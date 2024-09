Ogni volta che si inserisce un nuovo dipendente, la domanda che ci si pone è: in quanto tempo riusciamo a farli diventare operativi? Anche i dipendenti più esperti possono incontrare ostacoli, e chiedere al personale senior di abbandonare tutto per formare gli altri, nuovi o vecchi che siano, è un enorme spreco di risorse e produttività.

È qui che entrano in gioco i manuali di formazione per i dipendenti. Consentono di semplificare il programma di formazione, fornendo ai dipendenti tutte le indicazioni per un apprendimento continuo senza impegnare costantemente il personale senior. Con un manuale di formazione, tutti rimangono in carreggiata senza distogliere il personale dal proprio lavoro e senza sacrificare la produttività.

Allo stesso modo, un manuale di formazione per i fornitori è utile per l'onboarding dei partner aziendali, in quanto li dota delle risorse necessarie per supportare efficacemente i vostri flussi di lavoro. Le aziende utilizzano anche manuali di prodotti e servizi per semplificare prodotti complessi o tecnici per i loro clienti, mentre i manuali di formazione dedicati all'hardware e al software consentono agli utenti di utilizzare senza problemi un nuovo pezzo di tecnologia.

In questo post spiegheremo come creare un manuale di formazione interna per la vostra organizzazione.

Cos'è un manuale di formazione?

Un manuale di formazione è un documento strutturato o una guida che fornisce istruzioni dettagliate per l'esecuzione di specifiche attività organizzative. È una risorsa importante per lo sviluppo professionale e garantisce che tutti seguano gli stessi standard e le stesse pratiche.

Tipi di manuali di formazione

Manuali di politica aziendale: delineano la missione, la visione, i valori e le politiche dettagliate dell'azienda, assicurando che i dipendenti comprendano la cultura e gli standard organizzativi

Manuali di formazione tecnica: La documentazione tecnica fornisce istruzioni di passaggio su come utilizzare strumenti, tecnologie o software specifici all'interno dell'azienda

Manuali di onboarding: Documenti di onboarding cancellati e completi aiutano i nuovi dipendenti a capire il loro ruolo, le aspettative dell'azienda e come affrontare le prime settimane di lavoro

Manuali di formazione sui prodotti o sui servizi: istruiscono i dipendenti sui prodotti o sui servizi dell'azienda, consentendo loro di assistere meglio i clienti o di svolgere il proprio lavoro

Manuali di formazione sulla sicurezza: delineano le procedure e i protocolli per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, la conformità alle normative e la riduzione dei rischi

Manuali di formazione sui processi: Costituiscono pratiche operative standard, procedure e flussi di lavoro seguiti da varie funzioni organizzative (marketing, ingegneria, finanza, ufficio legale, risorse umane, ecc.)

Manuali di formazione DEI: Formazione su diversità, equità e inclusione (DEI) i manuali educano i lettori al pensiero inclusivo sul posto di lavoro. Insegnano ai lettori ad apprezzare i diversi background e a garantire un trattamento equo e opportunità per tutti

Perché i manuali di formazione sono importanti?

Migliorare le prestazioni dei dipendenti: I manuali di formazione forniscono ai dipendenti le conoscenze necessarie per svolgere efficacemente il proprio lavoro, aumentando la produttività

Promuovono pratiche di lavoro coerenti: standardizzano il processo di formazione e assicurano che tutti i dipendenti ricevano le stesse informazioni, portando all'uniformità delle pratiche di lavoro

Aiutano a conservare le conoscenze: I manuali di formazione sono un riferimento che i dipendenti possono consultare ogni volta che hanno bisogno di rinfrescare le loro conoscenze, favorendo la conservazione a lungo termine

Assistenza all'inserimento in azienda: Manuali di formazione ben strutturati aiutano i nuovi assunti a prendere confidenza più rapidamente, riducendo il tempo necessario per la produttività

Promuovere la conformità e la sicurezza: i manuali assicurano che i dipendenti conoscano le normative e le procedure di sicurezza, riducendo il rischio di non conformità e di incidenti

Processi e procedure standardizzati: I manuali di formazione forniscono istruzioni coerenti e dettagliate per garantire che tutti i dipendenti seguano gli stessi passaggi e le stesse linee guida. In questo modo si riducono le possibilità di errore e si ottengono operazioni più efficienti e affidabili

Come creare un manuale di formazione di alta qualità?

