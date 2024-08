Modelli di fattura gratuiti per Google Sheets

Non è deludente quando si passano ore a creare fatture che alla fine sembrano appartenere agli anni '90? Lo capiamo.

Volete che le vostre fatture abbiano un aspetto professionale, sofisticato e in linea con il marchio, ma quando siete agli inizi o avete un budget limitato, un software di fatturazione di lusso può sembrare una spesa eccessiva.

Ma c'è un'incredibile soluzione a questo dilemma: i modelli di fattura gratuiti! Questi fogli di calcolo preconfezionati sono come bacchette magiche per creare, ordinare e tenere traccia di fatture e bollette. Sono facili da usare, totalmente personalizzabili e, soprattutto, non costano nulla.

Sembra troppo bello per essere vero? Continuate a leggere e vi mostreremo come eliminare lo stress da fattura con semplici modelli di fattura!

Cosa rende un buon modello di fattura?

Un buon modello di fattura è un foglio di calcolo preformattato che bilancia semplicità e funzionalità con professionalità e chiarezza. Dovrebbe includere elementi essenziali della fattura come:

Marchio dell'azienda: Spazio per il logo aziendale e le informazioni di contatto

Spazio per il logo aziendale e le informazioni di contatto Dettagli del cliente: Sezioni chiaramente etichettate per il nome del cliente, l'indirizzo e i dettagli di contatto

Sezioni chiaramente etichettate per il nome del cliente, l'indirizzo e i dettagli di contatto Dettagli della fattura : Numero unico della fattura, data della fattura e data di scadenza

: Numero unico della fattura, data della fattura e data di scadenza Termini di pagamento : Metodi di pagamento accettati [ad esempio, assegno, carta di credito, pagamento online, ecc

: Metodi di pagamento accettati [ad esempio, assegno, carta di credito, pagamento online, ecc Itematizzazione: Tabella per elencare i servizi o i prodotti con descrizioni, quantità, tariffe e totali calcolati

Tabella per elencare i servizi o i prodotti con descrizioni, quantità, tariffe e totali calcolati Calcoli: Formule integrate per il calcolo automatico dei totali parziali, delle imposte (se applicabili) e dei totali generali

Formule integrate per il calcolo automatico dei totali parziali, delle imposte (se applicabili) e dei totali generali Personalizzazione: Flessibilità di regolazione di caratteri, colori e layout per adattarli al vostro marchio

Assicuratevi che il vostro modello di fattura raggruppi le informazioni in modo logico, con titoli ben visibili per sezioni come "Fattura a", "Spedizione a" e "Voci"

L'attenzione a tutti questi elementi essenziali favorirà un processo di pagamento senza intoppi e un'esperienza positiva per i clienti.

se siete interessati a saperne di più sui modelli di contabilità e sulle loro caratteristiche, vi consigliamo di leggere i nostri post su Modelli di ordine di acquisto e Modelli di contabilità generale .

Modelli di fattura gratuiti per Google Sheets

Ora esploriamo alcuni modelli di fattura gratuiti di Google, Template.net, Coefficient e Invoicer.ai:

1. Modello di fattura Google Sheets by Invoice Simple

via Fattura sempliceModello di Google Sheets per la fattura offre un'esperienza utente senza sforzo, con un design pulito e moderno che non richiede alcuna esperienza di progettazione.

Il modello è dotato di formule pre-popolate che gestiscono tutti i calcoli al posto vostro. È sufficiente inserire i dettagli, come le descrizioni dei servizi, le quantità e le tariffe, e osservare come Invoice Simple generi automaticamente i totali parziali, le imposte (se applicabili) e il totale.

Basta con fogli di calcolo o errori di calcolo: Invoice Simple si occupa del lavoro più pesante, facendovi risparmiare tempo prezioso e garantendo la precisione.

2. Modello di fattura per freelance Google di Wave

via Onda Destreggiarsi tra più progetti rappresenta spesso una sfida per la registrazione e la fatturazione accurata dei servizi dei freelance. Modello di fattura per freelance di Google di Wave viene in soccorso, offrendo un approccio incentrato sul progetto che va oltre la fatturazione di base.

