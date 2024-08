Il modello Kirkpatrick: Strategie per migliorare i risultati dell'apprendimento e l'esito positivo della formazione

Per molti professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo, investire tempo e risorse nella creazione e nella gestione di un corso è la parte più facile. Le cose si complicano quando si tratta di giustificare il ritorno dell'investimento.

Da fare, quindi, per dimostrare il valore dei programmi di formazione? Da fare per collegare i punti tra ciò che i partecipanti imparano e l'impatto di tale apprendimento sulla vostra organizzazione?

È qui che entra in gioco il Modello di Kirkpatrick. In questo blog analizzeremo come il Modello di valutazione di Kirkpatrick può aiutarvi a migliorare il ROI della formazione.

Che cos'è il Modello di Kirkpatrick

Il modello di Kirkpatrick è un quadro ampiamente utilizzato per la valutazione dei programmi di formazione. Sviluppato da Donald Kirkpatrick negli anni '50, fornisce indicazioni per capire se la formazione è stata coinvolgente per i partecipanti, se hanno appreso le competenze o le conoscenze previste e se stanno applicando ciò che hanno imparato nel loro lavoro quotidiano.

È un modo per misurare l'impatto reale dei vostri lavori richiesti. L'uso del modello di Kirkpatrick aiuta anche a vedere se la formazione porta a miglioramenti tangibili nelle prestazioni e nei risultati dell'organizzazione.

I quattro livelli del modello di Kirkpatrick

Il modello di Kirkpatrick fornisce un approccio strutturato con quattro livelli di valutazione della formazione.

Ogni livello aiuta a comprendere diversi aspetti dell'efficacia della formazione, dalle reazioni iniziali dei partecipanti all'impatto finale sull'organizzazione.

Vediamo come ClickUp può supportare la vostra strategia di valutazione della formazione.

Livello 1: Reazione

Il primo livello del Modello di Kirkpatrick si concentra sulla reazione. Questo livello cattura il feedback immediato dei partecipanti sull'iniziativa formativa.

hanno trovato la formazione coinvolgente e utile? Era pertinente alle loro esigenze? Hanno apprezzato l'esperienza?

Se si tratta di un'esperienza di persona, è possibile condurre questa analisi tramite dispense cartacee, brevi interviste o un sondaggio online di follow-up. Se si tratta di un'esperienza online, potete inviare ai partecipanti un sondaggio via email. ClickUp ha diverse funzionalità/funzione che possono aiutarvi in queste attività di valutazione. Vediamone alcuni.

Visualizzazione modulo Visualizzazione del modulo di ClickUp è un ottimo strumento per questo scopo. È possibile creare moduli personalizzati per raccogliere risposte dettagliate dai partecipanti. Per istanza, si possono porre domande sul contenuto della formazione, sull'erogazione e sulla soddisfazione generale del discente.

Convertire le risposte in attività tracciabili con il modulo di ClickUp

Una volta che il modulo è attivo, le risposte vengono raccolte e convertite automaticamente in attività di ClickUp, semplificando la gestione e la revisione dei feedback dei partecipanti.

La funzionalità Modulo View visualizza anche Campi personalizzati di ClickUp e la logica delle condizioni, che consentono di adattare il modulo in base alle risposte dell'utente. Ciò garantisce la raccolta delle informazioni più rilevanti senza sovraccaricare i partecipanti.

Aggiungete campi dati specifici per soddisfare le vostre esigenze con i campi personalizzati di ClickUp

Consideriamo uno scenario in cui una valutazione sarebbe ideale.👇

State conducendo un programma di sviluppo della leadership per i dipendenti di un'organizzazione.

Ecco alcuni metodi che potete utilizzare a livello di reazione:

Organizzare una discussione in piccolo gruppo per ottenere reazioni immediate

Utilizzaredomande sulla soddisfazione del sondaggio tra i dipendenti per vedere se la sessione ha riunito le loro aspettative

Ottenere approfondimenti conModello di sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp* Ottenere un feedback verbale sul gradimento dei metodi, della durata e del ritmo della formazione

Dare ai partecipanti un foglio "Smiley" per capire la loro esperienza complessiva

Assicurarsi di porre domande di follower mirate ai feedback negativi

È inoltre possibile sfruttare un software per il coinvolgimento dei dipendenti per automatizzare la raccolta di feedback dopo ogni sessione di formazione.

