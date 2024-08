Come aumentare la produttività con il Bullet Journaling

Vi svegliate ogni mattina, pieni di energia e concentrati, pronti ad affrontare la giornata con un'efficienza da laser. Non vi sentite più sopraffatti da interminabili liste di cose da fare e da priorità disperse. Non riuscite a capirlo? Allora preparatevi!

Questa è la realtà di milioni di persone che hanno scoperto il potere del bullet journaling.

Il sistema del bullet journal - chiamato anche BuJo - è una pratica di produttività che combina il tradizionale journaling con le liste di cose da fare. Alcuni sui social media definiscono il BuJo il cugino spirituale di KonMari. Mentre quest'ultimo aiuta a organizzare lo spazio fisico, il primo aiuta a riordinare la mente.

Combinando qualcosa di monotono come la gestione delle attività con l'espressione creativa, il bullet journaling è diventato un trend di produttività che si affianca ad alcune delle principali pratiche di cura di sé degli anni 2000, tra cui la mindfulness, lo yoga e un'altra pratica di journaling, le pagine del mattino.

Una semplice ricerca su YouTube o Instagram rivela migliaia di video e post della comunità del bullet journal che spiegano come creare i foglietti per il bullet journal, dettagliando ciò che si può includere nelle proprie annotazioni. Ecco quanto è diventato popolare!

Con così tanti fan, è sicuramente un metodo di produttività che vale la pena provare.

Che cos'è il Bullet Journaling?

Il bullet journaling è un metodo di organizzazione analogico che utilizza un semplice taccuino per tenere traccia dei propri impegni , piani e pensieri in modo da poter affrontare la giornata e la vita con intenzionalità e concentrazione.

Un innovativo sulla gestione dei progetti e del journaling, introduce concetti quali:

Rapid logging: Un metodo stenografico per prendere appunti velocemente usando simboli e abbreviazioni

Un metodo stenografico per prendere appunti velocemente usando simboli e abbreviazioni Collezioni: Elenchi tematici per cose come film da guardare o libri da leggere

Elenchi tematici per cose come film da guardare o libri da leggere Registro del futuro: Sezioni dedicate alla definizione di obiettivi e alla pianificazione di eventi futuri

Questo sistema personalizzabile aiuta a superare il sovraccarico di informazioni consolidando compiti, idee e riflessioni in un unico luogo, come un calendario mensile, riducendo lo stress e aumentando la produttività.

Secondo Ryder Caroll, che ha inventato questo metodo, il bullet journal è "in parte organizzazione, in parte ricerca dell'anima, in parte tessitura di sogni".

Storia del Bullet Journaling

Secondo il suo sito web, Ryder Carroll ha lanciato un breve video che spiega il bullet journal in 2013. Ben presto, siti come LifeHack.org e FastCo hanno iniziato a parlare del video, che è diventato virale.

Nel 2014, Carroll ha lanciato una campagna Kickstarter per finanziare il suo sito web (bulletjournal.com) e ha regalato a ogni sostenitore un taccuino Leuchtturm progettato per il metodo del bullet journal.

Nel 2017, il concetto era diventato così popolare che Carroll ha persino tenuto un discorso TEDx al riguardo. Nel 2018 ha pubblicato il libro The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, che è diventato presto un bestseller internazionale.

Questo ha portato Caroll a lanciare un taccuino di accompagnamento nel 2021.

Oggi la comunità del bullet journaling su Reddit, r/bujo, conta oltre 375.000 iscritti. I fan condividono spesso video su YouTube e post sui social relativi ai loro bullet journal.

Letture suggerite: il Bullet Journal_ di Ryder Carroll

Per saperne di più sul metodo del bullet journaling e su come può migliorare la vostra vita, leggete The Bullet Journal Method: Traccia il passato, ordina il presente, progetta il futuro di Ryder Carroll.

via Amazon Il libro è disponibile in oltre 28 lingue ed è stato elogiato da tutti i membri della comunità della produttività. Ma nessuno può spiegare la tesi di laurea meglio dell'autore stesso:

Ogni Bullet Journal diventa un altro volume della storia della vostra vita. Rappresenta la vita che volete vivere? Se non lo è, allora sfrutta le lezioni che hai imparato per cambiare la narrazione nel volume successivo._

