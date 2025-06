25 idee creative per un ritiro aziendale per ricaricare le batterie e ritrovare l'energia

Ci siamo passati tutti: confinati tra le quattro pareti grigie del nostro cubicolo in ufficio, eseguendo meccanicamente le nostre mansioni. Riunioni infinite scandiscono la nostra monotona routine e persino i pettegolezzi davanti alla macchinetta del caffè hanno perso il loro fascino. E non sei solo tu: tutto il tuo team è giù di morale.

Un ritiro aziendale al momento giusto può risvegliare la vostra forza lavoro da questa sensazione di stanchezza! Riaccende la passione, ricarica la produttività e aiuta i dipendenti a rilassarsi. Quindi radunate il vostro team e preparate gli zaini: vi guideremo attraverso 25 idee per un ritiro aziendale.

Perché dovresti pianificare il tuo prossimo ritiro aziendale?

Vi state chiedendo se vale la pena pianificare un ritiro aziendale? Considerate i seguenti vantaggi prima di prendere una decisione:

Costruire team più forti attraverso le connessioni personali: Uscire dal proprio ambiente di lavoro abituale permette ai dipendenti di entrare in contatto tra loro a livello personale. Questo legame favorisce relazioni interpersonali più forti e migliora la comunicazione e la collaborazione, migliorando il lavoro di squadra sia all'interno che all'esterno dell'ufficio

Rigenerante per la creatività e l'innovazione: Cambiare scenario e staccare la spina dallo stress costante del lavoro, delle scadenze, delle quote, ecc. permette ai dipendenti di concentrare nuovamente le proprie energie. Questo tempo libero funge da reset e offre loro nuove prospettive che stimolano la creatività e l'innovazione attraverso nuove idee e approcci alla risoluzione dei problemi

Riconoscere e apprezzare i dipendenti: I ritiri aziendali possono segnare il completamento di un progetto mastodontico o essere una semplice pausa dalla frenesia quotidiana. In entrambi i casi, sono meritati e ben guadagnati. Questo accende un senso di realizzazione e aumenta il morale dei dipendenti

Rafforzare la cultura aziendale : le esperienze condivise al di fuori del lavoro rafforzano la cultura e i valori aziendali. Premiando i tuoi dipendenti o offrendo loro una pausa, induci un senso di appartenenza e allo stesso tempo garantisci loro che hai a cuore il loro benessere

Migliorare la comunicazione interna: i ritiri aziendali creano team altamente coesi e produttivi. Dopo tutto, altri vantaggi come una migliore comunicazione e collaborazione all'interno del team aumentano il morale e il benessere generale, con un effetto a cascata su tutta l'azienda

25 idee divertenti per un ritiro aziendale

Pianificare un ritiro aziendale è un ottimo modo per sollevare il morale dei dipendenti, rinvigorire lo spirito di squadra, rafforzare la cultura aziendale e raggiungere gli obiettivi aziendali. Che tu voglia rilassarti e rigenerarti o mettere alla prova la tua resistenza fisica, abbiamo idee per ritiri aziendali che soddisferanno le tue diverse esigenze.

Ecco una raccolta di 25 idee divertenti e interessanti per un ritiro aziendale:

Ritiri rilassanti e gratificanti

Il tuo team ha appena portato a termine un progetto molto impegnativo con scadenze strette? Hai la sensazione che siano sull'orlo dell'esaurimento? Probabilmente è il momento di concedere loro una meritata pausa! Ritiri rilassanti e gratificanti sollevano il morale del tuo team e lo ricaricano.

Creando un ambiente confortevole, accogliente e stimolante, li incoraggerete a liberarsi dallo stress, a rilassarsi e a concentrarsi su ciò che conta di più: il loro benessere.

1. Ritiro benessere e spa

Rilassati e distenditi in un centro benessere e spa tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$

Questo ritiro di lusso è incentrato sullo stress e sul benessere dei dipendenti. Può includere trattamenti termali, pasti sani ed equilibrati e sessioni di yoga guidate. La posizione del ritiro può anche offrire strutture come piscine, vasche idromassaggio, bagni di fango e saune dove potersi rilassare.

Una pausa così rilassante vi aiuterà a rallentare il ritmo frenetico a cui siete abituati, ad aumentare i livelli di energia, a ridurre il cortisolo e a migliorare la salute mentale e fisica in generale.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Scegliete una varietà di trattamenti termali che soddisfino le diverse esigenze e preferenze dei singoli individui

Organizza lezioni di yoga o fitness di gruppo al mattino presto e fai seguire momenti di socializzazione per promuovere il senso di comunità

Scegliete opzioni alimentari salutari che soddisfino le esigenze di diete particolari

Mantieni dei margini di tempo per il relax e la socializzazione durante le pause tra le attività

2. Ritiro nella natura

Immergiti nella natura con Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

Entra in sintonia con la natura. Respira l'aria fresca, crogiolati al sole, ascolta il canto degli uccelli o il rumore delle onde, tocca l'erba e molto altro ancora. Queste esperienze coinvolgenti consentono ai dipendenti di staccarsi dalla tecnologia e guardare qualcosa di diverso dai loro schermi luminosi.

