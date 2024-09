In che modo il sentirsi esclusi dal lavoro può compromettere il vostro lavoro?

Siete alla vostra scrivania e state preparando una presentazione, quando notate un gruppo del vostro team riunito insieme, che discute silenziosamente tra di loro.

La curiosità si fa strada. Di cosa stanno parlando? È qualcosa di importante?

Provate una fitta di frustrazione perché vi piacerebbe contribuire, ma non siete al corrente. Non è la prima volta che succede. Anche in passato vi è capitato di sentirvi come se foste lasciati liberi di recuperare sul lavoro.

Sentirsi esclusi dal lavoro può essere frustrante e si ripercuote sul dipendente e sull'organizzazione. Ed è più comune di quanto si possa pensare.

In questo blog analizzeremo le cause dell'esclusione sul posto di lavoro, i modi per affrontare la sensazione di isolamento sul lavoro e altro ancora. Iniziamo!

Rassicurazione amichevole: Non siete i soli a sentirvi esclusi sul posto di lavoro, anche se potrebbe sembrare così. il 75% dei dipendenti di tutto il mondo riferisce di essersi sentito escluso sul posto di lavoro, secondo quanto riportato da La reportistica di EY "Barometro dell'appartenenza" '. Questo per dire che di solito si tratta di un problema radicato e che riguarda molti di noi.

**Sentirsi esclusi dal lavoro: Cosa succede davvero?

**Questo isolamento può farvi sentire alienati e demotivati, incidendo sul vostro benessere e sulla vostra connessione con il team.

Quando ci si sente esclusi, è facile darsi la colpa. Questo potrebbe trasformarsi in una spirale e avere un impatto negativo. Tuttavia, il vero motivo per cui non avete partecipato a quella battuta interna o non vi siete sentiti parte del team potrebbe essere fuori dal vostro controllo.

Potrebbe essere dovuto a problemi più profondi come silos di comunicazione, gerarchie non espresse, cricche in ufficio o persino una cultura del posto di lavoro che lascia tutti disconnessi.

L'identificazione della causa principale è fondamentale per affrontare il problema in modo efficace. Prima di intraprendere ulteriori passaggi per migliorare la situazione, considerate se la vostra esperienza si allinea a questi problemi.

🚩 Siete solo voi o è la cultura?

Molti si chiedono: "Sono io il colpevole o c'è qualcosa che non va nel mio team?"

Il modo migliore per determinare se siete vittime di esclusione sul posto di lavoro è chiedersi se state facendo ciò che ci si aspetta da voi.

Siete puntuali con i vostri progetti? Siete educati, collaborativi e fate di tutto per essere un buon dipendente?

Se rispondete affermativamente alle domande precedenti ma vi sentite ancora esclusi, il vostro cultura del team è probabilmente il colpevole.

Alcuni segnali che indicano che ci si trova in un ambiente di lavoro poco favorevole potrebbero essere:

Ci si sente spesso esclusi da riunioni o discussioni importanti

La comunicazione del team è spesso poco chiara o disarticolata

Mancanza di supporto e tutoraggio che costringe a risolvere le cose da soli

La cultura vi fa sentire come se doveste essere grati solo per il fatto di avere il posto di lavoro

Ci si sente spesso sottovalutati o non apprezzati per i propri contributi

L'uso di frasi come "siamo una famiglia" per confondere i confini

Carico di lavoro eccessivo o scarsa o nulla delimitazione tra lavoro e vita privata

Sono evidenti i gruppi di lavoro o le gerarchie non espresse in ufficio

Leggi anche: Come costruire una cultura aziendale positiva (con esempi)

🚩 Office cricche: Sì o no

Forse pensavate che i gruppi fossero qualcosa che vi siete lasciati alle spalle al liceo o all'università, giusto? Purtroppo, non è sempre vero. I gruppi si presentano spesso in forme diverse in ogni luogo di lavoro.

