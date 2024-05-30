Riepilogo/riassunto del libro "Il cammino del manager’: Recensione e punti chiave

Siete un direttore tecnico che sta lottando per guidare più team tecnologici? Da fare per navigare nella complessità della vostra carriera con esito positivo?

Se avete una carriera nel settore IT, tecnologico, ingegneristico o manageriale, avrete sicuramente sentito parlare o vi hanno consigliato The Manager's Path di Camille Fournier.

Questo libro ritrae in modo perspicace i leader del settore tecnologico che si trovano ad affrontare la crescita. È una guida potente e motivante per chiunque voglia sviluppare la propria filosofia manageriale.

Fournier, un'esperta leader del settore tecnologico, riconosce le sfide uniche che gli individui devono affrontare per passare da ruoli tecnici a posizioni di leadership in un settore che non dispone di risorse sufficienti per la leadership.

Se non avete letto questo gestione del team classico ancora, non preoccupatevi!

Nel nostro riepilogo Il sentiero del manager, vi aiuteremo ad adottare le migliori lezioni del libro e ad adattarle al vostro stile di gestione.

Il sentiero del manager Riassunto del libro in sintesi

Autore: Camille Fournier

Camille Fournier Numero di pagine: 244

244 Anno di pubblicazione: 2017

2017 Durata stimata di lettura: 4 ore e 30 minuti

The Manager's Path di Camille Fournier può essere la vostra roadmap per diventare un leader di successo nell'industria tecnologica di successo. Colma il divario tra le competenze tecniche e le soft skills necessarie per essere un leader di esito positivo.

Fournier, ex CTO di Rent the Runway, illustra con competenza le sfide che i manager dell'ingegneria devono affrontare e offre consigli per ogni fase della carriera.

Il suo libro si svolge come un mentore al vostro fianco, con la condivisione della saggezza acquisita in trincea. Inizia con i primi passaggi della gestione, come diventare un mentore e guidare i colleghi più giovani. Imparerete a identificare il potenziale, a coltivare il talento e a dare quella spinta decisiva che li aiuterà a brillare.

Man mano che si va avanti, le sfide aumentano. Il libro vi prepara ad affrontare le dinamiche del team, a costruire un'unità coesa e a gestire gli inevitabili conflitti. Imparerete a padroneggiare l'arte di comprendere le esigenze e le aspirazioni del vostro team.

Ma la leadership non riguarda solo il team. C'è anche l'azienda. Il libro offre spunti per navigare strutture aziendali complesse, comprendere il quadro generale e influenzare le decisioni dal punto di vista della leadership.

Il viaggio continua, portandovi attraverso i ranghi manageriali, da tech lead a ruoli senior. Vi confronterete con domande difficili:

Come delegare in modo efficace?

Come misurare l'esito positivo?

Come dire di no quando è necessario?

Il sentiero del manager enfatizza l'autoconsapevolezza in tutte le sue pagine. Promemoria che anche il vostro manager è un essere umano, con le sue sfide. Vi incoraggia ad assumere la titolarità della vostra carriera, a comunicare i vostri obiettivi e ad essere proattivi nel vostro sviluppo.

Questo libro vi fornirà le competenze tecniche necessarie per creare un'organizzazione di successo cultura collaborativa del team e le capacità di comunicazione essenziali per gestire più team ed eccellere nel proprio lavoro.

Chiavi di lettura de Il cammino del manager di Camille Fournier

Il percorso per diventare leader non è facile. La Fournier descrive le cronologie essenziali del percorso di un manager, in particolare in un settore in cui i leader hanno meno libri di testo, strumenti e strutture che li guidano.

Presentiamo ora alcune chiavi di lettura del riepilogo de Il cammino del manager.

1. Responsabilizzare i team senza metterli al riparo

I nuovi manager spesso sentono il bisogno di proteggere i loro team dalle pressioni del lavoro. Il libro sostiene che non è così.

Se da un lato è giusto proteggere il team da stress non necessari, dall'altro, isolarli completamente dalle sfide del lavoro può essere dannoso per la loro crescita.

Fournier suggerisce di fornire un contesto alle sfide per aiutare i team a capire il "perché" del loro lavoro. In questo modo si costruisce l'account del team e li rende più ricettivi alle critiche costruttive.

