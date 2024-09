Microsoft Teams vs. Google Area di lavoro: Un confronto

Cercate una piattaforma per ottimizzare il flusso di lavoro del vostro team?

Probabilmente vi sarete imbattuti in Microsoft Teams e Google Area di lavoro, due strumenti leader progettati per aumentare la collaborazione e l'efficienza.

In questo blog, confronteremo le loro funzionalità/funzione in dettaglio per aiutarvi a decidere quale piattaforma si allinea meglio alle vostre esigenze di comunicazione, collaborazione e produttività.

Continuate a leggere per scoprire qual è quella giusta per il vostro team.

## Che cos'è Microsoft Teams?

Microsoft Teams funge da hub centrale per tutte le attività del team, ottimizzando la comunicazione e la collaborazione per i team interni e remoti.

Fa parte della suite Microsoft Office 365 ed è un'applicazione di alternativa all'area di lavoro di Google microsoft Teams mira ad aumentare la produttività dei team e a semplificare i flussi di lavoro.

Funzioni di Microsoft Teams

Microsoft Teams offre una serie di funzionalità/funzione, dalla chat alle videoconferenze, dai canali alla condivisione di file. Esploriamo ognuna di esse.

1. Funzionalità/funzione #1: chattare

via Microsoft La chat di Microsoft Teams consente di connettersi con le persone ovunque ci si trovi. Con la chat è possibile:

Partecipare a conversazioni individuali e di gruppo

Creare thread per organizzare le discussioni

Utilizzare le menzioni @ per attirare l'attenzione di qualcuno

Condividere file e immagini direttamente in chat

Segnalibro delle conversazioni importanti per visualizzarle in seguito

Impostare notifiche per messaggi importanti o urgenti

2. Funzionalità/funzione #2: Teams e canali

Microsoft Teams offre spazi dedicati alla collaborazione tra i team o i reparti della vostra azienda. In questi spazi i membri possono discutere di tutto, dal lancio di un prodotto alle strategie. Per un ambiente più mirato, è possibile creare un gruppo, in modo che i membri possano lavorare esclusivamente su progetti o argomenti specifici all'interno di uno spazio dedicato.

In definitiva, le funzionalità/funzione di Teams aiutano a semplificare la comunicazione e a collaborare facilmente con i membri del team.

Per saperne di più: Trucchi per il team Microsoft

3. Funzionalità/funzione #3: conferenze video e audio

via Microsoft Le funzionalità di videochiamata e audio di Microsoft Teams consentono di connettersi con il proprio team da qualsiasi parte del mondo.

Grazie a queste funzionalità/funzione, è possibile:

Impostare riunioni online, impostare il programma e condividere gli inviti

Effettuare la chiamata per partecipare solo alla parte audio di una riunione, se si sceglie di farlo

Comporre il numero per aggiungere persone alla riunione

Disattivare il rumore, designare i presentatori e condividere il proprio schermo durante la riunione

Abilitare le trascrizioni in tempo reale in modo che la riunione sia accessibile

Rendere le riunioni creative e produttive grazie alle lavagne online di Microsoft, grazie alle quali i membri del team possono fare brainstorming e lavorare in modo creativo mentre sono in collegamento

Creare sfondi personalizzati

Organizzare conferenze web e webinar, con la possibilità di invitare fino a 1.000 partecipanti

Registrare la riunione per i membri del team che non hanno potuto parteciparvi

4. Funzionalità/funzione n. 4: Gestione di attività e documenti

L'app Attività in Microsoft Teams riunisce le attività delle applicazioni Da fare e Planner di Microsoft. Fornisce una visualizzazione completa delle attività e delle relative scadenze. Inoltre, consente di creare, assegnare e monitorare le attività direttamente all'interno di Microsoft Teams.

Oltre alla gestione delle attività, Integrazioni di Microsoft Teams con gli altri programmi di Microsoft 365 aiutano l'utente e il team nella gestione dei documenti. Ad esempio, le integrazioni con Microsoft Word, PowerPoint ed Excel permettono a voi e al vostro team di creare e condividere documenti, presentazioni e fogli di calcolo all'interno di Teams.

