ENFP vs INFP: svelare i contrasti nei tipi di personalità

Sviluppato dal duo madre-figlia Katharine Cook Briggs e Isabella Briggs Myers, il Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) è uno strumento di valutazione della personalità basato sulla teoria dei tipi psicologici di Carl Jung.

Classifica gli individui in uno dei 16 tipi di personalità in base alle loro preferenze in quattro dicotomie:

Estroversione (E) — Introversione (I) Sensorialità (S) — Intuizione (N) Pensiero (T) — Sentimento (F) Giudicare (J) — Percepire (P)

Queste preferenze danno luogo a combinazioni quali ENFP (estroverso, intuitivo, sensibile, percettivo) o INFP (introverso, intuitivo, sensibile, percettivo). Ogni tipo ha le proprie funzioni cognitive, caratteristiche, punti di forza e punti deboli che lo contraddistinguono.

Il concetto è utile negli scenari aziendali moderni, dove i leader devono gestire un gruppo eterogeneo di persone. Sapere se i membri del tuo team sono ENFP o INFP ti consentirà di comprenderli meglio e di pianificare le attività di conseguenza.

In questo articolo esploreremo le principali differenze tra ENFP e INFP e i modi per impostare strategie di collaborazione in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche.

Tipi di personalità ENFP e INFP a colpo d'occhio

Ecco una rapida panoramica delle differenze e delle somiglianze tra ENFP e INFP.

Differenze:

Funzionalità/funzione ENFP INFP Preferenze comportamentali Considerati estroversi, poiché preferiscono la loro funzione principale orientata verso l'esterno (intuizione estroversa) rispetto alla loro funzione introspettiva (sentimento introverso) Considerati introversi, poiché preferiscono la loro funzione introspettiva principale (Sentimento Introverso) al Pensiero Estroverso Preferenze sociali Trae energia dalle interazioni sociali Trae energia dalla solitudine e dall'introspezione Processo decisionale Prendere decisioni impulsive Lotta con l'indecisione Concentrazione Difficoltà a mantenere la concentrazione Può mantenere facilmente la concentrazione Natura Assertivo per natura Diventa assertivo quando viene trigger

Somiglianze:

Entrambi vogliono rendere il mondo un posto migliore

Entrambi hanno un talento per il pensiero fuori dagli schemi

Entrambi sono guidati dai propri valori e dalle proprie convinzioni personali

Entrambi condividono le stesse funzioni cognitive (ma in un ordine diverso)

Continueremo la discussione su INFP vs ENFP tra poco, ma prima diamo un'occhiata a ciascun tipo di personalità.

Che cos'è un tipo di personalità ENFP?

Estroversi e pieni di vita, gli ENFP sono l'anima della festa. Grazie alle loro funzioni estroverse dominanti, si sentono pieni di energia in compagnia degli altri. Essendo individui creativi, amano la loro libertà e cercano di portare qualcosa di innovativo in tavola.

In quanto leader naturali, le personalità ENFP trovano la felicità nel tirare fuori il meglio dagli altri. Sono spesso definiti Campioni proprio per questa loro caratteristica.

Caratteristiche chiave di un ENFP

Gli ENFP sono pieni di entusiasmo e carisma

Preferiscono concentrarsi sul futuro piuttosto che lavorare su attività quotidiane di routine

Capiscono bene le persone

Hanno naturali doti di leadership

Cercano l'approvazione e l'elogio degli altri

Punti di forza e debolezze dell'ENFP

Punti di forza:

Possedere eccellenti capacità comunicative e sociali

Creare leader assertivi e sicuri di sé

Elaborare soluzioni originali e creative a problemi complessi

Prendere posizione per ciò in cui credono

Punti deboli:

Hai difficoltà a rimanere concentrato e disciplinato?

Tendenza a pensare troppo

Gli ENFP al lavoro

Gli ENFP danno il meglio di sé in ruoli creativi in cui possono esprimersi attraverso la loro sensibilità artistica. Esploriamo i loro stili di gestione del lavoro e le loro preferenze come leader e dipendenti:

Gli ENFP nella leadership

Gli ENFP, in quanto leader, sono profondamente impegnati nella crescita dei membri del loro team. Offrono molta flessibilità e libertà ai team che guidano, incoraggiando i dipendenti a pensare fuori dagli schemi. Tuttavia, poiché sono fortemente concentrati sugli ideali, spesso trascurano gli aspetti pratici dell'implementazione. Potrebbero trarre vantaggio dall'avere membri del team che eccellono nell'esecuzione.

