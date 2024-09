Come creare un dashboard di People Analytics (con esempi)

Immaginate di essere un direttore generale di baseball. Tradizionalmente, si scrutano i giocatori in base alle loro caratteristiche fisiche, ai risultati ottenuti in passato e all'istinto. Potreste dare la priorità ai giocatori che battono fuoricampo o che eliminano molti battitori.

Billy Beane, direttore generale degli Oakland Athletics nei primi anni 2000, ha sfidato questo approccio tradizionale e ha fatto titolo alla sabermetrica, un'analisi statistica dei dati del baseball. Invece di concentrarsi su statistiche appariscenti come i fuoricampo, si concentrò su metriche che misuravano più accuratamente il contributo complessivo di un giocatore alla vittoria, come la percentuale di basi.

Utilizzando la sabermetrica, Beane fu in grado di identificare i giocatori sottovalutati per costruire un team competitivo con un budget limitato.

Allo stesso modo, un dashboard di analisi delle persone consente di gestire il team con i dati e non solo con l'intuito. Fornisce informazioni chiare su aree critiche come il coinvolgimento del team, i rischi di turnover e le opportunità di crescita, tutto in un unico posto. il 71% dei dirigenti delle risorse umane che utilizzano l'analisi delle persone, dichiarano che è essenziale per la strategia HR della loro organizzazione.

La creazione di questo dashboard può sembrare complessa, ma con gli strumenti giusti e un approccio guidato dai dati, diventa una risorsa potente per prendere decisioni informate. In questo articolo vi guideremo nella creazione di un dashboard di people analytics e vi forniremo esempi per iniziare.

Che cos'è un dashboard di analisi delle persone?

L'analisi delle persone comporta l'utilizzo di dati e metodi statistici per comprendere e migliorare il modo in cui le organizzazioni gestiscono i dipendenti . Aiuta i professionisti delle Risorse Umane a prendere decisioni basate sui dati relativi alle assunzioni, alle prestazioni e alla soddisfazione dei dipendenti.

Un dashboard di analisi delle persone è uno strumento visivo che consolida e visualizza le metriche e i dati vitali delle risorse umane. Il suo scopo è fornire una visualizzazione chiara e in tempo reale dei dati relativi ai dipendenti, consentendo di prendere decisioni rapide e informate sulla base del dashboard della forza lavoro.

L'analisi delle persone è fondamentale per le risorse umane perché aiuta le organizzazioni a ottimizzare la propria forza lavoro. Fornisce informazioni su:

prestazioni dei dipendenti,

impegno dei dipendenti e

turnover dei dipendenti

Consente ai professionisti delle risorse umane di affrontare i problemi in modo proattivo e di migliorare l'efficacia complessiva dell'organizzazione.

Una domanda comune è in che modo le dashboard di analisi delle persone differiscono dalle reportistiche tradizionali

I reportistici forniscono in genere istantanee dettagliate e statiche di dati, riepilogando le prestazioni passate con un'analisi completa. Ad esempio, un report annuale sulle risorse umane può includere dati approfonditi sul turnover dei dipendenti, sulla retribuzione e sui livelli di coinvolgimento, solitamente in un formato fisso come un PDF o un documento stampato.

I dashboard di people analytics, invece, forniscono visualizzazioni dinamiche e in tempo reale delle metriche chiave. Consentono l'esplorazione interattiva dei dati, permettendo di vedere le tendenze man mano che si sviluppano e di prendere rapidamente decisioni informate.

Per istanza, un dashboard HR potrebbe mostrare dati in tempo reale sui punteggi di soddisfazione dei dipendenti, sui tassi di turnover e sulle metriche di reclutamento, con funzionalità/funzione che consentono di eseguire il drill-down su dettagli o periodi specifici.

Leggi anche: i 10 migliori software di analisi della forza lavoro per decisioni guidate dai dati

Costruire un efficace dashboard di People Analytics

La creazione di un dashboard di people analytics efficace inizia con la comprensione dei dati e di come presentarli in modo significativo. I dati grezzi possono essere schiaccianti, soprattutto quando si tratta di metriche HR complesse.