Ryder Carroll

Il libro approfondisce il concetto di "vita intenzionale", in cui ci si concentra su ciò che conta di più e si crea una vita in linea con i propri valori. Il libro è diviso in tre parti:

Traccia del passato : Creare un registro dei pensieri, dei compiti e dei risultati ottenuti

: Creare un registro dei pensieri, dei compiti e dei risultati ottenuti Ordinare il presente : sviluppare un sistema per gestire le attività quotidiane e trovare chiarezza

: sviluppare un sistema per gestire le attività quotidiane e trovare chiarezza Progettare il futuro: Stabilire obiettivi significativi e suddividerli in fasi attuabili

Il libro include anche molti consigli utili, come la registrazione rapida (per prendere appunti velocemente) e la personalizzazione del diario per creare il proprio sistema.

Nel complesso, può essere un'ottima lettura per chiunque voglia saperne di più sul concetto originale di bullet journaling prima che i social media e i guru della produttività lo adattassero alla versione più mainstream che è popolare al giorno d'oggi.

I componenti fondamentali del bullet journaling

Il bullet journaling si basa su alcuni elementi fondamentali: alcuni vengono utilizzati quotidianamente per l'organizzazione e la revisione, mentre altri forniscono una tabella di marcia annuale.

Collezioni: Si tratta di un elenco tematico di attività o di un insieme di pagine dedicate ad argomenti specifici, come un obiettivo, un hobby o un progetto Indice: agisce come un indice, elencando tutte le pagine importanti e i relativi numeri di pagina per una facile consultazione Diario del futuro: offre una panoramica annuale per tenere traccia degli eventi, dei compleanni e delle scadenze imminenti nel corso dei mesi Diario mensile: Serve a suddividere il mese corrente, in genere con una griglia di calendario per gli eventi e un elenco di compiti e obiettivi più dettagliati Diario giornaliero: Questa è l'agenda giornaliera in cui si elencano i compiti e le priorità quotidiane

Carroll suggerisce anche di utilizzare questi simboli per identificare lo stato o la priorità di un compito:

Un punto (-) per contrassegnare un'attività

Una croce (x) per indicare che un compito è stato completato

Un asterisco (*) per evidenziare un'attività importante

Un cerchio (o) per differenziare un'attività da un evento

Un segno più grande di (>) per dire che l'attività viene spostata al giorno o alla settimana successiva

Un segno meno (<) per indicare che si sta spostando un'attività al giorno o alla settimana precedente

Sebbene questi siano gli elementi di base di un bullet journal, potete anche personalizzarlo ulteriormente con alcuni tracker o mini-journals. Alcuni esempi sono:

Traccia della gratitudine

Pianificazione dei pasti

Traccia del budget e delle spese

Routine per la cura della pelle

Traccia delle abitudini

Le opzioni sono infinite.

Benefici del Bullet Journaling

L'aspetto migliore del bullet journaling è che si tratta di un tracker olistico più un rituale di cura di sé. Non richiede molto tempo come scrivere cinque pagine di diario al giorno, e affronta sia gli obiettivi pratici che la salute emotiva in un unico posto.

Life coach britannico e fondatore di Life Clubs Nina Grunfeld dice:-

Schiarirsi le idee con qualcosa come il bullet journal aiuta a concentrarsi e a rimanere più calmi.

Nina Grunfeld

Ecco alcuni modi in cui il metodo BuJo può migliorare la vostra vita:

Sistema personalizzato : BuJo vi dà la libertà di aggiungere la vostra personalità alla lista delle cose da fare, in modo da creare un sistema che funzioni per voi

: BuJo vi dà la libertà di aggiungere la vostra personalità alla lista delle cose da fare, in modo da creare un sistema che funzioni per voi Maggiore chiarezza : Il bullet journaling vi aiuta a suddividere i grandi obiettivi in piccoli pezzi, aiutandovi a concentrarvi su ciò che è veramente importante

: Il bullet journaling vi aiuta a suddividere i grandi obiettivi in piccoli pezzi, aiutandovi a concentrarvi su ciò che è veramente importante Gestione del tempo : Tra il lavoro, le commissioni e lo scorrimento del tempo, la gestione del tempo può essere una lotta. Il bullet journaling può aiutarvi a visualizzare i vostri compiti e le scadenze, in modo da poter programmare la vostra giornata ed evitare le incertezze dell'ultimo minuto

