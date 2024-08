Le migliori agenzie di content marketing per la vostra azienda nel 2024

Siete a una festa e incontrate qualcuno che inizia a parlare del suo recente viaggio in campeggio. Il quadro che dipingono è così vivido di notti stellate e storie di falò che improvvisamente vi viene voglia di pianificare la vostra avventura all'aperto.

Mentre concludono il loro racconto, vi rendete conto che lavorano per un'azienda di attrezzature per l'outdoor!

Avete appena sperimentato il content marketing in azione, e non lo sapevate nemmeno.

Questo è il potere del content marketing. È informativo, divertente e lascia la voglia di saperne di più. E di solito, dietro queste storie apparentemente senza sforzo, ci sono agenzie di content marketing che lavorano con la loro magia.

Un'agenzia di content marketing è un'organizzazione che aiuta altre aziende a pianificare, creare e distribuire contenuti che attraggono, coinvolgono e vendono al loro pubblico di riferimento

Ora, potreste chiedervi: "Ma perché il content marketing?"

L'attenzione è la valuta più ambita al giorno d'oggi e il content marketing svolge un ruolo cruciale nella consapevolezza e nell'espansione del marchio.

Che si tratti di post informativi sul blog, di video esilaranti su TikTok o di podcast che fanno riflettere, il content marketing aiuta i marchi a costruire relazioni con il loro pubblico che vanno oltre il tradizionale approccio "compra la nostra roba".

Esploriamo quindi il mondo delle agenzie di marketing dei contenuti che quest'anno faranno faville. 🌊

Caratteristiche delle migliori agenzie di content marketing

Come si può scegliere l'agenzia di marketing digitale giusta? Ecco alcune caratteristiche comuni che definiscono una buona agenzia.

Un processo chiaramente definito: Avranno un processo diroadmap di marketing che copre tutto ciò di cui avete bisogno. Ciò significa che sono stati cancellati i passaggi per lo sviluppo della strategia, la creazione dei contenuti di marketing, la distribuzione e l'analisi. Non sarete mai tenuti all'oscuro: saprete sempre a che titolo siete diretti e come ci arriverete

Hanno costruito partnership a lungo termine, diventando un'estensione dei team dei loro clienti. Se un'agenzia di marketing digitale non ha clienti affezionati, probabilmente significa che non sta facendo le cose per bene Trasparenza nella comunicazione: Vi tengono informati, spiegano le loro strategie con un linguaggio semplice (non con il linguaggio del marketing) e non hanno paura di ammettere quando qualcosa non funziona

Sebbene tutte queste qualità siano essenziali in un'agenzia di content marketing competente, è bene avere anche altre caratteristiche, quali:

Esperienza e reputazione: Le migliori agenzie di content marketing vantano una grande esperienza e una solida reputazione. Hanno lavorato con un numero sufficiente di client per capire cosa funziona e cosa no. Il loro monitoraggio di campagne con esito positivo e di client soddisfatti la dice lunga sulle loro capacità. Quando scegliete un'agenzia, cercatene una con una storia comprovata di risultati e testimonianze entusiastiche di clienti soddisfatti

Le migliori agenzie di content marketing vantano una grande esperienza e una solida reputazione. Hanno lavorato con un numero sufficiente di client per capire cosa funziona e cosa no. Il loro monitoraggio di campagne con esito positivo e di client soddisfatti la dice lunga sulle loro capacità. Quando scegliete un'agenzia, cercatene una con una storia comprovata di risultati e testimonianze entusiastiche di clienti soddisfatti Costi e portata dei servizi: Devono offrire un intervallo completo di soluzioni di marketing digitale, dalla creazione e strategia dei contenuti alla distribuzione e all'analisi. Forniscono prezzi trasparenti e pacchetti flessibili che rispondono alle vostre esigenze e al vostro budget

Consiglio: Si ottiene ciò che si paga, quindi anche se si è tentati di optare per l'opzione più economica, l'investimento in content marketing di qualità può dare ritorni significativi.

