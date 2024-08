Abbiamo testato il miglior software per le risorse umane a Malta

Malta è un paese con un tendenza al rialzo nel settore delle risorse umane. La domanda di professionisti HR di talento è in crescita e le organizzazioni sono pronte a pagare un premio per i migliori. Inoltre, l'attenzione per l'integrazione dell'intelligenza artificiale e la gestione strategica della forza lavoro è in rapida evoluzione.

Ma il settore ha ancora le sue sfide.

Un'indagine di Lovin Malta ha rilevato che il 20% degli intervistati si sentiva esaurito sul lavoro, evidenziando il crescente stress che la forza lavoro delle risorse umane a Malta deve affrontare.

Sono molte le ragioni che aumentano la Responsabilità del responsabile delle risorse umane e causare burnout:

Le aziende possono andare a caccia di assunzioni, con conseguente aumento dell'onboarding e delle pratiche burocratiche

I dipendenti potrebbero aspettarsi qualcosa di più di una semplice busta paga, ad esempio un ambiente di lavoro più inclusivo

L'aumento dei modelli di lavoro a distanza e ibridi potrebbe richiedere alle risorse umane di sviluppare nuove politiche e procedure

Le assunzioni a livello globale possono rendere più complessi i processi HR, con fattori quali la conformità dei pagamenti e la gestione delle imposte

Ma la buona notizia è che molte piattaforme HR sono in grado di risolvere questi problemi.

In questo blog post, il mio team e io abbiamo fatto una ricerca su 10 dei migliori software per le risorse umane a Malta per aiutarvi a risolvere le sfide più pressanti in materia di risorse umane e a capire qual è la soluzione migliore per i vostri processi.

Cosa cercare in un software HR?

Se c'è un team che è universalmente impantanato dal lavoro amministrativo e dai flussi di lavoro operativi, quello è il dipartimento HR. Se passate troppo tempo a destreggiarvi tra fogli di calcolo e documenti, ci pensiamo noi.

Durante il test di questi Piattaforme software HR ci siamo concentrati soprattutto su questi cinque fattori imprescindibili che possono farvi risparmiare tempo:

Portale per i dipendenti : I dipendenti possono accedere alle loro buste paga e aggiornare i dettagli come le presenze e le richieste di ferie senza che voi dobbiate fare da intermediari

: I dipendenti possono accedere alle loro buste paga e aggiornare i dettagli come le presenze e le richieste di ferie senza che voi dobbiate fare da intermediari Automazione : Cercate di esternalizzare le attività ripetitive in modo da non essere impantanati in processi manuali

: Cercate di esternalizzare le attività ripetitive in modo da non essere impantanati in processi manuali Dati e rapporti : Rapporti dettagliati vi danno accesso immediato a metriche importanti come le tendenze di presenza, i benchmark salariali e le percentuali di diversità

: Rapporti dettagliati vi danno accesso immediato a metriche importanti come le tendenze di presenza, i benchmark salariali e le percentuali di diversità Conformità al GDPR : Poiché Malta fa parte dell'Unione Europea (UE) e quindi è soggetta al GDPR, il mio team e io abbiamo dato priorità alle piattaforme che hanno fatto il possibile per rimanere conformi alle ultime normative

: Poiché Malta fa parte dell'Unione Europea (UE) e quindi è soggetta al GDPR, il mio team e io abbiamo dato priorità alle piattaforme che hanno fatto il possibile per rimanere conformi alle ultime normative **Con così tante cose da fare, l'ultima cosa di cui avete bisogno è una piattaforma con una curva di apprendimento ripida. Idealmente, dovrebbe essere facile da usare e non richiedere una formazione aggiuntiva. Ma se così non fosse, dovrebbe almeno essere dotata di un buon supporto per l'onboarding

Abbiamo anche evidenziato alcune delle caratteristiche principali di ciascuna piattaforma, come le capacità di intelligenza artificiale e il supporto specifico per ogni località, in modo che possiate scegliere lo strumento migliore in base alla struttura della vostra azienda e alle vostre esigenze Obiettivi del team HR .

I 10 migliori software HR da utilizzare nel 2024

Scopriamo i 10 migliori software HR di Malta e capiamo come possono aiutarvi a migliorare i vostri flussi di lavoro e a risparmiare tempo.

1. ClickUp: Il migliore per la gestione dei progetti HR

Eseguire sondaggi, gestire la pipeline di reclutamento e centralizzare i dati dei dipendenti con ClickUp

Nel corso della mia carriera ho imparato che avere un unico spazio per gestire la maggior parte del lavoro fa risparmiare un sacco di tempo. E ClickUp fa proprio questo!

