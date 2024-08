Leadership INTJ: Massimizzare i propri punti di forza sul posto di lavoro

Una recente articolo su HBR afferma che le due maggiori sfide che i leader devono affrontare oggi sono: "richieste paradossali come Da fare di più con meno, tagliare i costi ma innovare" e "un ritmo senza precedenti di cambiamenti dirompenti"

Per essere un buon leader in questi tempi, non basta avere competenze manageriali ed esperienza nel settore. È necessaria anche la consapevolezza di sé e una mentalità di crescita. L'indicatore di tipo Myers-Briggs (MBTI) è uno strumento utile che aiuta a capire meglio il proprio tipo di personalità, in modo da poter investire nella crescita dei propri punti di forza. Vediamo come.

L'indicatore di tipo Myers-Briggs per la valutazione della personalità

L'MBTI è uno dei più popolari strumenti di valutazione della personalità oggi in uso. Le organizzazioni di tutto il mondo lo usano per capire i loro team e progettare programmi di sviluppo professionale.

Sviluppato originariamente nel 1943 da Katharine Cook Briggs e da sua figlia Isabel Briggs Myers, l'MBTI è un test psicometrico che classifica gli individui in 16 tipi di personalità in base a quattro coppie di preferenze:

Estroversione (E) vs. Introversione (I): Come si dirige/riceve l'energia

Sensazione (S) vs. Intuizione (N): il modo in cui si recepiscono le informazioni

Pensiero (T) vs. Sentimento (F): Come si prendono le decisioni

Giudicare (J) vs. Percepire (P): come ci si approccia al mondo esterno

In base alle vostre preferenze e ai vostri modelli comportamentali su queste quattro dimensioni, potete essere uno dei 16 tipi seguenti.

fonte Wikipedia

Capire il tipo di personalità INTJ

INTJ sta per Introversione, Intuizione, Pensiero e Giudizio. Se siete una personalità INTJ, è probabile che le vostre preferenze siano:

Introversione : Siete persone riservate o private che pensano alle cose con calma attraverso l'osservazione e l'analisi

: Siete persone riservate o private che pensano alle cose con calma attraverso l'osservazione e l'analisi Intuizione : Immaginate le possibilità e sviluppate idee innovative con un occhio di riguardo al quadro generale

: Immaginate le possibilità e sviluppate idee innovative con un occhio di riguardo al quadro generale Pensiero : Perseguite il ragionamento logico e date valore all'equità. Hai titoli e ragionevolezza

: Perseguite il ragionamento logico e date valore all'equità. Hai titoli e ragionevolezza Giudizio: Vi affidate a regole e strutture per guidare il comportamento, fate piani chiari e siete determinati a portarli a termine

/Riferimenti https://www.bsu.edu/about/administrativeoffices/careercenter/tools-resources/personality-types/intj#accordion_carriera Studi /%href/

secondo gli studi, poco più del 2% della popolazione è INTJ, il che fa di voi uno dei tipi di personalità più rari. Il Fondazione Myers-Briggs definisce la personalità INTJ come segue.

hanno una mente originale e un grande impulso a realizzare le loro idee e a raggiungere i loro obiettivi. Vedono rapidamente gli schemi negli eventi esterni e sviluppano prospettive esplicative a lungo intervallo. Quando si impegnano, organizzano un lavoro e lo portano a termine. Scettici e indipendenti, hanno standard elevati di competenza e rendimento per se stessi e per gli altri

Alcune delle parole comunemente associate alle personalità INTJ sono: orientate alla visione, logiche, critiche, decise e determinate, caratteristiche che si adattano ai leader di esito positivo.

Esplorare l'estroversione e l'introversione negli INTJ

Se l'INTJ descrive le vostre preferenze, non significa che non sperimenterete mai il tratto opposto. Per istanza, il fatto che le personalità INTJ preferiscano l'introversione non significa che siate asociali o non estroversi. Significa semplicemente che quando si tratta di prendere decisioni importanti, si preferisce dirigere la propria energia verso l'interno, riflettere e contemplare.

Il vostro intuito introverso vi permette di essere visionari, di tracciare connessioni dove non sono ovvie e di fare brainstorming da soli. Il vostro pensiero introverso cerca quadri logici per comprendere il mondo. Questo vi rende analitici e oggettivi.

I punti di forza e le sfide della leadership INTJ

La valutazione MBTI non ha lo scopo di classificare le persone come buoni o cattivi leader. Al contrario, è uno strumento per capire meglio se stessi e capitalizzare i punti di forza e lavorare sulle sfide. Come INTJ, avete alcuni punti di forza unici che dovete massimizzare.

