Come creare un grafico a barre sovrapposte in Excel

Gli studi della Wharton School rivelano che l'aggiunta di immagini alle presentazioni può aumentare la persuasione del pubblico di oltre il 30% e ridurre i tempi delle riunioni fino al 24%. Ma non si tratta solo di rendere le cose più belle, bensì di rendere i dati più accessibili e fruibili.

Un grafico a barre impilate è un potente strumento di visualizzazione dei dati. Impila varie categorie di dati all'interno di un'unica barra, rendendo più facile vedere come i diversi componenti contribuiscono all'insieme in modo chiaro e digeribile.

Che si tratti di monitoraggio delle performance commerciali, dello stato di avanzamento di un progetto o dei risultati di un sondaggio, la padronanza di questa tecnica in Excel migliorerà la vostra capacità di comunicare le intuizioni e di prendere decisioni.

In questo articolo vi spiegheremo come creare un grafico a barre impilate in Excel per rendere i vostri dati visivamente convincenti e d'impatto. 📊

Come creare un grafico a barre impilate in Excel

Ecco un passaggio per creare un grafico impilato in Microsoft Excel ➡️:

Passaggio 1: Preparare i dati

Prima di imparare a creare un grafico a barre impilate in Excel, assicuratevi che i dati siano organizzati correttamente. I dati devono essere in formato tabella, con le categorie nella prima colonna e i nomi delle serie come intestazioni nelle colonne successive.

Aprite una cartella di lavoro vuota in Excel e inserite questi valori.

via Microsoft Excel

Passaggio 2: selezione dei dati

Evidenziate l'intero intervallo di dati, comprese le intestazioni e i punti dati. In questo modo si assicura che tutto venga catturato nel grafico a barre impilato.

Selezione dei dati

Passaggio 3: inserire un grafico a barre impilate

Una volta selezionati i dati, il passaggio successivo per creare un grafico a barre sovrapposte in Excel consiste nell'inserire il grafico.

Andate alla scheda Inserisci della barra multifunzione di Excel. Nel gruppo Grafici, fate clic sull'icona Grafico a barre.

Selezionate Barra impilata dal menu a discesa. Verranno visualizzate opzioni come una barra impilata 2D, una barra impilata 3D al 100%, una colonna impilata 2D e così via. Scegliete quella che preferite.

Inserire un grafico a barre impilate

Questa azione inserisce un grafico a barre impilate nel foglio di lavoro di Excel.

Passaggio 4: personalizzare il grafico

Una volta inserito il grafico, è il momento di dargli un tocco personale. ✨

Inoltre, la personalizzazione è la chiave per imparare a creare un grafico a barre impilate in Excel. Assicuratevi che il grafico rifletta chiaramente i dati.

Personalizzazione del grafico

Sono disponibili alcune opzioni per personalizzare il grafico:

Titolo del grafico: Aggiungete un titolo che rifletta i dati che state mostrando, chiaro e diretto. Rimuovere se non necessario

Aggiungete un titolo che rifletta i dati che state mostrando, chiaro e diretto. Rimuovere se non necessario Etichette degli assi: Aggiungere o modificare le etichette degli assi selezionando il grafico e passando agli Strumenti grafico nella barra multifunzione. Nella scheda Progettazione, fare clic su Aggiungi elemento grafico e scegliere Titoli asse

Aggiungere o modificare le etichette degli assi selezionando il grafico e passando agli Strumenti grafico nella barra multifunzione. Nella scheda Progettazione, fare clic su Aggiungi elemento grafico e scegliere Titoli asse **Per modificare la combinazione di colori o lo stile del grafico, fare clic sul grafico, andare alla scheda Strumenti grafico > Progettazione e scegliere uno stile o un colore adatto alle proprie preferenze

**Per aggiungere etichette ai dati, selezionare il grafico, andare alla scheda Strumenti grafico > Progettazione, fare clic su Aggiungi elemento grafico e scegliere Etichette dati

💡 Pro Tip: Quando decidete come creare un grafico a barre impilate in Excel, considerate il vostro pubblico. Adattare le immagini per garantire che comunichino il messaggio desiderato.

