15 Migliori alternative a ChatGPT per la scrittura nel 2024

Sin dal suo lancio, ChatGPT ha cambiato il modo di concepire la scrittura e la generazione di contenuti. Le sue capacità avanzate, alimentate dai modelli di IA linguistica all'avanguardia di OpenAI, lo hanno reso una scelta popolare per varie attività di scrittura, dalla creazione di email alla generazione di codici complessi.

Tuttavia, con l'espansione del mercato degli strumenti di IA e dei chatbot, sono nate numerose alternative, ognuna delle quali offre funzionalità/funzioni uniche che soddisfano le diverse esigenze degli utenti.

Sebbene ChatGPT sia una scelta eccellente, non è all'altezza di alcune aree, come le funzionalità/funzione specializzate, il rapporto costo-efficacia e le prestazioni migliorate in particolari attività

È qui che il team di ClickUp e io abbiamo intrapreso un viaggio alla scoperta di soluzioni alternative Strumenti di scrittura IA alternativi . In questo post, condividerò alcune delle migliori alternative a ChatGPT nel 2024 che abbiamo scoperto durante la nostra ricerca.

Esploreremo i punti di forza e di debolezza di ogni strumento, aiutandovi a trovare la soluzione perfetta Generatore di contenuti IA per le vostre esigenze.

Limiti di ChatGPT

Una rapida digressione: Di recente, il team di ClickUp ha sottoposto ChatGPT a diversi test per verificare come potesse aiutare nelle attività di codice. Sebbene si sia rivelato utile per alcuni aspetti, abbiamo riscontrato dei limiti che è importante considerare:

**Immaginate di lavorare a un progetto di web scraping e di dover risolvere un errore logico complicato. Sebbene ChatGPT possa essere un punto di partenza per un brainstorming di soluzioni, potrebbe faticare a comprendere appieno il flusso logico specifico del codice, rendendo difficile individuare il problema esatto

**ChatGPT potrebbe generare un codice sintatticamente corretto per creare un grafico di base, ma potrebbe non cogliere la manipolazione specifica dei dati necessaria per le vostre esigenze di visualizzazione

**Non tutti i linguaggi di codice sono uguali! Se vi state avventurando in un linguaggio di programmazione di nicchia come Go, i suggerimenti di ChatGPT potrebbero essere irrilevanti semplicemente perché la sua base di conoscenze potrebbe non essere così completa per quel linguaggio specifico

Nonostante questi limiti, ChatGPT può ancora essere un valido strumento di IA nella cassetta degli attrezzi di un coder. Eccelle nella generazione di pseudocodice, che può fornire una panoramica di alto livello della struttura di un programma.

Tuttavia, quando si affrontano sfide di codifica complesse o si lavora con linguaggi di programmazione meno comuni, sarebbe opportuno esplorare strumenti di IA alternativi che offrano funzioni specializzate come i linguaggi di programmazione multipli.

Molte di queste lezioni si applicano alla ricerca di alternative a ChatGPT per la scrittura. Immergiamoci in questa storia.

15 Migliori alternative a ChatGPT per la scrittura nel 2024

Sulla base di test e ricerche estese, ho elencato le 15 migliori alternative a ChatGPT per la scrittura:

1. ClickUp ClickUp va oltre il tradizionale

project management . Offre una robusta suite di funzionalità per la creazione, la modifica e la riepilogazione dei contenuti.

Ecco come le sue funzionalità/funzione si confrontano con ChatGPT:

Documenti collaborativi I documenti di ClickUp consente la co-autorialità e la modifica in tempo reale, promuovendo il lavoro di squadra sui progetti di scrittura.

Migliorate la creatività e semplificate la collaborazione del team con ClickUp's Teams

A differenza di ChatGPT, che si concentra sulla generazione individuale, ClickUp permette a multipli scrittori di contribuire simultaneamente, semplificando la modifica, il riepilogare//riassumere informazioni complesse in contenuti d'impatto come team. Questo facilita il processo di scrittura e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina.

Ecco come può aiutarvi:

Costruire documenti per qualsiasi tipo di lavoro, come roadmap, wiki o basi di conoscenza

per qualsiasi tipo di lavoro, come roadmap, wiki o basi di conoscenza Utilizzare pagine annidate , opzioni di stile e modelli per creare contenuti ben organizzati

, opzioni di stile e modelli per creare contenuti ben organizzati Utilizzare Hub documentiper trovare facilmente le informazioni

Hub documentiper trovare facilmente le informazioni Creare, modificare, condividere e collaborare su vari tipi di documenti, compresi testi, immagini, emoji, video e tabelle

Riepilogare/riassumere con l'IA ClickUp Brain , strumento di IA e assistente di scrittura, semplifica la creazione di contenuti riepilogando/riassumendo automaticamente lunghi documenti, email e descrizioni di attività.