Focus sul settore : Le agenzie specializzate nel vostro settore hanno maggiori probabilità di comprendere le vostre sfide e il vostro pubblico. Hanno l'esperienza necessaria per creare contenuti che risuonino con il vostro traguardo e che creino coinvolgimento. Cercate agenzie con un comprovato monitoraggio nel vostro settore e una profonda comprensione della vostra nicchia

: Le agenzie specializzate nel vostro settore hanno maggiori probabilità di comprendere le vostre sfide e il vostro pubblico. Hanno l'esperienza necessaria per creare contenuti che risuonino con il vostro traguardo e che creino coinvolgimento. Cercate agenzie con un comprovato monitoraggio nel vostro settore e una profonda comprensione della vostra nicchia **In fin dei conti, l'obiettivo principale del marketing dei contenuti è quello di generare contatti e vendite. Le migliori agenzie sanno come creare contenuti che attirino l'attenzione e convertano i potenziali clienti in clienti. Utilizzano strategie basate sui dati per ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca, i social media e altri canali, garantendo la massima visibilità e portata

👉 Se vi siete mai incuriositi del mondo del marketing digitale e vi siete chiesti come potreste avviare una propria agenzia di marketing abbiamo un post completo per iniziare.

Le migliori agenzie di marketing dei contenuti del 2024

Ecco un elenco delle migliori agenzie di marketing dei contenuti, compilato da noi dopo un'estesa ricerca, in modo che possiate fare la vostra scelta:

1. NinjaPromo

via Promo Ninja Il meglio per: Blockchain, Web3 Marketing

Settori serviti: Crypto, IT, B2B, Fintech, Healthcare, SaaS

Notevoli client: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin.com, Burger King

Punti di forza: Social media marketing, ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), PR, branding, sviluppo blockchain

Prezzi: Offrono un modello basato sulla sottoscrizione

Standard: 40 ore-$3200/mese

40 ore-$3200/mese Pro: 80 ore-$5600/mese

80 ore-$5600/mese Migliore scelta: 160 ore-$9600/mese

Posizione: New York, Londra, Dubai, Singapore, Hong Kong, Vilnius

Ninja Promo ha una forte esperienza nel social media marketing e nell'influencer marketing. Fondata nel 2017, ha aperto uffici in tutto il mondo.

Ninja Promo ha una buona reputazione tra i suoi concorrenti per essere altamente innovativa, trasparente e con una buona esperienza nella gestione di progetti di organizzazioni di ogni dimensione e settore.

L'agenzia è orgogliosa di offrire un accesso immediato al top 1% del marketing globale e dei talenti creativi, il tutto senza, come dicono loro, "rompere la banca "

È possibile iscriversi al loro servizio di sottoscrizione e connettersi immediatamente con un team globale di esperti in strategie di marketing digitale, dai social media al SEO, dalla produzione di video allo sviluppo di siti web.

2. Growfusely

via Crescendo Il meglio per: Marketing completo dei contenuti per le aziende SaaS

Settori serviti: SaaS, Tecnologia

Notevoli client: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Punti di forza: Profonda esperienza nel marketing dei contenuti SaaS, SEO, link building, scrittura di contenuti

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: Bangalore, Mumbai

Growfusely si concentra fortemente sulle aziende SaaS. Come suggerisce il nome, la loro missione è quella di far crescere a dismisura i loro client. **Da fare attraverso vari servizi, tra cui audit dei contenuti, posizionamenti sui media, interviste via email e podcast e ottimizzazione strategica delle parole chiave

Sono specializzati nella strategia di marketing dei contenuti, nella loro creazione e distribuzione, assicurando che i contenuti siano in linea con la voce del marchio e con le best practice SEO.

Se state cercando un'agenzia che si impegni a valorizzare il vostro marchio e la sua voce su tutte le piattaforme, provate Growfusely! Vi faranno conoscere come leader di pensiero utilizzando tattiche di marketing basate sui dati e contenuti piacevoli.

3. Colonna cinque

via Quinta colonna I migliori per: I marchi che cercano contenuti visivi forti e storytelling dei dati

Settori serviti: Tecnologia, Saas, Finanza, Sanità, Istruzione, Beni di consumo

Notevoli client: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Punti di forza: Strategia del marchio, strategia dei contenuti, creazione di contenuti, strategia di distribuzione

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: Costa Mesa, Brooklyn

Premiata agenzia creativa, Column Five eccelle nella visualizzazione dei dati, nella strategia dei contenuti e nel marketing digitale. La storia migliore vince: questa è la filosofia di Column Five Media. Ed è quello che fanno per i loro client.

