10 esempi di Brand Kit per ispirare la costruzione del vostro

È sabato sera. State preparando la cena e decidete che la vostra "Wine and Dine playlist" sarebbe l'accompagnamento musicale perfetto. Prendete il telefono, aprite l'app e la musica inizia a suonare. Non avete nemmeno guardato il telefono, ma le vostre dita hanno toccato Spotify.

In un mondo in cui siamo bombardati da migliaia di immagini e messaggi al giorno - dai cartelloni pubblicitari fisici ai popup digitali - una playlist di Spotify è un'ottima scelta forte identità del marchio non è solo piacevole da avere. È il biglietto per distinguersi.

Pensate a come i doodle giocosi di Google vi fanno sorridere o a come le immagini calde e invitanti di Airbnb vi fanno sognare la vostra prossima fuga. Non si tratta di incidenti felici, ma del risultato di un'azione potente gestione del marchio e kit di marchi meticolosamente progettati che parlano molto senza dire una parola.

In questo post esploreremo il mondo dei brand kit e i migliori esempi di brand kit al mondo. Dai blocchi che li rendono efficaci ai consigli per ispirarsi, condivideremo come creare un'identità di marca che non sia solo vista, ma anche sentita e ricordata.

Cos'è un Brand Kit?

Un brand kit è una raccolta completa di elementi visivi e concettuali che definiscono l'identità del vostro marchio. Serve a definire il modo in cui un marchio si presenta al mondo, assicurando la coerenza tra tutti i canali di marketing e i punti di contatto.

Anche se spesso viene confuso con una guida di stile del marchio, un brand kit comprende un intervallo più ampio di componenti. Una guida di stile si concentra in genere sulle regole e le linee guida per l'utilizzo degli elementi del marchio, mentre un brand kit include gli elementi e le risorse aggiuntive che aiutano a eseguire la strategia del marchio in modo efficace.

I componenti chiave di un brand kit includono:

Loghi : Loghi primari, secondari e varianti per le diverse applicazioni

: Loghi primari, secondari e varianti per le diverse applicazioni Tipografia : Famiglie di font, dimensioni e linee guida per l'uso

: Famiglie di font, dimensioni e linee guida per l'uso Palette di colori : colori primari e secondari con codici esadecimali e valori RGB

: colori primari e secondari con codici esadecimali e valori RGB Playout di pagina : Modelli per vari materiali di marketing

: Modelli per vari materiali di marketing Icone ed elementi grafici : Icone personalizzate e motivi di design

: Icone personalizzate e motivi di design Profili del traguardo : Personaggi che rappresentano i vostri personalizzati ideali

: Personaggi che rappresentano i vostri personalizzati ideali Linee guida per la voce del marchio : Tono, stile e principi di messaggistica

: Tono, stile e principi di messaggistica Stile dell'immagine: Linee guida per la fotografia e l'illustrazione

A differenza di una guida di stile tradizionale che può essere un documento lungo, un brand kit è progettato per un uso pratico e quotidiano. È un kit di strumenti vivo che si evolve con il vostro marchio, consentendo aggiornamenti rapidi e una facile distribuzione ai membri del team e agli stakeholder.

Un kit per il marchio centralizza le linee guida del marchio e le risorse, consentendo al team di creare contenuti coerenti con il marchio, sia che si tratti di un post sui social media, di un'email di promozione o di una campagna pubblicitaria su larga scala.

Secondo un'indagine di $$$a studio del 2021 la coerenza del marchio ha portato a un aumento dei ricavi di almeno il 10% per oltre il 67% delle aziende sondate.

Esempi di brand kit per l'ispirazione

Esploriamo 10 eccezionali esempi di brand kit che definiscono lo standard nella gestione dell'identità del marchio.

Questi brand kit mostrano come le migliori aziende mantengono la coerenza, consentendo al contempo la creatività e l'adattamento su varie piattaforme.

