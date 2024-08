10 Migliori software di fatturazione a tempo nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Il tempo è un bene prezioso e ogni secondo è importante quando si deve fatturare ai client. È qui che entra in gioco il software di fatturazione!

Trovare uno strumento di fatturazione che faccia al caso vostro semplifica il monitoraggio delle ore fatturabili, in modo da snellire il flusso di lavoro e migliorare la redditività. Se siete project manager, account manager o chiunque altro abbia il compito di fatturare ai client il tempo dedicato al lavoro, prestate attenzione a questi supereroi del time keeping. 🦸⏲️

Abbiamo setacciato il mercato per trovare le 10 migliori opzioni di software per la fatturazione del tempo per migliorare l'efficienza e incrementare i profitti.

Siete pronti a risolvere il problema della fatturazione ai clienti?

Cosa si deve cercare in un software di fatturazione del tempo?

La scelta del giusto software per la gestione del tempo e della fatturazione può migliorare significativamente il vostro flusso di lavoro. Iniziate a restringere la scelta cercando le funzionalità/funzione che corrispondono alle vostre esigenze.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave da ricercare per trovare il miglior software di monitoraggio del tempo per voi e per la vostra azienda:

Modelli: Non si tratta solo di monitorare le ore: volete uno strumento che vi dia più tempo libero. Cercatemodelli di gestione del tempo per semplificare il processo di creazione delle voci e delle fatture

Non si tratta solo di monitorare le ore: volete uno strumento che vi dia più tempo libero. Cercatemodelli di gestione del tempo per semplificare il processo di creazione delle voci e delle fatture Flessibilità: Sia che preferiate il monitoraggio del tempo manuale o automatico (o entrambi), la flessibilità di scegliere come tracciare le vostre ore garantisce l'accuratezza senza interrompere la vostra routine

Sia che preferiate il monitoraggio del tempo manuale o automatico (o entrambi), la flessibilità di scegliere come tracciare le vostre ore garantisce l'accuratezza senza interrompere la vostra routine Analitica: Cercate un'opzione con reportistica e analisi dettagliate per ottenere informazioni sull'utilizzo del tempo,pianificazione dei progettie sulla gestione delle spese

Cercate un'opzione con reportistica e analisi dettagliate per ottenere informazioni sull'utilizzo del tempo,pianificazione dei progettie sulla gestione delle spese Integrazioni: Cercate uno strumento intuitivo che si integri con gli altri strumenti che utilizzate, in modo da poter riunire tutto in un unico posto

Cercate uno strumento intuitivo che si integri con gli altri strumenti che utilizzate, in modo da poter riunire tutto in un unico posto Fatturazione: La fatturazione e l'emissione di fatture vanno di pari passo. Trovate uno strumento che renda semplice l'accettazione di pagamenti online con la possibilità di creare e inviare fatture

La fatturazione e l'emissione di fatture vanno di pari passo. Trovate uno strumento che renda semplice l'accettazione di pagamenti online con la possibilità di creare e inviare fatture Programmazione: Un'efficiente programmazione dei dipendenti è indispensabile per mantenere la vostra azienda in un ambiente di lavoro efficiente sequenza dei progetti di progetto, quindi cercate un software con opzioni che vi aiutino a gestire il tempo del vostro team

I 10 migliori software di fatturazione per il tempo da utilizzare nel 2024

Il mercato pullula di software innovativi software innovativi per il monitoraggio del tempo per le piccole aziende . Questi strumenti possono rivoluzionare il modo di monitorare e gestire il tempo.

Sia che vogliate combinare la vostra app per il monitoraggio del tempo con l'applicazione matrice per la gestione del tempo se desiderate un approccio più dinamico o volete un'analisi dettagliata di come il vostro team impiega le proprie ore di lavoro, abbiamo tutto ciò che fa per voi.

Dagli approfondimenti basati sull'IA alle semplici funzioni di clock-in/clock-out, questi strumenti hanno le funzionalità/funzioni di cui avete bisogno per avere successo.

Con il monitoraggio del tempo di ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

ClickUp è un software di fatturazione basato su cloud di project management basato sul cloud che fa tutto.