In molti luoghi di lavoro ci sono dei gruppi, alcuni buoni, altri meno. Questi gruppi affiatati si formano spesso intorno a interessi, funzioni lavorative o tipi di personalità condivisi

**All'inizio possono sembrare innocui, ma possono creare vere e proprie barriere per chi non ne fa parte

Tuttavia, non tutti i gruppi sono negativi; alcuni forniscono una solida rete di supporto.

Tuttavia, non tutti i cricchi sono negativi; alcuni forniscono una solida rete di supporto, ma il più delle volte, quando questi gruppi iniziano a formarsi in ufficio, portano a un atteggiamento di chiusura e di esclusività, rendendo difficile per gli altri entrare in contatto e collaborare.

🚩 La sottile realtà dell'esclusione

L'esclusione non è sempre evidente. Non si tratta solo di perdere eventi dopo il lavoro o di non avere la possibilità di parlare nelle riunioni.

A volte si tratta di cose più sottili, come non essere interpellati su un progetto o essere trascurati per incarichi chiave. Queste piccole istanze possono accumularsi con il tempo, facendovi sentire sottovalutati e scollegati dal vostro team.

Ecco alcuni segnali spesso invisibili di esclusione:

Email, chat o documenti critici vengono diffusi tra i vostri colleghi, ma non sempre siete inclusi nell'elenco di distribuzione

Vengono pianificate uscite del team o incontri dopo il lavoro, ma non si viene informati o si viene invitati all'ultimo minuto

Notate che i colleghi fanno spesso chattare i colleghi, ad esempio durante le pause caffè, ma raramente vi invitano ad unirvi a loro

Gli altri membri del team ricevono regolarmente una guida o un tutoraggio, ma voi siete lasciati liberi di affrontare le sfide da soli

Quando il vostro contributo viene riconosciuto, viene sminuito o non viene messo in evidenza come quello degli altri

Durante le riunioni, potreste essere frequentemente interrotti o le vostre idee vengono scartate senza alcuna discussione

Vi vengono affidate attività importanti ma di basso profilo

**Come affrontare la sensazione di essere esclusi dal lavoro?

Per cambiare questa sensazione di esclusione, è essenziale affrontarla a titolo personale e adottare passaggi proattivi.

Ecco come fare. 🗂️

✅ Concentrati su ciò che puoi controllare

Quando ci si sente esclusi dal lavoro, è facile iniziare a dare la colpa a se stessi o agli altri.

Tuttavia, il primo passaggio per affrontare questa situazione è guardare a ciò che si può controllare: le proprie prestazioni e il proprio atteggiamento.

Secondo una ricerca consolidata di Indeed e Michael Page dovreste concentrarvi sui fattori controllabili, come ad esempio:

Migliorare la qualità del proprio lavoro

Impostazione degli obiettivi personali

Parlare con i colleghi prima di raggiungere qualsiasi conclusione

Mantenere un Outlook più positivo (per quanto possibile)

Trovare hobby al di fuori del luogo di lavoro

Assicurarsi e inculcare che la propria autostima non è definita dalle azioni degli altri o dal proprio lavoro

Meditazione e auto-aiuto

Cercare una terapia

Concentrarsi sulle proprie prestazioni e sul proprio atteggiamento può aiutare a sentirsi sicuri che si sta facendo del proprio meglio e che eventuali problemi non dipendono da voi.

Da fare, se pensate che ci sia un margine di miglioramento, cercate dei modi per migliorare le vostre prestazioni. Parlate con i vostri colleghi, in particolare con quelli che ricoprono ruoli di responsabilità, parlate a tu per tu con il vostro manager e chiedete un feedback. Se necessario, non esitate a coinvolgere le risorse umane.

✅ Trovate la vostra rete di supporto

A combattere l'isolamento sul posto di lavoro pensare fuori dagli schemi. Sebbene sia naturale stabilire una connessione con le persone con cui si lavora a stretto contatto, a volte il miglior supporto viene dall'ampliamento della propria rete.

Guardate oltre il vostro team per trovare persone in altri reparti o gruppi professionali che condividono i vostri valori e interessi.