1. Google

Il marchio di Google si concentra su semplicità, accessibilità e innovazione. Il design è pulito e user-friendly e riflette la missione dell'azienda di organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili.

Il sistema open-source Material Design di Google è un linguaggio di design altamente adattabile che permea l'identità del marchio e si estende all'intero ecosistema di prodotti.

via Google L'uso di colori primari - blu, rosso, giallo e verde - e di un font pulito e sans-serif lascia spazio all'adattabilità su diverse piattaforme, mantenendo un'identità riconoscibile e creando un'estetica allegra e invitante.

2. Spotify

Che siate rimasti affascinati o infastiditi da Spotify Wrapped, la famosa campagna di fine anno di Spotify che mostra i dati degli utenti in un formato visivamente accattivante e condivisibile, sapete che il brand kit di Spotify è una masterclass nella traduzione di esperienze audio in identità visiva.

via Spotify Il marchio abbraccia immagini duotone, combinando un'immagine o un ritratto in scala di grigi con un tocco di colori vivaci per catturare l'energia e la creatività della musica. La tavolozza dei colori si ispira all'arte degli album e all'illuminazione dei concerti. È completata da una tipografia personalizzata che imita le onde sonore - si noti il logo "Burst ", le tre linee curve che emanano dal cerchio e che rappresentano le onde sonore e la diffusione della musica.

La strategia di branding prevede immagini dinamiche che si adattano a diverse campagne. Questi mostrano il loro approccio innovativo allo streaming musicale e risuonano con il loro pubblico giovane.

3. Netflix

Da fare: avete visto una N rossa in grassetto e sentito un fantomatico "ta-dum" proprio mentre leggevate questo articolo?

il marchio sonoro è diventato parte integrante della moderna identità di marca e Netflix è un esempio di come il suono possa migliorare il riconoscimento del marchio e l'esperienza dell'utente.

via Netflix Il suono "ta-dum " è stato progettato per evocare un'esperienza cinematografica, in linea con l'identità di Netflix come leader nel settore dell'intrattenimento. L'obiettivo è quello di creare attesa ed eccitazione, segnalando agli spettatori che stanno per partecipare a contenuti di alta qualità e coinvolgenti.

Il "ta-dum" ha superato il suo ruolo di semplice spunto sonoro ed è diventato un punto di riferimento culturale. Netflix ha persino organizzato un evento globale per i fan denominato "TUDUM", per celebrare il suono e la sua connessione con il marchio.

Il kit del marchio include linee guida per l'utilizzo di immagini che evocano emozioni e racconti, facendo eco alla loro strategia basata sul contenuto.

4. Airbnb

Quando AirBnb ha superato la sua identità originale, si è rivolto a DesignStudio per creare un marchio che potesse esprimere la sua visione.

Durante le ricerche, il team ha scoperto che Airbnb non si limitava ad affittare posti, ma creava un senso di appartenenza, comfort e comunità nei luoghi visitati. Questa intuizione è diventata la base per la strategia del marchio e per l'iconico logo "Bélo ", una combinazione di un cuore, un elemento fissato e la lettera "A", che simboleggia l'"appartenenza ovunque "

Il messaggio? Non importa dove si vada, con Airbnb ci si può sentire a casa.

via DesignStudio Il rebrand è stato acclamato dalla critica, scatenando una frenesia sui social media e vincendo numerosi premi prestigiosi che ne hanno riconosciuto la creatività e l'impatto. E soprattutto, negli anni successivi al rebrand, la valutazione di Airbnb è salita alle stelle, superando quella del suo più vicino concorrente di ben 29 miliardi di dollari in meno di quattro anni.

