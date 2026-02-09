Le 11 migliori alternative a Resource Guru: funzionalità/funzioni, prezzi e valutazioni

Resource Guru è un software di gestione delle risorse basato su cloud per i professionisti del project management.

Dalla pianificazione al monitoraggio del tempo, offre una serie completa di funzionalità/funzioni per semplificare il processo. Il risultato è un flusso di lavoro ottimizzato, maggiore produttività, riduzione dei ritardi e nessuna allocazione insufficiente o eccessiva delle risorse.

Tuttavia, Resource Guru presenta anche una serie di limiti, in particolare in termini di versatilità. Questo è il motivo per cui funziona bene in alcuni settori, come quello dei servizi professionali, mentre in altri incontra delle difficoltà.

Avendo trascorso molto tempo a valutare diversi software di gestione delle risorse, ho stilato un elenco delle migliori alternative a Resource Guru attualmente disponibili. Dai un'occhiata per trovare il miglior software di gestione delle risorse per l'ambito aziendale nel 2024.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Resource Guru?

Ecco i fattori da considerare quando si confrontano le diverse alternative a Resource Guru:

Funzionalità: Il primo aspetto da considerare è l’intervallo di funzionalità del software. Uno Il primo aspetto da considerare è l’intervallo di funzionalità del software. Uno strumento di gestione delle risorse affidabile dovrebbe disporre di funzionalità complete di allocazione delle risorse , programmazione, pianificazione e monitoraggio del tempo.

Facilità d'uso: Un altro fattore che influisce sull'efficienza del software è la facilità di navigazione. Cerca uno strumento intuitivo che offra un vantaggio rispetto agli altri in termini di facilità d'uso.

Funzionalità di integrazione: In qualità di responsabile, avrai bisogno di alcuni strumenti e software aggiuntivi per gestire le tue risorse senza intoppi. Scegli quindi il software che offre l'integrazione con altri strumenti di terze parti

Recensioni: Le recensioni e le valutazioni passate offrono una visione più approfondita delle prestazioni del software. Quindi, cerca le recensioni di ogni software su Internet per valutarne l'affidabilità, la soddisfazione degli utenti e altri fattori fondamentali

Prezzi: Scegli il software che rientra nel tuo budget. Assicurati che sia dotato di tutte le funzionalità/funzioni necessarie per gestire le tue attività aziendali quotidiane.

Le 10 migliori alternative a Resource Guru da utilizzare nel 2024

Dai un'occhiata a questo elenco delle 10 migliori alternative a Resource Guru disponibili nel 2024:

1. ClickUp – La migliore per la gestione delle risorse

Il software di gestione delle risorse ClickUp è uno strumento completo per supervisionare tutte le tue risorse da un'unica piattaforma centrale.

Per me, la visibilità è l'aspetto più importante nella gestione del mio processo di allocazione delle risorse. Con ClickUp Views, posso personalizzare la gestione delle attività in base alle mie esigenze specifiche. Ciò significa che posso effettuare il monitoraggio dei progetti, visualizzare i flussi di lavoro e creare roadmap, il tutto utilizzando oltre 15 viste personalizzate!

Ad esempio, posso utilizzare la vista Carico di lavoro di ClickUp per pianificare e monitorare la capacità lavorativa complessiva del mio team. Ma se hai bisogno di gestire il carico di lavoro di un singolo dipendente, la vista Team di ClickUp viene in tuo soccorso.

Visualizza e gestisci il carico di lavoro dell'intero team per assegnare le attività in modo più efficiente con ClickUp Vista Carico di lavoro

Da ClickUp Dashboards puoi accedere alle schede sprint personalizzate per gestire tutte le tue risorse contemporaneamente. Ciò è particolarmente utile quando si utilizza lo strumento al volo.

Ma non è tutto. Se i tuoi flussi di lavoro richiedono una maggiore personalizzazione, puoi farlo facilmente con l'API di ClickUp. Hai bisogno di un'app personalizzata per il monitoraggio del tempo dedicato a un progetto specifico? Ci pensiamo noi!

Non hai tempo per creare un flusso di lavoro da zero? Ottieni oltre 1000 modelli personalizzabili e pronti all'uso da ClickUp Templates. Dal rapporto sulle attività al programma di audit, c'è un modello per ogni tua esigenza, pronto all'uso.

