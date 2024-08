10 migliori sistemi HRIS per gestire l'amministrazione del personale nel 2024

Quando un'azienda è in fase di crescita, anche il database dei dipendenti si espande, aumentando i compiti amministrativi che ne derivano. Per far fronte a questa situazione è necessario il giusto HRIS (sistema informativo per le risorse umane).

Tuttavia, nell'affollato mercato dei sistemi HRIS, trovare una soluzione che soddisfi requisiti specifici come scalabilità, personalizzazione e capacità di integrazione può richiedere tempo e lavoro richiesto.

In questo articolo, vi illustreremo i dieci migliori software HRIS.

Ne esamineremo le migliori funzionalità/funzione, i limiti, i prezzi e le valutazioni dei clienti, in modo che possiate trovare la migliore opzione digitale per organizzare e monitorare i vostri dipendenti, adatta alle vostre esigenze aziendali.

Che cosa sono i sistemi HRIS?

Il sistema informativo per le risorse umane (HRIS) è un sistema di gestione delle risorse umane (HRIS) Software per le risorse umane che organizza, archivia e recupera i dati dei dipendenti quando necessario.

Il software integra in un'unica piattaforma centralizzata funzioni fondamentali per le risorse umane come il reclutamento, l'onboarding, l'elaborazione delle buste paga, l'amministrazione dei benefit, il monitoraggio delle presenze e attività amministrative simili.

I sistemi HRIS si differenziano dagli HRMS (Human Resource Management System), che includono funzionalità di gestione dei talenti e delle prestazioni.

Cosa cercare nei sistemi HRIS?

La scelta del sistema HRIS giusto per la vostra azienda può essere impegnativa. Iniziate valutando se il sistema HRIS è facile da configurare e da usare, se è adatto al vostro budget e se può essere personalizzato per soddisfare le vostre esigenze aziendali.

Ecco alcune funzionalità/funzione indispensabili da ricercare nei sistemi HRIS:

Gestione dell'onboarding: Una soluzione software HRIS ideale dovrebbe semplificare il processo di onboarding, fornendo ai nuovi assunti i documenti e la formazione necessari

Una soluzione software HRIS ideale dovrebbe semplificare il processo di onboarding, fornendo ai nuovi assunti i documenti e la formazione necessari Gestione del database: Dovrebbe eliminare il requisito di grandi file del personale e fornire un rapido accesso ai dati rilevanti tramite file digitali

Dovrebbe eliminare il requisito di grandi file del personale e fornire un rapido accesso ai dati rilevanti tramite file digitali **Ricerca di sistemi HRIS che forniscano dashboard e funzionalità di reportistica personalizzabili per il monitoraggio e l'analisiKPI HR e le metriche aziendali più importanti

**Automazioni: il software deve semplificare e automatizzare la gestione delle buste paga e presentare le pratiche fiscali corrette al momento giusto

**Il sistema di gestione delle risorse umane deve includere funzionalità di monitoraggio del tempo e delle presenze per garantire la visibilità dei turni e delle presenze dei dipendenti

Accessibilità mobile: Cercate sistemi HRIS che offrano un'app mobile dedicata; avere i dati a portata di mano e facilmente accessibili vi dà la libertà di gestire la vostra forza lavoro da qualsiasi luogo

Approfondiamo i migliori sistemi HRIS disponibili.

10 Migliori sistemi HRIS da utilizzare nel 2024

Ecco la nostra top ten dei migliori software HRIS che offrono soluzioni su misura per le vostre specifiche esigenze aziendali:

1. ClickUp

gestire l'amministrazione del personale senza problemi grazie alle oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

ClickUp è un sistema all-in-one piattaforma per il project management con una suite di strumenti robusti e altamente personalizzabili Teams per i team HR . Con oltre 1000 integrazioni con i più diffusi software aziendali e centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili, ClickUp aiuta a semplificare la gestione delle persone e a snellire le operazioni per una crescita aziendale senza sforzo.

