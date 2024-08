10 migliori software di analisi della forza lavoro per decisioni guidate dai dati

In questo mondo guidato dai dati, "la conoscenza è potere" non è solo un modo di dire: è il segreto per una gestione stellare della forza lavoro. Se volete migliorare le prestazioni dei dipendenti, perfezionare il piano futuro della forza lavoro e ottenere migliori risultati aziendali, l'implementazione di un software di analisi della forza lavoro è il vostro asso strategico.

Questo strumento, un sottoinsieme del software di analisi delle risorse umane, vi aiuta a vagliare i dati interni ed esterni dei dipendenti, trasformando metriche complesse in dati di approfondimento. Con il miglior software di analisi della forza lavoro, è possibile ottimizzare la produttività dei dipendenti, migliorarne la fidelizzazione e prendere decisioni aziendali d'impatto.

Vediamo come utilizzare gli strumenti di analisi della forza lavoro per prevedere e formare il futuro della vostra organizzazione.

**Cosa si deve cercare in un software di analisi della forza lavoro?

Quando si cerca il miglior software di analisi della forza lavoro, bisogna concentrarsi sulle funzionalità/funzione che non solo tracciano, ma migliorano realmente le prestazioni dei dipendenti e i risultati aziendali. Ecco le funzionalità chiave da considerare:

Gestione completa delle prestazioni: Optate per un software analitico che abbia un sistema di gestione delle prestazioni e dei risultatistrumento di monitoraggio della produttività dei dipendenti in modo da poter individuare i risultati migliori e le aree che necessitano di miglioramenti

Optate per un software analitico che abbia un sistema di gestione delle prestazioni e dei risultatistrumento di monitoraggio della produttività dei dipendenti in modo da poter individuare i risultati migliori e le aree che necessitano di miglioramenti Analisi predittiva: Scegliete soluzioni software che possanoprevedere le future esigenze di personale sulla base delle tendenze dei dati attuali dei dipendenti. Questa capacità predittiva vi aiuta a essere all'avanguardia, assicurandovi di non essere mai sotto organico o in eccesso

Scegliete soluzioni software che possanoprevedere le future esigenze di personale sulla base delle tendenze dei dati attuali dei dipendenti. Questa capacità predittiva vi aiuta a essere all'avanguardia, assicurandovi di non essere mai sotto organico o in eccesso Reportistica personalizzabile: Assicuratevi che la suite per la forza lavoro vi consenta dicreare reportistica giornaliera personalizzabile. Questa flessibilità consente di concentrarsi sui dati HR più importanti per migliorare i risultati aziendali, facilitando la condivisione di informazioni utili con gli stakeholder e prendendo rapidamente decisioni informate

Assicuratevi che la suite per la forza lavoro vi consenta dicreare reportistica giornaliera personalizzabile. Questa flessibilità consente di concentrarsi sui dati HR più importanti per migliorare i risultati aziendali, facilitando la condivisione di informazioni utili con gli stakeholder e prendendo rapidamente decisioni informate Monitoraggio del ciclo di vita dei dipendenti: Ottimizzate le strategie di coinvolgimento e i programmi di retention con una funzionalità/funzione che traccia l'intero percorso dei dipendenti, dall'inserimento all'uscita, per identificare i modelli. Questo fornisce ai team delle risorse umane preziose informazioni sull'esperienza dei dipendenti

Ottimizzate le strategie di coinvolgimento e i programmi di retention con una funzionalità/funzione che traccia l'intero percorso dei dipendenti, dall'inserimento all'uscita, per identificare i modelli. Questo fornisce ai team delle risorse umane preziose informazioni sull'esperienza dei dipendenti Funzionalità di segmentazione: Segmentazione dei dati della forza lavoro in base a dati demografici, ruoli o reparti. Questo aiuta i responsabili delle risorse umane e i leader aziendali a condurre un'analisi diagnostica più approfondita e ad adattare le strategie ai diversi gruppi dell'organizzazione. Questo, a sua volta, migliora l'esperienza dei dipendenti e ne aumenta la soddisfazione

Segmentazione dei dati della forza lavoro in base a dati demografici, ruoli o reparti. Questo aiuta i responsabili delle risorse umane e i leader aziendali a condurre un'analisi diagnostica più approfondita e ad adattare le strategie ai diversi gruppi dell'organizzazione. Questo, a sua volta, migliora l'esperienza dei dipendenti e ne aumenta la soddisfazione Strumenti di benchmarking: Scegliete un software che offra solidi strumenti di benchmarking. Questi strumenti permettono di confrontare le metriche e gli indicatori di performance chiave dell'azienda con gli standard del settore o con i colleghi. Il benchmarking è fondamentale per capire a che punto è la vostra azienda in termini di prestazioni e dove è possibile apportare miglioramenti

Scegliete un software che offra solidi strumenti di benchmarking. Questi strumenti permettono di confrontare le metriche e gli indicatori di performance chiave dell'azienda con gli standard del settore o con i colleghi. Il benchmarking è fondamentale per capire a che punto è la vostra azienda in termini di prestazioni e dove è possibile apportare miglioramenti **Assicuratevi che il software sia in grado di misurare e analizzare i livelli di coinvolgimento dei dipendenti. Questa funzionalità/funzione dovrebbe fornire informazioni su cosa motiva i dipendenti, quali sono i loro punti dolenti e quanto si sentono impegnati nel lavoro

Analisi del rischio di retention: Cercate funzionalità/funzione che aiutino a prevedere il turnover dei dipendenti e a identificare i dipendenti a rischio. Gli strumenti di analisi del rischio di retention dei dipendenti utilizzano dati HR come le prestazioni dei dipendenti, i punteggi di soddisfazione, l'attività dei dipendenti e le circostanze personali per individuare le tendenze e prevedere le potenziali uscite

I 10 migliori software di analisi della forza lavoro da utilizzare nel 2024

Esplorate i migliori strumenti progettati per trasformare i dati sulla forza lavoro in informazioni utili per aiutare le aziende a raggiungere l'esito positivo.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-78.png La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp /$$$img/

Semplificate i processi relativi alle risorse umane con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

ClickUp è uno strumento versatile di analisi della forza lavoro progettato per semplificare le operazioni aziendali e migliorare la produttività. Il ClickUp Dashboard la funzionalità/funzione di ClickUp è un hub centrale che consente di monitorare e ottimizzare le operazioni e di adattare rapidamente le risorse in base all'evoluzione delle esigenze aziendali. Consente di ottenere una panoramica completa delle risorse e dei carichi di lavoro. ClickUp Brain , l'assistente IA integrato, accelera il processo decisionale e affina la visione strategica identificando tendenze e opportunità nei dati della forza lavoro. Oltre a questo, il ClickUp Monitoraggio del tempo per progetti aiuta a garantire che i progetti siano rispettati e che tutte le risorse siano utilizzate in modo efficiente. Funzionalità di ClickUp per la definizione degli obiettivi possono aiutarvi a monitorare lo stato in tempo reale e ad adeguare gli oggetti, se necessario, per mantenere lo slancio e guidare l'esito positivo.

Con Le funzionalità di gestione delle risorse umane di ClickUp permettono di gestire facilmente i registri dei dipendenti, i processi di reclutamento e di inserimento. Questo garantisce un flusso di lavoro più fluido e una maggiore conformità alle politiche organizzative. Utilizzate l'ampio intervallo di funzioni di Modelli pre-progettati di ClickUp per velocizzare le vostre operazioni: personalizzateli per adattarli alle specifiche esigenze aziendali, migliorare la produttività e allinearsi agli oggetti della vostra attività.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Employee-Daily-Activity-Report-Template.png Identificate i gap di produttività e ottenete visibilità con il modello di reportistica sull'attività giornaliera dei dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6105528&\_gl=1\*w2yrrs\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRexODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2THUHpGN2djWdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Scaricare questo modello /$$$cta/

Utilizzare il Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp per monitorare in modo efficiente le attività quotidiane e visualizzare in modo granulare come i dipendenti allocano il loro tempo durante l'orario di lavoro. Con questo modello è possibile:

Monitorare le prestazioni, le presenze e le scadenze per identificare le aree di crescita dei dipendenti

Monitorare i flussi di lavoro per ottimizzare l'efficacia del team e lo sviluppo individuale

Analizzare la qualità del lavoro e il rispetto dei programmi per individuare le opportunità di miglioramento

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Gestione della conoscenza alimentata dall'IA: Con ClickUp Brain è possibile fornire risposte immediate e contestualizzate alle richieste di informazioni su attività, documenti e membri del team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Brain-Dashboard-Image-1400x652.png

/$$$img/

utilizzate ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM per ottenere risposte immediate a tutte le vostre domande su lavoro, attività, documenti e altro ancora_

Monitoraggio delle prestazioni in tempo reale: Tenetevi aggiornati sulle metriche delle prestazioni della vostra organizzazione con un sistema personalizzabiledashboard personalizzabili per i dirigenti /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Obiettivi.png Pacchetto dashboard ClickUp 3.0 con obiettivi del team /$$$img/

gestire gli obiettivi del team con ClickUp Dashboard_s

Modelli diversi: Semplificate il project management e la pianificazione della forza lavoro con i modelli predefiniti di ClickUp, che possono essere personalizzati per adattarsi alle vostre specifiche esigenze aziendali

Semplificate il project management e la pianificazione della forza lavoro con i modelli predefiniti di ClickUp, che possono essere personalizzati per adattarsi alle vostre specifiche esigenze aziendali Monitoraggio del tempo dei progetti: Ottenete informazioni su come ogni fase del progetto consuma tempo per ottimizzare la produttività del team e garantire che i progetti rimangano in linea con le scadenze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Track-time.png ClickUp 3.0 Visualizzazione attività Monitoraggio del tempo /$$$img/

traccia la sequenza temporale del progetto con la vista attività di ClickUp

Impostazione e allineamento degli obiettivi: Monitoraggio dello stato in tempo reale e adeguamento degli obiettivi in base alle necessità per mantenere lo slancio e guidare l'esito positivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/targets-in-clickup-goals.png traguardi in ClickUp Obiettivi /$$$img/

stabilire obiettivi e monitorarli con ClickUp Obiettivi

Gestione completa delle risorse umane: Gestione dei dati dei dipendenti, dei processi di reclutamento e di onboarding per garantire un flusso di lavoro più fluido e una maggiore conformità alle politiche organizzative

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida quando implementano il software per la prima volta

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Acendre (HireRoad)

via {\an8}Strada del noleggio Acendre, recentemente ribattezzata HireRoad, fornisce una piattaforma completa per l'acquisizione di talenti, che offre soluzioni semplificate di reclutamento, onboarding e analisi. Il rebranding riguarda principalmente gli utenti al di fuori dell'Australia, dove il prodotto rimane Acendre.

Le migliori funzionalità di Acendre/HireRoad

Mantenete i candidati impegnati e informati con messaggi coerenti, in linea con il brand e tempestivi. La dashboard mobile-friendly consente ai reclutatori di monitorare la pipeline da qualsiasi luogo, adattandosi rapidamente ai cambiamenti

Risparmiate tempo e denaro grazie all'automazione dei processi ripetibili. Le notifiche programmate aiutano a coinvolgere i candidati al momento giusto, creando flussi di lavoro fluidi

Ottenere approfondimenti grazie a metriche chiare e attuabili, che consentono di prendere decisioni calcolate e di condividere facilmente i dati

Ottenere soluzioni sicure e complete per le agenzie governative, semplificando il reclutamento e l'onboarding per i settori regolamentati, rendendole ideali per gli enti pubblici

Limiti di Acendre/HireRoad

Le recensioni indicano che le risposte del supporto clienti possono essere più lente del necessario, ostacolando le operazioni urgenti

Prezzi di Acendre/HireRoad

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Acendre/HireRoad

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Capterra: 4.6/5 (46 recensioni)

3. Intuitivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Insightful-dashboard-1400x875.png Dashboard perspicace /$$$img/

via Insightful ActivTrak offre una soluzione moderna per ottenere visibilità immediata sulla produttività e sull'impegno dei dipendenti. Grazie a funzionalità/funzione progettate per confrontare la produttività da remoto e in ufficio, individuare rapidamente burnout e disimpegno e ottimizzare i processi e l'uso della tecnologia, ActivTrak fornisce le informazioni necessarie per prendere decisioni sicure.

Sia che si tratti di piano delle capacità activTrak vi fornisce gli strumenti per prendere decisioni informate e basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di ActivTrak

Monitoraggio egestire la forza lavoro efficacemente, comprendendo le variazioni di produttività in base alla posizione e ai modelli di lavoro dei dipendenti

Implementare metriche di produttività per supportare e migliorare il lavoro del team, aiutandovi a misurare e aumentare la produttività, identificare le tendenze e prevenire il burnout

Ottenere informazioni dettagliate su come i dipendenti trascorrono le loro giornate lavorative, che aiutano a perfezionare i processi e ad aumentare l'efficienza complessiva

Utilizzate le intuizioni basate sui dati per un solido piano della forza lavoro, assicurandovi di essere ben preparati per le future esigenze di personale sulla base dei dati attuali di produttività e coinvolgimento

Monitoraggio e analisi dei segnali di disimpegno e burnout dei dipendenti, per intervenire tempestivamente e mantenere un ambiente di lavoro sano

Limiti di ActivTrak

L'interpretazione dei dati di ActivTrak richiede un'attenta considerazione per evitare ipotesi distorte sulla produttività dei dipendenti

Gli strumenti possono etichettare erroneamente le attività produttive come "non produttive", alterando l'accuratezza dei dati

Prezzi di ActivTrak

**Gratis

Essenziale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Professionale: $17/mese per utente

$17/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ActivTrak

G2: 4.4/5 (246 recensioni)

4.4/5 (246 recensioni) Capterra: 4.6/5 (547 recensioni)

5. Paylocity

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Paylocity-1400x947.png Interfaccia di integrazione HRIS Paylocity /$$$img/

via JobScore Paylocity combina funzioni HR fondamentali e tecnologia moderna, fornendo una suite software unificata che semplifica i processi HR e payroll. Questa piattaforma è stata progettata non solo per l'efficienza operativa, ma anche per migliorare l'esperienza dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Paylocity

Consolidate le vostre attività HR con la suite integrata di Paylocity, che comprende, tra l'altro, buste paga, amministrazione dei benefit, analisi delle risorse umane e gestione dei talenti

Elevare l'interazione complessiva dei dipendenti con la piattaforma grazie a un design intuitivo e a funzionalità/funzione che favoriscono il coinvolgimento e la soddisfazione degli utenti

Attirare, sviluppare e trattenere i migliori talenti con strumenti che supportano ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione alla pensione

Semplificare la gestione dei benefit per i dipendenti con un'interfaccia semplificata che facilita l'iscrizione e gli aggiornamenti sia per gli amministratori che per i dipendenti

Limiti di Paylocity

Alcuni utenti hanno notato occasionali ritardi nella sincronizzazione dei dati e nella gestione dei dati personaligenerazione della reportistica durante i picchi di utilizzo

Non può effettuare pagamenti a contraenti indipendenti

Prezzi di Paylocity

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Paylocity

G2: 4,4/5 (2.537 recensioni)

4,4/5 (2.537 recensioni) Capterra: 4.3/5 (832 recensioni)

6. Giorno lavorativo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-13.04.57@2x-1400x878.png Esempio di prodotto Workday /$$$img/

via Giorno lavorativo Workday combina le migliori applicazioni per la finanza e la gestione del capitale umano con tecnologie avanzate come l'IA per guidare l'efficienza e la crescita dell'azienda. La sua piattaforma "Enterprise Management Cloud" è stata concepita per aiutare la vostra organizzazione ad adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze aziendali, facilitando la collaborazione e la pianificazione continua.

Le migliori funzionalità/funzioni diWorkday

Fate progredire la vostra azienda con un piano che supporta una pianificazione continua e collaborativa, consentendovi di adattarvi rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente aziendale

Integrare il piano finanziario e delle risorse umane con l'IA incorporata che aumenta le prestazioni e offre approfondimenti in tempo reale

Sfruttare l'IA per mappare e sviluppare le competenze della vostra forza lavoro, assicurando che il vostro team sia pronto per i lavori di domani

Prendete decisioni in tutta tranquillità grazie a un'origine dati unificata per i dati finanziari, sulle persone e operativi, fornendo a tutti l'accesso a informazioni in tempo reale

Limiti diWorkday

La personalizzazione e l'integrazione con i sistemi esistenti possono essere complesse e richiedere ulteriore supporto

Potrebbe non essere conveniente per le piccole aziende

Prezzi diWorkday

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi suWorkday

G2: 4.0/5 (1514 recensioni)

4.0/5 (1514 recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.349 recensioni)

7. Paycor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Paycor-Payroll.png L'interfaccia di gestione delle paghe di Paycor /$$$img/

via Paycor Paycor trasforma il modo in cui gestite la vostra forza lavoro, integrando tutti gli aspetti delle risorse umane e delle buste paga in un'unica piattaforma efficiente. Questo approccio completo semplifica i processi e aumenta la produttività, automatizzando le attività di routine e offrendo analisi strategiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Paycor

Un set completo di strumenti per gestire tutti gli aspetti delle risorse umane, dalla gestione delle paghe e dei talenti alla conformità e all'amministrazione dei benefit.

Ottimizzate il processo di reclutamento con un software automatizzato per il talent sourcing e l'onboarding, assicurandovi di attrarre e trattenere i migliori talenti

Controllate i costi del lavoro e aumentate la produttività con il software di rilevazione delle presenze e le funzionalità di pianificazione dinamica

Utilizzate i sistemi di gestione dell'apprendimento e il software di gestione delle carriere di Paycor per promuovere la crescita e la soddisfazione dei dipendenti

Limiti Paycor

L'integrazione con sistemi esterni può talvolta richiedere ulteriori personalizzazioni, che possono comportare costi aggiuntivi o supporto

Gli utenti hanno segnalato di essere insoddisfatti del supporto clienti

Prezzi Paycor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Paycor

G2: 3.9/5 (720 recensioni)

3.9/5 (720 recensioni) Capterra: 4.4/5 (2776 recensioni)

8. SAP SuccessFactors

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/SuccessFactors-job-requisition-1400x651.png Interfaccia di richiesta di lavoro di SAP SuccessFactors /$$$img/

via SAP Community SAP SuccessFactors eleva la gestione del capitale umano attraverso una suite completa di strumenti di IA che affrontano le principali aree HR, tra cui buste paga, reclutamento, onboarding, apprendimento e sviluppo e altro ancora. Progettata per fornire approfondimenti basati su dati e migliorare il piano della forza lavoro sAP SuccessFactors supporta le organizzazioni nella creazione di esperienze ottimali per i dipendenti e nell'incremento dell'agilità organizzativa su scala globale.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP SuccessFactors

Intervallo di moduli che coprono ogni aspetto delle risorse umane, dal payroll alla gestione delle performance

Utilizzate i potentistrumenti di analisi per approfondire i dati sulla forza lavoro, scoprire le tendenze e applicare le intuizioni per prendere decisioni strategiche

Incorporare l'IA in tutta la suite per migliorare il processo decisionale e l'efficienza e ottenere intuizioni predittive per guidare strategie HR proattive

Allineare i talenti individuali alle esigenze dell'organizzazione utilizzando raccomandazioni guidate dall'IA per favorire lo sviluppo della carriera e la mobilità interna

Limiti di SAP SuccessFactors

Le notifiche sono collegate a ciascuna fase della pipeline dei talenti e si attivano ogni volta che un candidato raggiunge una nuova fase

Non esiste una versione di prova gratuita e i personalizzati hanno trovato i prezzi non sufficientemente trasparenti

Da fare non ci sono molte possibilità di personalizzazione

Prezzi di SAP SuccessFactors

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su SAP SuccessFactors

G2: 3.9/5 (664 recensioni)

3.9/5 (664 recensioni) Capterra: 4/5 (274 recensioni)

9. Lattice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Lattice.png L'interfaccia personalizzata di Lattice per la visualizzazione dei dati /$$$img/

via Lattice Lattice rivoluziona le operazioni HR con la sua piattaforma alimentata dall'IA, progettata per migliorare il processo di gestione delle prestazioni e accelerare la crescita dei dipendenti. Integrando le valutazioni delle prestazioni, la gestione dei compensi e il coinvolgimento dei dipendenti in un'interfaccia senza soluzione di continuità, Lattice vi aiuta a identificare i migliori talenti e ad allineare i vostri team agli oggetti chiave dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Lattice

Monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei dipendenti in modo sistematico per identificare i migliori e supportare strategicamente i meno performanti

Allineare gli oggetti dell'organizzazione con gli obiettivi dei singoli dipendenti, assicurando che tutti siano concentrati su ciò che conta di più per l'esito positivo dell'azienda

Utilizzare gli insight guidati dall'IA per agire efficacemente sui feedback dei dipendenti, promuovendo una cultura che dia priorità a prestazioni e soddisfazione

Prendere decisioni retributive eque e d'impatto collegando la retribuzione direttamente ai risultati delle prestazioni, promuovendo trasparenza e motivazione in tutto il team

Trasformare i manager in career coach con strumenti che supportano e monitorano lo sviluppo dei dipendenti, accelerando la crescita professionale e la fidelizzazione dei dipendenti

Limiti della griglia

La reportistica per i sondaggi e le verifiche di fine anno è ingombrante e difficile da interpretare

Spesso sono necessarie ulteriori operazioni di pulizia e preparazione prima della condivisione dei dati

Prezzi del Lattice

Gestione delle prestazioni + OKR e obiettivi: $11/mese per utente

Coinvolgimento: Ulteriori $4/mese per utente

Crescita: $4/mese in più per utente

Compensazione: $6/mese in più per utente

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2: 4,7/5 (3.823 recensioni)

4,7/5 (3.823 recensioni) Capterra: 4.5/5 (121 recensioni)

10. Visier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Visier.png Il dashboard mensile esecutivo di Visier /$$img/

via Visier Visier si distingue per le sue potenti soluzioni di people analytics che forniscono informazioni critiche direttamente nelle mani di chi ne ha più bisogno, dai professionisti delle risorse umane ai dirigenti. Integrando i dati in tutta l'organizzazione, Visier consente di prendere decisioni informate che hanno un impatto aziendale significativo.

Le migliori funzionalità/funzione di Visier

Collaborate con Vee, l'assistente digitale guidato dall'IA che rende accessibile a chiunque nella vostra organizzazione l'analisi di dati complessi, assicurando che le intuizioni siano a portata di conversazione

Combinare i dati HR con quelli aziendali per visualizzare una visione olistica dell'organizzazione, consentendo ai provider di prendere decisioni informate e d'impatto

Sfruttare l'estensione del database di Visier, che comprende oltre 15 milioni di record di dipendenti, per confrontare le prestazioni dell'organizzazione con i benchmark del settore e identificare le aree di miglioramento

Integrare i dati provenienti da varie fonti in un sistema unificato per ottenere analisi complete che rivelino chiavi di lettura per le vostre strategie di gestione delle persone

Limiti di Visier

Potrebbe essere necessaria una formazione aggiuntiva per migliorare la conoscenza dei dati da parte degli utenti, per una migliore comprensione degli analytics

Alcuni utenti hanno segnalato ritardi nell'implementazione

Prezzo di Visier

Prezzo personalizzato

Visier valutazioni e giudizi

G2: 4.6/5 (126 recensioni)

4.6/5 (126 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Eleva il tuo gioco di analisi della forza lavoro con gli strumenti giusti

Mentre esplorate queste opzioni di strumenti di analisi della forza lavoro, è importante considerare come ciascuno di essi possa essere adattato alle vostre esigenze organizzative. Il software giusto snellirà i processi HR, migliorerà il processo decisionale e l'efficienza complessiva della forza lavoro. È il momento di fare il passaggio successivo: valutare questi strumenti in base ai vostri requisiti specifici per trovare quello più adatto alla vostra organizzazione.

Siete pronti a rivoluzionare la gestione della forza lavoro con informazioni utili? Provate ClickUp oggi stesso! Grazie alle sue versatili funzionalità di project management e ai solidi strumenti di analisi, ClickUp vi aiuta a ottimizzare la produttività e a gestire il team in modo più efficace. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!