Tutti i manuali di formazione di alta qualità che abbiamo visto hanno un aspetto in comune. Utilizzano il la metodologia agile per formare gli utenti e dividere descrizioni complesse in parti digeribili, in modo che i lettori possano capire e imparare. Cerchiamo di capire quali sono i passaggi fondamentali per creare un manuale di formazione da zero.

Guida passo passo alla creazione di un manuale di formazione

Passaggio 1: Definire l'obiettivo e la finalità del manuale

La creazione di un manuale di formazione efficace inizia con un piano di formazione chiaro. Prendete in considerazione l'uso di una modello di piano di formazione per garantire che il contenuto del manuale di formazione sia in linea con gli obiettivi dell'azienda e con le esigenze dei dipendenti. Ad esempio, se l'azienda mira a migliorare il servizio clienti, il manuale di formazione deve concentrarsi sul miglioramento delle capacità di interazione con i clienti.

Considerate l'utilizzo del Modello di matrice di formazione ClickUp per assicurarsi che il manuale di formazione risponda alle esigenze dei dipendenti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Training-Matrix-Template.jpg Modello di matrice di formazione ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532965&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello vi aiuta a rilevare e comprendere gli attuali livelli di competenza dei vostri dipendenti, a identificare le lacune e ad adattare di conseguenza il contenuto del manuale di formazione.

È possibile mappare le competenze richieste per ogni ruolo all'interno dell'organizzazione, rendendo più facile l'identificazione delle aree in cui è necessaria una formazione aggiuntiva. Confrontate i livelli di competenza dei dipendenti con le competenze richieste per creare un manuale di formazione che si concentri sulle aree più critiche.

Monitorate lo sviluppo delle competenze nel tempo, in modo da affrontare efficacemente le lacune individuate.

In questo modo, potrete fissare degli oggetti chiari per mantenere la concentrazione e misurare l'esito positivo del vostro progetto di manuale di formazione. Obiettivi di ClickUp è uno strumento eccellente per questo scopo. Consente di definire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e con scadenze precise (SMART) Obiettivi che possono guidare lo sviluppo del vostro manuale di formazione.

Per istanza, "Aumentare del 30% la competenza dei dipendenti in [abilità specifica] entro tre mesi"

Consente di assegnare e monitorare specifici Obiettivi, fornendo una soluzione completa per il monitoraggio degli obiettivi con un quadro di valutazione settimanale.

L'organizzazione di grandi obiettivi in traguardi più piccoli offre flessibilità e aiuta a mantenere la rotta.

Passaggio 2: analizzare chi è il vostro pubblico di traguardo

L'esito positivo di un manuale di formazione dipende dalla sua risonanza con i lettori. Persone diverse hanno diversi livelli di competenza, stili di apprendimento e aspettative. Iniziate analizzando a fondo il traguardo del vostro manuale di formazione.

Per istanza, un manuale di formazione destinato ai nuovi assunti sarà molto diverso da uno destinato a professionisti esperti che cercano una formazione avanzata.

Ponetevi queste domande per individuare il traguardo del vostro manuale di formazione:

Chi utilizzerà il manuale?

Quali sono i loro livelli di conoscenza attuali?

Quali sono le competenze o le informazioni specifiche che Da fare devono acquisire?

È possibile utilizzare Lavagne online ClickUp per comprendere i vari segmenti di pubblico e creare un manuale di formazione basato su tali segmenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif Esempio di modello di flusso per la mappatura degli utenti di ClickUp /$$$img/

Mappare i segmenti di pubblico e i flussi di lavoro per lo sviluppo di manuali di formazione con le lavagne online di ClickUp

Iniziate creando sulla Lavagna online diversi segmenti del vostro traguardo. Ad esempio, si possono avere segmenti per i nuovi assunti, per i dipendenti di medio livello e per il personale senior

Utilizzate la Lavagna online per elencare le esigenze di apprendimento specifiche di ciascun segmento. Per istanza, i nuovi assunti potrebbero aver bisogno di conoscenze procedurali di base, mentre il personale senior potrebbe richiedere aggiornamenti sulle ultime tecnologie o sui processi avanzati

Creare personas dettagliate per ogni segmento di pubblico. Includete le informazioni demografiche, le responsabilità lavorative, le preferenze di apprendimento e le potenziali sfide del ruolo

Passaggio 3: raccogliere e organizzare i contenuti

Una volta identificato il traguardo, iniziate a raccogliere e organizzare i contenuti che costituiranno il nucleo del vostro manuale di formazione. Raccogliete tutte le informazioni, le linee guida e le best practice pertinenti, come le procedure tecniche, le politiche aziendali o gli standard di settore.