Inoltre, ClickUp offre oltre 15 modi per visualizzare la vostra forza lavoro e le vostre operazioni, tra cui:

Vista Tabella: per gestire tutti i dati dei dipendenti in una configurazione simile a un foglio di calcolo

per gestire tutti i dati dei dipendenti in una configurazione simile a un foglio di calcolo Vista Elenco: con molteplici opzioni di raggruppamento, ordinamento e filtraggio

con molteplici opzioni di raggruppamento, ordinamento e filtraggio Vista Modulo: per raccogliere feedback attraverso commenti e sondaggi e trasformarli in un elenco di attività da svolgere

per raccogliere feedback attraverso commenti e sondaggi e trasformarli in un elenco di attività da svolgere Vista Carico di lavoro: per monitorare il carico di lavoro e le attività di ogni dipendente

per monitorare il carico di lavoro e le attività di ogni dipendente Calendario: con opzioni di pianificazione per turni, riunioni virtuali e ferie

Utilizzo Documenti ClickUp per archiviare i documenti dei dipendenti, come guide per i dipendenti, materiali di formazione, liste di controllo per l'inserimento e politiche interne.

Aggiungete campi personalizzati a qualsiasi visualizzazione per tenere traccia delle informazioni sui dipendenti o sui candidati, aggiungete allegati ai documenti, collegamenti a risorse esterne e altro ancora.

ClickUp offre inoltre centinaia di modelli gratuiti per le risorse umane se volete progettare qualcosa di diverso da un manuale per i dipendenti o di una processo aziendale .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/employee-handbook-template-by-clickup.png Il modello di manuale aziendale di ClickUp include sezioni necessarie come Standard di condotta, Politiche del team e Codice di abbigliamento, oltre a sezioni comunemente trascurate come Orari di lavoro, Sistemazioni ADA e Politiche di comunicazione.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15061&\_gl=1\*1u1anic\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scarica questo modello /%cta/

Accelerate il processo di onboarding dei nuovi dipendenti, consentendo ai nuovi assunti di conoscere più rapidamente l'azienda e di iniziare ad avere un impatto sul lavoro.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/b56a8b5-600.png Il modello di documento sui processi aziendali di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e gestire i processi aziendali in un unico luogo.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14981&\_gl=1\*1k7f9v8\*\_gcl\_au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Utilizzate dashboard intuitivi e Obiettivi ClickUp per monitorare le attività cardine e altre metriche di crescita e sviluppo dei dipendenti. Sfruttare automazioni in ClickUp per creare attività, assegnarle, inserire commenti, modificare lo stato delle attività e altro ancora.

ClickUp dispone anche di dashboard personalizzabili, altamente visivi e favorevoli collaborazione in tempo reale tra tutte le parti interessate.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-493-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

Ottieni risposte istantanee e accurate basate sul contesto da qualsiasi attività relativa alle risorse umane all'interno della piattaforma e in connessione con ClickUp Brain

ClickUp Brain: Riepilogare/riassumere le note di una riunione, riscrivere moduli di formazione o rivedere rapidamente la grammatica di un testo

Riepilogare/riassumere le note di una riunione, riscrivere moduli di formazione o rivedere rapidamente la grammatica di un testo ClickUp Modulo: Creazione di modulifeedback dei dipendenti sondaggi, pulse survey, flussi di lavoro di revisione interna, ecc

Creazione di modulifeedback dei dipendenti sondaggi, pulse survey, flussi di lavoro di revisione interna, ecc Modelli integrati: Utilizzate modelli per i processi HR principali, tra cuirevisione delle prestazioni,gestione del database,riunioni 1:1egestione delle buste paga *ClickUp Chattare: Collaborazione in tempo reale tra le parti interessate utilizzandoClickUp Chattare visualizzare

