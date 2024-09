Perché l'intelligenza emotiva è importante per la leadership?

Una leadership efficace è la pietra miliare di un ambiente di lavoro positivo e stimolante. Guida la missione e i valori di un'organizzazione e ispira i team a essere produttivi, innovativi e impegnati.

Ma come si fa a distinguere tra buoni e grandi leader?

I leader esemplari sono in grado di costruire relazioni forti con le persone sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Dimostrano empatia, mantengono la calma in situazioni turbolente e prendono decisioni informate anche sotto pressione.

L'insieme di tutto questo è ciò che chiamiamo intelligenza emotiva.

In questo post del blog, parliamo dell'importanza dell'intelligenza emotiva nella leadership e di come potete affinare le vostre capacità per essere un leader migliore.

Cos'è l'intelligenza emotiva?

L'intelligenza emotiva è la capacità di comprendere, analizzare e gestire le proprie emozioni in modo approfondito, prestando attenzione alle persone che ci circondano. Si tratta di un insieme di abilità uniche che consentono alle persone di navigare in ambienti sociali complessi, di entrare in risonanza con i sentimenti degli altri, di costruire relazioni e di prendere decisioni informate in modo calmo e rilassato.

L'intelligenza emotiva e il suo impatto organizzativo

Analizziamo l'impatto di dell'intelligenza emotiva nel mio lavoro e come influisce su più aree di un'organizzazione.

Il ruolo dell'intelligenza emotiva nell'impegno dei dipendenti, nella soddisfazione sul lavoro e nella loro fidelizzazione

Secondo un'indagine di studio di TalentSmartEQ l'intelligenza emotiva è responsabile di circa il 58% delle prestazioni lavorative di un dipendente.

Questo perché l'intelligenza emotiva sul posto di lavoro:

Apre le linee di comunicazione : Un leader emotivamente intelligente riconosce l'importanza di permettere ai dipendenti di esprimere liberamente i propri pensieri ed emozioni. Incoraggia una comunicazione trasparente per migliorare la fiducia e ridurre i malintesi

: Un leader emotivamente intelligente riconosce l'importanza di permettere ai dipendenti di esprimere liberamente i propri pensieri ed emozioni. Incoraggia una comunicazione trasparente per migliorare la fiducia e ridurre i malintesi Crea un ambiente di lavoro positivo : l'intelligenza emotiva spinge le persone a essere empatiche, comprensive e rispettose nei confronti dei membri del team. I leader emotivamente intelligenti sono in grado di risolvere intelligentemente i conflitti sul posto di lavoro e di mantenere un'atmosfera di supporto

: l'intelligenza emotiva spinge le persone a essere empatiche, comprensive e rispettose nei confronti dei membri del team. I leader emotivamente intelligenti sono in grado di risolvere intelligentemente i conflitti sul posto di lavoro e di mantenere un'atmosfera di supporto Riduce il burnout : I leader empatici sono ben consapevoli del carico di lavoro dei loro dipendenti e forniscono il supporto necessario ogni volta che ne hanno bisogno. Sono flessibili con gli orari e fanno degli aggiustamenti in modo che i dipendenti possano trovare un equilibrio tra la loro vita professionale e quella personale

: I leader empatici sono ben consapevoli del carico di lavoro dei loro dipendenti e forniscono il supporto necessario ogni volta che ne hanno bisogno. Sono flessibili con gli orari e fanno degli aggiustamenti in modo che i dipendenti possano trovare un equilibrio tra la loro vita professionale e quella personale Crea opportunità di crescita: Un leader forte riconosce i punti di forza e le competenze dei propri dipendenti. Aiuta i dipendenti a crescere all'interno dell'organizzazione e ad assumere ruoli più impegnativi che utilizzano meglio le loro competenze e capacità

2. Contributo dell'IE alla coesione del team e al commitment organizzativo

A Reportistica della Harvard Business Review afferma che i team con un'intelligenza emotiva più elevata hanno il 20% di probabilità in più di dimostrare coesione rispetto a quelli con un'intelligenza emotiva inferiore.