Questo modello di fattura per freelance fornisce sezioni dedicate alle descrizioni dettagliate dei progetti, consentendovi di mappare correttamente la portata del vostro lavoro e di assicurarvi che nessun progetto venga tralasciato durante il conteggio dei record di fatturazione alla fine del mese.

Ma non finisce qui! Wave vi permette di **suddividere i vostri servizi per attività o milestone, assicurando una fatturazione trasparente per i clienti

Sono incluse anche funzioni bonus come il monitoraggio dei pagamenti e le opzioni di deposito, che consentono di avere una visione in tempo reale delle finanze del progetto e di semplificare la gestione del flusso di cassa.

Lettura consigliata: Ecco alcuni altri modelli di fattura per freelance per gestire il tuo carico di lavoro!

3. Modello di fattura con Google Sheets di FreshBooks

via FreshBooksModello di fattura con Google Sheets di FreshBooks è un modello scaricabile che consente di creare fatture professionali direttamente all'interno di Google Sheets.

Offre una personalizzazione completa, che consente di adattare il modello alle proprie esigenze. È possibile aggiungere l'identità del proprio marchio incorporando il logo, la combinazione di colori e i caratteri. È anche possibile personalizzare il modello con la struttura dei prezzi e i termini di pagamento preferiti, garantendo chiarezza ai clienti.

Inoltre, offre opzioni specifiche per il settore. Ad esempio, esistono modelli di fattura dedicati, progettati specificamente per le aziende che operano nel mercato del Regno Unito. Questi modelli tengono conto di eventuali normative regionali o preferenze di formattazione, garantendo la conformità delle fatture agli standard locali.

In alternativa, il modello fornisce anche l'accesso a un generatore di fatture online gratuito che consente di creare rapidamente le fatture senza dover utilizzare Google Sheets. Se siete liberi professionisti o gestite una piccola impresa e avete bisogno di un modo semplice e gratuito per creare fatture, questo modello è un'ottima scelta.

4. Modello di fattura per appaltatore in Google Sheets by Coefficient

via CoefficienteModello di fattura per appaltatori su Google Sheets di Coefficient riconosce che "una taglia non va bene per tutti" nel mondo degli appalti.

Potete adattare questo modello al vostro servizio di contracting, che siate un idraulico, un elettricista o uno specialista in un altro campo.

Va oltre la fatturazione di base, includendo potenzialmente sezioni dedicate a requisiti professionali particolari, come i tempi di viaggio o il noleggio di attrezzature. In questo modo si assicura che venga registrato ogni aspetto fatturabile del vostro lavoro, eliminando il rischio di mancati addebiti e aiutandovi a ricevere il giusto compenso per i vostri servizi.

5. Modello di fattura commerciale di Invoicer.ai

via Invoicer.ai Se gestite un'azienda con esigenze diverse, potete provare Il modello di fattura aziendale di Invoicer.ai .

Per prima cosa, dovrete fornire le informazioni sulla vostra attività, tra cui il nome della società, l'indirizzo e il numero di telefono. Poi si inseriscono i dati del cliente, come il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

Poi si passa alla fattura vera e propria. È possibile modificare il titolo da "FATTURA" a qualcosa di più specifico come "RICEVUTA" o "FATTURA DI VENDITA", a seconda della natura della transazione.

Per gli articoli, si fornirà una descrizione del servizio o del prodotto che si sta fatturando, insieme alla tariffa applicata per ogni articolo. La quantità è predefinita a uno, ma si può facilmente regolare in base all'importo effettivo fornito. La piattaforma calcola automaticamente l'importo totale dovuto in base alla tariffa e alla quantità.

Invoicer.ai offre ulteriori opzioni per personalizzare ulteriormente la fattura. È possibile includere uno sconto in percentuale o un importo fisso in dollari. C'è anche una sezione per le tasse, che consente di aggiungere più tasse con nomi personalizzati. Per trasparenza, è possibile includere il codice fiscale dell'azienda.