Utilizzate modelli per i processi HR principali, tra cuirevisione delle prestazioni,gestione del database,riunioni 1:1egestione delle buste paga *ClickUp Chattare: Collaborazione in tempo reale tra le parti interessate utilizzandoClickUp Chattare visualizzare ClickUp Dashboard: Utilizzate più di 50 widget per gestire i dati del dipartimento HR, come il time-to-hire, le posizioni occupate e le prestazioni del team HR

Utilizzate più di 50 widget per gestire i dati del dipartimento HR, come il time-to-hire, le posizioni occupate e le prestazioni del team HR Lavagne online: Trasformate le idee del vostro team in flussi di lavoro attuabili utilizzando i file diLavagne online ClickUp. Organizzare le attività, semplificare i processi HR, misurare le prestazioni dei dipendenti, ecc.

Limiti di ClickUp

I principianti ritengono che la curva di apprendimento sia un po' ripida a causa del numero elevato di funzionalità/funzione

Funzioni limitate su dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9836+ recensioni)

4.7/5 (9836+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4009+ recensioni)

2. Deel

via Deel Portale persone Deel con i dettagli dei singoli dipendenti Deel è una soluzione HRIS adatta ad aziende di tutte le dimensioni. Ha un'interfaccia utente intuitiva e funzioni HR personalizzabili come buste paga, amministrazione dei benefit, presenze, ecc.

Questo sistema HRIS offre un repository centralizzato per l'archiviazione dei dati del personale in un'unica posizione, consentendo un accesso rapido e semplice da qualsiasi luogo.

Se gestite una forza lavoro globale, Deel è in grado di gestire facilmente le complessità della gestione aziendale internazionale. Offre una solida API per la personalizzazione delle integrazioni e l'automazione su scala.

Inoltre, questo sistema di gestione delle risorse umane è in grado di gestire la conformità alle normative locali e internazionali in materia di occupazione, in modo da non dover mai preoccuparsi della propria forza lavoro globale.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Deel

Visualizzare gli stipendi, i benefit e le spese dei dipendenti in un unico posto

Impostazione dei dipendenti con piani pensionistici, assicurazioni sanitarie o stipendi locali

Semplificare l'onboarding con grafici e flussi di lavoro predefiniti

Automazione del calcolo delle buste paga, delle deduzioni e delle ritenute fiscali

Se assumete dipendenti da tutto il mondo, potete avvalervi dei servizi EOR e PEO con funzionalità/funzione quali elaborazione delle buste paga, conformità, gestione dei contratti e rimborsi spese

Assistenza per la sponsorizzazione dei visti, supporto per l'immigrazione, pacchetti di benefit localizzati e gestione globale delle azioni per la vostra forza lavoro distribuita

Limiti di Deel

Limitate opzioni di integrazione e personalizzazione

Nessuna app mobile dedicata

Da fare a meno della guida fiscale per i lavoratori da remoto che collaborano con società esterne

Prezzi di Deel

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Deel

G2: 4.8/5 (2329+ recensioni)

4.8/5 (2329+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (523+ recensioni)

3. Paycor

via PagamentiPaycor è un sistema HRIS completo basato su cloud con un'interfaccia utente pulita e intuitiva. Semplifica le funzioni HR essenziali e i banali flussi di lavoro amministrativi, automatizzandoli e facendo risparmiare tempo ai team HR.

Questo software è altamente configurabile e si adatta facilmente alle vostre esigenze aziendali. Che si tratti di onboarding, elaborazione delle buste paga o gestione dei dipendenti, Paycor è in grado di semplificare le operazioni, dall'assunzione al monitoraggio e all'ottimizzazione della forza lavoro.

Paycor fornisce un database di informazioni unificato, consentendo alle aziende di non utilizzare la carta con soluzioni di documenti e moduli digitali.