Ci sono diversi motivi per cui l'intelligenza emotiva ha un forte impatto sul modo in cui i dipendenti percepiscono un'organizzazione e sul loro commit. Ecco come l'intelligenza emotiva influisce su un ambiente di lavoro sano:

Fornisce supporto e sviluppo : Un leader emotivamente intelligente è in grado di riconoscere le capacità individuali e di offrire opportunità di crescita e aggiornamento. In questo modo i membri del team si sentono supportati e migliorano il loro commit nei confronti dell'organizzazione

: Un leader emotivamente intelligente è in grado di riconoscere le capacità individuali e di offrire opportunità di crescita e aggiornamento. In questo modo i membri del team si sentono supportati e migliorano il loro commit nei confronti dell'organizzazione Incoraggia l'inclusività : Un leader forte è in grado di sfruttare le diverse prospettive dei vari membri del team e di utilizzarle per migliorare la crescita dell'organizzazione. I leader emotivamente intelligenti si concentrano sulla creazione di un'area di lavoro sicura in cui tutti si sentano rispettati, a prescindere da chi siano o da dove provengano

: Un leader forte è in grado di sfruttare le diverse prospettive dei vari membri del team e di utilizzarle per migliorare la crescita dell'organizzazione. I leader emotivamente intelligenti si concentrano sulla creazione di un'area di lavoro sicura in cui tutti si sentano rispettati, a prescindere da chi siano o da dove provengano Gestire i conflitti: I leader con un elevato QE sono ben attrezzati per gestire le controversie sul posto di lavoro senza provocare spaccature tra i dipendenti. Adottano un approccio tattico che non offende nessuno e risolvono i conflitti in modo amichevole, favorendo il rispetto e la comunicazione aperta tra i membri del team

3. Come l'intelligenza emotiva influenza la leadership e il mentoring sul posto di lavoro

Benché molti siano i casi di il 90% dei top performer della leadership ha un'elevata QE.

Questo perché i leader con un'elevata intelligenza emotiva sono in grado di essere forti mentori grazie ai seguenti fattori:

Maggiore empatia e comprensione : I leader con un'elevata IE possono entrare meglio in empatia con i dipendenti e comprendere i loro sentimenti e le loro sfide. Offrono una guida personalizzata ogni volta che è necessario e aiutano i dipendenti a colmare le lacune nelle loro prestazioni

: I leader con un'elevata IE possono entrare meglio in empatia con i dipendenti e comprendere i loro sentimenti e le loro sfide. Offrono una guida personalizzata ogni volta che è necessario e aiutano i dipendenti a colmare le lacune nelle loro prestazioni Adattabilità : Un leader emotivamente intelligente è in grado di comprendere l'evoluzione delle esigenze del proprio team e di apportare modifiche alle proprie strategie e approcci a favore dell'apprendimento e della crescita dei dipendenti

: Un leader emotivamente intelligente è in grado di comprendere l'evoluzione delle esigenze del proprio team e di apportare modifiche alle proprie strategie e approcci a favore dell'apprendimento e della crescita dei dipendenti Comunicazione efficace del team: Una delle abilità più vitali dei leader emotivamente intelligenti è la comunicazione efficace. Sono in grado di fornire feedback positivi e incoraggianti in modo che tutti si sentano valorizzati e compresi

4. Impatto dell'intelligenza emotiva sul lavoro da remoto e sui lavoratori millennial

Secondo un'indagine di studio dell'Università del Mississippi per le donne i millennial sono la generazione di manager più intelligente dal punto di vista emotivo, mentre la generazione Z è quella che ha più bisogno di aiuto per quanto riguarda l'autoconsapevolezza emotiva.

Il lavoro da remoto è una tendenza in aumento, soprattutto tra i millennial e la Gen Z. Tuttavia, affinché il lavoro da remoto sia efficace, i dipendenti devono dimostrare un certo livello di intelligenza emotiva per affrontare le sfide e le richieste uniche dell'area di lavoro online. La mancanza di intelligenza emotiva porta a errori di comunicazione, confusione e riduzione della produttività.

In un ambiente di lavoro da remoto, infatti, l'intelligenza emotiva aiuta a gestire i seguenti aspetti:

Forte relazioni con i dipendenti : Nelle impostazioni remote, le interazioni di persona sono molto limitate e può essere difficile percepire il tono emotivo di un membro del team. L'intelligenza emotiva aiuta i leader a utilizzare in modo efficace gli strumenti di videoconferenza e altre soluzioni di area di lavoro digitale pertenere riunioni individuali con i membri del team e controllare come stanno Da fare anche quando sono distanti chilometri. Ciò contribuisce a rafforzare le relazioni con i dipendenti, che si sentono più connessi e supportati

