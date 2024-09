Come implementare una metodologia agile ibrida

Per decenni, il modello di sviluppo del software a cascata ha regnato sovrano. Le grandi aziende di software creavano piani completi e impiegavano anni per realizzare i prodotti. Le aziende hanno aspettato.

L'era digitale ha fatto scomparire tutto questo. La velocità del cambiamento non poteva permettersi il tempo e i rischi del project management a cascata. È nata così la metodologia Agile, ampiamente utilizzata dai team di ingegneri di tutto il mondo.

Questo cambiamento radicale da un approccio all'altro non è facile da adattare per tutti. E soprattutto, nessuna delle due metodologie è perfetta per tutte le circostanze. Il risultato è che sta emergendo un nuovo modello agile ibrido. Vediamo come funziona.

Che cos'è un approccio agile ibrido?

L'approccio Agile ibrido è un modello di metodologia di project management che combina la natura iterativa e flessibile dei modelli Agile con la stabilità del piano di Waterfall. In un tipico progetto ibrido Agile, Waterfall offre il piano generale e la visione a lungo termine del progetto, mentre le metodologie Agile guidano il lavoro quotidiano.

Ad esempio, se state costruendo un'app per la finanza personale, la roadmap del prodotto di 3-5 anni sarà terminata in modo Waterfall. I responsabili di prodotto identificheranno le funzionalità/funzione, le metteranno in ordine di priorità e le programmeranno trimestre per trimestre.

Da lì, il team di ingegneri utilizzerà approcci Agile per suddividere il prodotto in storie dell'utente, identificare i criteri di accettazione, pianificare gli sprint e sviluppare in modo incrementale. Inoltre, terranno d'occhio le prestazioni e i feedback per adattare il prodotto di conseguenza.

Ma in cosa si differenzia la metodologia ibrida dalla pletora di approcci già esistenti? Scopriamolo.

Iterativo vs. Incrementale vs. Agile

La metodologia di project management Agile viene spesso definita "iterativa" e "incrementale" Tuttavia, questi termini non hanno lo stesso significato e non possono essere usati in modo intercambiabile. Ecco perché.

Sviluppo iterativo: In questo approccio, si divide il progetto in piccoli segmenti chiamati iterazioni. A ogni iterazione, il prodotto viene rivisto e perfezionato fino a raggiungere il livello di qualità e funzione desiderato.

Sviluppo incrementale: In questo approccio, il progetto viene suddiviso in piccoli pezzi o incrementi gestibili, ognuno dei quali aggiunge una funzione specifica al prodotto complessivo. Ogni incremento aggiunge una funzione del software.

Agile: Si tratta di una metodologia più ampia che comprende sia l'approccio iterativo che quello incrementale. Trasformazione agile enfatizza la flessibilità, la collaborazione e la soddisfazione del cliente, fornendo continuamente software di valore.

Blended vs. Hybrid Agile

Un altro rischio che corrono i project manager è quello di pensare che blended sia ibrido. Sicuramente non lo è, almeno non in questo contesto.

L'Agile misto combina diverse metodologie o pratiche Agile all'interno di un progetto. L'approccio ibrido combina approcci Agile e Waterfall.

Le differenze significative sono le seguenti.

Aspetti Blended Agile Hybrid Agile Approccio Un mix and match di diverse pratiche Agile Integrazione di pratiche Agile e tradizionali Filosofia Mantiene un nucleo Agile Inizia come project management convenzionale con tecniche Agile integrate secondo necessità Applicazione Utilizzato in team di sviluppo Agile altamente maturi che necessitano di metodologie flessibili Utilizzato in ambienti nuovi ad Agile o quando è necessaria una stabilità a lungo termine Necessità Perfetto per i settori in cui la velocità di consegna è fondamentale Perfetto per i settori in cui la gestione del rischio, la conformità ecc. hanno priorità

Differenze tra Agile misto e Agile ibrido

Sia che stiate seguendo l'approccio Waterfall o che siate già passati all'Agile, potreste aver bisogno di un'argomentazione forte per spiegare perché l'Agile ibrido è migliore. Continuate a leggere! 📖

Benefici dell'utilizzo di un approccio Agile ibrido

Ogni project manager sa che la gestione di uno sviluppo software in corso è un'impresa complessa. Le parti in movimento sono molteplici e tutto può andare storto. Per istanza, se il passaggio di consegne tra progettazione e sviluppo non è accurato, molte cose possono andare storte tra l'intento e il prodotto finale.