Le migliori funzionalità/funzione di Paycor

Semplificare l'onboarding con un sistema di monitoraggio dei candidati e funzionalità/funzione per pubblicare le offerte di lavoro e l'onboarding dei nuovi assunti, il tutto su un'unica piattaforma

Automazioni per il calcolo delle retribuzioni e delle imposte, per la compilazione puntuale delle imposte e per altre attività amministrative

Utilizzare lo strumento proprietario di reportistica e conformità ACA per aiutare a preparare, generare e archiviare moduli come 1094-C e 1095-C per la conformità ai benefit

Personalizzate le dashboard e i modelli di reportistica predefiniti per visualizzare facilmente i problemi attuali della forza lavoro e le tendenze del mercato

Limiti di Paycor

L'implementazione può essere un po' complicata

L'app mobile non è completamente ottimizzata

La funzionalità di reportistica personalizzata manca di personalizzazione e facilità d'uso

Prezzi Paycor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Paycor

G2: 4.0/5 (715+ recensioni)

4.0/5 (715+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (2750+ recensioni)

4. Increspatura

via IncrespaturaIncrespatura è un sistema informativo globale per le risorse umane basato su cloud che consente di gestire e automatizzare le operazioni della forza lavoro a livello globale, dall'inserimento dei dipendenti alla loro separazione.

Il software localizza dinamicamente tutto in base alla posizione dei dipendenti, dai campi e documenti alle valute. Ciò che contraddistingue Rippling sono le funzioni integrate di gestione delle app e dei dispositivi che supportano le esigenze di una forza lavoro remota.

È possibile effettuare iscrizioni all'assicurazione sanitaria, inviare lettere di offerta, eseguire controlli sul passato, gestire le pratiche per i nuovi assunti, aggiungere lavoratori al libro paga e altro ancora durante l'intero ciclo di vita dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Utilizzate spazi di raccolta dati centralizzati per raccogliere, archiviare e accedere alle informazioni sui dipendenti con un semplice clic

Disattivare automaticamente gli account, le password, i controlli degli utenti e la titolarità dei dispositivi degli ex dipendenti quando questi se ne vanno

Personalizzazione delle opzioni di reportistica con modelli e elementi di visualizzazione dei dati integrati

Automazioni per la generazione di lettere di offerta, controlli globali dei precedenti e pratiche per le nuove assunzioni per snellire i processi HR

Esecuzione automatica dei calcoli, delle deduzioni e delle dichiarazioni dei redditi in sincronizzazione con le leggi regionali sulla conformità dei salari

Gestione flessibile di orari e presenze per i vostri dipendenti freelance, a contratto o a ore

Limiti di rippling

Le funzionalità di revisione delle prestazioni e di approvazione della PTO possono essere migliorate

Mancanza di dettagli nei grafici organizzativi e nelle buste paga

Prezzi di Rippling

A partire da 8 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (2276+ recensioni)

4.8/5 (2276+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (3029+ recensioni)

5. Gusto

via GustoGusto è un sistema HRIS facile da usare e flessibile che aiuta i professionisti delle risorse umane a gestire le informazioni sui dipendenti, le buste paga, i benefit, il 401$[k$a], la retribuzione dei lavoratori e altro ancora da un unico dashboard.

La soluzione di Gusto, basata su cloud, aiuta a gestire l'onboarding, il coinvolgimento dei dipendenti, la retribuzione e l'assicurazione.

Gusto offre inoltre strumenti estensivi per le buste paga che consentono un'esperienza senza soluzione di continuità nella retribuzione di dipendenti e appaltatori. È inoltre possibile archiviare, firmare, inviare via fax e conservare elettronicamente tutti i documenti all'interno della dashboard di Gusto.

Inoltre, facilita la capacità dei dipendenti di ottimizzare le buste paga grazie a strumenti finanziari gratuiti, come i pagamenti senza carta tramite Gusto Wallet e le carte di debito.

