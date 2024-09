Modelli gratuiti per il quadro di riferimento dei lavori da fare (JTBD)

Immaginate di costruire un prodotto e di aspettarvi che diventi un grande successo, ma che non riesca a impressionare i vostri clienti. 😲

Perché non risponde alle esigenze del vostro traguardo. 🤦

Questo scenario tipico si verifica quando si crea un prodotto senza aver chiarito cosa cercano i clienti. È per questo che è necessario seguire il framework del Da fare (JTBD) per identificare i bisogni e i desideri dei clienti.

Ma costruire il framework JTBD da zero è scoraggiante. Non preoccupatevi! I modelli di lavoro da fare ci vengono in soccorso. 🎯

Rimanete con noi mentre discutiamo alcuni dei modelli JTBD più utili e gratuiti. Alla fine del blog, potreste decidere di scaricarne qualcuno (o tutti!).

Cosa sono i modelli di Da fare terminati?

I modelli di "Da fare" sono quadri strategici che aiutano gli imprenditori, i product manager e i team di marketing a capire perché i clienti acquistano un prodotto.

I modelli JTBD catturano e definiscono le esigenze specifiche dei clienti (i lavori da fare) attraverso interviste ai clienti e ricerche di mercato, aiutandovi a costruire prodotti che raggiungano i risultati desiderati e guidino l'esperienza dei clienti.

Cosa rende un buon modello di Da fare terminato?

Dal punto di vista della gestione dei prodotti, un modello di lavoro da fare è uno strumento fondamentale per la creazione di un prodotto processo di sviluppo della produttività che chiarisce le esigenze e gli obiettivi dei clienti, aiutandovi a creare un prodotto che raggiunga il product-market fit.

Ecco cosa comprende un buon modello di JTBD:

Dichiarazione JTBD cancellata/ creazione della domanda : Una descrizione concisa o un elenco di ciò che il cliente (esecutore del lavoro) sta cercando di realizzare. Queste storie di lavoro possono aiutare a catturare gli obiettivi del cliente invece di indovinare i suoi requisiti

: Una descrizione concisa o un elenco di ciò che il cliente (esecutore del lavoro) sta cercando di realizzare. Queste storie di lavoro possono aiutare a catturare gli obiettivi del cliente invece di indovinare i suoi requisiti Informazioni contestuali : Questo aspetto comprende dettagli aggiuntivi sul "lavoro" da fare dal punto di vista del cliente: quando si verifica e come, la sua importanza, lo stato di avanzamento del lavoro del cliente, le motivazioni e gli ostacoli del cliente, i punti dolenti, ecc.

: Questo aspetto comprende dettagli aggiuntivi sul "lavoro" da fare dal punto di vista del cliente: quando si verifica e come, la sua importanza, lo stato di avanzamento del lavoro del cliente, le motivazioni e gli ostacoli del cliente, i punti dolenti, ecc. Aspetti funzionali : Vi aiuta a capire i vantaggi pratici e tangibili che i clienti vogliono ottenere attraverso il lavoro principale. Supponiamo che il vostro cliente ideale voglia creare reportistica, spendendo non più di 30 minuti. In questo caso, un aspetto funzionale cruciale sarebbe quello di creare un software che automatizzi la raccolta dei dati e la generazione dei report

: Vi aiuta a capire i vantaggi pratici e tangibili che i clienti vogliono ottenere attraverso il lavoro principale. Supponiamo che il vostro cliente ideale voglia creare reportistica, spendendo non più di 30 minuti. In questo caso, un aspetto funzionale cruciale sarebbe quello di creare un software che automatizzi la raccolta dei dati e la generazione dei report Aspetti emotivi : Il modello dovrebbe avere una sezione per analizzare le emozioni che motivano i clienti a fare un lavoro specifico. Considerando l'esempio precedente, l'aspetto emotivo aiuta a garantire che i report generati siano estetici, professionali e pronti per le presentazioni, in modo che i clienti possano condividerli con fiducia con gli stakeholder e utilizzarli per prendere decisioni