Attività come l'escursionismo, il campeggio o semplicemente una giornata al mare sono ottimi modi per riunire i dipendenti e condividere il loro profondo apprezzamento per la vita all'aria aperta.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Scegli una posizione per il ritiro ricca di bellezze paesaggistiche, a seconda delle preferenze del tuo team

Pianifica attività all'aperto che soddisfino i diversi livelli di forma fisica dei membri del team

Condividi una guida per preparare i bagagli in modo che i dipendenti arrivino ben preparati al ritiro

Organizza eventi come racconti intorno al falò, osservazione delle stelle o momenti di relax con cioccolata calda e s'mores

3. Ritiro di mindfulness

Pratica la consapevolezza nella natura tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Il ritiro di mindfulness mira a coltivare la pace interiore e la concentrazione. I workshop e le attività di mindfulness consentono ai dipendenti di gestire le proprie emozioni, affrontare lo stress e lavorare insieme come una squadra. Alcuni possono persino usufruire di blocchi creativi e offrire nuove prospettive. La meditazione guidata e la camminata consapevole offrono chiarezza di pensiero che aiuta sia gli individui che i team.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Invita un coach o un facilitatore qualificato in mindfulness a condurre questi workshop e queste attività

Scegli una posizione tranquilla, silenziosa e suggestiva per condurre le sessioni di mindfulness

Crea un'atmosfera tranquilla con postazioni confortevoli, diffusori di aromaterapia e musica rilassante per lenire i sensi

Fornisci armadietti per i telefoni e incoraggia i partecipanti a disconnettersi dalla tecnologia durante le sessioni

4. Corso d'arte

Libera la creatività con corsi d'arte tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$

Stimola la creatività del tuo team con un ritiro artistico. Che si tratti di pittura, disegno, ceramica o qualsiasi altra attività creativa, un ritiro artistico di un giorno promette un'esperienza divertente e gratificante per i team. Scoprirai talenti nascosti mentre i dipendenti troveranno nuovi modi per esprimersi. Alla fine, noterai una maggiore fiducia e una capacità innovativa di risolvere i problemi durante i progetti di gruppo.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Scegliete un corso d'arte che rispecchi gli interessi del team e che tutti possano provare, anche se è la prima volta

Organizza una mostra in stile galleria alla fine del ritiro, consentendo ai dipendenti di mostrare le loro creazioni e ammirare i lavori degli altri

Offri ai partecipanti materiali artistici da portare a casa, in modo che possano continuare a esplorare la loro nuova creatività

Abbina musica allegra a rinfreschi leggeri e bevande (vino e pittura, chi ci sta?) per creare un'atmosfera divertente

5. Volontariato

Il plogging lungo la costa è un modo per combinare il volontariato con attività divertenti via Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

Restituire qualcosa alla comunità è un ottimo modo per promuovere la coesione del team. Il volontariato incoraggia i team a lavorare per un obiettivo comune legato alla responsabilità sociale, migliorando al contempo il morale dei dipendenti. Le attività di volontariato possono variare da campagne di pulizia, lavoro in una mensa per i poveri e la creazione di un giardino comunitario, fino al volontariato in un ospizio, alla raccolta di fondi per un rifugio per animali e molto altro ancora.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Scegli un'attività di volontariato che rispecchi i valori, l'etica e le convinzioni della tua azienda e del tuo team

Suddividi i programmi di volontariato più grandi in attività più piccole per massimizzare la partecipazione e collegare i contributi più piccoli a impegni più grandi

Scatta foto e gira video del lavoro richiesto al tuo team e condividili sui social media per applaudirlo pubblicamente

Pianifica un incontro post-attività, come un happy hour al bar locale, per festeggiare i risultati del tuo team

Ritiri di team building

Il tuo team fatica a funzionare come una macchina ben oliata come una volta? Allora è il momento di organizzare alcune attività di team building. Questi ritiri aziendali sono pensati per unire i team, affinare la comunicazione e migliorare la risoluzione collaborativa dei problemi.

Abbiamo alcune idee divertenti e innovative per far lavorare i team insieme verso un obiettivo comune, costruire la fiducia, apprezzare i punti di forza e i talenti individuali e celebrare gli esiti positivi.

