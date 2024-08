10 modelli gratuiti per la pianificazione del menu della cena

Qual è la parte più difficile dell'essere adulti? Facile: rendersi conto di dover mettere la cena in tabella da oggi fino alla fine dei tempi. 🍽️

Pianificare i pasti è una sfida universale, che si tratti di un professionista single, di una famiglia o di un ristorante in piena attività. Se pensate costantemente: "Cosa preparo per cena stasera?", avete bisogno di un modello di pianificazione del menu per la cena.

Il piano dei pasti evita gli sprechi di cibo, riduce i costi di asporto e di consegna e vi risparmia le corse frenetiche e scomode alla spesa. Nel tempo, questo riduce la spesa mensile ed evita lo stress di metà settimana. 🧘

I modelli per la pianificazione dei menu sono utilizzati da famiglie, individui e ristoranti. Sebbene tutte le parti in causa vi assicurino che la pianificazione dei pasti è necessaria, il lavoro iniziale è spesso eccessivo.

Per aiutarvi a iniziare, abbiamo raccolto 10 comodi modelli per la pianificazione del menu della cena da utilizzare subito.

Cos'è un modello di pianificazione del menu della cena?

Un modello per la pianificazione del menu della cena consente di pianificare facilmente i pasti per un determinato periodo di tempo (in genere un giorno, una settimana o un mese). Questi modelli sono utili a giovani professionisti, famiglie, ristoranti, organizzatori di eventi, aziende di catering e altre organizzazioni.

I modelli per la pianificazione dei menu sono disponibili in diversi design, sono costruiti per diversi gruppi di persone e comprendono diversi intervalli di tempo. Ad esempio, un modello di pianificazione dei pasti mensile gestisce i pasti per l'intero mese, mentre un modello di pianificazione dei pasti settimanale organizza i pasti dalla domenica al sabato. Alcuni modelli semplici sono pensati per le famiglie tipiche, mentre layout più complessi sono progettati specificamente per ristoranti, organizzatori di eventi o aziende di catering. 🧑‍🍳

I modelli per la pianificazione dei pasti vi aiutano a ideare le ricette, a creare gli elenchi della spesa e, infine, a creare un menu per ogni pasto della giornata. Pianificando i pasti all'inizio della settimana, si preserva il budget, si evita il mal di testa e si riduce il deperimento degli alimenti.

Che cosa rende un buon modello di pianificazione del menu della cena?

Con il giusto modello di menu per la cena o di pianificazione dei pasti, potete pianificare i menu per ogni pasto, ogni giorno della settimana (o del mese).

Il miglior modello per la pianificazione del menu della cena vi permetterà di:

Visualizzare i pasti della settimana: Il miglior modello di menu lascia spazio per ogni pasto della giornata. Cercatene uno con spazio per le ricette di colazione, pranzo, cena e spuntini

Il miglior modello di menu lascia spazio per ogni pasto della giornata. Cercatene uno con spazio per le ricette di colazione, pranzo, cena e spuntini Prevenire gli sprechi alimentari : Uno dei maggiori vantaggi della pianificazione dei menu è il limite degli sprechi alimentari, che riduce anche il budget mensile per la spesa. Cercate programmi per i pasti con modelli di elenchi della spesa, in modo da fare la spesa in base alle vostre idee per la cena e tenere traccia di ciò che c'è in cucina

Uno dei maggiori vantaggi della pianificazione dei menu è il limite degli sprechi alimentari, che riduce anche il budget mensile per la spesa. Cercate programmi per i pasti con modelli di elenchi della spesa, in modo da fare la spesa in base alle vostre idee per la cena e tenere traccia di ciò che c'è in cucina Privilegiare pasti sani : Pianificando i pasti in anticipo è semplice dare priorità al cibo sano e assicurarsi di bilanciare i pasti giornalieri da una prospettiva settimanale o mensile 🥒