Infine, nella sezione note è possibile aggiungere qualsiasi informazione per il cliente e delineare i termini e le condizioni di pagamento. Dopo aver inserito tutti i dettagli necessari e aver personalizzato la fattura a proprio piacimento, è possibile finalizzarla e inviarla al cliente per il pagamento.

Limitazioni dell'uso di Google Sheets per la fatturazione

Sebbene Google Sheets offra diversi modelli di fattura gratuiti, è importante riconoscere che non si adattano perfettamente a tutte le esigenze di fatturazione.

Ecco una panoramica di alcune potenziali limitazioni da considerare:

Automazione limitata: Sebbene alcuni modelli offrano formule pre-popolate, Google Sheets potrebbe non fornire lo stesso livello di automazione di un software di fatturazione dedicato. Per le aziende con flussi di lavoro complessi o che richiedono funzioni come i promemoria di pagamento automatici, potrebbero essere più adatte piattaforme specializzate

Sebbene alcuni modelli offrano formule pre-popolate, Google Sheets potrebbe non fornire lo stesso livello di automazione di un software di fatturazione dedicato. Per le aziende con flussi di lavoro complessi o che richiedono funzioni come i promemoria di pagamento automatici, potrebbero essere più adatte piattaforme specializzate Problemi di scalabilità: Quando la vostra azienda cresce e le vostre esigenze di fatturazione diventano più complesse, i modelli di Google Sheets potrebbero faticare a tenere il passo. La gestione di grandi volumi di fatture o la loro integrazione con altri sistemi aziendali può diventare complicata

Quando la vostra azienda cresce e le vostre esigenze di fatturazione diventano più complesse, i modelli di Google Sheets potrebbero faticare a tenere il passo. La gestione di grandi volumi di fatture o la loro integrazione con altri sistemi aziendali può diventare complicata Considerazioni sulla sicurezza: Sebbene Google Sheets offra funzioni di sicurezza di base, potrebbe non essere robusto come un software di fatturazione dedicato quando si tratta di proteggere i dati sensibili dei clienti. Per le aziende che gestiscono informazioni altamente riservate, esplorare soluzioni di fatturazione sicure potrebbe essere un'opzione migliore

Sebbene Google Sheets offra funzioni di sicurezza di base, potrebbe non essere robusto come un software di fatturazione dedicato quando si tratta di proteggere i dati sensibili dei clienti. Per le aziende che gestiscono informazioni altamente riservate, esplorare soluzioni di fatturazione sicure potrebbe essere un'opzione migliore **Nonostante offra alcune opzioni di personalizzazione, i modelli di Google Sheets potrebbero non soddisfare esigenze di fatturazione molto specifiche. Se la vostra azienda richiede layout di fattura o funzionalità uniche, un software di fatturazione dedicato potrebbe garantire una maggiore flessibilità

**Sebbene Google Sheets consenta la collaborazione, la modifica in tempo reale e il controllo delle versioni, può essere disordinato con più utenti. Un software di fatturazione dedicato offre spesso funzioni di collaborazione più snelle per la gestione delle fatture con il vostro team

Ricordate che i modelli di fattura di Google Sheets sono un fantastico punto di partenza per i freelance e le piccole imprese. Tuttavia, la comprensione dei loro limiti può aiutarvi a prendere una decisione informata man mano che le vostre esigenze di fatturazione si evolvono.

Modelli di fatturazione alternativi

Sebbene Google Sheets offra un'interessante opzione gratuita, esiste un altro potente concorrente per i modelli di fattura: ClickUp.

ClickUp fornisce diversi modelli di fattura progettati per integrarsi perfettamente con la sua piattaforma di gestione dei progetti, offrendo un servizio più completo soluzione di fatturazione .