L'agenzia si concentra sul "guidare i propri client attraverso il viaggio di creazione, condivisione e sfruttamento della storia del loro marchio in modo da conquistare i cuori e le menti dei clienti e, in ultima analisi, il loro mercato "

Sono noti per la creazione di storie visive avvincenti attraverso infografiche, contenuti interattivi e produzione di video che aiutano i marchi a entrare in contatto con il loro pubblico.

4. Animali

via Animali Ideale per: Moduli lunghi per la leadership di pensiero

Settori serviti: SaaS, tecnologia, B2B

Client di rilievo: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Punti di forza: Consulenza SEO, brand awareness, lead generation, marketing di prodotto, ricerca

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: New York

Animalz è un'agenzia di content marketing specializzata in moduli lunghi per aziende SaaS, tecnologiche e B2B. Crea articoli, casi di studio e whitepaper di alta qualità e approfondimento che aiutano i client a stabilire una leadership di pensiero e a guidare il traffico organico.

Animalz si vanta del fatto che i suoi contenuti sono così buoni che il pubblico non si accorgerà nemmeno che si tratta di marketing. Il team di esperti scrittori e strateghi garantisce che i contenuti prodotti siano informativi e coinvolgenti.

5. Caro contenuto

via Caro contenuto Migliore per: aziende SaaS e B2B che hanno bisogno di contenuti scritti di alta qualità

Settori serviti: SaaS, B2B

Notevoli client: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Punti di forza: Strategia dei contenuti, scrittura dei contenuti, lead generation

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: Barcellona, Spagna

"Contenuto caro. Perché i contenuti ci stanno a cuore e crediamo nel loro potere di trasformare le aziende"

Sembra esattamente quello in cui vorreste che credesse la vostra agenzia di marketing dei contenuti.

Dear Content è un'agenzia boutique che crea contenuti di alta qualità per organizzazioni SaaS e B2B. È specializzata in blog post, whitepaper, case study ed eBook che aiutano i client a stabilire una leadership di pensiero e a guidare il traffico organico. A noi sembra una bandiera verde!

6. Fondazione

via Fondazione Il meglio per: Aziende SaaS B2B che vogliono crescere organicamente

Settori serviti: B2B, produzione, software, SaaS

Notevoli client: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Punti di forza: Branding, graphic design, web design, social media, creazione di contenuti

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: Halifax

The Foundation è un'agenzia di content marketing B2B che eccelle nella creazione di strategie di content marketing efficaci e basate sui dati. Aiuta le aziende a far crescere il proprio pubblico attraverso il content marketing strategico, la gestione dei social media e il SEO.

Creano campagne di contenuti d'impatto e misurabili, riutilizzando i contenuti e le risorse esistenti che potrebbero non funzionare bene. Effettuano ricerche in estensione sui clienti dei loro clienti, individuano il giusto rapporto contenuto-mercato e forniscono un motore di contenuti che ottimizza tutte le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi aziendali.

La loro esperienza consiste nel combinare creatività e tecnologia per creare brief, scrivere contenuti in linea con l'intento di ricerca del pubblico e tenere d'occhio l'ago della bilancia delle metriche.

7. Brafton

via Brafton Il meglio per: Le aziende di tutte le dimensioni che hanno bisogno di un marketing completo dei contenuti

Settori serviti: Tecnologia, finanza, sanità, istruzione, beni di consumo

Client degni di nota: Canva, Stanford University, Zendesk, ThoughtTrace

Punti di forza: Scrittura di contenuti, design grafico, produttività di contenuti video, creazione di lead magnet, consulenza inbound, email marketing

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: La sede centrale è a Boston, con uffici in America, Australia ed Europa

Barrafton è un'altra agenzia di content marketing globale a servizio completo che offre servizi di scrittura di contenuti creazione di contenuti, SEO, social media marketing e produttività di video. **Il loro team di esperti garantisce che i contenuti siano in linea con gli obiettivi aziendali e portino a risultati misurabili.

"Dati di marketing eccezionali + geni creativi interni = contenuti di alta qualità ogni volta!"

Questo è il mantra di questa agenzia di marketing.

L'agenzia è anche esperta di inbound marketing. Il loro team globale di esperti SEO, strateghi dei social media, specialisti a pagamento e creativi del contenuto eccelle nella progettazione e nell'esecuzione di campagne di content marketing scalabili. Semplificano l'intero processo, dalla strategia alla creazione, fino all'esecuzione, garantendo ai client risultati efficaci e d'impatto.