Utilizzare ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto per tracciare le ore di lavoro fatturabili, semplificare la fatturazione ai client e migliorare il monitoraggio delle spese. Avviate e fermate i timer da qualsiasi dispositivo, aggiungete note alle voci, inserite manualmente le ore, create timesheet personalizzati e sincronizzate altri strumenti di monitoraggio del tempo con ClickUp: le possibilità sono infinite. 💰🌻

Per un bilancio e una contabilità accurati dei progetti, mappate le attività fatturabili usando ClickUp per la gestione del tempo dei team . Grazie alla reportistica personalizzabile, ai semplici fogli di presenza, alle attività cardine, alla rimappatura delle date di scadenza e altro ancora, è facile registrare le ore, allocare le risorse e ottenere preziose informazioni sulle tempistiche dei progetti.

La vista Carico di lavoro consente di visualizzare le assegnazioni delle attività e i carichi di lavoro dei membri del team, offrendo una rapida panoramica su allocazione delle risorse e i potenziali colli di bottiglia per ottimizzare il project management.

Le nostre funzionalità di project management includono migliaia di Automazioni e modelli precostituiti per stimare i requisiti di tempo, migliorare la produttività dei dipendenti, impostare valutazioni eque e molto altro ancora.

Volete una gestione precisa del tempo in un ambiente di lavoro collaborativo? Il Modello di tabella oraria dei servizi ClickUp vi copre. Vi aiuterà a monitorare le ore di servizio e il tempo fatturabile su più progetti.

Le dashboard di ClickUp sono intuitive, personalizzabili e progettate per un project management efficiente ottimizzazione dei processi . Abbiamo anche software di account, reportistica in tempo reale, analisi avanzate e tutto ciò di cui la vostra azienda ha bisogno per prosperare.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Una libreria di oltre 1.000 modelli per il monitoraggio del tempo dei dipendenti, la gestione dei progetti e l'account vi fa risparmiare tempo

Funzionalità accurate di monitoraggio del tempo e di fatturazione che vi assicurano di essere pagati come meritate per i vostri servizi professionali

Lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp vi permette di tenere traccia di ogni minuto di lavoro, in modo da poter vedere come ogni membro del team ha trascorso la sua giornata ed elaborare più velocemente le approvazioni dei timesheet

Le connessioni con oltre 1.000 strumenti, tra cui HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest e Zapier, consentono di collegare ClickUp al resto del vostro stack tecnologico

La compatibilità multipiattaforma con le app mobile per Android e iOS, le app desktop per Mac, Windows e Linux e le estensioni per i browser Chrome, Firefox ed Edge consente di monitorare il tempo da qualsiasi dispositivo

Limiti di ClickUp

Secondo le recensioni, alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento con le numerose funzionalità/funzione di ClickUp (ma questo problema è risolto con tutorial e FAQ gratis)

Non ci sono funzionalità di geofencing in tempo reale per i team in campo

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Attivare/disattivare Toggl Track

via Attivazione/disattivare il monitoraggio di Toggl Toggl Track è un'app per il monitoraggio del tempo progettata per team di tutte le dimensioni con funzionalità di sincronizzazione su più dispositivi. Crea reportistica pronta per i clienti, esporta schede orarie e ottiene report da condividere via email o collegamenti web di facile utilizzo per una maggiore trasparenza.

Utilizzate la struttura dei dati a livelli di Toggl per organizzare il monitoraggio del tempo del vostro team in modo che i vostri report siano sempre pronti per i clienti.