Teams si integra anche con SharePoint e OneDrive, che offrono a voi e al vostro team un luogo sicuro e centralizzato per archiviare, accedere e gestire file e documenti.

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/utente/mese. Questo piano offre accesso a chat, telefono e supporto web illimitati, capacità di ospitare riunioni per 300 partecipanti, didascalie in inglese, 10 GB di spazio di archiviazione cloud per utente, sicurezza standard e altro ancora

$4/utente/mese. Questo piano offre accesso a chat, telefono e supporto web illimitati, capacità di ospitare riunioni per 300 partecipanti, didascalie in inglese, 10 GB di spazio di archiviazione cloud per utente, sicurezza standard e altro ancora Microsoft 365 Business Basic: 6 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Microsoft Teams Essentials, avrete accesso alla capacità di gestire 300 utenti, al filtro antispam e antimalware, a più di 10 app aggiuntive, a 1 TB di spazio di archiviazione cloud per utente e molto altro ancora

6 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Microsoft Teams Essentials, avrete accesso alla capacità di gestire 300 utenti, al filtro antispam e antimalware, a più di 10 app aggiuntive, a 1 TB di spazio di archiviazione cloud per utente e molto altro ancora Microsoft 365 Business Standard: 12,50 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Microsoft 365 Business Basic, si ottiene l'accesso ad aree di lavoro collaborative per la co-creazione, strumenti di modifica e progettazione video, registrazione delle presenze e funzionalità di reportistica per i webinar e altro ancora

12,50 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Microsoft 365 Business Basic, si ottiene l'accesso ad aree di lavoro collaborative per la co-creazione, strumenti di modifica e progettazione video, registrazione delle presenze e funzionalità di reportistica per i webinar e altro ancora Microsoft 365 Business Premium: 22 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Microsoft 365 Business Standard, avrete accesso a funzionalità avanzate di hosting di riunioni e webinar di alta qualità, funzionalità di IA, sicurezza avanzata e molto altro ancora

Che cos'è l'area di lavoro di Google?

Google Area di lavoro è una suite di produttività per uso personale e aziendale. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla serie completa di applicazioni, migliora il lavoro di squadra e ottimizza i processi aziendali.

In qualità di azienda di primo piano alternativa a Microsoft Teams è stato progettato per aumentare la collaborazione, la comunicazione e la produttività all'interno e tra i team dell'organizzazione.

Caratteristiche dell'area di lavoro di Google

L'area di lavoro di Google offre una serie di funzionalità e strumenti, da Google Chattare e Meet a Google Drive e Gruppi. Come ci si può aspettare, si integra perfettamente con i siti Google. Esploriamoli uno per uno.

1. Funzionalità/funzione 1: Google Chattare e Gmail

via Google Google Chat consente di avviare una conversazione individuale o di creare una chat di gruppo. È una delle migliori chat di gruppo app per chattare in team vi permette di:

Inviare messaggi direttamente ai membri del team

Aggiungere emoji, reazioni e gif ai messaggi

Taggare un particolare membro del team

Allegare e condividere file e altri documenti

Oltre a Chattare, l'area di lavoro di Google offre un altro provider competente app per la messaggistica aziendale -Gmail. Come servizio di posta elettronica ampiamente utilizzato, Gmail consente di gestire e gestire conversazioni formali e informali con membri del team, client e stakeholder. Consente di suddividere le finestre In arrivo, di organizzare le email con etichette e filtri e di impostare notifiche per le email importanti.

2. Funzionalità/funzione n. 2: Spazi e gruppi di Google

Google Spaces, una funzionalità/funzione di Google Chattare, offre ai team spazi dedicati per collaborare su progetti o argomenti specifici. Negli Spazi Google i membri del team possono:

Condividere messaggi e file relativi al loro lavoro

Organizzare discussioni su temi particolari

Assegnare e monitorare attività

Questa funzione consente a voi e ai membri del vostro team di collaborare in modo organizzato e mirato e permette un project management efficace.