6. Sfida escape room

Il tuo team è in grado di lavorare insieme per fuggire da stanze chiuse a chiave? via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$

Le escape room sono un classico ritiro di team building. Offrono un'esperienza emozionante e coinvolgente che incentiva il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e la comunicazione, soprattutto sotto pressione. L'intero team deve lavorare insieme per decifrare indizi, risolvere enigmi e fuggire dalla stanza a tema prima che scada il tempo. Non troppo lontano dall'esperienza del mondo reale, si può dire.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Consenti ai membri del tuo team di selezionare il tema della escape room collettivamente e all'unanimità

Dividi i grandi gruppi in team più piccoli e mettili in competizione tra loro

Valuta la possibilità di offrire premi o ricompense al team vincitore che riesce a fuggire più velocemente

Festeggiate insieme le vittorie e le sconfitte e riflettete sulle prestazioni del vostro team, discutendo anche i punti chiave da tenere a mente, come ad esempio cosa avrebbero fatto diversamente per ottenere risultati migliori

7. Caccia al tesoro

Le cacce al tesoro tirano fuori il meglio della collaborazione di squadra via Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

Le cacce al tesoro sono un altro modo per catalizzare la collaborazione tra i team. Incoraggiano il lavoro di squadra, l'esplorazione e la risoluzione collettiva dei problemi per arrivare primi al traguardo. Puoi organizzare una caccia al tesoro che copra un determinato piano o reparto, sale riunioni specifiche, l'intero ufficio o persino l'intera città! Tutto dipende dalle tue capacità di pianificazione del ritiro.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Progettate una caccia al tesoro che sfrutti gli elementi naturali presenti sul posto di lavoro o in città per generare un senso di scoperta in un ambiente familiare

Incorporate la tecnologia attraverso codici QR, realtà aumentata, ecc. , per un'esperienza di ritiro più interattiva

Offri percorsi multipli o livelli di difficoltà per soddisfare team con competenze, ritmi e preferenze diversi

Assegnate premi in diverse categorie, come "il più veloce a trovare cinque elementi", "il team più utile", "le soluzioni più creative", "vincitore, vincitore, cena a base di pollo", ecc.

8. Giochi di team building

Giochi come il tiro alla fune puntano sul lavoro di squadra via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$

Un classico ritiro di team building offre diverse funzionalità/funzioni e attività per rendere il team building divertente, coinvolgente e piacevole. Questi giochi fungono da opportunità di socializzazione e di rafforzamento del legame tra i membri del team, consentendo loro di lavorare insieme per comunicare, collaborare e risolvere problemi in contesti informali, in modo da poter applicare quanto appreso anche al lavoro.

Questi ritiri di team building hanno anche un effetto antistress. Che si tratti di un gioco rompighiaccio come Due verità, una bugia o di uno fisicamente impegnativo come Il pavimento è lava, gli eventi di team building tengono tutti sulle spine!

Consigli per sfruttarlo al meglio

Designate un facilitatore che conduca i giochi, faccia il debriefing dei team e massimizzi l'apprendimento e il legame tra i membri del team

Incoraggiate i dipendenti a partecipare ad attività di team building e a provare cose nuove

Offri dei premi per stimolare una competizione amichevole, lasciando spazio al divertimento e alle risate

Intervallate le attività divertenti con pause adeguate per rinfrescarvi e interagire con i colleghi

9. Sfide sportive

Sfida i team a una partita a basket tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Le attività sportive sono una delle attività di team building all'aperto più comunemente utilizzate. Promuovono l'attività fisica, la competizione amichevole e il legame tra i membri del team. Offrono inoltre una grande opportunità per uscire dalla sala conferenze e scendere in campo per sgranchirsi i muscoli e raddrizzare la schiena.

La scelta dello sport può variare da una partita amichevole di calcio ad avventure emozionanti come il rafting. Non dimenticate di tenere conto dei diversi livelli di forma fisica e atletismo. Inoltre, dovrebbero essere offerte modifiche o alternative per chi ha infortuni o limiti.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Date priorità al lavoro di squadra piuttosto che alla vittoria con giochi che incoraggiano la collaborazione. Nel farlo, create team misti tra progetti o reparti e fissate obiettivi cooperativi

Fornisci dispositivi e attrezzature di sicurezza per le diverse attività sportive

Pianificate un periodo di pausa dopo il ritiro per condividere esperienze, festeggiare le vittorie e condividere un pasto o una bevanda

Valuta la possibilità di assumere una guida o un istruttore per sport più specializzati come il tiro con l'arco, l'arrampicata su roccia, il rafting e altro ancora

10. Pranzo condiviso del team

I potluck consentono ai team di legare grazie al cibo via Unsplash

Intervallo di prezzo: $

Il buon cibo è un ottimo strumento per unire le persone. I potluck sono un'ottima soluzione per i ritiri aziendali perché sono economici e celebrano la cultura e la diversità del team. Che si tratti di un barbecue all'aperto o di un picnic aziendale, i potluck coltivano un senso di comunità e appartenenza.

Se ti stai chiedendo in che modo un pranzo condiviso possa essere un'attività condivisa, rimarrai sorpreso nello scoprire l'elaborato processo di pianificazione che richiede. Dall'adattarsi a esigenze alimentari particolari alla creazione di un buffet elaborato e completo, un pranzo condiviso spingerà il tuo team a lavorare insieme.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Incoraggiate i membri del team a portare un piatto che rifletta la loro cultura o tradizione familiare

Crea un'atmosfera festosa con comode postazioni, musica e decorazioni

Organizza una gara di cucina in cui ogni partecipante porta un piatto, con categorie come "piatto più creativo", "migliore presentazione", ecc.