Passaggio 5: Regolare le serie di dati e il layout

Per perfezionare ulteriormente il grafico:

Fare clic con il tasto destro del mouse su una serie di dati all'interno del grafico

Scegliere Formatta serie di dati per accedere alle opzioni personalizzate, come la larghezza dello spazio, la sovrapposizione delle serie e altro ancora

Regolare il layout del grafico selezionando diversi elementi, come le legende, le griglie e le tabelle di dati, nella scheda Strumenti Grafico > Progettazione

Regolazione delle serie di dati e del layout

Passaggio 6: salvare e condividere il grafico a colonne impilate

Dopo aver personalizzato il grafico in modo soddisfacente, siete pronti a condividerlo! È possibile salvare la cartella di lavoro di Excel o esportare il grafico come immagine per le presentazioni e per i file di testo reportistica .

Per salvare il grafico come immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico e selezionare Salva come immagine

Scegliere il formato del file (ad esempio, PNG, JPEG) e salvarlo nella posizione desiderata

Salvare e condividere il nuovo grafico a barre impilate

Leggi anche: 11 migliori strumenti e software di reportistica nel 2024

Limiti della creazione di grafici a barre in Excel

Sebbene Excel sia uno strumento di riferimento per la visualizzazione dei dati, presenta alcune limitazioni che ostacolano il lavoro con i grafici impilati:

Opzioni di personalizzazione limitate: Excel offre opzioni di personalizzazione di base. Ad esempio, non è possibile creare facilmente grafici complessi o incorporare elementi interattivi

Excel offre opzioni di personalizzazione di base. Ad esempio, non è possibile creare facilmente grafici complessi o incorporare elementi interattivi Gestione di grandi insiemi di dati: Avete migliaia di punti di dati? Excel potrebbe iniziare a rallentare, rendendo il vostro grafico goffo . Excel potrebbe anche avere problemi di prestazioni o di lentezza nel rendering dei grafici

Avete migliaia di punti di dati? Excel potrebbe iniziare a rallentare, rendendo il vostro grafico goffo Excel potrebbe anche avere problemi di prestazioni o di lentezza nel rendering dei grafici **Un grafico a barre impilate di Excel è statico, il che significa che non è possibile creare dashboard interattive in cui gli utenti possano filtrare i dati in tempo reale, ad esempio attivando/disattivando diversi periodi o impostazioni di dati

Sono necessari aggiornamenti manuali : Se i dati cambiano frequentemente, l'aggiornamento del grafico richiede un intervento manuale. Ad esempio, se l'origine dati viene aggiornata quotidianamente, è necessario riconfigurare il grafico o utilizzare formule per riflettere le modifiche

: Se i dati cambiano frequentemente, l'aggiornamento del grafico richiede un intervento manuale. Ad esempio, se l'origine dati viene aggiornata quotidianamente, è necessario riconfigurare il grafico o utilizzare formule per riflettere le modifiche Problemi di collaborazione: Excel non supporta la modifica collaborativa in tempo reale. È necessario condividere i file avanti e indietro, il che può essere disordinato e causare problemi di sincronizzazione.

Leggi anche: Come creare un grafico a linee in Excel per la visualizzazione dei dati

Creare grafici a barre impilati con ClickUp

Se i limiti di Excel vi bloccano, non preoccupatevi: ClickUp vi copre. 💪 ClickUp offre un'opzione più versatile e interattiva Alternativa a Excel . Gli strumenti di ClickUp semplificano la creazione di grafici a barre e migliorano la collaborazione e gli aggiornamenti in tempo reale.

Vediamo come creare e personalizzare i grafici a colonna impilati in ClickUp in tre modi.

Utilizzo delle lavagne online di ClickUp

Immaginate di gestire un team commerciale e di voler visualizzare le prestazioni trimestrali collaborando con il vostro team in tempo reale. Con ClickUp Lavagne online è semplice.