ClickUp è una piattaforma combinata per la gestione di progetti, documenti e comunicazioni che può aiutare i professionisti delle risorse umane a pianificare i progetti , tengono traccia dei loro obiettivi e documentano i loro flussi di lavoro

Poiché ClickUp riduce i silos di dati, riunendo tutte le informazioni sull'azienda e sui dipendenti, rende più agevole anche l'inserimento dei nuovi assunti.

Ecco alcuni modi in cui La soluzione HR di ClickUp e i modelli possono aiutarvi:

Documentare i processi

Create pagine e wiki pubblici e privati, collaborate con i team sui protocolli di assunzione e create risorse HR centralizzate come i manuali dei dipendenti con ClickUp Docs

Per iniziare, è possibile creare wiki completi per diversi aspetti del processo di assunzione, come il processo di colloquio, l'onboarding e le valutazioni delle prestazioni, utilizzando Documenti ClickUp . Questa funzione di gestione dei documenti garantisce la trasparenza e dà a tutti i team un'idea di come avvengono le assunzioni nella vostra azienda e di chi devono contattare.

Inoltre, le funzioni di collaborazione di ClickUp Docs, come creazione, co-editing e commenti, consentono di condividere facilmente questi documenti con la leadership per la revisione e l'approvazione. Un altro modo per sfruttare Docs è quello di creando un manuale per i dipendenti -con dettagli quali i protocolli aziendali, le politiche di congedo, le funzioni del reparto e i piani di benefit.

Personalizzate il modello di Knowledge Base di ClickUp con i dettagli della vostra azienda e condividetelo con i dipendenti e i nuovi assunti

Il Modello di base di conoscenza ClickUp è uno dei nostri preferiti! Permette al nostro reparto Risorse Umane di stabilire le politiche aziendali e definire i valori fondamentali in una posizione centrale e facilmente accessibile. Vi aiuta a:

Creare un documento completamente personalizzato manuale per i dipendenti con dettagli quali il codice di condotta, le politiche di congedo e i requisiti legali

manuale per i dipendenti con dettagli quali il codice di condotta, le politiche di congedo e i requisiti legali Collaborare con il team finanziario o con i responsabili di reparto in modo che possano aggiungere dettagli specifici, come il processo di pagamento delle retribuzioni o le politiche di viaggio

in modo che possano aggiungere dettagli specifici, come il processo di pagamento delle retribuzioni o le politiche di viaggio Rendere pubblica la knowledge base e condividerla con i potenziali candidati per avere un'idea della cultura lavorativa dell'azienda Scarica questo modello #### Centralizzare i dati dei dipendenti

Se si utilizzano diversi software per la gestione delle risorse umane, per il reclutamento, per le buste paga basate su cloud e per la contabilità, c'è un'alta possibilità di silos di dati, di duplicazione e di confusione. Ma poiché ClickUp si integra con la maggior parte dei sistemi HRIS e dispone di funzionalità di automazione, è possibile riunire tutti i dati in un unico cruscotto, creando un database centrale dei dipendenti.

Ad esempio, è possibile impostare un trigger automatico per aggiungere i nuovi assunti all'elenco dei dipendenti o all'organigramma in ClickUp ogni volta che vengono aggiunti alla piattaforma di payroll. Secondo la nostra esperienza, il Modello di elenco dei dipendenti di ClickUp è un'ottima risorsa.

Centralizzate tutti i dati dei dipendenti creando un database facilmente consultabile utilizzando il modello di elenco dei dipendenti di ClickUp

Con questo modello è possibile:

Creare tag personalizzati per diversi tipi di dipendenti -tempo pieno, freelance, stagisti

-tempo pieno, freelance, stagisti Aggiungere dettagli personali come il compleanno del dipendente, l'anniversario di lavoro e altro ancora (e programmare l'automazione per fare gli auguri in quei giorni)

(e programmare l'automazione per fare gli auguri in quei giorni) Offrite ai vostri dipendenti un modo per trovare rapidamente il DRI giusto in diversi team percollaborazione interfunzionaleScarica questo modello #### Gestite la vostra pipeline di reclutamento

Create compiti, sottocompiti e liste di controllo per tenere traccia delle fasi di reclutamento dei diversi ruoli con ClickUp Tasks Compiti ClickUp è ideale per gestire tutte le attività delle risorse umane in un unico posto, suddivise per progetti o fasi di completamento. Utilizzate questa funzione per creare progetti per i diversi ruoli, insieme a sottoattività e liste di controllo. È inoltre possibile utilizzare le automazioni per far passare i candidati attraverso le diverse fasi del processo di colloquio o per ricordare agli intervistatori le fasi successive.

Semplificare l'onboarding

Migliorate l'onboarding creando un nuovo progetto di onboarding per ogni nuovo dipendente con una lista di controllo dei compiti in ClickUp -Gli strumenti a cui devono accedere, i documenti che devono leggere e altro ancora.

I nuovi assunti (e i loro manager) possono anche utilizzare la lista di controllo Obiettivi ClickUp per tenere traccia delle attività di onboarding. Ad esempio, io uso questa funzione per impostare obiettivi sì/no che i nuovi dipendenti del mio team possono segnare man mano che procedono con il processo di onboarding.

Un'altra idea è quella di creare un obiettivo comune per ogni gruppo di nuovi assunti, per avere una visione cumulativa dei loro progressi.

Imposta obiettivi semplici, basati su sì/no o su percentuali, per monitorare i progressi di onboarding dei nuovi assunti con ClickUp Goals

Riducete il lavoro con l'intelligenza artificiale

Redigere contenuti, trovare informazioni e localizzare le comunicazioni con ClickUp Brain ClickUp Brain AI possono far risparmiare tempo ai team HR e snellire i flussi di lavoro. È possibile utilizzarlo per sintetizzare documenti lunghi, redigere politiche richiedendo i dettagli da trattare e trovare rapidamente le informazioni giuste dalle attività e dai progetti.

I team globali possono anche utilizzare le sue funzionalità di traduzione per creare policy, fatture e moduli localizzati. Ecco altri modi in cui ClickUp Brain può aumentare la produttività del vostro team HR:

Miglioramento del self-service dei dipendenti: Fornite ai dipendenti una base di conoscenze alimentata dall'intelligenza artificiale. Il cervello è in grado di rispondere alle domande più frequenti su benefit, policy e processi di onboarding, riducendo l'onere delle risorse umane per le richieste di routine

Creare una base di conoscenze self-service che dia potere ai vostri dipendenti, utilizzando ClickUp Brain

Un onboarding più intelligente : Utilizzate Brain per automatizzare e personalizzare le attività di onboarding. Può generare e-mail di benvenuto personalizzate, accompagnare i nuovi assunti attraverso le fasi di onboarding e suggerire materiali di formazione pertinenti

: Utilizzate Brain per automatizzare e personalizzare le attività di onboarding. Può generare e-mail di benvenuto personalizzate, accompagnare i nuovi assunti attraverso le fasi di onboarding e suggerire materiali di formazione pertinenti Riduzione dei pregiudizi nelle assunzioni : Il cervello può aiutare a vagliare i curriculum e le domande di lavoro in base a criteri predefiniti, riducendo al minimo i pregiudizi inconsci nelle fasi iniziali del reclutamento

: Il cervello può aiutare a vagliare i curriculum e le domande di lavoro in base a criteri predefiniti, riducendo al minimo i pregiudizi inconsci nelle fasi iniziali del reclutamento Risoluzione proattiva dei problemi: ClickUp Brain è in grado di analizzare il sentiment dei dipendenti attraverso sondaggi e feedback interni. Ciò consente alle risorse umane di identificare tempestivamente i potenziali problemi e di adottare misure per risolverli prima che si aggravino

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Traccia i processi di assunzione : UtilizzareGerarchia ClickUp per personalizzare il vostro spazio di lavoro con cartelle o elenchi dedicati a varie funzioni, come il reclutamento e l'inserimento, la gestione delle buste paga, la gestione delle prestazioni, l'inserimento dei dipendenti, ecc. Potrete creare compiti specifici e assegnarli ai membri del team interessati, per essere sicuri di non tralasciare nulla

: UtilizzareGerarchia ClickUp per personalizzare il vostro spazio di lavoro con cartelle o elenchi dedicati a varie funzioni, come il reclutamento e l'inserimento, la gestione delle buste paga, la gestione delle prestazioni, l'inserimento dei dipendenti, ecc. Potrete creare compiti specifici e assegnarli ai membri del team interessati, per essere sicuri di non tralasciare nulla Inserimento dei dipendenti : Creare manuali per i dipendenti, organigrammi e progetti di onboarding personalizzati per ciascun dipendente, per garantire un processo di onboarding senza intoppi

: Creare manuali per i dipendenti, organigrammi e progetti di onboarding personalizzati per ciascun dipendente, per garantire un processo di onboarding senza intoppi Risparmiare tempo con Automazioni ClickUp: Impostare le automazioni per aggiornare i responsabili delle assunzioni sulla fase del colloquio, sincronizzare i dati dagli strumenti HRIS e persino augurare ai dipendenti il loro compleanno

Automazioni ClickUp: Impostare le automazioni per aggiornare i responsabili delle assunzioni sulla fase del colloquio, sincronizzare i dati dagli strumenti HRIS e persino augurare ai dipendenti il loro compleanno Eseguire le valutazioni delle prestazioni : SfruttareI modelli gratuiti di valutazione delle prestazioni di ClickUp per pianificare le revisioni annuali e monitorare la traiettoria di carriera di un dipendente

: SfruttareI modelli gratuiti di valutazione delle prestazioni di ClickUp per pianificare le revisioni annuali e monitorare la traiettoria di carriera di un dipendente Ottenere il feedback dei dipendenti: UtilizzateModuli ClickUp per condurre sondaggi e valutare il sentimento dei dipendenti nei confronti della cultura del lavoro, delle politiche organizzative, dell'ambiente di lavoro e altro ancora

Limitazioni di ClickUp

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento ripida

ClickUp Brain non è ancora in grado di eseguire analisi numeriche complesse

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ recensioni)

: 4.7/5 (9500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4000+ recensioni)

2. Paychex Flex: migliore per le aziende che richiedono la gestione dell'assicurazione aziendale

via Paychex Flex Paychex Flex è una piattaforma di gestione delle risorse umane che si distingue per il supporto alla gestione assicurativa. Supporta la copertura assicurativa non solo per la salute dei dipendenti, ma anche per le operazioni aziendali, come le responsabilità generali e informatiche.

Ho visto di persona come questo ha aiutato i clienti a evitare un grosso mal di testa. Una violazione dei dati può essere devastante per una piccola impresa, che però è riuscita a riprendersi rapidamente e senza danni finanziari grazie all'assicurazione di responsabilità civile informatica inclusa in Paychex Flex.

Paychex Flex offre anche molte funzioni aggiuntive, come un sistema di gestione dell'apprendimento, uno strumento di pianificazione pensionistica e una copertura per il risarcimento dei lavoratori. Ciò la rende una piattaforma conveniente per le piccole imprese, che possono scegliere le funzionalità di cui hanno bisogno man mano che crescono.

Le migliori caratteristiche di Paychex Flex

Gestione delle buste paga e delle imposte sia da desktop che da cellulare

Generazione di report come il fabbisogno di cassa e il costo del lavoro con un semplice clic

Segnalare le nuove assunzioni alle agenzie governative e aggiungerle ai benefici per i dipendenti e ai piani pensionistici

Limitazioni di Paychex Flex

Il rilevamento delle ore e la gestione delle presenze sono due funzioni diverse, il che può portare a un'esperienza utente disarticolata

Personalizzazioni limitate per i report e impossibilità di scaricarli anche in Excel

Prezzi di Paychex Flex

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Paychex Flex

G2 : 4.2/5 (1500+ recensioni)

: 4.2/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (1500+ recensioni)

3. Justworks: Ideale per le piccole imprese che necessitano di una piattaforma di gestione delle buste paga non complicata

via Solo opere Justworks è una piattaforma all-in-one per la gestione delle persone per le piccole e medie imprese. È adatta a un'azienda con la maggior parte dei dipendenti in una sola sede, ma che assume anche freelance o consulenti internazionali, come agenzie e studi creativi.

Ad esempio, Justworks rende più facile per le aziende statunitensi assumere dipendenti e collaboratori maltesi, consentendo loro di personalizzare l'esperienza di onboarding e di rispettare le politiche maltesi in materia di sicurezza sociale e di congedi per impostazione predefinita.

Due caratteristiche della piattaforma che mi sono piaciute sono il monitoraggio del tempo e i pacchetti di benefit incentrati sulle piccole imprese. È possibile tenere traccia del tempo da Slack, dall'app mobile e anche da opzioni di geofencing automatizzate, il che significa che l'orologio parte non appena un dipendente entra in ufficio.

Inoltre, vi dà accesso a piani di assicurazione sanitaria ricchi di vantaggi, con servizi come il supporto alla salute mentale, l'assistenza primaria e la fertilità a costo zero. Questo può essere un vantaggio enorme per attrarre e trattenere i migliori talenti, soprattutto se si considera l'aumento dei costi delle assicurazioni sanitarie.

Le migliori caratteristiche di Justworks

Automatizza la gestione delle buste paga sia per i dipendenti che per i contractor internazionali, grazie a funzioni come i pagamenti ricorrenti e una tantum e il supporto per la compilazione delle imposte

Consentire ai dipendenti di scegliere e gestire i propri piani previdenziali dal portale self-service

Impostazione di politiche e monitoraggio dei saldi delle ferie direttamente dall'applicazione mobile

Limitazioni di Justworks

Non supporta i dipendenti a tempo pieno e internazionali

Alcuni utenti hanno segnalato che l'esperienza dell'app mobile è difettosa

Prezzi di Justworks

Payroll : $50 di base + $8/dipendente al mese

: $50 di base + $8/dipendente al mese PEO Basic : $59/dipendente al mese

: $59/dipendente al mese PEO Plus: $109/dipendente al mese

Justworks valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

4. Rippling: Ideale per le aziende che necessitano di una soluzione all-in-one per la gestione delle risorse umane, dell'IT e delle buste paga

via Increspatura Se avete bisogno di strumenti aziendali all-in-one che soddisfino i requisiti end-to-end dei team di gestione delle risorse umane, delle paghe e dell'IT, prendete in considerazione Rippling. Nella mia esperienza, è stata una salvezza per le aziende che si destreggiano in complesse operazioni globali.

È possibile accedere a un'ampia gamma di funzionalità che vanno dal reclutamento globale, all'elaborazione globale delle buste paga e alla gestione delle risorse umane revisioni delle prestazioni alla gestione dei dispositivi e un sistema di gestione dell'apprendimento per ospitare corsi relativi alla conformità.

Rippling rende anche super facile assumere appaltatori locali a Malta. Dalla corretta classificazione nell'Employment Status National Standard Order alla registrazione della vostra attività presso l'Inland Revenue Department (IRD) di Malta, fa tutto. E il tempo di inserimento per i nuovi appaltatori è inferiore a cinque minuti.

Quest'ultima funzione può essere particolarmente utile per le aziende con processi e linee guida rigorosi in materia di conformità e sicurezza. È possibile chiedere ai dipendenti di completare corsi su argomenti quali la formazione sulla sicurezza, la privacy dei dati e i protocolli di conformità specifici del reparto, tenere traccia della partecipazione e assegnare badge.

Le migliori caratteristiche di Rippling

Assegnazione di dispositivi per i dipendenti remoti e configurazione da qualsiasi luogo, rendendo l'onboarding un gioco da ragazzi

Visualizzazione di dipendenti, appaltatori e ruoli aperti in un'unica dashboard e previsione dei piani di assunzione in tutta semplicità

Ottenere il feedback dei dipendenti utilizzando sondaggi automatizzati con trigger basati su regole, ad esempio dopo il completamento dell'onboarding o durante la revisione delle prestazioni dei dipendenti

Limitazioni del rippling

L'esecuzione di più cicli di implementazione per ogni Paese può richiedere molto tempo

L'elenco dei dipendenti può essere ordinato solo quando viene filtrato, il che rende l'elenco predefinito ingombrante

Alcuni utenti hanno trovato complicata la struttura dei prezzi di Rippling

Prezzi di Rippling

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2 : 4.8/5 (2300+ recensioni)

: 4.8/5 (2300+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (3000+ recensioni)

5. Moltiplicatore: Ideale per le aziende globali che necessitano di servizi di trasferimento e di gestione delle buste paga

via Moltiplicatore Che stiate sfruttando i freelance, assumendo personale a tempo pieno a livello locale o trasferendolo dal paese di origine al vostro, Multiplier semplifica l'intero processo. Multiplier è una piattaforma di gestione delle risorse umane per le startup e le medie imprese che vogliono espandersi rapidamente nei mercati globali.

Il suo servizio Employer of Record (EOR) è disponibile in oltre 150 paesi e i suoi servizi di assistenza VISA sono disponibili in oltre 140 paesi. In entrambi i casi, il loro team di esperti gestisce tutti i processi regionali e il lavoro amministrativo. Tutto ciò che dovete fare è seguire i progressi sul cruscotto.

In più, se scaricate le tasse locali su Multiplier, potete rimanere in regola per impostazione predefinita. Questa tranquillità si è rivelata preziosa per molti, che hanno costruito il loro team internazionale.

Le migliori caratteristiche di Multiplier

Generazione di pacchetti retributivi globali, transfrontalieri e inclusivi di ESOP

Garantire che le politiche di congedo e di presenza siano conformi alle leggi sul lavoro maltesi

Offrire pacchetti assicurativi convenienti e specifici per Malta

Inviare ai dipendenti i loro computer portatili aziendali e altri dispositivi prima dell'assunzione

Avviare le richieste di visto con pochi clic in Multiplier

Limitazioni di Multiplier

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con i pagamenti ricorrenti e i ritardi nei pagamenti

Opzioni di personalizzazione limitate. Ad esempio, non è possibile inviare spese in valuta estera

Prezzi del moltiplicatore

Datore di lavoro registrato : A partire da $400/mese

: A partire da $400/mese Appaltatori indipendenti : A partire da $40/mese

: A partire da $40/mese Pagamenti globali: Prezzi personalizzati

Multiplier valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (700+ recensioni)

: 4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

6. Papaya Global: Ideale per le aziende con una grande forza lavoro che necessitano di servizi di Agent-of-Record

via Papaya globale Papaya Global è stato progettato specificamente per aziende del settore dei servizi pubblici e marittimo con migliaia di dipendenti, molti dei quali possono trovarsi all'estero. Per questo motivo, impiega anche consulenti legali nelle regioni locali per garantire che i contratti siano conformi alle leggi e ai regolamenti locali.

Una delle sfide più grandi per questi settori è quella di garantire la puntualità e l'accuratezza delle buste paga oltre confine. Papaya Global affronta questo problema con il supporto di depositi diretti transfrontalieri e gateway di pagamento locali.

Papaya Global è anche una delle poche soluzioni HR che ho trovato con capacità di intelligenza artificiale. La sua soluzione di monitoraggio della conformità AI può aiutare a segnalare i problemi, ottimizzare l'instradamento dei pagamenti e prevedere i pagamenti futuri.

Un'altra funzione interessante è il "land date commitment", che garantisce ai dipendenti di ricevere i fondi in tempo.

Le migliori caratteristiche di Papaya Global

Deposito dei pagamenti direttamente sui conti dei dipendenti nei Paesi locali, senza passare attraverso banche diverse

Ottenere report completi sull'andamento dei congedi dei dipendenti, sulle previsioni finanziarie e sulle metriche relative alla diversità

Pagare i nuovi dipendenti e i contractor entro due giorni dall'inserimento nella piattaforma

Limitazioni di Papaya Global

Opzioni di personalizzazione delle fatture limitate

L'aggiornamento dei dati dei dipendenti è complicato e occorre contattare il team di assistenza clienti per farlo

Prezzi di Papaya Global

Payroll Plus Grow Global: a partire da $25/dipendente al mese Scale Global: A partire da $20/dipendente al mese Enterprise Global: A partire da $15/dipendente al mese

Pagamenti e gestione degli appaltatori: $30/appaltatore al mese

$30/appaltatore al mese Datore di lavoro registrato (EOR): A partire da $599/dipendente al mese

A partire da $599/dipendente al mese Pagamenti della forza lavoro globale : A partire da $2,5/transazione

: A partire da $2,5/transazione Agente di riferimento (AOR): A partire da $200/appaltatore al mese

Papaya Global valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (31+ recensioni)

: 4.5/5 (31+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

7. Patriot Payroll: Il migliore per le piccole e medie imprese con meno di 500 dipendenti

via Busta paga patriottica Progettata per le aziende con esigenze di base in materia di risorse umane, come la gestione delle paghe, delle presenze e delle spese, Patriot Payroll è una piattaforma senza fronzoli che privilegia la facilità d'uso.

L'ho trovata particolarmente utile per i piccoli team HR. Funzioni come le notifiche via e-mail per sollecitare i dipendenti a compilare i fogli di presenza e la possibilità di approvare in blocco i fogli di presenza e le spese possono far risparmiare molto tempo ai team HR composti da una o due persone.

I dipendenti possono creare e condividere i loro fogli di presenza con il team delle paghe, approvare i riepiloghi delle ore e calcolare automaticamente gli straordinari. È anche possibile creare politiche personalizzate sugli straordinari per diversi tipi di dipendenti, come quelli temporanei, stagisti e permanenti.

Le migliori caratteristiche di Patriot Payroll

Semplificare le attività amministrative consentendo ai dipendenti di aggiornare le informazioni sui pagamenti e ai manager di aggiornare i pacchetti retributivi e i riepiloghi delle ore

Gestione di buste paga, presenze e ore fatturabili da un'unica piattaforma

Ottenete rapporti dettagliati sulla vostra salute finanziaria con rapporti sull'invecchiamento degli AR, cronologie dei pagamenti e bilanci

Limitazioni di Patriot Payroll

L'impostazione di diversi cicli di pagamento per i dipendenti (bisettimanale, mensile, ecc.) è un processo manuale che deve essere eseguito su base individuale

Se avete dipendenti W2, dovrete pagare la tariffa "per dipendente" per un intero anno, anche se il dipendente si licenzia a metà percorso

Prezzi di Patriot Payroll

Pagamento di base : $17 (tariffa fissa) + $4 per dipendente/appaltatore al mese

: $17 (tariffa fissa) + $4 per dipendente/appaltatore al mese Paghe a servizio completo: $37 (tariffa forfettaria) + $4 per dipendente/appaltatore al mese

Patriot Payroll valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (500+ recensioni)

: 4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (3400+ recensioni)

8. Deel: Ideale per le aziende globali con operazioni HR complesse e requisiti di conformità

via Deel Deel è una piattaforma one-stop people per le grandi aziende con piani di espansione globale. È possibile creare contratti localizzati, presentare le tasse in diverse regioni ed eseguire controlli globali. Ciò rende Deel un'ottima opzione per le aziende con processi rigorosi legati alla conformità. Inoltre, Deel promette un tempo di onboarding di cinque giorni per Malta, quindi è un'ottima opzione per le imprese che vogliono iniziare rapidamente.

Deel è conforme alle normative locali maltesi e gestisce le imposte immediatamente. Inoltre, partner con due fornitori di assicurazioni a Malta - Unisure e Allianz - rende più facile fornire ai propri dipendenti un'assicurazione sanitaria.

Pur non avendo gestito direttamente le buste paga con Deel, ho esplorato le sue caratteristiche durante la mia valutazione. Una caratteristica che mi ha colpito è il plugin Deel Slack. Con questo plugin è possibile creare flussi di lavoro automatizzati su Slack da Deel, come la condivisione di annunci, il monitoraggio del coinvolgimento e l'impostazione di check-in settimanali. Bello, vero?

Tuttavia, questo significa anche che Deel è uno dei servizi di gestione delle paghe e di EOR più costosi sul mercato.

Le migliori caratteristiche di Deel

Mantenere la conformità con le normative locali maltesi in materia di salari minimi, straordinari, ferie e imposte

Gestione di tutte le attività di payroll - buste paga, approvazioni, fatture e altro - da un'unica piattaforma

Automatizzare l'accesso al software dando ai dipendenti l'accesso agli strumenti di cui hanno bisogno non appena vengono assunti

Tenere traccia degli aggiornamenti delle leggi locali sul lavoro in tempo reale ed evitare costose multe

Limitazioni di Deel

Deel fornisce solo funzioni di reporting limitate

L'applicazione mobile è disponibile solo in alcuni Paesi

I dipendenti e i collaboratori non possono mantenere i loro fondi nella piattaforma Deel per più di 30 giorni

Prezzi di Deel

Gestione dei contraenti Deel : $49/mese

: $49/mese Deel EOR : $599/mese

: $599/mese Deel Payroll : $29/dipendente al mese

: $29/dipendente al mese Deel US Payroll: $19/dipendente al mese

$19/dipendente al mese Deel US PEO: $79/dipendente al mese

$79/dipendente al mese Deel HR : Gratuito

: Gratuito Deel Engage: $20/dipendente al mese

Valutazioni e recensioni di Deel

G2 : 4.8/5 (3300+ recensioni)

: 4.8/5 (3300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

9. OnPay: Il migliore per le società di contabilità che necessitano di un software di gestione del personale "tutto in uno"

via OnPay OnPay è costruito per le aziende che di solito lavorano in sede, in particolare per i commercialisti e altre aziende di medie dimensioni come studi legali, dentisti, ristoranti e organizzazioni non profit.

Una caratteristica che mi ha colpito di OnPay, soprattutto perché riduce il lavoro manuale, è la sincronizzazione automatica tra i pacchetti retributivi e le buste paga.

Se state inserendo un nuovo dipendente o modificando i benefit di un membro del personale esistente, qualsiasi modifica apportata nel modulo HR viene aggiornata automaticamente nella busta paga. Ciò consente ai team HR di risparmiare una notevole quantità di tempo e di garantire l'accuratezza di tutte le operazioni.