Altri elementi chiave del kit del marchio includono:

Una tavolozza di colori che comprende un rosa caldo e rossastro (chiamato "$$$a") come colore principale, completato da un intervallo di toni più morbidi ispirati alle culture globali

La famiglia di font Cereal , progettata per essere amichevole e accessibile in diverse lingue

, progettata per essere amichevole e accessibile in diverse lingue Linee guida che enfatizzano le immagini autentiche, non in scena, che mostrano case ed esperienze reali

Uno stile di mappatura personalizzato e coerente con l'identità visiva generale del sito

5. Slack

Il brand kit di Slack bilancia la professionalità con la giocosità, riflettendo il ruolo dell'azienda nel rendere la comunicazione di lavoro più coinvolgente ed efficiente. Tuttavia, il kit non è sempre stato caratterizzato dall'attuale logo con quattro gocce (o fumetti) e quattro losanghe.

In un'occasione di comunicato stampa annunciando il nuovo logo, l'azienda ha dichiarato:

Il nostro primo logo è stato creato prima del lancio dell'azienda. Era distintivo e giocoso, e l'ottorinco (o il segno della sterlina, o l'hash, o qualsiasi altro nome con cui lo conoscete) assomigliava allo stesso carattere che vedete davanti ai canali del nostro prodotto._

Era anche estremamente facile sbagliare. Si trattava di 11 colori diversi e se posizionato su un colore diverso dal bianco, o con un'angolazione sbagliata (invece della rotazione di 18º prescritta con precisione), o con i colori modificati in modo errato, aveva un aspetto terribile. Ci faceva soffrire.{\i}

Slack voleva un logo che fosse più scalabile, che lavorasse con un solo colore e che catturasse comunque la personalità divertente ed energica del marchio.

La riprogettazione del logo:

Riduzione dei colori da 11 a solo 4 tonalità primarie, più il viola che firma Slack

Affilatura dei bordi per un aspetto più nitido e definito

Eliminazione degli angoli precisi per rendere la forma a otto (o hash) più organica e accessibile

via Slack La palette di colori semplificata e le linee pulite conferiscono a Slack un aspetto più elevato e professionale, in linea con la spinta verso il mercato aziendale. Il restyling lo posiziona come uno strumento aziendale serio, non solo come un'app di messaggistica divertente.

6. ClickUp Il kit del marchio ClickUp è caratterizzato da colori vivaci e moderni, principalmente con funzionalità/funzione di viola, rosa, azzurro e giallo. Questi colori riflettono il nostro commit nel rendere la produttività divertente e nel fornire la migliore esperienza all'utente, che è anche il nostro valore principale.

Valorizziamo la chiarezza e la leggibilità della nostra comunicazione e, di conseguenza, utilizziamo il moderno font sans-serif Axiforma per tutti i testi.

Seguite le nostre linee guida sullo stile del marchio per l'utilizzo del logo ClickUp

Il nostro logo comprende diverse varianti: nero su sfondo bianco, bianco su sfondo colorato e l'originale con una freccia verso l'alto in un gradiente di colori del marchio, per essere adattabile in diversi contesti e mantenere il riconoscimento del marchio.

Il kit del marchio comprende anche linee guida legali per l'utilizzo dei marchi ClickUp, che proteggono l'integrità del marchio e consentono a partner e utenti di promuovere ClickUp in modo appropriato.

7. Hulu

Le linee guida di stile del marchio di circa 100 pagine di Hulu sottolineano la chiarezza e l'efficienza, in linea con la sua missione di fornire un'esperienza di streaming facile e piacevole.

L'aspetto più interessante del kit del marchio è forse il colore primario del marchio, soprannominato verde Hulu. Secondo le parole dell'azienda:

_Rappresenta la fresca distintività del nostro marchio e si distingue dalle palette di intrattenimento più tradizionali

Il verde brillante che firma, abbinato al nero, crea un'identità visiva di grande impatto, immediatamente riconoscibile.

via Hulu La palette di colori decisi è combinata con una tipografia lineare per creare un design moderno e facile da usare, che risalta su vari sfondi.