: Tra il lavoro, le commissioni e lo scorrimento del tempo, la gestione del tempo può essere una lotta. Il bullet journaling può aiutarvi a visualizzare i vostri compiti e le scadenze, in modo da poter programmare la vostra giornata ed evitare le incertezze dell'ultimo minuto Tracciamento delle abitudini : Che si tratti di iniziare un nuovo corso di fitness o di imparare una lingua, potete creare un sistema nel vostro diario puntato per tenere traccia dei progressi e rimanere motivati. Inoltre, il vostro bullet journal non vi farà sentire in colpa

: Che si tratti di iniziare un nuovo corso di fitness o di imparare una lingua, potete creare un sistema nel vostro diario puntato per tenere traccia dei progressi e rimanere motivati. Inoltre, il vostro bullet journal non vi farà sentire in colpa Libreria di risorse : Un diario puntato può anche essere un luogo ideale per tenere traccia delle vostre liste di lettura, come libri, articoli e altre risorse che desiderate conservare per il futuro. Ad esempio, se siete esperti di marketing, potreste voler salvare un filemodello di scrittura dei contenuti o un quadro di posizionamento a cui fare riferimento in seguito

: Un diario puntato può anche essere un luogo ideale per tenere traccia delle vostre liste di lettura, come libri, articoli e altre risorse che desiderate conservare per il futuro. Ad esempio, se siete esperti di marketing, potreste voler salvare un filemodello di scrittura dei contenuti o un quadro di posizionamento a cui fare riferimento in seguito Riflessioni quotidiane: Il bullet journaling può essere uno spazio per riflettere e confrontarsi con se stessi. Le revisioni settimanali possono aiutarvi a identificare le aree di miglioramento e ad aggiustare i vostri obiettivi: una spinta alla mindfulness in meno di 15 minuti al giorno

Ora vi diamo alcuni consigli su come iniziare il vostro viaggio con il bullet journaling.

Consigli per un bullet journaling efficace

L'aspetto positivo del bullet journaling, come tutti i metodi di cura di sé, è che si migliora con la pratica. Ma ecco alcuni suggerimenti per iniziare il vostro nuovo bullet journal.

Programmate il tempo per le revisioni mattutine e serali

Integrate il vostro diario puntato nella vostra routine quotidiana per creare coerenza. Le sessioni di revisione possono essere molto utili in questo caso.

Ripasso mattutino (5-10 minuti)

Rivedere il diario giornaliero (e settimanale) per il giorno successivo

Dare la priorità ai compiti ed evidenziare tutto ciò che è importante

Bloccare un po' di tempo per i compiti importanti

Revisione serale (5-10 minuti)

Riflettete sulla vostra giornata. Avete completato tutti i vostri compiti?

Migrare i compiti non completati al diario del giorno o della settimana successiva

Annotare eventuali note, idee o riflessioni sulla giornata

Compilate i vostri tracker e il vostro diario della gratitudine (se ne avete uno)

Templatizzare i layout

Risparmiate tempo e fatica creando layout che possono essere facilmente replicati in un diario vuoto. Possono migliorare il processo di scrittura del diario e non è necessario pensare a nuovi disegni, temi o idee per ogni mese o layout. Una cosa che si può fare è utilizzare gli schemi stampabili da risorse online.

Volete farlo da soli? Create un modello per ogni diario mensile, settimanale, giornaliero e per i vari tracker. Scansionatelo e riutilizzatelo per tutti i mesi. Alla fine dell'anno, potete rilegarlo in un quaderno.

Un'altra idea è quella di acquistare dei diari preformattati. Tuttavia, potrebbero mancare di flessibilità.

