tassi di coinvolgimento, riduce i tassi di disiscrizione e, in ultima analisi, aumenta le conversioni.

Si pensi, ad esempio, a un rivenditore di abbigliamento con una base di clienti eterogenea. Segmentando il suo pubblico, può inviare offerte e contenuti pertinenti a gruppi diversi, come ad esempio:

Segmentazione demografica * Età: I clienti più giovani potrebbero essere più interessati alla moda di tendenza e a prezzi accessibili, mentre i clienti più anziani potrebbero preferire elementi di abbigliamento classici e conservatori * Genere: Uomini e donne hanno spesso preferenze d'acquisto diverse

Età: Genere: Uomini e donne hanno spesso preferenze d'acquisto diverse Segmentazione comportamentale * Inviare offerte speciali ai clienti abituali o suggerire prodotti complementari in base agli acquisti effettuati in passato Livello di coinvolgimento: Ricompensare gli abbonati più impegnati con sconti esclusivi e coinvolgere nuovamente gli abbonati inattivi con una campagna di win-back

Inviare offerte speciali ai clienti abituali o suggerire prodotti complementari in base agli acquisti effettuati in passato Segmentazione geografica * Localizzazione: Offrire promozioni specifiche per la posizione, come sconti per negozi o eventi locali

Questo approccio non solo fa sentire il destinatario in valore, ma aumenta anche la probabilità di acquisto.

Incorporate questi passaggi nella lista di controllo della vostra campagna email per segmentare efficacemente il vostro pubblico:

Raccogliere e analizzare i dati relativi ai vostri abbonati

Identificare i segmenti chiave in base a dati demografici, comportamento e geografia

Creare messaggi su misura per ogni segmento

Monitorare le prestazioni delle campagne segmentate eadattare le strategie di gestione delle email in base alle necessità

6. Creare contenuti coinvolgenti

Creare un'email efficace significa coinvolgere il pubblico e prompt all'azione. Iniziate con un oggetto convincente: è la prima cosa che i vostri abbonati vedono e determinerà se apriranno o meno la vostra email! Un buon oggetto è conciso, chiaro e suscita curiosità.

📚 Invece di dire "Nuova collezione estiva", provate con "L'estate di te: 100+ abiti estivi perfetti e civettuoli"

Poi, spostate l'attenzione sul corpo dell'email. Ecco alcuni elementi chiave da includere:

Personalizzazione: Rivolgetevi ai vostri abbonati con il loro nome di battesimo e adattate il contenuto alle loro preferenze e ai loro comportamenti. Questo fa sì che l'email sia più simile a una conversazione che a una trasmissione

Rivolgetevi ai vostri abbonati con il loro nome di battesimo e adattate il contenuto alle loro preferenze e ai loro comportamenti. Questo fa sì che l'email sia più simile a una conversazione che a una trasmissione Proposta di valore: Indicate chiaramente cosa il lettore può guadagnare. Che si tratti di uno sconto speciale, di informazioni preziose o di un'offerta a tempo limitato, assicuratevi che il beneficio sia in primo piano

Indicate chiaramente cosa il lettore può guadagnare. Che si tratti di uno sconto speciale, di informazioni preziose o di un'offerta a tempo limitato, assicuratevi che il beneficio sia in primo piano **Scrivete in conversazione e mantenete le frasi brevi e al punto. Utilizzate una voce attiva e un linguaggio che consenta di agire. Invece di "I nostri prodotti sono ora disponibili", dite "Tutti i vostri prodotti preferiti, ora con il 15% di sconto"

Includete immagini, video o infografiche di alta qualità che supportino il messaggio e rendano l'email visivamente accattivante. Le persone sono più propense a impegnarsi con contenuti che hanno un bell'aspetto.

Inoltre, rendete la vostra CTA chiara, convincente e facile da trovare. Utilizzate un linguaggio orientato all'azione che crei un senso di urgenza ed eccitazione, come "Acquista ora", "Ulteriori informazioni" o "Inizia" Assicuratevi che sia visivamente distinta dal resto del contenuto.