Ecco una panoramica di alcuni modelli di fattura ClickUp che potrebbero essere utili per le vostre esigenze di fatturazione:

1. Modello di fattura ClickUp

Personalizzate il vostro processo di fatturazione con il modello di fattura ClickUp

Cercate un modo per semplificare il vostro processo di fatturazione? Il Modello di fattura ClickUp potrebbe essere proprio quello che vi serve. Questo modello è stato progettato per **aiutare le aziende e i freelance a creare fatture professionali e dettagliate in modo rapido e semplice all'interno della piattaforma ClickUp

È possibile personalizzarlo con le informazioni sulla propria azienda, i dettagli del cliente, i numeri di fattura e le date. È possibile personalizzare la fattura con le informazioni sull'azienda, i dettagli dei clienti, i numeri di fattura e le date. Inoltre, gestisce i prezzi e le imposte, calcolando tutto automaticamente.

È anche possibile impostare i termini di pagamento per non creare confusione su quando e come si prevede di essere pagati. E non dimenticate il branding: potete aggiungere il vostro logo e scegliere colori personalizzati che si adattino al vostro marchio.

Integrazione di questo modello con Attività di ClickUp consente di seguire lo stato delle fatture, dalla bozza al pagamento ricevuto, rendendo l'intero processo più fluido ed efficiente.

2. Modello di tracciamento delle fatture ClickUp

Tenete traccia di tutte le vostre fatture senza sforzo con il modello di tracciamento delle fatture di ClickUp

Se avete difficoltà a tenere traccia di tutte le vostre fatture, il template Modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp è qui per aiutarvi. Vi offre una panoramica completa della vostra fatturazione, in modo che nulla vada perso.

È possibile tenere traccia di tutto in un unico posto, con colonne per i numeri di fattura, i nomi dei clienti, le date di emissione, le date di scadenza e gli importi. Il modello include **indicatori di stato per mostrare quali fatture sono in sospeso, pagate o scadute

È anche possibile impostare dei promemoria automatici per le date di scadenza e per le fatture in sospeso per i pagamenti in ritardo . Avete bisogno di analizzare le vostre finanze? Generate report con la semplice pressione di un tasto per vedere i modelli di pagamento, gli importi in sospeso e lo storico dei pagamenti dei clienti.

Grazie alle viste personalizzabili, potete filtrare e ordinare le fatture in base a qualsiasi criterio, aiutandovi a rimanere organizzati e proattivi nella gestione del processo di fatturazione.

3. Modello di richiesta di preventivo ClickUp

Richiedete preventivi senza problemi utilizzando il modello di richiesta di preventivo ClickUp

È possibile utilizzare il modello Modello di richiesta di preventivo ClickUp per richiedere e confrontare i preventivi dei fornitori.

Questo modello aiuta a definire chiaramente i requisiti, le specifiche e i risultati del progetto. È possibile inserire informazioni sui fornitori, impostare scadenze per invio di un preventivo e il completamento del progetto, e persino delineare i criteri di valutazione, tutto in un unico posto.

È perfetto per organizzare e valutare più offerte. Questo modello consente di sollecitare e valutare le offerte in modo efficace, per scegliere il fornitore migliore in base a prezzo, capacità e requisiti del progetto.

4. Fattura per contraente indipendente ClickUp

Fatturate ai clienti come contraente indipendente con la fattura ClickUp Independent Contractor Invoice

Se siete un libero professionista o un appaltatore indipendente, il modello Modello di fattura per contraente indipendente di ClickUp è stato progettato proprio per voi.

Include campi per i vostri dati personali o aziendali, come le informazioni di contatto e il codice fiscale, nonché sezioni per le informazioni di contatto del vostro cliente e l'indirizzo di fatturazione.

È possibile suddividere i compiti svolti, le ore lavorate, le tariffe e i totali. Impostate le istruzioni e i termini di pagamento in modo chiaro per evitare qualsiasi confusione.

Personalizzate il modello con il vostro logo e i vostri elementi di branding e aggiungete note o istruzioni specifiche per i vostri clienti per adattarlo al vostro modo di lavorare.