Migliorare la scrittura e la produttività con ClickUp Brain

A differenza di ChatGPT, questo assistente IA integrato include due potenti funzionalità/funzione per aiutarvi a scrivere:

AI Knowledge Manager:

Ottieni istantaneamente risposte accurate basate sul contesto da qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e ad esso connesso

basate sul contesto da qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e ad esso connesso Chiedere informazioni su attività, documenti, persone, wiki aziendali, piani e approfondimenti

AI Project Manager:

**Automazioni per i riepiloghi/riassunti dei progetti, aggiornamenti sullo stato e standup

**Risparmiare tempo grazie all'automazione degli elementi d'azione, alla pianificazione delle attività secondarie e al riempimento automatico dei dati

AI Writer for Work:

Migliora senza problemi la tua scrittura con un assistente integrato addestrato ai contenuti del lavoro

con un assistente integrato addestrato ai contenuti del lavoro Controllo ortografico integrato per documenti e attività senza plugin o estensioni

per documenti e attività senza plugin o estensioni Realizza risposte rapide con il tono perfetto

con il tono perfetto Creazione di tabelle con dati e approfondimenti ricchi di informazioni

con dati e approfondimenti ricchi di informazioni Generazione istantanea di modelli per attività, documenti e progetti

per attività, documenti e progetti Trascrizione automatica della voce in testo e risposta alle domande di riunioni e Clip

Modello di prompt

Il Modello di ClickUp ChatGPT Prompt per il marketing include più di 600 prompt per aiutarvi con i vostri piani e campagne di marketing.

Ecco come potete usare questo modello:

Personalizzate e adattate: sentitevi liberi di modificare, aggiungere o rimuovere i prompt per allinearli ai vostri obiettivi di marketing specifici. Ricordate che la rilevanza è la chiave. Assicuratevi che i prompt siano in linea con la voce e il pubblico del vostro marchio

sentitevi liberi di modificare, aggiungere o rimuovere i prompt per allinearli ai vostri obiettivi di marketing specifici. Ricordate che la rilevanza è la chiave. Assicuratevi che i prompt siano in linea con la voce e il pubblico del vostro marchio Liberate la vostra creatività: Mescolate e abbinate i prompt, mescolate idee diverse e create qualcosa di unico. Che si tratti di un post spiritoso sui social media o di un oggetto per le email che attiri l'attenzione, lasciate fluire la vostra creatività

Mescolate e abbinate i prompt, mescolate idee diverse e create qualcosa di unico. Che si tratti di un post spiritoso sui social media o di un oggetto per le email che attiri l'attenzione, lasciate fluire la vostra creatività Divertitevi e vivacizzatevi: Fate dell'umorismo, usate le emoji e sperimentate vari formati. Più il contenuto è coinvolgente, più il pubblico lo apprezzerà

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'utilizzo di tutte le potenzialità di ClickUp AI potrebbe richiedere una sottoscrizione a pagamento

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9500+ recensioni)

4.7/5 (9500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Da fare: ClickUp sostituisce davvero più strumenti con uno solo. Grazie a ClickUp gestiamo la creazione di contenuti, il marketing, lo sviluppo dei prodotti, i documenti aziendali e molto altro ancora in un unico luogo. I Teams della nostra azienda sono in grado di comprendere e mantenere informazioni aggiornate su ciò a cui lavorano gli altri team in modo molto più semplice, dato che possiamo tenere tutto in un unico posto._

Bryan M. su Capterra

**Leggi anche 10 suggerimenti su come lavorare più velocemente e terminare i lavori con ClickUp

2. Jasper

via Jasper IA Dopo aver sperimentato ChatGPT e Jasper, posso dire con certezza che, sebbene ogni strumento di IA risponda a esigenze di scrittura diverse, Jasper si distingue come un'alternativa interessante. Sfrutta la potenza dell'apprendimento automatico per produrre contenuti coinvolgenti.

Jasper brilla nella creazione di testi di marketing, email, contenuti per siti web e post per i social media. I suoi modelli e le sue ricette (flussi di lavoro precostituiti) sono progettati specificamente per gli obiettivi di marketing.