2. Padroneggiare l'arte di gestire le persone

Trovare un buon manager può essere difficile. Potreste ritrovarvi con qualcuno che è negligente o che controlla ogni vostra mossa.

Allora, cosa distingue un buon manager?

Fournier lo spiega chiaramente: I bravi manager investono attivamente nella vostra crescita. Organizzano riunioni regolari per offrire un feedback continuo (sia positivo che costruttivo) e aiutarvi a migliorare. Soprattutto, vi trattano con rispetto e creano un ambiente sicuro.

3. Coltivare una mentorship efficace

La mentorship offre un'opportunità unica per sviluppare le capacità di leadership in un ambiente con pochi rischi. A differenza dei ruoli manageriali formali, le conseguenze dei passi falsi sono meno gravi, il che la rende un terreno di formazione perfetto.

Le coppie mentore-mentee ideali si sviluppano spesso in modo organico. Un ingegnere senior può guidare naturalmente un collega giovane verso una maggiore produttività. Queste relazioni reciprocamente vantaggiose si basano su un interesse condiviso. Tuttavia, gli abbinamenti forzati possono rivelarsi inefficaci. Non tutti hanno bisogno di un mentore e alcuni abbinamenti possono mancare di sinergia.

Fournier identifica il "geek alfa ", un tipo di personalità che dà la priorità all'intelligenza e all'abilità tecnica. Questi individui si ritraggono spesso come infallibili, minando il lavoro dei colleghi e spesso riscrivendo il codice senza alcun avviso.

Sebbene siano difficili da lavorare e siano pessimi manager, i geek alfa possono trarre beneficio dalla mentorship. Imparare a comunicare e ad ascoltare può trasformarli da individui che millantano conoscenze in leader che danno valore alla collaborazione.

**Utilizzate questi suggerimenti gratuiti modelli di piano di comunicazione per il progetto per creare una strategia completa che tutti seguano!

4. Definizione di un leader tecnologico e delle sue responsabilità

Il titolo di "tech lead" può riferirsi a una singola fase della carriera tecnica o della scala, apparendo come un apice di competenza tecnica, ma Fournier distrugge questa idea sbagliata. Sostiene che un Tech Lead non è una destinazione, ma un unico "insieme di responsabilità"

I leader tecnologici che si trovano ad affrontare la crescita indossano più cappelli. Continuano a scrivere codice e a tenersi aggiornati sugli aggiornamenti tecnici. Ma sono anche un ponte tra il loro team e il management, traducendo le complessità tecniche e sostenendo le esigenze del loro team.

Sebbene il processo decisionale tecnico rimanga una funzione fondamentale, il ruolo comporta la responsabilizzazione dei membri del team e la cancellazione degli ostacoli che impediscono il loro stato. È un complesso gioco di equilibri.

Fournier offre un ammonimento: alcuni tech leader si sentono obbligati ad affrontare da soli ogni ostacolo e a fare le ore piccole. Sottolinea che non si tratta di un badge d'onore.

I manager ingegneri più forti dovrebbero sfruttare i talenti del loro team e creare un ambiente collaborativo in cui tutti possano prosperare.

Pro-tip: Creare il giusto ambiente di lavoro struttura del team per la vostra azienda scegliendo tra questi otto tipi.

5. Gestione di nuove relazioni di reportistica

Fournier utilizza il termine "engineering lead" per descrivere la gestione del lavoro . Uno dei suoi principi fondamentali è che i responsabili dell'ingegneria devono dare la priorità a rimanere tecnicamente rilevanti. Questo ha perfettamente senso, perché non si può guidare efficacemente il proprio team se non si è al corrente delle complessità del suo lavoro.

Questa sfida si intensifica quando si assumono nuove figure. La costruzione della fiducia e del rapporto diventa fondamentale. L'autrice suggerisce tecniche di comunicazione aperta, come la formulazione di domande a traguardo.

Da fare, ad esempio, per i feedback, preferiscono quelli di persona o quelli via email? Da fare: non amano determinati comportamenti manageriali, come saltare le riunioni a tu per tu? La comprensione di queste preferenze apre la strada a una dinamica più collaborativa.