Ecco come farli funzionare:

La visualizzazione dei dati è importante: Convertire i dati in formati visivi facilita l'interpretazione e l'azione. Utilizzate grafici, diagrammi e mappe di calore per evidenziare tendenze e modelli chiave

Convertire i dati in formati visivi facilita l'interpretazione e l'azione. Utilizzate grafici, diagrammi e mappe di calore per evidenziare tendenze e modelli chiave Visualizzazioni intelligenti migliorano l'analisi: ad esempio, un grafico a linee che monitorizza il turnover dei dipendenti nel tempo può rivelare tendenze non evidenti in un foglio di calcolo. Una mappa di calore può mostrare le aree con un basso o alto coinvolgimento

Nonostante l'importanza dell'analisi delle persone, solo il 22% dei professionisti delle risorse umane ritiene che le loro organizzazioni ne facciano un uso efficace. Ciò evidenzia un'opportunità significativa di utilizzare gli strumenti di visualizzazione dei dati per trasformarli in informazioni utili.

Presentando i dati in modo chiaro e concentrandosi sulle metriche chiave, è possibile prendere decisioni informate per migliorare i risultati delle risorse umane senza perdersi nei dettagli.

Come selezionare le metriche HR importanti per il dashboard

La scelta delle giuste metriche HR è fondamentale per costruire un dashboard delle risorse umane che offra un valore reale. Iniziate a considerare quali sono le domande aziendali a cui dovete rispondere:

Volete ridurre il turnover?

Da fare per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti?

Potete identificare i dipendenti ad alto potenziale?

Ogni obiettivo richiederà una serie diversa di metriche.

Ad esempio, se siete concentrati sulla fidelizzazione dei dipendenti, vorrete monitorare metriche come i tassi di turnover, i punteggi di soddisfazione dei dipendenti e la tenure. Per il dashboard del flusso di talenti, potrebbero essere più rilevanti metriche come il tempo di assunzione, i tassi di promozione e le valutazioni delle prestazioni.

La chiave è la selezione di metriche che siano in linea con gli obiettivi strategici dell'organizzazione, in modo da garantire che il dashboard non sia solo una raccolta di dati, ma uno strumento per guidare le decisioni aziendali.

Progettare il dashboard delle risorse umane per una migliore comprensione dei dati

Una volta selezionate le metriche chiave, il passaggio successivo è la progettazione del dashboard HR per massimizzare gli insight sui dati.

Un dashboard di analisi delle persone ben progettato dovrebbe essere intuitivo, consentendo agli utenti di navigare e comprendere facilmente le informazioni presentate. Raggruppate le metriche correlate, usate il codice colore per evidenziare i dati importanti e assicuratevi che le informazioni più critiche siano visualizzate in modo evidente.

È opportuno utilizzare un mix di visualizzazioni per adattarsi a diversi tipi di dati. I grafici a barre possono confrontare efficacemente gruppi o periodi diversi, mentre i grafici a torta mostrano le proporzioni.

Il design dovrebbe anche consentire dashboard interattivi, che permettano agli utenti di eseguire il drill-down su punti di dati specifici per ottenere informazioni più approfondite. L'obiettivo è quello di rendere il dashboard non solo informativo, ma anche attivabile.

Leggi anche: i 10 migliori strumenti di IA per le risorse umane nel 2024

Collegare la strategia di people analytics agli obiettivi e ai risultati aziendali

Per rendere efficaci i vostri dashboard di analisi delle risorse umane, mettete in connessione diretta le metriche delle risorse umane con gli obiettivi aziendali dell'organizzazione. Utilizzate la tabella seguente per mappare le chiavi delle metriche HR ai risultati aziendali rilevanti, assicurandovi che ogni insight contribuisca al raggiungimento di questi obiettivi.

Ad esempio:

Produttività dei dipendenti: Porta a un aumento dei ricavi

Valutazione della retention: Riduce i costi di assunzione

Metriche di diversità: Aumenta l'innovazione e la creatività

Collegare queste metriche agli obiettivi aziendali ne dimostra l'impatto e aiuta a garantire il consenso della leadership mostrando come l'analisi delle persone porti a risultati tangibili.

$$$a Passaggi per l'implementazione di una funzione HR guidata dai dati

L'implementazione di una funzione risorse umane data-driven può sembrare un'attività impegnativa, ma è fondamentale per prendere decisioni più sagge e ottenere risultati migliori. Ecco un approccio semplice per iniziare:

Definire la visione: Iniziare a chiarire i propri obiettivi con l'analisi delle persone. Questa visione dovrebbe essere in linea con gli obiettivi aziendali più ampi della vostra organizzazione. Ad istanza, potreste fissare un traguardo per ridurre il turnover del 10% entro un anno, promuovendo l'obiettivo dell'organizzazione di diventare un datore di lavoro ricercato Scegliere gli strumenti giusti: Il team dispone degli strumenti necessari per raccogliere, analizzare e visualizzare i dati sulle risorse umane. Pensate a dashboard e software di analisi in grado di monitorare in tempo reale metriche come i punteggi di coinvolgimento dei dipendenti Costruire capacità analitiche: Assicuratevi che il vostro team HR abbia le capacità di interpretare i dati e trarre conclusioni significative. Questo potrebbe comportare una formazione su strumenti come SPSS o altri software statistici Implementare la governance dei dati: Impostare politiche per mantenere l'accuratezza, la privacy e la sicurezza dei dati. Controlli regolari delle vostre origini dati sono essenziali per garantire la conformità a regolamenti come il GDPR Promuovere una cultura basata sui dati: Incoraggiare il passaggio a prendere decisioni basate sui dati piuttosto che sull'intuizione o sulla tradizione. Ad esempio, utilizzate le analisi predittive per dare forma alle vostre strategie di assunzione, invece di affidarvi all'istinto

Software e strumenti per lo sviluppo di dashboard di analisi delle persone

I team delle risorse umane spesso si affidano a diversi Software HR -HRMS per la gestione dei dati, software di BI per l'analisi e Excel per la reportistica sulle risorse umane. Sebbene questi strumenti siano pratici, possono essere ingombranti da gestire. ClickUp integra diverse funzioni HR in un'unica piattaforma, facilitando la gestione e l'analisi dei dati del team. È un'applicazione software di gestione delle persone che va oltre il project management per aiutarvi a creare e mantenere efficaci dashboard di analisi delle persone. La piattaforma di gestione del team delle risorse umane di ClickUp può aiutarvi a costruire il sistema definitivo per ottimizzare le assunzioni, l'inserimento e lo sviluppo dei dipendenti.

Utilizzate la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp per avere tutto ciò che vi serve per le risorse umane, tutto in un unico posto

Potete utilizzare questa piattaforma per:

Automazioni nella gestione dei candidati con modelli e flussi di lavoro personalizzati

Monitorare le attività, i documenti e i feedback per un onboarding senza interruzioni

Centralizzare il monitoraggio delle prestazioni e dell'impegno dei dipendenti con visualizzazioni personalizzabili

Ecco come potete utilizzare ClickUp per migliorare le vostre capacità di analisi delle persone:

1. Dashboard di ClickUp ClickUp Dashboard offrono una personalizzazione profonda e una perfetta integrazione con altri strumenti HR, consentendo ai team HR di personalizzare i dashboard di analisi delle persone in base alle proprie esigenze. Questa integrazione consente di monitorare e analizzare in modo efficiente le metriche chiave delle risorse umane, come il coinvolgimento dei dipendenti, le percentuali di retention e gli indicatori di performance.

È possibile utilizzarla per monitorare le metriche in tempo reale e impostare avvisi automatici per le soglie critiche, assicurandosi di poter agire rapidamente sui cambiamenti importanti nelle dinamiche della forza lavoro.

Ad esempio, è possibile utilizzare ClickUp Dashboard per visualizzare i dati del progetto attraverso grafici e Indicatori chiave di prestazione (KPI) delle risorse umane ), come la pipeline di reclutamento e il time-to-hire, i punteggi di soddisfazione dei dipendenti, i tassi di completamento della formazione e le metriche relative a diversità e inclusione.

Migliorate la visibilità del progetto con le dashboard personalizzabili di ClickUp per il monitoraggio in tempo reale

Potete utilizzarli per

monitorare lo stato di avanzamento delle attività e i cicli di revisione delle prestazioni

monitorare i budget e la spesa per le varie iniziative HR

analizzare le tendenze del turnover dei dipendenti per reparto, ruolo o posizione

visualizzare le analisi dei gap di competenze e gli stati di apprendimento e sviluppo

monitorare i programmi di riconoscimento dei dipendenti e la distribuzione dei premi.

analizzare l'efficacia delle iniziative di benessere e dei programmi di assistenza ai dipendenti

2. ClickUp Brain

Leva ClickUp Brain per analizzare le tendenze e generare azioni analisi della forza lavoro . Questo strumento alimentato dall'IA può aiutarvi a identificare i modelli di performance dei dipendenti prevedere le tendenze del turnover e suggerire strategie di miglioramento.

È possibile identificare una tendenza all'aumento del turnover ed evidenziare i reparti o i ruoli più a rischio. Con ClickUp Brain integrato nel vostro dashboard delle risorse umane, potrete ricevere report personalizzati che individuano queste tendenze, consentendo al vostro team di intervenire in modo mirato prima che i problemi si aggravino.