Ad istanza, si può usare Jasper per creare una campagna pubblicitaria su Facebook ad alta conversione per un client, ottenendo un tasso di clic del 30%.

La sua funzione "IA Boss Mode " permette di scrivere senza problemi un intero articolo semplicemente digitando un titolo e una scaletta.

Le migliori funzionalità di Jasper

Utilizzate la integrazione perfetta di Jasper con strumenti SEO come Surfer SEO, per ottimizzare i contenuti per parole chiave specifiche per una migliore visibilità sui motori di ricerca

come Surfer SEO, per ottimizzare i contenuti per parole chiave specifiche per una migliore visibilità sui motori di ricerca Testate diverse varianti del vostro contenuto per vedere quale risuona meglio utilizzando la funzionalità di test A/B integrata in Jasper

per vedere quale risuona meglio utilizzando la funzionalità di test A/B integrata in Jasper Tarare la temperatura del contenuto per controllare quanto creativo o conservativo si vuole che sia il contenuto generato

Limiti di Jasper

L'interfaccia utente non è semplice come quella di ChatGPT e può comportare una curva di apprendimento

I contenuti generati da Jasper richiedono un occhio vigile per l'accuratezza dei fatti, poiché si basano molto sui dati di addestramento

Prezzi di Jasper

Autore : $49/mese per postazione

: $49/mese per postazione Pro : $69/mese per postazione

: $69/mese per postazione Business: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di #### Jasper

G2: 4.7/5 (1000+ recensioni)

4.7/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1500+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper.ai?

_Aiuta ad aumentare e a sfruttare le mie valutazioni di produttività - fa risparmiare tempo ed energia aiutandomi a scrivere incredibili contenuti per il sito web e idee di marketing per la mia piccola azienda e ne sono pienamente soddisfatto. Jasper è un ottimo software da provare - è intelligente e orientato allo scopo"

Ferent L. su Capterra

3. Copia.ai

via Copia.IA Tra gli altri strumenti di IA, Copy.ai è un forte concorrente per la vendita e l'automazione del marketing, ma non necessariamente un sostituto diretto di ChatGPT in tutti i casi di creazione di contenuti.

Copy.ai offre 90+ modelli di valore per la creazione di landing page e script commerciali. Questi modelli sono ideali per i freelance o per i marketer attenti al budget che potrebbero non aver bisogno della suite completa di creazione di contenuti offerta da ChatGPT.

I modelli includono prompt per aiutarvi a identificare e a traguardare i punti dolenti, i bisogni e le sfide del vostro pubblico.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Riduce il rischio di plagio involontario con il suo strumento integrato di rilevamento del plagio

Generare contenuti ottimizzati per il SEO per una migliore visibilità sui motori di ricerca

per una migliore visibilità sui motori di ricerca Utilizzare la funzione di test A/B specificamente progettata per i testi commerciali e di marketing e testare diversi titoli, CTA o argomenti delle email

Limiti di Copy.ai

L'accesso a funzionalità specifiche richiede la sottoscrizione di un abbonamento

A causa della sua base di conoscenze limitata, Copy.ai non è ideale per la produzione di moduli lunghi

Prezzi di Copy.ai

**Gratis

Starter: $49/utente al mese

$49/utente al mese Avanzato: $249/mese per un massimo di 5 postazioni

$249/mese per un massimo di 5 postazioni Azienda: Prezzo personalizzato

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Copy.ai?

Scrive letteralmente contenuti migliori di quelli che faccio io stesso in un decimo del tempo ed è già ottimizzato per le parole chiave.

Stephen G. B. su G2

Leggi anche:_ 10 Migliori alternative e concorrenti di Copy IA 2024

4. Writesonic

via Scritture sonore Writesonic vanta un'interfaccia facile da usare e un ampio intervallo di funzionalità/funzioni progettate per generare contenuti di alta qualità in modo rapido ed efficiente.

Sia che si tratti di creare post per il blog, sviluppare testi di marketing o pianificare contenuti per i social media in base alle vostre esigenze calendario dei contenuti la piattaforma di Writesonic, basata sull'IA, produce costantemente risultati impressionanti.