Le migliori funzionalità/funzione di Gusto

Possibilità di eseguire un numero illimitato di paghe senza costi aggiuntivi, automazione dei pagamenti con deposito diretto, delle detrazioni, delle dichiarazioni fiscali e dei pagamenti dei contraenti internazionali

Personalizzazione delle liste di controllo per l'onboarding, firma elettronica, spazio di archiviazione dei documenti e modelli personalizzati di lettere di offerta per un onboarding senza soluzione di continuità

Accesso a strumenti di reportistica di facile utilizzo e a una galleria di modelli di report per il monitoraggio del tempo, delle prestazioni e delle retribuzioni

Personalizzazione dei pacchetti di benefit, compresi piani opzionali per la vista, l'odontoiatria, la pensione, HSA e FSA, il risarcimento dei lavoratori e i benefit per i pendolari

Monitoraggio del tempo in mobilità con geolocalizzazione, avvisi di straordinari, approvazione automatizzata delle richieste di ferie, monitoraggio del tempo libero e altro ancora

Limiti di Gusto

Le politiche sulle ferie devono essere migliorate

Mancano funzionalità/funzione flessibili di gestione del calendario e delle attività

Prezzi di Gusto

Semplice: $40 al mese + $6 per dipendente

$40 al mese + $6 per dipendente Plus: $80 al mese + $12 per dipendente

$80 al mese + $12 per dipendente Premium: Prezzo personalizzato

Gusto valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1883+ recensioni)

4.5/5 (1883+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3812+ recensioni)

6. Arcoro

via ArcoroArcoro offre un sistema informativo modulare per le risorse umane progettato per semplificare e automatizzare le attività HR delle imprese edili.

Questo software per le risorse umane include funzionalità/funzione per l'acquisizione dei talenti, l'onboarding, la gestione dei registri dei dipendenti e la gestione della conformità in linea con le normative federali e del DOT specifiche del settore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Arcoro

Beneficiare di un hub centralizzato per la gestione dei dati e dei registri dei dipendenti

Gestione del costo del lavoro e della programmazione della forza lavoro per massimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare l'efficienza dei progetti

Modulo di gestione dei benefit facile da usare, integrato con oltre 300 partner, tra cui i principali vettori assicurativi, provider di buste paga, ERP, eSoftware HRMS* Gestione delle funzioni di check-in e check-out dei dipendenti in loco, con la possibilità di verificare lo stato di salute tramite le domande poste nel portale di accesso

Tracciamento di orari e presenze per buste paga accurate, registrazioni a prova di bomba e reportistica di conformità

Sfruttare i moduli di pianificazione dell'esito positivo per identificare e sviluppare i futuri leader dell'organizzazione

Limiti di Arcoro

Il software non è ideale per le aziende con fluttuazioni della forza lavoro

Arcoro dispone di un'app per dispositivi mobili, ma con funzioni limitate

Le funzionalità/funzione di reportistica sul lato delle prestazioni e delle spese sono minime

Prezzi di Arcoro

Prezzi personalizzati

Arcoro valutazioni e recensioni

G2: 3.9/5 (89+ recensioni)

3.9/5 (89+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (101+ recensioni)

7. Solo lavori

via Solo opereSolo opere è uno dei sistemi HR completi e di facile utilizzo che offre servizi aggiuntivi di PEO e payroll. La piattaforma funziona come hub centralizzato per i professionisti delle risorse umane, che possono così archiviare, organizzare e gestire efficacemente le informazioni sui dipendenti, con un supporto 24/7 da parte dei consulenti HR.

Justworks offre una posizione centrale per l'archiviazione e la distribuzione di documenti importanti, come manuali di formazione, contratti di lavoro e reportistica. Questa funzionalità/funzione garantisce la sicurezza dei dati ed elimina la necessità di documenti fisici.