A parte questo, potete prendere in considerazione la possibilità di unirvi a gruppi professionali all'interno e all'esterno della vostra azienda.

Partecipare a comunità su piattaforme come LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International e Meetup può aiutarvi a entrare in connessione con persone che la pensano come voi e ad ampliare la vostra rete. Queste interazioni possono offrire nuovi punti di vista, preziose intuizioni e un senso di appartenenza che può contribuire ad alleviare il senso di isolamento.

✅ Sviluppare la resilienza e l'autoconsapevolezza

La resilienza è fondamentale quando si affronta l'ostracismo sul posto di lavoro. Si tratta di rimanere motivati (per quanto possibile) nonostante lo stress e il burnout che spesso derivano dal sentirsi esclusi.

**Ma ricordate che resilienza non significa sopprimere o ignorare le emozioni, bensì riconoscerle e trovare modi sani per affrontarle

Per costruire la resilienza, provate a seguire questi suggerimenti:

Praticare l'autoriflessione per rafforzare l'autostima

Elaborare le emozioni prima di reagire

Suddividere le attività lavorative per gestire lo stress e il burnout

Valutare regolarmente se stessi per rispondere in modo ponderato piuttosto che reagire impulsivamente

Essere consapevoli di ciò che ci circonda aiuta anche a gestire i sentimenti di esclusione.

Chiedetevi se vi sentite spesso esclusi nelle impostazioni di gruppo o se vi sentite solo con certe persone. Capire le dinamiche del vostro posto di lavoro può aiutarvi a gestire le aspettative e a ridurre lo stress inutile allineando il vostro approccio con l'ambiente in cui vi trovate.

✅ Gestire i cricchi con professionalità

Per gestire efficacemente i gruppi di amici in ufficio, è necessario un mix di tatto e professionalità. Rimanete professionali rimanendo neutrali, evitando i pettegolezzi e trattando tutti con rispetto.

La politica dell'ufficio, come nota la rivista aziendale Harvard Business Review non è qualcosa da cui ci si può esimere; si è parte della politica sul posto di lavoro semplicemente perché si è un dipendente dell'organizzazione. Purtroppo, è inevitabile. Detto questo, il fatto di essere coinvolti nelle dinamiche politiche del vostro posto di lavoro non fa di voi una cattiva persona

Concentratevi invece sulla comprensione del panorama politico. Determinate se la vostra azienda è minimamente, moderatamente, altamente o patologicamente politicizzata e vedete come questo si allinea con il vostro stile personale e i vostri obiettivi di carriera.

**Affrontate i conflitti con calma. Cercate di capire i diversi punti di vista pur mantenendo i vostri valori professionali. Questo approccio preserverà la vostra reputazione e dimostrerà le vostre qualità di leadership

Se l'esclusione continua, concentratevi sulla costruzione di relazioni di lavoro individuali all'interno del gruppo. Le connessioni individuali possono portare a legami più genuini e duraturi rispetto all'allineamento con un'intera cricca.

Il ruolo delle organizzazioni nella gestione dell'esclusione sul posto di lavoro

I consigli e le strategie che abbiamo condiviso fino ad ora erano per lo più orientati a come voi, come individui, potete gestire meglio l'esclusione.

Ma il punto è questo: **L'esclusione non è solo un problema personale, ma anche organizzativo

Quando un membro del team o un dipendente si sente costantemente escluso, questo ha un impatto negativo sull'ambiente di lavoro nel suo complesso.

Una cultura dell'esclusione può portare a una diminuzione del morale, a una minore produttività e a un maggiore turnover. Crea una frattura tra chi si sente incluso e chi non lo è, che può minare la coesione e l'efficacia del team.