Gioca a giochi da tavolo o a quiz dopo il pranzo per continuare a socializzare

Ritiri all'insegna dell'avventura e delle attività

Stanco di stare sempre seduto alla scrivania o di passare da una sala riunioni all'altra? Porta il tuo team all'avventura! Queste idee per ritiri aziendali daranno energia al tuo team e creeranno ricordi indimenticabili. Rompi la routine e parti per un viaggio emozionante.

Lavorare insieme, superare le sfide e condividere esperienze coltiverà la fiducia e un senso di cameratismo senza pari, dando vita a team più forti e più connessi.

11. Viaggio e avventura

Attività come l'arrampicata su roccia sono emozionanti per gli amanti dell'adrenalina nel tuo team via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$ – $$$$

Imbarcati in un viaggio all'aria aperta e prova il brivido dell'adrenalina con un ritiro all'insegna dell'avventura e delle attività. Le impostazioni uniche lasciano spazio a ricordi indelebili che uniscono i team. Che tu salti da una scogliera nel mare azzurro o osservi la fauna selvatica nel suo habitat naturale durante un safari nella giungla, ci sono diversi modi per rendere questo ritiro aziendale emozionante e coinvolgente.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Scegli un'avventura in linea con gli interessi e il livello di forma fisica del tuo team. Se necessario, offri una varietà di opzioni di partecipazione

Condividi una brochure o una guida sull'avventura in modo che tutti i membri del team siano ben preparati per il viaggio

Considera i tempi morti come momenti di relax e riflessione sulle esperienze condivise

Scatta foto e gira video durante il viaggio e crea un ricordo che i team potranno custodire con affetto

12. Ritiro in un parco a tema

I parchi a tema evocano un senso di nostalgia e di meraviglia infantile via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Tirate fuori il bambino che è in voi e scatenatevi in un parco a tema! Un ritiro aziendale di questo tipo è un'ottima occasione per alleviare lo stress, creare ricordi e rivivere la nostalgia. Potete portare il vostro team sulle diverse giostre, agli spettacoli e alle attrazioni di un parco divertimenti o visitare una fiera che offre giochi di carnevale come il cornhole e il bobbing for apples.

Anche opzioni fugaci come un circo itinerante e attività stagionali come le case stregate o i campi di zucche durante Halloween possono unire i team.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Crea un itinerario di gruppo che consenta a tutti i membri del team di vivere ed esplorare le loro attrazioni preferite, gestendo al contempo una pausa per socializzare, riposarsi e rifocillarsi

Acquista pass di gruppo per ottenere sconti interessanti sui biglietti o sui pasti

Aggiungi un tocco di divertimento con gare amichevoli o giochi durante la giornata

Registra un vlog del team o scatta foto con macchine fotografiche usa e getta per documentare l'esperienza al parco a tema

13. Avventura culinaria

Cucinare insieme implica anche lavoro di squadra via Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

Le conversazioni migliori nascono intorno a un buon pasto. Perché non usare il cibo come mezzo per rendere piacevole il ritiro aziendale? Abbiamo già parlato di come organizzare un pranzo in cui ognuno porta qualcosa sia un ottimo modo per rilassarsi con il proprio team. Ma come trasformare il cibo in un'avventura? Pensate a un corso di cucina, a una gara di chili o a un laboratorio di pasticceria!

Consigli per sfruttarlo al meglio

Iniziate il ritiro aziendale dal mercato contadino locale o dal negozio di alimentari, incoraggiate i membri del team a pianificare i pasti, a fare un elenco degli ingredienti e a preparare l'intero pasto

Concentrati sull'esplorazione di cibi diversi, come specialità regionali e piatti internazionali, oppure segui un tema

Organizza un pranzo in cui ognuno porta qualcosa dopo un corso di cucina e festeggia i tuoi successi culinari con un pasto in compagnia

Organizza una gara di cucina "mystery box" in cui i team dovranno preparare piatti deliziosi utilizzando ingredienti casuali per stimolare la creatività e l'intraprendenza

14. Tour della città locale

Esplora i luoghi nascosti della tua città con Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Esplorare la tua città in gruppo offre una nuova prospettiva: è come visualizzare l'ambiente circostante sotto una luce completamente nuova! Puoi seguire un'esplorazione tematica, come la passeggiata gastronomica discussa in precedenza, o immergerti nella storia, nell'arte e nella cultura della città.

In alternativa, il team può fare un viaggio improvvisato in cui esplorare la città trasformandolo in un gioco. Potete farlo a piedi, in bicicletta o anche acquistando un pass turistico o un biglietto per un autobus HOHO (hop on, hop off). Bastano poche ore per godersi nuovi dintorni e nuove esperienze, anche nel comfort della propria città.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Prenota in anticipo i biglietti per le attrazioni più famose, i musei, ecc. per evitare code e ritardi

Prepara una lista di controllo dei punti di riferimento della città e trasformali in cacce al tesoro o liste di cose da fare per rendere l'esplorazione interattiva

Partecipa a eventi o attività locali per immergerti nella cultura e nelle festività della tua città

Consenti ai membri del team di fungere da guide mentre esplorano determinate aree che potrebbero conoscere bene

15. Vacanze aziendali

Le vacanze aziendali possono essere un weekend fuori porta o un viaggio internazionale via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$ – $$$$$

Una vacanza aziendale è la ricompensa più importante per tutto il duro lavoro dei dipendenti. È un'esperienza di lusso all-inclusive che permette di staccare dal lavoro e trascorrere del tempo di qualità con i colleghi fuori dall'ambiente dell'ufficio.

