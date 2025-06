Come scalare efficacemente un team commerciale nel 2025

La crescita del fatturato è l'obiettivo principale di ogni team commerciale. Tuttavia, il percorso per raggiungerlo sarà diverso per ogni azienda, a seconda dei propri obiettivi di fatturato complessivi.

Man mano che le esigenze dei clienti evolvono, un'azienda deve adeguare le proprie quote relative ai lead e alla conversione insieme alla forza lavoro. Ciò è fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi di crescita, sostenere la crescita e scoprire in modo efficiente nuove opportunità.

Questa guida approfondisce il concetto di scalabilità nel settore commerciale e fornisce suggerimenti su come identificare quando è necessario scalare un team commerciale. Ti guiderà inoltre attraverso le molteplici sfaccettature della scalabilità di un team commerciale e ti consentirà di consolidare le tue conoscenze con esempi di errori comuni da evitare.

Comprendere la scalabilità nel settore commerciale

Il ridimensionamento delle vendite si riferisce al processo di aumento sistematico del fatturato e della redditività, aggiungendo gradualmente risorse. Come strategia aziendale, il ridimensionamento delle vendite comporta principalmente lo sviluppo di questi tre aspetti:

Forza lavoro: Assunzione di nuovi rappresentanti commerciali, creazione di team aggiuntivi ed espansione dei verticali di vendita

Infrastruttura: Aumento delle risorse quali spazi per uffici, materiali e software

Ottimizzazione dei processi: Snellire il processo commerciale ottimizzando gli attuali funnel di vendita, rimuovendo gli ostacoli o standardizzando i processi

Le aziende aumentano le vendite in correlazione con le crescenti esigenze aziendali o con i risultati attesi.

L'importanza di scalare le vendite

Per capire in modo efficace se è necessario un adeguamento, è possibile considerare questi tre aspetti:

Migliorare l'agilità

I mercati sono in continua evoluzione, con nuove tendenze, tecnologie e preferenze dei clienti che emergono rapidamente. Le aziende che adottano la scalabilità rimangono competitive e hanno l'agilità necessaria per soddisfare quote e livelli di produttività più elevati.

Aumentare i lead e il fatturato

Scalare il team commerciale è fondamentale per ottenere maggiori ricavi e lead dal proprio prodotto o servizio. Consente di disporre di rappresentanti commerciali altamente produttivi ed efficienti per migliorare la trazione e le risorse rilevanti per gestire le maggiori opportunità di ricavi. La scalabilità garantisce che l'azienda non comprometta la soddisfazione dei clienti o la qualità, gestisca un volume maggiore di lead e converta più potenziali clienti in clienti effettivi.

Gestione della concorrenza

Il ridimensionamento offre un vantaggio competitivo nel proprio settore e nella propria nicchia. Aiuta i rappresentanti commerciali a rivolgersi a un pubblico più ampio ed esplorare nuovi mercati. Le aziende possono anche rivolgersi a una quota di mercato più ampia, promuovere una crescita migliore e rivedere gli obiettivi di fatturato in modo appropriato.

In termini di rilevanza, scalare un team commerciale consente di rafforzare la visibilità del marchio e generare più conversioni con maggiore sicurezza. Tutti questi elementi sono fondamentali per aumentare il fatturato, la quota di mercato e la redditività.

Una lezione importante che ho imparato dalla mia esperienza nel team commerciale di UiPath è quella di costruire un'azienda per il futuro. So che può sembrare controintuitivo e forse opposto al blitzscaling, perché si pensa al blitzscaling come a un'azione molto rapida. Ma se volete muovervi molto velocemente, dovete mettere in equilibrio ciò che accadrà domani. E dovete avere le basi solide, il che significa avere una cultura aziendale solida in grado di attrarre i migliori talenti a lungo termine.

Una lezione importante che ho imparato dalla mia esperienza nel team commerciale di UiPath è quella di costruire un'azienda per il futuro. So che può sembrare controintuitivo e forse contrario al blitzscaling, perché si pensa al blitzscaling come a un'azione molto rapida.

Ma se volete muovervi molto velocemente, dovete mettere in equilibrio ciò che accadrà domani. E dovete avere le basi solide, il che significa avere una cultura aziendale solida in grado di attrarre i migliori talenti a lungo termine.

Comprendere il marketing diretto e scalare le vendite

Tra le numerose strategie commerciali che influenzano la scalabilità delle vendite, poche hanno un impatto paragonabile a quello del marketing diretto. Il marketing diretto consiste nel raggiungere i clienti direttamente attraverso vari canali. Se da un lato la scalabilità delle vendite ha un effetto diretto, è vero anche il contrario.

Comprendere la relazione tra questi due elementi consente a tutti i responsabili commerciali e ai titolari delle aziende di implementare e prepararsi per scalare le vendite in modo più efficace. Ecco le tre aree chiave in cui il marketing diretto può fornire informazioni utili per scalare il vostro team commerciale:

Generazione di lead

Un elevato numero di lead generati dal marketing diretto è un forte indicatore della crescita aziendale. Ciò consente alla tua azienda di preparare e scalare il tuo team commerciale.

