10 segni di superlavoro e come superarlo

Il confine tra dedizione alla carriera e superlavoro è sempre più labile. Ciò porta a una diminuzione della produttività, alla perdita di concentrazione, alla mancanza di energia e al burnout.

Certo, ci sono momenti in cui è necessario lavorare più a lungo per completare un progetto importante. Tuttavia, la vita è troppo breve per lottare costantemente per stare al passo. Alla fine, inizierai a sentirti sopraffatto ed esausto quando avrai lavorato troppo nel corso del tempo.

Continua a leggere mentre esploriamo i segni chiave del superlavoro, le sue cause sottostanti e le strategie di prevenzione efficaci.

Cosa significa essere oberati di lavoro?

Quando lavori costantemente oltre il tuo orario e la tua capacità abituali, lottando per trovare il tempo per le attività personali, è un chiaro segno di superlavoro.

Le persone che lavorano troppo spesso si sentono sopraffatte da un elenco infinito di cose da fare, trovano stressante la cultura del loro posto di lavoro e le loro ore di lavoro sembrano non finire mai.

Una serie di cause contribuiscono al superlavoro. Comprendere questi fattori è fondamentale per affrontare il superlavoro alla radice.

Le cause principali del superlavoro includono:

Avere responsabilità poco chiare: Una chiara comprensione del proprio ruolo sul posto di lavoro guida il flusso di lavoro. Tuttavia, si finisce per lavorare troppo quando non si hanno chiare le proprie responsabilità o ciò che dovrebbe essere nell'elenco delle cose da fare; questo crea confusione su cosa dare priorità, costringendo a lavorare di più invece che in modo più intelligente

Difficoltà nel lavoro collaborativo: Una scarsa comunicazione e capacità di lavoro di squadra ostacolano l'efficienza dei progetti. Invece di semplificare le attività, una scarsa collaborazione aumenta il carico di lavoro. Ciò si traduce in un aumento del tempo che le persone dedicano al completamento del lavoro degli altri oltre al proprio, portando al superlavoro

Carico di lavoro eccessivo o lavoro sul lavoro: Affrontare un carico di lavoro elevato crea una paralisi del carico di lavoro. Inoltre, dedicare molto tempo ad attività di routine come la ricerca di documenti o il monitoraggio dello stato dei progetti contribuisce a sovraccaricare le persone, distraendole dal lavoro ad alto impatto

Aspettative irrealistiche: L'aumento della pressione da parte dei datori di lavoro e dei manager spesso costringe i dipendenti a lavorare ore extra oltre il loro orario normale per soddisfare le richieste e mantenere la sicurezza del posto di lavoro. Ciò può risultare in un sovraccarico di lavoro per periodi prolungati

Perfezionismo: Il perfezionismo spinge le persone a ossessionarsi per ogni dettaglio, spesso prolungando l'orario di lavoro, aumentando lo stress e portandole a lavorare troppo. Può ostacolare l'efficienza prolungando inutilmente le attività

Dipendenza dal lavoro: La dipendenza dal lavoro si verifica quando una persona diventa dipendente dal proprio lavoro, spinta da obiettivi finanziari, passione o avanzamento di carriera. I lavori molto stressanti possono aggravare questa dipendenza, portando a lavorare più ore e a sentirsi sovraccarichi

Risorse inadeguate: personale, attrezzature o supporto insufficienti possono costringere i dipendenti a compensare lavorando più ore per portare a termine le attività

Mancanza di delega: La riluttanza o l'incapacità di delegare efficacemente le attività può portare le persone ad assumersi più responsabilità di quelle che possono gestire, con il risultato di essere sovraccaricate di lavoro

Il superlavoro e il burnout professionale sono spesso confusi, ma sono concetti distinti.

Il burnout professionale si riferisce a uno stato di stress che compromette il funzionamento a tre livelli: mentale, fisico ed emotivo. D'altra parte, il superlavoro si riferisce al lavorare eccessivamente oltre i limiti normali, che può portare al burnout se protratto nel tempo.

Effetti del superlavoro sulla salute e sulla produttività

Il superlavoro ha un impatto diretto sulla salute e sulla produttività di un lavoratore.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), lavorare 55 o più ore alla settimana aumenta il rischio di malattie cardiache ischemiche fatali del 17% e di ictus del 35%, rispetto a chi lavora 35-40 ore alla settimana.

Oltre ad aumentare il rischio di malattie cardiache ischemiche e ictus, il superlavoro influisce sulla salute nei seguenti modi:

Aumenta i livelli di stress e ansia

Aumenta il rischio di obesità e problemi gastrointestinali

Accelera la rigidità muscolare e provoca dolori alla schiena e al collo

Oltre a influire sulla salute, il superlavoro influisce anche sulla produttività nei seguenti modi:

Questo porta a commettere più errori

Diminuisce la qualità delle prestazioni lavorative

Riduce l'efficienza e, nel tempo, compromette la produttività

Oltre a ciò, il superlavoro diminuisce anche la soddisfazione lavorativa complessiva e ostacola il potenziale di crescita professionale a lungo termine. Ciò influisce sia sul benessere individuale che sull'esito positivo dell'organizzazione nel lungo periodo.

Riconoscere i segni del superlavoro

La consapevolezza dei sintomi e dei segni del superlavoro è essenziale per creare un equilibrio sano tra vita lavorativa e vita privata e prevenire il burnout.

I sintomi comuni del superlavoro includono:

Affaticamento: stanchezza persistente che riduce i livelli di motivazione ed energia; questo influisce sulla capacità di mantenere la qualità del lavoro e la produttività

Sbalzi d'umore: Lunghe ore di lavoro possono portare ad un aumento della pressione, causando sbalzi d'umore che vanno dalla frustrazione e dall'irritazione a sentimenti di tristezza e ansia

Insonnia: L'eccessivo numero di ore di lavoro altera i normali ritmi del sonno, causando insonnia, ovvero l'incapacità di addormentarsi o di dormire in modo continuativo

Perdita di concentrazione o sensazione di distrazione: Il superlavoro può rendere difficile rimanere concentrati sulle attività, portando a dimenticare nomi, date e piccoli compiti

Debolezza fisica: il superlavoro prolungato danneggia il sistema immunitario, rendendoti suscettibile a tensioni muscolari, mal di testa, debolezza generale e malattie

Stress cronico: Il superlavoro può portare allo stress cronico, uno stato di tensione mentale e fisica persistente. Questa pressione costante può influire sul benessere generale, causando sintomi come irritabilità, ansia e affaticamento

Oltre a questi sintomi comuni del superlavoro, alcuni sintomi specifici dell'essere sovraccarichi di lavoro includono:

Deterioramento della salute mentale: Il superlavoro ha un impatto negativo sul benessere emotivo, con conseguente esaurimento emotivo. Aumenta il rischio di sviluppare disturbi mentali come il disturbo depressivo maggiore (MDD) e il disturbo ossessivo-compulsivo (OCD). Il MDD è caratterizzato da tristezza persistente e perdita di interesse, mentre l'OCD comporta pensieri intrusivi e comportamenti ripetitivi

Sintomi fisici dovuti al deterioramento della salute fisica: Il superlavoro aumenta il rischio di emicrania indotta dallo stress, ipertensione, infezioni del tratto respiratorio superiore come raffreddore e influenza, e condizioni gastrointestinali e cardiovascolari

Cambiamenti negativi nel comportamento: Il superlavoro porta a cambiamenti comportamentali che influenzano la vita personale e professionale. Questi cambiamenti spesso includono l'allontanamento dalle attività sociali, l'aumento dell'assenteismo sul lavoro, il calo delle prestazioni, l'abbandono delle relazioni personali e il ricorso a meccanismi di coping malsani come l'alcol o le droghe

Le conseguenze del superlavoro

Il superlavoro comporta conseguenze distruttive che si estendono sia alla sfera professionale che a quella personale.

Conseguenze personali

Personalmente, quando sei oberato di lavoro, puoi:

Relazioni tese con la famiglia e gli amici

Bassa autostima

Interrompere le abitudini alimentari e il sonno

Diminuisce la motivazione Aumenta l'irritabilità, i livelli di stress e la vulnerabilità ai problemi di salute fisica e mentale

Conseguenze professionali

A livello professionale, quando si è sovraccarichi di lavoro, si può:

Influisce sulla capacità di risolvere i problemi, pensare in modo creativo e critico e prendere decisioni

Ridurre la produttività e renderti più incline a commettere errori

Interrompi il tuo senso di appagamento e la ricerca delle aspirazioni professionali

Danneggiare la propria reputazione professionale

Strategie preventive contro il superlavoro

Affrontare il superlavoro richiede un approccio proattivo che includa misure preventive, strategie e meccanismi di coping efficaci, come i seguenti:

1. Prenditi cura di te stesso

Prendersi cura di sé significa dare priorità alle attività che promuovono il benessere e migliorano la qualità della vita in generale.

Alcune attività chiave che promuovono la cura di sé e aiutano a combattere il superlavoro includono:

Esercizio fisico: Fare esercizio fisico regolarmente per almeno mezz'ora rilascia endorfine, gli antidolorifici naturali del corpo, che riducono lo stress e migliorano l'umore

Dormire: dormire 7-9 ore al giorno ricarica, ripara e ringiovanisce il cervello e il corpo

Mangiare cibi sani: Mangiare cibi ricchi di sostanze nutritive, vitamine e minerali alimenta la mente, il cervello e il corpo

Fare pause regolari: Fare delle mini-pause durante la giornata riduce lo stress, rilassa il corpo e la mente e, in definitiva, migliora la produttività

In questo contesto, prendersi cura di sé stessi significa anche decidere quante ore lavorare in base alle aspettative dell'azienda e rispettare tale programma. Questo approccio vi aiuterà a evitare il superlavoro e il burnout a lungo termine.

2. Seguire tecniche di gestione dello stress

Le tecniche di gestione dello stress sono fondamentali per ridurre lo stress cronico sul posto di lavoro e combattere il superlavoro.

Ecco alcune tecniche di gestione dello stress che puoi seguire:

Meditazione: Concentrati su qualcosa tenendo gli occhi chiusi per alcuni minuti. La meditazione porta chiarezza di pensiero e ha un effetto calmante su tutto il corpo, riducendo lo stress legato al lavoro

Respirazione profonda: inspira attraverso il naso ed espira dalla bocca. La respirazione profonda calma il corpo e la mente

Entrare in contatto con gli altri: Gli esseri umani sono creature sociali. Entrare in contatto con amici e familiari ti aiuterà a rilassarti e a ridurre lo stress da superlavoro

3. Praticare la consapevolezza

La consapevolezza implica essere pienamente presenti nel momento, concentrandosi sulle sensazioni corporee e sulle emozioni senza giudicare.

Praticando la consapevolezza, i dipendenti oberati di lavoro possono migliorare la lucidità mentale, ridurre l'ansia sul posto di lavoro e combattere il superlavoro rimanendo concentrati sulle attività presenti e riducendo lo stress per le scadenze future. Può anche aiutare a migliorare l'ambiente di lavoro in generale.

Inoltre, la pratica regolare della consapevolezza può alleviare il disagio fisico e rallentare il declino cognitivo. Di conseguenza, promuove una migliore qualità del sonno, migliora le funzioni cognitive e favorisce il benessere generale.

4. Stabilisci routine e abitudini salutari

Incorporare abitudini salutari come mangiare cibi nutrienti, bere acqua a sufficienza, dormire bene ed esercitarsi nella routine quotidiana promuove la salute mentale e il benessere fisico. Questo dà un senso di struttura, stabilità e controllo sul proprio tempo, impedendo al lavoro di invadere la vita personale.

5. Stabilisci dei confini chiari

Stabilire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata inizia con l'impostazione di confini chiari. Determina il numero di ore di lavoro sul posto di lavoro e poi rifiuta di lavorare oltre questo orario. Ciò significa dire no al lavoro extra nel fine settimana e rispondere alle email solo durante l'orario di lavoro nei giorni feriali.

Comunicate chiaramente questi limiti ai colleghi e ai supervisori per gestire efficacemente il carico di lavoro ed evitare il superlavoro, garantendo la comprensione reciproca e il rispetto del tempo personale. Se fate parte della direzione, incoraggiate il vostro team a rendere questo aspetto parte integrante della cultura aziendale, perché i dipendenti oberati di lavoro producono risultati di scarsa qualità.

6. Monitorare le ore di lavoro e dare priorità al "tempo per sé stessi"

Monitorare le ore di lavoro giornaliere ti aiuta a tenere traccia degli straordinari e a garantire il rispetto delle normative sul lavoro, riducendo il rischio di superlavoro.

Dedicate del tempo solo a voi stessi per attività che vi danno gioia e relax. Questo vi aiuterà a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, a prevenire il burnout e a migliorare il benessere generale.

7. Segui strategie di gestione del tempo

L'implementazione di tecniche di gestione efficiente del tempo può prevenire il superlavoro e migliorare la produttività nell'ambito delle ore di lavoro assegnate.

Ecco alcune tecniche chiave da seguire:

1. Organizza, analizza e assegna priorità alle attività

Organizzare le attività significa elencare tutte le attività e classificarle e categorizzarle in base alle scadenze e al lavoro richiesto. Sebbene questo sia fondamentale per gestire e utilizzare il tempo in modo efficace, rimane comunque un'operazione che richiede tempo.

Scarica questo modello Visualizza, organizza e analizza le attività in base allo stato e alla priorità con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Utilizza il modello di gestione delle attività di ClickUp per organizzare e dare priorità alle attività in modo semplice in base allo stato, al reparto, alle scadenze e allo stato di avanzamento.

Ecco come può aiutarti:

Visualizza e organizza le attività in base allo stato, alla priorità o al reparto

Ottimizza e monitora i flussi di lavoro in base allo stato delle attività e alla larghezza di banda

Collaborare con i team per assegnare, pianificare e completare le attività

2. Stabilisci un programma strutturato

Una tecnica importante per gestire il tempo è creare un programma che delinei le attività da svolgere ogni giorno, ogni settimana e ogni mese.

Sebbene un programma strutturato ti aiuti a pianificare, organizzare il tempo e garantire il rispetto di tutte le scadenze, dedicare abbastanza ore al lavoro può anche essere faticoso.

Scarica questo modello Crea facilmente un programma per le tue attività e il tuo tempo utilizzando il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Utilizza il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp per creare senza sforzo un programma dettagliato per gestire il tuo tempo e le tue attività. Ti consente di impostare e raggiungere obiettivi e scadenze realizzabili entro i tempi previsti. Di risultato, ti aiuta a rimanere organizzato, evitare il superlavoro e aumentare l'efficienza a lungo termine.

3. Sviluppare piani passo dopo passo

I piani dettagliati prevedono la suddivisione dei progetti in attività gestibili, l'impostazione di attività cardine e scadenze, l'assegnazione delle attività e la definizione delle modalità per portarle a termine. Garantiscono che i progetti siano completati nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

Scarica questo modello Crea piani dettagliati per l'esecuzione dei progetti con il modello di documento di pianificazione di ClickUp

Creare piani di progetto completi può essere difficile senza gli strumenti giusti. È qui che il modello di documento di pianificazione di ClickUp può fare la differenza. Questo modello ti consente di creare piani personalizzabili e completi e ti aiuta a gestire facilmente i progetti, risparmiare tempo ed eseguirli.

Oltre ad aiutare a gestire il tempo in modo efficiente, gli strumenti di produttività come ClickUp possono aiutarti a semplificare l'organizzazione delle attività, monitorare efficacemente lo stato di avanzamento e mantenere un carico di lavoro equilibrato per evitare il superlavoro.

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni che migliorano la gestione del lavoro:

Ottimizza l'equilibrio tra lavoro e vita privata e previeni il superlavoro utilizzando ClickUp

L'equilibrio tra lavoro e vita privata migliora la salute, le prestazioni e le relazioni a lungo termine.

Segui i consigli per la gestione del tempo e utilizza strumenti di produttività efficienti per semplificare questo processo.

Con molteplici funzionalità/funzioni, modelli e la potenza dell'IA, ClickUp ti consente di monitorare il tempo, rimanere organizzato, gestire progetti e attività e raggiungere facilmente obiettivi e scadenze senza il fastidio del superlavoro. Ciò ti consente di ottenere di più mantenendo un equilibrio sostenibile tra vita lavorativa e vita privata.

Iscriviti a ClickUp per aumentare la produttività e sviluppare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata oggi stesso!