Investire in cancelleria di buona qualità

Poiché il bullet journaling è un processo analogico, gli strumenti giusti possono fare una grande differenza nella vostra esperienza di bullet journaling. Ecco cosa considerare:

Taccuino: Scegliete un taccuino con carta di buona qualità, resistente all'abrasione e in grado di gestire penne, evidenziatori e schizzi. Un quaderno a griglia può anche aiutarvi a creare layout puliti e allineati senza righello

Scegliete un taccuino con carta di buona qualità, resistente all'abrasione e in grado di gestire penne, evidenziatori e schizzi. Un quaderno a griglia può anche aiutarvi a creare layout puliti e allineati senza righello Penne ed evidenziatori: Scegliete penne che scrivono in modo scorrevole e che non lasciano tracce sulla carta. Gli evidenziatori possono aiutare a classificare i compiti o a distinguere visivamente le informazioni importanti.

Scegliete penne che scrivono in modo scorrevole e che non lasciano tracce sulla carta. Gli evidenziatori possono aiutare a classificare i compiti o a distinguere visivamente le informazioni importanti. Altri elementi artistici : Fate scorta di washi tape,note adesiveadesivi e pastelli per poter abbellire il vostro diario, se lo desiderate

: Fate scorta di washi tape,note adesiveadesivi e pastelli per poter abbellire il vostro diario, se lo desiderate Un astuccio: Aggiungete un astuccio sul retro del vostro diario per conservare le matrici dei biglietti, gli appunti o qualsiasi altro ricordo che vogliate conservare

Iniziare in piccolo

Il bullet journaling consiste nel creare un sistema che funzioni per voi. Non cercate di copiare gli schemi elaborati che vedete online. Per la maggior parte di queste persone, il bullet journaling è più un lavoro che una pratica di cura di sé.

Ecco come fare per facilitarsi il compito:

**Iniziare con un diario futuro e un diario mensile di base

**Tracciare ogni giorno alcune attività essenziali

**Aggiungere gradualmente tracker o altri elementi man mano che si prende confidenza con il sistema

Ricordate che il vostro bullet journal è uno strumento personale, quindi potete divertirvi a personalizzarlo a vostro piacimento!

Usi popolari ed esempi di bullet journaling

Ecco come i veri praticanti del bullet journal praticano e perfezionano la tecnica. Questo vi darà idee per personalizzare il vostro bullet journal.

Ripartizione mensile

Uno spread semplice e divertente, facile da realizzare e di bell'aspetto. Inoltre, non è necessario alcun materiale artistico aggiuntivo.

via Pinterest Volete qualcosa di più minimale? Ecco una crema super semplice e senza fronzoli che potete realizzare in meno di cinque minuti.

via Pinterest

Layout settimanale

Questo layout settimanale di base con compiti, progetti e persino un calendario può essere un'ottima (e semplice) aggiunta ai vostri modelli BuJo.

via Pinterest Tuttavia, se vi sentite creativi, potete provare anche questo:

via Pinterest Ora che abbiamo trattato le basi, ecco alcuni tracker che potete includere per rendere il vostro bullet journal più personale.

1. Traccia delle abitudini

Un tracker delle abitudini vi aiuta a visualizzare le tendenze delle vostre abitudini, come quando siete produttivi e quando non lo siete. È anche possibile combinarlo con un tracker dell'umore per identificare come i vostri stati d'animo influenzano le vostre abitudini.

via PinterestModello di tracciatore personale delle abitudini di ClickUp può essere utile anche se state cercando un'alternativa al tracker digitale delle abitudini. Scaricate questo modello

2. Pianificazione dei pasti

Un'altra aggiunta popolare di BuJo è la pianificazione dei pasti. Rende più facile rispondere alla domanda "cosa mangiare oggi" e può anche aiutare a pianificare la spesa.

via PinterestModello di pianificazione dei pasti di ClickUp può essere un ottimo strumento per pianificare i pasti in anticipo e mangiare in modo più sano.

Semplificate la spesa, l'organizzazione delle ricette e la preparazione dei pasti con il Modello di pianificazione dei pasti di ClickUp

Il modello include uno spazio per pianificare i pasti della settimana, creare una lista della spesa e tenere traccia degli ingredienti. Potete anche usarlo per collaborare con altri alla pianificazione dei pasti. Scarica questo modello

3. Tracciabilità delle spese

Concludiamo questa sezione con l'utilissimo tracciatore di spese. Il modello qui sotto, ad esempio, vi aiuta a classificare le vostre spese come fisse e variabili e vi offre una pagina per tenere traccia dei vostri risparmi.

via PinterestModello di bilancio personale di ClickUp può anche aiutarvi a tenere traccia delle vostre entrate e uscite in modo più dettagliato, a identificare le aree in cui potete ridurre le spese e a incoraggiarvi a risparmiare per raggiungere i vostri obiettivi.