📚 Supponiamo che siate un'agenzia di viaggi che promuove un nuovo pacchetto di viaggio. L'argomento potrebbe essere "Le spiagge chiamano": \Sconto del % sui biglietti per Bali, Maldive e molto altro" Personalizzate l'email menzionando il nome del destinatario e mettendo in evidenza le destinazioni per le quali ha già mostrato interesse. Condividete un breve itinerario del pacchetto di viaggio, includete immagini mozzafiato e concludete con un pulsante CTA che dice: "Prenota ora la tua vacanza da sogno!"

7. Progettare le email e i modelli

Un'email ben progettata cattura l'attenzione e incoraggia sottilmente il lettore ad agire. Potete progettare la vostra email creando un modello di email in Gmail ma se si cerca qualcosa di più veloce, si può usare il metodo ClickUp dei modelli di email marketing.

Scegliere il modello giusto

Iniziate scegliendo un modello che si adatti agli obiettivi della vostra campagna e al vostro marchio. I modelli già pronti, come le liste di controllo, fanno risparmiare tempo e garantiscono la coerenza. Modello di email marketing di ClickUp può aiutarvi a organizzare la vostra campagna email in modo efficiente. Delineate i contenuti, programmate le email e monitorate le metriche delle prestazioni con pochi clic.

Ottimizzate le vostre campagne email con il modello ClickUp Email Marketing

Potete utilizzare questo framework per:

Determinare gli obiettivi della campagna, come la promozione di un prodotto, la generazione di contatti o l'aumento della notorietà del marchio. Creare Obiettivi di ClickUp per impostare questi obiettivi

Compilare un elenco di nomi e informazioni di contatto. Segmentare l'elenco in diversi gruppi di traguardo. Utilizzate il file Vista Tabella di ClickUp per organizzare i contatti

Sviluppate contenuti con un chiaro invito all'azione e opzioni di risposta semplici. Utilizzate i documenti di ClickUp per collaborare alla stesura delle email

Monitorare le prestazioni della campagna e apportare le modifiche necessarie. Impostate attività ricorrenti in ClickUp per rivedere e ottimizzare regolarmente i vostri lavori richiesti per l'email marketing

Per una gestione completa delle campagne, provate Modello di campagna di email marketing di ClickUp . Questo modello consente di mappare l'intera strategia di email, dalla segmentazione ai test A/B e all'analisi delle prestazioni.

Gestite la vostra strategia email con il modello per le campagne di email marketing di ClickUp

Potete utilizzare questo framework per:

Determinare chi sono i vostri clienti ideali e quali sono le loro esigenze. Creare attività di ClickUp per fare brainstorming e delineare il vostro traguardo

Raccogliere informazioni di contatto per i potenziali clienti e segmentarli in categorie rilevanti. Utilizzare la vista Tabella di ClickUp per organizzare il vostro elenco di email

Creare un modello di email, scrivere un testo convincente e aggiungere elementi visivi come immagini e video

Utilizzare Documenti di ClickUp per delineare gli elementi dell'email e collaborare al feedback sul design

Programmare le email e assicurarsi che tutte le impostazioni di deliverability siano corrette utilizzando il proprio elenco di email. Impostate un'attività ricorrente in ClickUp per ricontrollare le impostazioni di deliverability

Iniziate a inviare le email e monitorate le analisi per garantire un funzionamento regolare. Utilizzate i campi personalizzati di ClickUp per monitorare metriche come i tassi di apertura e di clic

Testate diversi argomenti, modificate i contenuti e testate diversi segmenti del vostro elenco di email per massimizzare l'efficacia

Scegliere il design giusto

Una volta scelto il modello, lavorate sugli elementi di design:

Consistenza del marchio: Utilizzate i colori, i font e i loghi del vostro marchio per riflettere la sua identità visiva. Questo aiuta a costruire il riconoscimento e la fiducia nel marchio

Utilizzate i colori, i font e i loghi del vostro marchio per riflettere la sua identità visiva. Questo aiuta a costruire il riconoscimento e la fiducia nel marchio Layout e struttura: Organizzate i contenuti con una gerarchia chiara. Utilizzate titoli, sottotitoli e punti elenco. Mantenete un ampio spazio bianco per evitare un aspetto disordinato