8. Edizioni Imagination

via Editoria dell'immaginazione Migliore per: Storytelling coinvolgente e strategie di contenuto personalizzate

Settori serviti: Servizi finanziari, associazioni, B2B, sanità

Client degni di nota: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Punti di forza: Marketing dei contenuti, creazione, distribuzione, performance

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: Chicago

Imagination Publishing è specializzata nella creazione di strategie di contenuti personalizzati per i marchi. Offre servizi quali creazione di contenuti, marketing digitale, gestione dei social media e produzione di video. Il loro approccio è incentrato sullo storytelling e sulla creazione di contenuti coinvolgenti che risuonino con il pubblico di riferimento.

L'agenzia è fortemente guidata dal "perché" del fare. Credono che sia necessario un approccio su quattro fronti per trasformare la pratica del content marketing in un motore di crescita continuo e orientato al pubblico per i team di marketing e di prodotto. Questo approccio richiede che ogni esperienza di contenuto sia fondata sugli obiettivi aziendali, alimentata dalle esigenze del pubblico e progettata per essere flessibile e iterativa.

9. Ottimista

via Ottimista Ideale per: Strategia di contenuto basata sulla produttività con SEO

Settori serviti: Tecnologia, SaaS, e-commerce, Non profit

Notevoli client: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Punti di forza: SEO, link building, creazione di contenuti, ottimizzazione di contenuti

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: Denver

Optimist aiuta i marchi a far crescere la loro presenza online attraverso la creazione e la distribuzione di contenuti strategici. Sono specializzati in contenuti SEO-driven che attirano traffico organico e convertono i visitatori in clienti.

Il team di Optimist è composto da scrittori, strateghi e specialisti SEO formati per concentrarsi sulla strategia prima e sul contenuto poi per ogni client.

L'agenzia inizia ogni impegno con una comprensione approfondita dell'azienda e del settore del cliente per identificare i modi migliori per raggiungere gli obiettivi Credono che "la strategia debba essere attentamente prescritta, non dettata"

I servizi di content marketing di Optimist comprendono la valutazione delle esigenze specifiche dell'organizzazione del cliente, la determinazione del giusto mix strategico di contenuti, l'esecuzione della strategia, la misurazione dei risultati, l'apprendimento e l'adeguamento.

10. Omniscient Digital

via Digitale onnisciente Il meglio per: Aziende B2B alla ricerca di strategie di contenuto e SEO basate sui dati

Settori serviti: SaaS

Client degni di nota: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Punti di forza: Strategia dei contenuti, produttività dei contenuti, ottimizzazione dei contenuti, link building, SEO tecnica, analisi digitale

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: Austin

Omniscient Digital è un'agenzia di content marketing e SEO che aiuta le aziende di software B2B a crescere attraverso la ricerca organica e i contenuti. È specializzata in moduli lunghi e contenuti di alta qualità che attirano traffico organico e convertono i contatti in clienti fedeli

Il loro commit nell'apprendimento continuo e nell'ottimizzazione dei processi garantisce risultati di alto livello in modo costante.

Per prima cosa controllano il sito web esistente di un cliente, analizzano i concorrenti e imparano a conoscere il settore per costruire una strategia SEO e di contenuto per la crescita organica. Quindi, implementano il programma SEO, che può includere la produzione di contenuti e backlink di alta qualità per mostrare la competenza in materia, creare l'autorità del sito e posizionarsi per le parole chiave di traguardo.

Successivamente, creano dashboard di reportistica per monitorare le prestazioni di ricerca, tra cui impressioni e clic, traffico organico e conversioni. Sulla base dei dati di performance e di eventuali cambiamenti aziendali, identificano le opportunità di iterazione e ottimizzazione del programma.

11. Siege Media

via Media d'assedio Il meglio per: Marketing dei contenuti, SEO, PR

Settori serviti: Finanza, e-commerce, B2C, B2B, SaaS

Client di rilievo: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith.ai

Punti di forza: Creazione di contenuti incentrati sulla SEO

Prezzi: Prezzi personalizzati

Posizione: San Diego

Da oltre 10 anni, Siege Media aiuta i marchi a incrementare il traffico organico e, di conseguenza, le entrate con l'aiuto di strategie di contenuto, marketing, link building e altro ancora. Teams dispone di un team di scrittori, marketer, designer e specialisti SEO che offrono servizi di marketing digitale end-to-end ai propri client.