Ciò che la distingue dalle altre piattaforme di Alternative di Writesonic è la sua versatilità nel produrre contenuti con toni e stili diversi, per soddisfare varie esigenze di scrittura.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Ottimizza le pagine dei prodotti e i post dei blog con titoli e descrizioni ben strutturati per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca

per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca Si integra perfettamente con strumenti come Google Drive, HubSpot e Canva, per trasferire senza problemi i contenuti generati nel flusso di lavoro esistente

come Google Drive, HubSpot e Canva, per trasferire senza problemi i contenuti generati nel flusso di lavoro esistente Abbattere le barriere linguistiche ed espandere il vostro raggio d'azione utilizzando i modelli avanzati di IA di Writesonic che supportano più lingue

Limiti di Writesonic

La padronanza delle funzionalità di collaborazione e SEO può richiedere tempo, ostacolando l'ottimizzazione per i motori di ricerca

Il livello gratuito ha restrizioni sulle funzionalità/funzione, mentre i piani a pagamento potrebbero non essere adatti a tutte le tasche

Prezzi di Writesonic

Gratis : Include 25 crediti (una sola volta)

: Include 25 crediti (una sola volta) Chatsonic : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Individuale : $20/utente al mese

: $20/utente al mese Standard: $99/utente al mese

$99/utente al mese Professionale: $249/utente al mese

$249/utente al mese Advanced: $499/utente al mese

$499/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4.7/5 (1900+ recensioni)

4.7/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Writesonic?

_La mia esperienza con Writesonic è stata eccellente. È uno strumento affidabile per autori, marketer e chiunque abbia bisogno di produrre contenuti scritti in modo efficiente. Anche il supporto clienti è reattivo e disponibile"

Rishabh P. su Capterra

5. Claude

via Claude Claude eccelle nell'elaborazione, comprensione e generazione di linguaggio naturale. Questo lo rende perfetto per redigere email, creare contenuti, rispondere a query e fornire spiegazioni dettagliate. I suoi modelli di IA, incredibilmente intuitivi, sono potenti, soprattutto per progetti complessi.

È perfetto per attività come riepilogare/riassumere, modificare, rispondere a domande e risposte (Q&A), prendere decisioni e scrivere codici. Offre la precisione e l'affidabilità che il modello di intelligenza artificiale di ChatGPT e altri modelli di intelligenza artificiale Alternative di Claude sono difficili da abbinare.

Ad esempio, ho usato Claude per redigere email complesse per una campagna di marketing, risparmiando ore di lavoro e aumentando i tassi di coinvolgimento, cosa che non avrei potuto ottenere con la stessa facilità con ChatGPT. La sua interfaccia utente rende semplice ed efficiente l'inserimento dei prompt e l'ottenimento di risposte di alta qualità.

Claude: le sue migliori funzionalità/funzioni

Utilizza personalità, voci e storie personalizzate, personalizzando il chatbot in base alle vostre preferenze

in base alle vostre preferenze Trascrivere e analizzare immagini , PDF, .docx e altri file

, PDF, .docx e altri file Sicurezza tramite AWS e GCP, certificazione SOC 2 Tipo II e opzioni di conformità HIPAA

Limiti di Claude

Claude IA ha alcune limitazioni, tra cui limiti di messaggi sul piano Free

Gli utenti possono anche riscontrare problemi di prestazioni, come risposte ripetitive

Prezzi di Claude

**Gratuito

Pro : $20/persona al mese

: $20/persona al mese Teams: $30/persona al mese

valutazioni e recensioni di #### Claude

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Claude IA?

_Il risultato di Claude è comparativamente migliore di quello di altri strumenti LLM. Ho usato Claude per scrivere contenuti e per programmare. Claude risolve i problemi in modo eccellente ed è in grado di risolvere problemi complessi"

Keshav M. su G2

6. Rytr

via Rettr Software generatore di articoli IA basato su cloud, Rytr è particolarmente utile per i titolari di piccole aziende, per i marketer e per gli scrittori freelance.

Può aiutare a creare contenuti lunghi e brevi come email, descrizioni di prodotti, blog, articoli, reportistica, post sui social media, descrizioni di prodotti e descrizioni di lavori. Offre anche un dashboard facile da usare che aiuta a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori progetti di marketing dei contenuti .

Rytr dispone di una funzione "Magic Command " che aiuta a generare contenuti immediati e ben strutturati. Supporta più di 35 lingue e ha un controllore di plagio incorporato.