: Nelle impostazioni remote, le interazioni di persona sono molto limitate e può essere difficile percepire il tono emotivo di un membro del team. L'intelligenza emotiva aiuta i leader a utilizzare in modo efficace gli strumenti di videoconferenza e altre soluzioni di area di lavoro digitale pertenere riunioni individuali con i membri del team e controllare come stanno Da fare anche quando sono distanti chilometri. Ciò contribuisce a rafforzare le relazioni con i dipendenti, che si sentono più connessi e supportati Accountability : Un leader forte cancella le aspettative dei suoi dipendenti e li ritiene responsabili dei loro obiettivi. Tuttavia, comprende anche l'importanza della fiducia e dell'autonomia e trova un equilibrio tra l'offrire una guida e lasciare ai dipendenti la libertà di prendere decisioni

: Un leader forte cancella le aspettative dei suoi dipendenti e li ritiene responsabili dei loro obiettivi. Tuttavia, comprende anche l'importanza della fiducia e dell'autonomia e trova un equilibrio tra l'offrire una guida e lasciare ai dipendenti la libertà di prendere decisioni Allineamento con i lavoratori millennial: Un dipendente millennial ha aspettative diverse sul posto di lavoro rispetto a un baby boomer. I leader emotivamente intelligenti riconoscono le differenze generazionali e cercano di creare un ambiente di lavoro coinvolgente e motivante per i lavoratori millennial. Forniscono feedback significativi, consentono un orario di lavoro flessibile e forniscono supporto quando necessario: tutti valori che i millennial considerano prioritari sul posto di lavoro

Che cos'è l'intelligenza emotiva nella leadership?

I leader emotivamente intelligenti mostrano attributi e capacità di leadership specifici. È essenziale cercare questi attributi quando si sceglie un leader, in modo che sia empatico e comprensivo nei confronti dei subordinati e dei membri del team.

Ecco dieci caratteristiche di un leader emotivamente intelligente:

1. Consapevolezza di sé: I leader devono essere in grado di riconoscere i propri trigger emotivi, i punti di forza e di debolezza e l'impatto che hanno sugli altri. Questo è importante per controllare le emozioni e prendere decisioni in linea con i valori personali e organizzativi

2. Autoregolazione: Il controllo e la gestione delle emozioni sono estremamente importanti durante le circostanze stressanti e rappresentano una chiave di lettura per la gestione delle emozioni comportamento di leadership . È impossibile fidarsi di un leader che perde le staffe non appena si trova di fronte allo stress o alla pressione. Essere consapevoli di sé e mantenere la calma e la lucidità durante i conflitti aiuta i leader a rispondere in modo ponderato e attento alle situazioni

3. Empatia: Un buon leader può entrare in risonanza con le emozioni, le prospettive e le sfide di un dipendente e offrire soluzioni fruttuose. Questo li aiuta a rispondere con compassione e a promuovere un rapporto di fiducia con i dipendenti una cultura del lavoro positiva dove tutte le opinioni sono ben accette

4. Abilità sociali: Un leader emotivamente intelligente e di esito positivo possiede forti abilità sociali che lo aiutano a navigare in situazioni sociali complesse, a collaborare con i membri del team e a escogitare soluzioni diplomatiche durante i conflitti

5. Motivazione: L'intelligenza emotiva crea una spinta interna che spinge i leader a migliorarsi e a costituire un esempio per gli altri. Non solo i leader emotivamente forti dimostrano una forte etica del lavoro, ma cercano anche di promuovere una cultura di continua innovazione e supporto in cui i dipendenti possano prosperare

6. Comunicazione efficace: Un leader emotivamente intelligente è in grado di percepire intuitivamente lo stato emotivo di un dipendente e di adattare la propria comunicazione in base alle diverse esigenze dei dipendenti stili di lavoro dei dipendenti . Questi leader sono abili nella comunicazione verbale e non verbale e nell'offrire un feedback oggettivo

7. Risoluzione dei conflitti: L'intelligenza emotiva consente di vedere entrambi i lati di una controversia e di offrire soluzioni tattili e diplomatiche. Ciò è essenziale sul posto di lavoro, poiché un'efficace risoluzione dei conflitti crea fiducia tra i subordinati

8. Ascolto attivo: Un leader deve essere in grado di ascoltare attentamente i propri collaboratori e dimostrare un genuino interesse per i loro pensieri e punti di vista. L'ascolto attivo è importante per i leader per comprendere le informazioni e offrire input ponderati

9. Account: Le persone emotivamente intelligenti favoriscono una mentalità produttiva in cui si rendono conto delle proprie azioni e decisioni. Inoltre, fissano chiare aspettative nei confronti degli altri e si assicurano che tutti si assumano la responsabilità delle proprie azioni e le portino a termine