Supporto alle vendite

Il marketing diretto prevede anche l'utilizzo di materiali quali white paper, blog e casi di studio. Può trattarsi di contenuti formativi per i nuovi assunti e di strumenti di supporto commerciale per migliorare le prestazioni del team.

Da leggere: Abbiamo testato i 15 migliori strumenti di sales enablement per i team commerciali nel 2024

Informazioni basate sui dati

Il marketing diretto genera dati coerenti e pertinenti dai feedback dei clienti e dalle tendenze del mercato. I dati provenienti dal vostro team commerciale in crescita consentono di rivedere le quote e gli obiettivi di fatturato. Inoltre, mettono in luce l'entità ideale del ridimensionamento.

Al contrario, una strategia di scalabilità efficace aumenterà senza dubbio i risultati del lavoro richiesto dal marketing diretto per la tua azienda.

Abbiamo implementato una generazione di lead fortemente basata sui dati. Per creare un sistema potente, abbiamo combinato i punti di forza di strumenti quali la piattaforma di sales intelligence Datanyze e il modello di lead scoring Infer. Datanyze ci ha indicato quali aziende stavano utilizzando quali tecnologie e Infer ci ha indirizzato verso i lead con maggiori probabilità di vendita. Nel complesso, siamo stati in grado di individuare i lead che utilizzavano tecnologie più adatte ai nostri clienti. Ad esempio, abbiamo potuto determinare che le aziende che utilizzavano Kissmetrics erano più propense a diventare clienti Adroll. Quindi siamo potuti tornare su Datanyze, recuperare quei lead e assegnare loro un punteggio più alto.

Abbiamo implementato un sistema di generazione di lead fortemente basato sui dati. Per creare un sistema potente, abbiamo combinato i punti di forza di strumenti quali la piattaforma di sales intelligence Datanyze e il modello di lead scoring Infer. Datanyze ci ha indicato quali aziende stavano utilizzando quali tecnologie e Infer ci ha indirizzato verso i lead con maggiori probabilità di vendita.

Nel complesso, siamo stati in grado di individuare i lead che utilizzavano tecnologie che erano più propense a diventare nostri clienti. Quindi, ad esempio, potremmo determinare che le aziende che utilizzano Kissmetrics sono più propense a diventare clienti Adroll. Quindi potremmo tornare a Datanyze, estrarre quei lead e assegnare loro un punteggio più alto.

Quando è il momento di ampliare il team commerciale?

Quando si ridimensionano i team commerciali, il tempismo fa la differenza. Una mossa strategica in grado di proiettare l'azienda verso nuovi traguardi, un lavoro di ridimensionamento effettuato nel momento sbagliato può rivelarsi altrettanto dannoso.

Le risorse aziendali vengono spese in eccesso se si ridimensiona il team commerciale troppo presto, mentre le opportunità di crescita vanno perse se il ridimensionamento avviene troppo tardi. Identificare il momento giusto per ridimensionare il team commerciale è fondamentale. Ecco cinque situazioni in cui ridimensionare il team commerciale è la decisione giusta.

1. Crescita costante del fatturato

Se la tua azienda ha registrato una crescita dei ricavi sostenuta e prevedibile per un periodo significativo, è un segnale forte che il tuo prodotto o servizio ha una solida posizione sul mercato. Questa coerenza indica una domanda sana per i tuoi prodotti e ti consente di rivedere i tuoi obiettivi di fatturato. In questa situazione, scalare il tuo team commerciale è l'ideale per conquistare una quota di mercato maggiore e capitalizzare lo slancio che hai creato.

Aggiungere più rappresentanti commerciali e ottimizzare il team attuale può ampliare la portata, generare più lead e chiudere più contratti, traducendosi in ultima analisi in una crescita continua del fatturato.

2. Opportunità di espansione del mercato

Quando la tua azienda ha identificato nuovi mercati geografici, segmenti di clientela o settori in cui il tuo prodotto o servizio potrebbe avere successo, esiste un enorme potenziale di espansione.

Oltre a una chiara comprensione del mercato di riferimento, sono necessarie risorse aggiuntive, roadmap chiare e quote di fatturato riviste che i rappresentanti commerciali devono raggiungere. Scalando questi aspetti in modo efficace, è possibile raggiungere e coinvolgere nuovi potenziali clienti e lead.

L'espansione in un nuovo segmento di mercato richiede anche il superamento di eventuali lacune di conoscenza esistenti. Concentrati sul reclutamento di persone con competenze mirate e stabilisci obiettivi raggiungibili che tengano conto delle dinamiche specifiche del nuovo mercato. Ciò garantisce una comunicazione chiara della proposta di valore del tuo prodotto e la capacità di soddisfare un pubblico più ampio.

3. Prossimi lanci di prodotti o servizi

Il lancio di un prodotto è un'impresa seria e richiede una pianificazione separata delle risorse. Scalare il team commerciale in questa fase vi aiuterà a raggiungere le quote di profitto specifiche per il vostro nuovo prodotto. Garantendo la capacità di promuovere e vendere con successo la vostra ultima offerta, la scalabilità massimizza il suo impatto e i vostri obiettivi di fatturato.