Rytr può far risparmiare tempo a chi ha bisogno di aiuto nei lavori richiesti dalla SEO per aumentare la visibilità sui motori di ricerca. Ad esempio, ho usato Rytr per creare un paio di post su LinkedIn che hanno registrato alti tassi di coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr

Accelerare il processo di scrittura ricevendo suggerimenti durante la digitazione

ricevendo suggerimenti durante la digitazione Utilizza modelli precostituiti per generare rapidamente contenuti

per generare rapidamente contenuti Produrre contenuti in soli quattro semplici passaggi: selezionare la lingua, scegliere il tono, scegliere il caso d'uso e aggiungere il proprio contributo

Limiti di Rytr

I moduli lunghi possono talvolta apparire goffi e ripetitivi

Gli strumenti di analisi delle SERP e di ricerca delle parole chiave devono essere migliorati

Prezzi di Rytr

**Gratis: Tetto massimo di 10k caratteri

Unlimitato : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Premio: 29$/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Rytr:

G2: 4.7/5 (800+ recensioni)

4.7/5 (800+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Rytr?

_Quando ho iniziato a usare Rytr, cercavo solo un aiuto per scrivere alcuni testi pubblicitari per un paio di client. Ciò che mi ha davvero scioccato è stato quando ho scoperto la Landing Page & Website Copy. Santo cielo. Sono riuscito a migliorare drasticamente i tassi di conversione di alcune nuove pagine di destinazione. Poi ho creato contenuti per alcune settimane (e migliorato alcuni contenuti esistenti) in un paio d'ore. Continuo a provare nuove funzionalità/funzione e lo adoro

Jack L. su G2

7. Notion IA

via Notion IA Notion IA si presenta come una valida alternativa a ChatGPT. Permette di generare contenuti, gestire progetti e fare brainstorming di idee in un'unica piattaforma.

Si integra perfettamente nell'area di lavoro di Notion , migliorando la produttività e l'organizzazione delle attività. Questo Strumento di IA può aiutarvi a redigere documenti, riepilogare note e fornire prompt per la scrittura creativa, semplificando il vostro flusso di lavoro.

L'interfaccia intuitiva e versatile di Notion IA le consente di adattarsi a varie attività, permettendovi di concentrarvi su lavori creativi e strategici mentre gestisce le attività di routine. Le funzionalità/funzione di Notion includono una perfetta integrazione e funzionalità complete di project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion IA

Accedere alla dashboard in qualsiasi momento e ovunque, poiché lo strumento è disponibile online su qualsiasi dispositivo

e ovunque, poiché lo strumento è disponibile online su qualsiasi dispositivo Traduzione in diverse lingue , per facilitare la comunicazione in diverse regioni

, per facilitare la comunicazione in diverse regioni Migliorare i documenti semplificando, ampliando i dettagli o regolando il tono con le funzionalità/funzione integrate

Limiti di Notion IA

I moduli lunghi tendono a essere ripetitivi e a mancare di profondità

A volte i contenuti generati mancano di un tono umano naturale

Prezzi di Notion IA

**Gratis

Plus : $12/postazione al mese

: $12/postazione al mese Business : $18/postazione al mese

: $18/postazione al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Notion IA valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (5400+ recensioni)

4.7/5 (5400+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Notion IA?

_Notion IA è come avere ChatGPT integrato in Notion. Offre così tante funzionalità/funzioni che rendono la creazione in Notion più semplice. Fa risparmiare tantissimo tempo. Ho potuto creare documenti con incorporazioni e formattare che altrimenti non avrei potuto fare. È una soluzione che cambia le carte in tavola"

Christopher E. su Capterra

8. Semplificato

via Semplificato Simplified IA è uno strumento all-in-one progettato per semplificare il processo di marketing . È come avere un assistente digitale che vi aiuta in tutto, dalla creazione di progetti alla scrittura di testi e alla produzione di video.

Le sue funzionalità di IA possono automatizzare molte attività, rendendo i team di marketing più efficienti ed efficaci. Vanta anche funzionalità/funzione di collaborazione, che consentono di lavorare con il team sui progetti e di condividere i feedback.

le migliori funzionalità/funzione di #### Simplified

Creare materiale grafico per i social media, gli annunci o altre esigenze di marketing

per i social media, gli annunci o altre esigenze di marketing Trasformare filmati grezzi in video coinvolgenti con funzionalità/funzione basate sull'intelligenza artificiale

con funzionalità/funzione basate sull'intelligenza artificiale Gestire gli account dei social media e programmare i post

limiti di #### Simplified

Può presentare tempi di caricamento lenti e altri problemi durante le ore di traffico intenso

A volte, fornisce traduzioni non accurate

Integrazioni limitate

Prezzi semplificati

Pro: $14,99/mese per postazione

$14,99/mese per postazione Semplificato One: $29,99/mese per postazione

$29,99/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

valutazioni e recensioni su #### Simplified

G2: 4.6/5 (4500+ recensioni)

4.6/5 (4500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (250+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Simplified IA?