I contenuti possono essere reperiti da risorse affidabili e autorevoli all'interno dell'organizzazione, come esperti di materia, documentazione esistente e materiali di formazione precedenti. Documenti di ClickUp vi aiuta a compilare, strutturare e collaborare sui contenuti dei vostri manuali di formazione in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formattazione ricca e comandi slash nei documenti di ClickUp /$$$img/

Utilizzate le funzionalità/funzione di ClickUp Documenti per il vostro manuale di formazione

Permette di raccogliere tutte le informazioni in un unico posto, facilitando la strutturazione coerente del manuale di formazione. Aggiungete sezioni, immagini e tabelle per rendere il contenuto più accattivante.

Inoltre, offre varie opzioni di formattare, tra cui stili di intestazione, scelte di colore, opzioni di font e spazi tra i paragrafi, per rompere la monotonia e migliorare la leggibilità del documento.

ClickUp Teams consente a più membri del team di contribuire e modificare il contenuto simultaneamente, assicurando che il manuale tragga vantaggio da diverse intuizioni e competenze.

Passaggio 4: scegliere il formato giusto per il manuale di formazione

Decidete se il manuale di formazione sarà digitale, cartaceo o combinato. Un formato digitale è ottimo per facilitare la distribuzione e gli aggiornamenti, soprattutto quando il pubblico è distribuito in più posizioni. D'altra parte, un manuale stampato è più pratico per gli ambienti pratici.

Considerate la possibilità di incorporare contenuti video nei manuali in formato testo. Video di formazione aiutano a spiegare in modo semplice procedure complesse e a coinvolgere meglio i lettori.

Una volta deciso il formato, il passaggio successivo è la progettazione del layout e della struttura. Modello di struttura per la formazione di ClickUp può essere incredibilmente utile in questo caso. Un quadro di riferimento per la formazione definisce le procedure per la progettazione e l'implementazione di un piano di formazione. Questo modello offre una struttura di formazione coerente e consente ai manager di monitorare lo stato dei dipendenti, identificare le lacune in termini di conoscenze e competenze e adattare la formazione alle esigenze individuali.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Training-Framework-Template.jpg Modello di struttura per la formazione ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211237379&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello Training Framework di ClickUp vi aiuta:

Impostare gli obiettivi per il manuale di formazione

Organizzare e visualizzare i materiali del corso

Monitoraggio dello stato di apprendimento dei dipendenti

Questo modello di manuale di formazione online vi aiuta a progettare un layout chiaro e organizzato per il vostro manuale. L'interfaccia intuitiva consente di strutturare il contenuto in modo logico, in modo che chiunque possa navigarlo.

Passaggio 5: scrivere il contenuto

Ora siamo al passaggio più importante nella creazione di un manuale di formazione: la scrittura. Create materiale chiaro, conciso e completo che comunichi efficacemente le informazioni necessarie al vostro pubblico.

Ecco come potete assicurarvi che il contenuto del vostro manuale di formazione soddisfi questi standard:

Cose da fare e da non fare per scrivere i contenuti di un manuale di formazione_ | I doveri | I nonni | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | | Mantenere un linguaggio semplice | Utilizzare il gergo tecnico per spiegare i vari concetti | | Spezzare il contenuto con titoli, punti elenco, paragrafi brevi e passaggi per migliorare la leggibilità | Fornite sempre il contesto e le informazioni di base con spiegazioni dettagliate, soprattutto per le procedure complesse | Utilizzare ausili visivi come diagrammi, screenshot e diagrammi di flusso per rendere il contenuto più accattivante | Limitare il contenuto al testo |

È possibile utilizzare ClickUp Brain come assistente di scrittura per migliorare la qualità dei contenuti. Che si tratti della stesura del testo iniziale o della sua rifinitura, ClickUp Brain offre diverse funzionalità/funzione che possono migliorare significativamente il vostro manuale di formazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-24-943x1400.png ClickUp Brain /$$$img/

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee e scrivere contenuti chiari, nitidi e coinvolgenti per il vostro manuale di formazione

ClickUp Brain vi aiuta a redigere rapidamente le sezioni del manuale di formazione, generando contenuti basati su prompt o su materiale esistente. Può essere utilizzato per creare procedure operative standard, completare sezioni ripetitive o perfezionare e lucidare il contenuto dopo la stesura del manuale di formazione. Può contribuire a migliorarne il tono, la chiarezza e la struttura.

