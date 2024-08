11 Migliori servizi di scrittura di contenuti nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Il contenuto è il re. Dalle email campagne di marketing alle pagine di destinazione, i servizi di scrittura dei contenuti possono fare una grande differenza per i vostri profitti.

Gli scrittori professionisti possiedono le capacità e l'esperienza necessarie per redigere contenuti in grado di parlare al vostro pubblico, di guidare il traffico organico e di ottenere risultati. ✅ ✍️

Il trucco è trovare servizi di scrittura di contenuti su cui poter contare. È qui che entriamo in gioco noi!

Abbiamo raccolto gli 11 migliori servizi di scrittura di contenuti (con particolare attenzione alla SEO) per consentirvi di realizzare un piano di contenuti che sia in grado di terminare il lavoro.

Cosa si deve cercare nei servizi di scrittura di contenuti?

Con innumerevoli società di scrittura di contenuti tra cui scegliere, da fare per trovare quella giusta? Ecco cosa suggeriamo di cercare nei servizi di scrittura di contenuti di alta qualità:

SEO Esperienza: L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è un insieme di competenze in continua evoluzione che rende visibili i vostri contenuti web, quindi cercate un servizio con scrittori esperti che si specializzino in SEO 📈

Gli 11 migliori servizi di scrittura di contenuti per migliorare il vostro testo

Se avete bisogno di post per i social media, di scrivere un blog o di un white paper, abbiamo evidenziato i servizi di scrittura di contenuti che possono farlo. Scopriamo gli 11 app per la creazione di contenuti e siti web su cui potete contare. 🙌

1. Studio di scrittura

via Studio di scrittura Writing Studio è un servizio di scrittura di contenuti professionali che può aiutarvi a creare ebook, descrizioni di prodotti ecommerce, post di blog ottimizzati per la SEO, white paper, comunicati stampa e altro ancora. 📃

Riceverete servizi di scrittura di contenuti completamente gestiti, tra cui ricerca di parole chiave SEO, correzione di bozze, fact-checking, formattare CMS e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Writing Studio

Rigoroso monitoraggio della qualità dei contenuti per garantire la ricezione di contenuti online di altissimo livello

Diversi tipi di contenuti, che vanno dagli ebook alle newsletter

Comunicazione cancellata per definire i vostri requisiti prima che gli scrittori inizino il progetto

Servizi professionali come l'ottimizzazione SEO, la formattazione CMS e il fact-checking inclusi in ogni progetto

Limiti di Writing Studio

Feedback personalizzato da parte dei clienti sulle piattaforme di recensioni più diffuse

Alcuni utenti affermano che i sondaggi per l'avvio del progetto sono troppo lunghi e richiedono molto tempo

Writing Studio prezzo

1-10k parole: $0,20/parola

$0,20/parola 10-100k parole: $0,16/parola

$0,16/parola 100k+ parole: $0,15/parola

Valutazioni e recensioni di Writing Studio

G2: 5/5 (5+ recensioni)

5/5 (5+ recensioni) Capterra: N/A

2. Comporre.ly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Compose.ly\_.jpg Servizi di scrittura di contenuti: elenco progetti in Compose.ly /$$$img/

via Comporre.ly Compose.ly è un servizio di scrittura di contenuti e articoli specializzato in servizi SEO e di scrittura di blog. Il team dell'azienda è composto da imprenditori ed esperti di marketing dei contenuti, in grado di eseguire un lavoro coesivo progetti sui contenuti e producono articoli di blog che si posizionano in alto per termini di ricerca competitivi. ⬆️

Le migliori funzionalità/funzione di Comporre.ly

Piani SEO completi che mirano a parole chiave a breve e lunga coda per un aumento tangibile del traffico

Campione di contenuti scritti gratis prima di impegnarsi in un piano a pagamento

Un team di gestione del team garantisce l'accesso immediato a Teams accuratamente verificati e con esperienza in un intervallo di settori specifici

Nessun contratto a lungo termine, solo scrittura di contenuti web che si adatta al vostro budget 💰

Limiti di Comporre.ly

Alcuni utenti affermano che non è possibile richiedere a uno scrittore di contenuti web preferito di gestire l'intero piano di contenuti

Gli autori della reportistica affermano che potrebbe essere necessario un po' di tempo per trovare l'esatta voce del marchio che si desidera negli articoli del blog

Compose.ly prezzo

Servizi di scrittura di contenuti : $700+/mese

Compose.ly valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (10+ recensioni)

5/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

3. Scrittori di contenuti

via Scrittori di contenuti ContentWriters è una piattaforma di copywriting di contenuti per siti web che vi mette in connessione con scrittori specializzati per dare vita alla vostra strategia di crescita. 🌱

Riunitevi con freelance in grado di soddisfare le vostre esigenze di contenuti nei tempi previsti, scrivendo per il vostro target e dimostrando una comprensione dell'argomento.