Pianificando i pasti in anticipo è semplice dare priorità al cibo sano e assicurarsi di bilanciare i pasti giornalieri da una prospettiva settimanale o mensile 🥒 **Rispondete alle infinite richieste di "Cosa c'è per cena?" con una comoda stampa di un modello di piano settimanale o mensile, in modo che tutta la famiglia sappia cosa c'è in programma

10 Modelli per pianificare il menu della cena da usare nel 2024

Non riuscite a decidere cosa preparare per cena questa settimana? Questi 10 pratici modelli di piano per la cena vi aiuteranno a scegliere i pasti cucinati in casa piuttosto che quelli da asporto, a ridurre la spesa e a prevenire la fatica di decidere durante la settimana. 🤩

1. Modello di pianificazione del menu di ClickUp

Pianificate i pasti per l'intera settimana con questo pratico modello di ClickUp

Mettere in tavola la cena è difficile. Ma mettere in tavola la cena per tutta la settimana? Spesso sembra impossibile.

Con il modello Modello di piano del menu ClickUp per realizzare l'impossibile con un piano settimanale per i pasti. Iniziate determinando il numero di persone, le date di inizio e fine, il numero di pasti al giorno e il budget settimanale. Da qui, pianificate i pasti, programmate la preparazione dei pasti o salvate le ricette nella vostra "cassetta delle ricette" 🗃️

Con sezioni disponibili per il piano dei pasti, gli elenchi della spesa e le attività quotidiane (fino alla pulizia del frigorifero!), questo modello rende la preparazione dei pasti sorprendentemente gestibile.

Inoltre, lo spazio per le ricette e gli ingredienti vi evita di fare più volte la spesa con questo modello di preparazione dei pasti. Presto, potrete creare un efficiente flusso di lavoro per portare i pasti in tabella ogni settimana.

2. Modello di piano d'azione per ristoranti ClickUp

Gestite la vostra cucina come un ristorante con questo modello di piano d'azione di ClickUp

Quest'anno state ospitando il Ringraziamento o state pianificando una grande riunione di famiglia? Per rendere le cene un po' più organizzate e migliorare la mappatura dei processi per la vostra cucina, sfruttate il Modello di piano d'azione per ristoranti ClickUp .

Con questo modello, potrete gestire la cucina di casa vostra come un ristorante a stelle Michelin. Fate un elenco organizzato di tutti gli elementi da fare, come pianificare il menu, acquistare la spesa o inviare gli inviti. Se utilizzate una strategia di divisione e conquista, stabilite le priorità, programmate le scadenze e assegnate le attività agli altri membri della famiglia. 📋

Per organizzare una riunione di grandi dimensioni, è necessaria una efficiente piano di progetto . Fortunatamente, gli strumenti integrati di ClickUp consentono di creare facilmente un piano di progetto strategia di sviluppo del progetto . Utilizzate il sistema di codici colore del modello per capire immediatamente quali attività sono completate o in corso e se sono ad alta priorità. Modelli gratis come questo non possono essere migliori.

3. Modello di procedura operativa standard per ristoranti ClickUp

Iniziate a pianificare il ristorante dei vostri sogni, dai menu alla gestione della struttura, con questo pratico modello di ClickUp

Volete mettere in tavola la cena nel vostro ristorante? Prima di iniziare a preparare i pasti, dovete assicurarvi che ogni aspetto della vostra azienda sia ottimizzato. Delegate le attività e assicurate il controllo della qualità in tutto il vostro locale con Modello di procedura operativa standard per ristoranti di ClickUp .

Questo modello stabilisce procedure operative standard (SOP) per le strutture, l'igiene e la salute, la preparazione dei cibi, la produttività dei menu, gestione degli ordini e comunicazioni. Ad esempio, costruite la procedura operativa standard per le strutture e le attrezzature con istruzioni per la lavanderia, l'igiene, il lavaggio delle stoviglie e la pulizia della macchina del ghiaccio. Delineare ogni procedura operativa standard in ultima analisi migliora l'efficienza del processo per la vostra cucina.