_In tutta onestà, all'inizio non ero sicuro se provarlo o meno. Ricordo di aver dato un'occhiata al sito e di aver pensato che sarebbe stato solo un altro di quei falsi programmi di scrittura di IA. Personalmente, mi piace scrivere tutto da solo, ma con l'aiuto di questa I.A. ho iniziato a ottenere idee che non avrei mai pensato di essere in grado di sviluppare. Nel complesso, si tratta di un buon programma. Posso dire che hanno lavorato sodo, ed è per questo che tornerò a provarlo di nuovo!

Utente verificato su G2

9. QuillBot

via QuillBot QuillBot è uno strumento di scrittura versatile che offre un intervallo di funzionalità/funzione per migliorare l'efficienza e la qualità della scrittura.

Le sue funzioni principali includono parafrasare il testo mantenendo il significato originale, identificare e correggere gli errori grammaticali, controllare il plagio, riepilogare/riassumere contenuti lunghi e tradurre.

QuillBot offre provider per regolare il tono del testo e trovare sinonimi. Offre anche una modalità di co-scrittura per semplificare la scrittura. QuillBot si propone di essere un programma completo di assistente alla scrittura che aiuta gli utenti a migliorare la chiarezza, l'accuratezza e l'efficacia della scrittura.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Si integra perfettamente con Documenti Google e Microsoft Word per semplificare il flusso di lavoro

perfettamente con Documenti Google e Microsoft Word per semplificare il flusso di lavoro Crea citazioni in vari formati (APA, MLA, Chicago, ecc.)

in vari formati (APA, MLA, Chicago, ecc.) Combina più strumenti di QuillBot per un'esperienza di scrittura più snella

Limiti di QuillBot

QuillBot limita la parafrasi per gli utenti Free

Alcuni utenti notano una qualità di output incoerente e difficoltà nella navigazione dello strumento

Prezzi di QuillBot

**Gratis

Premio: $4,17/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su QuillBot

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di QuillBot?

_QuillBot è un fantastico strumento di scrittura e l'ho trovato particolarmente utile durante la stesura di documenti di ricerca durante il mio post-laurea. L'applicazione è abbastanza precisa ed evita simultaneamente gli errori grammaticali. Le parole vengono parafrasate in modo rapido ed efficiente utilizzando il parafrasatore e possiamo anche cambiare il livello dei sinonimi. Ha anche molte altre funzionalità/funzione e c'è un sostanzioso piano Free, che è molto vantaggioso per gli studenti.{\i}

Mohd Daniyal H. su G2

10. Wordtune

via Sintonia di parole Considero Wordtune un'opzione di spicco. **A differenza di altri provider di intelligenza artificiale, Wordtune fornisce feedback in tempo reale e si integra con Documenti Google e Microsoft Word.

Una funzionalità/funzione che ho apprezzato è la capacità di semplificare idee complesse senza perderne l'essenza. A differenza di ChatGPT, Wordtune mi aiuta a trovare il tono giusto per email, blog post e reportistica professionali.

Wordtune è versatile e affidabile. Può perfezionare le bozze, garantire un flusso di testo fluido e migliorare il vocabolario. Può anche essere utilizzato per perfezionare i contenuti per una migliore visibilità sui motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Sfrutta l'aderenza a specifiche guide di stile (APA, Chicago, MLA, ecc.)

(APA, Chicago, MLA, ecc.) Supporto di oltre 10 lingue per migliorare la versatilità degli scrittori non inglesi

per migliorare la versatilità degli scrittori non inglesi Aggiungere o rimuovere parole dal vocabolario dello strumento

Limiti di Wordtune

Wordtune limita il numero di riscritture nella versione gratuita

Gli utenti citano occasionali imprecisioni, problemi di privacy e problemi tecnici

Prezzi di Wordtune

**Free

Plus: $13,99/mese (addebitato annualmente)

$13,99/mese (addebitato annualmente) Unlimited: $19,99/mese (con fatturazione annuale)

$19,99/mese (con fatturazione annuale) Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wordtune:

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

4.6/5 (150+ recensioni) Capterra:4.4/5 (70+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wordtune?