ContentWriters migliori funzionalità/funzione

I servizi SEO vi permettono di mirare a parole chiave e termini che aumenteranno la visibilità e aiuteranno il vostro sito a posizionarsi più in alto nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca

garanzia di soddisfazione dei contenuti al 100% con revisioni incluse in ogni contenuto

Piattaforma sicura che vi permette di connettervi con professionisti selezionati a mano

La gestione dell'account e i calendari personalizzati dei contenuti facilitano l'esecuzione della strategia SEO

ContentWriters limiti

Le funzionalità avanzate di gestione dei contenuti non sono disponibili sul piano Self Service; gli utenti interessati devono passare al piano Managed Services

Le recensioni degli utenti menzionano la necessità di un contratto di 12 mesi per il piano Managed Services e non sono disponibili contratti più brevi

ContentWriters prezzi

Self Service: $99+/pezzo

$99+/pezzo Servizi gestiti: Contattare per i prezzi

ContentWriters valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: N/A

4. WordAgents

via Agenti di parola WordAgents è un'agenzia di scrittura di contenuti gestita da un team di professionisti SEO specializzati nel miglioramento delle classifiche di ricerca.

In connessione con scrittori in grado di trasformare i brief in contenuti SEO-friendly. Vi aiuteranno a migliorare la brand awareness e la lead generation senza dovervi preoccupare del keyword stuffing o del plagio.

Le migliori funzionalità/funzioni di WordAgents

Connessione con autori, editor e strateghi SEO che possono aiutarvi a posizionarvi e a costruire autorità in qualsiasi settore

Affidarsi all'IA e all'articolo SEOstrumenti di scrittura per creare pagine web e post di blog che favoriscono le conversazioni

Anteprima dei campioni di scrittura prima di pagare per assicurarsi di sapere per cosa si sta firmando

Limiti di WordAgents

Il piano SEO Lite non fornisce contenuti scritti dall'uomo; gli utenti hanno accesso a contenuti generati dall'IA e modificati dall'uomo

I servizi di marketing completi sono limitati al piano SEO Supreme

WordAgents prezzo

SEO Lite: $290/mese

$290/mese SEO Supreme: $890/mese

Valutazioni e recensioni di WordAgents

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Verbale

via Verbale Verblio è un servizio di scrittura di contenuti SEO che vanta tariffe basse per parola e contenuti progettati per favorire le conversioni. Ha accesso a una rete di oltre 3.000 redattori di contenuti SEO selezionati, in grado di produrre testi efficaci e garantiti per le aziende di qualsiasi settore.

Le migliori funzionalità/funzione di Verblio

Interfaccia user-friendly e facile da navigare

Servizi di scrittura di contenuti specializzati per startup, agenzie di marketing, marchi di ecommerce, provider di servizi e società di editoria digitale

I servizi di scrittura di contenuti includono la scrittura di homepage, articoli di blog, post sui social media, email di marketing, white paper, comunicati stampa e altro ancora

Rete di scrittori ed editor con sede negli Stati Uniti che parlano inglese come prima lingua

Limiti di Verblio

La maggior parte dei contenuti non è scritta da persone; i clienti ricevono contenuti creati dall'IA con modifica umana

Le menzioni indicano che gli scrittori preferiti spesso rifiutano gli articoli, il che può ritardare le strategie di contenuto fino a quando non viene trovato un altro scrittore adatto

Verblio prezzo

Self-Serve: $49,50/mese più $0,06/parola

$49,50/mese più $0,06/parola Azienda : Contattare per i prezzi

Verblio valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: N/A

6. ContenutoCrescere

via ContenutoCrescere ContentGrow è una piattaforma progettata per abbinare i talenti della scrittura freelance ai client utilizzando un'app dal flusso di lavoro semplice. Ogni scrittore viene attentamente vagliato attraverso un processo a più passaggi. Costruite il vostro team di scrittori freelance preferiti che possono accettare ordini di contenuti in base al principio "primo arrivato, primo servito". ✨