A seconda del budget della tua azienda, potresti pianificare un viaggio in una nuova città o persino in un nuovo paese! Un'esperienza così gratificante avvicina i team, aumenta il morale e rafforza le dinamiche di gruppo.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Personalizza la vacanza aziendale in base agli interessi e alle preferenze del team

Condividi linee guida chiare sulla disponibilità al lavoro durante le ferie aziendali per garantire una vera disconnessione

Organizza esperienze uniche, escursioni locali, tour culturali o attività avventurose per rendere la vacanza davvero indimenticabile

Bilancia le attività programmate con il tempo libero, consentendo ai membri del team di esplorare i propri interessi individuali o rilassarsi come preferiscono

Ritiri di formazione e sviluppo

E se esistesse un modo per rendere divertente l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze? Beh, abbiamo idee per ritiri aziendali anche per questo! I ritiri di apprendimento e sviluppo offrono al tuo team l'opportunità di acquisire nuove competenze o migliorare quelle esistenti.

Soddisfano il loro bisogno intrinseco di crescita professionale e li mettono sulla strada del miglioramento continuo. Fornire al tuo team gli strumenti e le conoscenze necessari per stare al passo con i tempi migliora anche le loro possibilità di successo.

16. Seminari e conferenze di settore

Partecipate a seminari per uscire dai confini del vostro ufficio tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$$$

Iscrivete i team a seminari e conferenze di settore per tenerli aggiornati sulle ultime tendenze. Ciò consentirà loro anche di fare networking con colleghi di altre aziende e interagire con leader ed esperti del settore. Tale esposizione può essere fondamentale per migliorare le loro prestazioni come team e colmare eventuali lacune nelle competenze.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Incoraggiate i partecipanti a documentarsi sugli argomenti dei relatori, sui profili dei relatori principali e sulle sessioni per massimizzare le opportunità di apprendimento

Organizza numerose riunioni di team per discutere gli insegnamenti chiave e i punti salienti, insieme alle potenziali applicazioni all'interno del tuo ufficio e del tuo settore

Facilita il networking professionale attraverso la presentazione di gruppo con colleghi o controparti di altre aziende

Sviluppa un sistema di "conference buddy" abbinando colleghi con background e competenze diverse per partecipare a tali eventi e facilitare lo scambio di idee

17. Relatori ospiti

Invita relatori ospiti ai ritiri aziendali tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Se non puoi mandare i tuoi team a eventi aziendali, porta l'evento al tuo team! Invitare relatori ospiti a un ritiro aziendale può essere fonte di ispirazione. Esperti affermati e leader aziendali possono condividere le loro opinioni su argomenti rilevanti per il settore, strategie attuabili e aneddoti personali per motivare il tuo team e promuovere un apprendimento mirato.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Seleziona relatori ospiti con esperienza pertinente e comprovata esperienza

Dopo la lezione dell'esperto, aprite la discussione per domande, dibattiti e gruppi di lavoro per approfondire gli argomenti trattati dal relatore ospite

Registra la sessione del relatore ospite per i dipendenti che non hanno potuto partecipare alla sessione o per riferimento futuro

Offri opportunità di incontro e sessioni fotografiche dopo la presentazione per rendere l'esperienza più memorabile

18. Workshop di sviluppo delle competenze

I workshop di sviluppo delle competenze hanno un effetto arricchente sul team via Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

I workshop di sviluppo delle competenze possono variare da un corso intensivo di programmazione a un corso di preparazione di cocktail. In ogni caso, consentono al team di acquisire nuove competenze rilevanti per i propri obiettivi di sviluppo professionale o individuale.

Le aziende possono anche organizzare workshop sulle ultime tendenze in materia di sviluppo software, marketing, project management o comunicazione per consentire ai team di stare al passo con i tempi e rimanere competitivi.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Esegui un'analisi delle lacune di competenze per identificare ciò che manca al tuo team e scegli un workshop che affronti tali carenze

Offri una varietà di workshop formattati (di persona, online, autogestiti, ecc.) per soddisfare i diversi stili di apprendimento

Incoraggiare i team ad applicare le competenze appena acquisite o perfezionate sul posto di lavoro o attraverso progetti reali

Raccogli il feedback dei partecipanti per valutare l'efficacia del workshop e come puoi migliorarlo ulteriormente

19. Ritiri di brainstorming

Stacca la spina, rilassati e lascia che le idee arrivino a te tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$ – $$$

Hai la sensazione che il tuo team sia bloccato in una routine creativa? Si dedica troppo tempo a un problema, al punto che sembra irrisolvibile? Allora è probabilmente il momento di una sessione di brainstorming, ma con una svolta. Un ritiro aziendale di brainstorming offre tempo e spazio dedicati ai team per risolvere problemi complessi, generare idee creative e sviluppare soluzioni innovative.