Un team di rappresentanti commerciali ben addestrato e ampliato è in grado di gestire l'aumento del carico di lavoro associato al lancio di un nuovo prodotto. La forza lavoro dedicata derivante dal ridimensionamento è attrezzata per apprendere rapidamente le ultime offerte, sviluppare argomenti di vendita convincenti e interagire con i potenziali clienti per generare vendite anticipate.

Quando si espandono in questa situazione, le aziende possono anche monitorare facilmente le prestazioni dei propri rappresentanti commerciali dedicati.

4. Il team commerciale ha raggiunto la sua capacità

Scalare il processo commerciale non significa solo cogliere opportunità o aumentare direttamente il fatturato. Significa anche affrontare e soddisfare le esigenze interne. Se il team commerciale esistente supera costantemente le quote ma fatica a gestire il carico di lavoro o soffre di burnout, è chiaro che ha bisogno di supporto.

Aumentare le capacità del team di rappresentanti commerciali in queste situazioni è l'ideale per alleviare la pressione, aumentare la produttività dei rappresentanti commerciali e garantire che i potenziali lead non vadano persi. Un team commerciale sotto pressione può portare a conversioni mancate e cali di morale. Aggiungere nuovi rappresentanti e migliorare le competenze commerciali esistenti contribuirà a distribuire meglio il carico di lavoro e garantire che il team abbia il tempo e le risorse necessarie.

Il ridimensionamento aiuta le aziende a raggiungere le quote per la generazione di lead e la visibilità del marchio, ottimizzando al contempo le risorse in modo efficiente.

5. Cambiamenti nella durata e nel costo del ciclo commerciale

Il ridimensionamento gioca anche un ruolo importante nell'ottimizzazione dei processi. Man mano che la vostra azienda cresce, la natura e le esigenze dei vostri clienti diventeranno più diversificate. Quando il tempo e i costi necessari per acquisire questi clienti o soddisfare le loro esigenze aumentano, è indispensabile ottimizzare i processi attraverso il ridimensionamento.

Le aziende devono adeguare le competenze dei propri rappresentanti commerciali e le capacità della forza lavoro per accelerare il ritmo di sviluppo dei lead commerciali e il raggiungimento degli obiettivi di profitto. Sebbene la situazione assomigli all'ottimizzazione delle capacità, in questo caso è il processo, e non la forza lavoro, a essere sottoposto a uno sforzo eccessivo.

6. Cambiamenti nel panorama competitivo

Se noti che i tuoi concorrenti stanno aumentando attivamente la loro presenza sul mercato e il lavoro richiesto dal reparto commerciale, potrebbe significare che stanno sfruttando le opportunità emergenti. Adattare il tuo team con informazioni basate sui dati sulle tendenze dei mercati emergenti e adeguare i tuoi obiettivi di fatturato ti aiuterà ad adattarti ai cambiamenti del settore.

Sebbene a prima vista possa sembrare un approccio reattivo alla scalabilità, è piuttosto proattivo se si utilizzano strumenti di analisi di mercato e business intelligence. Agire sui cambiamenti del panorama competitivo consente di stare al passo con i concorrenti, rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e garantire la propria posizione di leader commerciale nel settore.

Una volta individuato il momento giusto, non resta che passare all'esecuzione efficace.

Come scalare il tuo team commerciale?

Considerando la profondità della strategia, rispondere alla domanda "come scalare un team commerciale" richiede di esaminare molteplici aspetti della vostra organizzazione commerciale.

Ecco cinque aspetti chiave per scalare rapidamente il tuo team commerciale:

1. Identificate il vostro mercato di riferimento

Un mercato di riferimento ben definito è la base per un'espansione commerciale di successo. Una chiara comprensione del profilo del cliente ideale consente di promuovere gli indicatori chiave di prestazione nei segmenti di mercato più promettenti.

Ecco i passaggi più efficaci per identificare il tuo mercato di riferimento:

Conduzione di marketing diretto e sondaggi per identificare i punti deboli dei clienti, i dati demografici e i comportamenti di acquisto

Analizza la tua base clienti esistente per capire cosa li rende soddisfatti del tuo prodotto o servizio

Create dei profili acquirenti che rappresentino i vostri clienti ideali e utilizzateli per guidare gli approcci e le strategie dei vostri rappresentanti commerciali

Quando inizi a crescere, devi concentrarti su un numero minore di segmenti di clientela e mercati verticali. Ottimizza questi. Replica il modo in cui chiudi le trattative con loro prima di passare ad altri. Supponiamo che i tuoi 10 principali clienti siano aziende con 200-500 dipendenti, per lo più società di nuovi media. Guardate ai mercati e alle aziende simili, ma anche a quelli che hanno fatto un balzo in avanti. Non mi precipiterei subito a puntare su aziende con 1.000-5.000 dipendenti. Cercherei di rimanere vicino a ciò che già sappiamo funzionare.

