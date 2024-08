Un buon grafico a barre impilate (chiamato anche grafico a colonne impilate) può cambiare le carte in tavola per la visualizzazione e la presentazione dei dati. Basta uno sguardo per confrontare diverse categorie all'interno di un set di dati.

Immaginate di suddividere le vendite della vostra azienda per categoria di prodotto o di capire come sono distribuite le spese tra i vari reparti: tutte cose che possono essere confrontate e mostrate attraverso un format visivo di facile comprensione.

Ma quanto è facile creare un grafico a barre impilate nei fogli di calcolo di Google?

È possibile grazie alla funzionalità/funzione grafico di Google. Sono i grafici più belli e personalizzabili con cui si possa lavorare? Probabilmente no. Ma da fare sono quelli terminati.

In questa guida vi illustreremo il processo di creazione di un grafico a barre impilate con l'editor di grafici di Fogli Google, dalla preparazione dei dati alla visualizzazione finale.

Esploreremo anche un modo migliore per visualizzare i dati, al di là del semplice grafico a barre impilate.

Come creare un grafico a barre impilate in Fogli Google

Ecco come creare un grafico a barre impilate in Fogli Google:

Passo 1: Preparare i dati

Iniziate importando le informazioni dalla vostra origine dati e organizzandole in Fogli Google. Creare intestazioni chiare per le colonne. Nella prima riga, etichettate ogni colonna con titoli descrittivi. Questo è importante per creare un grafico a barre coerente.

Passaggio 1: preparare i dati per creare un grafico a barre impilate in Fogli Google

creare intestazioni e titoli descrittivi aiuta a creare buoni grafici a barre

In questo esempio, abbiamo utilizzato "Teams" per la colonna A e le etichette di genere per le colonne B e C. Ricontrollate i dati inseriti.

Indipendentemente dal tipo di dati, non dimenticate di inserirli nelle colonne appropriate.

Passo 2: selezione dei dati per il grafico

Una volta che i dati sono disposti in modo ordinato, è il momento di evidenziarli. Fare clic sulla cella in alto a sinistra del set di dati e trascinare il mouse per selezionare tutte le informazioni pertinenti. Questa selezione costituirà la base del grafico a barre sovrapposte.

Passaggio 2: selezione dei dati per il grafico per creare un grafico a barre impilate in Fogli Google

trascinare il mouse per evidenziare solo i dati rilevanti

Ricordate che la precisione nella selezione dell'intervallo di dati è la chiave: non volete includere accidentalmente righe vuote o dati irrilevanti.

Passaggio 3: scegliere e inserire un grafico

Ora viene il bello: trasformare i dati in un capolavoro visivo.

Passaggio 3: scegliere e inserire un grafico per creare un grafico a barre impilate in Fogli Google

google Sheets offre una pletora di diversi tipi di grafico

A titolo di esempio, fare clic sul menu in alto e su "Inserisci", quindi selezionare "Grafico" dal menu a discesa. Apparirà un grafico predefinito, insieme all'editor di grafici sul lato destro dello schermo.

Nell'editor grafico, sotto la scheda "Configurazione", fare clic sul menu a discesa "Tipo di grafico". Scorrere le opzioni fino a trovare "Grafico a colonne impilate" e selezionarlo.

Passaggio 3: scegliere e inserire un grafico per creare un grafico a barre sovrapposte in Fogli Google

scegliete il tipo di grafico che preferite dal menu a discesa

E voilà! Avete appena creato un grafico a barre sovrapposte in Fogli Google.

Passo 4: personalizzare il grafico

Ora personalizziamo il grafico esattamente come ci serve.

Da fare, facendo doppio clic sul grafico, si apre il pannello dell'editor del grafico (se non è già visibile).

Passare alla scheda "Personalizzato" per visualizzare una matrice di opzioni.

Qui è possibile regolare lo stile generale del grafico, il titolo, le etichette dei dati per l'asse orizzontale e verticale, il posizionamento della legenda e i colori delle serie. Giocare con queste impostazioni per rendere il grafico a barre informativo e visivamente accattivante.

Passo 5: Regolare la posizione del grafico

Il grafico a barre è perfetto. Ora cerchiamo di posizionarlo meglio. È sufficiente fare clic e tenere premuto il grafico, quindi trascinarlo nella posizione desiderata sul foglio di calcolo.

Passaggio 5: Regolare la posizione del grafico per creare un grafico a barre impilato in Fogli Google

è possibile trascinare facilmente i grafici in qualsiasi punto del foglio

Riorganizzate la posizione del grafico in base alle vostre esigenze. È una mossa semplice ma molto utile per aggiungere un contesto ai dati del grafico.