Il kit del marchio include anche istruzioni dettagliate sull'uso del logo, sugli spazi e sul posizionamento per mantenere la coerenza. Include anche una sezione sul tono di voce, per garantire che tutte le comunicazioni siano in linea con l'identità del marchio.

8. Yelp

Il brand kit di Yelp sottolinea il commitment dell'azienda nel mettere in contatto le persone con le migliori aziende locali attraverso le recensioni e le valutazioni generate dagli utenti.

Il marchio si basa su alcuni elementi chiave:

il nome e il logo di Yelp

Il nome e il logo di Yelp rappresentano la missione dell'azienda di aiutare i consumatori a trovare aziende di cui fidarsi. Il simbolo della "esplosione" nel logo è stato pensato per catturare la sensazione di scoperta quando qualcuno trova un'ottima azienda locale.

via Yelp Linee guida del marchio

Yelp fornisce chiare linee guida su come utilizzare i propri asset di branding, tra cui:

Utilizzare i loghi "Trovaci su Yelp", "Yelp per le aziende" o "Yelp per i ristoranti" per indicare la propria presenza su Yelp

Non alterare o distorcere i loghi, se non per cambiare le dimensioni mantenendo le proporzioni

Attribuire correttamente gli estratti delle recensioni includendo il nome dell'utente Yelp, la data della recensione e un collegamento al contenuto originale

Non utilizzate le immagini a stelle di Yelp per fare riferimento alla vostra valutazione media, ma utilizzate la funzionalità/funzione dinamica delle "recensioni" online

Focus sulla comunità

Il marchio Yelp è costruito intorno alla sua comunità di recensori, noti come "Yelpers". L'azienda incoraggia i recensori a usare nomi e foto reali e riconosce i migliori collaboratori attraverso il programma Yelp Elite Squad. Yelp impiega community manager per coinvolgere i recensori e organizzare eventi.

Definendo chiaramente gli elementi del marchio e promuovendo una comunità vivace, Yelp mira a fornire ai consumatori una piattaforma affidabile per scoprire e connettersi con le aziende locali. Le linee guida del marchio garantiscono una rappresentazione coerente dell'identità di Yelp in tutti i punti di contatto.

9. Shopify

Il brand kit di Shopify è stato progettato per dare forza e ispirazione agli imprenditori. L'estetica è accessibile e riflette la missione del marchio di rendere l'e-commerce accessibile a tutti. L'identità visiva combina un aspetto pulito e professionale con elementi che rappresentano la crescita e la possibilità.

via Shopify I punti salienti del kit di marca di Shopify:

Logo distintivo "shopping bag" che simboleggia l'e-commerce e che può essere utilizzato per rappresentare il marchio anche senza il wordmark in situazioni particolari

Palette di colori versatile con la firma del verde che rappresenta crescita ed esito positivo

Carattere tipografico personalizzato (Shopify Sans) per la coerenza del marchio

Loghi a colori e monotoni per adattarsi a tutti i tipi di sfondo

Stile illustrativo che mette in evidenza diversi imprenditori e aziende

10. Mailchimp

Sapevate che Mailchimp è nato come progetto secondario dei co-fondatori per aiutare le piccole aziende a fare marketing? Da allora l'azienda ha fatto molta strada, espandendo la sua offerta all'automazione del marketing, e il marchio si è evoluto di pari passo. Il marchio è stato aggiornato e reso più audace per riflettere le capacità più ampie del marchio, con la "c" di Mailchimp ora minuscola per indicare la sua evoluzione oltre l'email.

via Mailchimp Il brand kit di Mailchimp è stato progettato per essere divertente e accessibile. Gli elementi di design giocosi, tra cui la mascotte scimpanzé ammiccante, Freddie, creano un'esperienza utente amichevole e coinvolgente.