Un altro aspetto critico della leadership del team è l'inserimento senza problemi dei nuovi assunti. Fournier sostiene la necessità di creare una chiara piano di 30-60-90 giorni con obiettivi raggiungibili, idealmente valutati in base alle esperienze delle assunzioni precedenti. Questo approccio strutturato imposta aspettative chiare e identifica precocemente i potenziali disallineamenti.

6. Passaggio alla serie A

A differenza dei ruoli di leadership generale, la leadership tecnica richiede un'attenzione particolare. Il libro approfondisce i compiti specifici che rientrano in questo ambito.

In primo luogo, c'è la gestione di alto livello della ricerca e dello sviluppo. Questi leader sostengono la sperimentazione e danno priorità a soluzioni all'avanguardia per far progredire l'azienda.

Dall'altro lato, i visionari tecnologici prevedono come la tecnologia possa rivoluzionare l'azienda e identificano le opportunità di crescita strategica.

I leader tecnici forti sono esperti di organizzazione. Si assicurano che i progetti siano dotati di personale adeguato e che i talenti siano al posto giusto per ottenere un esito positivo.

Trasformare le grandi visioni in realtà richiede un'esecuzione impeccabile.

In questo caso, i leader eccellono nel piano, nella definizione delle priorità delle attività e nel coordinamento dei lavori richiesti da più team. Sono gli evangelisti tecnologici dell'azienda, abili nel rappresentare il prodotto alle riunioni con i client e nel generare entusiasmo.

Fournier riconosce che la creazione di una strategia vincente è la pietra miliare della leadership senior.

7. Navigare nella cultura del bootstrapping

Coltivare team sani dipende dalla comprensione dei valori fondamentali dell'azienda e da una cultura che li rifletta. Per Fournier, la cultura è la colla invisibile che lega un team, le regole non dette che guidano il comportamento professionale.

Una buona scala di carriera è uno strumento culturale. Delinea il percorso di crescita professionale all'interno dell'azienda, influenzando i responsabili delle assunzioni su aspetti quali l'assunzione, la valutazione delle prestazioni e le promozioni.

Da fare, quindi, per creare una scala di carriera che dia potere al vostro team?

La collaborazione è la chiave. Sollecitate il feedback dei senior manager e degli ingegneri, incorporando le loro intuizioni nel quadro di riferimento.

Fate ricerche su altre aziende e utilizzate i loro esempi per creare best practice. Considerate il modo in cui i percorsi di carriera nella vostra azienda si allineano con la struttura retributiva complessiva, in genere con fasce salariali assegnate a ciascun livello.

Se la vostra azienda segue una gerarchia piatta, dovete riconoscere che le valutazioni delle prestazioni all'interno di un singolo livello possono variare. Il vostro piano di crescita professionale deve essere abbastanza flessibile da tenerne conto.

Ad esempio, la gestione dell'ingegneria, pur essendo impegnativa, può essere uno stato naturale per chi cerca di crescere professionalmente.

Il vostro stile di gestione cambia quando gestite team diversi. il Percorso del manager vi incoraggia ad adattare i suoi principi alla vostra gestione stile di lavoro migliore.

Citazioni popolari sul percorso del manager

Ecco una carrellata delle citazioni più popolari di questo libro che vi spingeranno a prenderlo per la vostra prossima sessione di lettura:

Non c'è niente di peggio che sentirsi incapaci di prendere una sola decisione da soli o che ogni singolo lavoro che si fa debba essere controllato due o tre volte dal proprio manager.

Questa citazione evidenzia come il micromanagement possa soffocare la creatività e l'iniziativa. Trasmette il messaggio sbagliato che non si ha fiducia nelle capacità del team, provocando sentimenti di frustrazione e disimpegno nel team di ingegneri.

Il modo migliore per gestire le persone è gestire prima se stessi.

I leader danno l'esempio. Gestendo efficacemente il vostro tempo, le vostre emozioni e le vostre priorità, date il modello di questi comportamenti al vostro team, promuovendo una cultura di autoconsapevolezza e responsabilità.

