10 modelli gratuiti di pitch deck per creare presentazioni convincenti

Un pitch deck convincente aiuta un'azienda a generare lead, chiudere accordi con i clienti e ottenere finanziamenti dagli investitori. Uno scadente ha l'effetto opposto.

Ma come trovare il pitch deck perfetto che soddisfi ogni volta le tue esigenze? Entra nel mondo dei modelli di pitch deck!

L'utilizzo di modelli di pitch deck pronti all'uso e personalizzabili rende il processo più rapido e semplice. La buona notizia è che molti di questi modelli gratuiti sono facilmente disponibili online.

In questo articolo abbiamo selezionato un elenco dei 10 migliori modelli di pitch deck per varie piattaforme. Cominciamo!

Cosa sono i modelli di pitch deck?

I modelli di pitch deck sono presentazioni personalizzabili e pronte all'uso che le aziende utilizzano per creare presentazioni commerciali per i clienti o presentazioni di finanziamento per gli investitori.

È possibile creare modelli di presentazioni utilizzando vari strumenti di presentazione, come Microsoft PowerPoint e Google Slides. Questi includono in genere layout di progettazione per la creazione di diapositive su vari argomenti trattati nelle presentazioni commerciali o agli investitori.

Cosa rende un modello di presentazione efficace?

I modelli di pitch deck possono essere brevi o approfonditi, a seconda delle specifiche esigenze aziendali.

In alcuni casi, potresti aver bisogno di modelli di elevator pitch brevi per presentare la tua attività o il tuo prodotto a un potenziale cliente o investitore in una riunione non pianificata. Nel caso di riunioni aziendali pianificate, avrai bisogno di modelli per presentazioni dettagliate ai clienti.

I modelli di pitch deck dovrebbero includere alcuni elementi essenziali di una presentazione commerciale, indipendentemente dalla lunghezza e dal formato. Gli utenti possono utilizzarne alcuni o tutti, ma dovrebbero essere presenti.

Ecco alcuni punti chiave che dovrebbero essere presenti in un ottimo modello di presentazione:

Panoramica del prodotto : qual è il tuo prodotto principale o la tua idea di business e qual è il tuo mercato di riferimento?

Vantaggi del prodotto : le funzionalità/funzioni chiave, i vantaggi e la proposta di valore unica del tuo prodotto che danno ai potenziali clienti un motivo per acquistarlo

Punti deboli dei clienti : un elenco chiaro dei problemi dei clienti che il prodotto aiuta a risolvere

Panoramica dell'azienda : una breve panoramica dell'azienda e di ciò che offre

Modello di business : una spiegazione del modello di business dell'azienda; particolarmente utile per un modello di presentazione per startup

Quota di mercato dell'azienda : numeri relativi alla quota di mercato attuale e al traguardo prefissato, preferibilmente in confronto con i principali concorrenti

Benchmarking della concorrenza : alcune diapositive che mettono a confronto l'azienda con i suoi concorrenti in termini di funzionalità/funzioni, proposta di valore, prezzo e altro ancora

Strategia di crescita e piano finanziario: il piano di crescita strategico e finanziario dell'azienda e le proiezioni finanziarie

Oltre ai modelli di pitch deck, puoi anche utilizzare strumenti di IA per creare presentazioni commerciali.

Le mappe mentali di ClickUp sono utili anche per visualizzare il tuo piano di crescita per i potenziali investitori. Aggiungi, rimuovi o riorganizza i nodi, crea connessioni e delinea i flussi di lavoro per dimostrare i tuoi processi commerciali.

Delinea processi commerciali e presentazioni dettagliati utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Suggerimento: Sfrutta ClickUp per le startup per creare vari tipi di presentazioni per clienti e investitori. Dal brainstorming di idee per presentazioni commerciali alla creazione di flussi di lavoro commerciali dettagliati, ti aiuta in tutti gli aspetti della tua startup, rendendolo uno dei migliori strumenti per le startup.