: Il modello dovrebbe avere una sezione per analizzare le emozioni che motivano i clienti a fare un lavoro specifico. Considerando l'esempio precedente, l'aspetto emotivo aiuta a garantire che i report generati siano estetici, professionali e pronti per le presentazioni, in modo che i clienti possano condividerli con fiducia con gli stakeholder e utilizzarli per prendere decisioni Dimensioni sociali : Questo aspetto del modello JTBD considera il modo in cui i lavori del cliente influiscono sulle sue relazioni e su come il cliente vuole essere percepito dagli altri. Sulla base dell'esempio precedente, è possibile creare un software che generi reportistica priva di errori e di facile comprensione, in grado di rafforzare la posizione e le relazioni professionali del cliente

: Questo aspetto del modello JTBD considera il modo in cui i lavori del cliente influiscono sulle sue relazioni e su come il cliente vuole essere percepito dagli altri. Sulla base dell'esempio precedente, è possibile creare un software che generi reportistica priva di errori e di facile comprensione, in grado di rafforzare la posizione e le relazioni professionali del cliente Segmentazione : Il modello deve aiutare a differenziare più buyer personas e segmenti di clienti, in modo da poter personalizzare le funzionalità/funzione del prodotto e le strategie di marketing che migliorano l'esperienza del cliente

: Il modello deve aiutare a differenziare più buyer personas e segmenti di clienti, in modo da poter personalizzare le funzionalità/funzione del prodotto e le strategie di marketing che migliorano l'esperienza del cliente Nuove soluzioni alternative : Questo aspetto del modello dei lavori da terminare riguarda le nuove soluzioni che i clienti hanno provato o le soluzioni attuali che usano per terminare lavori specifici

: Questo aspetto del modello dei lavori da terminare riguarda le nuove soluzioni che i clienti hanno provato o le soluzioni attuali che usano per terminare lavori specifici Criteri di esito positivo: Un modello di JTBD deve avere un elenco di criteri che segnano l'esito positivo del lavoro funzionale principale di un prodotto

💡Pro Tip: Abbinare i modelli JTBD a una mappa del lavoro per comprendere meglio la funzione principale. Questa mappa suddivide il lavoro principale in passaggi distinti che il cliente deve seguire per terminare il lavoro.

Ora che conoscete gli elementi di un buon modello di JTBD, discutiamo alcuni dei modelli più efficaci e gratis di Da fare. 👇

Modelli di Da fare terminati gratis

1. Modello di roadmap del prodotto ClickUp

Le roadmap di prodotto, abbinate a modelli di framework per i lavori da fare, possono incrementare le l'adozione della produttività . E Modello di Roadmap di Prodotto di ClickUp è proprio quello che vi serve per creare una solida roadmap di prodotto basata sul vostro modello mentale.

Questo modello vi aiuta a immaginare il piano strategico e le iniziative di prodotto. Fornisce visibilità sulla direzione e sulle funzionalità/funzioni impegnate e consente di monitorare l'esecuzione. Utilizzando il modello di Roadmap del prodotto di ClickUp, potete:

Ottenere un quadro completo del ciclo di vita e della sequenza di sviluppo del prodotto

Suddividere le attività in piccole attività

Assegnare risorse alle attività

Definire le priorità delle attività e monitorare lo stato di avanzamento

Identificare potenziali rischi e opportunità

Allineare gli stakeholder agli obiettivi e allo stato del prodotto

Inoltre, questo modello vi permette di condividere le roadmap, trasmettere gli aggiornamenti settimanali agli stakeholder e pubblicare le note di rilascio.

2. Modello di lavagna online per lo sviluppo del prodotto di ClickUp

Se utilizzate ancora le note adesive per annotare le vostre idee, questo modello di Da fare fa al caso vostro. Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp è ciò che vi serve per pianificare lo sviluppo del vostro prodotto.

Questo modello di Da fare completa la teoria JTBD e aiuta a costruire una roadmap di prodotto basata sui risultati. Permette di visualizzare gli obiettivi a breve e a lungo termine del prodotto. Con questo modello è possibile monitorare gli obiettivi, le priorità e lo stato di avanzamento.

Questo modello di lavagna online vi aiuta:

Pianificare i passaggi del processo di sviluppo del prodotto

Impostare gli obiettivi di obiettivi del project management e gli oggetti per il lancio della produttività

Allineare i team intorno ai fattori di esito positivo più critici per una comprensione condivisa

Monitorare lo stato di avanzamento delle attività e identificare i potenziali ostacoli

Individuare le dipendenze tra i team

Mantenere i membri del team sulla stessa pagina per garantire che tutti siano concentrati su un unico obiettivo

Per utilizzare questo modello, seguite i seguenti passaggi

Fate un brainstorming di idee e rimanete in connessione con il vostro team usandoDocumenti ClickUp* Creare attività cardine usandoAttività cardine di ClickUp in modo da poter misurare lo stato di avanzamento

Utilizzate il modello della lavagna online per progettare la vostra roadmap con attività, pietre miliari, sequenze temporali e altre informazioni. UtilizzareLa vista Bacheca di ClickUp per una rappresentazione visiva

Una volta terminato, monitorare gli obiettivi, le Sequenze e aggiornare quando si verificano cambiamenti

3. Modello di requisiti del prodotto ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello dei requisiti di prodotto di ClickUp funziona benissimo quando si implementa il metodo JTBD per prodotti con più funzionalità. È possibile impostare descrizioni e stati personalizzati come On Hold, Needs Review, Pending e persino impostare il mese di rilascio per ogni funzionalità/funzione. Inoltre, è possibile creare campi personalizzati e cambiare tra le viste Documento, Elenco e Bacheca per visualizzare i requisiti del prodotto.

Questo modello funziona con ClickUp Monitoraggio del tempo , priorità, attività cardine e Avviso dipendenza. La parte migliore? È dotato di controllo della versione, in modo da poter monitorare le vostre decisioni e tornare a versioni precedenti, se necessario.

4. Modello di ClickUp per Da fare terminato

Se state cercando di strutturare il vostro processo di sviluppo del prodotto, questo modello di Da fare fa al caso vostro. Modello di ClickUp per Da fare terminato basato sul libro di David Allen Sistema GTD aiuta a organizzare i progetti e le attività suddividendoli in elementi da svolgere. Ecco cosa si può Da fare con questo sistema modello dei compiti da fare per promuovere l'innovazione:

Utilizzare la vista Bacheca per visualizzare il flusso di lavoro dalle Azioni successive all'Attesa, rispecchiando lo stato del J2B: identificare il lavoro, trovare una soluzione e implementarla

dalle Azioni successive all'Attesa, rispecchiando lo stato del J2B: identificare il lavoro, trovare una soluzione e implementarla La vista Calendario aiuta a programmare le attività di ricerca JTBD in base alla Sequenza del progetto , mentre la vista Documenti facilita la collaborazione e la condivisione delle conoscenze, fondamentali per completare efficacemente il lavoro

, mentre la vista Documenti facilita la collaborazione e la condivisione delle conoscenze, fondamentali per completare efficacemente il lavoro Gli Elenchi salvati in precedenza del modello semplificano il processo GTD, assicurando che le attività siano organizzate e prioritizzate in base alla loro rilevanza nel processo di ricerca JTBD

5. Modello ClickUp per Da fare (Elenco semplice)

Se avete mai utilizzato un modello di App GTD saprete che vi aiutano a organizzare e monitorare tutti i vostri impegni. Modello di ClickUp per Da fare (Elenco semplice) è simile. È uno strumento di produttività adatto ai principianti per organizzare e gestire le attività in un unico posto.

Quando si lavora con un approccio basato sul lavoro in corso (WIP), questo modello consente di creare le attività di ricerca dell'utente e di monitorarle utilizzando stati personalizzati come da fare, in corso, in attesa, completato e annullato. È possibile impostare le priorità delle attività e aggiungere delle quote per non perdere le scadenze.

Inoltre, è possibile visualizzare le attività in Vista Elenco semplice e Vista Documento per collaborare con il team e Vista Bacheca per monitorare lo stato di ogni attività in tempo reale.

Scarica questo modello

6. Modello per i deliverable di un progetto ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello per i deliverable di progetto di ClickUp crea automaticamente i deliverable del progetto JTBD in base agli obiettivi generali. Ha spazi dedicati per aggiungere informazioni sul progetto, fasi di sviluppo e costi.