Scarica questo modello Utilizza il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp per identificare le risorse, valutarne la disponibilità e sviluppare una Sequenza

Uno dei miei modelli preferiti è il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp. Il suo layout intuitivo e visivo mi aiuta a pianificare, effettuare il monitoraggio e ottimizzare le mie risorse. Questo modello mi permette anche di effettuare il monitoraggio delle dipendenze o dei conflitti di pianificazione per evitare di sovraccaricare o sottoutilizzare le mie risorse.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gestione delle attività: suddividi i progetti in attività più piccole con suddividi i progetti in attività più piccole con le attività di ClickUp

Gestione del tempo: Tieni traccia del tempo dedicato ai progetti, imposta le stime e assegna il tempo a ogni singola attività di progetto con la funzionalità Tieni traccia del tempo dedicato ai progetti, imposta le stime e assegna il tempo a ogni singola attività di progetto con la funzionalità Gestione del tempo di ClickUp

Comunicazione semplificata: usa usa ClickUp Chat per chiarire ogni dubbio ovunque ti trovi e garantire un flusso di lavoro senza intoppi

Strumenti di collaborazione: Organizza la comunicazione interna del team inviando email direttamente da Organizza la comunicazione interna del team inviando email direttamente da ClickUp Email

Automazione: utilizza gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale di ClickUp Brain per automatizzare lo stato dei progetti, gli aggiornamenti e i riepiloghi

Integrazioni di ClickUp: collega ClickUp a oltre 1000 strumenti come Slack, GitHub, HubSpot e Google Drive

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzioni sono disponibili sull'applicazione mobile di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Prezzi personalizzati

ClickUp Brain: disponibile su tutti i piani a pagamento a 5 $ al mese o per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

2. Productive.io – Ideale per le operazioni delle agenzie

Productive.io è una piattaforma di automazione dei servizi professionali (PSA) creata appositamente per le agenzie e le aziende di servizi che necessitano di piena visibilità su progetti, risorse e finanze.

Ciò che distingue Productive.io è la stretta connessione tra budgeting, gestione delle risorse, realizzazione dei progetti e fatturazione in un unico sistema. Dal preventivo o budget iniziale, passando per l'esecuzione del progetto fino alla fatturazione, tutti i dati rilevanti rimangono collegati, rendendo molto più facile evitare errori costosi. Trovo questa visibilità end-to-end particolarmente preziosa per le agenzie in crescita che devono destreggiarsi tra più clienti e flussi di lavoro complessi.

La piattaforma semplifica inoltre la visualizzazione delle esigenze di risorse attuali e future, il monitoraggio dell'utilizzo e il controllo della redditività in tempo reale. Grazie alle funzionalità integrate di monitoraggio del tempo, gestione delle spese e reportistica avanzata, Productive.io offre ai team un quadro chiaro dell'andamento effettivo del lavoro rispetto ai piani.

Le migliori funzionalità di Productive.io

Effettua il monitoraggio dei progetti, dal budget e dall'assegnazione delle risorse fino alla consegna e alla fatturazione

Pianifica e effettua la previsione della capacità del team con le viste di pianificazione e utilizzo delle risorse

Monitora la redditività con reportistica in tempo reale sul confronto tra budget e dati effettivi

Gestisci il monitoraggio del tempo, le spese e le approvazioni in un unico sistema

Crea report avanzati con raggruppamenti, tabelle pivot e conversione di valuta

Integra strumenti come HubSpot, Slack e sistemi di contabilità tramite API e integrazioni native

Limiti di Productive.io

Può risultare opprimente per i team molto piccoli

La configurazione e l'installazione richiedono un lavoro richiesto inizialmente

Le funzionalità avanzate sono disponibili solo con i piani di livello superiore

Prezzi di Productive.io per la produttività

Versione di prova gratis disponibile

Essential: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale, minimo 10 utenti)

Professional: 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale, minimo 10 utenti)

Ultimate: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Productive.io

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – La migliore per la pianificazione predittiva

tramite LiquidPlanner

LiquidPlanner è un software di project management noto soprattutto per la sua funzionalità di pianificazione predittiva. Se il tuo team lavora su più progetti contemporaneamente, ti consiglio questa alternativa a Resource Guru per ottimizzare al meglio i tuoi flussi di lavoro.

Con questo strumento puoi tenere traccia di tutti i diversi progetti. Le sue funzionalità di pianificazione basate sulle priorità ti aiutano a gestire al meglio i progetti di alto valore. Si integra inoltre con strumenti di gestione dei documenti come Google Drive e Dropbox e ti consente di crearne di personalizzati tramite la sua API aperta.

Le migliori funzionalità/funzioni di LiquidPlanner

Effettua la previsione delle sequenze e delle consegne dei progetti con la pianificazione predittiva

Ottimizza gli orari del team con Balanced Workload

Dai priorità ai progetti in base alla loro importanza con Perfect Prioritization

Effettua il monitoraggio di eventuali incertezze o rischi nel tuo piano con Ranged Estimation

Ottieni dati e approfondimenti sulle prestazioni in tempo reale con Intelligent Insights

Limiti di LiquidPlanner

L'impostazione dei progetti richiede molto tempo

Mancano alcune funzioni essenziali relative alla fatturazione e alla gestione del budget

Richiede un notevole sforzo di apprendimento come allegato

Prezzi di LiquidPlanner

Versione di prova gratis di 14 giorni

Essentials : 15 $ al mese per utente

Professional : 28 $ al mese per utente

Ultimate: 42 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di LiquidPlanner

G2 : 4,2/5 (294 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (667 recensioni)

4. Float – Ideale per la pianificazione delle risorse

via Float

Float è un'altra valida alternativa a Resource Guru, che vanta un approccio alla pianificazione delle risorse incentrato sulle persone.

Lo strumento ti offre una sequenza in tempo reale e centralizzata dei tuoi progetti e del tuo personale per aiutarti ad assegnare le attività in modo sistematico. Puoi utilizzarlo per assegnare le attività con una visione in tempo reale delle competenze, della capacità e della disponibilità all'interno del tuo team. Trovo che le assegnazioni basate sulle competenze siano particolarmente utili per le attività specializzate.

Lo strumento ti consente inoltre di pianificare e gestire i budget in base alle ore o alle tariffe per effettuare la previsione della capacità e stimare la spesa. Inoltre, le tabelle orarie precompilate ti aiutano nel monitoraggio e nella pianificazione delle tue spese in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Float

Imposta orari di lavoro e posizioni personalizzati

Pianifica un budget personalizzato in base a tempo/tariffe

Pianifica e monitora il carico di lavoro tramite la funzionalità di pianificazione delle risorse

Esecuzione della sincronizzazione con altri strumenti di project management come Asana e Trello

Confronta le ore stimate con quelle effettive utilizzando le funzionalità/funzioni di gestione del tempo

Integrazione con strumenti di terze parti come Asana e Slack

Limiti di Float

Non sono disponibili previsioni sui ricavi del progetto

Non ottimizzato per dispositivi mobili

Difficile da navigare

Prezzi variabili

Versione di prova gratis di 14 giorni

Starter : 7,50 $ al mese per utente

Pro : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Float

G2 : 4,2/5 (1.240 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (1.592 recensioni)

5. Teamwork – Ideale per la collaborazione sui progetti

via Teamwork

Teamwork è un software dinamico per il project management che aiuta gli utenti a gestire tutti gli aspetti delle operazioni dei clienti.

Ti consente di pianificare progetti, allocare risorse e collaborare con il tuo team per accelerare il processo. Dalla pianificazione giornaliera della capacità e dalla gestione delle spese alle previsioni a lungo termine, l'insieme di funzionalità/funzioni di Teamwork copre ogni aspetto dell'allocazione delle risorse.

Le funzionalità/funzioni di Teamwork, come l'indicatore di efficienza, sono preziose quando si pianificano le sequenze, in base alla velocità con cui un determinato team o un singolo individuo riesce a portare a termine le attività assegnate.

Lo strumento è compatibile con iOS, Android, Windows e macOS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Tieni traccia del tempo, delle tariffe e delle spese

Utilizza modelli predefiniti e moduli di registrazione

Personalizza le viste del carico di lavoro e i flussi di lavoro

Previsione del fabbisogno futuro di risorse sulla base dei progetti e delle pipeline attuali

Identifica le dipendenze tra le attività per evitare conflitti di pianificazione

Integrazione con strumenti come HubSpot e Google Drive

Limiti del lavoro di squadra

Nessun supporto tramite chat live

Non soddisfa le esigenze delle grandi aziende

Complesso da usare

Teamwork prezzi

Free Forever

Deliver : 13,99 $ al mese per utente

Grow : 25,99 $ al mese per utente

Scale: Prezzi personalizzati

Teamwork valutazioni e recensioni

G2 : 4,4/5 (1.121 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (859 recensioni)

6. Monday.com – Ideale per la gestione del flusso di lavoro

Monday.com è una soluzione all-in-one per il project management. Offre una suite completa di funzionalità che facilitano sia la pianificazione dei progetti che la gestione delle risorse.

Le dashboard altamente intuitive e personalizzabili di Monday.com consentono ai team di gestire facilmente più progetti contemporaneamente. Si tratta di uno strumento potente che aiuta anche nella definizione della strategia, nella pianificazione e nell'esecuzione dei progetti.

Con funzionalità quali oltre 10 viste personalizzate, 30 diversi widget per la visualizzazione delle informazioni e blocchi di costruzione senza codice, Monday.com è una delle alternative più affidabili a Resource Guru.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Assegna le attività direttamente ai membri del team con People Columns

Scegli tra oltre 200 modelli di automazione

Ottieni informazioni dettagliate sulle prestazioni utilizzando dashboard personalizzate

Personalizza i tuoi flussi di lavoro

Integrazione con strumenti come Slack, Gmail e Outlook

Limiti di Monday.com

Nessun accesso offline

Alcune funzioni richiedono un pagamento aggiuntivo

Prezzi di Monday.com

Free Forever

Basic : 12 $ al mese per postazione

Standard : 14 $ al mese per postazione

Pro : 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (10.730 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (4.794 recensioni)

7. Accelo – La scelta migliore per l'automazione dei servizi professionali (PSA)

via Accelo

Accelo consente agli utenti di gestire progetti e risorse con una combinazione di metodologie tradizionali e agili. È noto soprattutto per le sue innovative funzionalità di monitoraggio del tempo. Ad esempio, ti aiuta a tenere sotto controllo i budget dei progetti monitorando le ore fatturabili e non fatturabili.

La piattaforma supporta il filtraggio basato sulle competenze durante l'assegnazione delle attività. Puoi anche automatizzare l'assegnazione delle attività a membri specifici del team, in base a regole predefinite. Una volta assegnate le attività, può automatizzare i tuoi timer per aiutare il tuo team a sfruttare al meglio ogni minuto.

Offre inoltre una perfetta integrazione con i principali strumenti come MailChimp, Google Workspace, Salesforce, ecc., per semplificare ulteriormente il processo.

Accelo funzionalità principali

Utilizza le tabelle orarie automatizzate per il monitoraggio del tempo e delle risorse dei progetti

Personalizza gli stati e i flussi di lavoro

Ricevi trigger e notifiche relativi ai progetti

Visualizza i report sui tempi effettivi rispetto a quelli stimati per una gestione ottimale della capacità

Crea fatture basate sul budget e sullo stato di avanzamento

Limiti di Accelo

Troppo complesso per le piccole imprese aziendali

L'app mobile non svolge completamente le sue funzioni

Prezzi di Accelo

Versione di prova gratis di 7 giorni

Professionale : Prezzi personalizzati

Business : prezzi personalizzati

Avanzato : Prezzi personalizzati

Elite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2 : 4,4/5 (502 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (172 recensioni)

8. Wrike – La scelta migliore per un versatile project management

tramite Wrike

Wrike è uno strumento di gestione del lavoro che ti permette di scegliere tra una vasta gamma di modelli personalizzati, automatizzare l'acquisizione dei lavori con moduli di richiesta dinamici e molto altro ancora.

Lo strumento ti permette di vedere il carico di lavoro del team a colpo d'occhio, offre funzionalità per la collaborazione in tempo reale (come commenti e tagging) e semplifica le modifiche al volo grazie a una semplice funzione drag-and-drop.

Wrike si integra inoltre con oltre 400 strumenti e software di terze parti necessari per il project management, come Adobe, Jira e OneDrive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Salva attività ricorrenti, progetti e cartelle

Visualizza le capacità individuali di ogni membro del team per un utilizzo ottimale delle risorse

Crea dashboard personalizzabili

Automatizza i flussi di lavoro ricorrenti

Controlla la reportistica di audit su richiesta

Accedi allo strumento tramite l'app mobile

Limiti di Wrike

La versione gratis non dispone di funzionalità di monitoraggio del tempo

Nessuno strumento di fatturazione integrato

È un allegato alla documentazione relativa a un periodo di apprendimento

Wrike prezzi

Free Forever

Team : 9,80 $ al mese per utente

Aziendale : 24,80 $ al mese per utente

Enterprise : Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Wrike valutazioni e recensioni

G2 : 4,2/5 (3.679 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (2.629 recensioni)

9. Asana – La migliore per la gestione del lavoro

tramite Asana

Asana è una soluzione di gestione del lavoro basata sull'intelligenza artificiale. Questo strumento aiuta i manager a tenere sotto stretto controllo tutti i progetti in corso nell'azienda.

Tutte le sue funzionalità/funzioni sono incentrate sulla programmazione, la pianificazione e la semplificazione dei flussi di lavoro per massimizzare l'efficienza. Una delle caratteristiche uniche di Asana, "Obiettivi", ti consente di suddividere i grandi traguardi in missioni più piccole per aiutarti a realizzarli e a effettuarne il monitoraggio in modo più efficiente.

Quando si gestiscono progetti complessi o più team, la funzionalità Portfolios di Asana può essere utile. Ciò ti consente di avere una visione d'insieme, monitorare lo stato dei progetti collegati e pianificare strategicamente l'allocazione delle risorse per ottenere risultati ottimali.

Asana si integra anche con le principali piattaforme come Microsoft Teams, Nave, MailChimp e Mosaic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Trascina e rilascia le attività per gestire il carico di lavoro

Confronta il tempo effettivo del progetto con la durata stimata

Condivisione dei dati su oltre 270 strumenti come Slack e Microsoft Teams

Accedi a grafici e approfondimenti in tempo reale

Utilizza la funzionalità di dipendenze delle attività per effettuare il monitoraggio e l'evitamento di conflitti di pianificazione

Limiti di Asana

L'interfaccia è difficile da navigare

Non è disponibile l'accesso offline

Prezzi di Asana

Free Forever

Starter : 13,49 $ al mese per utente

Advanced : 30,49 $ al mese per utente

Enterprise : Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4,3/5 (9.988 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (12.612 recensioni)

10. ClickTime – Ideale per la gestione delle tabelle orarie

via ClickTime

Se stai cercando un software per la gestione delle tabelle orarie, ClickTime è un'opzione che dovresti prendere in considerazione.

ClickTime offre funzionalità avanzate di monitoraggio del tempo e di gestione del budget. Dalla gestione dei singoli progetti alle risorse complessive, ClickTime semplifica tutto.

Offre inoltre impostazioni avanzate e approfondimenti all'interno dei tuoi flussi di lavoro. Ad esempio, puoi definire tariffe di fatturazione personalizzate per i membri del team, i ruoli o i progetti in base alle loro competenze specifiche. Lo strumento tiene poi traccia delle ore fatturabili e ti aiuta a monitorare la redditività dei progetti, evitando il superamento del budget.

ClickTime dispone anche di un'applicazione mobile per gli utenti Android e iOS.

Le migliori funzionalità di ClickTime

Monitora il carico di lavoro del personale per assegnare i compiti in modo efficace

Previsione della disponibilità della forza lavoro

Ottieni visibilità in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti

Ottieni informazioni dettagliate su prestazioni e redditività

Integra con strumenti come Slack, Sage e BambooHR

Limiti di ClickTime

Le soluzioni di pianificazione delle risorse sono disponibili nei piani Premiere e superiori

Difficile da navigare per un principiante

Prezzi di ClickTime

Versione di prova gratis di 14 giorni

Starter : 12 $ al mese per utente

Team : 15 $ al mese per utente

Premier : 27 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickTime

G2 : 4,6/5 (791 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (207 recensioni)

11. Kantata – La migliore per il project management

via Kantata

Kantata è uno strumento all-in-one per ottimizzare le diverse attività di gestione delle risorse, finanziaria e di project management di un'organizzazione. Il principale punto di forza di questo software è la sua innovativa funzionalità di previsione delle risorse.

Ti consente di comprendere il costo effettivo delle risorse rispetto al fatturato totale del progetto, per un'assegnazione redditizia delle attività.

Kantata semplifica anche il processo di collaborazione con risorse esterne come liberi professionisti o appaltatori. Puoi invitare risorse esterne come "partner" e assegnare loro attività direttamente all'interno della piattaforma.

Kantata si integra anche con un'ampia gamma di strumenti e piattaforme come Salesforce, Netsuite e Xero. In poche parole, è un'alternativa affidabile a Resource Guru.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kantata

Gestisci tempistiche, richieste e rendimenti dei progetti

Pianifica e distribuisci meglio il carico di lavoro grazie all'abbinamento delle competenze

Configura i consigli sulle risorse in base ai dati

Utilizza strumenti visivi come Sequenze, calendari e bacheche di progetto

Limiti di Kantata

L'interfaccia utente è lenta

La funzione di registrazione delle voci è carente e mal progettata

I dettagli completi sui prezzi non sono disponibili

Prezzi di Kantata

Prezzi personalizzati

Kantata valutazioni e recensioni

G2 : 4,2/5 (1.401 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (613 recensioni)

Inizia a gestire le tue risorse in modo efficiente con ClickUp

La gestione delle risorse è un'attività aziendale dinamica. Se non prendi decisioni informate, il rischio di sottoutilizzo o sovrautilizzo è elevato.

Sebbene Resource Guru sia utile in una certa misura, la verità è che presenta alcune lacune.

È qui che entra in gioco ClickUp Resource Management! Dalla massimizzazione dell'utilizzo delle risorse all'ottimizzazione del tempo, ClickUp è la migliore soluzione di project management per i project manager disponibile oggi sul mercato.

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