10 modelli di pitch deck da utilizzare nel 2024

Che tu stia cercando un round di seed funding o un round di finanziamento in serie, una buona presentazione può convincere i potenziali investitori. Tratteremo diversi tipi di modelli di pitch deck per client e investitori, così potrai scegliere quello che funziona meglio per te. Anche se stai cercando di creare il tuo pitch deck, puoi trarre ispirazione da questi esempi collaudati per catturare l'attenzione del tuo pubblico.

1. Modello di elevator pitch ClickUp

Scarica questo modello Crea un elevator pitch che catturi immediatamente l'attenzione e spinga le persone a interagire ulteriormente con te utilizzando il modello di elevator pitch di ClickUp

Un elevator pitch è una descrizione breve e intrigante di un'idea, un marchio o un prodotto. L'obiettivo è quello di realizzare una presentazione che puoi proporre a qualcuno che incontri durante un viaggio in ascensore e che lo incuriosisca abbastanza da discuterne a lungo in seguito.

Il modello ClickUp Elevator Pitch rende facile creare una presentazione brainstorming con il tuo team. Utilizza un semplice formato tabella per raccogliere idee dai vari membri del team. Puoi quindi discutere le idee e creare una presentazione di grande impatto in due minuti o meno.

Il modello è completamente personalizzabile, consentendoti di adattarlo alle tue esigenze. Se stai cercando modelli di una sola pagina, questa è l'opzione migliore.

Funzionalità/funzioni chiave

Fai brainstorming con il tuo team e annota i punti più importanti della tua presentazione commerciale

Crea una breve presentazione commerciale che puoi consegnare a qualsiasi lead aziendale, potenziale cliente o potenziale partner commerciale che incontri mentre sei in viaggio

Personalizza il modello e adattalo alla tua azienda

Caso d'uso: per creare una breve presentazione commerciale da proporre alle persone che incontri in giro in due minuti o meno (ad esempio, durante un viaggio in ascensore).

Suggerimento: I pitch da ascensore richiedono più di un argomento convincente a favore della tua azienda. Non si tratta solo del pitch, ma di come lo presenti. Se ritieni che le tue capacità di presentazione siano un po' arrugginite, ecco alcuni libri che puoi leggere per tornare in gioco.

2. Modello di presentazione commerciale ClickUp

Scarica questo modello Crea una presentazione commerciale convincente che ti aiuti ad acquisire clienti per la tua azienda utilizzando il modello di presentazione commerciale ClickUp

Il modello di presentazione commerciale ClickUp è perfetto per i professionisti del settore commerciale che hanno bisogno di un modo rapido ed efficace per creare presentazioni personalizzate per le riunioni con i clienti.

Utilizza una struttura semplice composta da gancio, contenuto e invito all'azione per creare presentazioni commerciali convincenti che conquistano i clienti. Elencare le parti di una presentazione commerciale efficace semplifica il processo di scrittura.

Tuttavia, se hai bisogno di aiuto per creare una presentazione, puoi sfruttare l'IA generativa con ClickUp Brain. Genererà automaticamente una presentazione commerciale perfetta in base ai tuoi prompt specifici.

Il modello di presentazione commerciale di ClickUp ti aiuta anche a trasformare i vari passaggi del processo di vendita in attività concrete. Puoi assegnare queste attività a membri specifici del team, impostare scadenze e monitorare lo stato di ogni lead.

Funzionalità/funzioni chiave

Fai brainstorming con il tuo team e lavora in modo collaborativo su questo modello ClickUp Docs

Scrivi presentazioni commerciali convincenti con un gancio chiaro per catturare l'attenzione dei potenziali clienti

Caso d'uso: per creare presentazioni commerciali convincenti con un gancio chiaro e una call to action.

3. Modello di presentazione ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il modello di presentazione ClickUp per creare presentazioni convincenti per i tuoi client

Il modello di presentazione ClickUp è perfetto per creare presentazioni straordinarie per le riunioni con i clienti. Come ogni venditore sa, le presentazioni possono determinare la conclusione di un affare o la perdita di potenziali clienti.