Inoltre, è possibile sfruttare l'assistente IA per:

Controllare l'ortografia nei documenti di formazione e nelle attività in modo automatico, senza bisogno di plugin o estensioni

Creare trascrizioni convertendo automaticamente il discorso in testo

Rispondere alle domande di riunioni e Clip

Creare tabelle con dati dettagliati, statistiche e approfondimenti per una serie di argomenti

Un consiglio: Una delle caratteristiche principali di ClickUp Brain è la capacità di generare una documentazione tecnica dettagliata. È possibile utilizzarla per scrivere un manuale di formazione che includa istruzioni tecniche complesse. Basta inserire i requisiti specifici e ClickUp Brain è in grado di produrre una documentazione ben strutturata e completa che si integra perfettamente nel manuale.

Guardate cosa ha da dire Yvi Heimann su ClickUp Brain:

Siamo riusciti a dimezzare il tempo dedicato ad alcuni flussi di lavoro grazie alla possibilità di generare idee, strutture e processi al volo e direttamente in ClickUp.

Yvi Heimann, Consulente per l'efficienza aziendale

Passaggio 6: raccogliere feedback

Iniziate chiedendo al vostro team di effettuare una revisione dettagliata del manuale. Questa revisione deve garantire che il contenuto sia chiaro, accurato e facile da capire. Quindi, raccogliete un feedback strutturato con Moduli ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-85.gif Visualizzazione del modulo ClickUp /$$$img/

Creare moduli intuitivi utilizzando la logica delle condizioni e le regole della visualizzazione ClickUp Modulo

È possibile creare moduli personalizzati per raccogliere feedback su sezioni specifiche del manuale, come chiarezza, precisione e utilità. Questi moduli coprono tutti i punti importanti e aiutano a registrare chiaramente suggerimenti e dubbi che possono essere affrontati sistematicamente.

È inoltre possibile collaborare utilizzando Visualizzazione della chat di ClickUp, che consente ai membri del team di fornire feedback in tempo reale direttamente nel documento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Chat-View.gif ClickUp Chattare Visualizza /$$$img/

Assegnate elementi di azione e assicurate la responsabilità in ogni momento con ClickUp Chat

Aggiungete chiunque alle conversazioni di lavoro utilizzando le menzioni @, assegnate commenti e utilizzate elenchi puntati e banner per comunicare meglio i dettagli del lavoro. Potete anche controllare chi può accedere a ogni chat e ricevere una notifica ogni volta che qualcuno aggiorna una conversazione.

Passaggio 7: incorporare elementi interattivi

Incorporare elementi interattivi nel vostro manuale di formazione è essenziale per renderlo più coinvolgente.

L'inserimento di quiz alla fine di ogni sezione è un ottimo modo per verificare la comprensione dei contenuti da parte dei lettori. Questi quiz forniscono un feedback immediato e aiutano i lettori a identificare le aree che necessitano di ulteriore revisione.

Utilizzo di Le capacità di integrazione di ClickUp è possibile incorporare questi elementi interattivi nel manuale di formazione, migliorando il contenuto senza lasciare l'area di lavoro.

Per istanza, L'integrazione di ClickUp con strumenti quali GitHub consente di incorporare elementi visivi direttamente dalle aree di lavoro del software. È possibile aggiungere diagrammi, frammenti di codice o altri supporti visivi per creare un manuale di formazione dinamico e interattivo che informi e coinvolga il discente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-278.png Integrazioni ClickUp /$$$img/

Utilizzate l'integrazione con GitHub di ClickUp per creare manuali di formazione interattivi contenenti diagrammi, frammenti di codice e altro ancora

💡Pro Tip: Utilizzate software di formazione video per aggiungere elementi interattivi al vostro manuale di formazione, come quiz, esercizi pratici o incarichi pratici, per un'esperienza di apprendimento più coinvolgente.