Le migliori funzionalità/funzione di Justworks

Possibilità di usufruire di funzionalità/funzione come la gestione dei manuali per i dipendenti, l'e-signage, la generazione automatizzata di lettere d'offerta, i modelli di policy, ecc

Conformità alle leggi federali, statali e locali, insieme alla compilazione automatizzata delle imposte sui salari, compresi W-2, 1099, 940 e 941 per via elettronica

Automazioni nel monitoraggio del tempo dei dipendenti con la sincronizzazione delle buste paga, allineate con le regole sugli straordinari e sulle pause, combinate con funzionalità di geofencing

Personalizzazione di dashboard e modelli predefiniti per ottimizzare le informazioni sulle richieste di PTO, sullo stato della formazione e sul censimento aziendale, integrati con software come QuickBooks e Xero

Portale self-service per i dipendenti che possono aggiornare le informazioni personali, visualizzare le buste paga e i moduli fiscali e iscriversi ai benefit

Limiti di Justworks

La reportistica per le paghe è complicata e confusa per i dipartimenti AR

I rimborsi spese ricorrenti devono essere programmati manualmente

Prezzi di Justworks

Basic: $59 al mese per dipendente

$59 al mese per dipendente Plus: $99 al mese per dipendente

Valutazioni e recensioni di Justworks

G2: 4.6/5 (435+ recensioni)

4.6/5 (435+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (718+ recensioni)

8. Remofirst

via RemofirstPrimo passo è un software HRIS leader nel settore delle piccole imprese con team completamente remoti. Il software aiuta a pagare i dipendenti in tempo e nella loro valuta locale. Inoltre, contribuisce a diversificare l'offerta e i benefici per il personale, indipendentemente dalla posizione dei dipendenti.

Una delle sue migliori funzionalità/funzioni è il modulo "Employer-of-Record". È possibile inserire lavoratori a distanza e nuovi appaltatori senza preoccuparsi dei requisiti fiscali e di conformità nel paese d'origine.

Le migliori funzionalità/funzione di Remofirst

Ottenere un hub centralizzato per le attività relative alle risorse umane e per la gestione del capitale umano

Sfruttare il modulo EOR per assumere i migliori talenti a livello globale senza preoccuparsi delle leggi locali in materia di salari, tasse, lavoro e conformità

Buste paga multicurrency per i contractor in USD, EUR, GBP, CAD o SGD

Accesso a RemoHealth, un piano di assicurazione sanitaria privata personalizzato in tutto il mondo, che include un'eccezionale copertura dentistica, medica e visiva

Semplificazione del processo di onboarding in giornata in oltre 180 Paesi

Fornire contratti per freelance conformi alle normative locali, fondamentali per le aziende che desiderano evitare multe e altre sanzioni dovute a errori di classificazione

Limiti di Remofirst

La curva di apprendimento è ripida e la documentazione e le risorse disponibili sul web sono quasi inesistenti

Mancano funzionalità/funzione come la gestione delle prestazioni e dei compensi

Prezzi di Remofirst

Datore di lavoro: $199 per persona al mese

$199 per persona al mese Appaltatore: $25 per persona al mese

Valutazioni e recensioni di Remofirst

G2: 4.3/5 (59+ recensioni)

4.3/5 (59+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza valutazioni

9. Eddy

via EddyEddy è un software HRIS all-in-one per le piccole aziende che consente di assumere, gestire e pagare i dipendenti attraverso un sistema globale.

La piattaforma offre strumenti solidi per i lavoratori frontline senza scrivania che snelliscono le attività e i processi HR e semplificano l'esperienza dei dipendenti.

