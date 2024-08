10 modelli gratuiti per pianificare i pasti e risparmiare tempo

Se vi chiedete spesso: "Cosa preparo per cena?", un modello di pianificazione dei pasti potrebbe fare al caso vostro.

In qualità di adulti che lavorano e gestiscono una famiglia, probabilmente vi sarete resi conto che è necessario preparare i pasti e pianificarli in anticipo per poter andare avanti senza problemi.

Sia che facciate parte di una famiglia, che viviate da soli o che gestiate un'attività di catering, modelli per il piano del menu sono in grado di cambiare le carte in tavola. Sebbene tutti siano d'accordo sui benefici della pianificazione dei pasti, la configurazione iniziale può sembrare eccessiva.

Per rendere le cose più facili, abbiamo messo insieme un elenco di 10 modelli di pianificazione dei pasti per aiutarvi a iniziare subito.

Cosa sono i modelli di pianificazione dei pasti?

Un modello di pianificazione dei pasti è una guida che vi aiuta a organizzare i pasti, gli elenchi della spesa e le ricette per un periodo stabilito, spesso un giorno, una settimana o un mese. Fornisce un modo strutturato per pianificare tutti i pasti giornalieri, dalla colazione alla cena.

I modelli di pianificazione dei pasti sono disponibili in vari stili e rispondono a diverse esigenze. Per istanza, un modello di piano settimanale può coprire i pasti dal lunedì alla domenica, mentre altri possono coprire un intero mese. Si possono trovare versioni semplici pensate per l'uso domestico, un planner settimanale per un solo pasto, ma anche piani più dettagliati adatti a grandi attività come ristoranti o servizi di catering.

È anche possibile personalizzare i modelli di pianificazione dei pasti in modo da prevedere cinque piccoli pasti nell'arco della giornata invece dei tre standard.

Concentrandosi su sei principi chiave - precisione, equilibrio, controllo delle calorie, densità dei nutrienti, moderazione e diversità - questi modelli vi aiutano a raggiungere un'alimentazione equilibrata, a evitare le decisioni dell'ultimo minuto sui pasti e a ridurre gli sprechi alimentari.

Potrebbero anche aiutarvi a rispettare il budget riducendo gli acquisti impulsivi al supermercato.

Cosa rende un buon modello di piano alimentare?

Un buon modello di pianificazione dei pasti dovrebbe semplificare la preparazione dei cibi offrendo organizzazione, indicazioni sulle dimensioni delle porzioni e sull'equilibrio nutrizionale, facilitandovi la vita. Ecco cosa dovete tenere d'occhio:

**Il piano ideale dovrebbe avere spazi dedicati per ogni pasto della giornata. Assicuratevi che includa sezioni per la colazione, il pranzo, la cena e gli spuntini

Integrazione con la lista della spesa: Un buon modello di pianificazione dei pasti settimanali consente di convertire facilmente i piani dei pasti in un elenco della spesa, rendendo la preparazione dei pasti più efficiente e sostenibile

Un buon modello di pianificazione dei pasti settimanali consente di convertire facilmente i piani dei pasti in un elenco della spesa, rendendo la preparazione dei pasti più efficiente e sostenibile Monitoraggio delle informazioni nutrizionali: L'accesso ai dati nutrizionali per ogni pasto vi permette di fare scelte informate a supporto dei vostri obiettivi di salute

L'accesso ai dati nutrizionali per ogni pasto vi permette di fare scelte informate a supporto dei vostri obiettivi di salute Schede di ricette: Considerate il programma settimanale dei pasti come uno spazio dedicato alle vostre ricette preferite, per rendere più piacevole la pianificazione dei pasti. Dovreste essere in grado di trovare i vostri preferiti o di scoprirne di nuovi senza dover cercare in più fonti

L'inserimento di questi elementi nel modello di pianificazione dei pasti non solo aiuta a mantenersi organizzati, ma supporta anche una dieta equilibrata e abitudini alimentari sane e semplifica la spesa.

Ecco perché l'uso di un modello per la pianificazione dei pasti può diventare uno dei più importanti per la vostra vita produttività da fare nella vostra routine settimanale.

Suggerimento pro: Abbinate il vostro piano dei pasti a modelli di tracciamento delle abitudini per semplificare le attività quotidiane e rimanere in linea con gli obiettivi.

10 Migliori modelli di piano pasto

Se vi chiedete continuamente: "Cosa mangiare?", questi dieci modelli di pianificazione dei pasti vi aiuteranno a scegliere pasti comodi e cucinati in casa invece di quelli da asporto, a ridurre le spese per la spesa e ad alleviare la fatica di decidere durante la settimana.

1. Modello per la pianificazione dei pasti di ClickUp

Per una soluzione di pianificazione dei pasti che va al di là delle basi, date un'occhiata a ClickUp . Con i suoi modelli di pianificazione dei pasti giornalieri e settimanali, di pianificazione dei menu e di calcolo delle ricette, è possibile pianificare i pasti, monitorare l'apporto nutrizionale e organizzare le ricette in un unico posto.

Modello di pianificazione dei pasti di ClickUp

Tra tutti gli elementi della nostra vita, il cibo che mangiamo influisce fortemente sul nostro modo di sentirci e di comportarci ogni giorno. Proprio come si utilizza un agenda giornaliera per impostare e raggiungere i vostri obiettivi, un solido piano alimentare è essenziale per mantenere i vostri livelli di nutrizione e di energia.

È qui che Modello per il piano dei pasti di ClickUp è il vostro nuovo migliore amico in cucina. Progettato per integrare l'intero processo di preparazione dei pasti, questo modello consente di pianificare e organizzare i pasti senza sforzo e di monitorare il conteggio delle calorie in un unico comodo posto.

Con il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp, potete:

Pianificare rapidamente i pasti utilizzando elenchi da trascinare e rilasciare

Organizzare le ricette in cartelle facilmente accessibili

Tenere traccia degli ingredienti e degli elenchi della spesa

Che siate cuochi casalinghi o chef professionisti, questo modello è ideale per semplificare la spesa, la gestione delle ricette e la preparazione dei pasti.

Quindi, dite addio allo stress da pasto e date il benvenuto a una cucina ben organizzata con il modello di pianificazione dei pasti di ClickUp, perché la pianificazione dei pasti dovrebbe essere facile, non opprimente.

2. Modello per il piano del menu ClickUp

Screenshot del modello per la pianificazione del menu di ClickUp

Tutti noi abbiamo giorni in cui preparare la cena è una sofferenza e pianificare un'intera settimana di pasti per la famiglia può sembrare davvero opprimente. Ma con il Modello di piano del menu di ClickUp è possibile trasformare questa sfida in un'attività gestibile.

Iniziate con l'impostazione dei parametri: il numero di persone per cui cucinare, le date di inizio e fine, il numero di pasti al giorno e il budget settimanale. Una volta che avete sistemato tutto, usate il modello per pianificare i vostri pasti, programmare i tempi di preparazione e persino salvare le vostre ricette preferite in una pratica "cassetta delle ricette"

Con sezioni dedicate al piano dei pasti, agli elenchi della spesa e alle attività quotidiane (sì, anche la pulizia del frigorifero!), questo modello mette ordine nella vostra routine in cucina. Inoltre, è una salvezza per evitare le corse extra al supermercato, grazie alla possibilità di tenere gli ingredienti e le ricette organizzati in un unico posto.

Presto vi accorgerete che incorporare questo modello nella vostra routine di pianificazione dei pasti è come utilizzare un potente strumento di pianificazione app per gli elenchi di cose da fare per la vostra cucina.

3. Modello di ricetta ClickUp

Modello di ricetta ClickUp

Siete stanchi di scavare tra vecchi libri di cucina e note sparse per trovare le vostre ricette preferite? Modello di ricetta di ClickUp consente di consolidare tutte le ricette in un unico posto per un facile accesso. Inoltre, è ideale per gli chef che desiderano creare libri di cucina personalizzati e condividere le proprie creazioni culinarie con amici o client.

Con questo modello, è possibile suddividere le ricette per tipo, ingrediente o pasto, semplificando la ricerca di ciò che si desidera.

Ogni voce di ricetta consente di includere istruzioni dettagliate, ingredienti, tempi di preparazione e persino foto. È possibile utilizzarlo come modello di piano dietetico per tenere traccia delle modifiche, dei consigli di cucina e delle note personali, in modo che ogni piatto risulti proprio come piace a voi. Che si tratti di pianificare i pasti settimanali o di conservare ricette speciali per un banchetto festivo, questo modello semplifica il processo, assicurando l'organizzazione della cucina.

4. Modello di costo della ricetta ClickUp

Modello di costo della ricetta ClickUp

Se siete attenti al budget o gestite un'azienda alimentare, la creazione di un menu efficace dal punto di vista dei costi è fondamentale. E avere un sistema affidabile per monitorare e analizzare i costi delle ricette è fondamentale. Ecco dove Il modello dei costi delle ricette di ClickUp offre un modo semplificato per gestire questi dettagli.