Passaggio 8: pubblicare il manuale e automatizzare gli elementi di azione

Infine, una volta terminato di scrivere il manuale di formazione, è arrivato il momento di condividerlo. Decidete il metodo di distribuzione migliore per garantire che il manuale raggiunga tutti coloro che ne hanno bisogno. Ecco alcuni canali di distribuzione comuni:

Email

Intranet aziendale

Un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS)

La scelta della piattaforma dipende dall'infrastruttura esistente dell'organizzazione e dalle preferenze del pubblico.

Una volta deciso il metodo di distribuzione, si può fare leva su Automazioni di ClickUp per semplificare il processo di pubblicazione e gestire le attività di distribuzione in corso. Utilizzate le automazioni personalizzate per impostare flussi di lavoro che attivano automaticamente azioni specifiche quando si verificano determinate condizioni. Ad esempio, è possibile automatizzare le seguenti azioni:

Automazione della distribuzione di email: Impostazione di un'automazione di email per inviare il manuale di formazione ai nuovi dipendenti non appena entrano in azienda. In questo modo si garantisce che ogni nuovo assunto riceva il manuale senza ritardi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Automations-5.png Automazioni ClickUp /$$$img/

Distribuite il vostro manuale di formazione tramite automazione via email con ClickUp

Automazioni per la condivisione dei documenti: Impostazione dell'automazione in ClickUp che fa scattare un avviso o una notifica ogni volta che viene caricata una nuova versione del manuale di formazione

Ad esempio, è possibile utilizzare l'automazione "Quando un'attività viene spostata in uno stato {specifico}, invia un'email" per notificare automaticamente agli stakeholder interessati quando il manuale è aggiornato o pronto per la distribuzione.

Best practice per i manuali di formazione

Incorporare l'identità del vostro marchio

Incorporare l'identità del vostro marchio assicura che il manuale di formazione sia coeso e allineato con l'immagine della vostra azienda.

Come implementare:

usate i colori e i font del vostro marchio in modo coerente

includere il logo dell'azienda in ogni pagina del manuale di formazione

✅ Mantenere la voce del marchio

✅ Incorporare i valori aziendali fondamentali in tutto il contenuto

Rendere il manuale interattivo

L'aggiunta di elementi interattivi nel manuale di formazione coinvolge i lettori e li aiuta a comprendere meglio il materiale.

Come implementare:

aggiungere quiz alla fine delle sezioni chiave

includere video tutorial per spiegare argomenti complessi

✅ Usare collegamenti cliccabili per facilitare la navigazione

✅ Incorporare elementi interattivi come esercizi di drag-and-drop

Aggiungere esempi del mondo reale

Gli esempi del mondo reale rendono il contenuto più facilmente applicabile nella pratica.

**Come implementare

utilizzare casi di studio pertinenti al proprio settore

includere domande basate sullo scenario per la risoluzione dei problemi

✅ Condivisione di storie di esito positivo all'interno dell'azienda

✅ Fornire esempi di errori comuni e di come evitarli

Usare un linguaggio semplice ed evitare il gergo

Il linguaggio semplice di un manuale di formazione ne facilita la lettura.

Come implementare:

✅ Semplificare i termini tecnici, ove possibile

✅ Definire chiaramente il gergo necessario al primo utilizzo

✅ Scrivere con frasi brevi e dirette

✅ Usare la voce attiva per dare istruzioni chiare

Strutturare il contenuto per una navigazione chiara

Una navigazione chiara nel manuale di formazione dei dipendenti aiuta gli utenti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno in modo rapido e semplice.

Come implementare:

creare una tabella dettagliata dei contenuti

✅ Utilizzare titoli e sottovoci descrittivi

✅ Mantenere paragrafi e sezioni concisi

✅ Applicare una formattazione coerente in tutto il documento

Aggiungere note esplicative per istruzioni complesse

L'aggiunta di note esplicative contribuisce a creare un manuale di formazione completo che chiarisce procedure complesse.

Come implementare:

spezzare attività complesse in passaggi semplici

usare diagrammi per illustrare le istruzioni

✅ Includere tooltips per ulteriori informazioni

✅ Aggiungere note a margine per le chiavi di lettura o le promemorie

Garantire l'accessibilità

L'accessibilità garantisce che il manuale possa essere utilizzato da tutti i dipendenti, compresi quelli con disabilità.