Non affidatevi esclusivamente al consenso o alla votazione. Può portare a decisioni annacquate che non soddisfano nessuno.

Sebbene la collaborazione sia importante, i manager utilizzano strategie di leadership di prendere decisioni decisive. Il processo decisionale basato sul consenso può spesso condurre i progetti alla mediocrità e ostacolare lo stato.

L'idea che il ruolo di tech lead debba essere assegnato automaticamente all'ingegnere più esperto, quello che può gestire le funzionalità più complesse o che scrive il codice migliore, è un'idea sbagliata comune in cui cadono anche i manager più esperti.

Questa citazione sfata il mito secondo cui la sola competenza tecnica qualifica una persona per un ruolo di tech lead. Un tech lead efficace deve possedere, oltre alle conoscenze tecniche, anche forti capacità di leadership e di comunicazione.

I cretini brillanti sono persone di alto livello che sono anche cretini. In genere sono molto intelligenti e possono ottenere risultati impressionanti, ma si lasciano dietro una scia di infelicità. Da fare a meno di promuovere i cretini brillanti.

Questa citazione offre una nota di cautela sulla priorità dell'intelligenza emotiva e sulla creazione di una dinamica di team positiva. Sebbene le forti competenze tecniche siano preziose, un leader che crea un ambiente tossico finisce per ostacolare l'esito positivo complessivo.

Sebbene queste citazioni possano aiutarvi a ricordare e a riflettere sui principi manageriali fondamentali evidenziati nel libro, avete bisogno degli strumenti giusti per metterli in pratica come leader tecnologico.

Applicare gli insegnamenti di The Manager's Path con ClickUp Il software di project management di ClickUp offre molte funzionalità/funzione per aiutarvi a tradurre in pratica i principi de Il sentiero del manager.

La piattaforma può aiutarvi a costruire una cultura della trasparenza, a responsabilizzare i membri del team e a creare un ambiente di lavoro di supporto.

1. Costruire la fiducia attraverso la trasparenza

Come piattaforma avanzata di project management, ClickUp si basa sull'etica delle pratiche di lavoro corrette, offrendo visibilità e chiarezza a tutti i livelli della vostra forza lavoro.

Con 15+ flessibili Visualizzazioni ClickUp è possibile creare flussi di lavoro personalizzati per il proprio team. In questo modo avrete un accesso granulare ai programmi di lavoro e ai progetti di ciascuno, consentendovi di monitorare i risultati in tempo reale.

Visualizzate, pianificate, monitorate, monitorate e analizzate il lavoro in modo più efficiente con ClickUp Views

Ecco come utilizzare le visualizzazioni flessibili a vostro vantaggio:

Organizzate i progetti, pianificate le sequenze temporali e visualizzate il lavoro del vostro team su un calendario flessibile che mantiene tutti sulla stessa pagina con Visualizzazione del calendario di ClickUp Creare il flusso di lavoro Kanban perfetto per visualizzare le attività e lo stato del progetto. Raggruppate le schede per stato, assegnatario e priorità per identificare i colli di bottiglia e far avanzare i progetti con la vista Bacheca

e visualizzate il lavoro del vostro team su un calendario flessibile che mantiene tutti sulla stessa pagina con Visualizzazione del calendario di ClickUp Create uno schema visivo per organizzare idee, progetti e flussi di lavoro. Convertite facilmente ClickUp Mappe mentali in attività tracciabili su cui collaborare con il team

Impostate e monitorate le capacità di carico di lavoro del vostro team per vedere facilmente chi è sotto o sopra la capacità. Aggiungete stime di durata e priorità alle attività del team, in modo che tutti sappiano su cosa lavorare. Determinare quali lavori potrebbero richiedere risorse aggiuntive per il team e aggiungere facilmente assegnatari con la vista Carico di lavoro

per vedere facilmente chi è sotto o sopra la capacità. Aggiungete stime di durata e priorità alle attività del team, in modo che tutti sappiano su cosa lavorare. Determinare quali lavori potrebbero richiedere risorse aggiuntive per il team e aggiungere facilmente assegnatari con la vista Carico di lavoro Tenere traccia di chi ha fatto cosa in un particolare Elenco, cartella, spazio o area di lavoro. Visualizzate rapidamente i commenti, le modifiche e gli aggiornamenti e filtrate in base ai compagni di squadra per vedere a quali attività del progetto stanno lavorando. Selezionate i tipi di attività di lavoro che volete visualizzare per vedere i dettagli del progetto con la Vista attività

2. Collaborare con il team

il Percorso del manager sottolinea l'importanza che il team leader abbatta i silos e migliori la collaborazione.