Quando inizi a crescere, devi concentrarti su un numero minore di segmenti di clientela e mercati verticali. Ottimizza questi. Replica il modo in cui chiudi le trattative con loro prima di passare ad altri. Supponiamo che i tuoi 10 principali clienti siano aziende con 200-500 dipendenti, per lo più società di nuovi media.

Guardate ai mercati e alle aziende simili, ma anche a quelli che hanno fatto un balzo in avanti. Non mi precipiterei subito a puntare su aziende con 1.000-5.000 dipendenti. Cercherei di rimanere vicino a ciò che già sappiamo funzionare.

In qualità di piattaforma leader nel project management, Clickup offre numerosi modelli di piani commerciali pronti all'uso che ti aiutano a raccogliere dati e ricavare informazioni utili.

Scarica questo modello Semplifica il lavoro richiesto per la scalabilità e raggiungi il tuo pubblico di riferimento con il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp

Il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp consente ai team commerciali di identificare e analizzare i dati demografici, gli interessi e i comportamenti di acquisto del pubblico di destinazione. Facilita inoltre lo sviluppo di campagne commerciali altamente mirate, il monitoraggio delle tendenze di mercato e della concorrenza e l'impostazione di obiettivi commerciali chiari e metriche per misurare l'esito positivo.

Scarica questo modello Utilizza il modello di piano commerciale ClickUp per stabilire obiettivi e strategie chiari che possono essere organizzati senza sforzo in uno spazio centrale.

Il modello di piano di vendita ClickUp si concentra sulla semplificazione della strategia di scalabilità end-to-end ed è eccezionalmente efficiente nello stabilire obiettivi di quota di vendita, obiettivi di fatturato e target di mercato. Questo modello fa un ulteriore passaggio consentendoti di creare una strategia attorno a questi obiettivi, aiutando il tuo team commerciale a rimanere in linea con le attività di scalabilità come le roadmap per la generazione di lead o la creazione di profili dei clienti.

Scarica questo modello Raccogli senza difficoltà i feedback dei clienti e analizza le informazioni con il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp è uno strumento completamente personalizzabile che ti aiuta a creare e gestire sondaggi sui clienti con pochi clic. Il modello ricco di funzionalità acquisisce e valuta rapidamente le risposte in tempo reale, consentendo al tuo team di analizzare meglio i punti deboli e le richieste dei clienti. Ciò rende i passaggi concreti verso il miglioramento molto meno dispendiosi in termini di tempo.

2. Costruire il team giusto

Un altro aspetto della scalabilità è il reclutamento. Costruire il team giusto di rappresentanti commerciali implica la ricerca di candidati con le competenze e l'esperienza necessarie per eccellere nel raggiungimento delle quote di vendita e dei tassi di conversione futuri.

Questo particolare aspetto del ridimensionamento va oltre l'esperienza commerciale e la conoscenza del settore per dare priorità alle competenze trasversali come la comunicazione, la risoluzione dei problemi e l'adattabilità.

Forti capacità comunicative consentono ai rappresentanti commerciali di instaurare un rapporto con i potenziali clienti, comprenderne le esigenze e presentare soluzioni efficaci. Le capacità di problem solving sono essenziali per affrontare conflitti e ostacoli e aiutare a navigare cicli di vendita complessi.

Il tipo di venditore che desideri in quella fase è molto diverso dal tipo di venditore che assumi per scalare dopo aver stabilito l'adeguatezza del prodotto al mercato. Molte startup non lo capiscono. Potrebbero rivolgersi a un'azienda commerciale affermata come EMC o Oracle per trovare un ventiquattrenne con un'ottima formazione. Tuttavia, quella persona probabilmente non ha il profilo ideale per questa fase. Quando questo tipo di venditori è entrato in quelle aziende, ha ricevuto un programma che indicava esattamente cosa fare. Erano eccezionali nel seguire il programma, ma potrebbero avere difficoltà quando devono crearlo.

Il tipo di venditore che desideri in quella fase è molto diverso dal tipo di venditore che assumi per scalare dopo aver stabilito l'adeguatezza del prodotto al mercato. Molte startup non lo capiscono.

Potrebbero rivolgersi a un'azienda commerciale affermata come EMC o Oracle per trovare un ventiquattrenne con un'ottima formazione. Tuttavia, quella persona probabilmente non avrà il profilo ideale per questa fase. Quando questo tipo di venditori è entrato in quelle aziende, ha ricevuto un programma che gli diceva esattamente cosa fare. Erano eccezionali nel seguire il programma, ma potrebbero avere difficoltà quando devono crearlo.

L'adattabilità è fondamentale per sopravvivere in un ambiente aziendale dinamico e ogni membro del team dovrebbe essere in grado di adattare il proprio approccio in base alle strategie aziendali, ai cambiamenti del mercato e al feedback dei clienti.

Costruire il team giusto implica anche la formazione e il miglioramento delle competenze di un team esistente per operazioni di scalabilità più mirate. ClickUp è una piattaforma ideale per il monitoraggio della crescita dei dipendenti attraverso modelli come il modello ClickUp Employee Performance KPI Tracking Template.

Scarica questo modello Il modello KPI per le prestazioni dei dipendenti di ClickUp può aiutarti a monitorare la crescita del tuo team esistente e a realizzare piani di formazione migliori.

Il modello ClickUp per il monitoraggio dei KPI delle prestazioni dei dipendenti ti aiuta a monitorare la competenza del tuo team. Il modello aiuta a definire obiettivi chiari e misurabili, a monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per valutare lo stato di avanzamento e a condividere feedback e riconoscimenti tempestivi per motivare e ispirare il tuo team.

Questo modello è particolarmente utile quando si tratta di ampliare le competenze del team commerciale, poiché consente di confrontare i risultati raggiunti rispetto alle quote assegnate con le capacità dei singoli rappresentanti.

3. Garantire la fidelizzazione dei dipendenti

La fidelizzazione dei dipendenti è fondamentale per mantenere gli obiettivi di fatturato e le prestazioni durante e dopo la scalabilità. Inoltre, consente di concentrarsi con fiducia sulle esigenze future di scalabilità senza che il morale e la motivazione possano influenzare le vostre intuizioni.

Per motivare i tuoi venditori, offri loro opportunità di crescita e sviluppo attraverso programmi di formazione, iniziative di mentoring e percorsi di avanzamento di carriera.

Un altro elemento essenziale per aumentare la fidelizzazione è promuovere una cultura del lavoro positiva che valorizzi la collaborazione, il riconoscimento e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Un ambiente di lavoro coinvolgente e di supporto ti aiuterà a trattenere i migliori talenti e a garantire l'esito positivo a lungo termine del tuo team commerciale.

La piattaforma ClickUp ti aiuta a esaminare i livelli di fidelizzazione dei tuoi dipendenti e a creare un piano aziendale per migliorarli.

Scarica questo modello Utilizza il modello di piano Business di ClickUp per identificare i fattori che determinano il turnover dei dipendenti e progettare strategie efficaci per aumentare i livelli di soddisfazione.

Il modello di piano Business di ClickUp per la fidelizzazione dei dipendenti è ideale per creare un quadro strutturato per lo sviluppo di strategie e iniziative efficaci. Viene utilizzato per identificare le aree critiche di miglioramento per aumentare la soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti e definire strategie per ridurre il turnover. Questo modello si concentra sulla riduzione del tempo e delle risorse dedicate alle nuove assunzioni e sull'aumento della produttività attraverso la fidelizzazione dei dipendenti.

Scarica questo modello Crea una strategia di fidelizzazione passo dopo passo senza soluzione di continuità con il modello Sequenza di ClickUp per la fidelizzazione dei dipendenti.

Se ti stai concentrando specificamente sulla fidelizzazione e desideri mantenere coinvolti i tuoi migliori professionisti commerciali, abbiamo ciò che fa per te. Il modello di piano sequenziale per la fidelizzazione dei dipendenti di ClickUp aiuta i responsabili commerciali e i team delle risorse umane a collaborare e creare una roadmap strutturata e collaborativa per identificare, coinvolgere e fidelizzare i migliori talenti

Questo modello consente di cancellare quote e conversioni, monitorare lo stato di avanzamento e garantire l'allineamento tra i reparti interfunzionali per massimizzare la soddisfazione dei dipendenti e l'esito positivo a lungo termine.

Nell'ultimo anno abbiamo raddoppiato la nostra organizzazione commerciale. Il nostro obiettivo è raggiungere efficienza ed efficacia in tutta l'organizzazione commerciale. Per garantire l'efficienza, abbiamo rimosso gli ostacoli che impediscono di dedicare tempo alla vendita, eliminato la burocrazia per concludere le trattative e definito le metriche che i nostri team devono raggiungere ogni giorno. Per garantire l'efficacia, abbiamo semplificato il nostro processo commerciale rendendolo consultivo e incentrato sul valore, abbiamo creato un playbook dettagliato basato sulle best practice dei nostri migliori venditori e abbiamo sviluppato un programma di riconoscimento che mantiene i nostri team motivati ogni giorno. Per completare il tutto, abbiamo creato una cultura dell'eccellenza, che include programmi di riconoscimento per i migliori performer e per prestazioni specifiche, e abbiamo istituito un consiglio commerciale che si occupa delle aree di opportunità per conto dei colleghi.

Nell'ultimo anno abbiamo raddoppiato la nostra organizzazione commerciale. Il nostro obiettivo è raggiungere efficienza ed efficacia in tutta l'organizzazione commerciale. Per garantire l'efficienza, abbiamo rimosso gli ostacoli che impediscono di dedicare tempo alla vendita, eliminato la burocrazia per concludere le trattative e definito le metriche che i nostri team devono raggiungere ogni giorno.

Per garantire l'efficacia, abbiamo semplificato il nostro processo commerciale rendendolo consultivo e incentrato sul valore, abbiamo creato un playbook dettagliato basato sulle best practice dei nostri migliori venditori e abbiamo sviluppato un programma di riconoscimento che mantiene i nostri team motivati ogni giorno. A completamento di tutto ciò, abbiamo creato una cultura dell'eccellenza, che include programmi di riconoscimento per i migliori performer e per prestazioni specifiche, e abbiamo istituito un consiglio commerciale che si occupa delle aree di opportunità per conto dei colleghi.

4. Creare una struttura di team

Quando si amplia il team commerciale, è necessario disporre di una struttura organizzativa ben definita con ruoli e responsabilità chiari. Questa parte del processo di espansione delle vendite riduce la confusione e la duplicazione del lavoro richiesto e garantisce operazioni senza intoppi. Con la giusta struttura del team, i rappresentanti commerciali hanno una direzione più chiara per il lavoro richiesto e sono più consapevoli dei loro obiettivi di fatturato e della leadership.

Considera fattori quali le dimensioni del team, la posizione geografica e le linee di prodotti. Le strutture comuni dei team commerciali includono team regionali, verticali e specifici per prodotto. Una volta definita una struttura iniziale, valutala regolarmente e modificala per ottimizzare le prestazioni e migliorare la sinergia.

5. Utilizzare il marketing diretto

Il marketing diretto è una strategia potente per raggiungere nuovi clienti e accelerare la crescita delle vendite. Scalare i rappresentanti commerciali attraverso il marketing diretto è un approccio di ottimizzazione per raggiungere le quote in modo efficiente. Le strategie includono l'utilizzo di campagne email per coltivare i lead, promuovere offerte speciali e aumentare i tassi di conversione.

Scalare con il marketing diretto mantiene anche il tuo team al passo con le tecnologie di comunicazione più rilevanti. Utilizza annunci mirati sui social media per raggiungere specifici segmenti demografici e interessi. Crea contenuti di valore, come post di blog, ebook e webinar, per educare i potenziali clienti e affermare il tuo marchio come leader di pensiero.

L'implementazione di una strategia di marketing diretto completa può aumentare in modo efficiente il lavoro richiesto per l'acquisizione dei clienti. I modelli di marketing diretto di ClickUp aiutano a strutturare e semplificare il lavoro richiesto dal marketing diretto. Uno dei modelli più efficaci è il modello CRM per il marketing diretto tramite posta di ClickUp.

Scarica questo modello Utilizza il CRM per il marketing diretto via e-mail di ClickUp per gestire i lead, segmentare il tuo database e monitorare lo stato delle tue campagne.

Il modello CRM per aziende di direct mail marketing di ClickUp facilita la centralizzazione di tutte le interazioni con i clienti, la gestione dei lead e il monitoraggio delle campagne. Consente un outreach mirato attraverso una segmentazione organizzata e una collaborazione senza soluzione di continuità tra i team.

Come utilizzare ClickUp per scalare il tuo team commerciale

I modelli di ClickUp possono aiutarti in ogni passaggio del processo di scalabilità della tua organizzazione commerciale e possono essere integrati con numerosi strumenti commerciali pronti all'uso. Se desideri ulteriori funzionalità, ClickUp offre anche il software di project management commerciale ClickUp per una soluzione completa end-to-end.

Utilizza il project management commerciale di ClickUp per attivare e riunire l'intero processo commerciale in un unico posto.

Il software di project management per le vendite di ClickUp è la soluzione più solida per gestire le attività commerciali ed è una potente piattaforma per scalare il team. Questo strumento aiuta a visualizzare l'intera pipeline, dall'onboarding dei clienti alle collaborazioni commerciali.

Inoltre, offre l'assegnazione automatica delle attività e l'aggiornamento dello stato e integra un sistema CRM per la revisione del carico di lavoro del team commerciale, consentendo una gestione del team senza sforzo e un ridimensionamento basato sui dati.

Dispone di strumenti integrati per semplificare le operazioni, come i moduli ClickUp, che aiutano a qualificare i lead acquisendo le risposte e indirizzando immediatamente il lavoro al team giusto al momento giusto. Hai anche ClickUp Docs per semplificare la documentazione della strategia di scalabilità e una funzione di IA chiamata ClickUp Brain per creare presentazioni di vendita senza sforzo e persino automatizzare le tue e-mail di vendita personalizzate.

Il software ClickUp include oltre 1.000 integrazioni, tra cui l'API di ClickUp, e consente di personalizzare qualsiasi esigenza.

Il business delle campagne SEO e di marketing New Research Marketing ha utilizzato ClickUp per espandere le proprie operazioni e aumentare il proprio fatturato annuo ricorrente di 800.000 dollari.

ClickUp aveva tutto ciò di cui avevamo bisogno per scalare rapidamente. Siamo stati in grado di replicare il sistema che avevamo in Fogli Google su ClickUp, il che ha reso la transizione molto più semplice per il team. Non stavamo cambiando i processi, ma solo migliorando le operazioni.

ClickUp aveva tutto ciò di cui avevamo bisogno per scalare rapidamente. Siamo stati in grado di replicare il sistema che avevamo in Fogli Google su ClickUp, il che ha reso la transizione molto più semplice per il team. Non abbiamo cambiato i processi, abbiamo solo migliorato le operazioni.

Sfide ed errori da evitare quando si amplia il team commerciale

Una volta definiti i passaggi per scalare il tuo team commerciale, ecco alcuni errori comuni da evitare lungo il percorso:

Assunzioni troppo rapide

Nella fretta di sfruttare nuove opportunità o aumentare il fatturato, le aziende possono essere tentate di assumere un gran numero di venditori contemporaneamente. Questo approccio può facilmente ritorcersi contro.

La formazione dei nuovi addetti alle vendite richiede tempo e risorse. Se assumete troppo rapidamente, potreste non essere in grado di formare adeguatamente i nuovi assunti, lasciandoli impreparati a raggiungere quote di vendita fondamentali. Ciò può risultare in un calo del morale, prestazioni scadenti e un elevato turnover.

Soluzione

Per evitare questo errore, prenditi tutto il tempo necessario per il processo di assunzione. Comprendi le tue esigenze e seleziona attentamente i candidati per assicurarti che abbiano le competenze e l'esperienza di cui hai bisogno.

Utilizza ClickUp Obiettivi per elencare, monitorare e agire in modo efficiente sui tuoi obiettivi di scalabilità e collaborare con team interfunzionali

ClickUp Goals, una funzionalità che ti aiuta a elencare e monitorare i tuoi obiettivi e i risultati chiave (OKR), è l'ideale per annotare i requisiti chiave dei candidati. Questo strumento ti consente anche di condividere facilmente gli obiettivi con i tuoi team delle risorse umane e di collaborare durante il processo di colloquio.

Ignorare l'adeguatezza culturale

Le competenze e l'esperienza sono essenziali, ma spesso vengono considerate troppo importanti quando si amplia il team commerciale. È altrettanto importante trovare candidati che si adattino alla cultura aziendale.

Una forte cultura aziendale favorisce la collaborazione, la comunicazione e la fiducia. Ignorare un disallineamento culturale disturberà le dinamiche del team, porterà a conflitti e smorzerà l'impatto della scalabilità.

Soluzione

Quando valutate la vostra strategia di scalabilità, valutate le competenze trasversali complessive del team e prestate attenzione alla qualità delle interazioni. Cercate candidati che condividano i valori della vostra azienda e siano entusiasti della vostra missione.

Mancanza di comunicazione

Man mano che il team commerciale cresce, diventa sempre più importante mantenere una comunicazione chiara e coerente. Ignorare questo aspetto è un errore che porta a malintesi, conflitti e ostacola la scalabilità. Se non viene affrontato, influirà anche sui flussi di entrate.

Soluzione

Stabilisci canali di comunicazione chiari per evitare questi problemi. Organizza riunioni regolari del team per informare tutti sugli obiettivi aziendali, sulle strategie commerciali e sul feedback dei clienti. Incoraggia una comunicazione aperta tra i membri del team e la direzione.

Gli strumenti integrati di ClickUp, come ClickUp Chat View e ClickUp Whiteboards, possono semplificare facilmente il tuo canale di comunicazione.

Rendi la messaggistica istantanea un modulo di comunicazione produttivo ed efficiente utilizzando la visualizzazione chat di ClickUp

ClickUp Chat è una funzionalità di messaggistica che facilita la collaborazione e la condivisione delle informazioni. Consente inoltre di taggare istantaneamente e di collegare attività e obiettivi. Questa funzionalità può anche essere personalizzata per chattare accanto a qualsiasi dashboard ed è ricca di strumenti intuitivi.

Migliora la qualità della collaborazione e della comunicazione del tuo team con le lavagne online ClickUp

Le lavagne online di ClickUp sono una funzionalità che stimola l'ideazione e la visualizzazione. Sono perfette per i team che desiderano scambiarsi idee e assegnare flussi di lavoro senza soluzione di continuità. Oltre a consentire la collaborazione in tempo reale, le lavagne online rendono la comunicazione fluida ed efficace, dal brainstorming all'azione.

Gli strumenti di collaborazione completi di ClickUp hanno contribuito a migliorare la comunicazione e la collaborazione con numerosi clienti importanti. Organizzazione di marketing e sviluppo nel settore farmaceutico

Pharmacy Mentor ha utilizzato ClickUp e ha raddoppiato la produttività, consentendo al 100% del proprio personale di comunicare senza barriere di fuso orario.

Lavoriamo in diversi reparti di marketing e sviluppo. ClickUp ci ha aiutato a lavorare in modo più coeso. Ogni reparto ha la propria cartella e ogni dipartimento ha uno spazio. Per il lavoro congiunto, abbiamo uno spazio operativo,

Lavoriamo in diversi reparti di marketing e sviluppo. ClickUp ci ha aiutato a lavorare in modo più coeso. Ogni reparto ha la propria cartella e ogni dipartimento ha uno spazio. Per il lavoro congiunto, abbiamo uno spazio operativo,

Trascurare la formazione e lo sviluppo

Il settore commerciale è in continua evoluzione. Per ottenere un vantaggio sul mercato, tutte le parti interessate devono concentrarsi sull'apprendimento e sul miglioramento delle competenze, compresi i nuovi rappresentanti, i team esistenti e persino i responsabili commerciali dell'organizzazione.