Analizziamo come si svolgono queste dinamiche e cosa si può fare per affrontarle a livello organizzativo. 🏢

Effetti del sentirsi esclusi

Sentirsi esclusi sul lavoro può influire significativamente sul benessere e sulla produttività di una persona. Dal punto di vista emotivo, spesso provoca solitudine, rabbia e persino vergogna. Ricerca evidenziano come i comportamenti tossici sul posto di lavoro e la mancanza di inclusività aumentino significativamente i sintomi del burnout. I dipendenti che si sentono emarginati spesso sperimentano un declino del loro benessere, che può trasformarsi in stress cronico e disimpegno. Inoltre, è più probabile che lascino il lavoro.

Suggerimento: Essere assertivi nel lavoro quando affrontate un comportamento tossico. Usate le affermazioni "io" per spiegare l'impatto delle loro azioni, concentrandovi sui vostri sentimenti piuttosto che dare la colpa.

Non è tutto. Anche la produttività può subire un duro colpo.

Quando i dipendenti si sentono esclusi, la loro motivazione cala notevolmente. Ricerca BCG sottolinea che la gioia nel lavoro è un fattore centrale per la fidelizzazione e la produttività. I dipendenti che amano il proprio lavoro hanno il 49% di probabilità in meno di prendere in considerazione l'idea di andarsene.

**L'esclusione dal posto di lavoro affatica le relazioni all'interno del team, riducendo la collaborazione e l'innovazione, entrambe vitali per l'esito positivo.

Inoltre, l'esclusione significa perdere idee e talenti preziosi. Trascurare un gruppo di dipendenti può anche portare alla perdita di opportunità di innovazione e all'aumento del tasso di turnover, in particolare tra il personale giovane e diversificato.

Leggi anche: Come l'intelligenza emotiva sul lavoro influisce sull'ambiente di lavoro

**Cosa possono fare le organizzazioni a questo proposito?

Promuovere una luogo di lavoro inclusivo va oltre il benessere individuale: è essenziale per costruire un ambiente produttivo e innovativo.

Per supportare questi lavori richiesti, La soluzione di ClickUp per i team HR è stata concepita per aiutare le organizzazioni a coltivare una cultura inclusiva.

Grazie a funzionalità/funzione come gli strumenti di feedback dei dipendenti, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio degli stati, ClickUp fornisce una piattaforma centralizzata per monitorare e migliorare le dinamiche del team.

Esploriamo alcuni passaggi pratici che potete fare utilizzando ClickUp per rafforzare questi lavori richiesti:

Passo 1: Obiettivi e riconoscimenti inclusivi

Create obiettivi che uniscano il vostro team e garantiscano che tutti si sentano inclusi.

Ad esempio, potreste puntare a:

Almeno l'80% dei dipendenti partecipi a progetti o iniziative interdipartimentali entro il prossimo trimestre

Garantire che ogni processo decisionale del team includa il contributo di almeno tre ruoli o reparti diversi

Rivedere e migliorare gli strumenti e i processi di comunicazione interna entro sei mesi per renderli accessibili a tutti i dipendenti

Stabilire un programma di mentorship formale in cui almeno il 50% dei dipendenti di tutti i livelli e reparti partecipi come mentore o figlioccio entro il prossimo anno

Potete anche promuovere il team-building imponendo attività come le sessioni di brainstorming, la rotazione dei ruoli di leadership, l'attuazione di politiche di porte aperte e il miglioramento dei canali di comunicazione.

Impostate obiettivi e processi chiari anche per l'accoglienza dei nuovi dipendenti. Questo li aiuterà a integrarsi senza problemi e a sentirsi parte del team fin dall'inizio.

Gestire tutti questi obiettivi ed eventi da soli può essere una sfida, ma Attività cardine di ClickUp può semplificare il tutto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Milestones.png Applicate gli obiettivi di inclusione e incentivateli celebrando e riconoscendo le persone con le attività cardine di ClickUp /$$$img/

Applicare gli obiettivi di inclusione e incentivarli festeggiando e riconoscendo gli individui con le attività ClickUp Milestones

Con questa funzionalità/funzione è possibile:

Definire gli obiettivi di inclusione come attività cardine di ClickUp, segnando i punti chiave delle vostre iniziative sulla diversità. In questo modo è facile mantenere tutti sulla stessa pagina, sapendo esattamente quali sono i risultati da raggiungere