I loro servizi di marketing sono incentrati sulla SEO, orientati al cliente e con risultati comprovati. Sono orgogliosi di aiutare i loro client a generare il traffico, i collegamenti e le classifiche che portano a una crescita esponenziale. I loro servizi SEO generano oltre 148.646.000 dollari di valore annuale di traffico per i clienti.

12. Influence & Co.

via Intero Digital Il meglio per: Aziende che vogliono costruire una leadership di pensiero e l'autorevolezza del marchio

Settori serviti: B2B, tecnologia, sanità, finanza, assicurazioni, fitness

Notevoli client: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Punti di forza: Contenuti di leadership, strategia e distribuzione dei contenuti, costruzione dell'autorità del marchio

Prezzi: Il costo medio per progetto è di oltre 10.000 dollari, il costo di mantenimento è di 1.000-2.000 dollari al mese

Posizione: Columbia, Missouri

Influence & Co. è specializzata in leadership di pensiero e marketing dei contenuti. Aiutano le aziende a creare e distribuire contenuti di alta qualità per costruire l'autorità del loro marchio e guidare il coinvolgimento. **Influence & Co. si differenzia concentrandosi sull'intersezione tra marketing dei contenuti e leadership di pensiero

Grazie a una tecnologia brevettata e a strategie collaudate, l'agenzia lavora per sottrarre quote di mercato ai concorrenti dei clienti, aumentare la loro brand equity, incrementare il traffico qualificato e aumentare le entrate e i profitti. Con una suite completa di soluzioni, l'agenzia è stata acquisita da Intero Digital nel 2022 e supporta l'intero funnel di marketing, dalla consapevolezza alla chiusura.

Valutazione delle agenzie di marketing dei contenuti

Le agenzie di marketing dei contenuti sono come i narratori e gli strateghi personali del vostro marchio riuniti in un'unica persona. Questi geni creativi non si limitano a stringere parole, ma creano narrazioni che attirano l'attenzione. Con il loro tocco magico, il messaggio del vostro marchio non solo raggiunge le persone, ma si attacca come una colla e si diffonde a macchia d'olio.

**Ma Da fare per distinguere una buona agenzia di content marketing da una grande?

Ecco quattro qualità che le distinguono:

Sono esperte in contenuti e storytelling

Sono orientate ai dati

Sono adattabili

Sono grandi collaboratori

Queste agenzie fanno da ponte tra il vostro brillante prodotto e i pollici scorrevoli del vostro pubblico. Non si limitano a creare contenuti, ma creano conversazioni, costruiscono comunità e trasformano i browser occasionali in fan fedeli 🙌

Ecco perché è necessario valutare attentamente le società di marketing dei contenuti e trovare il partner perfetto per aiutare la vostra azienda a brillare.

Criteri essenziali per valutare le agenzie di content marketing

Quando siete alla ricerca della migliore agenzia di content marketing, tenete a mente questi fattori:

Non fidatevi solo delle loro parole, ma cercate le recensioni e i casi di studio dei loro clienti, alla ricerca di storie di esito positivo che vi facciano pensare "Wow! Se i loro clienti passati ne tessono le lodi, siete sulla strada giusta. Conosconocome far crescere la loro agenzia di marketing digitale2. Verifica se hanno lavorato con marchi del tuo settore. Da fare: parlano il vostro linguaggio? Cercate un'agenzia che non sia solo un esperto di tutti i mestieri, ma un maestro del vostro. Se possono parlare della vostra nicchia come se l'avessero vissuta e respirata, avete trovato l'oro Strategie di contenuto: Una grande agenzia non si limita a sfornare contenuti come una fabbrica. Deve adattare le sue strategie di content marketing ai vostri obiettivi. Da fare: offrono un intervallo di contenuti? Sono in grado di produrre qualsiasi cosa, dai post sui social media agli articoli a modulo lungo? Cercate un'agenzia che sia in grado di flettere i propri muscoli creativi per adattarsi alle vostre esigenze specifiche

A proposito di esigenze specifiche, se non siete sicuri che un'agenzia di content marketing sia ciò di cui avete bisogno, abbiamo un'altra soluzione per voi.

ClickUp per il marketing dei contenuti ClickUp può avere la funzione di

hub del software per il marketing dei contenuti con il suo intervallo di piani e software gratuiti per il content marketing modelli di scrittura dei contenuti. Può aiutarvi a gestire il vostro team di marketing interno a pianificare, gestire ed eseguire le vostre campagne di marketing end-to-end in modo semplice!