Altri elementi chiave:

Paletta dei colori : Il marchio utilizza il giallo Cavendish come colore principale e lo abbina al pepe per gli accenti

: Il marchio utilizza il giallo Cavendish come colore principale e lo abbina al pepe per gli accenti Tipografia : viene utilizzato un mix di font moderni e stravaganti per trasmettere un senso di personalità e di accessibilità

: viene utilizzato un mix di font moderni e stravaganti per trasmettere un senso di personalità e di accessibilità Immagine: Il kit del marchio incoraggia l'uso di immagini divertenti e accattivanti, che hanno una certa risonanza tra i titolari di piccole aziende, e include illustrazioni e icone disegnate a mano che aggiungono calore

👀 Fatto divertente

Il brand kit di Mailchimp contiene anche una sezione di FAQ per fondatori, titolari di aziende e marketer che desiderano un rapido aggiornamento sullo sviluppo delle proprie risorse di marca.

Creare un brand kit efficace

Creare un brand kit solido non significa seguire una serie di regole rigide. Si tratta di catturare l'essenza di chi siete come azienda e di tradurla in ogni punto di contatto visivo e verbale.

Si tratta di essere così coerenti e allo stesso tempo flessibili che, sia che qualcuno incontri il vostro marchio sullo schermo di un minuscolo smartwatch o su gigantesche installazioni CGI (immagini generate al computer), sappia immediatamente che si tratta di voi.

Per questo motivo, prima di progettare il vostro brand kit, è fondamentale un'accurata ricerca di marketing. La comprensione del vostro traguardo, dei concorrenti e delle tendenze del mercato vi aiuterà a formare la vostra proposta di valore unica e la posizione del marchio. In questo modo, il vostro brand kit avrà un'ottima risonanza presso il pubblico a cui è destinato.

$$$a Guida passo passo alla creazione di un kit del marchio

Una volta completata la ricerca di mercato, seguite questi sei passaggi per creare il vostro kit di marca utilizzando La piattaforma di project management di ClickUp .

1. Creare una strategia di marchio

Iniziate definendo la strategia del vostro marchio. Questo passaggio essenziale comporta l'articolazione della missione, della visione e dei valori del marchio, l'identificazione della proposta di vendita unica (USP) e lo sviluppo della personalità e della voce del marchio.

Utilizzate la soluzione di gestione dei documenti di ClickUp, ClickUp Documenti per elaborare e perfezionare in modo collaborativo questi elementi fondamentali. Il modello di brand identity di ClickUp fornisce un quadro strutturato per guidarvi in questo processo, assicurandovi di coprire tutti gli aspetti essenziali della vostra identità di marca strategia di gestione del marchio .

Modello di identità del marchio ClickUp

Utilizzate il modello per:

Sviluppare una serie di immagini uniche che rappresentino il vostro marchio in modo coerente su tutte le piattaforme

Costruire una strategia di comunicazione efficace per coinvolgere i personalizzati

Stabilire oggetti chiari per guidare i lavori richiesti dal team e assegnare risorse e responsabilità per le attività di branding

2. Progettate la vostra identità visiva

Passate quindi alla progettazione dell'identità visiva del vostro marchio. Questa fase comprende la creazione del logo e delle sue varianti, la scelta della tavolozza dei colori, la selezione della tipografia e lo sviluppo di icone ed elementi grafici personalizzati. Le lavagne online di ClickUp è una funzionalità/funzione utile in questo caso, che permette al team di progettazione di fare brainstorming e schizzare idee per più kit di marchi in modo collaborativo e in tempo reale.

Collaborate con il vostro team e fate un brainstorming di idee creative con le lavagne online ClickUp

Durante la finalizzazione dei progetti, utilizzare Il sistema di gestione delle attività di ClickUp per assegnare le responsabilità e monitorare lo stato di ciascun elemento della vostra identità visiva.

3. Creare una guida allo stile del marchio

Una volta definiti gli elementi visivi, stabilite linee guida complete per il marchio . Impostazione delle regole per l'uso del logo, definizione delle applicazioni del colore, creazione di gerarchie tipografiche e definizione degli stili di immagine e fotografia. Modello di linee guida del marchio di ClickUp offre una struttura precostituita per la registrazione di queste linee guida e la creazione di un documento vivente che può essere facilmente aggiornato e condiviso all'interno dell'organizzazione, assicurando a tutti l'accesso ai più recenti standard del marchio.