Ad esempio, è possibile impostare promemoria automatici all'interno di strumenti software come ClickUp per prompt i partecipanti a completare i moduli di feedback entro un determinato periodo di tempo. In questo modo si ottengono valutazioni più elevate e riflessioni più immediate e accurate sull'esperienza formativa.

Livello 2: Apprendimento

La seconda fase del modello di Kirkpatrick è l'Apprendimento. Vi aiuta a capire se ogni partecipante ha acquisito i livelli di competenza, attitudine, conoscenza e fiducia previsti dal programma di formazione.

Sebbene le osservazioni siano un modo eccellente ma passivo per valutare questo aspetto, è possibile utilizzare anche mezzi formali e informali.

Ecco alcuni esempi di tecniche di valutazione dell'apprendimento:

Analisi pre e post formazione: Valutazione delle competenze e delle conoscenze dei partecipanti prima e dopo la formazione. Questo confronto aiuta a valutare l'efficacia del programma nel migliorare le competenze

Valutazione delle competenze e delle conoscenze dei partecipanti prima e dopo la formazione. Questo confronto aiuta a valutare l'efficacia del programma nel migliorare le competenze Test di conoscenza: Utilizzare quiz per valutare la comprensione del materiale trattato da parte dei partecipanti. In questo modo si ottengono dati quantitativi sul grado di assimilazione del contenuto, aiutandovi a identificare le aree di miglioramento

Utilizzare quiz per valutare la comprensione del materiale trattato da parte dei partecipanti. In questo modo si ottengono dati quantitativi sul grado di assimilazione del contenuto, aiutandovi a identificare le aree di miglioramento Dimostrazioni di competenze: Per i programmi di formazione incentrati sulle competenze pratiche, chiedete ai partecipanti di dimostrare le abilità appena acquisite nelle riunioni o nei progetti futuri. Questo fornisce una misura tangibile dello sviluppo delle loro competenze

Programmi di formazione diversi richiedono modi diversi per misurare l'esito positivo. Per esempio, se state organizzando una sessione di formazione per migliorare le competenze nel servizio clienti, è utile confrontare le prestazioni dei partecipanti prima e dopo la formazione.

Iniziate a misurare le conoscenze di base dei partecipanti con un report di valutazione prima dell'inizio della sessione di formazione.

Modello di rapporto di valutazione ClickUp

Scarica questo modello

È possibile ottenere informazioni preziose sulle competenze e gli attributi dei tirocinanti con Il modello di reportistica di valutazione di ClickUp .

I campi personalizzati consentono di definire gli attributi specifici che si desidera valutare, come le capacità di comunicazione, le abilità di problem solving e il lavoro di squadra. Questo approccio personalizzato garantisce la misurazione delle competenze più rilevanti per il vostro programma di formazione.

Dopo il programma, valutate i partecipanti per vedere quanto hanno compreso e assimilato. Se i risultati mostrano un miglioramento significativo dei punteggi e una comprensione più profonda dei concetti, il programma di formazione ha avuto successo.

D'altra parte, se state insegnando ai partecipanti abilità pratiche come le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, dovreste chiedere loro di fare un ruolo davanti a voi. È possibile porre domande di follower per capire quali sono gli ostacoli che incontrano dopo la dimostrazione.

Livello 3: Comportamento

Il terzo livello, Comportamento, esamina se i partecipanti applicano ciò che hanno imparato nel loro lavoro. Questo livello consiste nell'osservare i cambiamenti nel comportamento e nelle prestazioni come risultato della formazione.

Una volta che avrete decifrato in che modo la vostra iniziativa sta aiutando i partecipanti ad applicare le loro conoscenze nel mondo reale, potrete perfezionare le vostre strategie di L&D di conseguenza.

È difficile valutare accuratamente il comportamento e l'applicazione sul lavoro a questo livello a causa di fattori esterni e pregiudizi personali. Anche se questa rimarrà una sfida, ci sono alcuni modi per massimizzare l'accuratezza:

Come valutare le competenze e i comportamenti appresi?

**I dipendenti e i loro supervisori possono fornire una visione accurata dell'applicazione della formazione. Ad esempio, un manager potrebbe notare un miglioramento nella collaborazione e nella partecipazione dei dipendenti ai progetti del team dopo il programma di formazione

Se volete raccogliere dati concreti, le valutazioni delle prestazioni sono il modo migliore per farlo. Per una migliore organizzazione, è possibile snellire il processo di valutazione delle prestazioni che richiede molto tempo conModello di valutazione delle prestazioni di ClickUp* Fornite ai tirocinanti diverse opportunità per dimostrare le competenze apprese. Per istanza, dopo un programma di leadership, si può proporre ai dipendenti di guidare un progetto. Se applicano le nuove competenze e dimostrano di aver migliorato la leadership, significa che la formazione è stata efficace

Tuttavia, sebbene questi metodi siano importanti, è necessario ricordare che la mancanza di cambiamenti comportamentali non significa che la formazione sia stata inefficace.