Utilizzando questo modello, puoi creare facilmente slide di presentazione commerciale dettagliate per comunicare il valore del tuo prodotto ai potenziali clienti. Ti offre ampio spazio per evidenziare chiaramente le opportunità di mercato e il tuo potenziale di crescita. Puoi persino utilizzarlo per discutere la tua strategia di commercializzazione e le proiezioni finanziarie.

Offre design personalizzabili per vari elementi che dovrebbero essere inclusi nelle presentazioni per i clienti, come una pagina introduttiva, un programma della riunione e le pagine di contenuto principale relative al prodotto o all'argomento di discussione.

Funzionalità/funzioni chiave

Utilizza codici colore per i diversi tipi di diapositive per creare presentazioni ben strutturate

Lavora sulla presentazione Visualizza la lavagna online per pianificare e organizzare la tua presentazione

Crea una presentazione completamente personalizzata utilizzando le varie opzioni di design

Caso d'uso: utile per preparare presentazioni dettagliate per i clienti in formato slide. Fornisce istruzioni dettagliate per la creazione di una presentazione per i clienti, rendendola accessibile anche ai principianti.

4. Modello annuale ClickUp One Pager

Scarica questo modello Dai una direzione strategica alla tua azienda e definisci le priorità aziendali per l'anno utilizzando il modello annuale One Pager di ClickUp

La strategia e i valori della tua azienda sono componenti fondamentali che dovrebbero essere inclusi nelle presentazioni commerciali, poiché aiutano i potenziali clienti a capire cosa rappresenta la tua azienda.

Il modello ClickUp Annual One Pager è utile per comunicare i valori, la strategia e le priorità annuali della tua azienda. Qualsiasi aggiornamento alla strategia e alla direzione principale di un'azienda deve essere documentato e accessibile; questo modello può aiutarti in questo.

Quando si effettua una presentazione commerciale, i professionisti del settore devono essere consapevoli degli obiettivi e delle priorità aziendali generali. Questo modello ti aiuterà a comunicare la tua strategia e a fornire queste informazioni al tuo team commerciale.

Ha anche la possibilità di elencare i valori fondamentali dell'azienda e perfezionarli secondo necessità.

Funzionalità/funzioni chiave

Organizza riunioni annuali e utilizza questo modello per discutere la strategia a breve e lungo termine dell'azienda

Elenca i valori, la visione e la missione della tua azienda per fornire ai team commerciali chiarezza su ciò che rappresenti

Delinea gli obiettivi e le priorità annuali della tua azienda

Caso d'uso: questo modello è perfetto per comunicare la strategia complessiva, gli obiettivi annuali e le direttive di un'azienda.

5. Modello di presentazione commerciale PowerPoint

Modello semplice di presentazione commerciale in PowerPoint tramite Microsoft

Questo modello di presentazione commerciale in PowerPoint contiene 13 diapositive per creare una presentazione dettagliata per i clienti. Copre, tra le altre cose, la panoramica dell'azienda, la panoramica dei prodotti, i vantaggi dei prodotti e la strategia di crescita dell'azienda.

Il design è semplice ma elegante. Inoltre, può essere personalizzato in base alle esigenze del tuo marchio. Ad esempio, puoi utilizzare i colori del tuo marchio e aggiungere il tuo marchio senza problemi.

Funzionalità/funzioni chiave

Personalizza il deck utilizzando migliaia di foto, grafici e font dalla libreria Microsoft

Mostra ai potenziali clienti il valore del tuo prodotto creando slide approfondite sui problemi che risolve

Caso d'uso: per creare una presentazione commerciale in formato PPT, con un design minimale, per riunioni con i clienti in cui è necessaria una presentazione dettagliata per concludere accordi commerciali.

6. Modello di presentazione tecnica PowerPoint

Modello di presentazione PowerPoint per pitch deck per aziende tecnologiche tramite Microsoft

Questo modello di presentazione tecnica PowerPoint di Microsoft è progettato specificamente per le aziende tecnologiche. Utilizza il formato problema e soluzione per mostrare ai potenziali investitori quali sfide risolve un prodotto e perché dovrebbero investire in esso.