Punti di forza dello stile di leadership INTJ

Pensiero strategico

Gli INTJ sono leader naturali che sono strategici e che pensano a lungo termine. Fate brainstorming sulle possibilità, valutate i possibili risultati, identificate le potenziali sfide e impostate piani B. Questo non solo aumenta le vostre possibilità di esito positivo, ma vi rende anche più affidabili nei momenti difficili.

Per istanza, se il mercato diventa difficile, non sarete voi a chiedere avventatamente i licenziamenti. Cercherete modi innovativi per ridurre i costi e riuscirete a cavarvela, diventando così un leader che vale la pena seguire.

Risoluzione indipendente dei problemi

Siete un pensatore introverso e intuitivo. Ciò significa che, di fronte ai problemi, lavorerete da soli, affidandovi alla vostra capacità di vedere schemi e possibilità. Quindi,

Le vostre decisioni sono ben ponderate

Le vostre idee offrono soluzioni sostenibili

Nel tempo, le vostre risposte saranno probabilmente rapide per gli scenari/problemi noti

Concentrazione e determinazione

La leadership INTJ è definita dalla spinta e dalla determinazione a far accadere le cose. Siete resistenti e persistenti nelle cose in cui credete fermamente. Il vostro orientamento agli obiettivi e il vostro commit vi faranno rimanere sulla strada giusta, anche se ci vorrà molto tempo.

Per istanza, se c'è un ambizioso programma di spazio o grandi problemi nell'istruzione primaria, i leader INTJ sono i più adatti perché si impegneranno nella causa e la porteranno a termine nonostante le difficoltà.

Curiosità e istinto

Per sviluppare l'intuizione, i leader INTJ passano molto tempo a osservare e ad acquisire conoscenze sul mondo. Imparano in profondità, comprendendo i principi e le teorie sottostanti. Si tiene anche aggiornato.

In qualità di leader, questi tratti della personalità sono preziosi perché vi aiutano a vedere idee e connessioni che altri potrebbero facilmente perdere. Potete guidare l'innovazione e costruire soluzioni futuristiche radicate nella realtà.

Elevati standard di realizzazione

I leader INTJ hanno standard elevati di competenza e rendimento. Vi aspettate il meglio da voi stessi e da chi vi circonda. Questo vi permette di migliorare il valore che create, di costruire un vantaggio competitivo e di guidare l'organizzazione verso grandi traguardi.

Sfide dello stile di leadership INTJ

Queste stesse caratteristiche che sono eccellenti per un leader possono trasformarsi in sfide insormontabili se non vengono controllate. Il quadro Myers-Briggs chiama questo fenomeno "esagerazione" Alcuni esempi sono i seguenti.

Visione irrealistica

Un leader INTJ è un visionario. Tuttavia, quando la sua intuizione introversa è esagerata, le sue idee possono diventare irrealistiche, senza i controlli e gli equilibri forniti dai suoi team. Quando le vostre idee vengono disapprovate, potreste anche scegliere di vedere solo i dati che supportano le vostre teorie, rendendovi irremovibili nelle vostre posizioni.

Natura giudicante

I leader INTJ preferiscono per natura il giudizio alla percezione. Se da un lato può essere decisivo e chiaro, dall'altro può facilmente diventare "giudicante" All'estremo, questo può risultare in un giudizio troppo rapido sui membri del team o sulle idee, alienando chi lavora con voi.

In modo più pertinente, può anche portare a essere troppo critici con se stessi e a sentirsi inadeguati.

Traguardi impossibili

Nel lavoro richiesto di fissare standard elevati per le prestazioni, spesso si fissano traguardi impossibili. Il risultato è che si corre il rischio di impostare se stessi e il proprio team sul fallimento, demoralizzando tutti.

È probabile che siate considerati dei perfezionisti. Questo vi porta a fare i pignoli e a perdere tempo che potrebbe non produrre risultati proporzionati.

Mancanza di comunicazione

La vostra introversione vi porta a trascorrere molto tempo con voi stessi, esplorando idee e possibilità. Prendete anche le decisioni da soli. Questo può sembrare che cerchiate di essere un lupo solitario, che non siate disposti a collaborare o a delegare, che non riusciate a gestione del team .

Senza una chiara descrizione del processo decisionale, le soluzioni potrebbero apparire inutilmente complicate ai team, rendendoli riluttanti a impegnarsi nella causa.