Toggl Attiva/disattivare le migliori funzionalità

Modelli di registro giornaliero , modelli di project management e altri documenti preconfezionati aiutano a far risparmiare tempo al team

Grafici di monitoraggio del tempo e funzionalità/funzione di previsione facilitano la stima delle date di completamento del progetto in base ai dati correnti

Personalizzabileprogetti e attività personalizzabili facilitano l'organizzazione del lavoro e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti

Gli strumenti di analisi e gli approfondimenti sulla produttività consentono di identificare a colpo d'occhio le potenziali aree di miglioramento

Attivare/disattivare Tracciare i limiti

Non ci sono funzionalità di fatturazione o di account

Il piano Free consente solo funzionalità di base per il monitoraggio del tempo e limita il numero di client e progetti che si possono gestire

Attivare/disattivare Traccia Prezzi

**Gratis

Starter: $10/mese per utente

$10/mese per utente Premium: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Toggl Attivare/disattivare valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (1.500+ recensioni)

4,6/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

3. Orologio

via Orologio Clockify è un software per la fatturazione del tempo progettato pensando a team e progetti multipli. Lo si può utilizzare per migliorare la gestione delle risorse, per monitorare il tempo fatturabile e per implementare un'efficace tecniche di gestione del tempo per i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify

Le funzionalità di account e di fatturazione automatica riducono il tempo dedicato alle piccole cose e migliorano i profitti

Include integrazioni con oltre 80 strumenti e app, come Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail e Wrike

Le funzionalità di monitoraggio del tempo consentono ai gestori del team di esaminare gli screenshot, i siti web visitati e l'utilizzo delle app per capire come i membri del team trascorrono il loro tempo

Funzionalità dettagliate di reportistica e analisi aiutano i membri del team e i gestori del team a rivedere le attività settimanali e a migliorare la produttività

Limiti di Clockify

Secondo le recensioni di alcuni utenti, è difficile modificare le tabelle orarie se un dipendente commette un errore durante la registrazione manuale delle ore

Il piano Free non fornisce funzionalità/funzione avanzate per il monitoraggio del tempo libero, la fatturazione ai client, il monitoraggio GPS e la programmazione dei dipendenti

Clockify prezzo

Base: $3,99/mese per utente

$3,99/mese per utente Standard: $5,49/mese per utente

$5,49/mese per utente Pro : $7,99/mese per utente

$7,99/mese per utente Enterprise: $11,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 4.700 recensioni)

4. MieleLibro

via MieleLibro HoneyBook è un software all-in-one per la gestione dei client con funzionalità/funzione quali fatturazione, project management e monitoraggio del tempo. È possibile utilizzarlo anche per gestire le spese, automatizzare le voci di spesa, migliorare la gestione delle attività e generare report dettagliati, che possono contribuire a migliorare i profitti. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di HoneyBook

Le funzionalità/funzioni di automazione consentono di mettere in automatico la pianificazione degli appuntamenti, la fatturazione e le email di follow-up

Modelli e moduli predefiniti facilitano la creazione di fogli di presenza accurati, la comunicazione con i client e il miglioramento della produttività dei dipendenti

Le funzionalità di reportistica offrono approfondimenti che vi aiuteranno ad analizzare le tariffe orarie, a capire la soddisfazione dei client e a migliorare le prestazioni aziendali

L'app si integra con strumenti popolari come Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly e Zoom

Limiti di HoneyBook

Gli utenti non possono elaborare pagamenti attraverso account personali con PayPal, Venmo, Stripe, ecc.

Alcune recensioni segnalano la necessità di personalizzare le fatture in modo da poter aggiungere le spese per la carta di credito per una fatturazione accurata da parte dei client

HoneyBook prezzi

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Essenziale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Premium: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HoneyBook

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

5. Wave Account

via Wave Account Wave Accounting è uno strumento basato su cloud progettato per la gestione finanziaria delle piccole imprese. Le sue funzionalità di monitoraggio del tempo aiutano a determinare le ore di lavoro stimate e a garantire reportistica accurata. Questo strumento riduce inoltre la voce dei dati necessari per l'elaborazione dei pagamenti, le buste paga, la fatturazione e la contabilità, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta.