È importante concentrarsi sulla costruzione di una cultura aziendale e di un ambiente di apprendimento che supporti il cambiamento e la crescita positivi.

Bonus: Prova i modelli delle lezioni apprese per monitorare l'impatto a lungo termine delle iniziative di formazione. Incoraggiate i partecipanti a condividere le loro opinioni sugli elementi di formazione più utili e su quelli che potrebbero essere migliorati.

Livello 4: Risultati

Infine, il quarto livello, Risultati, misura l'impatto più ampio della formazione sui risultati organizzativi. Si tratta di capire se la formazione migliora significativamente la produttività, la qualità o altri indicatori chiave di prestazione (KPI).

Anche se alcuni professionisti potrebbero mettere in dubbio la necessità di questo livello di valutazione, è fondamentale per prendere decisioni informate sugli investimenti futuri. Questo livello, simile al terzo, prevede l'analisi delle metriche, ma si concentra sull'impatto complessivo sull'azienda.

In questo caso, si cercano risultati diretti legati ai KPI impostati prima della formazione. Tra questi, l'aumento delle vendite, il miglioramento della soddisfazione dei clienti, la riduzione degli incidenti sul lavoro o l'incremento del ROI.

Per ottenere dati accurati, considerate l'utilizzo di un gruppo di controllo. Dividete i partecipanti in due gruppi simili, fornite la formazione a un gruppo e poi confrontate le prestazioni di entrambi i gruppi su un'attività specifica. Questo confronto vi aiuterà a valutare l'impatto della formazione.

Tuttavia, organizzare gruppi di controllo per capire il risultato del vostro programma di formazione può essere difficile. È necessario disporre di un'analisi organizzata e accurata dei risultati di entrambi i gruppi.

Obiettivi ClickUp Obiettivi ClickUp vi aiuta ad affrontare queste sfide con facilità. È possibile monitorare lo stato di ciascun gruppo di controllo con dati numerici e monetari.

Vi aiuta a suddividere l'obiettivo finale in traguardi settimanali per monitorare lo stato di avanzamento dei dipendenti di ciascun gruppo.

Creare obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e gestirli in un unico luogo con ClickUp Obiettivi

È inoltre possibile organizzare tutto impostando cartelle per le schede di valutazione settimanali dei dipendenti e per i risultati chiave (OKR). In questo modo, potrete vedere chiaramente lo stato di ciascuno e apportare le modifiche necessarie.

Leggi anche: Migliorate il vostro piano: Imparare la differenza tra obiettivi e strategie

Modello di struttura per la formazione di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Training-Framework-Template.jpg Il modello Training Framework di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare le idee, gestire le modifiche al progetto e monitorare lo stato di avanzamento.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211237379&department=other&\_gl=1\*zpew53\*\_gcl_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

È anche possibile strutturare il programma utilizzando Modello di struttura per la formazione di ClickUp . Il modello aiuta a semplificare il processo di organizzazione di un programma di formazione che richiede molto tempo.

È possibile impostare facilmente obiettivi specifici per gli oggetti della formazione, dopo averne valutato l'efficacia.

Ad esempio, se un manager vede che i dipendenti che hanno completato la formazione hanno valutazioni più alte sulla soddisfazione dei clienti, è un chiaro segno che la formazione ha un impatto positivo. Questo miglioramento dimostra che il programma contribuisce alla crescita dell'organizzazione e aiuta a trarre conclusioni significative dai dati.

Inoltre, il modello semplifica la visualizzazione e l'organizzazione di tutto il materiale del corso, compresi i seguenti elementi video di formazione . Si visualizzano chiaramente tutti gli argomenti da trattare, in modo da capire come si integrano tra loro.

Esame delle metodologie di Kirkpatrick

L'integrazione di diverse metodologie con il Modello di Kirkpatrick può offrire un approccio più olistico alla valutazione dell'efficacia dei programmi di formazione.

Vediamo come è possibile combinare vari metodi per migliorare la progettazione e la valutazione della formazione.