Le migliori funzionalità/funzione di ContentGrow

Accesso a un elenco di scrittori adatti al progetto per facilitare la connessione con i talenti di cui avete bisogno

Richiedere proposte di articoli da un ampio intervallo di scrittori e pagare per i contenuti solo quando si riceve un'idea di storia di vostro gradimento

Chattare con il team di ContentGrow in caso di domande su come creare brief, richiedere pitch o connettersi con i freelance

Ricevere tempi di risposta rapidi e lavori con garanzia di soddisfazione

Limiti di ContentGrow

Non esiste un piano tariffario fisso; gli scrittori possono dare la preferenza ai client che sono disposti a pagare prezzi più alti per parola

Il processo di assunzione si basa sulla commissione di proposte da parte degli scrittori prima della stesura di un articolo, il che può risultare in un rallentamento dei servizi di scrittura dei contenuti

ContentGrow prezzo

ContentGrow non fa informazioni sui prezzi. Tuttavia, gli utenti dichiarano che i client possono stabilire valutazioni preferite per parola che gli scrittori devono accettare prima di accettare un progetto.

Valutazioni e recensioni di ContentGrow

G2: 5/5 (2+ recensioni)

5/5 (2+ recensioni) Capterra: N/A

7. Scrittori espressi

via Scrittori espressi Express Writers è un servizio di scrittura di contenuti SEO che fornisce copie di alta qualità e l'accesso a professionisti del settore esperti. Lasciate che siano gli scrittori a fare il lavoro pesante e produttività dei contenuti creativi se avete bisogno di infografiche, ebook, post per blog o tutto quanto sopra. 🏋️

Le migliori funzionalità/funzione di Express Writers

Il Content Shop consente di sfogliare i diversi tipi di contenuto e i costi medi dei servizi prima di scegliere uno scrittore

Pagamento per parola per garantire che il calendario dei contenuti si adatti al vostro budget

Da fare ricerche approfondite e controllo dei fatti per tutti i testi, per garantire contenuti di alta qualità

Le revisioni e la correzione delle bozze sono incluse nel prezzo per parola, in modo da ottenere contenuti sempre pronti per la pubblicazione

Limiti per gli scrittori espresso

Gli utenti segnalano che il contenuto a volte subisce ritardi inaspettati, rendendo difficile rispettare i tempi previsti

Alcuni utenti affermano di avere difficoltà a ottenere una qualità omogenea tra i vari scrittori, anche quando richiedono provider di livello esperto

Express Writers prezzo

Self-Service: Prezzi flessibili per parola

Prezzi flessibili per parola Azienda : Contattare per i prezzi

Express Writers valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (10+ recensioni)

4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

8. Sceneggiato

tramite Scripted Scripted è un servizio di scrittura di contenuti che combina il copywriting basato sull'IA con l'esperienza umana, in modo che possiate godere del meglio di entrambi i mondi. Approfittate delle opzioni di prezzo flessibili che si adattano a qualsiasi budget, effettuate ordini con facilità e comunicate con gli scrittori in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione diScripted

Accesso gratuito aStrumenti di scrittura per l'IA in modo da poter redigere contenuti da modificare e migliorare per i vostri team interni

Accesso a migliaia di scrittori freelance specializzati in vari settori, in modo da ottenere le competenze necessarie

I membri dei piani a pagamento possono lavorare con il team di Scripted per creare una strategia di contenuti vincente (non disponibile per gli utenti del piano Free)

Connessione con gli scrittori attraverso il team di Scripted, in modo da garantire una comunicazione costante

Limiti di Scripted

Il piano Free fornisce solo l'accesso ai contenuti generati dall'IA; la maggior parte dei piani enfatizza i contenuti generati dall'IA con modifiche umane

Alcuni utenti riferiscono che trovare gli autori giusti per le loro esigenze richiede molto tempo

Scripted pricing

Inizio: Free

Free Pro: $199/mese

$199/mese Team: $499/mese

$499/mese Azienda Agenzia: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni scriptate

G2: 3.1/5 (50+ recensioni)

3.1/5 (50+ recensioni) Capterra: N/A

9. Upwork

via Upwork Upwork è un mercato di freelance con professionisti di un ampio intervallo di settori, tra cui un'enorme rete di specialisti della scrittura di contenuti.