L'idea è quella di staccare la spina dalle attività lavorative e dalle solite sale riunioni per pensare fuori dagli schemi. Potresti trovare nuove idee durante una lezione di yoga con i cuccioli o una partita a biliardo: l'importante è rompere la routine.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Utilizza tecniche e modelli di brainstorming per un ritiro di successo

Stabilisci obiettivi chiari per mantenere la concentrazione e la direzione, praticando al contempo il pensiero libero e mirato

Documenta tutte le idee generate dal tuo team durante la sessione di brainstorming per una valutazione successiva e per assicurarti che nessuna buona idea vada persa

Incoraggiate la partecipazione di tutti i membri del team e coltivate un'esperienza positiva incentrata sulla comunicazione aperta per sviluppare idee

20. Programmi di mentoring

Il mentoring in contesti formali e informali stimola il coinvolgimento dei dipendenti tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$

Se ritieni che il tuo team abbia bisogno di una spinta esterna, potresti avviare un programma di mentoring. Si tratta di un investimento continuo che favorisce la condivisione delle conoscenze, lo sviluppo professionale e un più forte spirito di squadra.

Mentori esperti interni o esterni all'azienda entrano a far parte del team e lavorano con loro per offrire supporto, guida e consigli. Questo ritiro aziendale può durare tutto il fine settimana, ma l'accesso alla rete di professionisti esperti offre vantaggi che durano tutta la vita!

Consigli per sfruttarlo al meglio

Abbina mentori e allievi in base a competenze complementari, personalità, obiettivi di carriera e aspirazioni

Elaborate un programma di mentoring strutturato con linee guida ben definite sulla comunicazione, le riunioni durante il tempo libero e i risultati attesi

Organizza workshop e attività di team building per costruire relazioni tra mentori e allievi

Fornisci formazione, risorse e materiali ai mentori e istruiscili su pratiche di mentoring efficaci, in modo che possano guidare al meglio il team

Ritiri aziendali adatti al lavoro da remoto

Capiamo che non tutti i team sono nella stessa sede per partecipare a una caccia al tesoro o a una visita turistica locale. Ma essere geograficamente dispersi non è una barra per la non partecipazione ai ritiri aziendali! Abbiamo opzioni divertenti e interattive per coinvolgere i dipendenti remoti. Dal combattere i sentimenti di isolamento al coltivare un senso di appartenenza, le nostre idee per ritiri aziendali uniscono i team remoti, anche se sono a chilometri di distanza!

21. Serata di giochi online

Organizza serate di giochi cooperativi come Fortnite o Mario Kart tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $

La serata di giochi online è un appuntamento fisso per qualsiasi azienda che lavora da remoto. Riunisce i team sullo stesso terreno virtuale e li incoraggia a sfidarsi in un combattimento amichevole. È un'opzione economica che permette di divertirsi e competere in modo amichevole in un'impostazione rilassata e informale.

Diverse piattaforme offrono adattamenti di giochi da tavolo, giochi collaborativi e serate di quiz in cui i tuoi team possono ritrovarsi e socializzare nonostante la distanza fisica. Dai un'occhiata a siti web come Tabletopia, Jackbox Party Pack o Board Game Arena per organizzare la tua serata di giochi!

Consigli per sfruttarlo al meglio

Scegli giochi adatti alla partecipazione a distanza, dai classici giochi da tavolo ai gialli virtuali

Assegna dei temi alle diverse serate di gioco e incoraggia i partecipanti a travestersi in base al tema designato per divertirsi ancora di più

Offri buoni regalo elettronici e premi virtuali ai vincitori per massimizzare la partecipazione entusiasta

Investite in piattaforme di videoconferenza con funzionalità di condivisione dello schermo e messaggistica istantanea, in modo che tutti possano comunicare

22. Talent show virtuale

Consenti ai membri del team di mostrare il proprio talento tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $

Celebra la creatività e la diversità dei tuoi team remoti e offri loro l'opportunità di mostrare il loro talento nascosto. Che si tratti di canticchiare le proprie canzoni preferite durante una serata karaoke o di mostrare la propria abilità nel fare nodi con i piccioli delle ciliegie, crea un ambiente divertente e solidale che applaude tutti i partecipanti. Il senso di cameratismo che ne risulterà rafforzerà la coesione del team e la fiducia in se stessi dei singoli individui.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Promuovi il talent show in anticipo per generare interesse e creare buzz attorno all'evento, in modo da ottenere la massima partecipazione

Incoraggiate i dipendenti a inviare le loro voci in diverse categorie di talento in modo da poter preparare una line-up