Le migliori funzionalità/funzione di Wave Accounting

Ha la capacità di lavorare e accettare diverse valute per operazioni aziendali internazionali senza problemi

Dopo aver inserito manualmente le ore dei dipendenti nei timesheet, è possibile utilizzare la funzionalità/funzione di generazione automatica delle buste paga mensili

Le robuste funzionalità di fatturazione prevedono modelli personalizzabili e un monitoraggio accurato dei pagamenti

Wave si integra con processori di pagamento come PayPal e Stripe per facilitare l'accettazione di pagamenti online da parte dei client

Limiti di Wave Accounting

L'accesso a tutte le funzionalità/funzione richiede il pagamento di più canoni e la sottoscrizione di diversi piani

Alcune recensioni di utenti riportano tempi di risposta lenti da parte del supporto clienti

Wave Accounting prezzo

Fatturazione : Free

Free Accounting: Free

Free Pagamenti: 1%-3,4% di commissione per transazione

1%-3,4% di commissione per transazione Ricevute mobili: $8/mese

$8/mese Pagamenti: $40/mese

$40/mese Consulenti: $149/mese

Valutazioni e recensioni di Wave Accounting

G2: 4.4/5 (250+ recensioni)

4.4/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

6. TimeCamp

via Campo di tempo TimeCamp è un software di fatturazione del tempo basato su cloud che aiuta a monitorare e ottimizzare le giornate di lavoro per migliorare la produttività e l'account. Funzionalità/funzione come la gestione delle presenze, la flessibilità delle valutazioni, il budget e la reportistica completa lo rendono utile sia per i team che lavorano in sede sia per quelli che lavorano da casa.

TimeCamp migliori funzionalità/funzione

L'app monitora le ore fatturabili di tutti i team e automatizza la fatturazione per garantire accuratezza e conformità

La funzionalità/funzione kiosk consente un semplice inserimento/disinserimento delle ore per i lavoratori in loco e in campo

Le funzionalità del piano Free includono utenti, progetti e attività illimitate, ideali per piccole aziende e imprenditori

Si integra con i più diffusi strumenti aziendali come Gmail, Asana e ClickUp (siamo noi!)

TimeCamp limitazioni

Il piano Free non consente l'accesso a funzionalità avanzate e potrebbe non essere utile a tutti i project manager

Secondo le recensioni, l'interfaccia dell'app potrebbe beneficiare di un aggiornamento per correggere le funzionalità/funzioni più complicate e ridurre la curva di apprendimento

TimeCamp prezzo

**Gratuito

Starter: $3,99/mese per utente

$3,99/mese per utente Basic: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Pro : $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClockShark

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

7. ClockShark

via OrologioShark ClockShark è un software per la fatturazione del tempo che ha come traguardo la forza lavoro mobile e i dipendenti remoti. Dispone di funzioni avanzate come il monitoraggio del tempo tramite GPS, le richieste di ferie e la funzionalità di inserimento/disinserimento dei dispositivi mobili.

Le migliori funzionalità/funzione di ClockShark

Il monitoraggio del tempo per progetti specifici aiuta a mantenere accurata la fatturazione ai client e la programmazione dei turni per i team di grandi dimensioni

L'integrazione con le più diffuse piattaforme di payroll, come QuickBooks e Xero, semplifica l'account e la contabilità

I promemoria per l'entrata e l'uscita e le funzionalità di geofencing aiutano i dipendenti a mantenere accurati i fogli di presenza

I membri del team possono utilizzare l'orologio marcatempo sui loro dispositivi mobili o condividere un tablet kiosk

Limiti dilockShark

Gli utenti segnalano difficoltà nel personalizzare le tariffe orarie per attività e progetti diversi, con conseguenti ritardi nelle valutazioni

I dipendenti possono disattivare il monitoraggio del GPS, che secondo alcuni utenti risulta impreciso

ClockShark prezzo

Standard: $20/mese di base, più $8/mese per utente

$20/mese di base, più $8/mese per utente Pro : $40/mese di base più $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClockShark

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

8. Tempo di tracciamento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image5-1400x835.png Visualizzare i timesheet nell'app TrackingTime /$$$img/

via Tempo di tracciamento TrackingTime è un software per la fatturazione del tempo che aiuta a gestire progetti, produttività e budget. È pensato per i freelance e i project management che hanno bisogno di pianificare e tracciare il lavoro, identificare i conflitti e fornire dati accurati sulle presenze dei dipendenti e sulle ore fatturabili/non fatturabili.