Creare un ambiente sicuro per chi non comunica e proteggere la cultura del lavoro da dipendenti irrispettosi non è facile.

Qui, Documenti di ClickUp e Visualizzazione della chat ClickUp può aiutarvi a colmare le lacune comunicative e a gestire con tatto i perturbatori del team.

Perfezionate e modificate i vostri contenuti insieme ai colleghi utilizzando il rilevamento della collaborazione in tempo reale su ClickUp Docs

Il rilevamento della collaborazione aiuta a collaborare con i membri del team in Teams, consentendo di scrivere, modificare o fare brainstorming di idee.

È possibile creare pagine web o wiki dal design accattivante e condividerle con i propri collaboratori. Per motivare i dipendenti, è possibile menzionare le persone nei commenti per dare un feedback positivo immediato.

È anche possibile collegare documenti e attività per accedere a informazioni condivise o create in relazione a un progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-259.png Visualizzazione della chat di ClickUp /$$$img/

Date un feedback istantaneo o collaborate per gli aggiornamenti con ClickUp Chattare View

Utilizzate i canali di chat in tempo reale di ClickUp per migliorare la comunicazione del team. Potete aggiungere chiunque alle conversazioni di lavoro con @menzioni e assegnare commenti per far sì che il vostro team continui a lavorare sugli elementi in corso.

Potete anche rispondere a domande rapide, condividere aggiornamenti e feedback correttivi e fornire chiarimenti in modo rapido, mantenendo lo slancio. Questo è in linea con il messaggio di Fournier di una comunicazione aperta e tempestiva.

La comunicazione informale può creare rapporti e cameratismo all'interno del team. La condivisione di successi rapidi, l'incoraggiamento o semplicemente una conversazione informale possono infondere positività nel vostro ambiente di lavoro.

il Sentiero del manager sottolinea l'importanza della gestione del team e della cultura, e la Vista Team funge da strumento per coltivare questa cultura della connessione umana.

3. Gestire le persone in modo efficace

Grazie agli strumenti di collaborazione offerti da ClickUp, è possibile non solo comunicare e creare trasparenza, ma anche gestire senza sforzo le persone attraverso la gerarchia tecnologica dell'azienda.

La libreria di modelli pronti all'uso e altamente personalizzabili di ClickUp può aiutarvi a risparmiare tempo e a iniziare immediatamente le attività di gestione di base.

Gettare le basi per l'esito positivo è più facile con il modello di Modello di piano di gestione del team ClickUp .

Questo modello incarna perfettamente la filosofia de Il sentiero del manager. Vi guida a stabilire obiettivi chiari per il vostro team, che è un primo passaggio cruciale.

È possibile delineare facilmente ruoli e responsabilità, assicurandosi che ognuno comprenda il proprio ruolo e il modo in cui contribuisce al quadro generale. I membri del team prendono in mano il proprio lavoro e sono autorizzati a prendere iniziative e ad eccellere.

In questo modello è possibile:

Creare stati personalizzati come Annullato, Completato, Bloccato, Da fare e In corso (WIP) per monitorare lo stato del team

Aggiungere campi personalizzati per aggiungere attributi alla gestione delle attività, come Reparto e Categoria

Aggiungere visualizzazioni personalizzate come Programma, Programma per reparto, Stato per reparto e Guida introduttiva per accedere facilmente alle informazioni sulle attività

Infine, il modello facilita la creazione di protocolli di comunicazione chiari.

Proprio come Il sentiero del manager sostiene una comunicazione aperta, questo modello stabilisce le impostazioni per la condivisione delle informazioni, promuovendo la trasparenza e riducendo la confusione all'interno del team.

Per gli ambienti in rapido mutamento, Il sentiero del manager indica la necessità di una leadership adattabile: abbiamo un modello che vi aiuta ad affrontare anche questo aspetto.