Questo modello aiuta a comprendere e tenere traccia dei deliverable nel corso del processo di mappatura JTBD, delle loro date di scadenza e di chi è responsabile di completarli In breve, questo modello di Da fare mantiene il progetto in carreggiata. È possibile utilizzare questo modello per:

Definire le fasi e le attività cardine del progetto

Mantenere le attività del progetto, come i colloqui con gli utenti e le sessioni di follow-up, in linea con i tempi e con il budget a disposizione

Assegnare ruoli, responsabilità e attività ai membri del team

Mantenere allineati tutti gli stakeholder e i responsabili delle decisioni durante il ciclo di vita del progetto

7. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Siete pronti a lanciare il vostro prodotto? Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp è lo strumento perfetto per aiutarvi a mettere in fila risorse, attività, team e sequenze. Questo modello da fare aiuta a attuare la quadro JTBD per il lancio di un prodotto e verifica se il rilascio di un particolare prodotto o il lancio di una funzionalità/funzione risponde alle preoccupazioni dei clienti, risultando in una migliore esperienza per gli utenti.

È possibile utilizzare questo modello per:

Creare una Sequenza per il lancio del prodotto

Organizzare le attività relative al lancio del prodotto, come la correzione dei bug o il miglioramento delle funzionalità/funzione in base alle interviste con gli utenti

Monitorare lo stato di avanzamento delle attività in tempo reale

Ridurre il rischio di ritardi e potenziali problemi

Come strumenti di gestione del prodotto per aiutarvi a costruire i prodotti perfetti, questo modello di Da fare rende meno complicato il lancio di un prodotto. Ecco come usarlo;

Creare una Sequenza utilizzando i seguenti strumentiGrafici Gantt di ClickUp* Riunite il vostro team: designer, sviluppatori, addetti al marketing e altro ancora. Assegnate loro delle attività utilizzando le tavole Kanban di ClickUp

Impostate gli obiettivi JTBD per il lancio utilizzando le schede Kanban di ClickUpObiettivi di ClickUp e allineare il proprio team

Creare una lista di controllo utilizzando il modello di lista di controllo per il lancio del prodotto in ClickUp, in modo da non tralasciare nessun passaggio

Infine, utilizzateAutomazioni di ClickUp per ricevere avvisi sul completamento delle attività e sulle date di scadenza

8. Modello di struttura di ClickUp per Da fare (GTD)

Questo modello JTBD a livello di cartella ha molte funzioni ed è facilissimo da usare. Offre quattro elenchi per visualizzare i lavori da fare:

Idee : Uno spazio per memorizzare tutte le idee e le potenziali attività da utilizzare in seguito

: Uno spazio per memorizzare tutte le idee e le potenziali attività da utilizzare in seguito Da fare : Un elenco di attività definite con priorità e dipendenze

: Un elenco di attività definite con priorità e dipendenze Calendario : Un elenco di attività pianificate con una vista Calendario delle attività

: Un elenco di attività pianificate con una vista Calendario delle attività Progetti: Un elenco di attività imminenti

È possibile visualizzare la vista Elenco attività principali a livello di cartella per vedere tutte le attività delle settimane precedenti, indipendentemente dall'elenco a cui appartengono. Questo modello di JTBD include un flussogramma GTD nella cartella Visualizzazione della lavagna online .

Il diagramma di flusso consente di visualizzare a volo d'uccello tutti gli elementi da fare e i processi JTBD all'interno di ClickUp. Il diagramma di flusso offre anche diverse azioni e domande che è possibile porsi per ogni attività. Inoltre, è possibile adattarlo ai propri flussi di lavoro.

Fai le cose in grande con i modelli di ClickUp per i lavori da fare terminati!

L'implementazione dei modelli JTBD vi aiuta a capire cosa cercano veramente i vostri clienti e a realizzare un'innovazione orientata ai risultati. Ottenete una conoscenza approfondita dei loro bisogni non soddisfatti, delle loro motivazioni e delle loro sfide.

Identificando i "lavori" che i clienti vogliono terminare utilizzando il vostro prodotto, potete progettare prodotti che si adattano perfettamente alla loro storia. Tuttavia, costruire il framework JTBD da zero può richiedere ore, lasciando poco tempo per concentrarsi sulle cose reali che richiedono attenzione. Utilizzando i modelli GTD e di sviluppo prodotto di ClickUp, potete creare un solido piano di sviluppo prodotto basato sui risultati.

Inoltre, le altre funzionalità di ClickUp, come la Gestione delle attività, le Automazioni e i Documenti, aiutano a collaborare e ad accelerare lo sviluppo del prodotto. Iscrivetevi gratuitamente per provare i modelli JTBD di ClickUp!