Tenete traccia delle vostre finanze e dei vostri progressi verso una maggiore indipendenza finanziaria con il modello di bilancio personale di ClickUp

Utilizzatelo per iniziare a creare e rispettare un budget. Scarica questo modello

Sfide nell'uso del Bullet Journaling

Sebbene il metodo del Bullet Journaling vi offra uno sbocco per tenere traccia dei vostri obiettivi ed esprimervi in modo creativo, non è esente da alcune sfide:

Trovare il proprio sistema : Il Bullet Journaling offre una grande flessibilità, che all'inizio può risultare eccessiva. Può essere necessario un po' di tempo per sperimentare diversi layout e tracciatori - abitudini, umore, lavoro, gratitudine - per scoprire quali includere nel proprio diario

: Il Bullet Journaling offre una grande flessibilità, che all'inizio può risultare eccessiva. Può essere necessario un po' di tempo per sperimentare diversi layout e tracciatori - abitudini, umore, lavoro, gratitudine - per scoprire quali includere nel proprio diario Mantenere la coerenza : Il bullet journaling è un'abitudine quotidiana che comporta un beneficio a lungo termine, quindi è necessario seguirla giorno dopo giorno

: Il bullet journaling è un'abitudine quotidiana che comporta un beneficio a lungo termine, quindi è necessario seguirla giorno dopo giorno Confrontare il vostro diario con quello degli altri : I social media sono pieni di pubblicazioni di bullet journal incredibilmente creative. Questo può far sentire il vostro diario come se non fosse abbastanza buono

: I social media sono pieni di pubblicazioni di bullet journal incredibilmente creative. Questo può far sentire il vostro diario come se non fosse abbastanza buono Mirando alla perfezione : L'attenzione all'estetica nella comunità del bullet journaling può portare a molti rifacimenti. Ricordate che deve essere uno strumento funzionale, non un'opera d'arte

: L'attenzione all'estetica nella comunità del bullet journaling può portare a molti rifacimenti. Ricordate che deve essere uno strumento funzionale, non un'opera d'arte Tracciare il tempo : La creazione e il mantenimento di un diario puntato possono richiedere tempo, soprattutto quando si è agli inizi. Siate realistici su quanto tempo potete dedicargli ogni giorno. E iniziate con le basi. Potete aggiungere i layout e i tracker più complicati in un secondo momento

: La creazione e il mantenimento di un diario puntato possono richiedere tempo, soprattutto quando si è agli inizi. Siate realistici su quanto tempo potete dedicargli ogni giorno. E iniziate con le basi. Potete aggiungere i layout e i tracker più complicati in un secondo momento Spostamento dei compiti: Il bullet journaling consiste nello scrivere e riscrivere le cose. È probabile che si passino gli eventi dalla vista annuale a quella mensile a quella settimanale e che si spostino le attività da un giorno all'altro, e così via. Questo può risultare noioso

Per superare queste sfide, abbiamo una soluzione che può rendere divertente il bullet journaling.

Come implementare il bullet journaling in ClickUp

Gli stampati perfetti - con washi tape, layout a tema e adesivi - mostrati online possono creare un senso di pressione per chi è alle prime armi con il bullet journaling (o per chi non ha un'inclinazione artistica).

Improvvisamente, ci si concentra di più sull'estetica del proprio layout e sulla creazione di elaborati bullet journal piuttosto che sul suo scopo principale: l'organizzazione della propria vita. Inoltre, creare questi layout mese dopo mese può richiedere molto tempo.

via Reddit La soluzione a questo dilemma? Andare digitale con il vostro diario .

Una possibilità è quella di utilizzare ClickUp, una piattaforma di produttività e gestione delle attività. Offre un'app mobile, modelli e persino assistenza AI per aiutarvi a organizzare meglio la vostra vita.

Inoltre, con uno strumento come ClickUp, non è necessario scrivere di nuovo le attività ogni volta che le si riprogramma.