Passo 6: perfezionamento del grafico a barre impilate

Prendetevi un momento per rivedere il vostro grafico. I colori sono facili da distinguere? Il titolo è chiaro e descrittivo? I titoli degli assi hanno senso? Avete definito chiaramente la legenda del grafico?

Passaggio 6: perfezionamento del grafico a barre impilate per creare un grafico a barre impilate in Fogli Google

aggiungere dettagli al grafico a barre per una migliore visualizzazione

Apportare le modifiche necessarie per garantire che il grafico a barre impilate comunichi efficacemente i dati. Ricordate che la chiarezza è la chiave per visualizzazione dei dati .

Passaggio 6: perfezionamento del grafico a barre impilate per creare un grafico a barre impilate in Fogli Google

concentratevi sulle modifiche da apportare al grafico una volta che il progetto iniziale è pronto

Passo 7: condivisione della creazione

Il vostro grafico a barre impilate di Google Sheet è ora pronto. È possibile condividere il foglio Google con altre persone, consentendo loro di visualizzare o modificare il grafico.

In alternativa, è possibile scaricare il grafico come immagine per utilizzare nelle presentazioni o reportistica.

Limiti della creazione di grafici a barre in Fogli Google

Fogli Google è un ottimo strumento per creare grafici a barre impilati, ma non è perfetto.

Fogli Google è gratis, ma non consente una collaborazione agevole su un documento, soprattutto quando più membri del team lavorano a una singola presentazione. Inoltre, non è in grado di gestire grandi insiemi di dati e può risultare rapidamente limitante.

Opzioni di personalizzazione limitate: Fogli Google fornisce una personalizzazione di base per il suo grafico a barre impilate, ma manca di un'opzione di personalizzazione per il grafico a barre impilatefunzionalità/funzione avanzate di progettazione. Questo può ridurre le possibilità di personalizzazione per diversi tipi di impostazioni di dati e portare a limiti di progettazione

Fogli Google fornisce una personalizzazione di base per il suo grafico a barre impilate, ma manca di un'opzione di personalizzazione per il grafico a barre impilatefunzionalità/funzione avanzate di progettazione. Questo può ridurre le possibilità di personalizzazione per diversi tipi di impostazioni di dati e portare a limiti di progettazione **Un grafico a barre in Fogli Google ha un limite alla quantità di dati che può gestire. Sebbene possa funzionare per insiemi di dati di piccole e medie dimensioni, le prestazioni si riducono significativamente con grandi volumi di dati

Mancanza di collaborazione in tempo reale sui grafici: Sebbene Fogli Google eccella nella collaborazione in tempo reale per i dati dei fogli di calcolo, questa funzione non si estende alla modifica dei grafici, dove solo un utente alla volta può modificare un grafico. La mancanza di unambiente collaborativo può ostacolare il lavoro di squadra nei progetti di visualizzazione dei dati

Sebbene Fogli Google eccella nella collaborazione in tempo reale per i dati dei fogli di calcolo, questa funzione non si estende alla modifica dei grafici, dove solo un utente alla volta può modificare un grafico. La mancanza di unambiente collaborativo può ostacolare il lavoro di squadra nei progetti di visualizzazione dei dati Interattività limitata: Un grafico a barre impilate e altri grafici (come diagrammi di flusso, diagrammi a linee, diagrammi organizzativi e diagrammi di flusso) possono essere utilizzati per la visualizzazione dei datiGrafici Gantt in Fogli Google) sono tutte visualizzazioni statiche. Mancano di funzionalità interattive come le funzioni drill-down o hover. Questo limite può avere un impatto su presentazioni o reportistiche in cui è importante il coinvolgimento del pubblico

Un grafico a barre impilate e altri grafici (come diagrammi di flusso, diagrammi a linee, diagrammi organizzativi e diagrammi di flusso) possono essere utilizzati per la visualizzazione dei datiGrafici Gantt in Fogli Google) sono tutte visualizzazioni statiche. Mancano di funzionalità interattive come le funzioni drill-down o hover. Questo limite può avere un impatto su presentazioni o reportistiche in cui è importante il coinvolgimento del pubblico Incoerenze di formattazione tra i dispositivi: Un grafico a barre in Fogli Google potrebbe non mantenere una formattazione coerente tra i diversi dispositivi o piattaforme. Ciò che sembra perfetto sul desktop potrebbe apparire in modo diverso su un dispositivo mobile o quando viene stampato

Creare grafici a barre impilate con ClickUp

L'editor di grafici di Fogli Google offre funzioni di base per la creazione di grafici a barre impilati, ClickUp fa un ulteriore passaggio offrendo collaborazione in tempo reale con altri utenti e integrazioni con altri strumenti. Ecco come.