Gli ENFP come dipendenti

Come dipendenti, gli ENFP non amano il lavoro di routine e banale, preferiscono attività nuove che richiedono immaginazione e alimentano la loro curiosità. Motivano gli altri a fare bene e incoraggiano la creatività. Sebbene siano bravissimi a trovare nuove idee, fanno fatica a finalizzare un piano d'azione e ad andare avanti.

Percorsi professionali ENFP

Gli ENFP possono usufruire del loro vero potenziale nei seguenti percorsi professionali:

Responsabile delle risorse umane

Analista di ricerche di mercato

Responsabile commerciale

Specialista in formazione e sviluppo

Responsabile delle pubbliche relazioni

Psicologo

Insegnante/professore

Grafico

Scrittore

Interior designer

Che cos'è un tipo di personalità INFP?

Conosciuto anche come L'Idealista, il tipo di personalità INFP è guidato dai propri ideali, valori e sentimenti. Sono individui di mentalità aperta, creativi e introversi che amano stare da soli. Hanno gli occhi fissi sul quadro generale e cercano modi per avere un impatto positivo sul mondo.

Gli INFP sono spesso chiamati Mediatori per il loro approccio gentile ed empatico nei confronti delle persone. Proprio come i team dedicati al successo dei clienti utilizzano mappe empatiche per comprendere i propri clienti, gli INFP utilizzano l'intuizione per comprendere le persone che li circondano e creare connessioni significative. Trovano gioia nel dare potere agli altri.

Caratteristiche chiave di un INFP

Gli INFP si prendono cura degli altri e li comprendono a un livello più profondo

Vogliono rendere il mondo un posto migliore

Hanno una mente creativa e artistica

Spesso perdono il contatto con la realtà concreta

Hanno grandi aspettative nei confronti di se stessi e cercano modi per crescere continuamente

Punti di forza e debolezze dell'INFP

Punti di forza

Possedere un'elevata integrità intellettuale e morale

Puntare ad avere un impatto positivo sul mondo

Considerare i punti di vista di tutti con mente aperta

Promuovere lo sviluppo personale per sé stessi e per gli altri

Punti deboli

L'alto idealismo li rende ipersensibili

Mancanza di un approccio pragmatico ai problemi della vita reale

Gli INFP al lavoro

Sul posto di lavoro, gli INFP sono aperti alla collaborazione e preferiscono un lavoro in linea con i loro valori e il loro scopo. Esploriamo i loro stili di lavoro unici come leader e membri di un team:

Gli INFP nella leadership

Gli INFP in posizioni di leadership riconoscono il talento latente dei membri del loro team e li incoraggiano a pensare oltre i limiti delle soluzioni collaudate.

La lungimiranza degli INFP consente loro di elaborare strategie a lungo termine di grande impatto per l'organizzazione. Prosperano tra i membri cooperativi del team e spesso faticano a gestire le opinioni contrarie.

Gli INFP come dipendenti

Come dipendenti, gli INFP raramente sono attratti dal denaro o dallo status sociale. Preferiscono lavorare con persone che la pensano come loro, che condividono visioni simili e sono impegnate in uno scopo più grande.

Quando si tratta di risolvere problemi, generano input creativi e innovativi dopo aver considerato i punti di vista di tutti. Tendono ad evitare ambienti di lavoro altamente competitivi.

Percorsi professionali INFP

Le seguenti opzioni di carriera consentono agli INFP di sfruttare al meglio il loro potenziale:

Stilista

Grafico

Psicologo

Scrittore

Editor

Responsabile delle risorse umane

Consulente scolastico/professionale

Assistente sociale

Logopedista

Insegnante di sostegno

Un consiglio veloce: vuoi saperne di più sugli INFP? Esplora questo elenco curato di libri sugli INFP per approfondimenti.

Differenze e somiglianze chiave tra ENFP e INFP

Sebbene gli INFP e gli ENFP condividano alcuni tratti comuni, presentano anche alcune differenze distintive.

Differenze chiave

Le due personalità sono governate dalle stesse quattro funzioni cognitive (processi mentali che utilizziamo per percepire il mondo o prendere decisioni). Hanno due funzioni introverse e due funzioni estroverse ciascuna. Tuttavia, le funzioni operano in un ordine diverso, portando a differenze.

Le funzioni cognitive preferite da ciascun tipo di personalità sono le seguenti:

Funzioni cognitive ENFP INFP Funzione dominante Intuizione estroversa (Ne) Sentimento introverso (Fi) Funzione ausiliaria Sentimento introverso (Fi) Intuizione estroversa (Ne) Funzione terziaria Pensiero estroverso (Te) Sensorialità introversa (Si) Funzione inferiore Sensorialità introversa (Si) Pensiero estroverso (Te)

Comprendiamo le principali differenze tra i due tipi di personalità:

Interagire con gli altri

Gli ENFP sono individui estroversi che si sentono felici ed energizzati dall'interazione con gli altri. Parlano come pensano e sono più propensi a dare risposte rapide che fanno avanzare la conversazione.