Trova talenti, gestisci contratti, migliora la collaborazione sul posto di lavoro il mio lavoro può essere rivisto e pagato dai freelance, il tutto da un'unica piattaforma sicura. 🔐🥇

Le migliori funzionalità/funzione diUpwork

Controllate i profili dei freelance, vedete i progetti che hanno completato, leggete le recensioni dei loro clienti passati e ordinate gli scrittori in base alla valutazione

La piattaforma di pagamento sicura protegge voi e il freelance; potete aggiungere suggerimenti per un lavoro ben terminato, suddividere i progetti in attività cardine o pagare all'ora

Creare annunci di lavoro per scrittori con livelli di competenza specifici, posizioni, fusi orari e altre qualifiche

Costruire relazioni durature con scrittori, editor e altri professionisti freelance

Limiti di Upwork

Gli utenti riferiscono che la qualità dei contenuti e della comunicazione varia da un freelance all'altro

Il sistema di valutazione può risultare in una bassa valutazione in stelle sul vostro account client, scoraggiando i migliori talenti dall'accettare lavori

Upwork prezzo

**Base: $49,99+/mese più il costo del contenuto

Azienda : $849/mese più il costo del contenuto

Valutazioni e recensioni suUpwork

G2: 4,6/5 (1.800+ recensioni)

4,6/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

10. Contenuto della folla

via Contenuto della folla Crowd Content è un servizio di scrittura di contenuti per aziende con una rete di oltre 6.000 copywriter freelance. Utilizza la piattaforma per connettersi con scrittori del livello di abilità e dell'area di competenza prescelti per aiutare a scalare la vostra azienda con contenuti mirati. 🎯

Le migliori funzionalità/funzioni di Crowd Content

I progetti che richiedono tempi rapidi vengono spesso completati entro 24-48 ore

Valutazioni flessibili che permettono di regolare la tariffa per parola per adattarla al budget del progetto

La piattaforma di facile utilizzo semplifica l'ordine, il pagamento dei freelance e la revisione dei contenuti

Molteplici tipi di contenuti, che vanno da pagine di destinazione e articoli di blog a post sui social media ed email di marketing

Limiti di contenuto per le folle

Le menzioni riguardano la difficoltà di trovare freelance che producano costantemente lavori di alta qualità

Gli utenti affermano che il sistema di punteggio interno per gli scrittori e i contenuti scritti può essere confuso

Crowd Content prezzo

Marketplace: $0,035+/parola

$0,035+/parola Servizi gestiti: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei contenuti di crowdfunding

G2: 3.9/5 (10+ recensioni)

3.9/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

10. Il mio amico del contenuto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Screenshot-2024-02-15-at-3.02.17 PM-1400x765.png

/$$$img/ Il mio contenuto Pal vi fornisce contenuti ben studiati e senza stress. La politica di My Content Pal è rigorosa e non prevede l'utilizzo di IA, garantendo così contenuti ottimizzati per la SEO e creati da personale umano, in grado di creare una risonanza con la voce unica del vostro marchio e con il vostro pubblico.

Il mio lavoro è una delle poche agenzie che vi permette di lavorare direttamente con lo scrittore. Fornisce al vostro marchio uno scrittore dedicato che lavorerà sulle vostre campagne e interagirà direttamente con il vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di My Content Pal

**Ogni contenuto è realizzato da esperti scrittori umani, che garantiscono l'allineamento e l'autenticazione del marchio.

Success Manager SEO: Potrete beneficiare delle intuizioni SEO di un Success Manager dedicato.

Potrete beneficiare delle intuizioni SEO di un Success Manager dedicato. **Costruite una relazione con il vostro scrittore: Potrete impegnarvi direttamente con il vostro scrittore dedicato

Programma fedeltà: I clienti di lunga data riceveranno crediti da utilizzare per il servizio di modifica o per i servizi di progettazione grafica.

I clienti di lunga data riceveranno crediti da utilizzare per il servizio di modifica o per i servizi di progettazione grafica. Eccellenza accessibile: È possibile ottenere contenuti premium a partire da 0,08 dollari per parola.

È possibile ottenere contenuti premium a partire da 0,08 dollari per parola. Piani personalizzabili: Acquistate parole in base alle vostre esigenze, da sole 10.000 parole a 200.000 parole.