Modello di piano per il marketing dei contenuti di ClickUp

Iniziamo con quello che vi servirà per primo! Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp è un modello facile da usare per i principianti che può aiutarvi a impostare un piano di marketing dei contenuti per la vostra organizzazione.

Costruite facilmente i piani delle campagne sul modello segnando il nome, la data, gli assegnatari, la priorità, il tipo di contenuto, il canale, il pilastro del contenuto, i riferimenti e molto altro ancora! Questo modello vi permette di:

Definire con chiarezza il vostro traguardo e fare un brainstorming di idee di contenuti rilevanti per rispondere alle loro esigenze e ai loro problemi

e fare un brainstorming di idee di contenuti rilevanti per rispondere alle loro esigenze e ai loro problemi Sviluppare una strategia per guidare la creazione e la distribuzione dei contenuti

per guidare la creazione e la distribuzione dei contenuti Focalizzare i lavori richiesti dal vostro team sulla creazione di contenuti utili e coinvolgenti

sulla creazione di contenuti utili e coinvolgenti Valutare e adattare il piano dei contenuti in base alle metriche di performance

Leggi anche:_ 12 modelli di piani di marketing gratuiti per costruire una strategia di marketing

Modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Il prossimo in linea è Modello di calendario dei contenuti di ClickUp per organizzare il vostro calendario editoriale per tutti i lavori richiesti dal marketing digitale: blog, social, email e altro.

Monitorate le date di inizio e fine delle vostre campagne, lo stato di avanzamento, le date di scadenza e i titolari, segnate la priorità e segnalate le attività con un solo sguardo sulla vostra dashboard.

Dimenticatevi di dover gestire più fogli o documenti per monitorare quali contenuti vengono distribuiti, quando e dove. Il modello di ClickUp vi permette di monitorare visivamente tutti i vostri contenuti. Potete anche allegare documenti , immagini e PDF all'interno della vostra attività, in modo da non dover cercare separatamente le immagini dell'intestazione e la bozza del blog!

Commentate l'attività specifica e chiarite qualsiasi dubbio relativo all'attività stessa sulla piattaforma, senza dover ricorrere al tira e molla tramite email o altri strumenti di messaggistica!

Bonus: Ecco un elenco di altri modelli gratuiti di calendari dei contenuti per voi

Modello per la gestione dei contenuti di ClickUp

Una volta impostato il calendario dei contenuti e creato un piano dei contenuti, avrete bisogno di Modello per la gestione dei contenuti di ClickUp per risolvere tutte le questioni in sospeso e consolidare tutti i vostri lavori richiesti di content marketing!

Questo è anche un modello pronto all'uso e altamente personalizzabile che offre otto diverse configurazioni di ClickUp in modo che possiate visualizzare tutte le attività nel modo più produttivo per voi: Bacheca, Elenco, Benvenuto, Sequenza, Gantt e altro ancora

La parte migliore dei modelli di ClickUp è che potete creare stati personalizzati per ogni progetto! Categorizzare e aggiungere diversi attributi per gestire i progetti di creazione di contenuti. Aggiungete dettagli per il budget di ogni progetto, il canale, il collegato, il tipo di attività, m l'ispirazione per ilockup, ecc

Che si tratti di un team grande o piccolo, è possibile monitorare facilmente lo stato dei membri del team, gestire i diversi progetti e le attività di creazione di contenuti app di marketing digitale o verificare dove la campagna è bloccata sulla piattaforma.

ClickUp, la tua prossima squadra di marketing digitale

Quasi 48% dei lavori di marketing dei contenuti è affidato alle agenzie, che stanno trasformando i marchi in nomi famosi. Ma ricordate che i contenuti eccellenti sono solo l'inizio. Per far cantare il vostro marketing, avete bisogno di un solido strumento di project management per mantenere il flusso creativo nella giusta direzione.

È qui che entra in gioco ClickUp, come il gruppo dietro le quinte che si assicura che le rockstar del marketing dei contenuti suonino tutte le note giuste.

Quindi, sia che lavoriate con una di queste fantastiche agenzie o che creiate i vostri contenuti internamente, ClickUp è qui per aiutarvi a organizzare, collaborare e creare contenuti che faranno tornare il vostro pubblico. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!