Oltre a spazi di chattare mirati, Google Suite o l'Area di lavoro facilitano le discussioni basate sulle email attraverso Google Groups. Consente di creare forum in cui i membri del team possono partecipare a conversazioni in thread, condividere informazioni e gestire le comunicazioni del gruppo tramite email.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Google Incontri

via Google La funzionalità di videoconferenza di Google, Google Meet, consente di organizzare riunioni basate su video e audio con i membri del team. Consente di:

Avviare riunioni istantanee e condividere i collegamenti alle riunioni

Programmare riunioni da tenersi in un secondo momento

Condividere il proprio schermo e presentare file, documenti e presentazioni

Registrare le riunioni per tenere un registro di tutto ciò che è stato fatto

Applicare sfondi virtuali ed effetti visivi per nascondere il vostro sfondo reale

Includere didascalie dal vivo per rendere le riunioni accessibili a tutti i membri

Trasmettere in diretta le riunioni per eventi a livello aziendale, come workshop, corsi di formazione, conferenze, ecc.

4. Funzionalità/funzione n. 4: Gestione di attività e documenti

Nell'area di lavoro di Google, Google Tasks e Google Calendar facilitano la gestione delle attività. Questi strumenti consentono di creare e gestire elenchi di cose da fare giornalieri, settimanali e mensili e di tenere traccia delle attività rispetto alle loro scadenze.

Oltre alla gestione delle attività, gli strumenti di collaborazione come Documenti Google, Fogli Google e Google Slides aiutano nella creazione e nella gestione dei documenti. Consentono a voi e al vostro team di creare, modificare e formattare documenti, fogli di calcolo e presentazioni in tempo reale.

Naturalmente, c'è anche la funzione di spazio di archiviazione di Google Drive. Con essa è possibile archiviare e gestire file e documenti importanti in un luogo centralizzato.

Prezzi area di lavoro Google

Business Starter: 6$/utente/mese. Con questo piano si ottiene l'accesso a un'email aziendale personalizzata e sicura, la capacità di ospitare riunioni per 100 partecipanti, 30 GB di spazio di archiviazione in comune per utente, controlli di sicurezza e di gestione e molto altro ancora

6$/utente/mese. Con questo piano si ottiene l'accesso a un'email aziendale personalizzata e sicura, la capacità di ospitare riunioni per 100 partecipanti, 30 GB di spazio di archiviazione in comune per utente, controlli di sicurezza e di gestione e molto altro ancora Business Standard: 12 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Business Starter, si ottiene l'accesso alle unità condivise, la capacità di organizzare riunioni per un massimo di 150 partecipanti e di registrarle, 2 TB di spazio di archiviazione in comune per utente e molto altro ancora

12 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Business Starter, si ottiene l'accesso alle unità condivise, la capacità di organizzare riunioni per un massimo di 150 partecipanti e di registrarle, 2 TB di spazio di archiviazione in comune per utente e molto altro ancora Business Plus: 18 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Business Standard, avrete accesso alle funzionalità di monitoraggio delle presenze, alla capacità di ospitare riunioni fino a 500 partecipanti, a controlli amministrativi avanzati, a 5 TB di spazio di archiviazione in comune per utente e molto altro ancora

18 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Business Standard, avrete accesso alle funzionalità di monitoraggio delle presenze, alla capacità di ospitare riunioni fino a 500 partecipanti, a controlli amministrativi avanzati, a 5 TB di spazio di archiviazione in comune per utente e molto altro ancora Enterprise: 25 dollari/utente/mese. Oltre a tutto ciò che è presente in Business Plus, avrete accesso alla capacità di organizzare riunioni per un massimo di 1000 partecipanti, alla cancellazione del rumore e alle funzionalità di streaming dal vivo, a controlli avanzati di conformità e sicurezza e altro ancora

Area di lavoro di Google vs. Teams di Microsoft: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Microsoft Teams che l'area di lavoro di Google offrono strumenti per la comunicazione e l'organizzazione di riunioni collaborare con il proprio team e migliorare la produttività generale.

Ma qual è quella che eccelle nella riunione delle vostre esigenze aziendali? Facciamo un confronto funzionalità/funzione per vedere quale piattaforma si distingue.