Gestire i conflitti e le dinamiche del team come leader INTJ

Essendo un leader introverso che preferisce lavorare da solo, gli INTJ non coltivano connessioni personali sul posto di lavoro. Inoltre, le vostre caratteristiche di pensiero e di giudizio vi portano a vedere le cose in bianco e nero, non comprendendo la natura idiosincratica delle relazioni umane.

Gli INTJ hanno quindi difficoltà a gestire i conflitti, sia quelli personali che quelli tra due persone del team. Spesso scegliete l'evitamento, che è dannoso per la coesione del team a lungo termine.

La vostra mentalità logica può ignorare i dati qualitativi provenienti dalle esperienze vissute da persone diverse da voi. In team diversi, questo può creare un ambiente di lavoro sgradevole. Inoltre, concentrandovi sull'analisi, potreste trascurare l'impatto delle vostre decisioni sugli altri, con conseguenze interpersonali disastrose.

Come ogni tipo di personalità, avete alcuni punti di forza e alcune sfide. Con i processi e gli strumenti giusti, potete certamente superare le vostre debolezze ed essere un grande leader. Ecco come fare.

Come superare le sfide e diventare un leader INTJ di successo

Il modo più semplice per essere un leader INTJ di successo è capitalizzare i propri esiti positivi e lavorare sulle proprie sfide. Alcuni dei cambiamenti da apportare possono essere di tipo comportamentale, ma molto può essere fatto con la giusto strumento per il project management come ClickUp.

Ecco alcuni strategie di leadership che vi aiuteranno ad avere successo come leader INTJ.

Comunicare chiaramente

Il tallone d'Achille della leadership INTJ è l'introversione, che vi spinge a tenere le schede vicino al cuore. Comprendetelo e praticate consapevolmente una comunicazione trasparente.

Fai un brainstorming con il tuo team utilizzando uno strumento come ClickUp Lavagna online per mostrare loro come siete arrivati alle vostre decisioni.

collabora e organizza i tuoi pensieri con le lavagne bianche ClickUp

Impostazione di processi per le attività importanti. Utilizzate la parte "giudicante" del vostro tipo di personalità per costruire strutture e guardrail per guidare il team. Condividete questo articolo su Documenti di ClickUp e aggiornarlo man mano che si procede, accompagnando il team nel suo percorso.

creazione di documenti collaborativi per un lavoro di squadra senza soluzione di continuità con ClickUp Docs

Unitevi alle conversazioni che i team svolgono durante la loro giornata lavorativa. Guardate i commenti su Attività di ClickUp per comprendere meglio le loro sfide e le loro esigenze.

comunicare efficacemente con ClickUp

Delegato. Il vostro intuito introverso potrebbe dirvi che il modo migliore è Da fare tutto da soli. Questo è palesemente falso. Imparate a delegare. Usate le vostre doti di leadership INTJ per scrivere una documentazione esaustiva di ciò che avete bisogno di terminare e per preparare il vostro team a un esito positivo.

ClickUp AI

è in grado di riepilogare/riassumere in modo intelligente questi dati per facilitarne la consultazione.

generare con precisione appunti di riunione _semplicemente con ClickUp A_I

Creare controlli e bilanciamenti

Senza controlli e contrappesi, i leader INTJ corrono il rischio di lasciarsi trasportare dalle loro idee. Per istanza, potreste essere entusiasti di aggiungere il GenAI alla vostra azienda software di gestione delle operazioni che state sviluppando. Quindi, chiamate il vostro responsabile dell'ingegneria e chiedete che costruiscano la nuova funzionalità nel prossimo sprint.

Per voi è ragionevole, perché ci avete pensato bene. Tuttavia, per il responsabile dell'ingegneria si tratta di un brusco shock, perché sconvolge il piano e mette in agitazione i team.

Come INTJ consapevole di sé, costruite controlli ed equilibri. Utilizzate i dati per valutare se la vostra idea può essere attuata. ClickUp dashboard offre report personalizzabili su più punti di dati per consentire di considerare tutti i fattori di impatto.

ottenete panoramiche di alto livello delle vostre campagne con le dashboard personalizzabili di ClickUp

Fate un brainstorming con una persona vicina a voi per assicurarvi che sia realistico. Discutete con tutti gli stakeholder e invitateli a partecipare. Non prendete il "no" sul personale. Quando qualcuno vi dice che la vostra idea è irrealizzabile, considerate anche il punto di vista dell'altra persona.

Utilizzate una delle decine di Modelli di project management di ClickUp per guidarvi in questo percorso.