Un errore comune durante la scalabilità che si rivela piuttosto costoso è ignorare la necessità di formazione e sviluppo. Senza un solido programma di formazione, un team commerciale scalabile non può stare al passo con le nuove opportunità o raggiungere gli indicatori chiave di prestazione dell'azienda scalabile, come l'aumento degli obiettivi di fatturato.

I moduli di formazione includono lo sviluppo della conoscenza dei prodotti, le tecniche di vendita, la gestione delle relazioni con i clienti e la negoziazione. Oltre alla formazione formale, lo sviluppo di un team commerciale include il coaching, il mentoring e la partecipazione a conferenze ed eventi di settore.

Il modello di piano di implementazione della formazione di ClickUp è uno strumento che garantisce di evitare questo errore.

Scarica questo modello Implementa in modo efficiente i moduli di formazione più efficaci nelle sequenze più brevi con il modello di piano di implementazione della formazione ClickUp

Il piano di implementazione della formazione ClickUp è un modello personalizzato per assistere nel lancio di un programma di formazione di successo. Lo strumento consente di impostare gli obiettivi da raggiungere e gestire le risorse mantenendo le normali attività aziendali. Consente inoltre di pianificare e preventivare ogni fase dell'implementazione, il che è particolarmente utile quando si esaminano le fasi di espansione del team commerciale.

Aspettative irrealistiche

Un errore è particolarmente dannoso perché influisce sul morale dei dipendenti e sulle risorse. Se i tuoi obiettivi sono troppo ambiziosi, i tuoi venditori potrebbero scoraggiarsi e demotivarsi, con conseguente burnout e alto turnover. Evita che ciò accada fissando obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Basali su dati storici, benchmark di settore e performance passate.

Vantaggi del ridimensionamento del team commerciale

Con una chiara comprensione del concetto, della rilevanza, dell'esecuzione e degli errori comuni, ecco i vantaggi che il ridimensionamento del team commerciale può offrire alla tua azienda:

Aumento del fatturato

Un team commerciale scalabile può raggiungere più clienti e chiudere più contratti con livelli di produttività più elevati. Con un numero maggiore di venditori che cercano nuovi clienti, qualificano i lead e coltivano le relazioni con i clienti, è possibile espandere gli obiettivi di fatturato e convertire più lead in clienti paganti. Ciò si traduce direttamente in una maggiore crescita per la vostra azienda.

Espansione del mercato

Scalare le vendite nel vostro modello di business vi consente di entrare in nuovi mercati e raggiungere un pubblico più ampio. Aggiungendo rappresentanti con competenze regionali o specifiche del settore, potete puntare a nuovi segmenti di clientela e sfruttare opportunità di crescita non ancora sfruttate. Questa diversificazione contribuirà a mitigare i rischi e a garantire la sostenibilità a lungo termine della vostra attività.

Miglioramento del servizio clienti

Un team più ampio fornisce un servizio clienti e un supporto più mirati, con conseguente aumento della soddisfazione e della fedeltà dei clienti. Un team dedicato al servizio clienti risponde prontamente alle richieste dei clienti, risolve i problemi in modo efficiente e costruisce relazioni più solide con i vostri clienti. Ciò porterà a un aumento del volume d'affari, a un passaparola positivo e a un aumento del valore del ciclo di vita dei clienti.

Miglioramento della reputazione del marchio

Un team commerciale di successo può costruire una solida reputazione del marchio attraverso interazioni positive con i clienti e il passaparola. Quando i venditori forniscono costantemente un servizio e un valore eccezionali ai clienti, si crea un'immagine positiva del marchio. Questo può attirare nuovi clienti, aumentare la fedeltà al marchio e offrire un vantaggio competitivo sul mercato.

Vantaggio competitivo

Scalare il tuo team commerciale ti darà un vantaggio competitivo e ti differenzierà dalla concorrenza ampliando la tua portata commerciale, aumentando la consapevolezza del marchio e costruendo relazioni più solide con i clienti. Un team commerciale ben addestrato e motivato può aiutarti a vincere più contratti, chiudere contratti più grandi e ottenere una crescita sostenibile.

Scalare le vendite per la continuità aziendale con ClickUp

Scalare il tuo team commerciale può trasformare la tua posizione sul mercato e aumentare il tuo fatturato. Questo articolo ti ha fornito una comprensione completa di quando scalare le vendite e quali aspetti devono essere affrontati per farlo in modo efficace.

In quanto piattaforma di project management ricca di funzionalità, ClickUp è il partner ideale da avere al proprio fianco mentre la propria azienda amplia la funzione commerciale. Con l'aiuto del software di project management commerciale di ClickUp, dall'ideazione all'esecuzione, nulla è lasciato al caso e la collaborazione tra i team è resa infinitamente più fluida.

Quindi non esitare: ClickUp è tutto ciò che ti serve per raggiungere nuovi traguardi. Registrati gratis su ClickUp oggi stesso!