Funzione #1: comunicazione

Per quanto riguarda la comunicazione, entrambe le piattaforme offrono solide funzionalità di chattare. Come la chat di Microsoft Teams e la sua integrazione con Outlook, l'area di lavoro di Google offre Google Chat e Gmail. Entrambe le piattaforme consentono di avviare, gestire e tenere traccia delle conversazioni con il team in modo efficace, grazie a funzionalità avanzate come tag, notifiche, segnalibro, ecc.

🏆 Vincitore: Quando si tratta di comunicazione, la scelta è molto breve, ma Google Workspace supera Microsoft Teams grazie alla sua facilità d'uso e all'interfaccia semplice.

Funzione #2: Collaborazione

Rispetto all'area di lavoro di Google, Microsoft Teams eccelle nell'organizzazione di team per la collaborazione project management . Da fare: l'area di lavoro di Google offre strumenti come lo spazio e i gruppi di Google, ma i team e i canali di Microsoft Teams offrono una soluzione più solida e strutturata per la gestione di progetti diversi all'interno di un'unica piattaforma.

Vincitore: Microsoft Teams vince sulla collaborazione grazie alla capacità di assegnare attività e gestire progetti direttamente dall'interfaccia di Teams.

Funzione #3: Funzionalità di hosting per riunioni video e audio

Per quanto riguarda l'hosting di riunioni video e audio, Microsoft Teams e Google Area di lavoro sono in forte competizione. Tuttavia, Microsoft Teams offre una capacità di partecipazione molto più ampia a un costo inferiore rispetto a Google Workspace.

Vincitore: È un pareggio. Sebbene l'interfaccia di Google sia superiore, se si prevedono diverse centinaia di partecipanti a una riunione, Teams è la scelta migliore.

Funzione #4: Gestione delle attività e dei documenti

Sia Microsoft Teams che Google Area di lavoro offrono solide funzioni di gestione delle attività e dei documenti; tuttavia, Teams eccelle per il suo approccio unificato.

Vincitore: Microsoft Teams si aggiudica il premio per la gestione di attività e documenti. Si integra perfettamente con la suite di strumenti Microsoft 365, offrendo alle grandi aziende un'esperienza più coesa per il monitoraggio delle attività, la collaborazione sui documenti e l'archiviazione sicura dei file.

Area di lavoro di Google vs. Teams di Microsoft su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per sondare le opinioni delle persone sulla Dibattito tra Microsoft Teams e Google Area di Lavoro .

_MS Teams è ottimo non solo per l'audio ma anche per le videochiamate. È possibile registrare le riunioni video e, a differenza della chat di Google, il video viene salvato e reso disponibile nel canale in cui è stato registrato, direttamente nel thread della conversazione

Altri utenti lodano l'area di lavoro di Google per le sue funzionalità di email, pianificazione e chiamate audio:

_Gmail è eccellente. Ora include anche un programmatore di riunioni (pensate a Calendly). Google Meet è eccellente per le riunioni audio

Per chi vuole flessibilità e scalabilità con un budget limitato, gli utenti di Reddit suggeriscono di iniziare con l'area di lavoro di Google e poi passare a Teams man mano che si scala:

_Iniziare con l'area di lavoro di Google e Slack, è una scelta più flessibile (e probabilmente economica) rispetto a MS. Una volta che si hanno più di 20 dipendenti e si richiede una migliore centralizzazione dell'IT, allora MS diventa un'opzione più interessante.{\i}

💡 Pro Tip: Padroneggiate la vostra giornata di lavoro con questi consigli pratici consigli per la gestione del tempo per aumentare la produttività.

Conosci ClickUp: La migliore alternativa a Microsoft Teams e Google Area di lavoro

Microsoft Teams e Google Area di lavoro eccellono in modi diversi. Tuttavia, se state esplorando opzioni più avanzate per supportare l'evoluzione del flusso di lavoro del vostro team, vi invitiamo a riunirvi con ClickUp ClickUp .

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one, progettata per soddisfare le esigenze di comunicazione, collaborazione e project management di individui e organizzazioni di ogni dimensione.

Diamo un'occhiata alle funzionalità di ClickUp e vediamo come si confrontano con quelle di Microsoft Teams e dell'area di lavoro di Google.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Chattare, Clip e altre funzionalità/funzione

ClickUp Chattare

comunicate facilmente con i membri del vostro team grazie a ClickUp Chat

Portate la comunicazione tra team sotto un unico tetto con ClickUp Chattare . Questa funzionalità/funzione consente di avviare conversazioni individuali e di gruppo con i membri del team.