10. Riconoscimento tempestivo: Un leader emotivamente intelligente è generoso nell'apprezzamento e riconosce gli sforzi dei dipendenti per il lavoro ben fatto. Celebra le attività cardine e i risultati dei membri del team e offre un feedback costruttivo quando necessario

Come implementare l'intelligenza emotiva come leader sul posto di lavoro

Essere un leader comporta una serie di sfide. Oltre a gestire le vostre emozioni, dovete anche imparare a prendervi cura dei vostri dipendenti, a garantire il loro benessere e a farli sentire di valore. Tutto ciò si aggiunge al lavoro amministrativo di gestione del team.

Per rendere tutto più semplice, è possibile utilizzare ClickUp . La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp aiuta ad applicare consapevolmente i principi dell'intelligenza emotiva per supportare il team e sviluppare un ambiente di lavoro migliore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-All-in-one-Human-Resource-Management-Platform.png La piattaforma ClickUp per la gestione delle risorse umane tutto in uno /$$$img/

Semplificate le risorse umane e le operazioni aziendali con la piattaforma di gestione delle risorse umane all-in-one di ClickUp

Con ClickUp è possibile creare e archiviare importanti informazioni sui dipendenti in un'unica posizione. Le informazioni centralizzate possono essere facilmente condivise con gli stakeholder e gli altri manager, in modo che tutti possano accedere ai dati dei dipendenti e prendere decisioni informate sulle assunzioni o sullo sviluppo dei dipendenti.

È inoltre possibile creare flussi di lavoro standardizzati per i processi di assunzione utilizzando modelli o attività, come l'onboarding, lo screening dei candidati e i colloqui. In questo modo si migliora l'efficienza e si garantisce la coerenza di tutti i processi HR.

Sfruttate le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp per:

1. Migliorare l'autoconsapevolezza

Incoraggiate i vostri dipendenti a fissare obiettivi di sviluppo personale, come migliorare le loro capacità di ascolto, migliorare la comunicazione o sviluppare le capacità di leadership.

Utilizzando Obiettivi di ClickUp è possibile aiutare i dipendenti ad adottare un approccio sistematico al raggiungimento di questi oggetti. Create un obiettivo tracciabile per ogni obiettivo di sviluppo personale e fissate delle attività cardine per ogni obiettivo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-264-1400x935.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Impostazione dei traguardi delle attività e monitoraggio degli obiettivi in modo efficace con ClickUp Obiettivi

Per istanza, se l'obiettivo è "Migliorare le capacità di comunicazione", le attività cardine saranno:

Iscriversi e completare al 100% un corso online di public speaking

Completare dieci riunioni settimanali di team con esito positivo in cui praticare l'ascolto attivo. Ottenere un feedback dai colleghi

Preparare e presentare un'idea per una campagna entusiasmante

Allo stesso modo, è possibile creare più obiettivi per le competenze tecniche e trasversali e visualizzare lo stato di avanzamento da un'unica dashboard. In questo modo, sarete sempre sulla buona strada per raggiungere i vostri oggetti. Modello di obiettivi giornalieri di ClickUp può essere uno strumento potente anche per i leader che vogliono sviluppare il proprio quoziente emotivo (EQ). Suddividendo gli obiettivi di QE in passaggi più piccoli e praticabili e monitorando quotidianamente lo stato, i leader possono sviluppare nel tempo la consapevolezza di sé, l'empatia e le capacità di gestione delle relazioni.

2. Gestire i carichi di lavoro del team

Un carico di lavoro squilibrato può causare stress inutile tra i dipendenti e portare al burnout.

In qualità di leader, dovete essere in grado di monitorare il carico di lavoro del vostro team e assicurarvi che tutti lavorino alla loro capacità ottimale per aiutare i dipendenti a mantenere la loro stabilità emotiva.

Una buona pratica è l'uso di Visualizzazioni ClickUp per monitorare la distribuzione del lavoro tra i membri del team. Tre diversi tipi di visualizzazioni possono aiutare a monitorare l'efficienza del team.

Vista Team **Monitora le priorità del team: monitora su cosa stanno lavorando i dipendenti e quanto lavoro è stato completato

Vista Carico di lavoro : Visualizza la capacità del team e determina se qualcuno è sotto o sovraccarico di lavoro. Aggiungete stime di durata e assegnate priorità, in modo che tutti i membri del team sappiano esattamente a cosa devono lavorare

Vista Azioni : Vedere a cosa ha lavorato un particolare membro del team in un progetto specifico. Utilizzate i filtri per determinare quali attività sono state completate. È anche possibile vedere i commenti in cui sono stati taggati, le loro modifiche e le condivisioni di aggiornamenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Activity-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Azioni Semplificata /$$$img/

Tenete traccia di tutto ciò su cui ha lavorato un membro del team utilizzando la vista Azioni di ClickUp

3. Stabilire la responsabilità

Incoraggiate i dipendenti ad assumersi la titolarità delle loro attività. La responsabilità è un account importante per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva. Aiuta i dipendenti a sviluppare un senso di responsabilità e a prendere sempre decisioni ben ponderate.

Utilizzare Attività di ClickUp per creare e assegnare attività ai membri del team. Ogni attività ha una data di scadenza, in modo che i vostri dipendenti sappiano esattamente di cosa sono responsabili e quando devono farlo. È possibile aggiungere Stati personalizzati per determinare lo stato di un'attività, utilizzare i tipi di attività per determinare il tipo di lavoro da fare e impostare i livelli di priorità in modo che i membri del team sappiano su cosa concentrarsi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Elenco-view-Calculations-Count-All-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Elenco Calcoli Conta tutto /$$$img/

Rendete i team responsabili del loro lavoro con le attività di ClickUp Tasks

4. Incoraggiare le conversazioni informali tra i dipendenti

Le chiacchiere e gli scambi informali fanno parte di una sana cultura del lavoro.

Un buon modo per i membri del team di comunicare in modo informale è quello di utilizzare il ClickUp Chattare Visualizza. I membri del team possono condividere gli aggiornamenti del progetto, chiedere feedback e confrontarsi con gli altri in tempo reale.

Per invitare un compagno di squadra alla conversazione, basta fare una menzione con @$$a. È possibile aggiungere commenti, assegnare elementi di azione e incorporare collegamenti all'interno della chat, in modo che tutti possano accedere alle informazioni importanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Menu della chat espanso /$$$img/

Con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare senza sforzo

Potete anche delineare un piano di comunicazione per i vostri dipendenti utilizzando la funzione Modello di piano di comunicazione ClickUp . Offre un quadro di riferimento facile da usare per semplificare la comunicazione aziendale sia interna che esterna.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Communication-Plan-Template.png Modello di piano di comunicazione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&department=marketing Scaricare questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Creare un protocollo di comunicazione standardizzato per il vostro pubblico di traguardo

Stabilire obiettivi chiari per la comunicazione. Ad esempio, migliorare l'efficacia della comunicazione del team o aumentare il coinvolgimento dei clienti

Coinvolgere le parti interessate e ottenere il loro contributo alle linee guida della comunicazione

Monitorare l'esito positivo dei lavori richiesti

5. Praticare la risoluzione diplomatica dei conflitti

I leader si trovano spesso ad affrontare conflitti sul posto di lavoro e trovare soluzioni soddisfacenti per tutte le parti coinvolte negli argomenti può essere una sfida.

Utilizzando ClickUp Mappe mentali possono facilitare la risoluzione dei conflitti. Le mappe mentali generalmente suddividono concetti complessi in idee più piccole. I connettori vengono utilizzati per disegnare e rappresentare le connessioni tra le diverse idee, fornendo una rappresentazione visiva dei progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Mind-Maps.png ClickUp Mappe mentali /$$$img/

Rappresentate visivamente i vostri concetti e le vostre idee utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Nella risoluzione dei conflitti, le Mappe mentali possono essere utilizzate per rappresentare le parti opposte di un argomento e rappresentare il punto di vista di tutti. Questo aiuta tutte le persone coinvolte a farsi un'idea corretta dei diversi lati dell'argomento e a lavorare insieme per trovare una soluzione diplomatica.

Inoltre, potete incoraggiare i vostri dipendenti ad aprirsi ed esprimersi con le Mappe Mentali Modello di rompighiaccio della ruota delle emozioni di ClickUp . Si tratta di un versione interattiva di un rompighiaccio e un ottimo modo per far parlare i dipendenti dei loro sentimenti e stabilire una connessione più profonda con i compagni di squadra, essenziale per la risoluzione dei conflitti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Emotions-Wheel-Icebreaker-Template.png Modello di rompighiaccio della ruota delle emozioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211282194&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco alcuni vantaggi del modello:

Monitorare le emozioni dei dipendenti e capire come si sente una persona nel corso della giornata