UtilizzareSequenza visualizzata insieme aDipendenze dell'attività di ClickUp per monitorare i lavori richiesti e garantire che tutto sia allineato con gli obiettivi

Quando il team completa le attività cardine, è possibile evidenziare e celebrare questi risultati, riconoscendo lo stato di avanzamento del percorso di inclusione

È possibile monitorare le attività cardine completate nella dashboard, che consente di visualizzare un riepilogare/riassumere lo stato attuale del progetto. Questo vi aiuta a valutare rapidamente a che punto siete e cosa resta da fare

Leggi anche: 12 software di riconoscimento per i dipendenti per risollevare il team

Passo 2: pianificare eventi inclusivi

Da fare: cosa unisce veramente le persone al lavoro? Le celebrazioni informali e gli incontri sociali, naturalmente.

Sono fantastici per incoraggiare le connessioni e creare cameratismo nel team.

Pensate a organizzare attività che riuniscano tutti, come pranzi interdipartimentali e ritiri aziendali in cui i colleghi possano mescolarsi e conoscersi al di fuori dei loro ruoli abituali.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image7.png Pianificate e organizzate eventi inclusivi per tutti i membri del team utilizzando il modello di pianificazione degli eventi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4389476&department=other&\_gl=1\*i7rtcx\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Scarica questo modello /%cta/

È possibile impiegare Il modello di piano per eventi di ClickUp per pianificare tutti questi eventi. Semplifica il piano e l'esecuzione con funzionalità/funzione pensate per tenere tutto organizzato.

È possibile creare elenchi di attività personalizzabili per suddividere ogni evento in passaggi chiari e gestibili. La collaborazione in tempo reale assicura che tutti siano aggiornati, mentre le promemoria automatiche tengono in vista le scadenze. L'interfaccia di facile utilizzo aiuta a monitorare attività, scadenze e risorse in modo efficiente, assicurando che gli eventi si svolgano senza intoppi.

Scarica questo modello

Passo 3: raccogliere feedback in forma anonima

La semplice implementazione di processi migliori non è sufficiente. È necessario verificare se questi cambiamenti stanno facendo la differenza e assicurarsi che i dipendenti si sentano a proprio agio nella condivisione dei loro feedback onesti.

Ecco perché è importante raccogliere feedback anonimi.

Includete un mix di domande chiuse e aperte come:

da fare: _Cosa ne pensa dell'inclusione sul posto di lavoro quando si tratta di attività di team? Da fare: _Si sente incluso in queste attività?

pensa che alcuni gruppi in ufficio non permettano ad altri di entrare nel loro spazio professionale?

lavora in un ambiente di lavoro positivo? Perché o perché no?

Potete usare il feedback di questi sondaggi per pianificare i vostri prossimi passaggi e prendere decisioni più informate. Per risolvere questo problema, affidatevi a Moduli ClickUp .

Leggi anche: Come gestire le persone tossiche al lavoro: 10 strategie per un esito positivo /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Forms.png Ottenere un feedback onesto dai propri dipendenti in merito all'esclusione utilizzando i moduli ClickUp /$$$img/

Ottenere un feedback onesto dai vostri dipendenti in merito all'esclusione utilizzando i moduli ClickUp

Consente di raccogliere feedback precisi utilizzando una logica a condizioni che si adatta alle risposte degli utenti. In questo modo, è possibile trasformare facilmente i feedback in attività attuabili, rendendo più semplice affrontare eventuali preoccupazioni o aree di miglioramento nei lavori richiesti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-574.png Il modello di Feedback dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a raccogliere e gestire il feedback dei vostri dipendenti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200554929&department=hr-recruiting&\_gl=1\*nh9n5v\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Scarica questo modello /$$$cta/

Potete anche impiegare Il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp per casi d'uso simili. È in grado di:

Gestirele lacune di comunicazione e raccogliere i feedback in modo strutturato

Incoraggiare i dipendenti che lavorano da remoto a partecipare al processo di feedback con cambiamenti garantiti all'orizzonte

Fornire una piattaforma per conversazioni anonime e aperte tra dipendenti e management

Scarica questo modello

Un altro mezzo di feedback molto utile è Il modello per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp che consente di tenere traccia delle esigenze, dei desideri, degli obiettivi e delle informazioni personali condivise da tutti i collaboratori. È anche possibile utilizzarlo per eseguire sondaggi sull'impegno, che forniscono informazioni chiare e attuabili su come i dipendenti si sentono sul posto di lavoro.

Leggi anche: Modello di revisione delle prestazioni

Passo 4: distribuire equamente le opportunità

Non è raro vedere che alcuni membri del team svolgono sempre attività ad alta priorità, mentre altri vengono messi da parte. Potreste anche notare che alcuni membri del team non si impegnano appieno nei progetti di gruppo, o che i loro contributi passano inosservati.

Per combattere questo problema, Vista Team di ClickUp è uno strumento eccellente per promuovere l'inclusione e bilanciare efficacemente i carichi di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Team-View-1400x935.png Sfruttate le funzionalità di gestione multifunzionale di ClickUp Vista Team per garantire l'inclusività del posto di lavoro ed evitare pregiudizi di affinità /$$$img/

Sfruttate le capacità di gestione multifunzionale di ClickUp Team View per garantire l'inclusività del posto di lavoro ed evitare pregiudizi di affinità

Con Teams View è possibile visualizzare i progetti, le attività e le responsabilità in un'unica posizione, facilitando la distribuzione del lavoro. È possibile assegnare attività a singoli individui per garantire che tutti abbiano le stesse opportunità di contribuire.

È anche possibile personalizzare le visualizzazioni per classificare le attività in base a tag che riflettono le competenze e gli interessi dei membri del team. Per esempio, se si taggano le attività con impostazioni di competenze specifiche o tipi di progetti, i membri del team possono essere facilmente abbinati alle attività che corrispondono alle loro preferenze e ai loro obiettivi di carriera.

Passo 5: migliorare la comunicazione generale

Volete che le informazioni fluiscano liberamente, senza le barriere della gerarchia o dei criccheti che causano la comunicazione errori di comunicazione sul posto di lavoro . Visualizzazione della chat di ClickUp può aiutarvi a coinvolgere l'intero team e a tenere tutti informati.

Una comunicazione chiara e aperta ha un ruolo essenziale per l'esito positivo di qualsiasi team, quindi è importante stabilire canali trasparenti in cui tutti si sentano a proprio agio nella condivisione di idee e feedback.

Controlli e aggiornamenti regolari assicurano che tutti siano allineati con gli obiettivi del progetto. Promuovere una cultura dell'ascolto attivo e della reattività può creare fiducia e mantenere il team in connessione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Chat-View-1.png Coinvolgete tutti i membri del team e teneteli aggiornati utilizzando la vista Team di ClickUp /$$$img/

Coinvolgete tutti i membri del vostro team e teneteli aggiornati con la vista Team di ClickUp

Con la Chat View è possibile:

Condividere aggiornamenti, collegare risorse e conversare con i compagni di squadra

Creare canali non legati al lavoro per favorire una connessione personale con i colleghi

Assegnare elementi d'azione con le menzioni @ per tenere i team aggiornati sugli ultimi aggiornamenti

Leggi anche: Come guidare il cambiamento culturale in un'organizzazione per ottenere un esito positivo

Benvenuta inclusione sul posto di lavoro con ClickUp

Affrontare il problema dell'esclusione sul posto di lavoro è indispensabile per aumentare il morale e la produttività del team e costruire una cultura collaborativa.

Con ClickUp potete trasformare il vostro ambiente di lavoro in un luogo più inclusivo e di supporto. Dall'impostazione degli obiettivi all'organizzazione di eventi di team building, ClickUp semplifica l'impegno e la connessione di tutti. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!