Ecco Matt Ragland che mostra come fa il bullet journaling con ClickUp.

E noi vi mostriamo come potete farlo anche voi, in quattro semplici passi.

1. Creare un elenco di attività principale (chiamato anche Brain Dump)

Potete andare su Attività di ClickUp e creare un elenco di tutto ciò che si desidera fare. Aggiungete tutti i vostri compiti, grandi e piccoli, hobby e lavoro. Non importa quale sia l'aspetto della vostra vita o quando pensate di farlo.

Aggiungere tutte le attività con scadenza a ClickUp Tasks

È anche possibile creare una sezione separata per gli eventi, come compleanni, anniversari e viaggi. È possibile classificare questi compiti in base alla priorità o al loro aspetto nella vostra vita utilizzando dei tag.

2. Spostare le attività nella vista Calendario

Ora che avete aggiunto una data di scadenza per ogni attività, potete passare alla vista Calendario Vista calendario di ClickUp del calendario mensile. Semplice, vero?

Visualizzare le attività come layout mensile in ClickUp con la vista Calendario

3. Impostare un registro giornaliero

Dopo aver organizzato l'elenco mensile delle attività, il passo successivo è la creazione di un registro giornaliero. È possibile utilizzare il Modello di agenda giornaliera ClickUp per tenere traccia delle vostre abitudini quotidiane e dei compiti specifici aggiunti per la giornata.

Pianificate la vostra giornata e rimanete in carreggiata con il modello di agenda giornaliera ClickUp

Con questo modello è possibile:

Impostare attività ricorrenti per abitudini come l'esercizio fisico o l'assunzione di vitamine

come l'esercizio fisico o l'assunzione di vitamine Categorizzare le attività con tag personalizzati in modo da poter identificare rapidamente se un'attività è legata al lavoro o personale

in modo da poter identificare rapidamente se un'attività è legata al lavoro o personale Vedere tutte le attività in un calendario per avere una visione d'insieme di come si svolgerà la giornata

per avere una visione d'insieme di come si svolgerà la giornata Monitorare i progressi delle proprie abitudini con un tracker dei progressi o anche con obiettivi intermedi

L'utilizzo di questo modello offre anche diversi vantaggi:

Riduzione dei livelli di stress

Miglioramento della gestione del tempo

Facilita la definizione delle priorità dei compiti

Miglioramento della comunicazione e della collaborazione

Maggiore produttività

All'interno del modello è possibile aggiungere stati personalizzati (Aperto e Completato), viste personalizzate (Tutte le attività, Calendario e Inizia qui) e campi personalizzati per tenere traccia delle attività quotidiane e rimanere organizzati. Questo modello vi renderà più produttivi nelle vostre attività quotidiane. Scaricate questo modello

4. Pratica la consapevolezza con ClickUp Docs

Dopo aver completato gli aspetti organizzativi, il passo successivo è aggiungere i propri diari, come le pagine di mindfulness o il diario della gratitudine, a ClickUp Docs Documenti ClickUp . È possibile creare un wiki in Docs con una nuova pagina per ogni voce o semplicemente utilizzare una tabella con la data e la voce di gratitudine.

Aggiungete pagine nidificate per scrivere i vostri pensieri o aggiungere voci di gratitudine con ClickUp Docs

Potete anche utilizzare Cervello ClickUp -l'assistente AI integrato di ClickUp, per cercare attività o persino per aiutare l'utente con modelli di brainstorming e suggerimenti o analizzando le voci del vostro diario.

Rendi il bullet journalnalling più discorsivo con ClickUp Brain

Oltre a questo, è possibile utilizzare ClickUp Docs per attività come la registrazione rapida, costruire i vostri argomenti o l'elenco delle collezioni, e altro ancora.

Diventa digitale con il tuo Bullet Journalling usando ClickUp

Se preferite gli strumenti digitali a quelli analogici, ma volete comunque trarre vantaggio dal bullet journalnalling, ClickUp può sicuramente aiutarvi.

Inoltre, grazie a strumenti come ClickUp Brain, potete analizzare i vostri progressi quotidiani, ottenere risposte a domande come il numero di giorni consecutivi in cui avete completato un'abitudine e altro ancora. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e create il vostro bullet journal in meno di 20 minuti.