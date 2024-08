Come usare lo stile di leadership del coaching: La guida definitiva per i manager sul lavoro

Il mondo del lavoro di oggi è molto diverso da quello di un tempo. Secondo un'indagine di Gartner sulle risorse umane, 77% dei dipendenti attribuisce grande importanza al sostegno dei rispettivi manager. Quando le aziende ripongono grandi aspettative nei confronti dei dipendenti, questi ultimi hanno anche grandi aspettative nei confronti dei manager, che guardano a loro per avere un supporto nella crescita personale e professionale.

In questo scenario, come si può essere un manager efficace sul posto di lavoro, soddisfare le aspettative di ogni dipendente e avere un impatto positivo sull'impegno, la produttività e la vita in generale di ogni individuo? È qui che diventa importante adottare uno stile di leadership basato sul coaching, lo stile adottato da alcuni dei migliori manager e leader del mondo.

Esploriamo gli aspetti importanti dello stile di leadership del coaching, tra cui le sue caratteristiche principali, il modo in cui vi aiuta a essere un manager migliore, il suo impatto complessivo sul vostro team e molto altro ancora.

**Che cos'è uno stile di leadership di coaching?

Uno stile di leadership basato sul coaching è un approccio trasformativo in cui i manager e i leader allenano il proprio team. Essi agiscono come guide, aiutando i membri del loro team a scoprire e coltivare i loro talenti, a migliorare la produttività sul posto di lavoro e a raggiungere il loro pieno potenziale nel tempo.

Oltre alla leadership di coaching, esistono molti stili manageriali diversi, ognuno con i propri pro e contro. Cosa rende migliore uno stile e cosa lo distingue dagli altri?

A differenza degli stili di leadership burocratici, transazionali e autocratici, che sono rigidi e seguono dinamiche di potere tradizionali, lo stile di leadership del coaching, come detto, è uno strumento di trasformazione.

Non enfatizza l'esercizio del potere o del controllo e non prevede una catena di comando. Si concentra invece su aiutare i dipendenti a diventare la versione migliore di se stessi attraverso il sostegno, la guida, la compassione, l'incoraggiamento, la comunicazione costruttiva e la definizione di obiettivi chiari.

Cenni storici sulla leadership del coaching

Il coaching come stile di leadership è emerso negli anni '60, quando Paul Hersey e Kenneth Blanchard hanno sviluppato la teoria della leadership situazionale. Si tratta di uno stile di leadership in cui i leader adottano un approccio strategia di leadership a seconda delle circostanze, delle capacità e della volontà degli individui sul posto di lavoro.

Secondo Hersey e Blanchard, la leadership situazionale è composta da quattro stili di leadership: dirigere, sostenere, allenare e delegare. Una volta nato, il concetto di coaching leadership ha iniziato a guadagnare importanza grazie alle menzioni in altre teorie di leadership situazionale e trasformazionale sviluppatesi dopo gli anni Settanta.

Caratteristiche fondamentali della leadership di coaching

Per essere un coaching leader di successo, è necessario conoscere le caratteristiche chiave che sono al centro dello stile di leadership del coaching.

Leadership

Una caratteristica centrale dello stile di leadership del coaching è la leadership stessa. I leader del coaching vedono i loro team come individui con i loro punti di forza, le loro debolezze, i loro obiettivi e le loro aspirazioni. Li mentorizzano per costruire su ciascuno dei loro punti di forza e migliorare le loro prestazioni sul posto di lavoro.

A differenza di altri stili di leadership, uno stile di leadership di coaching si concentra tanto sulla crescita dei singoli quanto sulla crescita dell'organizzazione. I leader del coaching danno ai membri del loro team lo spazio necessario per lo sviluppo professionale. Questo migliora le capacità del team, colma le lacune di competenze e porta benefici all'organizzazione.

Intelligenza emotiva

Per essere efficaci, i leader del coaching devono allenare il proprio team in un modo significativo che risuoni con ogni singolo membro del team. L'approccio al coaching richiede la soft skill dell'intelligenza emotiva, ovvero la capacità di comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri intorno a sé. L'intelligenza emotiva è quindi una componente chiave della leadership del coaching.

Per costruire questa abilità cruciale, iniziate a praticare quanto segue:

Sollecitare il feedback dei vostri collaboratori diretti per capire le loro emozioni e il loro stato d'animo

Identificare e dare un nome alle emozioni quando le si prova

Essere sempre consapevoli delle proprie emozioni

Aspettarsi di non avere tutte le risposte

L'uso efficace dell'intelligenza emotiva vi aiuta a capire veramente i membri del vostro team e a costruire legami significativi con loro.

Partecipazione al team

Un'altra componente chiave dello stile di leadership del coaching è la partecipazione del team. Un leader coaching incoraggia ogni membro del team a esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie idee. Incoraggia la collaborazione, coinvolgendo attivamente ogni membro del team nel processo decisionale, nella risoluzione dei problemi e nella definizione degli obiettivi. Questo tipo di leader fa sentire i membri del team ascoltati e valorizzati e li autorizza ad assumersi la responsabilità del proprio lavoro.

Pertanto, un coaching leader aiuta i membri del team a sviluppare le loro capacità di comunicazione e collaborazione e a migliorare le relazioni reciproche.

Creare un centro di collaborazione con ClickUp Teams

Motivazione e definizione degli obiettivi

Un leader efficace nel coaching motiva e guida i dipendenti a raggiungere i loro obiettivi.

I coaching leader forniscono feedback costruttivi, riconoscono i risultati ottenuti e offrono opportunità di crescita professionale. Questo infonde un senso di appartenenza e di scopo e favorisce la motivazione intrinseca dei dipendenti.

Oltre a rafforzare la motivazione dei dipendenti, i coaching leader aiutano i dipendenti a riconoscere i propri obiettivi e a impegnarsi nella fissazione di obiettivi a lungo termine. Forniscono il supporto, la guida e l'incoraggiamento di cui i dipendenti hanno bisogno per trovare un equilibrio tra il raggiungimento dei loro obiettivi personali e professionali e gli obiettivi organizzativi.

**Come gestire un team con uno stile di leadership di coaching?

Ecco alcune strategie che potete utilizzare per gestire efficacemente il vostro team utilizzando lo stile di leadership del coaching:

1. Svolgere incontri individuali con i membri del team

La leadership di coaching mira a realizzare la visione dei singoli individui insieme alla visione dell'organizzazione. Per aiutare i membri del team a realizzare la loro visione, è necessario innanzitutto comprendere le loro aspirazioni e i loro desideri. Un modo efficace per farlo consiste nel tenere regolarmente incontri individuali con ciascun membro.

In questi incontri, si può utilizzare un mix di due tipi di domande:

**Queste domande danno ai dipendenti lo spazio per fornire una risposta completa invece di rispondere sì o no. Le domande aperte iniziano con parole come cosa, perché, come, ecc. Ponete queste domande per conoscere i punti di forza, le difficoltà, le aspirazioni e gli obiettivi di carriera di ciascun dipendente

**Queste domande si concentrano su un argomento alla volta per evitare di sopraffare i dipendenti. Consentono un'esplorazione più approfondita di un particolare argomento. Ad esempio, si può concentrare l'attenzione su un argomento, come l'attualitàdinamiche di squadra, lo sviluppo personale o le sfide legate al lavoro, e porre domande relative a questo argomento

Come manager e leader, avete molto da fare. Pianificare e seguire da soli gli incontri individuali diventa col tempo complicato.

Tenete traccia di più riunioni a tu per tu con facilità grazie al modello di tracciamento delle riunioni di ClickUp

Ecco perché l'utilizzo di strumenti come il ClickUp Meeting Tracker Template è una buona idea. Questo modello consente di tenere traccia di ogni riunione con facilità, di accedere a una panoramica dei risultati delle riunioni e dei punti d'azione e di aggiornare comodamente la timeline se è necessario apportare modifiche o aggiustamenti. Scaricate questo modello

2. Stabilire e monitorare gli obiettivi

impostare e monitorare gli obiettivi SMART con facilità grazie alla funzione Obiettivi di ClickUp

Lo stile di leadership del coaching prevede la definizione di obiettivi a lungo termine. Dopo aver sviluppato una migliore comprensione dei membri del vostro team, è il momento di stabilire gli obiettivi per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi in termini di sviluppo personale e professionale.

Nel definire gli obiettivi di sviluppo con ogni membro del team, è meglio utilizzare il sistema degli obiettivi SMART, che aiuta a creare obiettivi che siano:

**specifici, vale a dire obiettivi ben definiti e chiari, senza margini di ambiguità

M easurable, ovvero con un criterio per determinare i progressi compiuti

easurable, ovvero con un criterio per determinare i progressi compiuti A chievable, ovvero raggiungibili entro un determinato periodo di tempo

chievable, ovvero raggiungibili entro un determinato periodo di tempo R elevante, ovvero allineato con il piano di sviluppo del dipendente e con gli obiettivi dell'organizzazione

elevante, ovvero allineato con il piano di sviluppo del dipendente e con gli obiettivi dell'organizzazione Tlimitato, ovvero con una data di inizio realistica e una data di arrivo

Una volta creati gli obiettivi SMART, è il momento di iniziare a monitorarli. Utilizzando strumenti come Obiettivi ClickUp consente a voi e ai vostri collaboratori di tenere traccia degli obiettivi con facilità. Questa funzione consente di stabilire obiettivi chiari e risultati chiave. È inoltre possibile suddividere i grandi obiettivi in obiettivi più piccoli e compatti, monitorare i progressi e identificare le tappe fondamentali. Se necessario, è possibile apportare modifiche tempestive.

3. Offrire feedback ai membri del team

fornite regolarmente un feedback tempestivo e tangibile ai vostri dipendenti con la funzione Commenti assegnati di ClickUp_

Un aspetto fondamentale della leadership del coaching è il feedback, in particolare la fornitura di un feedback personalizzato a ciascun membro del team. Uno degli obiettivi principali del feedback è aiutare i dipendenti a migliorare le loro prestazioni e la loro fiducia.

Quando si fornisce un feedback, è importante assicurarsi che:

Sia dato e ricevuto regolarmente

Che siano utilizzati esempi di vita reale

Sia specifico e non generalizzato, menzionando aspetti particolari su cui il membro del team deve lavorare

Sia equilibrato tra critica costruttiva e riconoscimento di un risultato o di un punto di forza

Fornire feedback e follow-up a ciascun dipendente è un processo laborioso. Tuttavia, utilizzando strumenti come La funzione Commenti assegnati di ClickUp consente di fornire ai membri del team un feedback tempestivo sulle attività. Potete dare suggerimenti e condividere intuizioni e risorse con i membri del vostro team in tempo reale. Consigli e riconoscimenti tempestivi sono fondamentali per la crescita e l'apprendimento del vostro team.

4. Supervisionare lo sviluppo del team

monitorate, organizzate e visualizzate comodamente i progressi del lavoro del vostro team grazie alla funzione Viste di ClickUp_

I manager che hanno uno stile di leadership basato sul coaching svolgono un ruolo attivo nello sviluppo del proprio team. In qualità di coaching leader, dovete aiutare il vostro team a crescere e sviluppare continuamente le competenze. Ciò comporta il monitoraggio dei loro progressi, la fornitura di indicazioni e supporto e l'adeguamento delle loro strategie, se necessario.

Un modo efficace per supervisionare e monitorare lo sviluppo del team senza fare da micromanager è quello di utilizzare strumenti come Viste ClickUp . Le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp offrono la flessibilità necessaria per organizzare e visualizzare il lavoro nel modo desiderato. Ad esempio, è possibile:

Visualizzare le fasi del progetto e raggruppare le schede in base allo stato, all'assegnatario, alla priorità, ecc

Avere una visione a volo d'uccello dell'avanzamento delle attività raggruppandole in categorie come In corso, In revisione, Pronte, ecc. con l'aiuto della vista Elenco

Gestire le risorse e le priorità del team e determinare la capacità di lavoro con i punti di sprint con l'aiuto della vista Box

Tenere traccia delle date di inizio e fine delle attività e dei progetti su un calendario con l'aiuto della vista Calendario

Le viste personalizzabili di ClickUp consentono di monitorare le prestazioni di ciascun membro del team su attività e progetti, di identificare eventuali blocchi o colli di bottiglia e di apportare rapide modifiche per garantire che il team rimanga in carreggiata. Inoltre, è possibile identificare le pietre miliari dello sviluppo e offrire il riconoscimento e l'apprezzamento che i membri del team meritano.

Questa funzione vi aiuta, come leader di progetto il team deve essere sempre organizzato e in grado di gestire e guidare efficacemente il proprio team verso il successo.

Sfide comuni della leadership nel coaching

Prima di implementare lo stile di leadership del coaching, dovete sapere che esso comporta delle sfide e degli ostacoli, come ad esempio i seguenti:

Richiede molto tempo e impegno

La leadership di coaching si concentra sullo sviluppo dei membri del team a livello individuale. Il coaching e il mentoring individuale dei membri del team richiedono molto tempo e impegno da parte del manager. Dato che i leader devono già gestire molte attività, come riunioni, compiti e progetti, che occupano un'enorme fetta del loro tempo, hanno poco tempo a disposizione per qualsiasi altra cosa.

Alcuni modi efficaci per affrontare questa sfida includono l'utilizzo di software di gestione delle attività e strumenti di automazione come ClickUp Brain .

ClickUp Brain vi permette, come manager o leader, di automatizzare la gestione di attività e progetti. È possibile automatizzare il lavoro ripetitivo, come la generazione di sottoattività, l'aggiornamento dello stato delle attività e dei progetti, la generazione di riepiloghi e rapporti sulle attività e sui progetti e molto altro ancora. In questo modo, ClickUp Brain consente di risparmiare tempo da investire nel coaching e nel mentoring dell'intero team, un membro alla volta.

massimizzate la vostra produttività con ClickUp Brain, dotato di intelligenza artificiale

*Per utilizzare il tempo in modo intelligente dopo aver utilizzato gli strumenti di automazione, è meglio tenere traccia del proprio tempo utilizzando il programma ClickUp Brain la funzione Time-Tracking di ClickUp* _. Questo strumento vi permette di organizzare, regolare e tenere traccia del tempo con facilità, in modo da poter dedicare più tempo e sforzi all'allenamento del vostro team

Resistenza al cambiamento

È possibile che alcuni membri del team siano più resistenti di altri al cambiamento. Questo perché il cambiamento richiede l'adozione di nuove pratiche e modalità di lavoro. Potrebbero preferire uno stile di leadership più tradizionale, faticare ad adattarsi a un cambiamento nello stile di leadership e avere bisogno di più tempo e sostegno rispetto agli altri membri del team.

Un modo efficace per affrontare la resistenza al cambiamento consiste nel bilanciare lo stile di leadership del coaching con lo stile di leadership situazionale. Questa strategia consiste nell'adattare il proprio stile in base allo stile di lavoro di un individuo. Ciò aiuterà a esporre e introdurre i membri resistenti ai benefici di uno stile di leadership di tipo coaching in situazioni appropriate e ad aiutarli ad adattarsi completamente ad esso nel corso del tempo.

Eccessiva fiducia nel leader

Uno stile di leadership di tipo coaching ha un approccio di tipo assistenziale. Per questo motivo, nel tempo i singoli membri del team possono diventare eccessivamente dipendenti dal loro leader o manager per quanto riguarda il processo decisionale, la guida e la definizione degli obiettivi.

Questa eccessiva dipendenza ostacola la crescita di un singolo membro del team, incidendo sulla sua indipendenza e sulla sua capacità di prendere decisioni e di risolvere i problemi. Per evitare che ciò accada, i coaching leader devono trovare un equilibrio tra il fornire una guida e incoraggiare l'autosufficienza.

Impatto della leadership di coaching sull'impegno dei dipendenti

La leadership di coaching ha una correlazione diretta, forte e positiva con il coinvolgimento dei dipendenti. Un manager che fa coaching con un filosofia di leadership l'enfasi sulla guida, l'incoraggiamento e la responsabilizzazione di ogni singolo membro del team li fa sentire apprezzati, sostenuti e responsabilizzati. Ciò contribuisce a migliorare il loro impegno e la loro produttività sul posto di lavoro.

Oltre a migliorare il livello di coinvolgimento dei dipendenti, uno stile di leadership basato sul coaching ha un'influenza positiva su:

soddisfazione lavorativa: secondoricercai leader con capacità di coaching diminuiscono l'intenzione di turnover dei dipendenti e migliorano il loro livello di felicità, aumentando a loro volta il senso di soddisfazione lavorativa

secondoricercai leader con capacità di coaching diminuiscono l'intenzione di turnover dei dipendenti e migliorano il loro livello di felicità, aumentando a loro volta il senso di soddisfazione lavorativa **Una leadership di coaching efficace favorisce lo sviluppo di una mentalità di crescita tra i dipendenti. Una mentalità di crescita consente ai dipendenti di assumere rischi calcolati, di imparare dagli errori e dai fallimenti e di diventare resilienti di fronte alle sfide. Intraprende un percorso di apprendimento e miglioramento continuo e permette ai dipendenti di diventareleader emergenti nel loro posto di lavoro

Intelligenza collettiva: Uno stile di leadership basato sul coaching incoraggia la collaborazione tra i team e migliora l'intelligenza collettiva, cioè la capacità generale dell'intero team di svolgere compiti intellettuali. Questo porta a una risoluzione più efficace dei problemi, a una maggiore creatività, a un migliore processo decisionale e a un miglioramento delle prestazioni sul posto di lavoro

La strada per il futuro: Diventare il manager definitivo con uno stile di leadership basato sul coaching

Lo stile di leadership del coaching è uno stile di gestione dei team ad alto coinvolgimento. Adottarlo come manager aiuta a migliorare le vostre capacità di coaching e vi rende un manager migliore leader di team interfunzionali . Questo stile di leadership funziona particolarmente bene quando si gestiscono team di talento ma privi di motivazione o di spirito di squadra. È efficace anche nelle situazioni in cui i team non si fidano del management o quando i team esistono in silos.

Concentrandosi sul sostegno e sull'accompagnamento dei singoli membri del team, questo stile di leadership va a vantaggio dei dipendenti, migliorando il loro impegno, la soddisfazione sul lavoro e le prestazioni. Inoltre, questo stile porta benefici all'organizzazione con una maggiore produttività, il raggiungimento degli obiettivi, un basso tasso di turnover e un aumento dei profitti.

Nonostante i suoi molteplici vantaggi, l'implementazione di uno stile di leadership basato sul coaching può essere impegnativa ed è importante tenere a portata di mano delle soluzioni preventive. Strumenti come ClickUp forniscono l'assistenza necessaria per la gestione di progetti e attività e per il monitoraggio del tempo. Come strumento di produttività e collaborazione affidabile, personalizzabile e dotato di funzioni avanzate, ClickUp vi aiuta a gestire e allenare facilmente team di tutte le dimensioni.

Per diventare il coaching manager per eccellenza sul lavoro, iscrivetevi a ClickUp oggi.