Come implementare:

✅ Fornire testi alt per tutte le immagini e i diagrammi

✅ Usare colori ad alto contrasto per i testi e gli sfondi

✅ Scegliere font leggibili e di dimensioni adeguate

✅ Assicurarsi che il contenuto sia adatto agli screen reader

Cercare il feedback e la revisione tra pari

Il feedback e la revisione tra pari rendono un manuale di formazione accurato, facile da usare e ben costruito.

Come implementare:

condividere le bozze con i membri del team interessati

✅ Raccogliere feedback strutturati utilizzando sondaggi o moduli

aggiornare regolarmente il manuale in base al feedback

I nostri esempi preferiti di manuali di formazione per i dipendenti

Esistono diversi manuali di formazione completi. È possibile trovare esempi di video di formazione o di testo, ma ecco i nostri preferiti. Non c'è da sorprendersi: sono entrambi di ClickUp.

ClickUp Clip Video di formazione di ClickUp Clips è un esempio eccellente di creazione di un manuale di formazione conciso, coinvolgente ed efficace.

Perché ci piace:

Apprendimento visivo : Il formato video offre un modo dinamico e interattivo di apprendere, adatto a chi apprende visivamente

: Il formato video offre un modo dinamico e interattivo di apprendere, adatto a chi apprende visivamente Contenuto conciso : I video di formazione sono brevi e si concentrano sulle funzionalità/funzione chiave senza sovraccaricare l'osservatore

: I video di formazione sono brevi e si concentrano sulle funzionalità/funzione chiave senza sovraccaricare l'osservatore Guida passo dopo passo : Ogni passaggio viene dimostrato, rendendo più facile la comprensione di attività complesse

: Ogni passaggio viene dimostrato, rendendo più facile la comprensione di attività complesse Presentazione coinvolgente: L'utilizzo di spunti sullo schermo e di esempi in tempo reale mantiene lo spettatore impegnato e favorisce la memorizzazione

ClickUp Documenti Il manuale di formazione di ClickUp Docs copre tutto ciò che è necessario sapere sull'uso di ClickUp Docs. È un manuale ben strutturato e dettagliato che aiuta gli utenti a imparare e a padroneggiare uno strumento.

Perché ci piace:

Spiegazioni dettagliate : Il manuale fornisce istruzioni approfondite per l'utilizzo di ClickUp Docs, rendendo facile per gli utenti iniziare a lavorare

: Il manuale fornisce istruzioni approfondite per l'utilizzo di ClickUp Docs, rendendo facile per gli utenti iniziare a lavorare Layout strutturato : Il contenuto è ben organizzato, con titoli e sottotitoli chiari, che consentono agli utenti di trovare rapidamente tutte le informazioni di cui hanno bisogno

: Il contenuto è ben organizzato, con titoli e sottotitoli chiari, che consentono agli utenti di trovare rapidamente tutte le informazioni di cui hanno bisogno Elementi interattivi: I collegamenti e le immagini incorporati migliorano l'esperienza di apprendimento, fornendo riferimenti visivi e risorse aggiuntive

Design facile per l'utente: Il manuale è stato progettato pensando all'utente. Offre un formato pulito e accessibile, facile da seguire

Creare manuali di formazione con ClickUp

I manuali di formazione sono un salvavita per l'inserimento di nuovi dipendenti o per l'aggiornamento di quelli più anziani.

Nell'ampio universo dei manuali di software di formazione clickUp si distingue chiaramente.

L'interfaccia di ClickUp non solo è facile da usare, ma è anche flessibile per soddisfare un ampio intervallo di requisiti di formazione. Che si tratti di implementare un semplice processo di onboarding dei dipendenti o un programma completo di formazione per lo sviluppo delle competenze, con ClickUp creare e gestire manuali di formazione online diventa un gioco da ragazzi.

È possibile utilizzare i documenti ClickUp per creare manuali di formazione completi, le Automazioni per ottimizzare gli aggiornamenti e la distribuzione e le Integrazioni per incorporare elementi interattivi come video e quiz. Inoltre, ClickUp offre diversi modelli di manuali di formazione per aiutarvi a iniziare rapidamente.

Siete pronti a migliorare il vostro programma di formazione?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi gratis su ClickUp oggi stesso /%href/