Hanno anche bisogno di stare da soli ogni tanto, ma lunghi periodi di solitudine e la mancanza di stimoli esterni li annoiano.

D'altra parte, gli INFP sono governati da funzioni introverse dominanti e si rivolgono verso l'interno per cercare energia. Amano trascorrere il tempo da soli e spesso si sentono svuotati nelle situazioni sociali in cui devono interagire con grandi gruppi.

Raramente sono loquaci nelle riunioni, ma riescono a entrare in connessione profonda con un piccolo gruppo di amici intimi che la pensano come loro.

Approccio all'azione

Gli ENFP sono orientati all'azione. Non ci pensano due volte prima di lanciarsi in un'attività: prima agiscono e poi riflettono. Sono più inclini a prendere decisioni rapide e impulsive. Amano le nuove esperienze e le avventure.

D'altra parte, gli INFP mostrano segni di indecisione. Riflettono molto prima di prendere una decisione e agire. Sono guidati dall'immaginazione, dall'introspezione e dalla riflessione sul loro mondo interiore. Compiono ogni passaggio con attenzione e cautela.

Focus

Gli ENFP sono molto entusiasti, spesso iniziano più progetti contemporaneamente e poi non riescono a portarli a termine. È difficile per loro concentrarsi su una cosa per molto tempo. Ecco perché fanno fatica a portare a termine le attività che hanno iniziato.

D'altra parte, gli INFP sono pensatori profondi che rimangono concentrati sull'attività da svolgere. Non prestano attenzione alle distrazioni e, quando iniziano un'attività, sono più propensi a portarla a termine.

Assertività

Gli ENFP sono a proprio agio e sicuri della loro funzione di pensiero estroverso (Te), che li rende naturalmente assertivi. Sono in grado di guidare un team senza sforzo, esercitando la loro assertività in modo amichevole e non minaccioso.

D'altra parte, gli INFP tendono a passare improvvisamente all'assertività quando vengono triggerati da una persona o da una situazione. Ciò può verificarsi quando qualcosa va contro i loro valori e le loro convinzioni, portando gli osservatori a pensare che l'individuo stia reagendo in modo eccessivo.

Somiglianze chiave

Gli ENFP e gli INFP sono simili nei seguenti modi:

1. Pensiero innovativo

Entrambe le personalità pensano da prospettive innovative, il che li aiuta a trovare soluzioni uniche e fuori dagli schemi per problemi complessi.

2. Sistema di valori

Gli ENFP e gli INFP conducono la loro vita rimanendo fedeli ai propri valori e alle proprie convinzioni. Non danno molta importanza alla logica o alle aspettative prestabilite.

3. Rendere il mondo un posto migliore

Entrambe le personalità hanno un profondo desiderio di lasciare un impatto positivo sul mondo. Lo fanno essendo empatiche, incoraggiando gli altri a fare bene e vivendo la vita in linea con uno scopo più grande.

Strategie di collaborazione ENFP e INFP

Alcuni preferiscono lavorare da soli, mentre altri danno il meglio di sé in ambienti di lavoro collaborativi: tipi MBTI diversi hanno preferenze diverse. Tuttavia, quando la loro visione della vita, il loro stile decisionale e il loro approccio al lavoro sono molto diversi, diventa difficile lavorare insieme.

Per affrontare questo problema, i responsabili delle risorse umane e i team leader possono implementare strategie di collaborazione che tengano conto delle preferenze di tutti i tipi di personalità e le riuniscano sotto un unico ombrello.

Ecco alcune strategie da prendere in considerazione:

1. Semplificare la comunicazione per tutti i tipi di personalità

Creare un ambiente di lavoro in cui ogni tipo di personalità, introversa, estroversa o qualsiasi altra, si senta a proprio agio e possa prosperare. Un modo per raggiungere questo obiettivo è diversificare i canali di comunicazione, in modo che i membri del team possano interagire tra loro nella modalità che preferiscono.

Una piattaforma per più tipi di personalità

Comprendere le sfumature dei tipi di personalità INFP ed ENFP rende più facile gestire le persone e tirare fuori il meglio da loro.

Implementa le strategie di cui abbiamo discusso sopra con il software completo di project management di ClickUp e apri la strada a una collaborazione migliore e più efficiente.

Inizia oggi stesso con ClickUp!