Modello di linee guida del marchio di ClickUp

Vantaggi chiave dell'utilizzo di questo modello modelli di branding includono:

Delineano i componenti essenziali del marchio, tra cui logo, palette di colori e tipografia

Tutti gli asset di branding possono essere archiviati in un unico luogo per facilitarne l'accesso e la gestione

Istruzioni cancellate per l'utilizzo di immagini e loghi, per garantire la coerenza su tutte le piattaforme

4. Sviluppare il patrimonio del marchio della vostra azienda

Progettate modelli per vari materiali di marketing, create immagini per i profili dei social media e foto di copertina, sviluppate firme di email e design di schede aziendali. Le funzionalità di archiviazione dei file e di controllo delle versioni di ClickUp sono perfette per gestire queste risorse.

💡Pro Tip: Impostazione Visualizzazioni personalizzate in ClickUp per organizzare le risorse in base al tipo o all'utilizzo, facilitando ai membri del team la ricerca e l'utilizzo dei file corretti.

Utilizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per organizzare le risorse del marchio nel modo che preferite

5. Raccogliete tutto in un libro del marchio condivisibile

Infine, raccogliete tutte le risorse del marchio in una guida completa e facile da usare. Includete esempi di utilizzo corretto e scorretto e scaricate asset e modelli.

Modello di libro del marchio ClickUp

Il modello di libro del marchio ClickUp offre un ottimo punto di partenza per questa compilazione.

Garantisce un look and feel coerente per tutti i materiali di marketing, fornendo linee guida chiare per la rappresentazione del marchio per i dipendenti e i provider. Utilizzatelo per documentare la storia d'origine del vostro marchio e le narrazioni che lo definiscono.

6. Monitoraggio e revisione

Rivedete regolarmente le linee guida del vostro marchio per assicurarvi che rimangano pertinenti. Impostate delle revisioni di periodo in ClickUp con le attività ricorrenti o promemoria per tenere tutto aggiornato.

Durante questo processo, sfruttate le funzionalità/funzione di ClickUp per ottimizzare il flusso di lavoro e raccogliere feedback - Commenti e Strumenti di correzione di bozze aiutano a facilitare le discussioni sugli elementi di design e le Automazioni notificano ai membri del team interessati l'aggiunta di nuove risorse o l'aggiornamento delle linee guida. Modello di guida allo stile del marchio di ClickUp può fungere da hub centrale per tutti questi elementi, fornendo una panoramica chiara dello stato di sviluppo del vostro brand kit.

Creare una legacy duratura del marchio con ClickUp

Un'identità di marca forte e coerente è un potente elemento di differenziazione. Il vostro brand kit è la chiave per usufruire di questo potenziale, consentendo esperienze di brand d'impatto su tutti i canali

Gli esempi di brand kit che abbiamo esplorato dimostrano che vanno oltre la mera estetica. Racchiudono la personalità, i valori e la posizione di mercato unica di un marchio. Che si tratti del sistema di design adattabile di Google o dell'approccio incentrato sulla comunità di Airbnb, ogni brand kit supporta obiettivi aziendali specifici e aspettative del pubblico.

Creare e mantenere un kit completo di identità del marchio è un processo continuo che richiede un piano attento, creatività e collaborazione. Sfruttare software di gestione del marchio strumenti come ClickUp possono aiutare a semplificare questo processo, assicurando che il vostro brand kit rimanga una risorsa viva e in evoluzione che cresce con la vostra azienda.

Investite tempo e risorse nello sviluppo di un solido kit di branding e costruirete le basi per il riconoscimento, la fedeltà e l'esito positivo del marchio a lungo termine. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!