Le migliori funzionalità/funzione di TrackingTime

L'app consente di creare più attività, di monitorare il tempo speso per ogni attività, di impostare stime di durata e di generare report dettagliati per analizzare le prestazioni

L'orologio consente di monitorare e registrare le ore di lavoro per una fatturazione accurata da parte dei client e una maggiore trasparenza

Impostazioni personalizzabili, tariffe fatturabili e promemoria sono d'aiutorisparmiare tempo e a tenere tutti sotto monitoraggio

L'integrazione con strumenti come Trello, Asana e Slack semplifica la gestione degli impegni e del carico di lavoro

Limiti del tempo di tracciamento

Alcune recensioni riportano una curva di apprendimento ripida che può rendere difficile per i nuovi utenti iniziare a utilizzare la piattaforma

Secondo alcune recensioni, l'app per dispositivi mobili può presentare problemi di tempi di caricamento lenti, crash e bug

TrackingTime prezzo

Free

Pro : $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

TrackingTime valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (70+ recensioni)

4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

9. RescueTime

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\_lim.size\_1050x.png Il dashboard di RescueTime /$$$img/

via Tempo di salvataggio RescueTime è uno strumento per la produttività e il monitoraggio del tempo pensato per i freelance e i singoli professionisti. Tiene traccia della durata delle attività e del tempo trascorso su siti web e app specifiche, generando report completi per una visione immediata di come si impiega il proprio tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di RescueTime

L'applicazione consente di limitare l'accesso a siti web e app che distraggono, per migliorare la concentrazione quando si è in servizio 🙌 ✨

È possibile utilizzare le funzionalità di impostazione degli obiettivi e di reportistica per vedere come utilizzare il proprio tempo in modo più efficace

I tempi registrati dettagliati facilitano la fatturazione trasparente ai client e l'accuratezza della fatturazione

Le integrazioni con strumenti come Slack e Google Calendar aiutano a mantenere il flusso di lavoro organizzato e a migliorare la collaborazione

Limiti di RecueTime

Manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate disponibili in altri software di fatturazione del tempo per aziende e agenzie

Secondo le recensioni, l'app presenta una funzionalità/funzione obsoleta che a volte è difficile da navigare

RescueTime prezzo

RescueTime Lite: Free

Free RescueTime: $6,50+/mese

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4.1/5 (90+ recensioni)

4.1/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

10. ClickTime

via Tempo di clic ClickTime è un software di fatturazione del tempo basato su cloud con funzionalità di gestione delle spese e di budgeting per migliorare il project management. Lo si può utilizzare per monitorare in modo efficiente il tempo del team, monitorare le spese del progetto, generare fatture accurate e fatturare ai client.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickTime

L'orologio consente di monitorare il tempo trascorso su attività e progetti specifici per migliorare la gestione delle risorse e garantire che i progetti siano completati in tempo, ogni volta

Le previsioni di redditività e le funzionalità di reportistica dettagliata aiutano a prendere decisioni informate e a migliorare i profitti dell'azienda

La funzione di gestione delle spese permette ai dipendenti di presentare spese e ricevute per l'approvazione e il rimborso

Le integrazioni con piattaforme come Salesforce, Sage, Slack e Dropbox consentono di risparmiare tempo e di unificare la forza lavoro

Limiti di ClickTime

L'app mobile manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate disponibili sull'app desktop

Alcune recensioni degli utenti segnalano la necessità di un'interfaccia aggiornata dell'app con funzioni più semplici da utilizzare

ClickTime prezzo

Starter: $10/mese per utente

$10/mese per utente Teams: $13/mese per utente

$13/mese per utente Premier: $24/mese per utente

$24/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickTime

G2: 4.6/5 (700+ recensioni)

4.6/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

Massimizza le tue ore fatturabili

Con la potenza di questi strumenti a portata di mano, sarete in grado di ottimizzare i processi di monitoraggio del tempo e di aprire la strada a un processo decisionale informato, a un piano strategico e a un'attività aziendale più redditizia. 🌈💸

Salutate l'esito positivo e il tempo libero. Iscrivetevi a ClickUp -È gratis!