_Usiamo Wordtune da diversi anni. La soluzione è uno strumento fantastico per scrivere, modificare e riformulare blocchi di testo in modo unico. Utilizziamo il software in continuazione. Il team del supporto è prontamente disponibile, ma la soluzione è molto semplice da usare e facile da mettere in funzione

Michael B. su G2

11. Qualsiasi parola

via Qualsiasi parola Anyword è una piattaforma sofisticata progettata per ottimizzare i testi di marketing. La sua funzione principale consiste nel generare testi ad alte prestazioni per vari canali di marketing.

Anyword utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per prevedere le prestazioni del copy attraverso un punteggio predittivo e consente agli utenti di effettuare test A/B su diverse opzioni. Inoltre, offre strumenti per regolare il tono e lo stile, ottimizzare i contenuti per la SEO e collaborare con i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Si integra perfettamente con strumenti come Google Ads e Facebook Ads Manager

con strumenti come Google Ads e Facebook Ads Manager Collaborare con più utenti per lavorare insieme ai progetti

per lavorare insieme ai progetti Comprendere i punti dolenti e i dati demografici del pubblico in target attraverso l'analisi di qualsiasi testo o URL di un sito web

Limiti di Anyword

La base di conoscenze limitata di Anyword porta a imprecisioni e a una maggiore probabilità di errori

Alcune funzionalità/funzione, come il Predictive Performance Score, sono disponibili solo con alcuni piani a pagamento

Prezzi di Anyword

Starter : $49/utente al mese

: $49/utente al mese Data-Driven : $99/utente al mese

: $99/utente al mese Business : $499/mese

: $499/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Anyword valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (1100+ recensioni)

4.8/5 (1100+ recensioni) Capterra:4.8/5 (390+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Anyword?

_Lavoro in un'agenzia pubblicitaria dove le scadenze sono strette e i lavori dei client sono sempre in arrivo. Anyword aiuta il mio team e me a superare la fase di brainstorming e a generare testi convincenti in pochi clic. In particolare, abbiamo risparmiato tempo nella stesura degli annunci, e la possibilità di creare un tono di voce ci ha aiutato in modo significativo _Anyword è uno strumento prezioso che consiglio a tutti i copywriter, ai team di marketing e alle agenzie in generale

Ren H. su G2

12. WordAi

via ParolaAi Un rewriter di testi alimentato dall'IA, WordAi è progettato per produrre contenuti unici e di qualità umana. Utilizza algoritmi avanzati di apprendimento automatico e modelli linguistici di grandi dimensioni per riscrivere gli articoli mantenendo il loro significato originale.

La capacità di WordAi di comprendere il contesto e le sfumature lo rende una buona alternativa a ChatGPT da prendere in considerazione. La sua perfetta integrazione con varie piattaforme può snellire il flusso di lavoro e aumentare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di WordAi

Utilizza un'analisi predittiva avanzata per produrre articoli generati dall'IA di alta qualità

per produrre articoli generati dall'IA di alta qualità Scansiona i contenuti esistenti utilizzando la funzionalità di controllo grammaticale per individuare toni ed errori

per individuare toni ed errori Elaborazione simultanea di più articoli

Limiti di WordAi

Incline al plagio e agli errori grammaticali

Crea testi ripetitivi

Prezzi di WordAi

Inizio : $57/mese

: $57/mese Annuale : $27/mese (fatturati annualmente)

: $27/mese (fatturati annualmente) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WordAi

G2: 3.8/5 (Non abbastanza recensioni)

3.8/5 (Non abbastanza recensioni) Capterra: 4.3/5 (Non abbastanza recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Word.ai?

_Facile da usare, interfaccia semplice, nessun ostacolo complesso da superare per ottenere la riscrittura di un articolo o di un'email. Adoro il fatto che si possa inserire tutto il testo che si vuole in un colpo solo, senza doverlo suddividere in parti più piccole"

David I. su G2

13. Scrittura veloce

via Scrittura veloce Speedwrite è ottimo per generare e rifinire contenuti per professionisti e studenti e gestisce bene la scrittura di post per blog, aggiornamenti per i social media e saggi.

Una funzionalità/funzione che spicca è la capacità di Speedwrite di garantire che il contenuto rimanga unico e non assomigli ad altre copie.

Ad esempio, ho usato Speedwrite per aggiornare un post del blog vecchio di un anno con nuove informazioni, mantenendo il tono e l'intento originali, senza sembrare come tutti gli altri post sull'argomento.