Inoltre, il sistema di paghe full-service di Eddy consente di risparmiare tempo prezioso per le risorse umane e di ridurre gli errori in materia di paghe, nel rispetto di leggi e scadenze complicate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Eddy

Consente ai nuovi assunti di completare il processo di onboarding prima del loro primo giorno con l'onboarding guidato dai dipendenti

Spazio di archiviazione e organizzazione dei documenti basato su cloud con grafici e directory dei dipendenti

Piani PTO personalizzabili che soddisfano le esigenze delle piccole imprese

Tracciamento delle ore dei dipendenti, gestione organizzata dei fogli di presenza e generazione di reportistica sulle assenze con un'applicazione mobile per il monitoraggio del tempo

Limiti di Eddy

Non è possibile inviare più richieste di ferie in un solo giorno

Manca una comunicazione integrata che possa aiutare i dipendenti a contattare le risorse umane, ostacolando l'esperienza complessiva dei dipendenti

Prezzi di Eddy

Disponibile in versione di prova gratuita

I piani partono da 6 dollari al mese per persona

Valutazioni e recensioni di Eddy

G2: 4.7/5 (67+ recensioni)

4.7/5 (67+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (41+ recensioni)

10. HiBob

via HiBobHiBob o Bob, è uno dei principali sistemi HRIS. Favorisce la produttività, il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti grazie a vari moduli e flussi di lavoro adattivi per la forza lavoro moderna.

Automatizza tutto, dall'onboarding alle buste paga, con cicli di approvazione semplificati. Monitoraggio delle ore dei dipendenti, delle presenze e dei permessi in un unico posto centrale. Completate le buste paga in tre passaggi, garantendo l'accuratezza e la puntualità della reportistica al provider.

Le migliori funzionalità/funzioni di HiBob

Accesso alla gestione dei dati dei dipendenti e approfondimenti sulla forza lavoro dell'azienda per una gestione efficace del personale tramite l'hub documenti

Automazione del processo end-to-end per cicli di approvazione semplificati relativi alle funzioni HR principali, come l'onboarding, le presenze, le buste paga e i benefit

Monitoraggio centralizzato delle prestazioni dei dipendenti, delle ore lavorate, delle presenze e dei permessi

Automazione dell'intero ciclo delle retribuzioni in tre passaggi, dalla raccolta dei dati relativi alle retribuzioni alla verifica della loro accuratezza e all'invio di una reportistica al provider delle retribuzioni entro una durata stabilita

Monitoraggio dei benefit in sospeso e attivi per i dipendenti, oltre alla personalizzazione di nuovi benefit

Funzionalità/funzione di reportistica per i dipendenti, per avvisare il personale delle risorse umane di comportamenti scorretti sul posto di lavoro in modo discreto

limiti di #### HiBob

I sondaggi aziendali e il modulo di feedback dei dipendenti potrebbero essere migliorati

Per molte funzioni non è possibile caricare documenti esterni (ad es. Excel, PDF, ecc.)

Prezzi di HiBob

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su HiBob

G2: 4.5/5 (777+ recensioni)

4.5/5 (777+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (136+ recensioni)

Semplificare l'amministrazione del personale con il miglior software HRIS

Se state cercando il modo migliore per gestire i dati dei dipendenti, il software HRIS vi aiuta a soddisfare tutte le vostre esigenze.

Il nostro elenco completo dei 10 migliori sistemi HRIS dovrebbe essere d'aiuto, ma pensiamo che con ClickUp!

Da centinaia di modelli HR gratis con funzionalità/funzione relative all'onboarding, impostazione degli obiettivi , sviluppo del talento, standardizzazione dei processi clickUp è una piattaforma all-in-one per semplificare i processi HR associati alla gestione dei dati dei dipendenti e non solo.

Inoltre, ClickUp è un software economicamente vantaggioso. Accedere ad attività illimitate, aggiungere un numero qualsiasi di stakeholder, pianificare e gestire i progetti con Lavagne online creare e visualizzare i requisiti di un progetto con Documenti , memorizzare circa 100 MB di dati e molto altro ancora - con ClickUp Free Forever Piano.

Per vedere come la piattaforma supporta le vostre esigenze in materia di risorse umane, registratevi per avere un account gratuito su ClickUp oggi stesso!