Lavagne online ClickUp

Lavagne online ClickUp

Date vita alla vostra lavagna online aggiungendo forme e connettori su ClickUp Whiteboards Lavagne online di ClickUp offrono una tela flessibile per la creazione di grafici a barre impilati. A differenza di Fogli Google, non si è vincolati da layout basati su celle. Ciò consente di personalizzare meglio i grafici.

Ecco come utilizzare le lavagne online di ClickUp per i grafici a barre impilati:

Iniziate con una lavagna online vuota, oppure utilizzate il fileModello di lavagna online per il grafico a barre di ClickUp* Utilizzate forme e linee per creare la struttura del grafico

Aggiungere caselle di testo per le etichette e i valori dei dati

Raggruppare gli elementi per mantenere il grafico organizzato

Utilizzate i colori per distinguere le diverse categorie di dati

Le lavagne online di ClickUp consentono la collaborazione in tempo reale, una funzionalità/funzione assente in Fogli Google a causa del limite di modifica per un solo utente. Più membri del team possono lavorare sul grafico contemporaneamente, aiutando il team a terminare il lavoro più velocemente.

Modello di lavagna online con grafico a barre ClickUp

Il Modello di grafico a barre per lavagna online di ClickUp consente di confrontare visivamente impostazioni e categorie di dati quantitativi. Il doppio grafico a barre orizzontali consente di confrontare due impostazioni di dati, contribuendo a una migliore narrazione.

Modello di grafico a barre per lavagna online di ClickUp

È possibile utilizzare questo modello anche per:

Confrontare e contrastare i dati per individuare tendenze e modelli

Fornire una rappresentazione visiva delle informazioni di facile comprensione

Rendere più comprensibili e facili da comunicare insiemi di dati complessi

Aiutare i team a collaborare e a prendere decisioni migliori

ClickUp Dashboard

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcbA6IygCd6TkKeInMOPc6YbvXSMv1Cawk8Qw7pqrQIXOOOM2P3JlDaWuEs1bqBDk9ydM6C4Ng\_6BW3Z1JKFtB4NN39mShNLARDyVNQiD\_LMOdP71RYWcXGkg3RDbX1uYsqUJureyzt6Kr\_HVP-iLm6vpqX?chiave=bKAfILoZZ2GdiJYP\_kyeeQ ClickUp Dashboard /$$$img/

Trasformate lavori complessi in storie chiare e visive per il vostro team e per i vostri client con ClickUp Dashboard ClickUp Dashboard fornisce una potente alternativa a Fogli Google per la creazione e la visualizzazione di grafici a barre impilati. Ecco come si possono usare:

Creare una nuova dashboard o usare il fileModello di grafico a barre sovrapposte di ClickUp* Aggiungere un widget per il grafico a barre alla dashboard

Selezionate l'origine dati per il grafico dalle attività di ClickUp o dai campi personalizzati

Configurare il grafico in modo che venga visualizzato come grafico a barre impilate

Personalizzare colori, etichette e altri elementi visivi

Le dashboard di ClickUp offrono una maggiore interattività rispetto ai grafici statici di Fogli Google. È possibile fare clic sugli elementi del grafico per eseguire il drill-down sui dati sottostanti, rivelando ulteriori approfondimenti, utili quando si presentano i dati in una riunione con gli stakeholder.

Modello di grafico a barre impilate di ClickUp

Il Modello di grafico a barre impilate di ClickUp fornisce una presentazione di facile comprensione delle informazioni chiave, sia che si tratti di monitorare lo stato di avanzamento di un progetto, sia che si tratti di monitorare il sentiment dei clienti.

In questo modello, il grafico a barre impilate mostra il confronto e la composizione di un numero ridotto di variabili nel tempo, sia relative che assolute.

Modello di grafico a barre impilate di ClickUp

È possibile utilizzare questo modello anche per:

Evidenziare la relazione tra più impostazioni di dati

Confrontare visivamente le differenze tra impostazioni di dati o categorie

Identificare rapidamente i modelli nei dati

Grafici Gantt ClickUp

Visualizzate il percorso del vostro progetto con i grafici Gantt di ClickUp

Visualizzate il percorso del vostro progetto con i grafici Gantt di ClickUp e misurate il vostro esito positivo

Sebbene siano utilizzati principalmente per la Sequenza dei progetti, Grafici Gantt di ClickUp possono essere usati in modo creativo per creare visualizzazioni a barre sovrapposte. Ecco come fare:

Iniziate con un nuovo grafico di Gantt o usate il metodoIl modello Gantt semplice di ClickUp* Creare attività che rappresentino le categorie di dati

Utilizzate le attività secondarie per rappresentare gli elementi "impilati" del vostro grafico

Regolate la durata delle attività per rappresentare i valori dei dati

Codificare con colori le attività e le sottoattività per distinguere le categorie

I grafici Gantt di ClickUp offrono l'aggiornamento dinamico e il collegamento delle dipendenze, funzionalità/funzione chiave non disponibili nei grafici a barre impilati di Fogli Google. Inoltre, consentono di visualizzare impostazioni di dati complesse.