Le migliori funzionalità di Speedwrite

Sfrutta diversi stili di scrittura per adattarsi a vari scopi

Importazione ed esportazione di testi per un flusso di lavoro continuo

Generazione automatica del testo con miglioramenti grammaticali e di stile per perfezionare rapidamente le bozze

Limiti di Speedwrite

Speedwrite richiede un testo esistente per funzionare e può produrre un output che necessita di ulteriori modifiche per l'accuratezza

Prezzi di Speedwrite

Gratis :

: Mensile : $7,99/mese

: $7,99/mese Semestrale : $6,66/mese

: $6,66/mese Annuale: 4,99$/mese

Valutazioni e recensioni di Speedwrite

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: Non disponibile

14. SpinBot

via SpinBot Durante i test, ho scoperto che Spinbot IA riscrive e parafrasa i testi senza sforzo e può essere prezioso nel processo di creazione dei contenuti, aiutandovi a generare versioni uniche di articoli e blog in pochi secondi.

Spinbot IA si distingue per la sua semplicità e velocità La sua potenza di elaborazione del linguaggio naturale è imbattibile. Riscrive rapidamente i contenuti senza bisogno di prompt o regolazioni estese. Che si tratti di riproporre contenuti esistenti o di trovare nuovi modi per esprimere le idee, Spinbot IA aumenta la produttività e la creatività.

Le migliori funzionalità/funzione di Spinbot

Usate il controllore grammaticale per ripulire i vostri testi

per ripulire i vostri testi Usufruite di un accesso gratuito alla versione di base

alla versione di base Sfruttare il rapido processo di ricerca di articoli di Spinbot

Limiti di Spinbot

Spinbot non sempre riesce a cogliere le sfumature di testi complessi

La qualità dell'output può variare, a volte producendo frasi goffe o poco chiare

Prezzi di Spinbot

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Spinbot

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

15. Grammatica

via Grammatica **Le sue correzioni e i suoi suggerimenti basati sull'apprendimento automatico sono incredibilmente accurati e possono aiutarvi a migliorare la vostra scrittura e a renderla professionale.

Il feedback in tempo reale di Grammarly su email, reportistica e progetti creativi può aiutare a comunicare in modo più efficace. Si integra inoltre perfettamente con Google Documenti e Microsoft Word.

Grammarly è in grado di rilevare e correggere gli errori di punteggiatura, una funzionalità/funzione importante che manca a ChatGPT. Inoltre, offre spiegazioni dettagliate per ogni correzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Utilizza la funzionalità/funzione IA per adattare il contenuto al tono appropriato per il pubblico

Verifica il testo con un vasto database per prevenire il plagio accidentale

Assicurarsi che il testo sia conforme a specifiche guide di stile (APA, Chicago, MLA, ecc.)

Limiti di Grammarly

Ha difficoltà con le frasi complesse, a volte fraintendendo il significato inteso

Presenta lacune nella personalizzazione, con ripercussioni sulle esperienze di scrittura personalizzate

Prezzi di Grammarly

**Gratis

Premio : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Business : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Grammarly

G2: 4.7/5 (8500+ recensioni)

4.7/5 (8500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

_Grammarly è facile da usare in tutti i modi, aiuta a migliorare il nostro vocabolario e ci aiuta a migliorare le nostre capacità di scrittura. Uno strumento che semplifica le cose parafrasando i dettagli per una maggiore trasparenza e aiutando a comprendere meglio le informazioni. L'uso di Grammarly è un vantaggio per tutti. Io uso Grammarly ogni 2 ore. La configurazione API di Grammarly tramite l'estensione semplifica anche il lavoro, dato che dobbiamo effettuare il login al sito web ancora e ancora

Himanshu D su G2

Trovare l'assistente IA perfetto oltre la chatGPT

Nel decidere tra questi diversi assistenti di scrittura IA, ricordate che l'alternativa "migliore" dipende dalle vostre esigenze e priorità specifiche.

Da fare: desiderate efficienza e creazione di moduli lunghi? Oppure la vostra priorità è la sicurezza, la trasparenza e l'uso responsabile dell'IA? Forse valorizzate più di ogni altra cosa la flessibilità creativa e un'interfaccia user-friendly.

Anche se gli assistenti di scrittura IA possono essere strumenti potenti, non dimenticate l'importanza del project management per mantenere la creazione di contenuti organizzata e in linea con i tempi.

ClickUp è una piattaforma di project management che si integra perfettamente con molti strumenti di IA, permettendovi di centralizzare le attività, collaborare con il vostro team e monitorare lo stato di avanzamento senza sforzo, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!