Inoltre, fornire una panoramica di alto livello del vostro locale, compresi gli oggetti, le politiche interne e il concetto di ristorante, facilita l'inserimento di nuovi dipendenti e migliora il servizio di ristorazione.

4. Modello di capitolato d'oneri per ristoranti ClickUp

Assicuratevi che tutti nel vostro ristorante conoscano i propri ruoli e le proprie responsabilità con questo modello di ClickUp

Se gestite un ristorante, il piano dei pasti è molto più che pianificare un ottimo menu: si tratta anche di pianificare un ottimo servizio. Gestire un ristorante richiede un'attenzione meticolosa ai dettagli. Per assicurarvi che tutti i membri del vostro staff, compresi i padroni di casa, i server e gli chef, conoscano i loro compiti quotidiani, approfittate di questo modello di ClickUp Il modello di lavoro per ristoranti di ClickUp .

Questo modello delinea chiaramente le consegne, le sequenze, i budget e i costi di gestione piani di comunicazione per ogni membro del team. Iniziate offrendo una breve panoramica del ruolo, poi immergetevi nella descrizione di ogni attività o responsabilità quotidiana. Infine, delineate i processi di approvazione e i piani di comunicazione, in modo che i membri del team sappiano a chi rivolgersi in caso di domande o dubbi. 🙋

Con questo pratico modello di ClickUp, ogni persona all'interno del vostro locale saprà esattamente cosa ci si aspetta da lui, in modo da fornire un servizio migliore ai vostri clienti.

5. Modello di dichiarazione di lavoro per lo sviluppo alimentare ClickUp

Lanciate un nuovo prodotto o una nuova ricetta con questo modello facile da digerire di ClickUp

State preparando una nuova ricetta o un nuovo prodotto alimentare? Questo modello meticolosamente organizzato semplifica ogni aspetto dello sviluppo alimentare. 🍔

Con Modello di dichiarazione di lavoro per lo sviluppo di prodotti alimentari di ClickUp per coordinare ogni aspetto del lancio di un nuovo prodotto. Iniziate con l'impostazione del nome della ricetta o del prodotto, quindi approfondite l'ambito del prodotto, elencate tutti i potenziali risultati e stabilite un budget per il progetto.

Se avete bisogno di mantenere il silenzio prima del lancio, utilizzate questo modello per esaminare le leggi sul commercio elettronico, i diritti d'autore e i marchi di fabbrica. Inoltre, mantenete il vostro team e i potenziali fornitori sulla stessa pagina includendo le condizioni, come gli accordi, la forza maggiore e la risoluzione.

6. Modello di piano alimentare settimanale di OnPlanners

via OnPlanners

Questo piano settimanale dei pasti eviterà stress e mal di testa durante la settimana. Questo modello di piano alimentare settimanale di OnPlanners, facile da seguire, è stato ideato per preparare la colazione, il pranzo e la cena dalla domenica al sabato.

Inoltre, offre spazio per l'elenco della spesa, dividendo gli elementi in latticini, prodotti, cereali, carne e altre categorie. Basta stampare il modello, aggiungere i pasti settimanali e appendere il programma in cucina per potervi accedere facilmente.

Con questa semplice agenda dei menu settimanali, potrete risparmiare tempo di pianificare, preparare e fare la spesa. Il risultato? Si passa meno tempo al negozio e in cucina, risparmiando innumerevoli ore ogni settimana. 🕰️

7. Modello di pianificazione settimanale dei pasti di GooDocs

via GooDocs

Parte del processo di pianificazione è lasciare molto spazio bianco. Fortunatamente, il modello Weekly Meal Planner di GooDocs offre molto spazio bianco per ogni giorno della settimana. Scarabocchiate note, annotate idee per ogni giorno o scrivete una promemoria per controllare quali ingredienti avete già a portata di mano.

Questa agenda per i pasti stampabile gratis è divisa in due sezioni principali: i pasti giornalieri e l'elenco della spesa. È sufficiente compilare la griglia per designare i pasti, quindi scrivere ogni ingrediente necessario al negozio. 🛒

La parte migliore? Questo modello stampabile di pianificazione dei pasti è facile da affiggere sul frigorifero per mantenere la cucina organizzata.