Il modello semplice di ClickUp per i Gantt

Utilizzare Modello semplice di Gantt di ClickUp per avere una visione d'insieme di un progetto e visualizzare efficacemente le dipendenze. Con questo modello, è possibile estrarre istantaneamente le attività del proprio Elenco in un semplice grafico utilizzando la vista Gantt di ClickUp.

Si tratta di un modello gratis adatto ai principianti, ma è anche un ottimo punto di partenza per gli appassionati di progetti più esperti che vogliono solo accelerare i tempi.

Modello di grafico Gantt semplice di ClickUp

È possibile utilizzare questo modello anche per:

Monitorare le scadenze e le dipendenze dei progetti con una visualizzazione a volo d'uccello

Controllare gli stati delle attività come Aperte, In Corso o Completate con i rispettivi codici colore

Identificare rapidamente i ritardi nelle attività e i potenziali bloccanti

Superare i limiti di Fogli Google

ClickUp affronta diversi limiti chiave della creazione di grafici a barre impilati in Fogli Google:

I. Personalizzazione

ClickUp offre funzionalità/funzione di progettazione più avanzate che consentono di creare grafici di grande impatto visivo in linea con il vostro marchio.

II. Gestione dei dati

ClickUp è in grado di gestire in modo più efficiente insiemi di dati di grandi dimensioni rispetto ad altri strumenti Alternative a Fogli Google che lo rendono adatto a esigenze complesse di visualizzazione dei dati.

III. Collaborazione

La collaborazione in tempo reale è disponibile in tutti i Funzionalità/funzione di ClickUp che includono la creazione e la modifica di grafici.

IV. Interattività

I grafici di ClickUp sono interattivi e consentono agli utenti di esplorare i dati in profondità.

V. Consistenza tra dispositivi

ClickUp garantisce un aspetto coerente dei grafici su diversi dispositivi e piattaforme.

Funzioni aggiuntive di ClickUp

Oltre ai grafici a barre impilati, ClickUp offre un intervallo di funzionalità/funzione che rendono le visualizzazioni dei dati immediatamente accessibili (oltre che di grande effetto), oltre a eccezionali funzionalità di project management:

Vista Tabella : Organizza e filtra i dati in un formato simile a un foglio di calcolo

Organizza e filtra i dati in un formato simile a un foglio di calcolo Gestione delle attività : Integrare i grafici con attività e flussi di lavoro attivabili

Integrare i grafici con attività e flussi di lavoro attivabili Monitoraggio degli obiettivi : Allineare i grafici a barre impilate con obiettivi più ampi del progetto o dell'azienda

Allineare i grafici a barre impilate con obiettivi più ampi del progetto o dell'azienda Collaborazione in tempo reale : Lavorate insieme sui grafici e sulle attività correlate senza soluzione di continuità

Integrazione con altri strumenti

Mentre Fogli Google può richiedere la voce manuale dei dati o integrazioni complesse, ClickUp offre integrazioni native con vari strumenti. Consente di estrarre automaticamente i dati da diverse origini dati nel vostro grafico a barre impilate, assicurando che la visualizzazione sia sempre aggiornata.

Per chi sta passando da Fogli Google, ClickUp offre anche dei provider per aiutarvi a fare il passaggio. È possibile imparare come creare un grafico di Gantt o anche esplorare la creazione di grafici a linee in Excel .

ClickUp è inoltre all'avanguardia grazie a funzionalità/funzione come IA per i fogli di calcolo che fornisce funzionalità avanzate di analisi dei dati che vanno oltre i tradizionali grafici a barre impilati.

Alzare la barra della visualizzazione dei dati con ClickUp

Ora sapete come creare un grafico a colonne sovrapposte in Fogli Google.

Ma ora sapete anche quali sono i suoi limiti. La semplice creazione di un grafico a barre e la sua collocazione accanto al vostro set di dati non trasmette l'immagine completa e non consente di raccontare una storia visiva convincente. Se a ciò si aggiunge la mancanza di personalizzazione del design e le restrizioni sulle dimensioni dei dati, il processo di creazione di grafici a barre in Fogli Google inizia a sembrare noioso.

Ma non deve essere necessariamente così.

Sia che stiate creando grafici per il project management o esplorando Esempi di grafici di Gantt clickUp vi permette di lavorare a fianco del vostro team con una collaborazione in tempo reale, il che rende la visualizzazione dei dati molto più divertente e d'impatto.

Create il vostro primo grafici a barre interattivi con ClickUp oggi stesso e provate la differenza!