Questo modello rende semplice:

Stimare i costi degli ingredienti per qualsiasi ricetta, per avere un'idea chiara delle spese da sostenere

Confrontare i costi di diverse ricette prima di fare l'elenco della spesa, aiutandovi a rispettare il vostro budget

Visualizzare il budget complessivo per la spesa, assicurando che ogni piatto creato sia delizioso e conveniente

Il modello per i costi delle ricette di ClickUp è specificamente progettato per facilitare il monitoraggio dei costi degli ingredienti nelle vostre ricette, riducendo così gli sprechi alimentari. Questo modello è ricco di funzionalità/funzione:

Stati personalizzati: Traccia lo stato di avanzamento con stati come Completato, In corso, Scarso, Da fare e Da ordinare

Traccia lo stato di avanzamento con stati come Completato, In corso, Scarso, Da fare e Da ordinare Campi personalizzati: Memorizza tutti i dettagli essenziali e utilizza cinque attributi unici, come il peso della confezione, il peso della quantità, l'unità di misura, il costo dell'elemento e la ricetta

Memorizza tutti i dettagli essenziali e utilizza cinque attributi unici, come il peso della confezione, il peso della quantità, l'unità di misura, il costo dell'elemento e la ricetta Viste personalizzate: Accesso ai dati con tre diverse visualizzazioni, tra cui la vista Costo della ricetta, la vista Inizia qui e la vista Bacheca, per avere tutto organizzato e a portata di mano

Accesso ai dati con tre diverse visualizzazioni, tra cui la vista Costo della ricetta, la vista Inizia qui e la vista Bacheca, per avere tutto organizzato e a portata di mano Project management: Migliora il monitoraggio dei costi delle ricette con strumenti come il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le email

ClickUp integra tutti questi dati con la vostra app per l'elenco delle cose da fare, semplificando la centralizzazione di tutte queste informazioni in un unico luogo.

Leggi tutto: 10 Migliori software per la gestione degli ordini per il 2024

5. Modello di calcolo del costo della ricetta del ristorante ClickUp

Modello di calcolo del costo della ricetta del ristorante ClickUp

Per i ristoranti e le aziende di ristorazione, il monitoraggio dei costi degli alimenti è essenziale per calcolare con precisione i potenziali profitti per ogni piatto. Il Modello di calcolo dei costi delle ricette per ristoranti ClickUp è un potente strumento che vi aiuta a determinare un costo accurato per tutte le vostre ricette.

Questo programma settimanale per i pasti semplifica il calcolo del costo degli ingredienti, il confronto delle ricette e la gestione del budget complessivo.

Grazie a funzionalità/funzione come stati personalizzati e campi personalizzati, è possibile monitorare facilmente ciò che è in stock, ciò che sta per esaurirsi e ciò che deve essere ordinato. Il modello include anche visualizzazioni personalizzate che consentono di vedere tutti i dati a colpo d'occhio, facilitando la regolazione dei costi in base alle necessità.

Questo modello vi permette di concentrarvi su ciò che conta davvero: servire ottimi piatti e massimizzare i vostri profitti.

6. Modello di agenda settimanale di ClickUp

Modello di agenda settimanale ClickUp

Se vi sentite sopraffatti dai vostri impegni settimanali, Il modello di pianificazione settimanale di ClickUp viene in soccorso e porta un po' di ordine nella vostra vita.

Integrato in un formato lavagna online, questo modello offre una chiara visualizzazione delle attività, permettendovi di contrassegnarle come 'Aperte' o 'Completate' per tenere traccia dello stato di preparazione dei pasti.

È dotato di campi personalizzati, in cui è possibile classificare le attività di pianificazione dei pasti e aggiungere note dettagliate, rendendo più facile la visualizzazione del menu settimanale e del fabbisogno di generi alimentari. Grazie alle visualizzazioni personalizzate di ClickUp, come la Guida introduttiva e la Bacheca, è possibile adattare la visualizzazione al proprio stile di pianificazione.

Quando si pianificano i pasti con i membri della famiglia, questo modello di gestione del tempo combina funzionalità/funzione come l'assegnazione di attività alle persone, l'impostazione di date di scadenza per la condivisione delle idee in famiglia e la definizione delle priorità di attività come la spesa o la preparazione di elenchi della spesa con etichette.

Il modello è uno strumento potente per **mantenere i pasti dell'intera settimana organizzati e in ordine

Leggi tutto: 10 modelli gratuiti di piano di vita per la pianificazione della vita personale

7. Modello di piano alimentare settimanale di OnPlanners

via Sui pianificatori Pianificare i pasti settimanali può essere scoraggiante, ma questo modello elimina lo stress del processo. Il Modello di piano alimentare settimanale di OnPlanners è uno strumento semplice per organizzare colazione, pranzo e cena per ogni giorno della settimana, dalla domenica al sabato.