Se siete uno studio contabile che gestisce le buste paga di diverse aziende, OnPay può essere un'ottima scelta. Vi permette di gestire tutti i vostri clienti da un'unica postazione e di delegare il lavoro a diverse persone del vostro team o del team del vostro cliente.

Le migliori caratteristiche di OnPay

Offre ai dipendenti la possibilità di suddividere i pagamenti su più conti bancari

Creare un organigramma pubblico con i dettagli dei dipendenti e le gerarchie di reporting

Impostare flussi di lavoro personalizzati per l'onboarding, per garantire che ogni nuovo assunto abbia un'esperienza personalizzata in base al livello di carriera e al reparto di appartenenza

Limitazioni di OnPay

OnPay non fornisce un'applicazione mobile per gli utenti Android

È possibile impostare le buste paga solo per un mese alla volta

OnPay ha una mentalità "fai da te" e non fornisce molto supporto per l'onboarding

Prezzi di OnPay

Costo totale: $40/mese (base) + $6/persona al mese

Valutazioni e recensioni di OnPay

G2 : 4.8/5 (200+ recensioni)

: 4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

10. Oyster HR: migliore per le aziende remote che cercano un servizio di Employer of Record

via Oyster HR Avendo lavorato con numerosi team remoti, posso affermare con certezza che Oyster HR è un'ottima soluzione per le aziende che vogliono costruire e gestire una forza lavoro distribuita.

Oyster HR è principalmente un servizio di Employer of Record (EOR) per aziende remote e team distribuiti. Supporta oltre 180 Paesi (compresa Malta) e offre una gestione completa delle operazioni relative alle persone, tra cui buste paga, pacchetti di benefit e gestione delle azioni. Ciò significa che il loro team si occuperà dei processi legali, come l'invio del rapporto FS4 di un nuovo assunto all'Inland Revenue Department (IRD).

Ho trovato anche il portale per i dipendenti piuttosto solido. È facile da usare, con un'interfaccia utente semplice e intuitiva, e gestisce tutte le attività di base, come la registrazione delle presenze, l'archiviazione dei rimborsi e l'accesso alle buste paga dei contratti.

Un'ottima caratteristica di Oyster HR è la sua rete Talent, che consente di esternalizzare le assunzioni ai suoi partner nelle regioni locali. È un modo senza problemi per trovare grandi talenti!

Le migliori caratteristiche di Oyster HR

Trasformazione dei contrattisti in dipendenti a tempo pieno con pochi clic

Gestire le operazioni di payroll a livello globale senza preoccuparsi delle norme e dei regolamenti locali

Creazione di pacchetti retributivi completi che tengano conto di benefit, equità e persino gap salariali trattenere i migliori talenti Limitazioni delle risorse umane di Oyster

La mancanza diPiattaforma HRIS di integrazioni significa che potreste trovare dei silos di dati tra i dettagli delle buste paga e i dati di base dei dipendenti

Alcuni utenti hanno segnalato che il team di assistenza clienti di Oyster HR è lento a rispondere

Prezzi di Oyster HR

Contractor : $29/contractor al mese (EUR 27/contractor al mese)

: $29/contractor al mese (EUR 27/contractor al mese) Pagamenti globali : $50/dipendente al mese (EUR 47/contrattista al mese)

: $50/dipendente al mese (EUR 47/contrattista al mese) Datore di lavoro registrato : $699/mese (EUR 649/mese)

: $699/mese (EUR 649/mese) Scala: Prezzi personalizzati

Oyster HR valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)

: 4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

Migliora le tue attività con ClickUp

Le piattaforme HR possono migliorare le attività amministrative e migliorare la comunicazione e la collaborazione in generale. Inoltre, possono liberare la larghezza di banda del team HR per aiutarlo a concentrarsi su altri compiti importanti, come il benessere dei dipendenti e la creazione di un ambiente di lavoro positivo.

Ma non basta scegliere una qualsiasi piattaforma tecnologica per le risorse umane. La scelta degli strumenti giusti richiede la conoscenza delle esigenze specifiche e delle dinamiche del team. È anche importante scegliere piattaforme che possano aiutarvi a svolgere più funzioni, in modo da non passare il tempo a destreggiarvi tra strumenti diversi.

È qui che entra in gioco ClickUp, la soluzione all-in-one per la gestione di progetti, comunicazioni e documenti (insieme a modelli HR gratuiti e funzionalità di intelligenza artificiale) consente di gestire la maggior parte delle operazioni relative alle persone da un'unica postazione. Iscriviti a ClickUp e approfitta delle funzionalità e delle automazioni per svolgere il tuo lavoro meglio e più velocemente!