Offre uno spazio flessibile per il brainstorming e la visualizzazione dei dati. È possibile creare un grafico a barre impilate trascinando e rilasciando le forme, e gli aggiornamenti apportati ai dati si riflettono in tempo reale. Più utenti possono collaborare e il grafico sarà sempre aggiornato.

Questa funzionalità è particolarmente utile per i team che lavorano insieme alla visualizzazione dei dati.

Esplora le versatili opzioni di visualizzazione dei dati nelle lavagne online di ClickUp

Ecco come creare un grafico a barre impilate su ClickUp Whiteboards:

Accedere al proprio account ClickUp e navigare su + Visualizza, scorrere verso il basso e fare clic su Lavagne online

ClickUp Lavagna online

Utilizzare lo strumento Testo per aggiungere etichette per ciascuna categoria sull'asse x. Disporre le etichette orizzontalmente sul fondo della Lavagna online

Strumento testo in Lavagna online

Usare lo strumento Forma quadrata per disegnare una barra per ogni categoria, assicurandosi che siano della stessa larghezza e con spazi uniformi. Impilare le barre in verticale e ridimensionarle per rappresentare i dati

Strumento forma quadrata per disegnare una barra

Regolare l'altezza di ogni barra impilata per rappresentare i valori dei dati. Codificare con un colore ogni porzione impilata per differenziare le serie di dati.

Codice colore in pila

Usare lo strumento Testo per aggiungere etichette all'interno della porzione impilata di ogni barra. Includere il valore numerico o la percentuale per ogni punto di dati. È possibile fare doppio clic su ogni pila per attivare lo strumento Testo

Strumento di testo per la porzione impilata della barra

Utilizzare lo strumento Testo per aggiungere un titolo nella parte superiore della Lavagna online. Creare una legenda sul lato per spiegare i colori utilizzati per ogni serie di dati

Aggiungi titolo

Ecco fatto! ✅

Con questi passaggi, è possibile creare un grafico a barre sovrapposte chiaro e informativo su ClickUp Whiteboards per visualizzare i dati. Mantenete il design pulito, coerente e facile da interpretare. È possibile continuare a personalizzare giocando con i vari elementi di formattare lo spazio finché non si è soddisfatti del risultato.

Modello di lavagna online con grafico a barre ClickUp

Per un inizio più rapido, utilizzare il modello Modello di grafico a barre per lavagna online di ClickUp . Questo modello offre un layout preimpostato che può essere personalizzato regolando le barre e aggiungendo i propri dati.

Potete anche:

Aggiungere annotazioni per evidenziare parti specifiche del grafico o per aggiungere punti di dati più dettagliati

Condividere il vostro grafico a barre con altri e ricevere il loro feedback

Importare dati da un altro file direttamente nel modello

🎯 Esempio: Gestire il lancio di un prodotto? Utilizza il modello di ClickUp Vista Tabella per monitorare le scorte e il Grafico di Gantt per monitorare le Sequenze e gli Obiettivi per non perdere il traguardo. Si tratta di vedere il quadro generale senza impantanarsi nei dettagli.

Modello di grafico a barre impilate ClickUp

Per velocizzare ulteriormente l'attività, è possibile utilizzare il metodo Modello di grafico a barre impilate ClickUp . Questo modello compie un ulteriore passaggio per semplificare le cose. È sufficiente raccogliere i dati, organizzarli e inserirli in un file di tipo in un foglio di calcolo o in una tabella formattare . Una volta inseriti i dati, selezionare il tipo di grafico nel modello e creare una rappresentazione visiva della tabella.

Inoltre:

Accesso in tempo reale a dati aggiornati per un processo decisionale accurato

Confronto di più serie sullo stesso grafico

Ottenere una panoramica chiara della distribuzione dei dati

Utilizzo dei grafici ClickUp Gantt Gantt Charts di ClickUp sono ideali per visualizzare le sequenze temporali e le dipendenze dei progetti. Sono ideali per la gestione di progetti complessi in cui la gestione del tempo e delle attività è fondamentale.

A differenza dei tradizionali grafici a barre, creazione di grafici Gantt offre una visualizzazione completa delle interrelazioni tra le attività nel tempo. Ciò è particolarmente utile in scenari di project management, come il piano di una campagna di marketing o il coordinamento del lancio di un prodotto.

Visualizzate i dati e i flussi di lavoro dei progetti con ClickUp Gantt Charts

Ecco come Da fare:

Raccogliere tutti i dati rilevanti che si desidera visualizzare, come i risultati di un sondaggio o le attività del progetto

Creare le attività di ClickUp per organizzare e monitorare i dati

Poi, nel vostro spazio ClickUp, andate alla cartella o all'elenco con le attività, fate clic sull'icona "+Visualizza" in alto e selezionate "Gantt" per visualizzare il grafico Gantt

Selezione del grafico Gantt

Bonus: 20 esempi di grafici Gantt per il project management

Se non conoscete la vista Gantt di ClickUp, vi consigliamo di visualizzare alcuni esempi diEsempi di grafici Gantt e un modello precostituito potrebbero essere il modo più semplice per iniziare. Fare clic sull'elenco a discesa accanto al pulsante Aggiungi attività nell'angolo in alto a destra. Selezionare Sfoglia modelli e digitare Grafico Gantt

Grafico Gantt campione

Ad esempio, il diagramma Modello di Gantt semplice di ClickUp è un'ottima opzione.

Fare clic sul pulsante Usa modello dopo aver scelto la miniatura del modello desiderato. Personalizzate il modello aggiungendo attività, impostando le dipendenze e assegnando i membri del team

Grafico Gantt campione

Ecco cosa si può fare con il modello ClickUp Simple Gantt:

Aggiungere al vostro progetto i deliverable e le attività cardine , assicurando che ogni passaggio sia ben definito e rintracciabile

, assicurando che ogni passaggio sia ben definito e rintracciabile Suddividere le consegne in attività secondarie con date di scadenza e responsabilità

con date di scadenza e responsabilità Stabilire sequenze di attività e dipendenze per garantire che le attività siano completate nell'ordine corretto, riducendo colli di bottiglia e ritardi

per garantire che le attività siano completate nell'ordine corretto, riducendo colli di bottiglia e ritardi Utilizzare la vista Gantt per visualizzare la sequenza temporale del progetto, semplificando la regolazione dei programmi e la gestione delle attività che si sovrappongono

per visualizzare la sequenza temporale del progetto, semplificando la regolazione dei programmi e la gestione delle attività che si sovrappongono Traccia lo stato di avanzamento in tempo reale, regolando i dettagli dell'attività come necessario per rispettare le scadenze e rimanere in linea con le previsioni

Scarica questo modello

Leggi anche: Come creare un grafico Gantt in Fogli Google (con modelli)

Utilizzo dei dashboard di ClickUp ClickUp Dashboard rendono la visualizzazione dei dati dinamica e coinvolgente. Offrono un modo versatile e interattivo per creare grafici a barre impilate che aiutano a monitorare e visualizzare metriche e dati chiave. Che si tratti di monitoraggio delle prestazioni, di gestione di più progetti o di presentazione dei dati agli stakeholder, le dashboard di ClickUp consentono di mantenere tutto chiaro e aggiornato.

Suggerimento per i professionisti: Applicare la formattazione a condizione

Utilizzate la formattazione a condizioni all'interno di ClickUp per evidenziare le metriche chiave o le anomalie. Ad esempio, impostate delle regole per codificare con un colore le attività in base al loro stato, che si riflettono nei grafici per ottenere indicazioni visive immediate. 🎨

A differenza dei grafici statici, le dashboard consentono aggiornamenti in tempo reale e funzionalità interattive, rendendole ideali per ambienti dinamici in cui i dati cambiano frequentemente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-395-1400x886.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Creare grafici a colonna all'interno di ClickUp Dashboard

Ecco come creare un grafico a barre impilate con ClickUp Dashboards:

Nella homepage di ClickUp, aprire o creare una Dashboard

Creare un dashboard

Nell'angolo in alto a destra, fare clic sul pulsante Aggiungi scheda. Tra le opzioni disponibili, scegliere la schedaGrafico a barre e aggiungerla alla propria dashboard

Aggiungi scheda

Selezionare l'origine dati per il grafico dalle attività di ClickUp o dai campi personalizzati. Quindi, configurare il grafico per visualizzarlo come grafico a barre impilate. Personalizzate colori, etichette e altri elementi visivi per soddisfare le vostre esigenze

💡Pro Tip: Le dashboard di ClickUp sono più interattive dei grafici statici di Fogli Google. È possibile fare clic sugli elementi del grafico per eseguire il drill-down sui dati sottostanti, il che è perfetto per quelle riunioni con gli stakeholder in cui è necessario impressionare con approfondimenti in tempo reale.

Come ClickUp affronta le più comuni sfide di visualizzazione dei dati

Le funzionalità/funzione di ClickUp migliorano i lavori richiesti per la visualizzazione dei dati e il project management in diversi modi pratici:

📍 Monitoraggio e organizzazione di qualsiasi tipo di lavoro Vista Tabella di ClickUp consente di creare fogli di calcolo rapidissimi e potenti database visivi per gestire dati diversi come budget, inventari e informazioni sui client. Questa funzionalità/funzione va oltre la semplice voce per strutturare in modo efficiente le metriche del progetto. Organizzate e modificate i dati in blocco con tabelle reattive e campi personalizzati per registrare tutto, dallo stato di avanzamento delle attività agli allegati.

Personalizzate le vostre tabelle con robuste opzioni di filtro e di raggruppamento e condividete facilmente le vostre visualizzazioni con altri, assicurandovi che tutti siano allineati.

⚙️ Gestite in modo efficiente la preparazione dei dati

Costruite una solida base per i vostri progetti di visualizzazione dei dati con Attività di ClickUp . Personalizzate le attività con campi personalizzati e tag per monitorare tutti gli aspetti della preparazione e della visualizzazione dei dati. Ad esempio, è possibile impostare attività per la pulizia dei dati, la personalizzazione dei grafici e la gestione delle scadenze, per garantire che ogni passaggio sia gestito in modo efficace.

Utilizzate i tipi di attività per classificare il lavoro e impostare i livelli di priorità per concentrarvi sulle attività critiche, mantenendo il progetto in carreggiata.

🎯 Raggiungere chiarezza e concentrazione con oggetti misurabili

Con Obiettivi di ClickUp è possibile semplificare la creazione di grafici a barre impilati mediante l'impostazione di specifici traguardi per l'accuratezza dei dati e le attività cardine del progetto. Utilizzate i Traguardi numerici e monetari per monitorare lo stato e garantire che i grafici riflettano i risultati ottenuti in tempo reale.

Organizza gli Obiettivi correlati in cartelle per facilitarne la gestione e visualizza lo stato con chiare viste a scorrimento. È possibile collegare le attività direttamente agli Obiettivi per mantenere l'allineamento e l'accuratezza delle visualizzazioni dei dati.

Leggi anche: I 12 migliori grafici di project management (Guida 2024)

Semplificare la creazione di grafici a barre impilate con ClickUp Creazione di un grafico a barre impilate in Excel è un processo semplice ma con limiti di personalizzazione, scalabilità e collaborazione.

ClickUp offre una soluzione più robusta e versatile per la creazione di grafici a barre impilati rispetto a quelli tradizionali foglio di calcolo . Grazie a funzionalità quali lavagne online, dashboard e grafici Gantt, ClickUp offre un ambiente dinamico e collaborativo che supera molte delle carenze di Excel.

Sia che si tratti di gestire progetti, visualizzare dati o collaborare con un team, gli strumenti di ClickUp semplificano la creazione e la gestione dei grafici a barre impilati.

Siete pronti a migliorare la vostra visualizzazione dei dati? Esplorate ClickUp e scoprite come i suoi potenti strumenti possono aiutarvi a creare grafici a barre impilati più efficaci. 📊