Ciò che rende questo modello di pianificazione dei pasti settimanali ancora più conveniente è lo spazio dedicato all'elenco della spesa. Gli elementi sono ordinatamente suddivisi in latticini, prodotti, cereali, carne e altro ancora, rendendo la spesa un gioco da ragazzi.

Stampate il modello, annotate i vostri pasti e attaccatelo al frigorifero per una rapida consultazione.

Utilizzando questa facile agenda settimanale, potrete rafforzare la preparazione dei pasti, risparmiare tempo sulla spesa e ridurre il tempo trascorso in cucina.

Potete anche integrare questo processo con app di pianificazione digitale per una maggiore comodità.

8. Modello di piano alimentare settimanale di Edit.org

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Weekly-Meal-Plan-Template-by-Edit.org\_.png Modello di piano alimentare settimanale di Edit.org /$$$img/

via Modifica.org Se siete un nutrizionista o un dietologo che fornisce piani alimentari personalizzati per i client, conoscete l'importanza di avere un piano alimentare su base settimanale o mensile per un funzionamento regolare.

Che si tratti di persone con allergie alimentari, esigenze dietetiche specifiche o vegetariane, un modello di preparazione dei pasti ben progettato vi aiuta a pianificare e a garantire che i dettagli critici non vengano trascurati.

Il Modello di piano alimentare settimanale da Edit.org vi aiuta a includere non solo la tabella dei pasti per ogni giorno, ma anche un elenco della spesa, consigli utili, raccomandazioni e date rilevanti.

Una volta progettato e salvato, il menu settimanale è accessibile in qualsiasi momento dal profilo dell'utente. Potete aggiornarlo facilmente se necessario, modificando il testo per i diversi menu. Inoltre, è possibile aggiungere il logo e i colori della propria azienda per un tocco professionale.

Infine, è possibile scaricare e stampare il modello per distribuirlo o esporlo a seconda delle necessità.

9. Modello di pianificazione settimanale dei pasti in Excel di Vertex42

via Vertice42Modello di pianificazione settimanale dei pasti in Excel di Vertex42 è un foglio di calcolo Excel per pianificare e stampare i pasti settimanali. Ha diverse opzioni di layout disponibili in schede di lavoro separate, in modo da poter scegliere il formato più adatto alle proprie esigenze.

Ogni layout include sezioni per i pasti, la spesa e le note, in modo da avere a portata di mano tutto ciò che serve per pianificare la settimana successiva. Personalizzare le opzioni per i pasti è semplice: basta aggiornare gli elenchi in base alle proprie preferenze.

10. Fogli Google Modello di piano alimentare di Ultimate Meal Plans

via Piani alimentari definitivi Se siete fan di Fogli Google, siete fortunati: ecco un modello gratis per pianificare i pasti!

Il Fogli Google modello di piano alimentare di Ultimate Meal Plans è perfetto per chiunque si trovi a proprio agio nell'ecosistema Google. Si integra con la vostra configurazione esistente, aiutandovi a rimanere organizzati e a mantenere la vostra agenda autodisciplina senza bisogno di un nuovo strumento per pianificare efficacemente i pasti settimanali.

Questo modello di menu settimanale personalizzabile offre un layout pulito e facile da usare per il monitoraggio dei pasti della settimana. Presenta funzionalità/funzioni per l'elenco della spesa e le voci dei pasti, aiutandovi a tenere sotto controllo il vostro piano.

Prepara i tuoi pasti gratis con i modelli di pianificazione dei pasti di ClickUp

Pianificare i pasti non significa solo decidere cosa mangiare: è un modo intelligente per mantenersi in salute, evitare gli sprechi alimentari, risparmiare sui cibi da asporto e ridurre i viaggi dell'ultimo minuto per fare la spesa.

I modelli di pianificazione dei pasti di ClickUp sono ideali perché sono gratis, personalizzabili e combinano il project management con la pianificazione dei pasti. Si integrano con le vostre app di pianificazione quotidiana, aiutandovi ad annotare le idee per i pasti, a gestire gli elenchi della spesa e a semplificare l'intero processo di preparazione dei pasti, il tutto in un unico posto.

Siete pronti a migliorare la vostra preparazione dei pasti?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi gratis oggi stesso /%href/

e iniziate a pianificare i vostri pasti senza sforzo.