In questo modo, potrai evidenziare chiaramente le funzionalità innovative e i vantaggi chiave del tuo prodotto tecnologico.

La seconda parte del modello si concentra sulla fornitura di informazioni sull'azienda, compreso il suo modello di business, i concorrenti e i dati di benchmarking di mercato.

La parte migliore è che ti fornisce un formato per presentare una strategia di crescita chiara e un piano d'azione biennale per l'azienda, ottimo per convincere gli investitori del suo potenziale.

Funzionalità/funzioni chiave

Sfrutta le immagini e i temi di alta qualità relativi alla tecnologia e aggiungi semplicemente il contenuto per creare presentazioni commerciali dettagliate

Usalo per mostrare il piano finanziario e di crescita dettagliato della tua azienda

Caso d'uso: ottimo per creare presentazioni commerciali in PowerPoint per aziende tecnologiche che desiderano ottenere finanziamenti dagli investitori.

7. Modello PowerPoint per presentazione di vendita al dettaglio

Modello di presentazione PowerPoint per aziende di vendita al dettaglio tramite Microsoft

Il terzo modello di presentazione PowerPoint nella nostra lista è pensato per soddisfare le esigenze delle aziende di vendita al dettaglio. Il modello PowerPoint Retail Pitch Deck è molto simile nella struttura al modello per il settore tecnologico elencato sopra, ma utilizza colori, immagini e messaggi pensati per le aziende di vendita al dettaglio.

Inizia descrivendo un problema del settore e poi mette in evidenza il tuo prodotto come soluzione ideale. Segue una serie di diapositive dedicate alle funzionalità/funzioni e ai vantaggi del prodotto, prima di passare alla sezione dedicata alla panoramica dell'azienda.

L'ultima sezione copre i dettagli sull'azienda, la panoramica del mercato, il posizionamento dell'azienda sul mercato, la strategia di crescita e il piano futuro.

Nel complesso, è un modello di presentazione dettagliato che fornisce tutte le informazioni di cui un investitore potrebbe aver bisogno.

Funzionalità/funzioni chiave

Crea presentazioni straordinarie con la vasta libreria visiva di PowerPoint

Utilizza il tema e le immagini così come sono se la tua azienda opera nel settore della vendita al dettaglio di abbigliamento oppure personalizzali con immagini relative al tuo marchio

Caso d'uso: Creare presentazioni PowerPoint complete per gli investitori per le aziende di vendita al dettaglio al fine di garantire finanziamenti aziendali.

8. Modello di presentazione per startup tecnologiche di Google Slides di SlidesGo

Modello di presentazione per startup tecnologiche tramite SlidesGo

Il modello di presentazione per startup tecnologiche di Google Slides di SlidesGo è stato progettato pensando alle startup tecnologiche. I colori, gli elementi visivi e il design complessivo riflettono il fatto che si tratta di una presentazione per un'azienda tecnologica.

È diverso dalla maggior parte degli altri modelli di presentazione in questo elenco in quanto è incentrato sul design e non sul contenuto. Avrai a disposizione diverse opzioni di design per creare un tipo di diapositiva, ma nessun riferimento per il contenuto.

Copre tutte le diapositive essenziali che vorresti in un pitch deck, come la panoramica del prodotto, la panoramica del mercato e le informazioni sulla concorrenza, e fornisce 2-3 opzioni di design per ciascuna diapositiva.

Altre diapositive utili includono: analisi SWOT dell'azienda, casi di studio, recensioni dei clienti e premi vinti dall'azienda o dal prodotto. Questo è uno dei migliori esempi di pitch deck per startup da avere a portata di mano, indipendentemente dalla fase del percorso in cui ti trovi.

Funzionalità/funzioni chiave

Scegli tra combinazioni di colori blu, verde, rosa, viola e arancione

Scegli tra diverse opzioni di design per ogni tipo di diapositiva

Sfrutta le oltre 500 icone, Flaticons e altre risorse visive per personalizzare il deck

Copri tutti gli elementi essenziali di un ottimo pitch commerciale scegliendo tra le 25 opzioni di slide disponibili

Cita citazioni di esperti del settore o recensioni dei clienti per mostrare cosa dicono le persone della tua azienda o dei tuoi prodotti utilizzando le diapositive "citazioni"

Caso d'uso: ottimo per i team commerciali delle startup tecnologiche per spiegare le loro idee o i loro concetti di prodotti innovativi ai potenziali acquirenti. Può anche essere personalizzato per diventare una presentazione per gli investitori.

9. Modello di presentazione per startup nella vita reale di Google Slides di SlidesGo

Modello di presentazione per startup reali tramite SlidesGo

Il modello di presentazione per startup Real Life è perfetto per chi ha alcune conoscenze di design e ama creare presentazioni personalizzate.

Alla fine del deck, troverai un elenco completo dei font, dei colori e degli elementi visivi utilizzati nelle diapositive e altre opzioni. Puoi utilizzare queste risorse per personalizzare il deck o utilizzarlo così com'è.

Contiene tutte le diapositive essenziali su un'azienda e il suo prodotto, nonché i problemi che risolve. Copre anche l'analisi di mercato e le informazioni sulla concorrenza. Nel complesso, questo esempio di presentazione lascia ampio spazio alla sperimentazione.

Funzionalità/funzioni chiave

Personalizza e utilizza le sue 34 diapositive che coprono informazioni approfondite sull'azienda, sui prodotti e sul mercato

Mostra un video dimostrativo del prodotto all'interno della tua presentazione

Approfitta di una libreria di risorse visive alla fine per personalizzare il deck

Caso d'uso: questo modello è utile alle startup per creare presentazioni commerciali dettagliate per potenziali clienti. È particolarmente adatto agli utenti esperti che desiderano utilizzare le risorse disponibili alla fine.

10. Modello semplice di presentazione di Google Slides di SlidesGo

Modello semplice di presentazione di Google Slides tramite SlidesGo

Questo semplice modello di presentazione di SlidesGo può essere utilizzato da diversi tipi di aziende, poiché non è stato progettato per un tipo specifico.

Contiene oltre 20 diapositive che coprono informazioni relative al prodotto, all'azienda e al mercato per convincere i potenziali clienti ad acquistare da un'azienda. Con alcune modifiche, può anche essere trasformato in una presentazione per gli investitori per ottenere finanziamenti aziendali.

Come i due precedenti modelli di pitch deck di SlidesGo, anche questo include risorse per personalizzare il deck alla fine.

Funzionalità/funzioni chiave

Utilizza i suoi 20 modelli di slide per creare presentazioni in Google Slides o Microsoft PowerPoint

Presenta un benchmarking approfondito della concorrenza, compreso un confronto delle funzionalità/funzioni

Mostra la crescita della tua azienda fino ad oggi utilizzando i vari modelli di slide

Personalizza il deck utilizzando la sua vasta libreria di risorse con oltre 500 icone e Flaticons

Caso d'uso: utile per vari tipi di aziende per creare presentazioni commerciali o per investitori dettagliate su Google Slides.

Vinci con il modello di presentazione giusto

Tutti i modelli sopra elencati sono ottimi per creare presentazioni di successo. Alcuni sono pensati per aziende che operano in un settore specifico, mentre altri hanno un ambito di applicazione più ampio.

Abbiamo elencato i modelli di pitch deck di ClickUp, PowerPoint e Google Slides, così potrai scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Se disponi di un account ClickUp, puoi integrare questi modelli con varie altre funzionalità, come ClickUp CRM, Automazioni e molto altro, per aiutare i team commerciali a essere più produttivi, creare presentazioni convincenti e gestire i flussi di lavoro.

Allora, cosa aspetti? Registrati oggi stesso per ottenere il tuo account ClickUp gratuito.