Organizzate i contenuti con una gerarchia chiara. Utilizzate titoli, sottotitoli e punti elenco. Mantenete un ampio spazio bianco per evitare un aspetto disordinato Per rendere la vostra email più attraente, incorporate immagini coinvolgenti come immagini, infografiche e video. Assicuratevi che le immagini siano ottimizzate per un caricamento rapido!

incorporate immagini coinvolgenti come immagini, infografiche e video. Assicuratevi che le immagini siano ottimizzate per un caricamento rapido! Design reattivo: Progettate la vostra email in modo che sia mobile-friendly. Oltre la metà di tutte le email viene aperta su dispositivi mobili, quindi la vostra email deve essere bella sia su desktop che su mobile

8. Ottimizzare la deliverability

È fondamentale assicurarsi che le email arrivino nella finestra In arrivo dei destinatari e non nella cartella dello spam. Ecco come ottimizzare la deliverability:

Rimuovere regolarmente gli indirizzi email inattivi o non validi. Utilizzate il doppio opt-in per confermare l'interesse degli iscritti e monitorate le metriche di coinvolgimento per mantenere il vostro elenco snello

ImplementareSPF, DKIM e DMARC per verificare l'autenticazione delle email ed evitare che vengano segnalate come spam

Inviare email di prova e controllare i punteggi di spam prima del lancio. Monitoraggio della reputazione del mittente e gestione di eventuali problemi di blacklist

9. Test e invio delle email

Un'adeguata attività di test può aiutarvi a individuare potenziali problemi e a garantire l'esito positivo della campagna email. Seguite questi passaggi:

Testate a fondo le email

Prima di inviare, testate le vostre email per assicurarvi che appaiano e funzionino come previsto su piattaforme e dispositivi diversi.

Inviate le email a voi stessi e al vostro team per verificare come vengono visualizzate nei vari client di posta elettronica e sui diversi dispositivi. Questo vi aiuta a individuare eventuali problemi di formattazione o collegamenti interrotti

Utilizzate strumenti per analizzare il contenuto delle email alla ricerca di trigger per lo spam e regolatevi di conseguenza per evitare i filtri antispam

Assicuratevi che i contenuti dinamici o i tag di personalizzazione (come il nome del destinatario) lavorino correttamente e vengano visualizzati come previsto

Ottimizzare i tempi di invio

La scelta del momento giusto per l'invio delle email può avere un impatto significativo sui tassi di apertura e sul coinvolgimento.

Esaminate le campagne precedenti per identificare i momenti in cui il vostro pubblico è più attivo. Considerate i fusi orari se avete un pubblico globale

Sperimentate diversi orari di invio per trovare quello ottimale per il vostro pubblico specifico

Automazioni nell'invio delle email per garantire la coerenza e ridurre gli errori

💡Pro Tip: Se state prendendo in considerazione automazioni email per creare una serie di email per la vostra campagna di marketing, utilizzate ClickUp Modelli di campagne a goccia per risparmiare tempo.

10. Verifica della conformità legale

Assicurarsi che i lavori richiesti per l'email marketing siano conformi alle normative legali aiuta a mantenere la fiducia del pubblico ed evita di incorrere in problemi legali! Ecco come rispettare i requisiti legali:

Comprendere le normative chiave

Conoscete le principali leggi che regolano l'email marketing per garantire la conformità. Consultate un professionista legale per verificare che stiate rispettando tutte le normative applicabili. Eccone alcune.

il CAN-SPAM Act (Stati Uniti): Dovete includere una chiara opzione di cancellazione in ogni email e onorare prontamente le richieste di cancellazione. Inoltre, le email devono avere un argomento accurato e informazioni sul mittente

Dovete includere una chiara opzione di cancellazione in ogni email e onorare prontamente le richieste di cancellazione. Inoltre, le email devono avere un argomento accurato e informazioni sul mittente GDPR (Unione europea): Questo impone di ottenere il consenso esplicito degli abbonati prima di inviare email di marketing. Richiede inoltre di fornire ai provider un modo semplice per ritirare il loro consenso e salvaguardare i loro dati

Questo impone di ottenere il consenso esplicito degli abbonati prima di inviare email di marketing. Richiede inoltre di fornire ai provider un modo semplice per ritirare il loro consenso e salvaguardare i loro dati CASL (Canada): Simile al GDPR, il CASL richiede il consenso esplicito per l'invio di email e impone di includere le informazioni di contatto e un meccanismo di cancellazione

Ottenere e gestire il consenso

Prima di inviare email di marketing, confermate di avere un consenso valido da parte dei vostri destinatari.

Implementate un processo di double opt-in in cui gli iscritti confermano il loro indirizzo email e il loro consenso. In questo modo si aggiunge un ulteriore livello di verifica e si garantisce un'accurata registrazione del consenso

Conservate i registri di come e quando è stato ottenuto il consenso, compresi gli indirizzi email e tutte le interazioni pertinenti

Includere le informazioni necessarie

Ogni email deve fornire informazioni specifiche per soddisfare i requisiti legali.

Nelle email è necessario indicare il nome dell'azienda e le informazioni di contatto. Questo permette ai destinatari di sapere chi sta inviando l'email e come contattarvi

Includete un link visibile e funzionale per annullare l'iscrizione in ogni email. Rendete facile per i destinatari l'opt-out se non desiderano più ricevere i vostri messaggi

Proteggete i dati degli abbonati

La salvaguardia dei dati dei vostri abbonati non è solo un obbligo di legge, ma anche una best practice per mantenere la fiducia.

Utilizzate sistemi di crittografia e sicurezza per archiviare i dati degli abbonati. Assicuratevi che le vostre pratiche di gestione dei dati siano conformi alle normative vigenti

Limitare l'accesso ai dati degli abbonati all'interno dell'organizzazione a coloro che ne hanno bisogno per i loro ruoli

11. Monitorate e ottimizzate la vostra strategia di email marketing

Un monitoraggio e un'ottimizzazione efficaci delle campagne email sono fondamentali per migliorare le prestazioni. Queste attività possono essere piuttosto complesse e comportare diversi passaggi. Le liste di controllo possono aiutare a snellire tali attività e ci sono molte modelli di lista di controllo che potete adattare al vostro uso. Date un'occhiata a Modelli di lista di controllo di ClickUp -possono essere personalizzati in modo da fornire esattamente ciò di cui si ha bisogno.

Monitorate e ottimizzate le vostre campagne email utilizzando il modello di lista di controllo di ClickUp per creare un elenco di cose da fare

Tracciare le metriche chiave

Concentratevi su kPI dell'email marketing per misurare l'esito positivo:

Tasso di apertura: Indica il coinvolgimento nelle email. Un tasso basso può suggerire problemi con l'oggetto, la tempistica o l'interesse del destinatario

Indica il coinvolgimento nelle email. Un tasso basso può suggerire problemi con l'oggetto, la tempistica o l'interesse del destinatario Tasso di click-through (CTR): Misura il coinvolgimento con il contenuto dell'email

Misura il coinvolgimento con il contenuto dell'email **Tasso di conversione: mostra quanti destinatari hanno completato un'azione desiderata

Tasso di rimbalzo: Indica problemi di deliverability

Eseguire test A/B

Sperimentate con diversi elementi per ottimizzare le prestazioni:

Oggetti: Testate varie opzioni per trovare ciò che aumenta i tassi di apertura

Testate varie opzioni per trovare ciò che aumenta i tassi di apertura Contenuto e design: Valutare diversi layout, immagini e inviti all'azione

Valutare diversi layout, immagini e inviti all'azione Orari di invio: Testate diversi orari per vedere quando il vostro pubblico si impegna di più

Analizzare i dati

Esaminate regolarmente le prestazioni della campagna:

Identificare le tendenze: Cercare modelli e preferenze nelle metriche

Cercare modelli e preferenze nelle metriche **Confrontare i risultati tra i diversi segmenti di pubblico

Apportare modifiche

Utilizzate gli insight per perfezionare il vostro approccio:

Migliorare il contenuto: Concentrarsi su ciò che risuona meglio con il pubblico

Concentrarsi su ciò che risuona meglio con il pubblico Risolvere i problemi di deliverability: Risolvere gli alti tassi di rimbalzo e i reclami di spam

Ottimizzare continuamente

Rivedete e aggiornate regolarmente le vostre strategie:

Schedulare revisioni: Valutare e adattare periodicamente le tattiche per le email

Valutare e adattare periodicamente le tattiche per le email Rimanere aggiornati: Implementare nuove best practice e tendenze

Come pianificare e lanciare le campagne email con ClickUp

Pianificare e lanciare campagne email può essere un'attività scoraggiante, ma con ClickUp è possibile organizzare l'intero processo e assicurarsi che nulla vada perso. Potete sfruttare la ClickUp Email Project Management funzionalità/funzione per creare e automatizzare efficacemente le vostre campagne di email marketing.

In ClickUp è possibile:

Creare attività a partire dalle email

Collegare le email ad altre attività

Impostare automazioni basate su campi personalizzati, invii di moduli o eventi di un'attività

Creare elementi d'azione dalle email dei clienti, dai bug e dalle segnalazioni

Ognuno di questi elementi aiuta a pianificare ed eseguire una campagna di email marketing.

Ad esempio, la vostra email di prova può essere usata per generare un'attività in cui elencate suggerimenti e correzioni. Se avete una serie di email relative a una singola campagna, potete automatizzare la tempistica, ad esempio inviandole a intervalli scaglionati. Le risposte dei clienti possono innescare un'altra serie di attività, a seconda del tipo di risposta: feedback, query o richieste di assistenza.

Collegate le email alle attività e gestite le email da qualsiasi punto dello strumento grazie a Email Project Management di ClickUp

Durante il piano della campagna, il team può fare un brainstorming di idee, redigere il contenuto delle email e delineare le strategie della campagna usando Documenti ClickUp .

Create documenti e wiki straordinari e collegateli ai flussi di lavoro per dare vita alle idee del vostro team

Ecco alcuni consigli pratici:

Stesura di email : Utilizzate Documenti di ClickUp per redigere e formattare il contenuto delle email. L'editor di testo ricco rende facile includere immagini, collegamenti e altri media per migliorare le vostre email

: Utilizzate Documenti di ClickUp per redigere e formattare il contenuto delle email. L'editor di testo ricco rende facile includere immagini, collegamenti e altri media per migliorare le vostre email Collaborazione : Invitate il vostro team a rivedere e modificare le bozze. Grazie alle modifiche e ai commenti in tempo reale, tutti possono dare il loro contributo, assicurando che il contenuto finale sia curato ed efficace

: Invitate il vostro team a rivedere e modificare le bozze. Grazie alle modifiche e ai commenti in tempo reale, tutti possono dare il loro contributo, assicurando che il contenuto finale sia curato ed efficace Modelli: Create modelli riutilizzabili per diversi tipi di email, come newsletter, offerte di promozione e follower. In questo modo si risparmia tempo e si garantisce la coerenza delle campagne

Con ClickUp Brain è possibile utilizzare l'IA per scrivere email rapidamente.

Con ClickUp Brain si connettono attività, documenti, persone e tutte le conoscenze dell'azienda

È in grado di automatizzare la scrittura delle email suggerendo argomenti, personalizzando i contenuti e persino generando bozze complete di email in base agli obiettivi della campagna. Ecco cosa si ottiene:

Suggerimenti basati sull'IA : ClickUp Brain è in grado di analizzare le bozze delle email e di fornire suggerimenti per migliorare la chiarezza, il coinvolgimento e le valutazioni. Se siete bloccati da un oggetto poco stimolante, questo strumento può suggerirvi opzioni coinvolgenti che aumentano i tassi di apertura

: ClickUp Brain è in grado di analizzare le bozze delle email e di fornire suggerimenti per migliorare la chiarezza, il coinvolgimento e le valutazioni. Se siete bloccati da un oggetto poco stimolante, questo strumento può suggerirvi opzioni coinvolgenti che aumentano i tassi di apertura Personalizzazione del contenuto : ClickUp Brain è in grado di personalizzare le email per diversi segmenti del vostro pubblico, assicurando che ogni destinatario riceva contenuti pertinenti e coinvolgenti. Ad esempio, Brain può aiutare ad adattare i messaggi a diversi gruppi demografici, migliorando la personalizzazione

: ClickUp Brain è in grado di personalizzare le email per diversi segmenti del vostro pubblico, assicurando che ogni destinatario riceva contenuti pertinenti e coinvolgenti. Ad esempio, Brain può aiutare ad adattare i messaggi a diversi gruppi demografici, migliorando la personalizzazione Automazioni: È possibile automatizzare attività ripetitive come le email di follow-up e la pianificazione, liberando tempo per concentrarsi su aspetti più strategici delle campagne. Questo è particolarmente utile per la gestione delle campagne drip, dove il follow-up tempestivo è fondamentale

Passiamo ora alla gestione vera e propria di una campagna email. ClickUp project management di ClickUp lo rendono uno strumento ideale per pianificare e lanciare le campagne email. Offre:

Gestione delle attività : Crea attività per ogni passaggio della campagna, dal brainstorming alla creazione di contenuti, fino alla pianificazione e all'analisi. Assegnate le attività ai membri del team, fissate le date di scadenza e monitorate lo stato di avanzamento per garantire che tutto rimanga in linea

: Crea attività per ogni passaggio della campagna, dal brainstorming alla creazione di contenuti, fino alla pianificazione e all'analisi. Assegnate le attività ai membri del team, fissate le date di scadenza e monitorate lo stato di avanzamento per garantire che tutto rimanga in linea Flussi di lavoro personalizzati : Progettate flussi di lavoro personalizzati per adattarli al processo unico della vostra campagna. Utilizzate stati come "Redazione", "Revisione", "Pianificazione" e "Invio" per visualizzare la posizione di ogni email nella pipeline

: Progettate flussi di lavoro personalizzati per adattarli al processo unico della vostra campagna. Utilizzate stati come "Redazione", "Revisione", "Pianificazione" e "Invio" per visualizzare la posizione di ogni email nella pipeline Monitoraggio del tempo : Utilizzate la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per monitorare quanto tempo viene speso per ogni attività. Questo aiuta a ottimizzare le campagne future, identificando i colli di bottiglia e migliorando l'efficienza

: Utilizzate la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per monitorare quanto tempo viene speso per ogni attività. Questo aiuta a ottimizzare le campagne future, identificando i colli di bottiglia e migliorando l'efficienza Calendario : Utilizzate la visualizzazione Calendario per visualizzare le email e assicurarvi che vengano inviate in momenti ottimali. È anche possibile sincronizzare ClickUp con la vostra app di calendario preferita per una perfetta integrazione

: Utilizzate la visualizzazione Calendario per visualizzare le email e assicurarvi che vengano inviate in momenti ottimali. È anche possibile sincronizzare ClickUp con la vostra app di calendario preferita per una perfetta integrazione Reportistica e analisi: Dopo l'invio delle email, utilizzate ClickUp per monitorare le metriche chiave delle prestazioni. Create dashboard e report per analizzare tassi di apertura, tassi di clic e conversioni. Questi dati aiutano a perfezionare le campagne future per ottenere risultati migliori

Aumenta l'esito positivo delle tue campagne email con ClickUp

Congratulazioni! Avete creato la vostra roadmap per l'esito positivo dell'email marketing. Seguendo questa lista di controllo per l'email marketing, non vi limiterete a inviare email, ma coinvolgerete strategicamente il vostro pubblico, creerete relazioni durature e otterrete risultati significativi per la vostra azienda.

Raccoglierete informazioni ad ogni campagna. Utilizzateli per capire cosa risuona con il vostro pubblico e per perfezionare continuamente la vostra strategia.

E non dimenticate: per migliorare la vostra strategia di email marketing, integrate ClickUp nel vostro flusso di lavoro e consentitegli di pianificare, eseguire e monitorare le vostre campagne in modo efficiente. Iniziare con ClickUp oggi stesso!