Giudizio basato sui dati

Anche il giudizio è un modo di vedere le cose. Diventa dannoso solo quando si giudica senza essere radicati nella realtà. Quindi, usate il vostro giudizio a vostro vantaggio.

Raccogliete dati su più dimensioni. Per istanza, invece di affidarvi alla sola intuizione per definire un team improduttivo o inefficiente, esplorate le sue caratteristiche monitoraggio del tempo dati. Visualizzare le dipendenze delle attività su un file Vista Gantt per comprendere le complessità. Impostazione degli oggetti su Obiettivi di ClickUp e monitorare lo stato di avanzamento.

traccia lo stato di ogni obiettivo utilizzando diverse visualizzazioni su ClickUp_

Impostare obiettivi chiari e raggiungibili

Un vantaggio e una rovina di un leader INTJ è che si pone standard elevati per se stesso e per il proprio team. Rendete i vostri standard raggiungibili e aspirazionali per il vostro team.

Suddividete gli obiettivi visionari in attività cardine raggiungibili

Impostate ogni passaggio come un'attività di ClickUp

Aggiungete liste di controllo per garantire la riunione degli standard

Misurate lo stato di avanzamento e conducete retrospettive regolari

Quando vi sembra che nulla funzioni o che nessuno riesca a riunire i vostri standard di performance, tornate ai dati concreti

Questi Modelli di ambito di progetto di ClickUp possono essere un ottimo punto di partenza per impostare gli obiettivi e i limiti del vostro prossimo progetto.

Lavorare a stretto contatto con il vostro team

I leader -INTJ o meno- devono influenzare e persuadere le persone, che hanno esigenze professionali, psicologiche ed emotive da soddisfare. Investite in coaching per le vostre capacità umane.

In quanto leader INTJ, è facile che siate critici. Cercate di non essere eccessivi. Cercate di trovare un equilibrio tra apprezzamento e critica. Capire le diversità dei membri del team stili di lavoro dei membri del vostro team . Riconoscere e celebrare i risultati ottenuti per motivare e aumentare il morale del team .

Costruite relazioni personali con i membri del vostro team per capire come lavorano gli uni con gli altri. Migliorare le dinamiche del team eliminando gli ostacoli e consentendo l'accesso.

Domande sulla leadership INTJ

1. Qual è lo stile di leadership INTJ?

Lo stile di leadership INTJ è il modo in cui gli INTJ dell'MBTI gestiscono persone e team. È caratterizzato da pensiero strategico, processi decisionali analitici e attenzione all'efficienza.

I leader INTJ sono visionari e orientati al futuro e si affidano alla logica e ai dati per prendere decisioni razionali. Il loro approccio tende a essere diretto e assertivo. Impongono standard elevati e si aspettano l'eccellenza da se stessi e dal proprio team.

2. Gli INTJ sono buoni manager?

Assolutamente sì. Gli INTJ possono essere ottimi manager, grazie alle loro caratteristiche e ai loro punti di forza unici.

Il loro pensiero strategico, le capacità analitiche e l'abilità di risolvere problemi in modo indipendente li rendono adatti alla leadership aziendale.

3. Da fare per diventare un leader INTJ?

In qualità di INTJ, è necessario sfruttare i propri punti di forza naturali e lavorare per ridurre al minimo le proprie carenze. Concentratevi sui dati e sull'analisi, ma investite anche nelle connessioni umane. Ottenere coaching e supporto per migliorare la propria intelligenza emotiva.

Siate trasparenti sui vostri processi e accompagnate il vostro team nel percorso decisionale. Invitate i membri del team a dare il proprio contributo e a lavorare in modo collaborativo. Ascoltate attentamente i problemi e i modelli del vostro team che non sono ovvi o evidenti.

Massimizza i tuoi punti di forza come leader INTJ con ClickUp

La leadership aziendale oggi non è facile. I clienti vogliono esperienze migliori a prezzi più convenienti. Gli investitori chiedono di scalare le aziende nonostante il mercato stia rallentando. La tecnologia si evolve così rapidamente che qualcosa che avete implementato all'inizio di quest'anno sembra già superato.

In breve, le cose stanno cambiando e le richieste aumentano. Le stesse caratteristiche che rendono gli INTJ grandi leader possono anche essere la ragione della loro caduta. La vostra chiarezza su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato può essere facilmente vista come un salto alle conclusioni.

Superate queste sfide e massimizzate i vostri punti di forza comunicando in modo chiaro, accompagnando il team nel vostro percorso decisionale e facendo leva sul vostro lato ragionevole. Lo strumento di project management di ClickUp può aiutarvi con tutto questo e molto altro. Provate voi stessi.