Visualizzate la vostra roadmap di prodotto e visualizzate con chiarezza la visione a lungo termine con Modello di roadmap per team agile di ClickUp .

Monitorando le funzionalità/funzione in attività gestibili, è possibile assicurarsi che tutti siano in linea con i passaggi immediati necessari per raggiungere gli obiettivi più grandi.

Con questo modello è possibile:

Creare attività con stati personalizzati come Terminato, Parcheggiato, In corso e Da fare per monitorare lo stato di ogni passaggio

Aggiungere campi personalizzati per categorizzare e aggiungere attributi per gestire le attività e visualizzare facilmente i passaggi del progetto, come Impatto, Obiettivo strategico, Importanza strategica, Durata giorni e Lavoro richiesto

Aggiungere visualizzazioni personalizzate come Guida introduttiva, Obiettivi strategici, Roadmap del prodotto agile, Stato e Piano del prodotto

Questa trasparenza modulo la fiducia e mantiene tutti allineati, anche quando le priorità si evolvono. La natura iterativa dello sviluppo agile, un aspetto fondamentale di questo modello, consente di apportare modifiche in base alle necessità, sincronizzandosi con l'esigenza di adattabilità evidenziata ne Il sentiero del manager.

Un altro principio fondamentale de Il sentiero del manager è la comunicazione aperta, che costruisce team di esito positivo. Modello di comunicazione e matrice delle riunioni del team di ClickUp può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo!

Non dovrete più decifrare email criptiche o chiedervi dove trovare aggiornamenti cruciali. Questo modello stabilisce chiari "canali di comunicazione" - pensate a walkie-talkie designati per diversi tipi di informazioni.

Grazie a questo strumento in tempo reale potrete essere al corrente di tutte le questioni urgenti, mentre le discussioni più approfondite potranno essere riservate a riunioni dedicate. In questo modo si garantisce che tutti ricevano le informazioni di cui hanno bisogno nel modo più efficiente possibile.

Fournier sottolinea l'importanza delle riunioni individuali per garantire che ogni membro del team si senta valorizzato. Questo modello promemoria vi ricorda di programmare queste chat cruciali e di tenere traccia dei punti di discussione.

Con questo modello,

Creare stati personalizzati come Annullato, Terminato, In corso e Da fare per tenere traccia dello stato delle riunioni e delle comunicazioni

come Annullato, Terminato, In corso e Da fare per tenere traccia dello stato delle riunioni e delle comunicazioni **Aggiungere campi personalizzati per gestire le attività e visualizzare facilmente lo stato delle comunicazioni del team

Aggiungere visualizzazioni personalizzate come il Programma della riunione, la Guida introduttiva, lo Stato della riunione e la Matrice della comunicazione della riunione per avere sempre tutto sotto controllo

Immaginate un membro del team pieno di idee ma esitante a parlare in un gruppo più ampio. Un incontro programmato a tu per tu, creato con il modello, offre uno spazio sicuro per discussioni aperte e un prezioso scambio di feedback.

Fournier riassume bene il concetto: "Il lavoro di un manager consiste nel rendere più facile ai suoi dipendenti Da fare, creando ambienti fertili in cui il lavoro possa essere svolto"

ClickUp vi aiuta a fare questo e altro!

Potenziare il team lungo il percorso del manager

La saggezza di Fournier va oltre la teoria: Il libro offre quadri pratici e consigli pratici. il Sentiero del manager mira a migliorare la vostra crescita professionale mantenendo l'attenzione tecnica e mantenendo i membri del vostro team impegnati e motivati.

Questo libro è una guida preziosa, ma è solo un punto di partenza. Sono necessarie moderne piattaforme di project management che offrano diverse funzioni per responsabilizzare i manager e snellire i flussi di lavoro del team.

Sfruttando la potenza di ClickUp, potrete trasformare il vostro team tecnologico da un gruppo di lavoratori a un'unità ad alte prestazioni, che lavora in modo collaborativo ed efficiente per raggiungere risultati straordinari. Iscrivetevi a ClickUp e abbraccia i principi chiave de Il sentiero del manager mettendoli in pratica!