Integrando questo modello con le funzioni di progetto e di strumenti di tracciamento del tempo è possibile collegare le attività fatturate direttamente alla fattura oraria, garantendo trasparenza e accuratezza nella fatturazione.

5. Modello di fattura per appaltatore ClickUp

Semplificate i pagamenti degli appaltatori con il modello di fattura per appaltatori ClickUp

In qualità di appaltatore generale, avete bisogno di un modo per gestire la fatturazione dei vari servizi e progetti. Il modello di fattura per appaltatori di ClickUp è perfetto per questo scopo.

Include sezioni per la descrizione del progetto, i dettagli del cliente e la posizione del lavoro, in modo da poter fornire informazioni dettagliate sul progetto.

Immaginare i costi per materiali, manodopera, subappaltatori e altro spese aziendali , garantendo una fatturazione completa e trasparente. È inoltre possibile definire piani di pagamento con tappe e termini specifici per ogni progetto.

Utilizzate le funzioni di tracciamento delle spese per collegare le spese e le ricevute alle voci corrispondenti. Questo modello è personalizzabile per includere il marchio della vostra azienda, i loghi e qualsiasi istruzione speciale per i vostri clienti.

6. Modello di fattura per freelance ClickUp

Gestite le fatture dei freelance in modo efficiente con il modello di fattura per freelance ClickUp

Questo è per i freelance! Il Modello di fattura per freelance ClickUp Rende la fatturazione ai clienti semplice ed efficiente.

Questo semplice modello di fattura include campi per le vostre informazioni personali o aziendali, i dettagli di contatto e il codice fiscale, oltre a sezioni per le informazioni di contatto del vostro cliente e l'indirizzo di fatturazione.

Potete elencare i vostri servizi, specificando cosa avete fornito, le ore di lavoro, le tariffe e i totali. Stabilite chiaramente i termini, i metodi e le scadenze di pagamento per evitare ogni confusione.

7. Modello di fattura per la produzione video ClickUp

Rendete professionale la vostra fatturazione per la produzione video con il modello di fattura per la produzione video di ClickUp

Se lavorate nel settore della produzione video, il modello di fattura ClickUp Modello di fattura per la produzione video ClickUp è stato progettato per voi. Include campi per i dettagli della società di produzione, le informazioni di contatto e gli elementi di branding, oltre a sezioni per le informazioni di contatto del cliente e i dettagli specifici del progetto.

È possibile fornire una ripartizione dettagliata del progetto, elencando le varie fasi della produzione, tra cui pre-produzione, riprese, montaggio e post-produzione.

Il modello di fattura per servizi consente di tracciare i costi in modo dettagliato, comprese le attrezzature, la manodopera, le spese per le location e qualsiasi altra spesa. Specificare i termini di pagamento, compresi gli orari e i metodi pertinenti al progetto.

Integrate questo modello con Gestione dei progetti di ClickUp per collegare ogni fase del progetto ai costi corrispondenti, assicurando una gestione completa e trasparente fatturazione per i vostri clienti .

Scegliere il modello di fattura giusto per le vostre esigenze di fatturazione

I modelli di fattura di Google Sheets e Google Docs rappresentano un ottimo punto di partenza per le aziende attente al budget o per chi ha esigenze di fatturazione semplici. La loro interfaccia facile da usare, le formule precompilate e la disponibilità gratuita li rendono un'opzione interessante.

Tuttavia, quando la vostra azienda cresce e le vostre esigenze di fatturazione si evolvono, i limiti di Google Sheets, come l'automazione e la scalabilità limitate, potrebbero diventare evidenti.

I modelli di fattura di ClickUp, invece, offrono una soluzione più completa. Offrono funzioni come l'automazione integrata, funzionalità avanzate di tracciamento e una perfetta integrazione con la piattaforma di gestione dei progetti di ClickUp.

Queste caratteristiche possono snellire il flusso di lavoro, migliorare la gestione dei flussi di cassa e fornire preziose informazioni sulle prestazioni della fatturazione. Inoltre, molti modelli di ClickUp sono gratuiti.