Modello ADDIE

Si tratta di una struttura popolare per la progettazione e lo sviluppo di programmi di formazione. ADDIE sta per Analisi, Progettazione, Sviluppo, Implementazione e Valutazione. Ogni fase si concentra sulla creazione di un'esperienza di apprendimento strutturata ed efficace.

Se abbinato al Modello di Kirkpatrick, l'approccio ADDIE può fornire un quadro completo per la progettazione e la valutazione della formazione.

Si inizia con la fase di analisi, identificando i bisogni formativi e impostando obiettivi chiari. Nella fase di progettazione, incorporare i quattro livelli di Kirkpatrick per garantire che gli obiettivi della formazione siano in linea con le modalità di misurazione dell'esito positivo.

Durante le fasi di Sviluppo e Implementazione, applicate i livelli di Kirkpatrick per creare contenuti e attività che saranno efficacemente valutati. Infine, utilizzate la fase di Valutazione per valutare la reazione, l'apprendimento, il comportamento e i risultati, assicurandovi che la formazione raggiunga i risultati previsti.

Utilizzare Il modello ADDIE di ClickUp per costruire una bozza del vostro programma di formazione orientato agli obiettivi aziendali e mirato a un pubblico specifico. Il modello vi aiuterà a identificare le esigenze dei vostri corsisti, a progettare contenuti pertinenti e a sviluppare materiali didattici in modo efficiente per ottenere i risultati desiderati su un'unica piattaforma.

Potrete poi verificare l'efficacia del vostro programma di formazione utilizzando il modello di Kirkpatrick.

Leggi anche: Apprendimento agile: Guida definitiva per educatori e leader aziendali

Progettazione didattica

La progettazione dell'istruzione è il processo di creazione di materiale didattico - che può essere costituito da moduli di apprendimento e formazione, video, sessioni dal vivo, ecc.

Iniziate con la progettazione di oggetti formativi specifici e misurabili, allineandoli ai livelli di Kirkpatrick. Quindi, assicuratevi che i materiali e le attività di formazione siano realizzati in modo da coinvolgere i partecipanti e valutare efficacemente i loro risultati di apprendimento.

Vediamo un esempio.

Supponiamo che un marchio stia lanciando una nuova linea di prodotti e che voi stiate gestendo un programma di formazione commerciale. L'obiettivo è assicurarsi che il team sappia come proporre efficacemente queste produttività per incrementare le vendite.

Ecco come applicare il Modello di Kirkpatrick per raggiungere questo obiettivo:

Livello quattro: Stabilire i risultati organizzativi di questa iniziativa. L'organizzazione in questa situazione vuole incrementare le vendite. Si può stabilire un obiettivo commerciale specifico che il team deve raggiungere dopo la formazione

Stabilire i risultati organizzativi di questa iniziativa. L'organizzazione in questa situazione vuole incrementare le vendite. Si può stabilire un obiettivo commerciale specifico che il team deve raggiungere dopo la formazione Livello tre: Dopo aver stabilito i KPI, determinare cosa devono fare i dipendenti per raggiungere l'obiettivo. In questo caso, si può lavorare con un esperto di vendite per determinare un elenco di comportamenti che il team commerciale deve esibire per raggiungere l'obiettivo

Dopo aver stabilito i KPI, determinare cosa devono fare i dipendenti per raggiungere l'obiettivo. In questo caso, si può lavorare con un esperto di vendite per determinare un elenco di comportamenti che il team commerciale deve esibire per raggiungere l'obiettivo Livello due: Capire quali sono le competenze e le conoscenze di cui i dipendenti hanno bisogno per Da fare il loro lavoro ideale. Utilizzate un sondaggio pre-formazione per conoscere i loro punti di forza e restringere ulteriormente l'argomento

Capire quali sono le competenze e le conoscenze di cui i dipendenti hanno bisogno per Da fare il loro lavoro ideale. Utilizzate un sondaggio pre-formazione per conoscere i loro punti di forza e restringere ulteriormente l'argomento Livello uno: A questo punto, siete arrivati alla fine della vostra ricerca. Dovreste sapere come avete in programma di fornire eprogettare il programma di formazione per i partecipanti. I partecipanti devono essere in grado di applicare la formazione una volta completata

Concentrandosi su questi elementi, l'instructional design può diventare una struttura solida per raggiungere e valutare l'esito positivo della formazione.