Pertanto, l'approccio al project management può essere l'elemento che determina o meno l'esito positivo dello sviluppo del software. Ecco come i modelli Agile ibridi possono supportare la consegna del software.

Stabilità + flessibilità

Un approccio ibrido combina la natura pianificata del Waterfall con la flessibilità di Agile. Il piano a lungo termine e la visione chiara forniti dai modelli Waterfall forniscono al team un quadro chiaro della direzione in cui si sta andando, senza compromettere la flessibilità nell'utilizzo del progetto Strumenti Scrum , i metodi e l'automazione preferiti dall'Agile.

Ad esempio, nella fase iniziale del progetto, si potrebbe dedicare molto tempo alla raccolta dei requisiti, alla documentazione, alla definizione dell'ambito di lavoro e così via per gettare le basi. Da lì, il team può passare all'utilizzo di metodi Strumenti di test agili , feedback continuo e modelli adattivi.

Prevedibilità

Agile privilegia l'agilità, che consente alle organizzazioni di evolversi in base alle mutevoli richieste del mercato. A volte questo compromette la prevedibilità per i dipendenti, le aziende e gli investitori/azionisti.

Hybrid Agile risolve questo problema. Sfrutta i modelli di piano del progetto per fare previsioni efficaci. Questo è particolarmente vantaggioso nei progetti che hanno bisogno di certezze, come nei settori altamente regolamentati o per le iniziative che coinvolgono hardware/risorse costose.

Inoltre, offre un maggiore controllo per prevedere i potenziali problemi e risolverli in modo proattivo.

Coinvolgimento degli stakeholder

Alle aziende tradizionali piacciono le presentazioni, le relazioni e i dashboard. Sebbene i modelli Agile insistano sulle metriche e sulle retrospettive, sono più incentrati sull'apprendimento e sul miglioramento continui. A volte gli stakeholder hanno la sensazione di non parlare la stessa lingua del team di sviluppo.

L'Agile ibrido risolve questo problema. All'inizio, i team di Agile ibrido creano i piani e la documentazione, fornendo agli stakeholder un quadro chiaro. Nel corso del progetto, possono utilizzare uno strumento di project management avanzato come ClickUp per offrire visibilità e aggiornamenti in tempo reale.

Gestione del rischio

Se si pianifica in anticipo e si prevedono le possibilità, è più probabile che si prendano le disposizioni necessarie per affrontare i rischi potenziali. Se siete agili e adattivi, potete gestire i rischi emergenti. Questo è ciò che fa Agile ibrido.

Il piano strutturato e le valutazioni anticipate dei metodi tradizionali aiutano a identificare tempestivamente i rischi potenziali. La natura iterativa di Agile consente il monitoraggio continuo e la mitigazione dei rischi durante lo stato del progetto.

Time-to-market

I modelli a cascata sono stati a lungo criticati per l'eccessivo tempo necessario a portare i prodotti sul mercato. Se un progetto è programmato per tre anni, l'utente vedrà il lancio solo alla fine di quel periodo.

L'Agile ibrido abbatte questo problema. Da fare, una volta terminato il piano del progetto, i metodi Agile prendono il sopravvento e l'MVP viene portato rapidamente sul mercato. Questa consegna scaglionata garantisce che le parti più critiche del progetto arrivino prima sul mercato.

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, l'Agile ibrido non è adatto a tutte le situazioni. Vediamo dove funziona meglio.

Quando utilizzare una metodologia Agile ibrida

L'Agile ibrido combina il meglio dei due mondi. Tuttavia, non tutti i progetti hanno bisogno di entrambi i mondi.

Per istanza, se siete una startup che sta cercando di lanciare un'app per la meditazione, non avete il lusso di un piano a lungo termine. Il panorama è affollato e l'adattamento del prodotto al mercato potrebbe essere sospetto. Questa situazione richiede un approccio agile per pubblicare un MVP e testare il mercato.

Quindi, quando usare l'Agile ibrido? Beh, sono contento che l'abbiate chiesto!

Progetti complessi

Ogni progetto presenta delle complessità. Non è a questo che ci riferiamo qui. I progetti veramente complessi sono quelli che prevedono lo sviluppo di un software con numerose funzionalità/funzioni, per più gruppi di pubblico, con capacità interconnesse. La costruzione di un mercato online sarebbe un buon esempio di progetto complesso.

In questi casi, Agile ibrido è l'ideale. Il processo di pianificazione iniziale può allinearsi al piano aziendale. In un mercato online, se si tratta di un'attività di onboarding dei venditori, la roadmap inizierà con le funzionalità/funzione pertinenti a questa fase.

Una volta che i team aziendali hanno iniziato a parlare con i venditori, il team di sviluppo può suddividere il portale dei venditori in funzionalità piccole e gestibili e svilupparle in modo iterativo.

Settori regolamentati

I settori bancario, finanziario, assicurativo, sanitario, ecc. sono tutti altamente regolamentati. Richiedono un grado di visibilità e controllo estremamente elevato. Le metodologie agili potrebbero non supportare la profondità della documentazione e del monitoraggio di cui hanno bisogno le industrie regolamentate.

Hybrid Agile risolve questo problema grazie all'impostazione di guardrail di conformità. Consentono ai team aziendali di aggiungere un piano per i requisiti normativi.

Consegna rigorosa

Se un client ha tempi stretti e un budget limitato, l'approccio Agile potrebbe non essere il più adatto. La natura sperimentale di Agile lavora meglio quando c'è una certa flessibilità.

L'Agile ibrido può risolvere questo problema creando piani per rispettare le scadenze e i budget. Può aiutare a controllare le ricadute e a consegnare come previsto.

Trasformazioni legacy

A differenza dello sviluppo di nuovi prodotti, la trasformazione del legacy comporta la ricreazione di software esistente, spesso complesso, utilizzando nuove tecnologie e approcci. **Ad istanza, si potrebbe modernizzare un'applicazione monolitica mainframe utilizzando microservizi su cloud

In questi casi, i modelli Agile rischiano di perdere alcuni dettagli. La parte tradizionale di Agile ibrido consente al team di esaminare l'intero panorama legacy, documentare ogni minimo dettaglio e modernizzarlo a fondo. L'implementazione in modo iterativo con metodi Agile può ridurre al minimo le interruzioni dell'attività aziendale.

Scalare Agile nelle grandi organizzazioni

In un'azienda che utilizza metodi tradizionali, i sistemi sono progettati per agevolare il processo. I team sono formati in questo modo, gli strumenti lo consentono, i processi sono progettati per supportarlo. Il passaggio a un modello Agile/Scrum potrebbe essere un cambiamento dirompente per questi team.

L'Agile ibrido può essere il punto di passaggio. Può offrire ai team un periodo di transizione per passare ad Agile.

Qualunque sia la situazione, è necessario implementare i principi di Agile ibrido in modo efficace. Ecco un'introduzione su come iniziare.

Come implementare una metodologia Agile ibrida

Sebbene i principi dell'Agile ibrido siano comuni, possono avere significati diversi per organizzazioni diverse. Prima di implementare l'Agile ibrido nella vostra organizzazione, dovete valutare se è giusto per voi.

Un buon strumento di project management per team software, come ClickUp, sarà di grande aiuto in questo processo.

1. Valutare l'idoneità del progetto

Il vostro progetto ha bisogno di un project management Agile ibrido? Ponetevi questa domanda.

Iniziate valutando a fondo i requisiti, i vincoli e gli obiettivi del progetto. Delineate l'ambito, i requisiti normativi e i risultati chiave. Documentate le vostre osservazioni e intuizioni per ottenere feedback e approvazioni.

Con Documenti di ClickUp è possibile documentare tutto in modo chiaro. Inoltre, è possibile collaborare in tempo reale con i vari membri del team e condividere i documenti con le parti interessate per ottenere un feedback.

raccogliere i requisiti e documentare gli approfondimenti con ClickUp Docs

Utilizzate queste informazioni per identificare quali parti del progetto trarrebbero vantaggio da un approccio tradizionale e quali sarebbero più adatte alle pratiche Agile.

2. Definire il modello ibrido

Sulla base della valutazione, definite lo specifico modello ibrido Agile da utilizzare. Cercate di non pensare ai vostri approcci come "tradizionali" o "Agili", cosa che può influenzare i vostri sentimenti nei loro confronti. Progettate il vostro modello ibrido in due parti:

Aspetti del progetto che richiedono un piano completo e approfondito

Aspetti che richiedono un'azione rapida e iterativa

Per istanza, potreste usare il primo per la fase di pianificazione e requisiti, seguito dal secondo per le fasi di sviluppo e test.

Non date per scontato che le persone capiscano il significato di tradizionale e Agile. Per istanza, non dite semplicemente al team del progetto "sviluppo in Agile" Invece, potreste dire: "lo sviluppo deve essere eseguito in ripetizioni di sprint di due settimane, seguendo il piano delle iterazioni, con un obiettivo di 100 punti storia per ogni epica, gestiti con ClickUp"

Definite tutto nel modo più dettagliato possibile.

3. Sviluppare un piano di progetto dettagliato

Il più grande vantaggio del modello Waterfall è la fase di piano. Sfruttatela come parte del vostro framework Agile ibrido.

Create un piano di progetto dettagliato che incorpori elementi tradizionali e Agile. Includete sequenze, attività cardine, allocazione delle risorse, stime di budget per la ricerca, piani di sprint, backlog e piani di iterazione.

Scegliete uno strumento completo di project management per team Agile per impostare tutto questo. Le viste Calendario, Gantt e Sequenza di ClickUp sono ottime per la pianificazione. Utilizzate la vista Box di ClickUp per gestire le risorse del team, vedere a cosa stanno lavorando le persone e quali capacità sono disponibili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-90-1400x935.png Vista Riquadro di ClickUp /$$$img/

vista Riquadro ClickUp per una gestione perfetta del carico di lavoro_

Se siete alle prime armi, ecco un aiuto: Una guida completa su $$$a su come creare un piano per un progetto Agile . È inoltre possibile sfruttare vari strumenti integrati modelli integrati per la pianificazione degli sprint per dare il via al vostro percorso.

4. Stabilire linee guida chiare per la comunicazione

Uno dei maggiori rischi dell'Agile ibrido è l'incomprensione. Un membro del team potrebbe essere in attesa di un piano chiaro, mentre un altro potrebbe voler sperimentare in modo Agile. Per evitare queste situazioni è necessaria una comunicazione chiara.

Impostate una piattaforma di collaborazione come ClickUp per i messaggi asincroni. Utilizzate il fileVisualizzazione di ClickUp Chattare per gestire tutti i messaggi da un'unica postazione

Programmare riunioni e check-in regolari per dare ai membri del team l'opportunità di sollevare problemi

Assicuratevi di tenere conto delle esigenze delle parti Waterfall e Agile del processo. Ad esempio, le tradizionali revisioni del progetto possono avvenire ogni trimestre, con standup giornalieri e retrospettive bisettimanali durante gli sprint Agile.

connettiti in modo asincrono con i membri del tuo team utilizzando la vista ClickUp Chattare

5. Impostazione di una struttura di governance

Stabilite una struttura di governance che supporti l'approccio Agile ibrido. Definire ruoli e responsabilità per le parti tradizionali del processo. Creare un Struttura del team Agile per l'esecuzione del progetto. Impostazione dei meccanismi decisionali e di risoluzione dei problemi.

Ad esempio, potreste designare un project manager per supervisionare gli aspetti tradizionali del progetto e uno Scrum Master per gestire le fasi Agile. Questa struttura aiuta a garantire l'integrazione efficace di entrambe le metodologie e il buon funzionamento del progetto.

Per garantire l'uniformità dell'esecuzione Agile, è necessario impostare sistemi chiari. Modello di project management Agile di ClickUp è una struttura semplice e personalizzabile per iniziare. Questo modello, facile da usare per i principianti, ottimizzerà le vostre richieste in backlog a cui potrete dare priorità ed eseguirle.

Scarica questo modello

Se avete esigenze più avanzate o specifiche, date un'occhiata agli altri modelli di Modelli Agile su ClickUp.

6. Monitorare e regolare

Potreste aver dedicato molto tempo e lavoro richiesto all'impostazione del vostro sistema Agile ibrido. Tuttavia, potrebbe non essere perfetto al primo colpo. Quindi, monitorate lo stato, identificate le lacune, discutete le soluzioni e adattatevi nel tempo.

Come parte del monitoraggio:

Misurare le prestazioni del team e fare un benchmark rispetto ai periodi precedenti

Valutare i rischi emergenti

Monitoraggio dei cambiamenti normativi

Cercare il feedback degli stakeholder

Sollecitare attivamente il feedback del team

Oltre ai dati quantitativi del monitoraggio, cercate anche input qualitativi. Conducete retrospettive alla fine di ogni fase o iterazione per valutare cosa ha funzionato bene e cosa può essere migliorato.

Raccogliete il feedback del team e degli stakeholder e documentate le lezioni apprese. Utilizzate queste informazioni per perfezionare l'approccio Agile ibrido per i progetti futuri, assicurando che la metodologia diventi più efficace ad ogni utilizzo.