My Content Pal limiti

Non potete scegliere il vostro scrittore, ma lo sostituiranno volentieri se non è adatto alle vostre esigenze

Secondo la reportistica, potrebbe essere necessario un po' di tempo per iniziare. My Content Pal ha un processo di onboarding lungo ma completo.

Tempo di consegna dei contenuti di 72 ore per i client con Scrittore Dedicato

Prezzi di My Content Pal

My Content Pal offre prezzi a partire da 0,08 dollari a parola senza costi nascosti. I loro pacchetti sono scalabili per soddisfare esigenze di contenuto uniche. Offrono un rimborso completo se non si è soddisfatti del contenuto.

Valutazioni e recensioni di My Content Pal

Trustpilot : 4.8/5 con 54 recensioni

: 4.8/5 con 54 recensioni Capterra: N/A

Altri strumenti per la scrittura di contenuti

Non siete pronti ad assumere un copywriter o a impegnarvi in una piattaforma di scrittura di contenuti? Volete fornire ai vostri provider gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo? Abbiamo tutto ciò che serve per voi, da modelli per la scrittura dei contenuti alla generazione di contenuti IA leader del settore.

ClickUp

Utilizzare l'IA assistente di scrittura in ClickUp per generare post per il blog, fare brainstorming di idee, comporre email e molto altro

ClickUp è l'assistente di scrittura leader software per il project management sul mercato. Sebbene la piattaforma non offra servizi di scrittura dei contenuti, dispone di diversi strumenti che aiutano a realizzare comunicati stampa, descrizioni di prodotti e altro ancora.

Avete bisogno di produrre grandi contenuti in un attimo? ClickUp AI è in grado di generare email, contenuti per blog, testi di marketing digitale, briefing di progetti, programmi di riunioni e reportistica sullo stato di avanzamento con semplici prompt. È anche in grado di riepilogare/riassumere le note delle riunioni e generare elementi d'azione, facendo risparmiare al team tempo e denaro. 🤩

Siete pronti a connettere i vostri contenuti ai vostri flussi di lavoro? Utilizzate ClickUp AI per creare contenuti di qualità in Documenti ClickUp per consentire una collaborazione senza soluzione di continuità.

Utilizzate Teams di ClickUp per creare e connettere bellissimi documenti, wiki e altro ancora per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team

Volete dare una svolta alla vostra strategia di content marketing? Utilizzate Il modello per la gestione dei contenuti di ClickUp per comporre il piano del progetto. ✅

ClickUp è in grado di fare tutto. Davvero. Date un'occhiata a ciò che ottenete:

Modelli per la scrittura di contenuti emodelli di piani di comunicazione per ogni scopo

Centinaia di strumenti di IA per la scrittura creati appositamente per il project management

Modelli per il calendario dei contenuti per mantenere i progetti in carreggiata

Strumenti e funzionalità/funzione progettati per migliorare la collaborazione sul posto di lavoro Marketing di ClickUp Teams semplifica il brainstorming, il piano e l'esecuzione di campagne di content marketing su tutte le piattaforme. Utilizzatelo insieme a ClickUp AI per generare idee per le campagne, briefing sui contenuti, casi di studio e altro ancora senza mai lasciare la piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Software per il calendario dei contenuti per tenere sotto controllo i piani di marketing e SEO

Centinaia diStrumenti di IA per aiutarvi a produrre contenuti di alta qualità

Libreria di oltre 1.000 modelli già pronti per velocizzare ogni progetto

Software per il marketing dei contenuti per incrementare il posizionamento nei motori di ricerca e portare traffico al vostro sito

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento durante la familiarizzazione con gli strumenti di ClickUp (risolta con video tutorial e FAQ gratis)

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.200+ recensioni)

4.7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

Parole che vincono

Questo elenco curato degli 11 migliori servizi di scrittura di contenuti riflette l'evoluzione degli standard industriali in tutti i settori. Che siate alla ricerca di servizi di scrittura di contenuti SEO per il vostro sito di e-commerce o che abbiate bisogno di un freelance per la realizzazione di post sui social media o white paper, volete dei professionisti selezionati in grado di fornire contenuti di alta qualità, originali e coinvolgenti.

Scoprite cosa possono fare per voi gli altri strumenti di scrittura dei contenuti. Iniziate gratis oggi stesso e iscrivetevi a ClickUp ! 🌞