Questa funzione strumento di comunicazione asincrona consente a voi e al vostro team di:

Aggiungere emoji e reazioni alle conversazioni

Aggiungere membri alle conversazioni e attirare l'attenzione di un membro del team su un'attività con le menzioni @$$a

Tenere traccia dei commenti che richiedono un'azione conAssegnazione dei commenti di ClickUp funzionalità/funzione

Notifiche personalizzate per non perdere mai informazioni o aggiornamenti importanti

Formattare i messaggi con ricchi strumenti di modifica

Condivisione di collegamenti a progetti, file e documenti direttamente nelle chat

ClickUp Clip

condividi le tue idee in modo chiaro con ClickUp Clips_ ClickUp Clip rende la comunicazione con i membri del team un gioco da ragazzi. Permette di registrare lo schermo e di condividere le proprie idee in modo chiaro. È possibile incorporare e condividere un clip in qualsiasi punto di ClickUp, ad esempio in una conversazione o su una lavagna online e condividerlo con i membri del team tramite un file video da scaricare o un collegamento pubblico.

Le possibilità di utilizzo delle Clip di ClickUp non finiscono qui. È possibile allegarli alle descrizioni dei compiti per trasformarli in attività realizzabili e fornire un feedback aggiungendo commenti al clip.

ClickUp's One Up #2: Riunioni e note ClickUp AI

Una funzionalità/funzione notevole di ClickUp, Riunioni di ClickUp aiuta a gestire facilmente le riunioni. Consente di integrarsi con un numero di strumenti per le riunioni, di programmare le riunioni, di gestire e monitorare le programmazioni (con liste di controllo) e di documentare le riunioni con facilità.

riassumete le note delle riunioni, i programmi e molto altro ancora con ClickUp Brain_

💡 Pro Tip: Le riunioni spesso richiedono la presa di note che richiedono molto tempo, ma con strumenti di IA come ClickUp Brain è possibile recuperare quel tempo. Questo strumento intelligente genera senza sforzo note, programmi, riepiloghi, attività e aggiornamenti di progetti per le riunioni, personalizzati in base alle esigenze del team.

ClickUp One Up #3: Gestione di attività e documenti

Attività di ClickUp

pianificate e gestite facilmente le attività di ClickUp Tasks per diversi progetti

Pianificate, organizzate e gestite le attività per qualsiasi progetto con Attività di ClickUp . Questo strumento consente di:

Creare, assegnare e impostare scadenze per attività e sottoattività

Personalizzare le attività e seguirne lo stato con tag personalizzati e livelli di priorità

Aggiungere un contesto alle attività con file, collegati, ecc.

Collegare attività collegate e dipendenti

Visualizzare il proprio lavoro aggiungendo attività e sottoattività a più Elenchi

ClickUp Documenti

creare, gestire e formattare documenti con il proprio team in tempo reale con ClickUp Docs_ ClickUp Documenti è la soluzione perfetta per le esigenze di gestione dei documenti del team. Consente a voi e al vostro team di:

Creare documenti per una varietà di progetti

Lavorare insieme in tempo reale sullo stesso documento

Formattare il documento con ricche funzionalità di modifica e formattazione

Convertire i testi in attività tracciabili

Condividere file e documenti in modo semplice e sicuro

ClickUp: **La risposta al dibattito tra Microsoft Teams e l'area di lavoro di Google

I lavoratori moderni hanno bisogno dei migliori strumenti per la comunicazione, la collaborazione e il project management per prosperare nel panorama competitivo odierno.

Rispetto a Microsoft Teams e all'area di lavoro di Google, ClickUp è un'app all-in-one che offre un solido set di strumenti per tutti i complessi flussi di lavoro aziendali. Con ClickUp Chat, ClickUp Tasks e ClickUp Brain, avrete una soluzione completa per le esigenze di comunicazione, collaborazione e project management del vostro team. Iscriviti a ClickUp gratis e liberate la vostra produttività!