Risparmia tempo con gli aggiornamenti e i report guidati dall'IA di ClickUp Brain per le attività di ClickUp, Docs e Teams

3. Dashboard e modelli per le risorse umane

La gestione delle attività di ClickUp può risultare impegnativa, ma i modelli di ClickUp la rendono più semplice, evitando di dover partire da zero. La procedura operativa standard di ClickUp per le risorse umane Tmodello il sistema di gestione delle risorse umane, ad esempio, vi aiuta a documentare le procedure operative standard, garantendo coerenza e chiarezza tra le funzioni HR.

Questo modello può essere utilizzato per:

Assegnare stati personalizzati come Aperto e Completato alle attività, consentendo di monitorare lo stato di ogni passaggio del processo

Organizzare e attribuire le attività con campi personalizzati, rendendo più facile la gestione e la visualizzazione delle varie procedure HR

Utilizzate fino a sei visualizzazioni in ClickUp, comprese le configurazioni per l'Offboarding, il Reclutamento, la Valutazione delle prestazioni, la Formazione e la Guida introduttiva, per ottimizzare i vostri processi fin dall'inizio

Migliorate il monitoraggio dei processi HR con funzionalità/funzione quali tag, attività secondarie annidate, assegnatari multipli ed etichette di priorità

Successivamente, è possibile utilizzare Il modello di elenco dei dipendenti di ClickUp per mantenere un registro organizzato e completo della vostra forza lavoro. Vi aiuta a gestire le informazioni sui dipendenti, a monitorare i ruoli e a garantire un facile accesso ai dettagli di contatto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-109.png Gestite la vostra forza lavoro in modo efficiente con il modello di elenco dei dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182413139 Scaricare questo modello /$$$cta/

Utilizzate questo modello per:

Monitorare i dipendenti attivi contrassegnando stati come appaltatore, in congedo, malato, terminato, in viaggio e altro all'interno del sistema HR dell'azienda

Memorizzare le informazioni essenziali sui dipendenti e visualizzare facilmente i dati con 21 attributi personalizzati come Bonus, Turno di lavoro, Stato del dipendente, Compleanno e Posizione

Accedere a sette visualizzazioni nelle configurazioni di ClickUp, come Panoramica del dipendente, Attualmente al lavoro, Stato del lavoro, Reparti e Calendario delle assegnazioni dei contraenti, assicurando che tutte le informazioni siano organizzate e prontamente disponibili

Migliorare il monitoraggio del tempo dei dipendenti con funzionalità quali monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e altro ancora

Esempi di metriche importanti per il People Dashboard

Un dashboard di analisi delle persone ben costruito trasforma i dati grezzi in approfondimenti praticabili, aiutando le organizzazioni a prendere decisioni informate. Ecco un elenco di metriche chiave da includere:

1. Fatturato dei dipendenti e analisi predittiva

Il turnover dei dipendenti è un indicatore della salute dell'organizzazione. Un turnover elevato può segnalare problemi di fondo come la cattiva gestione o la cultura del luogo di lavoro. Ma il monitoraggio del turnover è solo l'inizio. Con l'analisi predittiva, è possibile prevedere il potenziale turnover e identificare i dipendenti a rischio, consentendo strategie di retention proattive.

via Il mio futuro Leggi anche: 10 Migliori software di monitoraggio dei dipendenti nel 2024

2. Monitoraggio di diversità, equità e inclusione (DEI)

Il DEI non è solo una casella da spuntare, ma è fondamentale per promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo. Le metriche chiave da monitorare sono la diversità di genere, la rappresentanza delle minoranze e l'equità retributiva.

Monitorando regolarmente le metriche DEI in un dashboard sulla diversità, potete valutare l'efficacia delle vostre iniziative di inclusione e adattare le strategie, se necessario, per promuovere un ambiente di lavoro più equo.

via Consulenza CrossCountry

3. Metriche di produttività della forza lavoro

Le metriche di produttività, come la produzione per dipendente, i tassi di completamento dei progetti e il time-to-productivity per i nuovi assunti, offrono indicazioni sull'efficienza e le prestazioni del team.

Questi indicatori chiave di prestazione aiutano a identificare le aree di miglioramento, a ottimizzare i flussi di lavoro e a garantire un uso efficace delle risorse, aumentando la produttività complessiva.

Monitoraggio dei carichi di lavoro del team e dei tassi di completamento delle attività in un colpo d'occhio tramite ClickUp Dashboard

Suggerimento: È possibile utilizzare strumenti di monitoraggio della produttività dei dipendenti per monitorare le prestazioni, fissare obiettivi e ottimizzare i flussi di lavoro, assicurando che il team sia in regola e raggiunga gli oggetti in modo efficiente.

4. Metriche di gestione dei talenti

Una gestione efficace della forza lavoro è chiave per la crescita dell'organizzazione. Metriche come il time-to-hire, lo stato di sviluppo dei dipendenti e il tasso di mobilità interna mostrano chiaramente la gestione e la valorizzazione dei talenti.

Il monitoraggio di queste metriche chiave aiuta a identificare le carenze di competenze, a migliorare i programmi di formazione e a creare solidi percorsi di carriera, assicurando che i vostri migliori talenti rimangano impegnati e facciano progressi.

via Netsuite

5. Metriche di fidelizzazione dei dipendenti

Trattenere i migliori talenti è fondamentale per la stabilità, soprattutto per le startup in fase iniziale. Metriche come i punteggi di coinvolgimento dei dipendenti, i tassi di retention a livello di reparto e i motivi di abbandono forniscono informazioni approfondite sull'efficacia delle vostre strategie di retention.

Una comprensione completa di queste metriche consente di adottare strategie di fidelizzazione mirate, come il miglioramento dei benefit, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata o un più forte senso di comunità, per soddisfare e coinvolgere la vostra forza lavoro.

via Slideteam Leggi anche: 10 Software di gestione del capitale umano per le aziende nel 2024

Monitoraggio di diversità, equità e inclusione nei dashboard di analisi delle persone

Quando si parla di Diversità, Equità e Inclusione (DEI) nelle analisi delle persone, non si tratta solo di token. Il monitoraggio DEI aiuta le organizzazioni a comprendere la reale composizione della forza lavoro e le dinamiche in gioco.

Ecco come utilizzare il dashboard delle risorse umane per migliorare i lavori richiesti:

Monitorare la rappresentanza di vari gruppi a diversi livelli organizzativi per identificare e affrontare le barriere all'avanzamento, come il divario retributivo tra i sessi e i soffitti di vetro

Analizzare l'equità retributiva per garantire pratiche retributive eque e imparziali

Utilizzare i dati sul coinvolgimento dei dipendenti per verificare se tutto il personale si sente valorizzato e incluso, indipendentemente dal proprio background

Superare le sfide nell'implementazione dei dashboard di People Analytics

L'implementazione di un dashboard di people analytics richiede la garanzia della privacy dei dati e la gestione di eventuali imprecisioni. Ecco come affrontare questi problemi in modo efficace:

Affrontare i problemi di privacy e sicurezza dei dati

La mancata salvaguardia dei dati sensibili dei dipendenti può portare a violazioni, erodere la fiducia dei dipendenti ed esporre l'organizzazione a sanzioni legali. L'impatto va oltre i problemi legali immediati; può danneggiare la reputazione dell'azienda e minare il morale dei dipendenti.

**Soluzione

Implementare una forte crittografia per i dati a riposo e in transito

Applicare controlli di accesso rigorosi per garantire che solo il personale autore possa visualizzare le informazioni sensibili

Condurre valutazioni periodiche della sicurezza per identificare e ridurre le vulnerabilità

Stabilire politiche chiare sull'utilizzo dei dati e garantire la conformità a GDPR, CCPA e altre normative

Gestire le imprecisioni e le incongruenze dei dati

Dati imprecisi o incoerenti possono portare a decisioni sbagliate, approfondimenti distorti e strategie inefficaci. Ne risultano inefficienze operative e obiettivi aziendali non allineati, con ripercussioni sulle prestazioni complessive.

Soluzione

Eseguire una verifica dei dati per identificare e risolvere le fonti di errore

Implementare controlli di convalida per individuare tempestivamente gli errori

Standardizzare i formati e le etichette dei dati in tutti i sistemi

Aggiornare e pulire regolarmente i dati per mantenerne l'accuratezza

Assegnare ai data steward dedicati il compito di supervisionare la qualità dei dati e di garantirne la costante affidabilità

Trasformare le risorse umane con gli approfondimenti basati sui dati

Con un dashboard per le persone, non vi limitate a raccogliere dati, ma fornite al vostro team HR gli strumenti necessari per ottimizzare le strategie della forza lavoro, migliorare la retention dei dipendenti e ottenere migliori risultati aziendali.

Gli approfondimenti in tempo reale su metriche chiave come il turnover dei dipendenti, la produttività e la diversità consentono ai dipartimenti HR di affrontare in modo proattivo le sfide, prevedere le tendenze e prendere decisioni che contribuiscono all'esito positivo dell'organizzazione.

Siete pronti a trasformare le vostre Risorse Umane con approfondimenti basati sui dati? Iscrivetevi a ClickUp e iniziate a sfruttare la potenza dei dati dei vostri dipendenti oggi stesso!