Invita il pubblico a partecipare con applausi virtuali, sondaggi in tempo reale e chat istantanee per tifare per la tua persona preferita

Invita un ospite o utilizza il voto del pubblico per eleggere le migliori performance e premiarle

23. Unconference

Chiacchierare intorno a un falò virtuale via Unsplash

Intervallo di prezzo: $

Le unconference sono un tipo di riunione guidata dai partecipanti che coltiva l'innovazione, la condivisione di idee e l'apprendimento informale tra team remoti. Questo evento sociale informale si svolge in centri congressi virtuali e gli argomenti di discussione emergono in modo organico dalle conversazioni e dagli interessi dei partecipanti. In questo modo, stimola il flusso delle conversazioni e permette ai team di amalgamarsi.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Invita i partecipanti a condividere idee e argomenti prima dell'evento da utilizzare come spunti di conversazione e prompt

Facilita le discussioni di gruppo con linee guida chiare e una ripartizione del tempo per ogni argomento, in modo da coprire vari temi e ottenere la massima partecipazione

Offri strumenti collaborativi come editor di documenti e lavagne online per arricchire le discussioni mirate

Conduci sondaggi virtuali per valutare l'interesse dei partecipanti su diversi argomenti e dare priorità a quelli che generano un maggiore coinvolgimento

24. Club di lettura

Condividi le tue letture preferite con un club del libro online tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $ – $$

I ritiri di lavoro dedicati alla lettura di libri virtuali coltivano una cultura dell'apprendimento e dell'auto-miglioramento. Fungono da piattaforma in cui i lettori condividono i propri interessi e discutono di opere letterarie. La stimolazione intellettuale offre l'opportunità di esplorare prospettive e interpretazioni diverse, facilitando al contempo lo scambio di idee e rendendo questi ritiri un ottimo modo per rafforzare i legami all'interno dei team.

E non devi sempre parlare di libri impegnativi sulla produttività, puoi anche appassionarti agli ultimi manga o libri di mandala.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Condividi un elenco di letture all'inizio di ogni anno o mese per coltivare una sana abitudine alla lettura. Assicurati che l'elenco curato comprenda una varietà di generi e stili

Prepara un programma in anticipo e invia per posta o posta elettronica copie dei libri ai partecipanti

Organizza sessioni virtuali di domande e risposte e discussioni con autori e ospiti che possono gettare nuova luce sui libri scelti

Stimola l'espressione creativa organizzando attività online ispirate al libro, dalla creazione di fan art alla sperimentazione di ricette

25. Box in sottoscrizione

Invia pacchetti regalo ai tuoi team remoti e incoraggiali a connettersi tramite Unsplash

Intervallo di prezzo: $$$

Le scatole in abbonamento possono essere un ottimo evento mensile per i team per rafforzare i legami attraverso esperienze condivise in contesti remoti. Crea scatole in abbonamento con un tema (arte e artigianato, caffè, domenica dedicata alla cura di sé, pasti sostanziosi, ecc.) e lascia che il tuo team se le goda. I dipendenti possono organizzare sessioni virtuali di unboxing e godersi i contenuti o dare libero sfogo alla loro creatività.

Consigli per sfruttarlo al meglio

Se creare box in abbonamento è troppo impegnativo, investi in aziende esistenti che già lo fanno

Crea chat di gruppo dedicate dove i membri del team possono condividere il loro entusiasmo per la sottoscrizione e programmare videoconferenze per l'unboxing

Condividi foto e video del tuo team mentre si gode i contenuti della scatola in sottoscrizione sulle bacheche dei dipendenti e sui social media

Organizza competizioni amichevoli come gare di cucina virtuali o gallerie d'arte e premia i vincitori

ClickUp per dare una spinta ai ritiri aziendali

Pianificare un ritiro di lavoro è senza dubbio un'attività impegnativa. Devi gestire le conferme di partecipazione, tenere conto delle spese impreviste e programmare le attività, il tutto bilanciando la logistica: ci sono così tante cose da tenere sotto controllo che è davvero opprimente.

Tuttavia, questo non deve necessariamente essere il caso quando hai ClickUp al tuo fianco. Puoi trattare il ritiro aziendale come qualsiasi altro progetto e utilizzare ClickUp per:

Centralizzazione della documentazione

Documenta tutto su ClickUp Docs e condividilo con i partecipanti al team

Dimentica le catene di email e i fogli di calcolo. ClickUp Docs è uno strumento completo per tutto ciò che riguarda il ritiro. Che si tratti di una lista di controllo per i bagagli da distribuire ai team in viaggio o di un elenco di cose da fare e da non fare per un evento di gaming virtuale, ClickUp Docs raccoglie tutto e lo rende condivisibile. Inoltre, puoi facilmente convertire questi documenti in attività per assicurarti che nulla sfugga!

Pianificazione collaborativa

Pianifica la tua prossima vacanza o serata di giochi con le lavagne online interattive

La pianificazione collaborativa non è mai stata così facile! ClickUp offre una varietà di strumenti di collaborazione in tempo reale che ti consentono di lavorare con il tuo team per raccogliere idee, pianificare itinerari, finalizzare la logistica o persino ospitare un evento da remoto.