8. Modello di menu da Template.net

tramite Template.net

Se state aprendo un ristorante, facendo un catering per una festa o ospitando un grande evento, questo bellissimo modello di menu di Template.net vi permetterà di creare un menu spettacolare per la serata.

Classificate i piatti come antipasti, secondi, bevande e altre portate ed elencate i loro nomi, le descrizioni e i prezzi (se applicabili). Date il tocco finale personalizzando questo modello di menu modificabile per adattarlo al vostro marchio.

Con questo modello fai-da-te, potrete organizzare un evento di alto livello o dare un tocco di classe a un'occasione speciale a casa vostra. È sufficiente modificare il modello online, quindi scaricarlo in formato PNG o PDF. A questo punto, posizionate il vostro menu professionale su ogni impostazione e preparatevi a stupire i vostri commensali. ✨

9. Modello di piano alimentare settimanale di PDFFiller

via PDFFiller

Volete un piano settimanale dei pasti stampabile, senza troppi fronzoli? Allora dovete provare questo modello di piano alimentare settimanale incredibilmente semplice di PDFFiller.

Per coloro che considerano la pianificazione dei pasti un male necessario, questo è l'ideale. Questo modello presenta un formato a griglia facile da seguire per pianificare colazione, pranzo, cena e spuntini per ogni pasto della settimana. È sufficiente scrivere la data nella parte superiore del planner, quindi elencare i pasti giornalieri: il gioco è fatto! 📅

Con questo semplice modello, potrete pensare ai pasti per tutta la famiglia senza essere sopraffatti dal processo di pianificazione. Basta stampare il modello, inserire le idee per i pasti e portarlo con sé al negozio (o fotografarlo con il telefono). Inoltre, è facile ristampare lo stesso modello ogni settimana per ridurre il sovraccarico della cucina e del piano.

10. Modello di menu alimentare da Template.net

via Template.net

Se state aprendo un ristorante, un fast food o un'attività di take away, potreste voler mettere in mostra i vostri piatti da leccarsi i baffi. Con questo modello versatile di Template.net, i vostri potenziali clienti potranno rifarsi gli occhi con le immagini del vostro menu. 🤤

È sufficiente personalizzare il modello in base al vostro marchio, aggiungendo il logo, la tavolozza dei colori e la tipografia. Da lì, elencate i vari elementi del menu, aggiungendo una foto di ogni piatto per illustrare le vostre offerte. Presto avrete una descrizione visiva e scritta di ogni piatto del vostro ristorante.

Questo modello elegante attirerà nuovi clienti e aumenterà le vendite commerciali della vostra azienda. Scambiate testo e immagini online, scaricate il file PNG e stampate il vostro menu per condividerlo con gli avventori. Da lì, condividete il menu con i vostri potenziali clienti mettendolo su ogni tabella, caricandolo in PDF sul vostro sito web, lanciando una campagna di direct mail o affiggendolo fuori dal vostro ristorante.

Iniziare a pianificare i pasti con i modelli di pianificazione del menu per la cena di ClickUp

La preparazione dei pasti è un'attività scoraggiante, soprattutto quando non si sa cosa preparare. Togliete un po' di stress dal vostro piatto con il modello giusto per pianificare il menu della cena. Cercate idee per i pasti, abbinate le ricette a ogni pasto della giornata e create in anticipo gli elenchi della spesa per evitare sprechi di cibo, dare priorità a un'alimentazione sana e ridurre i costi alimentari. 🙌

ClickUp porta il piano dei pasti a un livello superiore. Con i pratici modelli di pianificazione dei menu di ClickUp, potrete creare menu, organizzare procedure operative standard per la cucina, delineare l'ambito di lavoro del vostro ristorante o persino lanciare un nuovo prodotto alimentare.

Per accedere ai modelli di pianificazione dei menu, a migliaia di integrazioni e a innumerevoli strumenti di project management, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp .