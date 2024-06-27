Come utilizzare l'intelligenza artificiale nelle risorse umane (casi d'uso e strumenti)

Oggi, in molte organizzazioni, il reparto risorse umane opera ancora in modo reattivo. Molte attività e azioni vengono avviate solo dopo che si sono verificati determinati eventi. Non è l'ideale, soprattutto in una forza lavoro digitale e in rapida evoluzione. Ma non è perché al vostro team HR non importi nulla. È solo che sono troppo impantanati dalle attività amministrative o concentrati sulla programmazione dei colloqui, sull'elaborazione delle pratiche, sull'invio di promemoria e su altre attività ripetitive. Strumenti di intelligenza artificiale per le risorse umane possono contribuire a cambiare le cose in meglio. Possono occuparsi delle attività quotidiane, tra cui l'amministrazione delle paghe e dei benefit, i flussi di assunzione, la fidelizzazione dei dipendenti, ecc. In questo modo i team delle risorse umane possono concentrarsi su attività fondamentali, come l'analisi dei feedback dei dipendenti, lo sviluppo dei talenti e il miglioramento dei processi aziendali. L'utilizzo di questi strumenti di automazione delle risorse umane aiuta le organizzazioni a risparmiare tempo e denaro. Inoltre, riduce l'impatto degli errori umani e dei pregiudizi personali sul posto di lavoro e promuove un ambiente stimolante.

Ma l'AI può davvero aprire nuove possibilità per i processi delle risorse umane? In questa guida analizzeremo come utilizzare l'IA nelle risorse umane per costruire un dipartimento HR a prova di futuro e un ambiente di lavoro fiorente.

Comprendere l'IA nelle risorse umane

L'intelligenza artificiale (AI) comprende una serie di tecnologie che consentono alle macchine di simulare l'intelligenza umana. L'AI è in grado di analizzare grandi quantità di dati, identificare modelli e automatizzare le attività, liberando i team HR per concentrarsi sulle iniziative strategiche. Questo sta creando una sorta di cambiamento sismico.

L'IA viene utilizzata per automatizzare processi manuali noiosi e ripetitivi, per consentire un processo decisionale basato sui dati e per creare un'esperienza sana per i dipendenti.

Questo comporta alcuni vantaggi chiave per le aziende, tra cui:

Miglioramento del processo di acquisizione dei talenti : ConStrumenti di intelligenza artificiale per il reclutamentoè possibile cercare in un bacino di candidati più ampio e identificare quelli con le competenze più rilevanti. Questo si traduce in cicli di assunzione più rapidi, costi ridotti e una forza lavoro di qualità superiore

: ConStrumenti di intelligenza artificiale per il reclutamentoè possibile cercare in un bacino di candidati più ampio e identificare quelli con le competenze più rilevanti. Questo si traduce in cicli di assunzione più rapidi, costi ridotti e una forza lavoro di qualità superiore **Una forza lavoro felice e impegnata è una forza lavoro produttiva. L'intelligenza artificiale può aiutarvi a identificare i potenziali rischi di fuga e ad affrontare in modo proattivo le loro preoccupazioni. Inoltre, gli strumenti basati sull'IA possono personalizzare i piani di sviluppo dei dipendenti e promuovere una cultura di apprendimento continuo, aumentando la soddisfazione, la fidelizzazione e lo sviluppo della carriera dei dipendenti. Molte organizzazioni oggi utilizzano anche strumenti di intelligenza artificiale per coinvolgere i dipendenti e fare regolari controlli del polso della situazione

Pianificazione della forza lavoro guidata dai dati: la tecnologia HR alimentata dall'intelligenza artificiale può analizzare le prestazioni dei dipendenti in base alle loro competenze, ai risultati e ad altri parametri. Questo approccio proattivo consente di sviluppare strategie di acquisizione dei talenti e programmi di aggiornamento mirati, comprendendo le aspettative dei dipendenti da questi esercizi

la tecnologia HR alimentata dall'intelligenza artificiale può analizzare le prestazioni dei dipendenti in base alle loro competenze, ai risultati e ad altri parametri. Questo approccio proattivo consente di sviluppare strategie di acquisizione dei talenti e programmi di aggiornamento mirati, comprendendo le aspettative dei dipendenti da questi esercizi Riduzione dell'onere amministrativo: le tecnologie AI possono farsi carico di attività HR di base e ripetitive come la programmazione di colloqui, la ricerca di candidati, l'inserimento dei dipendenti, ecc. I team delle risorse umane possono quindi dedicarsi maggiormente al coinvolgimento dei dipendenti, all'aggiornamento professionale e alla creazione di strategie di acquisizione e fidelizzazione di maggior successo

le tecnologie AI possono farsi carico di attività HR di base e ripetitive come la programmazione di colloqui, la ricerca di candidati, l'inserimento dei dipendenti, ecc. I team delle risorse umane possono quindi dedicarsi maggiormente al coinvolgimento dei dipendenti, all'aggiornamento professionale e alla creazione di strategie di acquisizione e fidelizzazione di maggior successo Lotta ai pregiudizi nei processi HR: I pregiudizi inconsci possono insinuarsi in diverse funzioni HR, ostacolando gli sforzi di diversità e inclusione. L'intelligenza artificiale può contribuire a ridurre i pregiudizi valutando le persone in base a criteri oggettivi, per un ambiente di lavoro più diversificato ed equo

Come utilizzare l'IA nelle risorse umane per diversi casi d'uso

È importante ricordare che l'IA non sostituisce le competenze umane. I professionisti delle risorse umane apportano qualità umane inestimabili come l'empatia, il giudizio e il pensiero critico. Secondo un recente indagine il 49% delle organizzazioni utilizza l'IA nelle risorse umane e la considera un fattore abilitante per la propria forza lavoro.

Sfruttando l'intelligenza artificiale come potente strumento, i professionisti delle risorse umane possono concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: costruire relazioni con i dipendenti, promuovere una cultura del lavoro positiva e guidare iniziative strategiche che fanno progredire l'azienda. Ecco alcuni dei processi fondamentali delle risorse umane in cui la tecnologia HR e l'intelligenza artificiale costituiscono una combinazione vincente:

Processi di assunzione

Tenete traccia delle attività di reclutamento e del carico di lavoro con i cruscotti personalizzabili di ClickUp

Un'area importante in cui l'IA viene utilizzata per la pianificazione delle risorse umane è nel processo di assunzione e reclutamento. Può snellire il processo in modo significativo concentrandosi su aree specifiche quali:

**Gli strumenti di screening dei curriculum alimentati dall'intelligenza artificiale possono analizzare i curriculum per parole chiave, competenze e livelli di esperienza, filtrando i candidati non qualificati e facendo risparmiare innumerevoli ore ai professionisti delle risorse umane. Considerateli come ATS con gli steroidi! Questi strumenti possono anche sfruttare algoritmi avanzati per abbinare i candidati a specifiche descrizioni del lavoro, garantendo una maggiore corrispondenza tra qualifiche e requisiti. In questo modo, i responsabili delle assunzioni possono concentrarsi sulle decisioni chiave piuttosto che esaminare ogni curriculum

**L'intelligenza artificiale può eliminare i pregiudizi inconsci dal reclutamento, valutando i candidati in modo oggettivo sulla base della descrizione del lavoro. Ciò consente ai team delle risorse umane di attrarre un pool più diversificato di candidati qualificati

Esperienza coinvolgente per i candidati: I chatbot AI possono gestire le richieste iniziali dei candidati e rispondere alle domande più frequenti. Possono anche programmare automaticamente i colloqui di lavoro sincronizzandosi conStrumenti di riunione AI. In questo modo i professionisti delle risorse umane possono interagire con i candidati selezionati e creare una prima impressione positiva dell'organizzazione

I chatbot AI possono gestire le richieste iniziali dei candidati e rispondere alle domande più frequenti. Possono anche programmare automaticamente i colloqui di lavoro sincronizzandosi conStrumenti di riunione AI. In questo modo i professionisti delle risorse umane possono interagire con i candidati selezionati e creare una prima impressione positiva dell'organizzazione **L'intelligenza artificiale può esaminare i dati relativi alle assunzioni passate per individuare le tendenze e prevedere quali candidati avranno successo in una determinata posizione. Ciò consente ai professionisti delle risorse umane di prendere decisioni basate sui dati e di indirizzare i loro sforzi di reclutamento verso candidati ad alto potenziale

Unilever, leader mondiale nel settore dei beni di consumo, è stata al centro delle cronache per la sua l'uso dell'IA nei processi HR soprattutto in aree come il reclutamento e le valutazioni. L'azienda, che ha dovuto vagliare 250.000 candidature per individuare 3500 persone da assumere per la fase finale, ha deciso di utilizzare l'IA per le valutazioni. Per migliorare la metodologia di valutazione e di test, l'azienda ha utilizzato l'intelligenza artificiale per:

Gamificare le valutazioni : Unilever ha collaborato con Pemetrics per utilizzare la sua piattaforma basata sui giochi per valutare la capacità dei candidati di risolvere problemi, la logica e l'assunzione di rischi attraverso giochi divertenti e interattivi. Questo non solo ha fatto emergere le capacità naturali dei candidati, ma ha anche ridotto significativamente lo stress per loro, consentendo loro di mostrare il loro vero potenziale

: Unilever ha collaborato con Pemetrics per utilizzare la sua piattaforma basata sui giochi per valutare la capacità dei candidati di risolvere problemi, la logica e l'assunzione di rischi attraverso giochi divertenti e interattivi. Questo non solo ha fatto emergere le capacità naturali dei candidati, ma ha anche ridotto significativamente lo stress per loro, consentendo loro di mostrare il loro vero potenziale Analisi video per i colloqui: Unilever ha collaborato con Higher View per creare una piattaforma di video intelligence in grado di analizzare gli indizi non verbali dei candidati, come il linguaggio del corpo e il tono. Questo ha aiutato Unilever ad andare oltre i curriculum e a prendere decisioni di assunzione più informate

Il risultato? Unilever ha risparmiato ben 50.000 ore di colloqui con i candidati in un periodo di 18 mesi. Questo li ha aiutati a raggiungere un risparmio sui costi di 1 milione di sterline all'anno . Inoltre, hanno ottenuto un notevole aumento del 16% nella diversità delle assunzioni. Con un tasso di completamento dei candidati del 96% (rispetto al tradizionale 50%), è chiaro che il nuovo approccio è stato efficiente e coinvolgente per tutti i partecipanti!

Scrivete descrizioni di lavoro efficaci o create post coinvolgenti sui social con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Recruiters

Per sfruttare l'intelligenza artificiale nei vostri processi di reclutamento e gestione dei talenti, vi consigliamo di dare un'occhiata a Modello di Prompt di ChatGPT per i reclutatori . Questo modello include prompt di ChatGPT che potete personalizzare per le vostre esigenze specifiche. Vi aiuterà a generare idee e contenuti su misura per le vostre esigenze specifiche. Questo può aiutarvi a:

Creare facilmente annunci di lavoro che catturino l'attenzione dei migliori talenti

Fare brainstorming di idee per attrarre i talenti giusti e costruire un marchio più forte per i datori di lavoro

Pubblicare gli annunci di lavoro su più canali, adattati a ciascuna piattaforma, per garantire la massima diffusione

Con questo modello, è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale per generare gli annunci di lavoro perfetti e persino ottenere una seconda opinione sui ruoli e sui contenuti esistenti. Scarica questo modello

Processi di formazione e di inserimento

L'onboarding dei dipendenti è un processo cruciale per qualsiasi organizzazione, poiché stabilisce il tono dell'esperienza e delle aspettative del nuovo dipendente nei confronti dell'azienda. Oltre alla base di conoscenze e ai flussi di lavoro di onboarding, l'intelligenza artificiale può rendere questo viaggio più personalizzato ed emozionante. Ciò può includere:

Programmi di onboarding personalizzati: l'intelligenza artificiale può sfruttare i dati dei profili dei dipendenti e dei ruoli lavorativi per creare esperienze di onboarding personalizzate. Ciò potrebbe includere l'adattamento del materiale didattico al ruolo del candidato, l'organizzazione di presentazioni con i colleghi e la fornitura di risorse mirate per garantire una transizione senza problemi

l'intelligenza artificiale può sfruttare i dati dei profili dei dipendenti e dei ruoli lavorativi per creare esperienze di onboarding personalizzate. Ciò potrebbe includere l'adattamento del materiale didattico al ruolo del candidato, l'organizzazione di presentazioni con i colleghi e la fornitura di risorse mirate per garantire una transizione senza problemi Apprendimento e sviluppo personalizzati: l'intelligenza artificiale può analizzare le competenze, le lacune di conoscenza e gli obiettivi di carriera di un dipendente per consigliare opportunità di apprendimento personalizzate. In questo modo i dipendenti ricevono la formazione necessaria per eccellere nel proprio ruolo e sviluppare continuamente le proprie competenze

Con Cervello ClickUp l'intero team può disporre di un assistente dotato di intelligenza artificiale che fornisce risposte precise e immediate in base al contesto. L'assistente è in grado di analizzare le informazioni contenute in tutti i file e i documenti dell'organizzazione, compresi Wiki, Documenti, Progetti, Attività e altre aree. In questo modo, quando i nuovi assunti hanno domande specifiche, l'assistente AI può fornire risposte precise, facendo risparmiare tempo ai membri del team.

utilizzate ClickUp Brain per porre domande sulle risorse umane, trovare documenti, ottenere informazioni sui processi organizzativi e qualsiasi altra informazione relativa all'azienda

Gestione delle prestazioni

Le tradizionali valutazioni delle prestazioni hanno spesso un approccio reattivo, con i dipendenti che ricevono feedback solo alla fine dell'anno o poco prima delle valutazioni. Questo processo può spesso sembrare dispendioso in termini di tempo e avere un impatto negativo sia sui dipendenti che sui manager.

Con gli strumenti di intelligenza artificiale, questo processo può essere reso più fluido ed efficiente, concentrandosi su aspetti quali:

**L'IA è in grado di analizzare i dati, comprese le metriche di performance, i progressi degli obiettivi e le autovalutazioni dei dipendenti. Questi dati possono essere utilizzati per generare report oggettivi e approfonditi, evidenziando i punti di forza dei dipendenti e le aree di miglioramento. Ad esempio, l'intelligenza artificiale può lanciare un allarme se rileva un notevole scostamento dal raggiungimento degli obiettivi previsti. Questi approfondimenti basati sui dati consentono ai manager di fornire un feedback più mirato e perseguibile, eliminando la possibilità che le valutazioni siano influenzate da pregiudizi

coaching e feedback in tempo reale: i sistemi di gestione delle prestazioni basati sull'intelligenza artificiale possono facilitare un ciclo di feedback più frequente. Immaginate di ricevere un feedback in tempo reale sulle prestazioni durante tutto l'anno, invece di aspettare una singola revisione annuale. Questo favorisce una cultura del miglioramento continuo e aiuta i dipendenti a correggere la rotta e ad adattare i loro comportamenti in base alle necessità

Compiti amministrativi e gestione del carico di lavoro

I professionisti delle risorse umane si trovano spesso impantanati in attività amministrative. L'intelligenza artificiale può automatizzare questi processi ripetitivi, liberando tempo prezioso per iniziative più strategiche:

Programmazione e gestione dei colloqui: gli strumenti di programmazione alimentati dall'intelligenza artificiale possono automatizzare la programmazione dei colloqui, riducendo le comunicazioni back-and-forth sia per i candidati che per i responsabili delle assunzioni

gli strumenti di programmazione alimentati dall'intelligenza artificiale possono automatizzare la programmazione dei colloqui, riducendo le comunicazioni back-and-forth sia per i candidati che per i responsabili delle assunzioni Gestione dei congedi e amministrazione dei benefit: I chatbot basati sull'intelligenza artificiale possono rispondere alle domande dei dipendenti sulle politiche di congedo e sui benefit, riducendo l'onere amministrativo per i team delle risorse umane

Acme ha rinnovato il suo processo di assunzione con una piattaforma di reclutamento alimentata dall'intelligenza artificiale, sostituendo il sistema manuale obsoleto che costava loro i migliori talenti. Questa soluzione innovativa ha automatizzato attività come lo screening dei curriculum e la programmazione dei colloqui, portando a risultati impressionanti:

I candidati qualificati sono aumentati del 63%

Il tempo necessario per l'assunzione è crollato del 55%

I tassi di accettazione delle offerte sono aumentati del 47%

Impegno e fidelizzazione dei dipendenti

I leader delle risorse umane sono tenuti a comprendere e a sostenere il sentimento e i livelli di coinvolgimento dei dipendenti. Tuttavia, le risorse umane possono trovarsi di fronte a un gap di comunicazione con i dipendenti di grandi organizzazioni o di team distribuiti. Per colmare questa lacuna, i team HR possono utilizzare il machine learning per analizzare i dati provenienti da sondaggi a 360 gradi o da moduli di feedback anonimi.

Ottenete informazioni sui sentimenti e i pensieri dei dipendenti utilizzando il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp, facile da usare

Suggerimento: Utilizzate il pulsante modello di feedback per i dipendenti su ClickUp per creare un forum di discussione aperta tra manager e personale. Con questo modello, potete:_

raccogliere feedback significativi dai dipendenti

tracciare il sentiment dei dipendenti nel tempo con potenti visualizzazioni

creare una cultura di trasparenza e fiducia tra dipendenti, management e team delle risorse umane Scarica questo modello Grazie a un'analisi più approfondita, i team delle risorse umane possono valutare il sentimento dei dipendenti e rimediare di conseguenza. In questo modo possono affrontare le preoccupazioni dei dipendenti in modo proattivo e coltivare una cultura del lavoro più positiva.

L'intelligenza artificiale può anche consentire una comunicazione più personalizzata con i dipendenti in base ai loro interessi, alle loro esigenze, ecc. Ad esempio, può scansionare i database dei dipendenti per i prossimi compleanni, anniversari e altri eventi importanti. In seguito, può inviare messaggi mirati ai rispettivi membri del team. Questo aiuta il team dei talenti a riconoscere i contributi individuali e a migliorare i processi di coinvolgimento dei dipendenti.

Benessere e salute mentale dei dipendenti

Il benessere e la salute mentale dei dipendenti non sono più una preoccupazione secondaria delle organizzazioni. Oggi i team HR devono lavorare anche sulle politiche e sull'applicazione delle procedure che hanno un impatto sulla salute generale dei dipendenti. Implementando gli strumenti di intelligenza artificiale con il software per il benessere dei dipendenti, le organizzazioni possono migliorare il benessere dei dipendenti in diversi modi, come ad esempio:

**L'intelligenza artificiale può analizzare i modelli di comunicazione dei dipendenti, le ore lavorate e la produzione di lavoro per identificare i potenziali segnali di burnout. Ciò consente ai professionisti delle risorse umane e ai manager di intervenire tempestivamente e di fornire risorse e supporto ai dipendenti in difficoltà. I team possono anche prendere decisioni proattive e incoraggiare i dipendenti sovraccarichi di lavoro a fare delle pause. Questo aiuta a risolvere i problemi di equilibrio tra lavoro e vita privata

**Analizzando i dati demografici dei dipendenti, gli stili di lavoro e le preferenze individuali, l'intelligenza artificiale può consigliare risorse e programmi di supporto personalizzati per la salute mentale. Ciò potrebbe includere il suggerimento di app per la mindfulness, il collegamento dei dipendenti con workshop pertinenti o l'accesso a programmi di assistenza per i dipendenti (EAP)

Utilizzo del software AI per le risorse umane

Le potenziali applicazioni dell'IA nelle risorse umane sono in continua evoluzione. Con il continuo sviluppo degli strumenti di IA, possiamo aspettarci di vedere emergere casi d'uso ancora più innovativi in futuro. Tuttavia, l'adozione dell'IA non è solo una questione di tecnologia; la gestione delle risorse umane deve anche assicurarsi di utilizzare bene queste tecnologie avanzate.

Ecco alcuni punti chiave Tendenze dell'automazione delle risorse umane alimentate dall'IA, che può migliorare i processi delle risorse umane:

1. Dalle risorse umane reattive a quelle predittive

Con gli strumenti di gestione delle risorse umane alimentati dall'intelligenza artificiale, le organizzazioni possono passare da una gestione delle risorse umane reattiva a una predittiva, sfruttando l'intelligenza artificiale per sbloccare informazioni cruciali nascoste nei dati dei dipendenti.

Prendiamo ad esempio, La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale di Praisidio che aiuta i team HR nella pianificazione e nell'analisi della forza lavoro. La piattaforma raccoglie i dati e consente di utilizzare le informazioni predittive sulla pianificazione della forza lavoro per prendere le decisioni giuste. È possibile porre domande al chatbot AI, verificare i processi con un drill-down di ogni problema o questione e ottenere prestazioni più elevate. Utilizzando l'intelligenza artificiale nelle risorse umane, lo strumento ha aiutato le organizzazioni a:

Fornire tempi di risposta 100 volte più rapidi rispetto ai processi manuali

Ridurre i costi a 1/10 del costo dei software di analisi delle persone tradizionali

Fornire risposte istantanee alle domande di business relative ai talenti

via Praisidio In questo modo, le organizzazioni possono passare da reattive a proattive utilizzando correttamente i dati e gli insight dei dipendenti. È qui che entra in gioco una piattaforma all-in-one come ClickUp. Si tratta di una soluzione completa che integra perfettamente l'intelligenza artificiale con potenti funzioni di gestione delle attività, progettate per potenziare i team HR. ClickUp per i team delle risorse umane è un software completo per la gestione delle risorse umane che offre ai team HR la possibilità di:

Promuovere e monitorare le prestazioni, il coinvolgimento e lo sviluppo dei dipendenti con visualizzazioni e dashboard personalizzabili

Semplificare la pipeline di reclutamento utilizzando funzioni avanzate per organizzare le candidature, filtrare quelle pertinenti e automatizzare i processi

Personalizzate il sistema HR aggiungendo campi personalizzati a qualsiasi vista, stati personalizzati per le attività, flussi di lavoro automatizzati, promemoria, liste di controllo, modelli e altro ancora

il sistema HR aggiungendo campi personalizzati a qualsiasi vista, stati personalizzati per le attività, flussi di lavoro automatizzati, promemoria, liste di controllo, modelli e altro ancora Raccogliere feedback e input dai vostri dipendenti per capire cosa si aspettano dai vostri processi HR. UtilizzoClickUp Forms per acquisire queste informazioni e memorizzarle nel sistema. Con moduli di feedback interattivi e coinvolgenti, potete aumentare i tassi di risposta e garantire che i dipendenti possano fornire le loro opinioni in un formato ben definito. Potete anche consentire ai dipendenti di fornire input su alcune sezioni in forma anonima, assicurando che la loro riservatezza venga mantenuta

Creando uno spazio sicuro per far sentire la voce dei dipendenti, le risorse umane possono prendere decisioni basate sui dati che portano a una forza lavoro più impegnata, produttiva e prospera.

2. Creare esperienze positive di onboarding

La prima impressione è importante e la prima impressione che il dipendente ha della vostra azienda definisce il tono dell'intera esperienza del dipendente. L'intelligenza artificiale e gli strumenti di gestione delle risorse umane possono aiutare a personalizzare il percorso di onboarding dei dipendenti e a migliorare l'esperienza complessiva.

Ad esempio, invece di una presentazione di base di tutti i documenti e le politiche HR, è possibile creare un modello di onboarding e formazione. In questo modo i dipendenti avranno una visione più standardizzata dell'intera base di conoscenze HR. Questo include il manuale delle risorse umane, i documenti sulle politiche, le FAQ e altri materiali. Con Documenti ClickUp e Clip ClickUp è possibile creare una guida dettagliata e conservare tutti i documenti di onboarding in un unico luogo, facilitando l'accesso a questi dati da parte di tutta l'organizzazione.

Iniziate a creare il centro di conoscenza della vostra organizzazione utilizzando il modello ClickUp Knowledge Base

È possibile utilizzare il modello Il modello della Knowledge Base di ClickUp per creare la base di conoscenze della vostra organizzazione. Il modello è stato progettato per aiutarvi a documentare e tracciare le politiche, le procedure e i processi HR, con la possibilità di:

Creare una fonte centralizzata di informazioni a cui l'intero dipartimento Risorse Umane e tutti i team possano accedere

Assicurare che tutti i responsabili delle risorse umane e i membri del team siano aggiornati sulle ultime modifiche alle politiche e alle normative in materia di risorse umane Scarica questo modello Consiglio professionale: Leverage attività di ClickUp per assegnare i compiti di onboarding e monitorare i progressi senza soluzione di continuità, creando una transizione senza intoppi per i nuovi assunti.{\i}

3. Automatizzare e semplificare le attività HR

Sebbene esistano diversi modi per snellire le attività amministrative e ripetitive, le organizzazioni spesso fanno fatica a gestirle, richiedendo l'intervento umano anche con i flussi di lavoro di automazione. In questo caso, gli strumenti di intelligenza artificiale possono essere il vostro assistente, rendendo i team delle risorse umane più efficienti e facendovi risparmiare tempo.

Ad esempio, se volete scrivere un'e-mail a livello aziendale su una nuova iniziativa, perché non utilizzare un assistente di scrittura AI per aiutarvi a perfezionare la comunicazione?

scrivete, modificate e riassumete contenuti utilizzando ClickUp Brain, l'assistente AI avanzato della piattaforma

Con Cervello ClickUp con un assistente AI integrato, è possibile semplificare le attività che richiedono tempo, ottimizzare i processi e ottenere informazioni preziose per migliorare l'efficienza dei team HR.

Queste potenti funzioni di intelligenza artificiale possono essere sfruttate per diverse attività HR, consentendo ai vostri team di:

**Ridurre il carico di lavoro manuale con le funzionalità di automazione di ClickUp Brain. Automatizzare attività come l'invio di promemoria per l'onboarding, la programmazione di valutazioni delle prestazioni o l'instradamento di richieste al membro del team più appropriato

Prendere decisioni HR basate sui dati: Analizzare i dati HR all'interno della piattaforma ClickUp per identificare tendenze e schemi. Può diventare il vostro secondo cervello, consentendovi di utilizzare suggerimenti specifici per ruolo per scoprire intuizioni. È possibile utilizzarlo per identificare potenziali rischi di fuga, dipendenti ad alte prestazioni o carenze di competenze all'interno della propria forza lavoro. Queste intuizioni consentono ai professionisti delle risorse umane di prendere decisioni informate in merito alle strategie di reclutamento, conservazione e programmi di sviluppo dei talenti, migliorando i risultati complessivi delle risorse umane

Analizzare i dati HR all'interno della piattaforma ClickUp per identificare tendenze e schemi. Può diventare il vostro secondo cervello, consentendovi di utilizzare suggerimenti specifici per ruolo per scoprire intuizioni. È possibile utilizzarlo per identificare potenziali rischi di fuga, dipendenti ad alte prestazioni o carenze di competenze all'interno della propria forza lavoro. Queste intuizioni consentono ai professionisti delle risorse umane di prendere decisioni informate in merito alle strategie di reclutamento, conservazione e programmi di sviluppo dei talenti, migliorando i risultati complessivi delle risorse umane **Utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per modificare automaticamente la voce e il tono dei messaggi o dei brief di lavoro, garantendo una comunicazione accurata ed empatica

generare email in pochi secondi con l'AI Writer di ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp dispone di numerosi strumenti facili da usare e da modelli HR gratuiti e di facile utilizzo che consentono di lavorare in modo più rapido e intelligente. Ad esempio, il Modello di manuale HR di ClickUp può aiutarvi a creare un manuale delle risorse umane completo con pochi clic.

Sfruttate il modello di manuale HR di ClickUp, pronto all'uso, per iniziare immediatamente la formazione e la gestione dei dipendenti

Il modello vi aiuta a:

Ottenere l'accesso a informazioni aggiornate sulle politiche e sulle procedure HR

Tracciare il comportamento e le prestazioni dei dipendenti

Fare chiarezza su benefit, permessi e altri dettagli Scarica questo modello ## ClickUp: La piattaforma tutto in uno per i team HR moderni

L'adozione dell'intelligenza artificiale nei processi HR consente alle organizzazioni di migliorare significativamente l'efficienza e il processo decisionale e di personalizzare l'esperienza dei dipendenti. Con strumenti di gestione dei progetti basati sull'AI come ClickUp, tutti i processi organizzativi diventano più semplici ed efficaci.

ClickUp aiuta i team HR a tenere il passo con l'evoluzione delle esigenze organizzative e a prosperare in un ambiente dinamico. Sfruttando l'intelligenza artificiale e una suite completa di funzioni di gestione delle risorse umane, i professionisti delle risorse umane diventano partner strategici, guidando una forza lavoro più impegnata, produttiva e a prova di futuro.

Siete pronti a sbloccare il potenziale dell'IA nel vostro dipartimento HR? Registratevi per un account ClickUp gratuito e sperimentate il futuro della gestione delle risorse umane!