Ricordate: Assicuratevi di integrare quiz e valutazioni per misurare l'apprendimento (allineati al livello Apprendimento di Kirkpatrick) e di progettare scenari o esercizi di ruolo per osservare i cambiamenti di comportamento (allineati al livello Comportamento). Inoltre, create meccanismi di feedback per misurare le reazioni dei partecipanti subito dopo la formazione, in modo da consentire rapidi aggiustamenti, se necessario.

Tecnologia educativa

L'utilizzo della tecnologia didattica può semplificare la raccolta e l'analisi dei dati in tutti i livelli del Modello di Kirkpatrick. Strumenti come i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) e le piattaforme di sondaggio aiutano a raccogliere feedback, a condurre valutazioni e a monitorare in modo efficiente i cambiamenti di comportamento.

Ad esempio, i sondaggi online e i moduli di feedback possono catturare le reazioni dei partecipanti subito dopo la formazione.

Le piattaforme LMS possono tracciare lo stato di apprendimento e fornire dati sull'applicazione delle nuove competenze da parte dei provider. Gli strumenti analitici avanzati aiutano a misurare l'impatto della formazione sui risultati organizzativi, fornendo preziose indicazioni sul miglioramento delle prestazioni.

L'integrazione di strumenti tecnologici nel processo di formazione e valutazione può facilitare la raccolta e l'analisi dei dati, portando a valutazioni più accurate e a un migliore processo decisionale.

💡 Pro Tip: Integrare gli strumenti didattici online con il Modello di Kirkpatrick per un approccio alla pianificazione delle lezioni e alla valutazione della formazione più efficace e basato sui dati.

Limiti del Modello di Kirkpatrick

Il Modello di Kirkpatrick presenta alcuni limiti che si possono aggirare con il lavoro. Ecco alcuni problemi che potreste incontrare:

Limite #1: Le reazioni degli allievi possono essere imprevedibili. Il feedback che si riceve subito dopo la formazione può variare molto e può includere risposte impulsive.

Possibile soluzione: Combinare i sondaggi sulle reazioni con interviste più approfondite per avere un quadro più chiaro di come è stata accolta la formazione.

Limite n. 2: I risultati e le reazioni possono essere in contrasto. Il feedback immediato dei discenti potrebbe non essere sempre in linea con i risultati a lungo termine o con i cambiamenti di comportamento.

**Possibile soluzione: iniziare con una chiara focalizzazione sugli obiettivi finali e utilizzare valutazioni di follow-up per monitorare lo stato e l'impatto nel tempo.

Limite #3: I limiti di tempo e di risorse possono essere un problema. La raccolta e l'analisi dei dati per ogni livello del Modello di Kirkpatrick può richiedere un notevole dispendio di risorse.

Possibile soluzione: Date priorità e ottimizzate i processi di raccolta dei dati. Utilizzate ClickUp per gestire e automatizzare il monitoraggio e l'analisi dei dati in modo efficiente.

Per implementare efficacemente il Modello di Kirkpatrick, iniziate assicurandovi che i partecipanti soddisfino i prerequisiti necessari. Poi, lavorate dal livello dei Risultati a ritroso fino alla Reazione. Questo approccio aiuta a stabilire obiettivi chiari e a concentrare i lavori di valutazione di conseguenza.

Definite gli oggetti, formulate domande pertinenti e selezionate metodi e strumenti appropriati per ogni fase di valutazione.

Ricordate: Incorporate misure sia qualitative che quantitative per garantire approfondimenti accurati e completi.

Utilizzo dell'IA per il piano delle lezioni

con le solide capacità di ClickUp può migliorare ulteriormente l'efficienza del processo di valutazione.

Master L&D Evaluation with ClickUp

In un mondo che cambia rapidamente, è essenziale per tutti noi impegnarci in un processo di valutazione apprendimento continuo . Qui i professionisti L&D possono utilizzare strategicamente il Modello di Kirkpatrick per mostrare l'impatto dei loro programmi di formazione e aggiornamento e massimizzarne l'impatto.

Suddividendo la valutazione della formazione in quattro livelli chiari - reazione, apprendimento, comportamento e risultati - è possibile visualizzare un quadro completo delle prestazioni della formazione e delle eventuali modifiche da apportare.

ClickUp può essere un grande alleato in questo processo. Grazie ai suoi strumenti e alla sua suite di funzionalità/funzione, è possibile raccogliere in modo efficiente i feedback, gestire le valutazioni e monitorare i dati sulle prestazioni in tutti i livelli di Kirkpatrick.

Iniziare con ClickUp

oggi stesso e vedrete la differenza!