Identificare il modo in cui le diverse emozioni influiscono sulle prestazioni di un dipendente

Fornire uno spazio sicuro ai dipendenti per discutere apertamente delle loro emozioni

Migliorare le dinamiche e le prestazioni del team

È possibile utilizzare anche ClickUp Brain dell'IA per ottenere suggerimenti praticabili per i problemi legati al lavoro. È sufficiente utilizzare un prompt adattato al vostro caso d'uso specifico per ottenere raccomandazioni sulle attività o strategie personalizzate per affrontare il problema.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Using-ClickUp-Brain-in-conflict-resolution.png Utilizzo di ClickUp Brain nella risoluzione dei conflitti /$$$img/

Usate ClickUp Brain per generare raccomandazioni preziose per risolvere i problemi sul posto di lavoro

6. Provider di feedback costruttivo

Come leader, dovete offrire un feedback continuo e costruttivo ai vostri dipendenti. Questo li aiuta a migliorare le loro prestazioni e a crescere nella loro carriera in un ambiente aziendale complesso.

Utilizzare Commenti ClickUp per fornire un feedback sulle attività completate da un dipendente. È utile durante i processi di approvazione e revisione per far sapere ai dipendenti cosa ci si aspetta da loro.

Per esempio, è possibile assegnare un commento usando @menzioni per taggare il nome della persona o del provider a cui si vuole dare un contributo. Il commento aprirà un nuovo elemento di azione per l'assegnatario, che potrà essere chiuso una volta completata l'attività richiesta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Commenti assegnati nelle attività di ClickUp /$$$img/

Fornite un feedback costruttivo sul lavoro di un dipendente utilizzando i commenti di ClickUp

7. Valutare il feedback dei dipendenti

L'ascolto attivo è una delle abilità di intelligenza emotiva più importanti per un grande leader. Accettate regolarmente i feedback dei dipendenti e cercate di capire come migliorare i processi attuali per ottenere un'esperienza migliore.

È possibile utilizzare il Visualizzazione del modulo ClickUp per creare sondaggi anonimi per i vostri dipendenti. Una volta completato il sondaggio, le risposte dei dipendenti vengono automaticamente categorizzate e analizzate in dettaglio, con azioni di follow-up appropriate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Bundle-with-Custom-Fields.png ClickUp 3.0 Modulo con campi personalizzati /$$$img/

Create sondaggi di feedback per i dipendenti personalizzabili utilizzando il modulo ClickUp Visualizzare

Un'altra opzione è quella di utilizzare la vista Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp per capire cosa pensano i dipendenti dell'organizzazione e della leadership. Il modello è stato progettato per aiutarvi a raccogliere feedback significativi dai dipendenti e a monitorare il loro sentiment.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-574.png Modello ClickUp per il feedback dei dipendenti https://app.clickup.com/signup?template=t-200554929&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Crea uno spazio in cui i dipendenti possono esprimere opinioni imparziali e suggerimenti per il miglioramento. Gli stati personalizzati possono aiutarvi a monitorare lo stato dei feedback dei dipendenti. Utilizzare Campi personalizzati per classificare i feedback in base al valore, alla cultura aziendale, alla distribuzione del lavoro, alla chiarezza del ruolo e ad altri criteri chiave. In questo modo è possibile vedere con esattezza quali fattori sono comunemente citati come preoccupanti.

Migliorare l'intelligenza emotiva nella leadership e nelle dinamiche di team con facilità

Un leader emotivamente intelligente è in grado di entrare in empatia con i membri del proprio team, di comprendere i loro interessi, di comunicare in modo chiaro e di gestire in modo appropriato i conflitti sul posto di lavoro.

Nell'attuale mercato del lavoro in continua evoluzione, i dipendenti sono sempre più alla ricerca di ambienti di lavoro positivi, di supporto e di empatia, per cui l'intelligenza emotiva è fondamentale per attrarre e trattenere i migliori talenti.

Tuttavia, lo sviluppo dell'intelligenza emotiva comporta molteplici aspetti e ogni leader ha bisogno di aiuto per gestire relazioni interpersonali complesse e creare un ambiente di lavoro inclusivo.

È qui che uno strumento di project management come ClickUp può essere utile.

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione che possono aiutare a stabilire l'account, a migliorare la collaborazione, a snellire la comunicazione e a monitorare lo stato degli obiettivi critici. Queste funzionalità sono essenziali per incoraggiare una comunicazione aperta e aiutare i dipendenti a lavorare insieme in modo più efficace.