Immagina un'area di lavoro condivisa dove tutti possono contribuire alle discussioni aggiungendo note adesive, disegni e immagini. Le lavagne online di ClickUp sono una tela digitale che consente ai team di raccogliere idee, pianificare progetti in modo visivo e collaborare in tempo reale.

La vista Chat integrata nell'app ClickUp mantiene i team connessi e favorisce la comunicazione istantanea. Le discussioni possono avvenire parallelamente alle attività, eliminando la necessità di passare da un'app all'altra per aggiornamenti e chiarimenti.

Se vuoi saltare lunghe descrizioni di testi, cattura lo schermo e narra i tuoi pensieri con ClickUp Clips. Questo spiega visivamente processi complessi, evidenzia funzionalità/funzioni specifiche del software o dimostra un'idea di design, il tutto in un video chiaro e conciso.

Gestione del budget e delle sequenze temporali

La vista Elenco in ClickUp offre una panoramica completa dello stato delle attività e dei costi associati

La gestione dei budget e delle sequenze è la parte più stressante della pianificazione delle attività di un ritiro aziendale. Ma ClickUp elimina tutto il lavoro noioso e riduce l'attività a pochi clic. Utilizza la vista Elenco di ClickUp per creare una ripartizione dettagliata del budget per i costi della sede, le spese di catering, i biglietti di trasporto, ecc.

Puoi impostare limiti, definire categorie di budget e monitorare le spese in tempo reale. Allo stesso modo, la vista Grafico di Gantt di ClickUp mostra le varie attività su una sequenza temporale, mettendo in evidenza eventuali dipendenze e traguardi. Inoltre, la vista Calendario in ClickUp ti aiuterà a gestire il tuo programma e quello del tuo team.

Monitoraggio delle iscrizioni e delle conferme di partecipazione

Crea moduli personalizzati per accettare registrazioni e conferme di partecipazione agli eventi aziendali

Non dovrai più rincorrere iscrizioni e conferme di partecipazione! La potente vista Modulo di ClickUp acquisisce istantaneamente le risposte e indirizza le informazioni al team giusto al momento giusto. È dotata di un generatore di moduli altamente personalizzabile che puoi utilizzare per acquisire dettagli rilevanti e convertirli in attività tracciabili.

Utilizzo di modelli

Finalmente hai a disposizione i modelli ClickUp, grazie ai quali non dovrai più reinventare la ruota. Troverai diversi modelli di piani di comunicazione, modelli per la gestione di eventi, modelli di marketing, modelli per riunioni e briefing e molto altro ancora.

Considera di iniziare con le seguenti opzioni:

Scarica questo modello Prepara un programma completo con questo modello di programma per riunioni di ritiro aziendale per discutere le esigenze del tuo ritiro aziendale

Modello di programma per riunioni di ritiro ClickUp : questo modello semplifica la pianificazione dei ritiri aziendali offrendo un modello strutturato per organizzare il programma del ritiro aziendale. Deliberate sui problemi, discutete la logistica, definite gli obiettivi e fate brainstorming sulle attività per ottenere il massimo dai vostri ritiri

Scarica questo modello Il modello Event Planning su ClickUp rende la pianificazione e l'organizzazione di eventi un gioco da ragazzi

Modello di pianificazione eventi ClickUp : è un hub centrale per organizzare il ritiro aziendale. Con viste predefinite come Elenco e Calendario per creare attività, monitorare i progressi e misurare il successo complessivo del ritiro. Vanta funzionalità aggiuntive come Documenti e Stato personalizzato per una pianificazione collaborativa e una gestione efficiente

Scarica questo modello Pianifica eventi e collabora per realizzarli con il modello Event Planning and Collaboration su ClickUp

ClickUp Event Planning and Collaboration : si concentra sul coinvolgimento del team durante tutto il ritiro aziendale. È possibile accettare suggerimenti di attività o seguire una lista di controllo dettagliata per garantire che tutto sia pianificato e organizzato in un ambiente collaborativo

Pronti, partenza, reset!

Speriamo che il nostro elenco di 25 idee per ritiri aziendali ti ispiri a pianificare la tua prossima vacanza con il team. Ricorda, personalizzare il ritiro aziendale in base agli interessi e agli obiettivi del tuo team è l'ingrediente segreto per garantire un esito positivo. E non c'è modo migliore per farlo che utilizzare strumenti come ClickUp!

ClickUp offre un'immensa flessibilità nell'organizzazione, pianificazione e gestione di ritiri aziendali per più aziende e settori, team di diverse dimensioni, ritiri di vario tipo e per budget diversi. Inoltre, puoi integrarlo con i tuoi strumenti e piattaforme esistenti come Google Calendar per garantire che nessuno si perda le attività divertenti che hai pianificato. Davvero, uno è tutto ciò di cui hai bisogno!

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp e guarda il tuo team tornare in ufficio con rinnovato entusiasmo!